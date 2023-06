E Diela Shqiptare – Emisioni 11 Qershor 2023

20:08 11/06/2023

#EDielaShqiptare nga #ArditGjebrea prej vitit 2008 në #TvKlan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë. Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim.

Ka një mesazh për ty - Emili surprizon mamin

Rrit e vetme të bijën, 14-vjeçarja i jep forcë nënës së saj: Më ke mua!

Emili ka ardhur nga Borshi për të surprizuar nënën e saj “Ka Një Mesazh Për Ty”. Gjatë rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, 14-vjeçarja tregoi se prindërit e saj emigruan në Greqi kur vajza ishte e vogël dhe më pas u divorcuan.

Babai i saj jeton ende në Greqi, ndërsa Emili dhe nëna e saj, Brisilda u kthyen te gjyshërit. Brisilda iu përvesh punëve të fshatit ndërsa edhe pse është ende e re, vetëm 30 vjeçe, i është përkushtuar vajzës së saj dhe nuk ka krijuar një jetë të re. Emili dëshiron t’i japë nënës së saj një mesazh force.

Emili: Ma mos qaj. E di që je duke kaluar një jetë shumë të vështirë, por jo, më ke mua dhe ti do më kesh gjithmonë krahun tënd të djathtë.

Brisilda: Shpirt i mamit!

Emili: Ti e di që unë të dua shumë.

Brisilda: Edhe unë.

Emili: Fshiji lotët.

Brisilda: Drita ime, shpirti im.

Ka një mesazh për ty - Takim mature pas 52 vitesh

“Zihesha me motrat e me shoqet jo”, Ilirjani kërkon pas 50 vjetësh shokët e klasës

Pjesa e dytë e rubrikës “Ka Një Mesazh Për Ty” nuk po zhvillohet në studion e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, por në shkollën e mesme të Hoteleri-Turizmit. Maturantët e vitit 1973 janë diplomuar në këtë shkollë kur ajo njihej si “Teknologjiku” dhe i dhanë njëri-tjetrit premtimin se do të shiheshin e ruanin kontaktet.

Kanë kaluar 50 vjet dhe jeta ka vazhduar rrjedhën e saj për secilin prej tyre e ky takim ende s’ka ndodhur. Ilirjani, njëri prej ish-nxënësve i cili jeton prej 26 vjetësh në SHBA, ka vendosur të ribashkojë klasën e tij.

Kjo e fundit nuk është e plotë sepse prej 26 vetëve që mbaruan shkollën, 2 kanë ndërruar jetë por ai shpreson të takojë sa më shumë prej tyre me të cilët ruan kujtime të çmuara.

Ardit Gjebrea: Më trego pak së pari, cilët ke kontaktuar deri sot që i ke parë fizikisht?

Ilirjan: 6 veta. Një para 3 vjetësh ka qenë Kano Selfo, kjo këtu. E takova në SHBA, kishte djalin.

Ardit Gjebrea: Pas sa vitesh?

Ilirjan: Pas 47 vitesh, ka qenë persioni i parë që kam takuar.

Ardit Gjebrea: Po si, ma trego një çikë.

Ilirjan: U lidhëm në Facebook dhe komunikuam, tha “kam djalin në Florida”. Po unë në Florida jam. ”Po në Sarasota”, po një orë larg jemi i thashë dhe erdhi me gjithë djalin, por nuk… duhet të kisha bërë ndonjë përgatitje, ndonjë video se ishte një takim mes lotësh e përqafimesh, hëngrëm darkën bashkë dhe kemi pasur disa takime të tjera me Kanon. E dyta ishte Shpresa Malaj.

Ardit Gjebrea: Kë kishe pikë të dobët nga këto goca?

Ilirjan: Të dyja ishin… me motrat e mia ziheshim në shtëpi apo me vëllanë, me to s’jemi zënë kurrë.

“Më gjej se kush jam”, gjëegjëza në takimin e shokëve pas 50 vjetësh

Pas 50 vitesh, klasa e vitit 1973 e shkollës së “Teknologjikut” që sot njihet si “Hoteleri-Turizmi” do të ritakohen. Ilirjani ka mundur të organizojë këtë surprizë në “Ka Një Mesazh Për Ty”. Takimi nuk do të ndodhë në studion e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, por në kafenenë pranë shkollës.

Tashmë një grup miqsh janë mbledhur dhe Ilirjani e Ardit Gjebrean po i drejtohen tavolinës. Sapo afrohen, Ilirjani njeh Tafilin dhe Elsën. Me dy prej miqve të tij, Kanon dhe Vladimirin ai thotë se është takuar, por nuk po njeh dot njërën prej tyre, që quhet Lulushe.

Ilirjan: Shoqen tjetër nuk po e njoh. Po kush është mo?

Lulushe: Më gjej, më gjej se kush jam.

Ilirjan: Nuk e gjej dot. Kanon dhe Ladin e kam takuar…

Lulushe: Më gjej, më gjej se kush jam.

Ilirjan: Ja e kam polifoton, do të të gjej këtu.

Shpresa: Ua çfarë kënaqësie! Jam shumë e emocionuar. Nuk e prisja, nuk e prisja. Janë 50 vite.

Ardit Gjebrea: Ku jeton ti?

Shpresa: Në Vlorë.

Një tjetër prej ish-nxënësve mbërrin dhe ai është Agimi i cili sërish gërmon në kujtesë për të njohur shokët. Sërish, Lulushja mbetet më ‘sfiduesja’ për t’u kujtuar.

Lulushe: Po ti do më njohësh mua? Asnjë s’më ka njohur.

Ardit Gjebrea: Asnjë?

Lulushe: Asnjë, 50 vjet.

Ardit Gjebrea: Shpresën e njohu, po zonja kush është? Hë Agim, gjeje.

Ilirjan: Nuk e gjen dhe nuk e gjen Gimi.

Elsa: Lulushja, mo Lulushja.

Lulushe: Po lëre moj ta gjejë vetë.

Elsa: Epo ta lodhim djalin.

“Jetonim 24 orë bashkë, ishim një familje”, ish-maturantët e vitit 1973 ndajnë kujtime dhe qyfyre

Një pjesë e klasës së vitit 1973 të shkollës “Teknologjiku” në Tiranë janë takuar në oborrin e shkollës së tyre të vjetër. Ata kanë nisur të ndajnë kujtime e momente gazmore nga gjimnazi për rubrikën “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan. Për ta, ato janë vitet më të lumtura, të mbushura me shumë dashuri, respekt e miqësi.

Lulushe: Ditët më të bukura këtu i kemi kaluar.

Ardit Gjebrea: Këto janë vitet më të bukura?

Lulushe: Këto janë vitet më të bukura. Kaq nostalgji kemi, kaq miqësi, kaq dashuri kemi pasur me njëri-tjetrin. Loznim kaladibrançe, nuk kishim të dalluar. Këta i kishim vëllezër. Klasat e tjera, djemtë e tjerë të na preknin, llaf jo…

Ardit Gjebrea: Nuk guxonte?

Lulushe: Absolutisht.

Kano: E di si ishte puna? Ne jetonim 24 orë bashkë, ishim një familje për njëri-tjetrin, motër dhe vëlla. Atëherë bëheshin shumë mbrëmje vallëzimi, pa sebep.

Shpresa: Çdo të shtunë konvikti bënte mbrëmje.

Kano: Kur uleshim në stol, vajzat uleshin në mes, djemtë na rrinin anash, si në mbrojtje domethënë, nuk është se ndodhte gjë se atëherë respekti dhe dashuria ishte shumë e madhe.

Lulushe: E di një të fortë? Ishte një çun, lanim reçipetat dhe vinin çunat. “Ça janë këto?”, më tha mua. Kapele binjakësh i thashë unë. Ai shkrihej, edhe sot ma kujton.

Ardit Gjebrea: Nuk kishte parë ndonjëherë ai?

Lulushe: Jo.

U martua një ditë pas diplomimit, Elsa: Në vend të zbrisja në Fier, zbrita në Sukth

Klasa e vitit 1973 të shkollës “Teknologjiku” në Tiranë po kujton ditët e saj të gjimnazit në rubrikën “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan. Hyrjet vjedhurazi në konvikt, prapësitë apo si e mbulonin njëri-tjetrin. Ndërkohë ata tregojnë edhe për historitë e tyre të dashurisë apo nëse kanë mundur të jenë të pranishëm në ndonjë prej dasmave.

Ardit Gjebrea: Kush është martuar e para apo i pari nga ju?

Lulushe: E para, Elsa.

Ardit Gjebrea: Elsa, ti nuk durove?

Elsa: Unë u martova ditën që kam lënë shkollën.

Ardit Gjebrea: Mbarove shkollën…

Elsa: Në datën 6, në 5 në darkë kam bërë mbrëmjen e maturës, në 6 jam martuar.

Ardit Gjebrea: Ishe e fejuar?

Elsa: E fejuar. Në vend të zbrisja në Fier, zbrita në Sukth.

Ilirjan: Nuk ka qenë e fejuar, ka qenë e dashuruar.

Ardit Gjebrea: Po ju vajtët në dasmë?

Të gjithë njëzëri: Jo.

Elsa: Nuk bëra dasmë.

Ardit Gjebrea: Ah, ti u rrëmbeve domethënë.

Elsa: U rrëmbeva.

Momenti emocionues, klasa e vitit 1973 rikrijon të njëjtën foto 50 vite më vonë

Një pjesë e mirë e klasës së vitit 1973 të shkollës së mesme “Teknologjiku” u takuan në oborrin e saj e cila u shndërrua sot në studion e “Ka Një Mesazh Për Ty”. Rubrika e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan realizoi dëshirën e Ilirjanit për të ribashkuar klasën e vjetër pas 50 vjetësh.

Gjatë programit, ata ndanë kujtimet e tyre, prapësitë, momentet kur i janë gjendur pranë njëri-tjetrit, patën vështirësi për të lidhur imazhin aktual të secilit me atë që ka ruajtur kujtesa e tyre dhe krijuan situata gazmore.

Sot shumë prej tyre jetojnë jashtë kufijve e të tjerë në qytete të ndryshme të Shqipërisë megjithatë kjo ditë i bashkoi për të kujtuar jo vetëm të shkuarën. Në fillim të programit, Ilirjani tregoi polifoton e realizuar asokohe ku imazhet e tyre kanë mbetur të ngrira dhe në fund, shkrepën një foto të re.

Shumë pak prej tyre mungojnë sot në vendin që i bëri bashkë e që ka mbetur thuajse si dikur, ndërsa pas lentes së aparatit janë po të njëjtët çuna e goca të klasës së vitit 1973, me thinja e rrudha por me të njëjtën dashuri për njëri-tjetrin.

“Shihemi në gjyq” - Më kthe makinën e djalit të vdekur

Babai vajton humbjen e djalit të vetëm: Atë kisha dritë syri

Viktori ka thirrur në “Shihemi në Gjyq” djalin e xhaxhait. Shkak i konfliktit të rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan është makina e djalit të vetëm të Viktorit që ka ndërruar jetë. Kushëriri pretendon se e ka blerë makinën, ndërsa Viktori kërkon ta mbajë në kujtim të të birit.

Viktor: Mua më ka marrë kushëriri makinën që ia ka dhënë çuni im. Ky pretendon tani sikur e ka blerë makinën. Makina është pa letra. Unë s’kam të drejtë as ta shes, as ta blej. Po unë kush jam? Unë jam babai i çunit. Nuk më vret se kushedi se sa lekë bën. Unë marr një 500 mijë Lekëshe në muaj që jam në prag të pensionit. Po pse ma bën hasha mua? Nuk të vjen zor ty? Unë për shenjë e dua i thashë, po unë shkoj blej një makinë në Durrës a Tiranë a ku ta gjej se i kam 5 Lekë. Po ik, ça bëhet kështu?!

Pas insertit, Viktori hyn në studio i përlotur dhe në gjendje të vështirë emocionale.

Viktor: Atë kisha. Edhe 100 të kisha, prapë atë do qaja por atë kisha dritë syri.

Ardit Gjebrea: Sa kohë u bë?

Viktor: 1 vit e gjysmë.

“Nipi i gruas më tha se fëmijët e mi janë të tijtë”, deklarata tronditëse e Harillës: Ajo iku me të

Viktori dhe Harilla janë djem xhaxhallarësh por në konflikt i ka futur një makinë. Viktori e ka thirrur në “Shihemi në Gjyq” për t’i kërkuar t’i kthejë mbrapsht makinën e djalit të tij të vetëm i cili ka ndërruar jetë një vit e gjysmë më parë.

Harilla i thotë se e kupton problemin e tij, por edhe ai ka mjaftueshëm gjëra që e shqetësojnë dhe kërkon prej Viktorit që ta mirëkuptojë. Ai nis të rendisë në rubrikën e programit “E Diela Shqiptare” problemet që ka dhe një prej tyre përmban edhe një akuzë të rëndë.

Harilla: Kam halle tej mase.

Eni Çobani: Çfarë halli?

Harilla: Iku gruaja me gjithë kalamajtë.

Viktor: Për hallin që ke, edhe unë ta qaj hallin.

Harilla: Iku gruaja me lek të madh, ka shitur tokën andej që jemi.

Viktor: Nga m’i sajon këto gjëra?

Eni Çobani: Po mirë mo, tokën e vet ka shitur ajo.

Harilla: Tokën e vet po i ka marrë… kalamajtë i rrita unë, donin libra. I thirra nipçes, hajde këtu, kush i merr lekët? Më tha që “harroji lekët”. Kush je ti o vëlla? “Harroji lekët, s’merr dot lekë ti aty”. I thashë dy rrugë janë, i thashë gruas s’ke faj ti, o me të o me mua. Iku gruaja me atë.

Eni Çobani: Si iku me atë?

Harilla: Më thotë nipçja mua që “s’janë kalamajtë e tu, janë të mitë”. Ore je mirë nga trutë ti?

Në këtë moment, Ardit Gjebrea dhe Eni Çobani kanë mbetur të habitur nga deklarata e Harillës. Ky i fundit thotë se veç kësaj, ka problem me nënën, vëllain dhe motrën.

Harilla: Gruaja po bën 1 vit e gjysmë, gati 2 vjet nuk kam takuar më kalamajtë fare.

Ardit Gjebrea: Pra gruaja është gjallë?

Harilla: Po ishte aty gruaja, në shtëpi, me familje. Unë kisha nënën sëmurë, të paralizuar dhe vëllanë me të meta mendore dhe motra merrte pensionin. I denoncova te “News”-i, as lekë asgjë s’më kthyen, por ikte nga shtëpia, “hajde nëne firmos këtu”. Ç’të firmosë nëna, është pa vetëdije dhe vëllai me të meta, unë e di ç’kam hequr me ata.

Ardit Gjebrea: Kush i mori firmat?

Harilla: Motra.

Harilla thotë se gruaja e tij ka shitur tokën në Marinëz për 96 milionë Lekë. Ai i rikthehet sërish fjalëve që i ka thënë nipi i bashkëshortes.

Harilla: Më tha nipçja mua që s’janë të tutë.

Ardit Gjebrea: Nipçja yt?

Harilla: Çuni i vëllait të saj.

Ardit Gjebrea: Çuni i vëllait të saj të tha që fëmijët e tu s’janë të tutë?

Harilla: “S’janë të tutë se janë të mitë” tha ai. Ore ti je mirë ti apo jo? Në sy të kalamajve.

Harilla shton se gruaja dhe tre fëmijët qëndruan thuajse tre muaj me familjen e nipit të saj, i cili është i martuar.

“E pyesja gruan nëse fëmijët janë të mitë apo të nipit, shtirej si e sëmurë”, Harilla kërkon ADN-në

Harilla deklaron në “Shihemi në Gjyq” se djali i vëllait të gruas i ka thënë se fëmijët i përkasin atij. Pra sipas kësaj deklarate, Harilla e akuzon gruan se ka patur marrëdhënie me nipin e saj duke sjellë në jetë tre fëmijë.

Me shumë këmbëngulje, Harilla kërkon në “E Diela Shqiptare” në Tv Klan ADN-në e fëmijëve. Ai thotë se e ka pyetur gruan për fjalët që i ka thënë nipi i saj, por ajo është shtirur si e sëmurë.

Harilla: Unë i kam vënë një unazë gruas.

Eni Çobani: Po shumë mirë që ia ke vënë.

Harilla: Ia hoqa unazën. E kam çuar gruan tre herë te urgjenca.

Eni Çobani: Kur e hoqe?

Harilla: Pra dy vjetësh e hoqa unazën unë.

Eni Çobani: Unazën tënde apo unazën e gruas?

Harilla: Ajo çfarë bënte, bënte “ooo”, gjoja si e sëmurë. E kam çuar tre herë te urgjenca, i mora raport te mjeku i lagjes. I thashë unë ej, po më bën kështu gruaja. “Bën vetë ajo”, tha.

Ardit Gjebrea: Kush të tha bën vetë? Doktori?

Harilla: Doktori.

Ardit Gjebrea: Si të tha?

Harilla: Tha “bën vetë ajo për të mbuluar këto”.

Ardit Gjebrea: Po doktori ku e dinte?

Harilla: E kemi andej nga anët tona. Ia mora, i ka avokati të gjitha ato, ia çova avokatit.

Eni Çobani: Po mirë doktori ka parë edhe vazhdimësinë e barrave të saj?

Harilla: E kam çuar tre herë te urgjenca unë gruan. I vinte serumin, ajo bënte sikur…

Ardit Gjebrea: Ka patur fjalë nëpër fshat që fëmijët mund të mos ishin të tutë?

Viktor: Jo.

Harilla thotë se “nuk e di se çfarë ka bërë halla me nipin”. Sipas tij, gruaja nuk i ka kthyer asnjëherë një përgjigje për pyetjen nëse deklarata e nipit të saj është e vërtetë.

Ardit Gjebrea: Më fal se më vjen një pyetje e natyrshme. Ai ty këtë fjalë ta tha në sy të fëmijëve. Po gruaja ishte aty?

Harilla: Jo, s’ishte gruaja aty.

Ardit Gjebrea: Po mirë, ti nuk e pyete gruan?

Harilla: E pyeta gruan. Ajo çfarë bëri, ia bëri ëëë, e mora vëllai jot, e çova te urgjenca, vajti serumi kaq atje, sikur… moj çfarë, je gjë e sëmurë ti i thashë unë. Me të drejtë të Zotit unë, mora rekomandimin, “s’jam sëmurë unë” tha të nesërmen. Ou!

Ardit Gjebrea: Po ti e pyete prapë?

Harilla: E pyeta, “s’jam sëmurë” tha.

Ardit Gjebrea: Jo, jo, jo s’jam sëmurë, a e pyete për fëmijët prapë.

Harilla: Moj e pyeta, i thashë pse të më thotë Mondi, pse të më thotë këtë llaf, më vret mua.

Ardit Gjebrea: Po çfarë tha ajo?

Harilla: Ëëë, bënte si e sëmurë, e çova te urgjenca.

Eni Çobani: Pra s’ta ka kthyer këtë përgjigje asnjëherë?

Harilla: Asnjëherë.

Aksidenti tragjik i mori jetën djalit të vetëm në moshën 30-vjeçare, Viktori në konflikt me kushëririn

Viktori i kërkon Harillës, djalit të xhaxhait t’i kthejë makinën e djalit të tij, i cili ka humbur jetën. e vetmja arsye që ky baba kërkon këtë mjet është për të ruajtur kujtimin e të birit. Viktori shpjegon në “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan se i biri ndërroi jetë në moshën 30-vjeçare nga një aksident tragjik në Angli.

Viktor: Unë kam hallet e mia, s’po i bie më qafë atij. E kam kushëri. Më ka marrë makinën se ia ka dhënë çuni. Çuni më la. Ky më bën hasha mua. Nuk ka turp ai? Kaq kam unë. E dua vetëm për shenjë, jo se bën lekë aq. Ja kam shenjë edhe këtë (tregon dorën) se ma ka dërguar çuni nga Anglia. Mban makinën time ai.

Ardit Gjebrea: Çfarë ndodhi me djalin, Vikto?

Viktor: U godit me një pemë kur vajti për të pirë kafe me shokët në Angli.

Ardit Gjebrea: I ra pema apo..

Viktor: Jo, i ra vetë me makinë ai.

Ardit Gjebrea: Ka patur aksident.

Viktor: Aksident. Kishte hyrë shoqëria, ma pruri për 12 ditë ky vete më mban llamarinën mua atje.

Ardit Gjebrea: Sa vjeç ishte djali?

Viktor: 30./tvklan.al

