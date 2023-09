E Diela Shqiptare – (10 Shtator 2023)

19:23 10/09/2023

#EDielaShqiptare nga #ArditGjebrea prej vitit 2008 në #TvKlan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë. Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim.

“Të Panjohurit” – BORANA CEZMALLARI

“Shihemi në gjyq”- Prindërit në rrugë, motrat në sherr

“Babait tim i vdiq djali 23 vjeç! Ma ke çuar buzë lumit e ti më tundesh!”, Majlinda thërret nga dhimbja

Gjykata ka vendosur se shtëpia e babait të Majlindës dhe Ermonetës i përket nipërve e mbesës së tij. Tani zoti Ali dhe bashkëshortja e tij, Zymbylja jetojnë në një magazinë në kushte shumë të vështira. Dy motrat erdhën në “Shihemi në Gjyq” me akuza të forta ndaj njëra-tjetrës dhe ngulmojnë se babai i tyre nuk ka firmosur asnjë dokument.

Nga ana tjetër, ndërmjetësja e rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Eni Çobani zbulon edhe një dokument të lëshuar nga kryeplaku i fshatit Lapardha në Berat se shtëpia në fjalë është e ndarë mes zotit Ali dhe vëllait të tij të ndjerë, Ramadanit.

E ngarkuar emocionalisht nga situata dhe nga fakti që më herët gjatë lidhjes telefonike gjatë seancës me Eglantinën, vajzën e xhaxhait të tyre, kjo e fundit ndërpreu telefonatën, Majlinda ka një thirrje për të.

Majlinda: I besova djemve të xhaxhait se thashë nipërit t’ia bëjnë babait tim këtë se nipërit… xhaxhai është i babait, si mund ta nxjerrë nipi xhaxhain përjashta? Prandaj zonja Eni, i bëj thirrje Eglantinës…

Eni Çobani: Zonjë, nipi ka hapur gjyqin. Pra si s’do ta nxirrte nga shtëpia? Që në momentin që ti shikon që nipi hap gjyq për xhaxhain 80 vjeç, atëherë ti duhet të vish me vrap nga atje ku je dhe të ndjekësh babain.

Majlinda: Nuk e dija zonja Eni. I bëj thirrje Eglantinës nga kjo sallë kaq e mrekullueshme, i them ti ke vërtet një pëqrfaqësues ligjor, por në të vërtetë a është prona jote ajo Eglantina? A e gëzon dot atë pronën e babait tim që e ka bërë me gjak, e ka bërë me djersë që shpirti i tij e di? Për atë djalin të mendosh që i ka ikur djali 23 vjeç?

A mendon që i ke bërë dhunë psikologjike Eglantina, atij babait tim dhe vajzave të tij? Dhunë psikologjike, ma ke çuar në gradë të fundit ma ke çuar dhe thua je i sëmurë! Ma ke çuar babain në fushë, del babai im nëpër fusha, rri në buzë të lumit atje dhe ti më del atje tundesh! Ti ke faj! Tallet Eglantina me prindërit e tu e të mitë!

E akuzonte për dhunë, kunata merr urdhër mbrojtjeje ndaj 80-vjeçarit

Prej 7 vitesh Majlinda është larguar drejt SHBA dhe i ka lënë të drejtën e kujdesit për dy prindërit, motrës së saj, Ermonetës. Në “Shihemi në Gjyq” dy motrat ndodhen përpara një vendimi të formës së prerë ku prindërit e tyre kanë dalë nga shtëpia sepse fëmijët e xhaxhait të vajzave kanë fituar të drejtën e pronësisë së shtëpisë.

Dy vajzat u shprehën gjatë rubrikës së programit nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan se nuk kanë ditur asgjë pasi babai nuk iu tregonte. Ndërkohë Ermoneta shton se mendonte që arsyeja që babai i saj 78-vjeçar shkonte në gjykatë ishte një urdhër mbrojtjeje që kunata e tij kishte kërkuar për të.

Ardit Gjebrea: Ti e dije që babai duhej të shkonte në gjyq?

Ermoneta: E di që duhet të shkojë në gjyq, por nuk e dija.

Ardit Gjebrea: Pse nuk i the babait të shkoj unë?

Ermoneta: Nuk e dija sepse xhaxheshka ime, ose më saktë, kunata e babait tim, nusja e vëllait ka marrë urdhër mbrojtjeje për babin tim dhe unë e dija se shkonte në gjyq për urdhër mbrojtjeje. Një 80-vjeçar dhunonte kunatën se kështu kishte shkruar ajo, më dhunon, më pështyn.

Ardit Gjebrea: Pse nuk e ankimove ti këtë?

Ermoneta: Po se unë këtë dija se babai im shkonte në gjyq për urdhër mbrojtjeje.

Ardit Gjebrea: Po duhet ta ankimoje. A mund të ankimohet një urdhër mbrojtjeje?

Eni Çobani: Patjetër.

Ardit Gjebrea: Pse nuk e ankimove ti urdhrin e mbrojtjes?

Ermoneta: Po nuk e dija.

Në studio mbërrin një telefonatë nga vajza e xhaxhait të dy motrave, Eglantina. Ajo ndërpret shpjegimin e Eni Çobanit dhe thotë se mund të sqarojnë gjithçka me përfaqësuesin e saj ligjor.

“Unë kam një përfaqësues ligjor që më përfaqëson dhe kjo është me vendim gjykate. Nuk e kam vendosur unë, është me vendim gjykate. Jo, nuk mund të diskutoj. Nëse e doni numrin e përfaqësuesit, unë mund t’jua jap dhe të komunikoni”, tha Eglantina e më pas mbylli telefonin.

Prindërit e moshuar mbeten në mes të rrugës, vajza e përlotur: Jetojnë në magazinë, urinojnë në fushë

Dy motrat, Ermoneta dhe Majlinda që ndodhen përballë njëra-tjetrës në “Shihemi në Gjyq” thonë se shtëpia në të cilën jetonin prindërit e tyre, tashmë është marrë nga familja e xhaxhait. Ndërmjetësja e rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan iu shpjegon se bëhet fjalë për një pronë të ndarë mes babait të tyre dhe vëllait të tij. Në vitin ’93, babai i vajzave ka bërë një vërtetim fakti për pronën, por kjo nuk është regjistruar.

Më pas, ai ka fituar dy gjyqet e para të pronësisë por ka humbur në të tretin dhe tani përmbarimi ka nxjerrë çiftin e të moshuarve nga kjo shtëpi. Ermoneta, vajza që kujdeset për prindërit thotë se nuk ishte në dijeni të çështjes gjyqësore ndërsa thotë se tani ata jetojnë në kushte shumë të vështira.

Eni Çobani: Ke pasur zonjë e nderuar, nga Shkurti deri në Dhjetor të ’21 se shikohen datat këtu, që mund të ndiqje gjyqin. Një vit, gati një vit është bërë gjyq.

Ermoneta: Por nuk më ka pyetur zonja Eni. Nuk më ka pyetur asnjë llaf, nuk kam ditur gjë.

Eni Çobani: Tani më thuaj ti. Prindërit i ke në fushë.

Ermoneta: Në fushë janë, në magazinë. Urinojnë në fushë, më falni për shprehjen. Në fushë dalin urinojnë.

Majlinda: Nuk kanë ku të lahen zoti Ardit sepse m’i kanë nxjerrë në rrugë mua ata dhe nuk e kanë fare problem që prindërit e mi rrinë në rrugë, buzë lumit.

“Jam munduar me mish e me shpirt për prindërit!”, motrat në sherr: Bashkëpunon me fëmijët e xhaxhait!

Majlinda ka ardhur nga Amerika për të thirrur në “Shihemi në Gjyq” motrën e saj, Ermonetën. Ajo nis ta akuzojë në rubrikën e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan se motra e saj ia ka dhënë shtëpinë e prindërve kushërinjve të tyre, fëmijëve të xhaxhait.

Majlinda: Ti je bashkëpunëtore me djemtë e xhaxhait dhe me vajzën e xhaxhait! Ti je bashkëpunëtore! Unë dyshoj!

Ermoneta: Çfarë ke dyshuar ti deri tani tek unë? Se unë jam munduar me mish e me shpirt për ata prindër.

Majlinda: T’i kam lënë ty në kujdestari. Unë iki në Amerikë te fëmijët.

Ermoneta: Edhe unë t’i kam mbajtur me mish e me shpirt. kam lënë punën për ata prindër, kam lënë shtëpinë për ata prindër!

Majlinda: Pse të rrëshqiti situata nga duart?

Ermoneta: S’më ka pyetur babai deri dje!

Majlinda: Si s’të ka pyetur babai? Ti prandaj je me ata, që të dish çështjen, të ecësh hap pas hapi me ta!

Ermoneta: Erdhe ti tani, ndreqe ti!

“Nuk vjen mjek i dytë si ai”, Eni Çobani flet për humbjen e dajës: Ai do të jetojë me ne

Gjatë kësaj vere, Eni Çobani humbi një njeri shumë të afërt dhe të dashur për të. Ndërmjetësja e rubrikës “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan ndau në rrjetet sociale lajmin e trishtë se daja i saj, mjeku Fadil Spahiu ndërroi jetë. E ndërsa përmbledh se si shkoi kjo verë për të, Çobani ndalet edhe në këtë moment personal.

Eni Çobani: Mirë në përgjithësi, sigurisht me një humbje të një të afërmi tim që e kemi ndjerë shumë.

Ardit Gjebrea: Të dajës, ngushëllime!

Eni Çobani: Po, të dajës tim të madh i cili s’ishte vetëm daja im por ka qenë një njeri që të gjithë shqiptarët e kanë pasur njeri të dashur sepse nuk besoj që të vijë një mjek i dytë si ai. Pra ka qenë në shërbim të qytetarëve për gati 70 vjet sepse iku nga jeta pak në moshë të madhe, themi dhe deri në ditën e fundit unë atë njeri nuk e kam parë pa mjetin e tij dëgjues drejt…

Ardit Gjebrea: Stetoskopin.

Eni Çobani: Po, ndaj qytetarëve që i vinin. Kjo na trishtoi patjetër, por them që ai do të jetojë me ne dhe normalisht, nuk ikën. Njeriu që shërben dhe që njerëzit e mbajnë në zemër nuk ikën kurrë./tvklan.al

Ka një mesazh për ty – Antoneta rifillon shkollen 40 vjeç

“Suksese, marrsh 10-ta!” Momente emocionuese babë e bijë, 41-vjeçarja rifillon shkollën pas 26 vitesh

Në vitin 1997 ndërsa Flamuri ndodhej në emigrim, dërgoi një letër ku urdhëronte që e bija, Antoneta të mos shkonte më në shkollë. Antoneta e cila tani është 41 vjeçe, rrëfeu historinë në “Ka Një Mesazh Për Ty” dhe tha se është regjistruar në klasën e nëntë e madje është e vendosur të kryejë edhe universitetin.

Sot që ajo është vetë prind dhe gjyshe, i kupton më mirë arsyet e vendimeve të të atit, Flamurit ndaj dhe e ka ftuar në rubrikën e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan. Ajo i konfirmon se po vazhdon shkollën që nuk pati mundësi ta mbaronte dikur dhe t’i shprehë një falenderim.

Antoneta: Gjithmonë nuk më ke besuar që të thoja jam në shkollë, por unë jam në klasën e nëntë. Të kam kritikuar gjithmonë që të thoja je ti fajtori që s’më lë në shkollë, mirëpo nuk të quaj fajtor. Ishe i detyruar që unë nuk vazhdova shkollën. Të kam ftuar dhe dua të të falenderoj për çdo gjë që ti ke qenë krah meje sepse me ndihmën tënde unë jam deri këtu ku jam. Ne kemi qenë shokë, gjithmonë. Kur kam qenë në emigrim në Greqi a në Itali, Arditi ka bërë një këngë shumë të bukur me vajzën. Unë me atë këngën flija dhe zgjohesha dhe ajo është këngë për babin. Sa herë që ti do më kërkosh, do jem aty, gjithmonë për ty. Kështu që të falenderoj dhe të kërkoj falje nëse të kam mërzitur ndonjëherë sepse e di që edhe nuk të kam dëgjuar, kam qenë çikë kokëfortë, kështu që faleminderit që erdhe sot.

Flamur: Po, patjetër. Më vjen mirë që të shikoj edhe ty dhe do të të jap një këshillë e do ta mbyll me kaq: Suksese, marrsh 10-ta gjithmonë në këtë shkollë që ke nisur!

E fajësonte të atin se i ndërpreu shkollimin, 41-vjeçarja e fton për t’i shprehur dëshirën e veçantë

Viti 1997. Trazira, rrëmujë. Antoneta ishte në klasë të shtatë dhe një letër nga babai i saj, asokohe emigrant në Greqi, urdhëronte që e bija të mos shkonte më në shkollë dhe të qëndronte e sigurt në shtëpi.

Koha rrjedh dhe Antoneta tashmë është 41 vjeçe, nënë, gjyshe dhe nxënëse e klasës së nëntë duke rrëfyer historinë e saj në “Ka Një Mesazh Për Ty”.Ajo po përgatitet për ditën e parë të shkollës dhe ka diçka për t’i thënë babait të saj në rubrikën e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan.

Antoneta: Unë e kam fajësuar gjithmonë dhe i kam thënë ti je fajtori që më ke lënë pa shkollë. Jo se ai donte se kush është ai prind që e do fëmijën pa shkollë, por ishte situatë e tillë.

Ardit Gjebrea: Ndërkohë ai e di që ti je futur në shkollë apo nuk e di?

Antoneta: Edhe e di, edhe s’e di.

Ardit Gjebrea: Si e di dhe s’e di? O e di, o nuk e di.

Antoneta: Ndoshta e merr si lojë.

Ardit Gjebrea: Këtë gjë?

Antoneta: Po.

Ardit Gjebrea: Dhe ti sot ke ftuar babin?

Antoneta: Unë kam ftuar babin sepse të thashë që gjatë gjithë kohës e kam fajësuar dhe i kam thënë ti je fajtori, por nuk e kam thirrur për ta bërë fajtor, por ta falenderoj sepse edhe pse ka qenë pengesë atëherë për shkollën, ka qenë shumë përkrahje dhe ndihmë për mua. Më ka ndihmuar në çdo hap, në çdo problem dhe bashkë me të unë kam arritur këtu ku jam.

Ardit Gjebrea: Ti i ke shoqëruar fëmijët e tu në shkollë?

Antoneta: Po, patjetër.

Ardit Gjebrea: Do doje që pasnesër që fillon shkolla të të shoqëronte babi?

Antoneta: Do të doja t’i thoja babit do më çosh ti.

41 vjeçe, gjyshe dhe nxënëse e klasës së nëntë, Antoneta vijon ëndrrën e prerë në mes

Fillimi i vitit të ri shkollor emocionon fëmijët që përgatiten për një hap tjetër drejt dijes, por edhe prindërit që shohin të vegjlit e tyre duke ecur në këtë rrugë. Megjithatë, për disa nxënës shkolla mbart një rëndësi të veçantë.

Rasti i Antonetës në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga ”E Diela Shqiptare” në Tv Klan është tejet unik. Ajo është nënë, gjyshe dhe njëkohësisht nxënëse e klasës së nëntë.

Ardit Gjebrea: Gati për fillimin e ri të shkollës?

Antoneta: Patjetër.

Ardit Gjebrea: Ah, një zonjë nuk pyetet asnjëherë për moshë, por le ta themi. Ju jeni?

Antoneta: 41.

Ardit Gjebrea: Nxënëse?

Antoneta: Po, e klasës së nëntë.

Ardit Gjebrea: 41 vjeç.

Antoneta: E kishe dëgjuar ndonjëherë?

Ardit Gjebrea: Jo, jo por nuk kam dëgjuar ndonjëherë edhe ndonjë gjyshe kaq të bukur 41-vjeçare.

Antoneta: Faleminderit!

Ardit Gjebrea: Je edhe gjyshe?

Antoneta: Po, patjetër. Prej 7 muajsh jam bërë gjyshe, jam me tre fëmijë, jetoj në Fier dhe mora iniciativën të vazhdoj shkollën.

Për të shpjeguar historinë e saj, Antoneta kthehet në vitin e trazirave të vendit tonë, 1997. Do të ishte një letër nga i ai që do t’i ndërpriste shkollimin që e dëshironte aq shumë.

Antoneta: Nga viti ’97 unë kam qenë diku te klasa e gjashtë, e shtatë dhe ishte ajo koha e trazirës që u bë lufta.

Ardit Gjebrea: Në ’97?

Antoneta: Në ’97-ën u bë shumë rrëmujë.

Ardit Gjebrea:’97 është një vit për t’u harruar në fakt.

Antoneta: Nuk më lanë të shkoja në shkollë, ma lanë gjysmë. Babai im ishte emigramt asaj kohe, në Grreqi punonte dhe dërgoi një letër si filluan që u bënë trazirat, filluan vajzat të rrëmbeheshin, të bëheshin shumë rrëmuja, luftë, armë nëpër duar dhe i dërgoi një letër mamit “vajzën mos e lini në shkollë se kemi frikë mos na e rrëmbejnë”, tha. Letra i bie në dorë dajës dhe ishte si kujdestar pak a shumë për mua dhe më thotë “nuk do shkosh më në shkollë” dhe i thashë “po pse?” “Nuk do shkosh dhe pikë, mos e diskuto”, tha. Gati nja një javë kam ikur fshehurazi derisa një ditë më pa në rrugë me çantë në krah dhe më bërtiti “ku ishe?”, “në shkollë” i them, “ik në shtëpi dhe mos të të shoh më të shkosh”, tha dhe vjen në shtëpi aty, m’i grisi librat të gjithë.

Ditët kalonin dhe Antoneta shihte se si shumë fëmijë vazhdonin shkollën ndërsa ajo digjej nga dëshira për t’iu bashkuar. Ditët u bënë vite dhe vendosën ta martojnë në një fshat, u bë nënë e tre fëmijëve dhe shpresa për shkollën po humbiste. Në fshat hapi një parukeri dhe gjithçka po ecte mirë derisa vendosën të shpërnguleshin në qytet.

Antoneta dëshironte diçka më të mirë për veten, donte një punë në zyrë por askush nuk e pranonte pa asnjë arsim. Nevoja për të ndihmuar familjen e drejtoi sërish te biznesi i parukerisë që e zotëron edhe sot. Megjithatë, dëshira e vjetër për t’u shkolluar nuk i ishte shuar dhe do të ishte një ditë e zakonshme e premteje që do të shënonte një kthesë të madhe në jetën e Antonetës.

Antoneta: Shkoj të shkolla e vajzës së madhe. Kishim për të dorëzuar një raport mjekësor se kishte bërë disa mungesa dhe unë gjithë kohës kam qenë me mendjen po sikur të shkoj dhe unë në shkollë tani? Dëgjoja këta që e bënin me korrespondencë, mirëpo më thoshin “korrespondencën e bëjnë këta të së mesmes, ti s’ke bërë 8-vjeçare”.

Edhe shkoj te shkolla dhe i them asaj drejtoreshës, më thotë “po pse u mundove se e sillte vajza?” I thashë po erdha dhe unë të shikoj shkollën, të kem këtë ndjesinë, mbase futem edhe unë. “Po pse jo?”, thotë, “me kënaqësi. Është një shkollë që ka mundësi edhe për ju që e keni lënë ato vite”. Ishte e premte atë ditë, mezi prita sa erdhi e hëna, shkova direkt te shkolla u regjistrova.

Ka një mesazh për ty – Divorci që s’e ndau me vjehrrën

Dialogu prekës nuse-vjehrrë, kjo e fundit bën zgjedhjen e papritur

Arsyeja e ardhjes së Sovianës në “Ka Një Mesazh Për Ty” nuk janë fëmijët apo bashkëshorti që e fali edhe pas tradhtisë. Në rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan ajo ka ftuar vjehërrit e saj, Rajmondën dhe Viktorin, i cili nuk ka mundur të vijë për arsye shëndetësore.

Gjatë rrëfimit, Soviana shprehu vlerësimin për ta, mbështetjen, dashurinë dhe respektin që ka marrë prej tyre edhe në momentet e vështira. Rajmonda nuk e merr me mend se pas ekranit në studio ndodhet nusja e saj dhe reagimi vetëm konfirmon më shumë fjalët e Sovianës.

“Kjo është nusja e djalit. Kjo është gjithçka për mua. E kam si motër, si nënë. Kam edhe vajzat, i kam shpirt por me këtë… e kam djalë të vetëm. Më ka bërë 4 yje, jam krenare për këtë”, shprehet Rajmonda. Soviana merr fjalën për t’i dhënë mesazhin vjehrrës së saj.

Soviana: Ma!

O shpirt!

Soviana: Këtu kam ardhur për ty dhe për babin, t’ju falenderoj për çdo sakrificë që keni bërë për ne, për mua, për fëmijët.

Rajmonda: E kemi për detyrë.

Soviana: Në momentet më të vështira të jetës time ti më ke qëndruar pranë, si mua, dhe vajzave, dhe djalit.

Rajmonda: E kam për detyrë. Ato janë nipërit dhe mbesat e mia.

Soviana: Kjo që po bëj unë është e pakët. Ti meriton gjithçka, ti meriton botën.

Rajmonda: Faleminderit!

Soviana: Të dua shumë!

Rajmonda: Shumë faleminderit që na i vlerëson dhe unë të kam shumë të mirë. Jam krenare për ty.

Soviana: Edhe unë për ty.

Rajmonda i kërkon falje Sovianës për ndonjë gabim drejt saj dhe bën një deklaratë befasuese.

Rajmonda: Për gjithçka që kemi kaluar të më falësh se edhe unë kam gabuar, të kam bërtitur.

Soviana: Jo, ti je gjithçka. Ti je krenaria e fëmijëve të mi dhe imja.

Ardit Gjebrea: Se ndonjëherë edhe i ke tërhequr vëmendjen, po?

Rajmonda: Po ne vjehrrat edhe e kalojmë një çikë, flasim edhe çikë tepër. Tepër në kuptimin të mirë, por nuk… e kam… më kupton? E kam të nderuar, të respektuar, është gjithçka për mua.

Ardit Gjebrea: Ajo duket një mama e shkëlqyer, një bashkëshorte e shkëlqyer, një zonjë me një shpirt shumë të mirë.

Rajmonda: Është. Nuk kam prishur njëherë llaf apo t’i bërtas… u dogj, u dogj, u poq, u poq, u thye, u thye, kaq. Punë e madhe fort, s’ka gjë. Vjehrra është kapaku i nuses. Mirë, keq, keq, mirë vjehrra e mbulon. Jo që nuk më ka shqetësuar, e kam shumë të mirë.

Ardit Gjebrea: Mes Mikelit dhe Sovianës kë do zgjidhje?

Rajmonda: Sovianën.

I fali tradhtinë bashkëshortit, Soviana: Nuk i jepja rëndësi vetes, atë e shtyu…

Tradhtia bashkëshortore e bëri Sovianën të vendoste t’i jepte fund martesës 17-vjeçare me Mikelin, me të cilin ka 4 fëmijë. Megjithatë, për të ishte e rëndësishme që fëmijët të kishin një raport të mirë me të atin dhe përpiqej fort për këtë.

Nga ana tjetër, vetë Soviana ruante një marrëdhënie të ngushtë me prindërit e Mikelit, për të cilët rrëfeu gjatë “Ka Një Mesazh Për Ty” se sa pranë i kanë qëndruar në momentet e vështira. Në një çast, gjatë një gëzimi familjar, Sovianës i shfaqet mundësia e ribashkimit të familjes së saj.

Soviana: Derisa një ditë kishte mami ditëlindjen dhe u mblodhëm të gjithë në një lokal. Aty pastaj erdhi edhe Mikeli dhe ishin karriget kështu rreth tavolinës dhe vëllai im u ngrit edhe… jo, i thashë, mos m’u afro. “Aty”, më tha mua “dhe sot mbaron kjo punë”. E pashë që qeshnin të gjithë, fëmijët gëzonin dhe thashë po pse mos ta hedh edhe unë një hap, falja është hyjnore, njerëzit bëjnë gabime.

Ardit Gjebrea: Nuk i dhe njëherë një dru të mirë përpara?

Soviana: Jo.

Ardit Gjebrea: Të bëri gjë këtu te zemra, pak, pak?

Soviana: Po tani… përderisa e pranova, trokiti një çikë ajo.

Përveç pajtimit, Soviana ndan me rubrikën e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan edhe motivet që ata kanë diskutuar së bashku që e shtynë Mikelin drejt tradhtisë.

“Ai, sa ishim bashkë, unë iu jam përkushtuar fëmijëvve, shtëpisë, punës dhe nuk i jepja rëndësi vetes dhe kjo mendoj se atë e shtyu të shkonte te dikush tjetër”, shprehet Soviana.

“Vjehërrit i kam pasur pranë edhe pas divorcit”, përlotet nusja: Më shumë se vjehrrën s’kam as nënën

Në momentin që vajza e dytë e Sovianës dhe Mikelit erdhi në jetë, prindërit e tij vendosën t’iu linin shtëpinë dhe vetë të banonin diku tjetër me qira. Por në momentin kur çifti vendosi të divorcohej pas 17 vitesh së bashku për shkak të një tradhtie nga ana e Mikelit, ajo dhe 4 fëmijët vijuan të jetonin në këtë shtëpi.

Kjo është një prej sakrificave që Soviana nuk ua harron kurrë vjehërrve të saj. Ajo rrëfen e përlotur këtë moment për “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan dhe tregon se si i ka raportet me vjehrrën e saj.

Soviana: Vjehrri im më tha që “unë të kam thënë vajzë dhe ti je vajzë për ne dhe ti po do të vish të rrish me ne sepse jemi më afër dhe ti je nusja e shtëpisë tonë dhe fëmijët janë fëmijët e mi”. Kjo ka qenë fjala e vjehrrit tim dhe kjo ishte një ndihmë shumë e madhe, si për mua edhe për…

Ardit Gjebrea: Edhe për fëmijët, pa diskutim. Edhe vjehrra besoj të njëjtin qëndrim?

Soviana: Edhe vjehrra, po. Vjehrra ime vinte thuajse përditë që të na shikonte neve, edhe pse mezi ecën. Vinte gjithmonë, merrte në telefon ccdo minutë sa i thosha o ma më lër se jam në punë, të marr unë kur të dal.

Ardit Gjebrea: Ti e thërrisje edhe e thërret ”o ma”, akoma edhe sot e thërret “o ma?”

Soviana: S’ka munguar asnjëherë kjo fjalë. Marrëdhënien që kam pasur, kam dhe do ta kem me vjehrrën nuk e kam as me mamin tim. Nuk e kam.

Ardit Gjebrea: Uau!

Soviana: Mamin tim e kam pasur afër, normal, por më shumë se vjehrrën asnjë s’kam pasur. Më ka qëndruar gjithmonë pranë, si mua edhe fëmijëve.

Soviana vendosi që së bashku me fëmijët të largohej për një të ardhme më të mirë në Francë. Pas një viti e gjysmë, ajo u rikthye në Shqipëri dhe vjehërrit nuk ishin zhvendosur sërish në shtëpinë e tyre, por e kishin lënë gati për ta. Ndërkohë edhe Mikeli ishte kthyer nga emigrimi, por mes tyre nuk kishte asnjë kontakt.

Ardit Gjebrea: Vjehrra ta hidhte fjalën që “po sikur?”

Soviana: Vjehrra, i thashë vjehrrës që unë të kam zemër dhe e kam vërtet, por që ne mos të humbasim komunikimin të dyja, nuk dua të flas fare për Mikelin.

Ardit Gjebrea: Megjithatë ajo…

Soviana: Ajo prapë mbushi sytë me lot dhe sa herë që flisnim nuk ma zinte më në gojë.

Ardit Gjebrea: Fare?

Soviana: Fare. Vetëm iu thoshte fëmijëve që “ishalla bashkohet mami”, këtë e ka pasur gjatë gjithë kohës.

17 vite martesë dhe 4 fëmijë, gruaja: Burri më tradhtoi me filipinasen

Në moshën 17-vjeçare, familja vendosi që Soviana të kurorëzohej në një martesë me mblesëri. Ishte vjehrra e Sovianës ajo që kishte shprehur dëshirën që ajo të njihej me të birin e dy të rinjtë të kishin një marrëdhënie së bashku.

Soviana kujton në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan momentin e parë të takimit me bashkëshortin e saj, Mikelin.

Ardit Gjebrea: Kur e pe Mikelin, kur u fejove apo që më përpara?

Soviana: Jo, kur jam fejuar e kam parë Mieklin. Ditën e fejesës. Jam fejuar në Tetor.

Ardit Gjebrea: Nuk e pe më përpara Mikelin?

Soviana: Jo, ditën e fejesës se nuk e njihja. Vërtet ishim në një lagje por nuk e njihja.

34-vjeçarja shpjegon se nga martesa e tyre erdhën në jetë 4 fëmijë. Ëndrra e Sovianës për të vazhduar universitetin u ndërprenë sepse familja kishte nevojë për kujdesin e saj. Mikeli bënte punë të ndryshme derisa i erdhi një ofertë pune për në Filipine që më pas shkaktoi një krisje në martesën dhe familjen e tyre.

Soviana: Shkoi në Filipine në muajin Shkurt 2020, kemi folur 2-3 muaj afërsisht, rregullisht. Pastaj filloi ato telefonatat më rrallë. E kuptova unë që mund të kishte diçka.

Ardit Gjebrea: Diçka tjetër?

Soviana: Diçka tjetër.

Ardit Gjebrea: Me shqiptare apo me filipineze?

Soviana: Me filipineze. Kaluan gati 2 vjet.

Ardit Gjebrea: Po me fëmijët nuk komunikonte?

Soviana: Jo. Unë gjeja mundësinë gjithmonë që ai të fliste me fëmijët nëpërmjet rrejeteve sociale, mund të fliste 10 ditë maksimumi, pastaj…shkëputej prapë. Kjo ka vazhduar derisa vendosja të ikja në Francë me fëmijët për një të ardhme më të mirë për ata, por sa kam qenë në Vlorë unë e kam pasur vjehrrën dhe vjehrrin gjithmonë afër.

Ardit Gjebrea: Tani ti u divorcove me Mikelin apo jo?

Soviana: Po, u divorcova. Në momentin që unë e mora vesh se ai nuk shikonte fëmijët, nuk na shikonte ne atëherë unë duhet të bëja diçka sepse 4 fëmijë t’i rritësh vetëm nuk është e lehtë./tvklan.al

