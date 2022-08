E diela, rrebeshe shiu dhe erë e fortë

10:29 19/08/2022

Meteorologia: Nuk ka parashikime për katastrofa apo përmbytje

Dita e premte do të jetë e fundit me temperaturë të larta mbi 37 gradë Celsius. Meteorologia sqaron se edhe pse duket se dita ka nisur me vranësira ajo nuk është e tillë.

Ndryshimet termike do të bëhen të ndjeshme duke nisur nga dita e shtunë dhe do të vijojnë përgjatë gjithë fundjavës. Ndërkohë që do të ketë edhe rrebeshe shiu por ekspertja e motit thotë se nuk do të ketë rrezik për katastrofa apo përmbytje në vendin tonë.

Në zonat jugore duke nisur nga mbrëmja e të shtunës, parametri i erës do të forcohet ndjeshëm.

Java e ardhshme do të jetë me reshje dhe temperatura deri në 33 gradë Celsius.

