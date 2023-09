E Diela Shqiptare – (17 Shtator 2023)

19:21 17/09/2023

“Mam, po ti !? 2” – Faza I

5 artistë të rinj do të konkurrojnë për 5 javë në fazën e parë të kësaj gare muzikore. Vocal Coach i “Mam, po ti!?” është Kamela Islamaj, e cila bashkë me bandin E “Mam, po ti!?”, me në krye Arbër Koçllari, kanë punuar me të rinjtë për të arritur perfeksionin e performancave. Veç votimit të mamave, zëri oponent në këtë fazë të parë është kompozitorja Eriona Rushiti

Shihemi në gjyq”- Pastrim parash apo xhelozi motrash?

Ndarje apo pajtim, Sabriu i dyzuar ngashërehet: Nuk duhet të kishim shkuar deri këtu…

Seanca e ndërmjetësimit në “Shihemi në Gjyq” mbyllet me një moment shumë delikat. Gjatë rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan u trajtuan dy konflikte paralele: ai i Bujares me motrën e saj e cila e akuzon dhe bën sjellje agresive ndaj saj si dhe debati me bashkëshortin, Sabriun që mendon se e shoqja i ka fshehur disa gjëra.

Sa i përket konfliktit me të motrën, Bujarja bie dakord që nëse Midja kërkon një përballje mes tyre ajo do të pranojë. Për situatën me Sabriun, fjalën e fundit e ka ai sepse në fillim të rubrikës tha se nuk do të kthehej me gruan në rast se ajo nuk i sqaronte gjithçka.

Eni Çobani: Sabri, çfarë do bësh me zonjën? Do shkoni bashkë? Do shkoni veç e veç? Ti d shkosh në Mal të Zi, kjo do rrijë në Laç, si e keni vendosur?

Sabri: Më vjen keq për fatkeqësinë e saj dhe timen… gjithsesi më vjen vërtet keq se nuk duhet të kishim shkuar…

Eni Çobani: Deri këtu, po patjetër.

Sabri: Nuk duhet të kishim shkuar në këtë gjendje.

Kunata e akuzon për ngacmim, Sabriu: Mundohet të na fusë në tokë për së gjalli!

Bujarja është sulmuar disa herë me fjalë publikisht nga motra e saj për situatën ligjore që rëndon mbi të. Siç shpjegoi gjatë “Shihemi në Gjyq”, Bujarja dhe familja e saj kanë qenë 4 vite nën hetim sepse janë kryer transferta në shuma të mëdha parash nën emrin e saj në një hark kohor prej 7 ditësh.

Ajo mendon se e motra ka patur gisht në këtë ngjarje, por disa gjëra ende mbeten të paqarta. Moderatori i programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Ardit Gjebrea përpiqet të hedhë dritë mbi disa detaje.

Ardit Gjebrea: Cili është motivi që motra është sjellë kështu me ty?

Bujare: Në vitin 2009 më thoshte mos i fol këtij, mos i fol atij se ky më ka thënë, ky më ka bërë, këtej e andej dhe ky i ka thënë burri jam unë, ajo grua është e imja dhe pas kësaj, burrin tim ka shkuar e ka denoncuar në polici sikur ky e ngacmon, nuk e lë rehat. Unë e njoh burrin tim kush është…

Eni Çobani: Lëre tani e njoh burrin tim, çfarë thotë motra? Motra thotë që e ngacmon burri jot.

Bujare: Po, ashtu ka thënë.

Eni Çobani: E ke ngacmuar motrën e…

Sabri: Çfarë është fatkeqësia jote nuk duhet të bëhet edhe fatkeqësia ime!

Ardit Gjebrea: O Sabri, më fal. Janë dy motra. Nuk mundet që njëra pa asnjë motiv t’i thojë tjetrës “burri yt më ngacmon”.

Sabri: Është munduar gjithsesi të na fusë në tokë familjarisht për së gjalli.

Ardit Gjebrea: Cili është motivi? Pse?

Sabri: Xhelozia në muzikë.

Bujare: Ajo do që ne, familja jonë, kushdo qoftë, atë person që ajo nuk i flet që nuk i flet gjysmës së Laçit, mos t’i flasim as ne.

Ardit Gjebrea: Ky motiv më duket pak i pabazë.

Bujare: Jemi paraqitur në polici, ja ku është burri im dhe i ka thënë shefi i policisë zotëri i nderuar, “sot e sa të jesh gjallë numrit të Mide Aliut mos i bjer”. Ky është betuar që s’i ka rënë në jetën time asaj femre, nuk mban numër të saj.

“Më ranë flokët nga depresioni, marr 5 insulina në ditë”, burri: E ke nga shpifjet e motrës tënde!

Akuzat se ajo dhe familja e saj merren me trafikim qeniesh njerëzore si dhe konflikti me bashkëshortin prej kësaj situate, kanë ndikuar edhe gjendjen shëndetësore të Bujares. Siç e ceku edhe bashkëshorti i saj, Sabriu në fillim të rubrikës së programit “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, ajo është këngëtare. Por tashmë prej kohësh Bujarja nuk e ushtron më profesionin e saj dhe përjeton probleme të mëdha shëndetësore.

Bujare: Unë merrem me muzikë popullore, kam pasur edhe ofertë para Vitit të Ri për të ikur në Londër, më kishte mbaruar pasaporta dhe s’ika. Merrem me muzikë popullore, shkoj nëpër dasma, kam grupin tim në Kosovë, Shqipëri që merrem.

Eni Çobani: Pra juve lëvizni shumë, lëvizni vetëm apo jo?

Bujare: Po, lëviz. U bënë 2 vjet që nuk kam lëvizur më nga këto thashetheme. Unë jam mbyllur në vetvete. Para tre muajsh më kanë rënë krejt flokët nga depresioni, i kam prerë komplet të shkurtra, më kanë dalë tani. unë jam me 5 insulina në ditë, me diabet shumë të rëndë.

Sabri: Ato fatkeqësi, ato shpifje e trillime që t’i ka bërë ajo motra jote të kanë shkaktuar atë gjendje që sot je me 4 insulina në ditë.

“Transferta nga 50 mijë Euro brenda 7 ditësh”, shokon Bujarja: Mbesa më akuzoi se shes femra

Sabriu ka thirrur në “Shihemi në Gjyq” bashkëshorten e tij prej 29 vitesh, Bujaren. Ai thotë për rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan se arsyeja është një thashethemnajë në qytetin e tyre në Kurbin se familja merret me aktivitete të paligjshme.

Mbi ta është kryer një hetim nga shteti për 4 vjet rresht dhe Sabriu shprehet se gruaja e tij nuk i ka treguar gjithçka ndaj ai e ka sjellë që të dijë të vërtetën e kësaj çështjeje.

Bujare: Me bashkëshortin tim jam se ky dyshon sikur ai transferta mos i kam dhënë ndonjë dokument unë motrës time.

Eni Çobani: Pra ju akuzoheni zonjë për transferta të paligjshme të shumave të mëdha monetare kundrejt vendeve europiane.

Bujare: Po.

Eni Çobani: Çfarë shumash zonjë? Se tani edhe Sabriu, duhet të flasësh Sabri!

Bujare: Tani në letra shkruan që në harkun kohor të 7 ditëve në emrin tim janë bërë transferta parash nga 50 mijë Euro, 60 mijë Euro secila transfertë.

Ardit Gjebrea: 50 mijë Euro?!

Bujare: 50-60 mijë Euro secila tranfertë.

Eni Çobani: Sa transferta ke bërë?

Bujare: Në një hark kohor thotë aty në letra, për 7 ditë janë bërë shumë transferta. Unë ato s’i kam bërë.

Eni Çobani: Pra një transfertë ka qenë 50 apo e gjitha?

Bujare: Një transfertë.

Eni Çobani: Një 50, ke bërë disa, sa domethënë, 200-300 mijë Euro?

Bujare: Nuk e di sa shkon shuma se dokumentacioni i plotë nuk na është dhënë.

Bujarja pretendon se transfertat janë kryer nga dikush që ka patur një fotokopje të kartës së saj të identiteti. Ky hamendësim hidhet poshtë nga Eni Çobani e cila qartëson se për shuma deri në 10 mijë Euro nuk ka nevojë për deklarim, por nëse ky limit kalohet duhet saktësuar edhe burimi i parave.

Ardit Gjebrea: Këto janë bërë nga një bankë në Laç?

Bujare: Jo, janë bërë nga jashtë shtetit që shkruhet te dokumentat, janë bërë jashtë shtetit drejt Amerikës Latine, drejt vendeve europiane thotë që është vende me risk se ato letra janë shkruar sikur jo vetëm unë, transfertat janë bërë me emrin tim, por bashkëngjitur thotë edhe bashkëshorti i saj, djali i saj dhe shumë thashetheme të tjera sikur ne marrim, shesim e bëjmë, fitojmë para e të ardhura të jashtëligjshme.

Eni Çobani: Pra merreni edhe me trafiqe le të themi, apo jo?

Bujare: Po, me trafiqe drogërash a ku di unë ç’të them, për vendet me risk shkruhen ato që janë…

Sabriu shton se për 3 vjet ai dhe djali i tij kontrolloheshin imtësisht në pikat kufitare. Një ditë prej ditësh ai merr një letër ku thuhej se çështja ishte pushuar. Bujarja shton se ajo ishte paraqitur në gjykatë dhe atje i kishin thënë se kishte ndodhur një ngatërresë. Ajo mendonte se gjithçka tashmë kishte mbaruar, por vitin e shkuar mbesa e saj i tha disa fjalë që e kanë prekur tej mase.

Bujare: Isha duke ikur në pazar si tërë femrat familjare që bëjnë pazarin kur më vjen vajza e motrës ballë për ballë, m’i lëshon krejt gjërat në tokë, e pashë njëherë kështu çfarë ke moj gocë? Veç ka dalë nja dy metra pas meje dhe më ka ofenduar me fjalët më të rënda dhe “ty të ndjek shteti” tha “se ti merr e shet femra, i bën prostituta”.

“Ka një mesazh për ty”- Fati rrëqethës i Vanesës

E rriti si të ishte e bija, Vanesa surprizon në momentin e vështirë gruan që iu bë nënë

Pas një fëmijërie dhe adoleshence të trazuar të cilën e rrëfeu gjatë “Ka Një Mesazh Për Ty”, Vanesa ka gjetur limanin e saj të qetësisë. Babai i mbylli derën, por dikush tjetër i hapi shtëpinë. Gruaja e tij e keqtrajtonte, por Vanesa u strehua në një fole dashurie. Nëna e braktisi për herë të dytë, por gjeti një nënë që e priti në kraharorin e saj.

Jeta e trishtë dhe e vuajtur që ajo kishte njohur deri në atë moment ia la vendin dashurisë dhe ngrohtësisë që i dhuroi familja e re. Një familje që erdhi në mënyrën më të papritur dhe të pazakontë, vetëm nga një telefonatë drejt motrës së saj nga babai, Kristjanës e cila është fryt i martesës së parë të tij.

Ajo e mori në shtëpinë e saj ku Vanesa takoi ish-gruan e të atit e cila e pranoi menjëherë si të ishte e bija. Vanesa tashmë është 23 vjeçe dhe prej disa vitesh jeton me motrën, ish-gruan e të atit që e thërret nënë dhe djalin e saj.

Për të gjitha këto arsye, Vanesa ka thirrur Krstinën në rubrikën e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan. Ajo shpreson që në njëfarë mënyre t’i kthejë pak nga forca që Kristina i ka dhënë asaj pasi në këtë moment e ëma ndodhet në një situatë të vështirë sepse nuk e ka pranë të birin.

Kristina: Jeta ime!

Vanesa: E bukura ime!

Kristina: Uh, çfarë më bërë! O jetë, po pse më gënjeve mua?

Vanesa: Po nuk të gënjeva, thjesht doja të ta bëja surprizë dhe thjesht dua të të tregoj dy gjëra dhe më dëgjo pak. Arditi e di shumë mirë që unë nuk jam vajza jote biologjike, e di historinë dhe i tregova edhe se çfarë gruaje je ti. Unë thjesht dua të të falenderoj për çdo të mirë që ke bërë tek unë.

Kristina: Asgjë zemër s’kam bërë për ty. Thjesht të kam dhënë dashuri.

Vanesa: Më ke dhënë dashurinë, por më ke falur edhe fjalën nënë që mua më ka munguar.

Kristina: Oh jeta ime ti! Ti je e vogla ime moj!

Vanesa: Më ke thënë që do të të bëj hyzmet për tërë jetën unë.

Kristina: Jo, unë të kam thënë që do plakemi.

Vanesa: Do plakesh me mua, po. Edhe unë të premtoj që do plakesh me mua.

Kristina: Ta ha zemrën unë ty!

Vanesa: Derisa të kemi jetën unë edhe ti bashkë do jemi bashkë.

Kristina: Të vdes unë për ty!

Vanesa: Dije që të dua shumë.

Kristina: Çfarë më ke bërë!

Vanesa: Mos u anko! Ti je e fortë, ti je femër pozitive, e çiltër, pse mbyllesh?

Kristina: Ju e dini që unë jetoj për ju të dyja për momentin.

Vanesa: Normale dhe ne të kemi krah dhe ti na ke krah neve. Ke dy vajza të rritura dhe na ke rritur me mundime, me sakrificat e tua, na ke folur shumë, na ke treguar për jetën, nga kjo del kjo, nga ajo del ajo kështu që unë i kam marrë për bazë të gjitha fjalët e tua dhe do t’i marr bazë për tërë jetën. Mbase të kam mërzitur ndonjëherë…

Kristina: Ti je e vogla ime, kurrë, kurrë.

Vanesa: Të kërkoj shumë falje.

Kristina: Për çfarë më kërkon falje?

Vanesa: Që të kam mërzitur ndonjëherë.

Kristina: Jo, mua do më kërkosh falje që më ke gënjyer që dje dhe sot.

Ardit Gjebrea: Këtu e ke mendjen.

Kristina: Po, këtu duhet të më kërkosh falje.

Vanesa: Thjesht mendova që do bëhej pak më mirë që ta bëja publike këtë pjesë dhe ta bëja publik urimin meqë ke edhe pak nevojë, mendoj për ndonjë surprizë prej djalit, prej vëllait dhe të jap edhe fjalën, ke edhe një premtim, edhe ti do më japësh një premtim mua por para premtimit tim do më thuash ti mua tani që kur të çohesh në mëngjes do dalim do pimë kafe të treja.

Kristina: Kërkojnë gjëra shumë ekstreme Ardit.

Ardit Gjebrea: Ekstreme… ti gjithmonë e ke patur këtë ritual, vetëm tani është ky momenti që…

Kristina: Nuk e bëj dot, shiko unë iu kam thënë këtyre që të paktën këto kohë dua qetësi.

Ardit Gjebrea: Edhe prandaj nuk të tregoi të vërtetën se donte të paktën të dilje nga shtëpia dhe ky të ishte një fillim që ti të rimarrësh jetën sepse unë jam i bindur që çdo gjë do shkojë në jetën e vet, asnjë fëmijë nuk mund të ndahet nga nëna, por të paktën ti të fillosh dhe të shijosh drekat, darkat, kafet me vajzat e tua, jetën tënde sepse nuk zgjidh asgjë duke ndenjur brenda në shtëpi.

Kristina: Është e vështirë Ardit se unë kam hyrë në atë pjesë tani.

Vanesa: Do të dalësh, do të të nxjerrim ne.

Ardit Gjebrea: Duhet të dalësh, Kristina. Duhet të dalësh sepse mbledh edhe energjinë pozitive. Duke ndenjur aty fillon dhe mendon, futesh në një qerthull që nuk del dot, nuk të bën mirë.

Kristina: Unë dal nga ajo situatë nëse kam çunin në krahët e mi.

Vanesa: Do ta kesh!

“Thirra ‘mama’ ish-gruan e parë të babait”, Vanesa tregon tatuazhin e dedikuar: Do jepja jetën për të

E braktisur për herë të dytë nga e ëma, i ati i kishte mbyllur derën pas largimit nga shtëpia e bashkëshortit i cili e keqtrajtonte dhe pa asnjë mbështetje, Vanesa vendos të ikë. Jeta e saj ishte një mori vështirësish e pengesash që e kishte rritur përpara kohe ndërkohë që ishte vetëm adoleshente.

Pas këtij largimi, ajo rrëfeu në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan se e mbetur vetëm me rrobat e trupit, një celular dhe një unazë, i shkruan një mesazh motrës nga babai, e cila ishte fryt i martesës së tij të parë.

Kristjana shkon menjëherë te Vanesa në Durrës dhe mëson gjithçka se ç’kishte kaluar motra e vogël deri në atë moment. Vajzat kthehen të dyja në Tiranë dhe Vanesa takon gruan që do t’i kthehej në nënë.

Vanesa: Shkoj në Tiranë, aty ku jetonte motra ime. Por motra ime jetonte me nënën e saj, me gruan e parë të babit dhe ka edhe një vëlla. Domethënë nëna e saj ka bërë një djalë me burrin e dytë, ka pasur një martesë të dytë edhe ajo.

Ardit Gjebrea: Pra ti ke motrën, por djalin nuk e ke asgjë.

Vanesa: Djalin nuk e kam vëlla tamam, gjak por që unë jam rritur me atë dhe unë e dua atë si…

Ardit Gjebrea: Si vëlla.

Vanesa: S’bëhet fjalë. Për atë shemb botën, si me thënë. Edhe ai motër më thotë se nuk i ka ditur gjërat se unë e kam gjetur 6 vjeç djalin.

Ardit Gjebrea: Ti shkove në shtëpi. Si të priti ish-gruaja e babit?

Vanesa: Atëherë, që të bëj pak dallimin.Gruaja e tretë e babit, aktuale, kur shkova në Greqi kur u hap dera nuk më donte fare, një xheloze, një femër agresive, serioze, e keqe, si shtrigë ishte për mua ajo, shumë e frikshme.

Ardit Gjebrea: Po kjo?

Vanesa: Kjo, nuk e di, ka një fytyrë engjëlli, një fytyrë të bukur, një grua pozitive, e çiltër, e respektueshme, e ngrohtë.

Ardit Gjebrea: Çfarë të tha?

Vanesa: Thjesht më ka thënë “mirë se erdhe në shtëpinë tonë moj bijë” dhe më ka përqafuar direkt. Aty unë i kam thënë ‘mami’ për herë të parë. E kam thirrur ‘mami’, i kam thënë mami me plot gojë edhe për çdo gjë dhe kur qaja, edhe kur isha keq, edhe kur isha e mërzitur, edhe kur isha e lumtur, shkoja vetëm te kraharori i saj se unë me atë flija, me atë fle edhe sot, në krahët e saj dhe me atë ndihem femra më e lumtur, fëmija më i lumtur. Më ka dhënë kurajë, më ka dhënë dashurinë që unë e kisha mungesë për shumë vite dhe prandaj kam ardhur, që ta falenderoj për gjithë këtë dashuri, për këtë ngrohtësi, për këtë shpirt të mirë që ka.

Këtë dashuri për familjen që ka gjetur, Vanesa e ka përjetësuar në trupin e saj. Tatuazhe me emrin e Kristjanës, Aleksit dhe Kristinës janë ‘gdhendur’ njësoj si dashuria që ka në zemër për ta.

Ajo shprehet se për Kristinën “do jepte jetën” sepse i ka falur një dashuri edhe më të madhe, disi të ndryshme nga fëmijët e saj duke u siguruar që Vanesa të ndihej mirë.

“Babai më mbylli derën, nëna më braktisi për herë të dytë”, Vanesa: Zgjodhi njerkun para meje

Në krye të rrëfimit të saj në “Ka Një Mesazh Për Ty”nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Vanesa tregoi se si e ëma u largua duke e lënë të bijën 2 vjeçe te prindërit e saj. Në moshën 14-vjeçare, pasi ishte kthyer nga Greqia së bashku me familjen e të atit dhe kishte filluar punë në një fabrikë në Shijak, Vanesa takohet me të ëmën.

E ëma përjetoi emocione shumë të forta duke e parë të bijën të rritur dhe i ofron që të jetojë me të. Vanesa njohu edhe bashkëshortin e së ëmës dhe përshtypja e parë i la të kuptonte se gjërat mes tyre nuk shkonin mirë. Megjithatë, lodhur nga jeta që kishte kaluar në shtëpinë e bashkëshortit 15 vite më të madh ku e martuan, Vanesa pranon të shkojë me të ëmën në Itali por ndodh e papritura.

Vanesa: Më thotë “vajza ime, a do të vish me mamin,të jetosh me mamin?” Unë në ato momente u lumturova, thashë shyqyr o Zot do shkoj te mami, do bashkohem me mamin. Edhe nëna me gjyshin duke qarë, duke thënë që “më në fund”. Thjesht i them babit të japë një vërtetim, një letër se unë isha me mbiemrin e babit se bëra gjyqin kur isha e vogël që erdhi më mori babi.

Ardit Gjebrea: Një prokurë doje. Dhe babi ta dha?

Vanesa: Po, ma dha babi, pranoi dhe më tha kaq “do ikësh, por s’do kthehesh më”.

Ardit Gjebrea: Në ç’kuptim?

Vanesa: “Nëse shkon te nëna jote, edhe nëse ajo të lë apo diçka se jam e sigurt që ajo do të të lërë”, nuk e di ku e kishte këtë sigurinë, por thjesht tha “nuk kthehesh më”.

Ardit Gjebrea: Pra të mbylli derën.

Vanesa: Po, se të mbajta unë dhe nuk të pranoj nëse vjen pastaj prapë të më kërkosh ndihmë. E marr atë prokurën, marr pasaportën, shkoj te nëna e te gjyshi, bëj gati valixhen edhe takova njerkun, mmain, takova nënën dhe gjyshin.

Ardit Gjebrea: Shkove në itali?

Vanesa: Jo, nuk kam shkuar në Itali, thjesht u bëmë gai. Vendosim valixhen time në makinë. Lëviz dy hapa me makinë dhe ndalon makinën zotëria dhe i thotë mamit që “Alketa”, se Alketa quhet mami im biologjike, “shiko unë ndërrova mendje se unë s’mund ta marr vajzën tënde s’e unë si kam fëmijët e mi kështu që as vajzën tënde s’e marr dot, kështu që të lë të zgjedhësh o vajzën ose mua”. Ajo nuk e ka menduar fare, ta mendonte ose diçka apo të thoshte vajza direkt, thjesht tha “ty Shyqo” se Shyqo quhet burri i mamit tim.

Ardit Gjebrea: Ah, thashë se ishte italian.

Vanesa: Jo, jo shqiptar është por ka vite, kishte letra italiane. “Ty Shyqo” i thotë dhe më lë mua në mes të 4 rrugëve. I kam bërë gjërat me polici faktiksht se s’kisha ku të shkoja, shkova në polici, denoncova burrin e mamit, thashë që ai e dhunon mamin, këtë e shtova me thënë të drejtën se nuk e di a ishte e saktë ose e sigurtë por unë doja që doemos të isha me mamin sepse nuk kisha ku të shkoja.

“Laja këmbët e vjehërrve”, jeta e Vanesës me ish-bashkëshortin 15 vjet më të madh: Haja dhunën e tij

Pas 4 vitesh të vështira në Greqi dhe kthimit në Shqipëri ku që në moshën 14-vjeçare Vanesën e hoqën nga shkolla dhe e futën në punë, jeta vetëm vështirësohej për të. Ajo rrëfeu në “Ka Një Mesazh Për Ty” keqtrajtimin nga njerka, vuajtjet që nuk mbaronin dhe në një moment sheh një dritë shprese.

Ende pa mbushur të pesëmbëdhjetat, një lajmëtar kërkon dorën e saj për martesë. Vanesa thotë në rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan se këtë e pa si një mundësi për të shpëtuar nga gjithçka dhe ra dakord që martesa të bëhej.

Fatkeqësisht, drita në fund të tunelit ishte vetëm një iluzion. Në shtëpinë e bashkëshortit, i cili ishte dyfishi i moshës së saj, e priti dhuna, keqtrajtimi, punët e rënda të fshatit.

Vanesa: Shkoj aty te ajo familje në krye të 4 ditëve, domethënë bëhet ajo adeti, vjen në shtëpi, vë unazën…

Ardit Gjebrea: Më fal, ti ishe 15 vjeç.

Vanesa: Gati 15 vjeç.

Ardit Gjebrea: Gati. Po bashkëshorti sa vjeç ishte?

Vanesa: Ai ishte 15 vjet më i madh se unë. Kishte pasur një martesë më përpara.

Ardit Gjebrea: Pra ai ishte rreth 30 vjeç. Si shkove me të?

Vanesa: Jetonte në një fshat, në një fshat shumë të humbur që atje mund të ishin 5 shtëpi. “Rruga e Zhavorrit” quhet vendi aty dhe atje kalova shumë keq. Çohesha në mëngjes, në orën 5 e gjysmë se normale fshat, lopë, pula, toka, punët e fshatit si me thënë. Aty mësova shumë gjëra nga jeta, madje u bëra më e fortë akoma, u bëra më grua sepse zgjohesha në mëngjes, laja këmbët e vjehrrit, të vjehrrës, iu bëja kafenë, bëja gati qumështin sepse vjehrri dilte, shiste qumësht, spinaq, këto gjërat jeshile. I bëja gati me vjehrrën. Shkoja bëja bukën, bëja gati bukën, bëja gjellën, bëja punët e shtëpisë, laja, shpëlaja ish-bashkëshortin. Ai nuk punonte, ai thjesht dinte që të dilte për qejfet e veta, të dehej, të luante bixhoz, të vinte në orën 3-4 të mëngjesit dhe të haja unë dhunën e tij.

Ardit Gjebrea: Edhe të dhunonte.

Vanesa: Po, po më keqtrajtonte shumë, nuk më lironte fare, nuk kishte shans.

I ati i saj, pavarësisht se e bija i kishte treguar gjithçka dhe i kërkonte ndihmë, nuk iu gjend kurrë në krah por e kalonte situatën me një gotë rakie, përfundon Vanesa.

“Njerka xheloze më keqtrajtoi për 4 vjet”, Vanesa: Në moshën 14-vjeçare punoja 10 orë në ditë

Në moshën 7-vjeçare Vanesa takon për herë të parë babain e saj i cili ishte larguar vetëm pak muaj pas ardhjes së saj në jetë. Me këmbëngulje, ai vendos që ta shkëpusë nga shtëpia e gjyshërve për ta marrë me vete në Larisa, Greqi ku jetonte me bashkëshorten e tretë.

Në moshën 10-vjeçare Vanesa shkon në Greqi por atje nuk gjeti ngrohtësi nga njerka e saj. ajo kujton në “Ka Një Mesazh Për Ty”, rubrikë nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan se mbresat e para nga takimi me njerkën, presionin e vazhdueshëm që ajo aplikonte dhe keqtrajtimin.

Vanesa: Me thënë të drejtën, gruaja e vet nuk është se më donte. Ishte shumë xheloze, agresive edhe pak e frikshme se unë isha edhe fëmijë, isha 10 vjeç. Kam ndenjur një vit te hallat, te xhajat derisa m’u bë aplikimi i vizës për në Greqi. Shkoj aty në shtëpi, shoh njerkën, e takoj. Nuk është se më dha ndonjë ngrohtësi ose ndonjë lloj afrimiteti, por ka qenë edhe shumë e keqe. Domethënë mua më ka keqtrajtuar shumë.

Ardit Gjebrea: Pse, çfarë të bënte?

Vanesa: S’më linte asnjëherë të rrija me fëmijët e saj. Ishte shumë xheloze në shumë gjëra. Duhet të çohesha në mëngjes të bëja punët e shtëpisë se s’bën përpara se të shkoja në shkollë, në Greqi. Duhet ta bëja bukën vetë dhe të shkoja në shkollë edhe kështu, vetëm me frikë jetoja aty. Ikte babi, më nxirrte jashtë, borë, shi nuk kishte lidhje ajo pjesë, thjesht dilja jashtë. Kur vinte babi më thoshte “mos i trego babit se kemi muhabete të tjera bashkë”, kështu gjërash, kupton, si presion. Kam qenë edhe e vogël dhe kam pasur shumë frikë, madje kur ajo kalonte unë thjesht ulja kokën. E kam pasur si tip… si frikë shumë të madhe.

Kjo situatë vazhdoi për 4 vjet. Vanesa tregon se mësonte shumë në shkollë, kishte dashuri nga të gjithë dhe ëndrra e saj asokohe që e ka përcjellë deri më tani, është muzika. Babai dhe bashkëshortja e tij vendosin që të kthehen në Shijak dhe të ndërtojnë një shtëpi.

I ati merr vendimin që Vanesa të linte shkollën me pretekstin se nuk kishte mundësi ekonomike dhe të futej në punë në moshën 14-vjeçare.

Vanesa: Ia nis punës. Si fillim në rrobaqepësi. Shkoj aty por nuk po mundesha ta merrja si punë, të punoja, nuk po e kapja dot si punë dhe kështu që shkoj në një fabrikë petash. Fabrikë… ishte si tip shtëpie e vogël dhe kishte punëtorë që piqnin petat, bënin petat gati e kështu gjërash.

Ardit Gjebrea: Petë byreku.

Vanesa: Po.

Ardit Gjebrea: Okej.

Vanesa: Thjesht i piqnim petat, nuk është se bënim byrek.

Ardit Gjebrea: E kuptova, shisnit peta të pjekura.

Vanesa: Po. Vazhdoj aty punën, çdo pagesë që merrja e çoja në shtëpi, unë jetoja në kat të dytë, gruaja me fëmijët jetonte në kat të parë, asnjëherë nuk lidhesha me ta që të rrija në një vend me ata.

Ardit Gjebrea: I konsiderove ndonjëherë si motër e vëlla apo jo?

Vanesa: Ata po, normale, më donin por gruaja e babit asnjëherë s’më ka dashur. Gruaja e babit gjithmonë dinte të më veçonte.

Ardit Gjebrea: Sa vjeç ishe kur fillove punën?

Vanesa: Unë kam qenë 14 kur ia nisa punës, domethënë sa kam ardhur në Shijak aty ia nisa direkt punës.

Ardit Gjebrea: Dhe sa orë punoje?

Vanesa: 8-10 orë kam punuar. E kam pasur njëmijë (100) Lekë orën, çohesha në orën 5:30-6 të mëngjesit dhe vija pasdite në shtëpi në këmbë, shkoja në këmbë, vija në këmbë.

“Më kishin thënë se babi kishte vdekur”, Vanesa kujton takimin e parë me të atin

Rrëfimi i Vanesës në “Ka Një Mesazh Për Ty” ndalet te takimi i saj me të atin. Nga historia e saj gjatë rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan ajo ndau divorcin e prindërve kur ishte 7-muajshe, braktisjen nga e ëma në moshën 2-vjeçare dhe takimin me të kur ishte 14 vjeçe.

Por përpara se të takonte nënën pas aq shumë vitesh, në moshën 7-vjeçare njeh për herë të parë babain e saj. Ai u përpoq të afrohej me të bijën ndërkohë kishte krijuar një jetë tjetër në Greqi ku ishte martuar për herë të tretë.

Vanesa tregon se fillimisht ajo ishte e ftohtë me të atin sepse gjyshërit nga nëna me të cilët jetonte nuk i kishin ushqyer dashuri për të, madje i kishin thënë se kishte vdekur.

Ardit Gjebrea: Që nga mosha 2-vjeçare, çfarë ndodhi me babin?

Vanesa: Babi u largua, martohet me dikë tjetër. Kështu unë vazhdoj jetoj me gjyshërit. Por atë ditë që më ka lënë mami unë pësoj një temperaturë të lartë me pasojë syrin, syrin e majtë. Mund të vërehet pak, kam probleme me njërin sy. Tani vazhdova, kam ndenjur me gjyshërit deri në moshën 7-vjeçare. Vjen babi, më takon për herë të parë në moshën 7-vjeçare, ndërkohë mami kishte ikur.

Ardit Gjebrea: Si e prite këtë takim?

Vanesa: Nuk e di, unë i largohesha, nuk është se e doja babin, nuk e njihja, normalisht. Gjyshërit më tregonin.

Ardit Gjebrea: Çfarë të kishin thënë për babin?

Vanesa: Më kishin folur, por nuk është se më kanë rritur me atë frymën e mirë që “është babi jot”. Biles gjyshi dhe gjyshja më thonin që “ka vdekur, nuk është babi”. Tani deshën, s’deshën ata babi këmbënguli, erdhi, më takonte, më ka ardhur edhe te shkolla atje ku kam pasur shkollën në Durrës se jetoja në Durrës me gjyshërit. Edhe më takon, më sillte dhurata, tani foli edhe me gjyshërit, tha “unë dua të marr vajzën” dhe bien dakord që babi të më merrte ndërkohë që kishte martesën edhe me gruan e tretë se ka pasur edhe një martesë para mamit tim.

Ardit Gjebrea: Pra mami ishte e dyta. Kjo e reja ishte e treta.

Vanesa: Po, ka pasur një martesë, ka pasur edhe një vajzë me martesën e parë. Unë jam e dyta, fëmija i dytë.

Ardit Gjebrea: Fëmija i dytë me gruan e dytë.

Vanesa: Po, gruan e tretë që s’e ka as atë, ka dy fëmijë, një djalë dhe një vajzë.

Ardit Gjebrea: Sa fëmijë jeni gjithsej nga babi, katër?

Vanesa: Katër, po.

Ardit Gjebrea: Okej, vendose që të shkonit në… ku?

Vanesa: Babi jetonte në Greqi, në Larisa me gruan e tij.

“Prindërit u divorcuan kur isha 7-muajshe, mami më la në moshën 2-vjeçare”, fëmijëria e vuajtur e Vanesës

Jeta e Vanesës është një kalvar vështirësish që nis prej muajve të parë që ajo ka ardhur në jetë. Ajo e fillon rrëfimin e saj në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan me divorcin e prindërve që kur ajo ishte 7-muajshe. Në moshën 2-3 vjeçare nëna e Vanesës largohet drejt Italisë me dikë që kishte njohur dhe e la vajzën te prindërit e saj. Takimi i parë nënë e bijë ndodhi kur Vanesa ishte 14 vjeçe.

Vanesa: Kam qenë vetëm 7-muajshe kur prindërit e mi janë ndarë dhr kam qenë bebe, e vogël, më kanë treguar gjyshërit që janë ndarë për arsye se kanë pasur mospërputhje karakteri, ziheshin shpesh, babi nuk punonte dhe mendonin që nuk i duhur për mamin (babi). Kështu që prindërit e mi ndahen. Mami ka ndenjur me mua deri në moshën 2-3 vjeçare dhe ka ikur, është larguar nga shtëpia e gjyshërve ku jetonim bashkë…

Ardit Gjebrea: Gjyshërit ishin nga ana e mamit apo nga ana e babit?

Vanesa: Nga ana e mamit sepse unë jetoja me mamin dhe me gjyshërit nga ana e mamit. Nga ana e babit nuk jetonin. Babi u largua domethënë, kur u nda nga mami u largua. Isha shumë e lidhur me mamin, siç më kanë treguar edhe gjyshërit, normale por vjen një moment që mami largohet, ikën.

Ardit Gjebrea: Ku?

Vanesa: Njihet me dikë dhe largohet për në Itali me atë njeri për në Itali, është burri i saj aktual domethënë.

Ardit Gjebrea: Qartë. Dhe ty të la në Shqipëri.

Vanesa: Po, më la te prindërit e saj, më braktisi. Thjesht iku me atë në Itali dhe nuk u kthye për disa vite.

Ardit Gjebrea: Pate lidhje me të?

Vanesa: Jo, jo biles edhe kur shkoi në Itali pas disa ditësh ka marrë në telefon dhe ka treguar, ka thënë që s’ka patur kurajë për t’iu thënë “pse ika dhe pse duhej ta lija fëmijën tim te ju, thjesht duhej të ikja”. Vetëm kaq ka thënë dhe ka ikur me atë.

Ardit Gjebrea: E ke takuar më mamin?

Vanesa: Mamin unë e kam takuar kur u bëra 13, 14 vjeç. Atëherë e takoj mamin. Pas shumë vitesh domethënë.

Ardit Gjebrea: Si ishte takimi?

Vanesa: I ra pak të fikët se normale, kishte shumë vite që s’më shikonte dhe i erdhi shumë rëndë ajo pjesa që kur më ka lënë dhe sa isha rritur. Aty pastaj burri i saj i thotë që “dua ta marrim vajzën me vete në Itali” dhe unë pranoj, i them babit ba, unë dua të shkoj te mami në Itali./tvklan.al

