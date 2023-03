E Diela Shqiptare – Emisioni 12 Mars 2023

19:46 12/03/2023

“Të Panjohurit” – JONA KALEMAJ

Borxhi i pashlyer, shoqja i merr shtëpine

U martua dhe humbi virgjërinë në moshën 50-vjeçare: E kisha stakuar, bir nëne të më dilte para!

Rubrika “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan nuk solli vetëm një konflikt mes shoqesh, por edhe historinë e rrallë të Faries. Ajo ka qenë e martuar me një shqiptar i cili kishte emigruar në Australi prej viteve ’50 dhe më pas u kthye në atdhe.

Faria jetonte në shtëpinë e xhaxhait, i cili e kishte birësuar sepse s’kishte fëmijë dhe njëkohësisht edhe tek prindërit biologjikë. Ajo refuzonte të martohej për mos të lënë vetëm familjen që e kishte rritur. Kur u martua me bashkëshortin, ajo ishte 50 vjeçe dhe ende nuk kishte pasur asnjë histori dashurie.

Farie: Pas 6-7 vjetësh erdhi zotëria prej Australie, erdhi në Bulqizë.

Ardit Gjebrea: Po ndonjë histori dashurie ke patur?

Farie: Mos! S’jam marrë fare me atë punë. E kisha stakuar, bir nëne të më dilte para! Ka marrë fund!

Eni Çobani: Si e ka lindur nëna, e ka gjetur australiani.

Ardit Gjebrea: Domethënë australiani…

Farie: Australiani, unë zgjodha njeriun jo pasurinë se pasuria ishte zero.

Ardit Gjebrea: E di, po ti te australiani vajte vajzë.

Farie: Po.

Ardit Gjebrea: Sa vjeç ishe?

Farie: 50 vjeçe jam martuar.

Ardit Gjebrea: Sa vjeç ishte ai kur ti ishe 50?

Farie: 65.

Ardit Gjebrea: Nuk u çudit ai kur gjeti një 50-vjeçare vajzë?

Farie: Eh, ishte gjë e jashtëzakonshme. Por unë i kisha bërë një vendim vetvetes, o rri si është për të ndenjur o krijo familje.

Faria emocionon: Isha e birësuar nga familja e xhaxhait, nuk u martova sa ishin gjallë

Drejt fundit të seancës së ndërmjetësimit të “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Faria kujton edhe bashkëshortin e saj të ndjerë. Ai ishte një emigrant shqiptar në Australi i cili nuk kishte lënë asgjë pas në Shqipëri.

Faria shpjegon se me burrin u njoh kur ai u kthye në Shqipëri me dëshirën për të krijuar një familje. Faria ndodhej në vendlindjen e saj, në Bulqizë ku jetonte në shtëpinë e xhaxhait, i cili e kishte birësuar sepse nuk kishte fëmijë.

Ardit Gjebrea: Ishte shqiptar apo i huaj?

Farie: Shqiptar, i arratisur në ’50-ën. Pasi filloi demokracia, me ndihmën e një kushëriri të vet që jeton në Itali, Vezir Zota, me ndihmën e Kryqit të Kuq e kishin gjetur që është gjallë në Australi. Ka ardhur për herë të parë në ’93. Flas çfarë më ka thënë ai, çfarë thonë të tjerët nuk e di.

Ardit Gjebrea: Si u njohët ju?

Farie: Ka ardhur në ’96, kishte ngelur vetëm, i kishte vdekur e shoqja dhe kishte vendosur të jetonte gjithmonë në Shqipëri. Qëllimin kryesor kishte pasur të varrosej në Shqipëri. Meqë s’kishte ku të jetonte, kishte vendosur të krijonte një jetë familjare ose të kthehej përfundimisht në Australi.

Ardit Gjebrea: Dhe këtu kishte një mbesë?

Farie: Mbesën e kishte te zoti Astrit dhe rrinte te shtëpia e motrës. Gjatë kësaj kohe, njerëzit e rekomandojnë që të krijojë një ambient familjar. Mes të tjerave, kishte dalë edhe emri im. Në Mars ’97, zotëria vetë i treti vjen në Bulqizë se unë jam nga Bulqiza.

Ardit Gjebrea: Ti nuk ke qenë ndonjëherë e martuar?

Farie: Jo.

Ardit Gjebrea: Asnjëherë.

Farie: Do të dal edhe aty të të tregoj. Për arsye se unë nuk jam martuar se jam lindur e rritur në një familje shumë të mirë, kemi qenë motër e vëlla të vetëm dhe xhaja im nuk ka pasur fëmijë dhe unë kam qenë e birësuar te xhaja im. Unë nuk i lashë ata derisa ishin gjallë. Im vëlla ka qenë partizan, ka qenë oficer, ka punuar në Gjirokastër e Tiranë, unë kam mbaruar për Mjekësi.

Ardit Gjebrea: Por ti nuk u martove asnjëherë.

Farie: Jo, derisa ishin gjallë ata jo.

Ardit Gjebrea: Po pse?

Farie: Nuk i lashë vetëm.

E buzëqeshur, Shpresa pranon: Shoqja nuk më shlyen borxhin, i mora shtëpinë

Shpresa ka gjetur një mënyrë që shoqja e saj, Faria t’i shlyejë borxhin prej 14 milionë Lekësh. Në “Shihemi në Gjyq”, rubrika e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, ajo pranon se ka marrë shtëpinë e Faries në këmbim të borxhit. Faria thotë se ajo nuk ka qenë në dijeni të kësaj, por e ka marrë vesh pasi ka shkuar në hipotekë.

Kjo ngjall dyshimin dhe pyetjet e Shpresës për arsyen pse Faria ka shkuar në hipotekë dhe kjo e fundit i shmanget një përgjigjeje të drejtpërdrejtë. Për të sqaruar qartazi situatën, moderatori Ardit Gjebrea nis t’i drejtojë pyetje palëve dhe rezulton se Shpresa nuk i ka thënë Faries që në fakt ka firmosur që shtëpia e saj t’i kalojë shoqes.

Ardit Gjebrea: Kur e çove Farien te noteri?

Farie: S’kam shkuar te noteri.

Ardit Gjebrea: Po si s’ke shkuar, ti e ke firmosur?

Farie: Për t’i lënë shtëpinë kësaj? Unë nuk e kam shkruar.

Eni Çobani: Tani më vjen keq, nuk e shkruana jo, e shkruan noteri.

Shpresa: Mashtruesen s’e pranoj asnjëherë.

Farie: Mos e prano ti, por veprimet i ke bërë mashtruese. Unë s’kam shkuar fare, me noter, pa noter unë të kam dhënë një letër që ta njoh si borxh ty. Nesër të vdes unë, të paktën ke një dokument.

Shpresa: Farie, je duke folur kot.

Farie: Me noter kam me Astritin unë, jo me ty.

Ardit Gjebrea: Farie më dëgjo pak të lutem. Ti thua që ke bërë një dokument në të cilin ti ke firmosur se i ke njohur borxhin.

Farie: Po.

Ardit Gjebrea: E ke lexuar ti?

Farie: Jo, nuk e kam lexuar fare.

Ardit Gjebrea: Por ke vënë firmën.

Farie: Firmën që ia njoh këtë borxh.

Ardit Gjebrea: Po ku e di ti se çfarë është shkruar këtu?

Farie: S’e kam lexuar.

Ardit Gjebrea: Kam një pyetje për Shpresën. Shpresa, kur e ke çuar ti Farien tek noteri për të firmosur, e ke çuar për shtëpinë?

Shpresa: Jo direkt për shtëpinë, por aty u bë ai muhabeti që ndryshe borxhi nuk lahet, ndryshe borxhin nuk ta lan ajo, por duhet ta bësh për shtëpinë.

Ardit Gjebrea: Pra të tha noterja që ajo s’ta lan borxhin, por merri shtëpinë. Ti ia the këtë gjë Faries?

Shpresa: Jo. (Qesh) S’ia kam thënë. Prandaj them unë pse shkoi në hipotekë?

Borxhi prej 14 milionë Lekësh konflikton shoqet: Pse ke rënë kaq poshtë?

Një borxh i vjetër ka sjellë dy shoqe, Farien dhe Shpresën në “Shihemi në Gjyq”. Teksa fillimisht të dyja palët shprehën se janë tradhtuar nga njëra-tjetra, në studion e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, konflikti fillon të shpaloset . Faria thotë se Shpresën e ka patur gjithnjë në krah në momentet e vështira, ashtu siç ka ndodhur edhe me këtë borxh edhe pse ky i fundit ka thyer miqësinë e dy të moshuarave.

Farie: Unë ashtu pata një problem për arsye se nga njerëzit e bashkëshortit tim ishte një borxh i pashlyer me vite. Im shoq u sëmur dhe ishte nevoja nga ana financiare. Zonja duke i ditur problemet e mia, më ndihmoi.

Eni Çobani: Pra jua dha këtë shumë?

Farie: Këtë shumë që ishte, ma dha kjo mua dhe unë do ia ktheja kësaj zonjës, tek unë i kishte Astrit Lila, një dhëndri i mbesës së bashkëshortit tim, që për fat nuk jeton më im shoq.

Eni Çobani: Pra Astriti jeton dhe ne mund ta përshëndesim dhe e përshëndesim zotin Astrit Lila.

Farie: Astriti jeton dhe si rezultat i këtij problemi zonja acarohej për arsye se donte kohën e vet për t’u paguar.

Shpresa: Po mirë, si mos të acarohem unë? Ç’do të thotë? Pak të kam pritur? Do të të pres më?

Farie: Moj zonjë, ti ke pritur, por duke ditur kushtet e mia, i di kushtet e mia.

Shpresa: Pse ke rënë kaq poshtë, nuk po të kuptoj.

Farie: Moj si ka mundësi të veprosh në emrin tim, të përfitosh moj zonjë!

Shpresa: Unë të ndihmova,të ndihmova kur ishe në rrezik. Tani thua…

Farie: Moj jam dakord që më ke ndihmuar, por veprimi që ke shkruar në emrin tim…

Shpresa: Çfarë kam shkruar? Ç’po flet e ç’po thua? Atë firmë ma ke dhënë ti që kam shkuar e kam bërë atje.

Farie: Po ta kam dhënë, por jo të shkosh e të bësh ti probleme të tjera.

Shpresa: Kur ma ke dhënë firmën ti, pse mos ta bëj unë kur ti nuk paguan borxhin?

Shpresa sqaron se bëhet fjalë për një borxh prej 14 milionë Lekësh të vjetra. Me ndërhyrjen e Eni Çobanit, bëhet e ditur se Astrit Lila i detyrohej një borxh bashkëshortit të Faries dhe me vdekjen e tij, kjo shumë duhej t’i shlyhej zonjës.

Në një prokurë ai e ka pranuar borxhin dhe ka deklaruar se do ta paguante deri në vitin 2016, por ende nuk e ka bërë. Kur Faria pati nevojë për këto para, ia kërkoi Shpresës duke i thënë se do t’ia kthente kur ajo të shlyhej nga Astriti në vitin 2016, por shuma nuk është marrë dhe dhënë në asnjë prej rasteve.

“Sot nuk ka shoqëri, ka interes e tradhti”, shoqja e akuzon: Ke bërë veprime pas shpine!

Shpresa është thirrur nga shoqja e saj, Faria në “Shihemi në Gjyq”.Fillimisht në insertin e saj në “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Shpresa jep një ide të përgjithshme se konflikti mes shoqeve ka të bëjë me një borxh që ajo i ka dhënë Faries.

“Kështu është kur jep borxh. Bën mirë dhe gjen keq. Veç sot nuk ka shoqëri, ka interes dhe tradhti. Kush do t’ia fusë tjetrit, ia fut vetes”, thotë Shpresa.

Sapo hyn në studio, Shpresa përballet menjëherë me Farien dhe e pyet për akuzat që shoqja ka ngritur ndaj saj. Faria i thotë se Shpresa ia ka punuar pas shpine duke përdorur një dokument me emrin e saj.

Shpresa: Çfarë tradhtie moj, çfarë tradhtie të kam bërë unë?

Farie: Të ardhka keq ë?

Shpresa: Për çfarë më ke sjellë këtu?

Farie: Për çfarë të kam sjellë? Çfarë veprimi ke bërë?

Shpresa: Çfarë të kam bërë?

Farie: Çfarë veprimi ke bërë pra?

Shpresa: Po thuaje pse e bëra.

Farie: Pse e bëre?

Shpresa: Gjeje pse-në, përgjigju pse-së.

Farie: Çdo problem ka shkakun dhe pasojat. Shkaku kryesor, sot në atë vendin tënd duhet të ishte dhe një tjetër, por ti që jemi shoqe bashkë, kemi jetuar bashkë, kemi punuar bashkë, nuk të lejohet ty që të veprosh ti. Unë të besova, por të bësh dokumentin në emrin tim?

Shpresa: Në emrin tënd…

Farie: Moj zonjë, unë ta lashë shkrimin që të thashë unë të besoj ty dhe të besoja prapë, por jo të më bësh veprime pas shpine.

Shpresa: Jo, s’ti kam bërë pas shpine.

Farie: S’është e drejtë ashtu.

Shpresa: Jo, asnjëherë s’e pranoj. Kurrë, kurrë s’e pranoj.

Eni Çobani përkrah mendimin e Faries: Ai që do më shumë ta bën gropën më të madhe

Faria ka thirrur shoqen e saj, Shpresën në “Shihemi në Gjyq”. Në insertin e saj në rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Faria thotë se shoqja e ka mashtruar. Sipas saj, sot njeriu nuk i beson as rrobës që mban veshur.

“Edhe kjo gjë më bëri vaki në këtë moshë. Shoqja e jetës që kam ngrënë e kam pirë me të, kam ndarë hallet e problemet me të, më mashtroi. Sot njeriu nuk ka besim edhe te rroba e vet”, thotë Faria.

Kur hyn në studio, Faria i përgjigjet pyetjeve të moderatorit Ardit Gjebrea dhe i thotë se njeriu që do më shumë, të bën gropën më të madhe. Çuditërisht, me këtë mendim pajtohet ndërmjetësja Eni Çobani.

Ardit Gjebrea: Po ç’të ka bërë shoqja?

Farie: Sot shoqja… nuk ke besim te asnjë lloj njeriu.

Ardit Gjebrea: Pse?

Farie: Po ku beson më shumë, kë do më shumë, ai ta bën gropën më të madhe.

Eni Çobani: Është e vërtetë. Jam totalisht me ty.

Ardit Gjebrea: Ou?

Farie: Gropën ta bën më të madhe.

Eni Çobani: Atij që i beson më shumë, është e vërtetë. Por jo që mos të besojmë, duhet të besojmë në këtë botë pa diskutim, me kujdes.

Farie: Për besim duhet të besosh, por disa njerëz përfitojnë nga rasti dhe bëjnë ca veprime që nuk janë normale.

Ka një mesazh për ty

Zija e zgjatur e Dritës

Nuk takohen prej vitesh, motra e surprizon dhe e vë në ‘siklet’

Drita kuptoi se edhe pse bashkëshorti i saj është ndarë nga jeta, ajo nuk është vetëm por ka plot njerëz që e duan. Fëmijët e saj i shprehën në “Ka Një Mesazh Për Ty” lutjen për t’iu rikthyer jetës dhe të shijojë kohën me ta e me nipërit dhe morën një premtim se do të ndodhë.

Ndërkohë, gjatë rubrikës u tha edhe se Drita nuk takon prej vitesh motrën e saj, Muazezin e cila ndodhet në Këlcyrë. Teksa ajo thotë se do ta takojë, Muazezi hyn gjithë gëzim në studion e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan dhe i thotë “s’pres të vish ti, vij vetë”.

Ardit Gjebrea: Po pse nuk ka ardhur kjo motër, më thuaj një çikë.

Muazez: Ardit dëgjo. U largua nga kjo jetë Shefqeti, jeta e tillë është. Neve do ta përjetojmë këtë hidhërim, por ama do të vazhdojmë jetën tonë. Ne shyqyr kemi fëmijë, kemi nipër e mbesa që na duan dhe na respektojnë, por ama nuk do të mbyllemi në vetvete e të qajmë obobo, obobo. Kanë qenë një çift i jashtëzakonshëm.

Ardit Gjebrea: Ia ke thënë këtë mesazh motrës?

Muazez: Sa herë.

Ardit Gjebrea: Po pse nuk e dëgjon Drita?

Muazez: Nuk më del në telefon, marr Genin, marr çupën tjetër ku është mamaja se më bëri merak.

Ardit Gjebrea: Tani Muazezi ka ardhur që nga Këlcyra që të marrë këtë premtim.

Drita: Tani kjo që më bëri tellall… do nisem.

Ardit Gjebrea: Do nisesh! Kjo është e rëndësishme.

Drita: Do veshim atletet, do heqim këpucët.

Ardit Gjebrea: Ta kemi bërë valixhen gati.

Muazez: Kam 24 orë po rri e fshehur për këtë ditë që t’i vija dhe do t’i lutem përpara publikut, përpara juve të gjithëve të vazhdojë jetën ashtu siç e kishte dëshirë Shefqeti, me ne bashkë, me fëmijët, me gjithë të dashurit tonë që kemi.

Fëmijët i luten nënës: Na e lër derën hapur!

Enerieta e Gentiani kanë ardhur në “Ka Një Mesazh Për Ty” për t’i drejtuar një lutje nënës së tyre, Dritës. Siç rrëfyen gjatë rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, pas humbjes së babait të tyre, e ëma është larguar nga fëmijët dhe është mbyllur në vetmi.

Ajo nuk del, refuzon të shkojë të vizitojë Enerietën në Francë apo Gentianin, shtëpia e të cilit është ngjitur me të sajën. Dy fëmijët kërkojnë që e ëma të përpiqet të shijojë jetën, bijtë e nipërit e saj dhe të mos zhytet në trishtim.

Enerieta: Mamushe!

Drita: Bir i nënës!

Enerieta: Unë me Genin kemi ardhur për të të thënë që të duam shumë dhe Kela gjithashtu, pavarësisht se nuk mundi dot që të vinte. Pas vdekjes së babit je akoma më e rëndësishme për ne ti qëkur ka ikur babi ke ndryshuar, nuk je më si më përpara, nuk shkon te vëllai, pavarësisht që Arditit i the që shkoj. Edhe te mua kur vjen në Francë, ti rri vetëm dy javë, nuk rri më shumë. Edhe kur erdhe, erdhe për arsye medikale, nuk erdhe për qejf dhe për kënaqësi. Babi do të ngelet përjetë dhe përherë në zemrat tona, nuk do ta harrojmë kurrë, kurrë, kurrë, por edhe ti të bëhesh e fortë, të na japësh neve kurajo dhe dashuri. Na lër atë derë hapur, jeto dhe ti që të jetë dera sa më gjatë e hapur që kur të vijmë të gjejmë ata lakrorët e ngrohtë që na i bën vetëm ti.

Gentian: Mama!

Drita: Shpirt i nënës!

Gentian: Ti e di që ne të duam shumë, ti për ne je një heroinë. Ne sa herë të shohim ty, na mbushet shpirti me dashuri, themi shyqyr që kemi mamin, thejsht duam nga ty që më afër nesh dhe mos ta vuash vetëm ti largimin e babit. Mendo për neve, mendo për fëmijët tanë, mendo për Mariusin, që sa herë vjen nga shkolla direkt të shikon thotë mbase ka dalë nëna dhe më merr. Të duam shumë.

Nëna distancohet nga fëmijët pas humbjes së burrit: Jam mirë në shtëpinë time se bisedoj me të

Ndërsa rrëfen në “Ka Një Mesazh Për Ty” historinë e dashurisë së prindërve të saj, Enerieta përmend detaje që tregojnë se si shkonin e ëma me të atin. Ky i fundit e donte shumë bashkëshorten dhe nuk linte rast pa e komplimentuar e pa i shprehur dashurinë.

Por fatkeqësisht babai i Enerietës dhe Gentianit u nda nga jeta 3 vite më parë, thotë vajza në rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan. Kjo ka shkaktuar një plagë shumë të madhe tek zonja Drita dhe asgjë nuk është si më parë. Ajo qëndron gjatë gjithë kohës në shtëpi duke shmangur kontaktin me njerëzit, madje edhe me Gentianin, shtëpia e të cilit ndodhet ngjitur me pallatin ku banon.

Ardit Gjebrea: Çdo gjë po e thua në kohën e kaluar.

Enerieta: Po se neve për fat të keq Ardit, e humbëm babin në 2020. Për mua dhimbja më e madhe ishte që nuk munda të vija dot në varrimin e babit sepse çdo gjë ishte mbyllur në atë kohë, nuk kishte as avion, as traget, as makina që të kalonin. Unë e vuajta shumë, jashtë mase shumë dhe më ka ngelur brengë sa të jem që nuk munda të gjendesha në krah të mamit si vajza e madhe që isha. Kisha 27 vjet që nuk e kisha bërë Vitin e Ri në Shqipëri. Ishte viti i parë dhe i fundit që unë bëra me babin.

Ardit Gjebrea: Për fat të keq babi iku.

Enerieta: Për fat të keq babi iku në muajin Maj.

Ardit Gjebrea: Sigurisht që mami e përjetoi shumë keq.

Enerieta: Mami e përjetoi shumë keq, ke dëgjuar ndonjëherë kur thonë më prishe gjakun?

Ardit Gjebrea: Po.

Enerieta: Mamit iu prish vërtet gjaku nga ikja e babit. Na u sëmur shumë dhe nuk donte të jetonte, donte të ikte. “Përse ta dua jetën?” më thoshte mua. Po si përse ta duash jetën, ti ke nipër, ke mbesa, ne të duam kaq shumë, ti duhet të jesh e fortë, të na japësh neve kurajo, ta kujtojmë babin me dashuri, me ato batutat që thoshte babi, me ato shakatë që thoshte babi.

Ardit Gjebrea: Mami jeton me Gentianin, jetoni bashkë Gentian?

Enerieta: Jo. Mami jeton vetëm.

Gentian: Jemi afër e afër, pallatet i kemi ngjitur por dëshira e saj është dua të jetoj vetëm, kam atë qetësinë time, ndihem më mirë kështu, gjë e cila nuk më pëlqen. Dua të kemi më afrimitet. Në kohën kur ishte babi, mami vinte më tepër te shtëpia, tani që nga humbja e babait i ka rralluar ato vajtje-ardhjet te shtëpia jonë, mami ka 4-5 muaj, mos të them më tepër, që nuk vjen te shtëpia ime.

Ardit Gjebrea: Megjithëse i keni pallatet ngjitur?

Gentian: Ngjitur. I them të paktën darkave, pastaj do të flesh në shtëpinë tënde, mund të flesh, ke atë qetësinë tënde, vazhdo.

Ardit Gjebrea: Nuk del nga shtëpia.

Gentian: Jo. E ndien shumë mungesën e babit dhe është ajo që duket sikur është larguar prej nesh, do të rrijë e vetmuar, thotë “jam mirë në shtëpinë time se bëj muhabet me babain”.

“Mësuesja u dashurua me drejtorin”, sakrifica e dashurisë që martoi dy motra në të njëjtën ditë

Enerieta dhe Gentiani janë motër e vëlla dhe kanë ardhur në “Ka Një Mesazh Për Ty” për nënën e tyre. Enerieta është vajza e madhe e familjes dhe thotë se pengu i saj më i madh është që nuk ka mundur t’i shijojë prindërit sepse pas largimit nga shtëpia në moshën 14-vjeçare për të kryer studimet në Gjirokastër, emigroi në Francë.

Për të na njohur pak më shumë me nënën, e cila është arsyeja e ardhjes së tyre në programin “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Enerieta nis të rrëfejë historinë e saj dhe njohjen e prindërve.

Enerieta: Mami është nga Devolli i Korçës. Në moshën 18 vjeçe mbaroi pedagogjiken dhe erdhi mësuese në fshatrat e thella të Përmetit dhe aty u njoh me babin. Babi ishte drejtor shkolle dhe mësuesja u dashurua me drejtorin. Dashuria e tyre ishte shumë e fortë.

Ardit Gjebrea: Sa vjeç ishte mami?

Enerieta: 19. shkoi 18 dhe 19 ra në dashuri me drejtorin.

Ardit Gjebrea: Po familja e mamit ishte dakord?

Enerieta: Jo sepse ata ishin devollinj, fshatrat e Përmetit ishin fshatra shumë të thella, shumë të varfra. Ata e mbanin veten për më mirë, në xhade. Pasi u përpoqën, e njohën babain, thanë që “si djalë është djalë shumë i mirë, nuk shahet, por puna është që është shumë larg, ti moj vajzë do humbasësh në ato fshatra” se vërtet ishin fshatra shumë të thella, mes maleve.

Ardit Gjebrea: Sidoqoftë, mami vajti.

Enerieta: Gjyshja i tha “unë nuk të lë të ikësh vetëm në ato fshatra, do marrësh me vete dhe motrën, Muazezin”. Kështu u bë, u martuan dy motra në të njëjtën ditë me dy çuna xhaxhallarësh.

Divorci që s’ndau familjen

“E kam kritikuar vëllain”, Petriti kujton fjalët e tij të fundit para se të ndahej nga jeta

Pasi mori mesazhin e falenderimit nga kunata e tij, Petriti shpjegon se si ka funksionuar marrëdhënia e tyre para dhe pas ndarjes nga jeta të vëllait të tij. Më herët në “Ka Një Mesazh Për Ty”, Nexhi rrëfeu divorcin me bashkëshortin, ndarjen e tij nga jeta por njëkohësisht edhe se si Petriti e Irena nuk e lanë kurrë vetëm.

Petriti thotë për rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan se nuk ishte dakord me vendimin e vëllait të tij për mos t’u kthyer nga emigrimi për 6 vjet, bashkëjetesën me gjermanen dhe ndarjen nga Nexhi. Ai pranon se e ka kritikuar shpeshherë, por teksa ndodhej në çastet e fundit të jetës, vëllai i ndjerë i ka shprehur mirënjohje dhe pendesë.

Petrit: Të them të drejtën, kur u dashurua me Nexhin, që atëherë ne kemi ngjitur me njëri-tjetrin, vëllai me nusen e vëllait dhe ne të dy kemi qenë bashkë si familje dhe shkonim e vinim me njëri-tjetrin. Që atëherë kanë kaluar 40 e ca vjet dhe ne nuk jemi shkëputur ndonjëherë nga njëri-tjetri. Në periudhën që vdiq vëllai, normale që ne do ishim shtylla e Nexhit.

Ardit Gjebrea: Unë flas përpara. Pra në ato 6 vitet e vështira.

Petrit: Më vjen keq dhe e kam të vështirë ta them, por e kam kritikuar vëllain sa herë. Kam qenë autori i kritikave për ta korrigjuar, por vëllai e kishte ndarë mendjen për të bërë një veprim të tillë.

Ardit Gjebrea: Të ka thënë në ndonjë moment ore çfarë doni ju, lëreni sepse kjo është një punë e imja, mos u merrni me…

Petrit: Jo, s’e ka thënë. Edhe ai reagoi. Kur na pa neve që bënim shumë për njëri-tjetrin…

Ardit Gjebrea: Ishte i lumtur.

Petrit: Shumë i lumtur.

Ardit Gjebrea: Në fund të ditës ishte edhe vajza prezente.

Petrit: Para se të vdiste na falenderoi shumë.

Irena: Na kërkoi falje më saktë.

Petrit: Na falenderoi vëllai dhe tha “iu jam borxhli, s’di si t’jua shpërblej”. Nexhi dhe mbesa ime janë pjesë e familjes tonë, ne jemi një familje.

Iu bënë krah në momentet më kritike, Nexhi falenderon nga shpirti kunatin dhe gruan e tij

Nexhi ka ftuar në “Ka Një Mesazh Për Ty” kunatin dhe bashkëshorten e tij për një falenderim të veçantë. Gjatë rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan ajo rrëfeu historinë e njohjes me bashkëshortin, divorcin, ndarjen e tij nga jeta por në fakt Nexhi dhe vajza e saj nuk kanë shkëputur kurrë marrëdhëniet me familjarët e tij.

Petriti dhe Irena janë më të afërtit për të, dy njerëz që i kanë zgjatur dorën kur frigoriferi i saj ishte bosh dhe që i paguan avokatin kur u largua në Angli. Kjo është arsyeja pse Nexhi ka zgjedhur t’i falenderojë publikisht, ajo kërkon që Petriti dhe Irena të njihen nga të gjithë për mirësinë e tyre.

Nexhi: Po e filloj nga Irena meqë është zonja e shtëpisë.

Irena: Faleminderit.

Nexhi: Unë do të thoja, ju e dini shumë mirë sa shumë ju dua dhe sa shumë ju kam respektuar, por mund të vija dhe në shtëpi dhe t’jua shprehja këtë pavarësisht se nuk jam shumë e fjalëve të bukura, por doja ta bëja publike që pse jo mos t’ju jihnin njerëzit sa të mirë jeni, sa të mrekullueshëm jeni.

Irena: Faleminderit.

Nexhi: Unë do të të thoja faleminderit ty Irena, sepse një burrë i mirë gjithmonë ka në krah një grua zonjë të mirë.

Irena: Faleminderit.

Nexhi: Me të vërtetë Petriti ka qenë krahu im, tamam vëlla, unë e kam një vëlla, ta kem me jetë, por kam një vëlla më të madh akoma që është xhaja i vajzës, por të ishe ti pak femër me vese, me huqe nuk do ta lije kurrë që ai të na donte neve kaq shumë sa na do kështu që merita të takon ty, Irena. Por unë dua të falenderoj shumë Titin sepse asnjëherë nuk është vonë për të bërë një falenderim të tillë.

Unë tërë jetën kam pasur plan në kokën time që çfarë duhet të bëj një ditë diçka shumë madhore për Titin sepse më është gjendur shumë në jetë, por nuk kam mundur kurrë sepse ju e dini, jeta nuk ka qenë e lehtë. Kjo është një surprizë nga shpirti që besoj do lërë gjurmë edhe tek ju,por sigurisht edhe tek njerëzit , falenderim nga shpirti me shumë respekt për sa keni qenë në krahun tim dhe të vajzës time. Edhe që jeni familja ime, s’diskutohet. Edhe që do më keni deri ditën e fundit prapa vetes, taksirat e keni.

U kujdes për ish-bashkëshortin teksa ishte në prag të vdekjes, Nexhi: Nuk e urreja dot

Nexhi jetonte prej 6 vitesh larg bashkëshortit të saj, i cili ndodhej në Gjermani dhe refuzonte të kthehej. Në “Ka Një Mesazh Për Ty”, Nexhi zbuloi se në fakt kishte mësuar se ai bashkëjetonte me një gjermane dhe kjo ishte një tjetër shtysë që të merrte vajzën e saj e të largohej për në Angli.

Pavarësisht largimit, marrëdhënia e tyre nuk u ndërpre deri në ndarjen e tij nga jeta. Në “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Nexhi jep një mesazh të fortë dashurie dhe force edhe në çastet më të vështira që kërkojnë të lësh pas të shkuarën.

Ardit Gjebrea: Ish-bashkëshorti jeton?

Nexhi: Jo. Fatkeqësisht jo.

Ardit Gjebrea: Ju keni patur më kontakte me të?

Nexhi: Po. Pas disa vitesh të largimit në Angli ne u lidhëm dhe e ftuam dhe në Angli, erdhi dhe në Angli. Një marrëdhënie miqësore mund të thuash. Nuk mund ta shihja më me atë sy që ishte bashkëshorti im, por një miku im i mirë. Nuk i humbëm kurrë marrëdhëniet mbrapa.

Ardit Gjebrea: Dhe babai i vajzës tuaj.

Nexhi: Dhe babai i vajzës time, sigurisht, patjetër. Prandaj erdhi në Angli. Pas disa vitesh u sëmur. Unë… vajta në Gjermani kur ai u sëmur se e kisha gjatë gjithë kohës kontaktin me të në telefona, gjatë kohës që vazhdonte bënte kimioterapitë u kuptua që ishte koha që unë duhet të isha aty për atë dhe ai kishte nevojë për mua.

Ardit Gjebrea: Me gjithë çka ndodhi, ju prapë ju gjendët aty pranë.

Nexhi: Ardit, ndodhin ca gjëra në jetë që ti mendon se ke shumë urrejtje brenda vetes. Në kontaktin e parë që ti takon personin, fshihen të tëra. Ose është mrekulli e Zotit, ose nuk e di çfarë ndodh. Unë mbaj mend që kisha plane në kokën time, një ditë që do ta takoj do t’i them këtë e atë, isha shumë… gjatë gjithë jetës ishin mbledhur. E kam takuar dhe nuk i thashë asnjë fjalë.

Ardit Gjebrea: Kur janë ato momentet e fundit…

Nexhi: Jo, e kam takuar edhe kur ishte mirë me shëndetin. As i kërkoja llogari, absolutisht.

Ardit Gjebrea: Pra nuk po flasim vetëm kur ishte sëmurë, por edhe kur ishte mirë prapë nuk mund ta urreje dot.

Nexhi: Nuk e bëra dot kurrë.

Burri qëndroi 6 vite larg familjes, gruaja: Mësova se bashkëjetonte me një gjermane, nuk e pranova dot

Nexhi është një vajzë nga Tirana, por prej 23 vjetësh jeton në Angli. Në “Ka Një Mesazh Për Ty” ajo tregon për një fëmijëri jo të lehtë sepse në moshën 3-vjeçare humbi nënën ndërsa të atin kur ishte 13. Sapo mbaroi shkollën e mesme, Nexhi njohu partnerin e saj dhe pas disa vitesh, u martuan.

Në jetë erdhi vajza e tyre por kur filluan eksodet e vitit 1991, bashkëshorti nisi të kërkonte mundësi për të emigruar, thotë Nexhi në rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan. Pas largimit të familjes së vogël për në Gjermani, Nexhi dhe vajza u kthyen por bashkëshorti jo dhe kjo ndarje zgjati 6 vjet.

Nexhi: Mbaj mend që im shoq hyri në ambasadë dhe unë e kam nxjerrë me shumë lutje, me shumë forcë se nuk e konceptoja dot kurbetin në atë kohë, edhe sot e kësaj dite nuk e dua shumë. Doli, por ajo dalja pas ambasadave ishte pak jo e mirë për atë se iku gjithë shoqëria.

Ardit Gjebrea: Po flasim për vitin ’91?

Nexhi: Po, brenda vitit bëri të mundur të largoheshim përsëri nga Shqipëria dhe ikëm në Gjermani. Në Gjermani nuk është se na eci shumë, na thanë…

Ardit Gjebrea: Shkuat të tre?

Nexhi: Të tre. Vajza ishte tre vjeçe e gjysmë. Na erdhi negativi, duhet të ktheheshim, ai nuk u kthye me mendimin se “shko ti përpara se do të të marr prapë këtu, do të rregullohemi”.

Ardit Gjebrea: Bëtë kërkesën për azil?

Nexhi: Po, nuk e fituam.

Ardit Gjebrea: E kuptova, dhe duhet të ktheheshit të tre?

Nexhi: Unë u ktheva se nuk po qëndroja dot në të zezë më.

Ardit Gjebrea: Me vajzën?

Nexhi: Sigurisht, prej vajzës.

Ardit Gjebrea: Dhe bashkëshorti ndenji aty.

Nexhi: Ai ndenji aty dhe ikën 6 vite.

Ardit Gjebrea: Në ç’kuptim?

Nexhi: Pa ardhur në Shqipëri, pa më marrë mua.

Nexhi thotë se gjatë kësaj kohe komunikimet ishin të rregullta, por nuk mjaftonte. Bashkëshorti këmbëngulte të qëndronte dhe ajo mendon se një arsye ishte egoja sepse s’kishte mundur të arrinte diçka gjatë kësaj kohe. E lodhur nga sitata, Nexhi vendos të marrë vajzën dhe të largohet për në Angli, tek i vëllai, pa i thënë asgjë burrit të saj.

Nexhi: Dhe sikur bashkëshorti të kishte vdekur, unë do të kisha të drejtë të martohesha, jo të rrish 6 vjet në kurbet e mos të kthehesh, edhe të rrish pa asnjë lloj arsyeje.

Ardit Gjebrea: Se të kesh një fëmijë…

Nexhi: Më fal, ke shumë të drejtë, e lashë pa prekur. Sepse ai bashkëjetonte me një gjermane.

Ardit Gjebrea: Po ti këtë thuaj.

Nexhi: Sepse e kam fshirë nga kujtesa.

Ardit Gjebrea: Ah, e ke fshirë nga kujtesa? Nuk do që ta…

Nexhi: Historinë, jo atë si person, absolutisht.

Ardit Gjebrea: Historinë e ke fshirë fare. Megjithatë, për sa kohë që jemi këtu le ta shpluhurosim pak. Kur e more vesh që ai bashkëjetonte?

Nexhi: Unë e mora vesh 3 vjet para se të largohesha, më thotë ime motër në Gjermani që shkonin e shikonin, e takonin, që nuk jeton më në vendin ku duhet të jetonte, ku e caktonte shteti, në hotel për shembull por jetonte me një gjermane dhe justifikimi i atij ishte “jam për letra”. Unë nuk e pranova dot këtë gjë, nuk ishte punë xhelozie, por më dukej gjë pa logjikë.

“Kujdes shëndetin”- Terapia e avancuar e kancerit, Liv Hospital

“Music & Beauty” – Audicione

Ngjyra dhe fantazi, çfarë ndodhi në audicionet e “Music & Beauty”

“Music & Beauty”, rubrika më e re nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan sjell shpirtin e garës së bukurisë. Në audicionet e organizuara, dhjetëra të rinj por edhe mosha të tjera, me eksperiencë apo amatorë erdhën për të sprovuar veten.

Nën gjykimin e rreptë të Ardi Borovës, Artenisa Ozajt dhe Joni Peçit, secili prej tyre zgjodhi të punonte mbi një modele për 15 minuta. Flokë me onde, të drejta apo të stiluara dhe grim natyral, me ngjyra apo plot xixa, konkurrentët i dhanë krahë fantazisë së tyre.

Gjatë kësaj kohe ata iu përgjigjën edhe pyetjeve të tre profesionistëve lidhur me eksperiencën, pikën e tyre të fortë dhe përzgjedhjet duke na njohur pak më mirë me kapacitetin vetjak.

Tre gjyqtarët kanë bërë zgjedhjet e tyre, por kjo do të bëhet e ditur vetëm të dielën e ardhshme teksa ndodhen në kërkim të profesionistit apo amatorit që mund të bëhet emri tjetër i njohur në fushën e bukurisë./tvklan.al