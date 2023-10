E Diela Shqiptare – Dr. Minir Asani: Investimet e reja në okulistike (8 Tetor 2023)

Shpërndaje







17:41 08/10/2023

#EDielaShqiptare nga #arditgjebrea prej vitit 2008 në #TvKlan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë. Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim.

Syri i thate tek femijet dhe te rriturit eshte nje nga problematikat me te shpeshta qe haset. Tashme do te hapet nje qender per trajtimin e tij ne mjediset e reja te Klinikes Gjermane te Syrit prane stadiumit “Asllan Rusi” tek Universiteti “Zoja e keshillit te mire”. Eksperti i rralle i kirurgjise refraktare dhe drejtuesi i KGjS, doktor Minir Asani, tregon se edhe syri do higjenen dhe fiskulturen e vet.