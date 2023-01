E diela shqiptare – Emisioni 1 Janar 2023

20:35 01/01/2023

#EDielaShqiptare nga #ArditGjebrea prej vitit 2008 në #TvKlan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë. Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim.

Esmeralda është martuar në moshë fare të re dhe pasi është bërë nënë në moshën 18-vjeçare ajo së bashku me bashkëshortin e saj, të detyruar nga varfëria dhe papunësia, u larguan për në Angli, por pa mundur të merrnin me vete vajzën e tyre Samantën.

Atë e mori nën kujdes familja e bashkëshortit të saj të cilët jetonin të gjithë së bashku në një shtëpi shumë të vogël. Duke qenë se ishin pa dokumente ata nuk mundë të vinin e të takonin vajzën e tyre. Në Angli, ajo tregon se është bërë nënë edhe e 4 fëmijëve të tjerë, por megjithatë mendjen e ka pas te Samanta dhe sapo arritën të bëjnë dokumentet kanë ardhur të gjithë së bashku për ta takuar.

Esmeralda ka treguar në rubrikën “Ka një mesazh për ty” në “E Diela Shqiptare”, se sa e vështirë ka qenë për të të largohej duke lënë vajzën 8 muajshe në shtëpi, e cila në atë kohë ka qenë ende duke pirë gji, por nuk kishin asnjë zgjidhje tjetër.

Ardit Gjebrea: Më trego pak momentet kur morët këtë vendim dhe si ishte ndarja me Samantën.

Esmeralda: Burri tha, tani kemi një rrugë, o do ikim të dy bashkë, ose ti do qëndrosh dhe unë do shkoj ande, por nuk i dihet se sa mund të rri. Vjehrra tha ti do marrësh nusen, vajzën do e mbaj unë, ju shkoni, ndoshta del ndonjë mundësi pastaj dhe e merrni.

Ardit Gjebrea: Si ishin ato netët e fundit, se Samanta ishte 8 muajshe, e kishe në gji.

Esmeralda: Po ja hoqa gjoksin 3-4 ditë para që të mësohej. Unë me burrin rrinim nga dhoma tjetër dhe vajzën e mbante kunata dhe qante për gjoksin. Gjithë natën ja dëgjoja të qarat. Doja të shkoja ta merrja në krahë, nuk mundesha se kërkonte gjoksin. Kështu kaluan 2-3 ditë, erdhi dita kur do niseshim. Ka qenë më e vështira, sepse vjehrra kishte vajzën në krahë. Në momentet ku do iknim buri nuk e takoi. Vjehrra më tha mos e tako, se ndoshta nuk të ecën se e ke mendjen këtej. Nuk e kam takuar, vajza ka qarë. Kam ikur me lot në sy dhe me mendje mbrapa për vajzën. Gjithmonë për një jetë më të mirë për Samantën, për ne dhe se siç dihet në Shqipëri nuk ka asgjë, as punë asgjë. Gjithsesi shkuam në Angli me shumë vështirësi, por ja arritëm.

“Vajza për herë të parë i ka thënë kunatës mami”,Esmeralda mes lotëve: Ndihesha e vrarë…

Esmeralda, për shkak të varfërisë dhe papunësisë u detyrua ta linte vajzën e saj në kujdesin e njerëzve të burrit e së bashku me bashkëshortin u nisën për në Angli. Duke qenë se ata nuk kishin dokumente nuk kishin ardhur më për të takuar vajzën. Esmeralda tregon se ajo tashmë është nënë e 5 fëmijëve, por ende loton kur kujton momentin që e ka lënë vajzën këtej.

Në rubrikën “Ka një mesazh për ty”, në “E Diela Shqiptare”, në Tv Klan, ajo ka treguar se sa e vështirë isht për këtë largimi, e po ashtu ka ndarë një nga momentet më të dhimbshme, të saj, kur mori vesh se e vogla e saj kishte mësuar të thoshte “mami”, por jo asaj. Samanta këtë fjalë të veçantë ja ka thënë për herë të parë nuses së xhaxhait të saj, e cila kujdesej për të.

Esmeralda: Një moment që ka qenë shumë i vështirë për mua. Atë e mbante kunata se do të biberon dhe e mbante te dhoma. Një gjë që më vriste, kur ma thoshte kunata nuk e jepja vete, por mua më vriste shumë, më thoshtë “Alda, Samanta më thotë mami”. Nuk mund ta përshkruaj me fjalë, është shumë e vështirë. Saj nuk ia thosha, ajo ma thoshte mua, por unë thosha, po mirë se nga që s’më ka mua ty të thërret ty mami. Nuk ja thosha, por me veten time isha shumë e vrarë.

Ardit Gjebrea: Pra Amanta për herë të parë mami i ka thënë kunatës tënde. Dhe kjo të ka vrarë?

Esmeralda: Shumë, se në momentet e para të saj, nuk kam qenë aty shumë gjëra të saj na kanë munduar dhe i kanë munguar nga ne. Unë nuk kam qenë në hapat e saj të para t’i thosha hajde te mami, i thoshte kunata hajde te teta. Ka qenë shumë e vështirë.

E kishte lënë vajzën kur ishte 8 muajshe, nëna e bijë takohen pas 10 vitesh

Këtë të diel feste në rubrikën “Ka një mesazh për ty” në “E Diela Shqiptare”, u trajtua një histori shumë e veçantë, ajo e Esmeraldës. E martuar në moshë të vogël dhe nënë që kur ishte 18 vjeçe, Esmeralda kishte plot 10 vite pa e takuar vajzën e saj të parë, Samantën.

Ajo e kishte lënë vajzën me gjyshërit dhe kunatën që kur ishte vetëm 8 muajshe dhe së bashku e bashkëshortin , e deri më tani komunikimi i tyre ka qenë vetëm me anë të telefonit dhe internetit.

ashmë Esmeralda është nënë e 5 fëmijëve, katër prej të cilëve jetojnë me të në Angli. Esmeralda tregon se sapo janë bërë me dokumente menjëherë janë nisur për në Shqipëri, pasi ajo nuk mund të uronte më shumë pa ndier aromën e vogëlushes së saj.

E si një nënë sigurisht që donte t’i bënte edhe një surprizë të bukur e të veçantë, për realizimin e së cilës u kujdes e “E Diela Shqiptare”.

Në një kuti gjigande të paketuar bukur, Samanta mori dhuratën më të bukur që mund të kishte ëndërruar ndonjëherë, ajo takoi për herë të parë nënën e saj, e më pas edhe motrat dhe vëllezërit.

Anëtare e re në familjen e saj, Eni Çobani zbulon për kë bëhet fjalë…

Një anëtare e re i është shtuar shtëpisë së Eni Çobanit për të festuar Vitin e Ri, këtë ajo e ka thënë këtë të diel të parë të vitit në “Shihemi në gjyq”, në “E Diela Shqiptare” duke shtuar se kureshtarët mund ta zbulojnë se për ë bëhet fjalë duke e parë postimin në Instagramin e saj.

Ardit Gjebrea: Si e kaluat Vitin e Ri?

Eni Çobani: Siç kalohet ndërrimi i viteve, një ndërrim vitesh i lumtur, i gëzuar, mirë me shëndet të gjithë, se kjo është shumë e rëndësishme, por me një anëtar të ri. Na u shtua një anëtarë në familje dhe shumë lumturisht ndamë së bashku këtë natë magjike. Në momentin që unë e bëra publike pata një ndjekje të jashtëzakonshme, edhe pse ishte ndërrimi i viteve. Njerëzit janë kuriozë të na ndjekin në Instagram. Ata që s’na kanë ndjekur i ftoj të futen në Instagramin tim e të shikojnë se kush është anëtari i ri i familjes sime në ndërrimin e viteve pikërisht në datën 31 Dhjetor 2022.

Anëtarin e ri e njohim të gjithë, pasi bëhet fjalë pikërisht për një zonjë e cila pak kohë më parë preku zemrat e të gjithë shqiptarëve pasi në rubrikën “Shihemi në Gjyq”, në “E Diela Shqiptare”, ajo u përballë me vajzën e saj, e cila nuk e ka mbajtur premtimin për t’u kujdesur për të. Bëhet fjalë pikërisht për zonjën Vide, nënën e 9 fëmijëve e cila është braktisur nga të gjithë.

Gruaja e akuzon se i falsifikoi firmën dhe shiti pronat, Hysniu: Ndodhi nga zjarri, jo nga qejfi

Viti i Ri nisi me një çështje delikate në rubrikën “Shihemi në Gjyq”, në “E Diela Shqiptare”, burrë e grua dolën përbalë njëri-tjetrit, pasi prej kohësh ata janë në një konflikt që ka të bëjë me pronat, konflikt ky që është bërë edhe shkak për divorcin mes tyre.

Bëhet fjalë për çiftin e të moshuarve Nurie dhe Hysni. Nuria thotë se bashkëshorti i saj i ka shitur të gjitha pronat duke falsifikuar edhe firmën e saj dhe tashmë ajo rrezikon dita-ditës të dalë nga banesa e saj. Nga ana tjetër zotëria nuk mohon akuzën, ai thotë se zonja ka të drejtë, por ai ka qenë i detyruar t’i bëjë këto, pasi në biznesin e tij ra një zjarr. Këtë zjarr ai quan fatkeqësi të madhe, e cila më vonë e detyroi të merrte para me fajde e kështu ai humbi të gjithë pasurinë.

Ardit Gjebrea: Më falë ç’kishin bërë kishin falsifikuar firmën?

Eni Çobani: Po ne kemi përballë një njeri që i ka bërë të gjitha këto veprime dhe akoma thotë nuk po më lini të flas. Tani fol të lutem

Hysniu: Ndodhi nga zjarri nuk ndodhi nga qejfi, se kur isha unë pa zjarr dhe isha i fuqishëm dhe kisha potencial ekonomik dhe potencial shoqëror isha më i miri në fis, ndërsa tani që mua më ra zjarri dhe u dogja, jam më i keqi. Iku kjo punë. Erdhi puna ku do shkoja, mes katër rrugëve. Këtë e di vetëm zoti dhe unë. Ku do shkoja? Mora para me fajde te Fatmir Malltezi, burrë i nderuar. Se shkova unë te Fatmiri, jo Fatmiri te unë.

Nuria: Dëgjojeni dëgjojeni! I ka dhënë lekë me fajde, është i nderuar thotë ky./tvklan.al