E Diela Shqiptare – Emisioni 15 Janar 2023

Pastrimi & Gjelbërimi – Parku i Liqenit

E merr gruaja në telefon, Kujtimi: S’kam pse t’ja hap, s’më pëlqen të më shqetësojë shumë gruaja

Në rubrikën “Pak Vëmendje”, tek E Diela Shqiptare moderatori i njohur Ardit Gjebrea çdo javë, do sjellë në vëmendje historitë e njerëzve që punojnë për qytetin e tyre, për mbarëvajtjen dhe mirëmbajtjen. Një ndër ta ka qenë edhe Kujtimi, i cili prej 38 vitesh punon si kopshtar tek Liqeni. Ai ka treguar për punën e tij që e bën me pasion dhe qejf dhe nuk i është mërzitur kurrë. Në një moment gjatë bashkëbisedimit, Kujtimit i bie telefoni dhe Arditi i kërkon që t’i përgjigjet se ndoshta është gruaja. Ai shprehet se nuk ka qejf që gruaja ta shqetësojë sepse është me të vjetrën.

Ardit Gjebrea: Po të bie telefoni. Mos po të merr gruaja në telefon?

Kujtimi: Le të marrë gruaja në telefon, se ajo e di që nga ora 7 deri në orën dy jam në punë.

Ardit Gjebrea: Po përgjigju mo.

Kujtimi: Nuk kam pse t’i përgjigjem, se unë jam pak arkaik.

Ardit Gjebrea: Që do të thotë?

Kujtimi: Që jam pak me të vjetrën, nuk kam qejf të më shqetësojë gruaja, vetëm nëse ka ndonjë problem. Ajo është në punë dhe unë jam në punë.

Ardit Gjebrea: Gruas i dhuron lule?

Kujtimi: Patjetër, i dhuroj që ç’ke me atë sepse unë me dashje, pa dashje e kam pasion lulen.

Ardit Gjerbea: Cila është lulja e saj e preferuar?

Kujtimi: Trëndafilat.

“U mbushka plot”, Ardit Gjebrea dhe Aida udhëtojnë me urban në Tiranë

Tek E Diela Shqiptare, ka nisur një rubrikë e re e quajtur “Pak Vëmendje”, e cila ka për qëllim për të njohur dhe për të kuptuar ata punonjës të cilët sakrifikojnë për qytetin e tyre dhe të nxjerrë në pah punën e tyre.

Këtë fundjavë moderatori Ardit Gjebrea në orën 6 të mëngjesit ka shkuar në një lagje të Saukut, ku është takuar me Aidën tek shtëpia e saj. Aida prej disa vitesh pastron në zonën e Liqenit dhe këtë punë e bën për ditë. Pasi përgatiti 3 fëmijët e saj për shkollë, Aida së bashku me Arditin janë nisur tek stacioni i urbanit. Pasi hipën në urban, ata kanë bërë dhe një bashkëbisedim për të njohur më shumë Aidën dhe jetën e saj. Ndonëse është nëna e 3 fëmijëve, ajo është mjaft e re në moshë. Për shkak se u martua shumë e vogël, ajo e ka bërë gjimnazin me korrespodencë, ndërsa tani po vazhdon dhe universitetin.

Historia frymëzuese e Almës

U dashurua me ‘princin e kaltër’ në moshën 15-vjeçare, Alma: Donte më shumë lojërat e fatit se mua

E dashuruar në moshën 15-vjeçare dhe e martuar në të 16-at, me ëndrra të mëdha se historia e saj do të ishte njësoj si e përrallave. Ky është rrëfimi i Almës nga Lezha, e cila prej vitesh jeton në Stokholm dhe ndan të shkuarën e saj në “Ka Një Mesazh Për Ty” të “E diela shqiptare” në Tv Klan.

E vendosur për të jetuar përrallën e saj, Alma zbuloi se mjerisht, princi i kaltër nuk ishte dashuruar me princeshën. Pavarësisht sakrificës së saj dhe familjarëve që dëshironin diçka më të mirë për të, ajo zgjodhi të vijonte rrugën e saj, duke i mohuar vetes të vërtetën për hir të dashurisë.

Alma: Unë e kam dashur dhe më ka dashur sigurisht, unë kam krijuar familje me atë person, kam dy fëmijë të mrekullueshëm.

Ardit Gjebrea: Jeni akoma sot bashkë, pyetja e parë?

Alma: Jo, unë kam 11 vite që jam divorcuar.

Ardit Gjebrea: Çfarë ndodhi?

Alma: Kishte një pasion Ardit. Donte shumë lojërat e fatit dhe i donte më shumë se mua.

Ardit Gjebrea: Po pse mendon që është pasion, ajo është varësi. Dhe kur themi lojëra fati, mund ta specifikosh?

Alma: Po baste, sporte, të gjitha ato që luhen dhe që duan kohën, lekët, vëmendjen,të gjitha shkojnë atje dhe asgjë nuk ngelet për familjen. Edhe dashuria në qoftë se është, nuk di ta tregosh më.

Ardit Gjebrea: Kur e zbulove?

Alma: Ato ishin të zbuluara në fakt por kur je i dashuruar nuk shikon qartë, edhe në atë moshë… Familja ime që u mundua jashtëzakonisht shumë të ma ndërronte mendjen dhe të mos më lejonte. Unë kam patur një baba që më frymëzonte të studioj, të bëhem e fortë, më ka plotësuar çdo dëshirë, por aty nuk ma ndërroi dot mendjen, isha shumë këmbëngulëse dhe e pranuan, megjithëse e dinin që do dështoj.

Mendonte të hidhej në shinat e trenit me vajzën në bark, Alma tregon skamjen: Kisha veç një shishe ujë në frigorifer

Pas martesës në moshën 16-vjeçare me njeriun që mendonte se do të shkruante përrallën e saj, Almës zbuloi shumë pak kohë më vonë se jeta nuk do të ishte e tillë. Varësia e bashkëshortit ndaj lojërave të fatit i ndoqi në Greqi, ku shkuan me shumë mundime për të ndërtuar një jetë tjetër. Alma tregon në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E diela shqiptare” në Tv Klan se situata nuk u lehtësua aspak, ajo gjendej shpesh e mbyllur dhe e vetme në shtëpi, ndërsa bashkëshorti largohej e ajo nuk e dinte se ku ndodhej.

Ajo punonte 2-3 punë, kurse ai nuk mundohej aspak. Paratë zhdukeshin nga bixhozi e pija, uria ishte ulur këmbëkryq në shtëpinë e tyre dhe dashuria ishte venitur, por Alma sërish qëndronte. Pas 5 vitesh që ndodheshin në Athinë, do të vinte në jetë vajza e tyre dhe në një çast dëshpërimi, Almës i shkoi ndërmend një mendim i errët.

Alma: Kur bixhozi shoqërohej edhe me pije,.. nuk dua ta përdor fjalën, por ishte një çikë më e neveritshme, nuk e doje më. nuk ishte i dhunshëm, jo, unë…

Ardit Gjebrea: Nuk ishte për ty.

Alma: Nuk ishte fare për familje.

Ardit Gjebrea: Kur fillove të mendosh sikur ta divorcoj apo jo?

Alma: Gjatë viteve që kemi qëndruar bashkë, ia kam thënë shumë herë që do iki por nuk e kam bërë asnjëherë.

Ardit Gjebrea: Pse?

Alma: Ka patur një periudhë që unë ndihesha sikur jam në një tunel, e mbyllur, errësirë, sikur ai tunel askund s’ka dritë, pa shpreh, kam arritur deri në atë gjendje që unë mos ta dua më jetën. Tani kur shikoj mbrapa është diçka shumë qesharake, por kur gjendesh në atë pozicion… do të të them një rast Ardit, unë kam qenë në pritjen e gocës time, kishte ndodhur një sherr, gjithmonë arsyeja ishte mungesa e parave në shtëpi sepse dhe ato që bija unë iknin, por edhe ato që merrte ai iknin dhe pastaj vinin edhe grindjet sepse ne prisnim një fëmijë, unë kisha pritshmëri doja të krijoja familje dhe thashë këtu stop. Kam vajtur në stacionin e trenit, më kanë ardhur ca ide jo të mira aty.

Ardit Gjebrea: Mos më thuaj që doje të hidheshe përpara trenit?

Alma: Atë kisha menduar. Por unë besoj shumë te Perëndia dhe gjithmonë ta dërgon një shenjë.

Ardit Gjebrea: Mesazhin.

Alma: Po. Aty përpara meje kalon një zonjë, një lypsare dhe kishte dy fëmijë përdore dhe priste edhe një të tretë dhe kërkonte ndihmë nga njerëzit. E pashë dhe thashë çfarë po bën ti? Ajo po lufton për fëmijët, ti çfarë do bësh se dhe ti po pret një fëmijë dhe jam kthyer Ardit, kam vajtur në shtëpi, jam ndierë edhe shumë më e fortë. E kam pritur gocën, kur kam dalë nga spitali me gocën, unë e kam patur frigoriferin vetëm me një shishe ujë, s’kisha asgjë në frigorifer. Goca qante, donte qumësht, unë nuk kisha qumësht, nuk më kishte ardhur qumështi, por nuk kisha as t’i blija dhe i bëja kamomil se thosha mos të m’i dalë shpirti. Nuk kërkoja dot ndihmë, më vinte turp të kërkoja ndihmë, domethënë ishte një situatë që unë e mbaja të fshehur në shtëpi, nuk doja.

E mbytur nga një situatë e pashpresë, me bashkëshortin e varur pas lojërave të fatit dhe dy fëmijë për të ushqyer, Alma kishte humbur besimin. Në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E diela shqiptare” në Tv Klan, ajo shpjegoi skamjen ku jetonte në Athinë, me frigoriferin shpesh bosh, paratë që nuk mjaftonin kurrë dhe sherret e përditshme.

“Je bërë si lopë”, fyerjet e bashkëshortit e dërguan në psikiatri: U mundova ta përqafoja, më dha një të shtyrë…

Në ditëlindjen e tretë të djalit, pas orësh e orësh që prisnin të festonin, babai i fëmijëve nuk erdhi deri pas mesnatës. Alma kishte harruar qenien e saj, merrte ofendime nga bashkëshorti për pamjen dhe të gjitha këto i shkaktuan kriza paniku, prej të cilave u zgjua në spitalin psikiatrik të Athinës.

Mjaftoi biseda me një psikologe që t’i kujtonte Almës se në të vërtetë kishte një rrugëdalje. Për herë të fundit,ajo u përpoq t’i jepte një puls martesës dhe familjes me shpresën se do mund t’i shpëtonte.

Ardit Gjebrea: Cili ishte momenti që ndave mendjen, the unë do eci e vetme përpara?

Alma: Kishin arritur gjërat në atë pikë sa ne nuk kishim asnjë pikë komunikimi më, edhe në shtëpi rrallë takoheshim. Por momenti që thashë stop ishte kur çuni im kishte ditëlindjen më 30 Korrik dhe bëhej 3 vjeç dhe e marr në telefon, i thashë do vish një çikë herët sot që do rregulloj një çikë që të ndiejnë fëmijët atmosferën që çuni ka ditëlindjen? Dhe më tha “po”. Kaloi një farë ore, nuk e kisha shtruar tavolinën që ta prisnim, e marr në telefon, “erdha, tani kam takuar një shok, po pi një birrë dhe erdha”. Pastaj kaloi një orë, e marr prapë në telefon, “për 5 minuta jam aty, erdha”, kaluan, kaluan, erdhi mesnata, nuk e festuam ditëlindjen e çunit, fëmijët vajtën në gjumë, unë e prita, nuk fola fare kur erdhi. Hyri brenda, “hë mo se sikur ça ka ndodhur” më tha mua.

Jam munduar gjithmonë situatat të kalojnë pa u dëgjuar, e kisha harruar veten fare-fare. Më duket se ajo mbingarkesa… kisha harruar se jam femër, apo një çikë të rregulloj veten apo kisha vajtur dhe isha bërë edhe 100 kile, më thoshte “je bërë si lopë” dhe ajo mbingarkesa… më erdhën kriza paniku. Erdhi ambulanca më mori dhe u gjenda papritmas në spitalin psikiatrik të Athinës. Kur e kam parë veten aty jam trembur, kam thënë po unë çfarë dua këtu? Po fëmijët çfarë do bëhen?

Kam ndenjur aty 2-3 orë bisedë me psikologen. Ka qenë ai momenti që mua më është ndezur në tunel, ajo drita që unë nuk e shihja askund. Ishte hera e parë në jetën time që unë mundesha të nxirrja çdo gjë që kam brenda dhe të shpjegoj tamam si ndihem diku. Dhe një fjalë magjike e psikologes më ka dhënë krahë, më tha “po ti je shumë e fortë”. S’e kisha dëgjuar të ma thoshte dikush se ti je e fortë dhe ta besoj se jam e fortë, unë besoja se nuk jam e fortë, besoja se nuk mundem, se nuk do ia dal. Këshilla tjetër ishte “me këto që po më tregon”, tha, “ti je në një ambient toksik. Në qoftë se situatën nuk e ndërron dot, ti duhet të ndërrosh ambientin”.

Dhe vërtet unë jam ndierë sikur u çlirova. Ishte hera e parë në jetën time që unë shkova te psikologu sepse e kishim dhe si tabu, të shkoj në psikolog vetë, nuk jam e çmendur, por aty kuptova se çfarë ndihme mund të marrësh. Pastaj shkova në shtëpi, u mundova ta përqafoj sepse unë doja ta shpëtoja situatën në familje, nuk doja t’i jepja fund, pavarësisht të gjithave. Më ka dhënë një të shtyrë, “shih si je moj”, tha. Ai sikur më shtypi edhe një buton tjetër, të nesërmen shkova u regjistrova në palestër, fillova dietën, shkova u rregullova, pas 3 muajsh isha fantastike, ndihesha të paktën, nuk e di si isha vërtet.

Ardit Gjebrea: Të bëri kompliment të paktën?

Alma: Kompliment nuk më ka bërë ndonjëherë, por filloi të xhelozonte. Megjithatë edhe pse u bëra më e bukur nuk u rregulluan marrëdhëniet tona sepse kishte humbur çdo gjë mes nesh dhe nuk doja që fëmijët e mi të rriten në një atmosferë të tillë që prindërit s’kanë më komunikim me njëri-tjetrin dhe në fakt ia kërkova në mënyrë paqësore. I thashë ne kemi marrë fund, mirëpo asokohe shqiptarët e atij brezi sikur nuk e pranojnë lehtë dhe u detyrova dhe lëviza, ndërrova qytet, mora fëmijët dhe ika.

“Zgjohesha nga krizat e panikut”, Alma fton fqinjën që i qëndroi pranë pas humbjes së babait

Pasi u largua nga bashkëshorti i saj i varur pas bixhozit dhe krijoi një jetë të re në një tjetër qytet grek, Lamia, Alma nisi të shihte për mundësi më të mira jetese për fëmijët. Rrugët e çuan në Stokholm ku mendoi se do të ishte vendi ideal për të ardhmen e familjes së saj, por gjeti aty edhe një mike zemre.

Enerieta është arsyeja pse ajo ka ardhur në “Ka Një Mesazh Për Ty” në “E diela shqiptare” në Tv Klan. Pikërisht kur mendoi se gjithçka kishte nisur të vihej në vendin e vet, Alma u përball me humbjen e njeriut më të dashur për të dhe me të cilin kishte një lidhje të veçantë, babain. Ky ishte momenti kur Enerieta nuk e la kurrë vetëm, në çfarëdo ore e mënyre që Alma të bëhej e fortë.

Alma: Unë kam një shoqe dhe komshie.

Ardit Gjebrea: Ku?

Alma: Në Stokholm. Është një gocë shqiptare, ajo ka vite atje në fakt. Ajo gjithmonë nuk e ka kursyer mbështetjen dhe ndihmën gjithkund ku ka mundur, por përveç asaj ajo është bërë edhe si një mentore për mua. Unë dy vitet e fundit kisha arritur çdo gjë siç doja, shumë mirë. Një gjë nuk kisha llogaritur se mund të ikin prindërit nga jeta. Kisha menduar se do t’i kem gjithmonë dhe ikja e papritur e babait ishte një goditje. Ishte goxha goditje për mua. Kisha gjithçka por s’po mund të shijoja asgjë. Në mes të natës ngrihesha me kriza paniku dhe e merrja në telefon dhe ajo me pizhame siç ishte, vinte dhe ishte direkt pas derës time. Më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë ta tejkaloj këtë gjë dhe të punoj me veten time dhe ta pranoj sepse duhet ta pranojmë.

“Kemi kaluar sfida të ndryshme, por dhimbje të njëjtë”, fqinja-Almës: Uroj të gjesh pak qetësi shpirtëore

Enerieta, e cila ka mbërritur në studion e programit, nuk e pret aspak që pas ekranit të fshihet fqinja e saj që ka një mesazh falënderimi për të.

Alma: Unë të kam ftuar sepse ti e di se sa pranë meje ke qenë në një periudhë shumë të vështirë të jetës sime, por në përgjithësi je pranë meje gjithmonë, më frymëzon, nuk më lë të bie, më ndihmon të mendoj pozitivisht.

Enerieta: Nuk e prisja, por Alma kohët e fundit që jemi njohur, ka një energji pozitive, të merr në atë vrullin e saj. Secila nga ne ka kaluar sfida të ndryshme, por në të njëjtën kohë, dhimbja ndoshta e njëjtë. Nuk e prisja që Alma të merrte guximin ta thoshte historinë e saj kaq publike. Unë ndihem shumë krenare faktikisht për ty që e more një hap të tillë dhe mendoj se kjo dalje, ky rrëfim i historisë tënde të të japë pak qetësi shpirtërore sepse në përgjithësi ne këtë kërkojmë, të gjithë njerëzit, qetësi shpirtërore. Më ka munguar se s’ka qenë kohët e fundit dhe më ka marrë malli.

Në hije të autizmit/ Regisa, zëri i të pazëshmëve

Vëllai i madh i diagnostikuar me autizëm, 17-vjeçarja: Që 6 vjeç isha mbrojtja e tij, i thoshin “i çmendur”

Regisa është vetëm 17 vjeçe por ka marrë mësime të forta për jetën në një moshë fare të re. në historinë që ndan në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E diela shqiptare” në Tv Klan, ajo ka marrë gjithnjë rolin e motrës së madhe, edhe pse në të vërtetë është 5 vite më e vogël se vëllai i saj.

Vëllai i Regisës, Niko, është diagnostikuar me spektrin e autizmit dhe Regisa ka qenë gjithnjë mburoja e tij. Ajo kujton një rast nga fëmijëria kur autizmi ishte më i paragjykuar dhe fëmijët e tjerë tregoheshin të pamëshirshëm me Nikon.

Regisa: Unë kam vëllain me spektrin e autizmit, mirëpo ka lindur në Greqi dhe është diagnostikuar,është kapur herët si rast. Vëllai im është 5 vite më i madh se unë. Unë kam nisur që 6 vjeç faktikisht të jem mbrojtja e Nikos.

Ardit Gjebrea: Në ç’ kuptim?

Regisa: Niko ka pasur, të gjithë e dimë shoqërinë sot, ngacmimet që bëhen te fëmijët që janë të veçantë dhe Niko për ngacmimin e tij më të vogël vraponte gjithmonë tek unë sepse e dinte që unë do dilja ta mbroja, t’i jepja atë sigurinë, pavarësisht se mami dhe babi ishin gjithmonë aty.

Ardit Gjebrea: Cili ishte momenti që the që “6 vjeç e kam mbrojtur?”

Regisa: Mbaj mend ka qenë diku Qershor-Korrik dhe ne po luanim jashtë në lagje. Unë u ngjita lart, vëllai vazhdoi luajti, Niko, vjen sipër dhe ishte i mërzitur, unë e dalloj direkt që ishte i stresuar dhe e pyeta çfarë ke? Më tha “më kanë ngacmuar shokët e lagjes, më shtynë, më thanë ti je i çmendur” dhe normale unë si motra për vëllain që do bëjë të pamundurën për ta mbrojtur, në ato momente unë thjesht dal dhe e mbroj, flas me kalamajtë, flas me prindërit. Normale mami s’ishte në shtëpi në ato momente dhe kur erdhi mami i them, mami komunikon me prindërit e atyre po nuk është se ndodh ndonjë gjë e madhe të themi të drejtën sepse prapë vazhdojmë të kemi mendime të njëjta.

Prindërit iu përkushtuan djalit me autizëm, Regisa: Ndihesha xheloze, merrja dashuri vetëm 10 minuta në darkë

Regisa ka një vëlla 5 vite më të madh, Nikon, i cili është diagnostikuar me autizëm. Vëllai i saj ka kërkuar gjithnjë vëmendjen maksimale jo vetëm të Regisës, por edhe të prindërve. 17-vjeçarja thotë në “Ka Një Mesazh Për Ty” në “E diela shqiptare” në Tv Klan se për shkak të pamundësive të kohës për trajtimin e fëmijëve me spektrin e autizmit, prindërit i ishin përkushtuar tërësisht djalit. Kjo shkaktonte xhelozi te Regisa, një dëshirë të etur për pak më shumë kohë e dashuri për të dhe jo vetëm 10 minuta në mbrëmje.

Regisa: Duke qenë se një fëmijë me autizëm kërkon shumë vëmendje, kërkon shumë kohë, kërkon shumë përkushtim që ai të ecë përpara dhe të fillojë të bëhet i pavarur se kjo është ëndrra e çdo prindi nëse ka një fëmijë me spektrin e autizmit, normale që prindërit e mi merreshin gjithë kohës me vëllain, e stimulonin, i mësonin gjëra dhe…

Ardit Gjebrea: Më fal pak, po cili është problemi që ka vëllai më shumë?

Regisa: Vëllai tani është 98% normal dhe është i pavarur dhe kjo është falë punës së mamit. Mami merrej gjithë kohës me vëllain dhe babi duhet të punonte patjetër sepse mami iu përkushtua e gjitha vëllait dhe unë e merrja si të themi atë dashurinë 10 minuta në darkë sepse ishin të lodhur dhe kur e shtrinin Nikon për gjumë, vinin tek unë, bisedonim 10 minuta dhe ata shtriheshin sepse kishin nevojë për pushim për ditën e nesërme që të fillonin më fuqishëm për të ecur Niko përpara.

Me kohën, Regisa kuptoi se në të vërtetë gjithçka ishte për të mirën e Nikos, i cili sot është i pavarur dhe ka një rutinë ditore të tij, të cilën e ndjek pa ndihmën e askujt.

Regisa: Xhelozia ka qenë në fakt, edhe deri vonë. Thosha po pse Niko duhet të ishte me ata më shumë, pse unë duhet të jem më pak, pastaj e kuptova që duhet të ishte për të mirën e atij, për pjesën e shpirtit tim që e dua pafund vëllain. E kuptova që ishte për të mirën e tij dhe u bëra si të themi, krahu i djathtë i mamit, ndihmesa e saj sepse e shikoja sa lodhej ajo dhe sa e rraskapitur ishte në darkë. Pavarësisht fjalëve që dëgjonte gjatë ditës që në atë kohë nuk është se kishte edhe aq shumë mundësi për fëmijët me spektrin e autizmit dhe duhet t’i krijonte vetë, duhet t’i bënte vetë.

17-vjeçarja i jep mesazhin prekës nënës dhe vëllait autik

Pas divorcit të prindërve kur Regisa ishte vetëm 10 vjeç, ajo nisi të lidhej më fort me nënën e saj, të cilës iu bë krah për ta ndihmuar me të birin autik. Regisa është më e vogël se Niko, por ajo ka qenë gjithnjë mikja dhe mbrojtësja e tij. Sot në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E diela shqiptare” në Tv Klan, Regisa ka ftuar nënën dhe vëllanë e saj për t’i thënë dy fjalë pas gjithë vështirësive që familja ka kaluar.

Regisa: Niko, përveçse që të solla këtu që të takoje Arditin, idhullin tënd, të solla të të them që gjithmonë do jem pranë teje, sa herë të kesh nevojë unë do jem aty të të mbroj. Në çdo etapë të jetës tënde, në çdo hap të jetës tënde, unë do të ndihmoj dhe do të shtyhem përpara me ty. Kurse mami, që unë nuk është se e shpreh dashurinë shumë me fjalë dhe ti e di, e para njëherë të kërkoj falje për këtë, në qoftë se ndonjëherë e kam shprehur dashurinë në mënyrat e mia dhe dua të të falënderoj pafund për çfarë ke bërë për Nikon dhe për mua, pavarësisht se çdo fëmijë mund ta thotë, jo se jemi ne, por ke rritur dy fëmijë të mrekullueshëm dhe ia ke dalë mbanë e vetme dhe për këtë jam shumë krenare për ty. Për çdo gjë që ti po bën për fëmijët me spektrin e autizmit sot që t’i çosh përpara dhe pse ndonjëherë, iu kërkoj ndjesë të gjithë fëmijëve me autizëm, jam bërë xheloze sepse kam menduar që të kanë marrë prej meje, por jam shumë krenare që ti je prindi im.

Thërret bashkëshortin “Lëri bejtet, zgjidh hallin”

Burri-gruas: Sa pas dore më ke lënë, nuk ke mëshirë për mua? Mos më lër të vetmuar

Në rubrikën “Shihemi në Gjyq”, tek E Diela Shqiptare, ka qenë Isai dhe Zejnepja të cilët janë burrë dhe grua. Isai e ka thirrur Zejnepen sepse kjo e fundit nuk i flet më për shkak se ai i ka dhënë tokën që kishin nipit të tij dhe ka lënë pa gjë gruan dhe fëmijët. Isai i kërkon asaj që t’i japë vëmendje sepse e ka lënë shumë të vetmuar dhe fakti që ajo nuk e përshëndet, i rëndon shumë dhe e bën të ndihet keq.

Isai: Përshëndetje Zejnepi mbretëreshë!

Zejnepe: Rri atje ti, rri atje.

Isai: Po pse me të rri atje?

Zejnepe: Për çfarë më ke thirrur këtu?

Isai: Të kam thirrur sepse nuk më saluton, ishim te porta dhe nuk më fole.

Zejnepe: Pse të të salutoj?

Isai: Pse çfarë të kam bërë unë? Nuk kam bërë ndonjë…

Zejnepe: Nuk ke bërë asnjë gjë fare? Ke marrë tokën dhe ia ke dhënë nipit.

Isai: Po hë me se nipi gjaku im është!

Zejnepi: Ia ke hequr fëmijëve, Ia ke hequr gruas, Ia ke dhënë nipit pa dijeninë tonë.

Isai: Unë ia dhashë me gjithë shpirt dhe gjithë zemër, ta dijë dhe ky publiku i mrekullueshëm. Po afrohu pak të të salutoj.

Zejnepe: Jo, jo, rri atje tek vendi.

Isai: Po sa pas dore më ke lënë, nuk ke mëshirë për mua?

Zejnepe: Lëri këto këngë se kam ardhur deri këtu, në fyt. Shko tek vendi.

Isai: Unë tek vendi do shkoj, po nuk pranove ti, po unë kam ardhur të ulem, të them një diçka. Kam bërë gabim dhe unë për këtë, jo se të kërkoj ndjesë, por të them dy fjalë, mos më lër të vetmuar.

Zejnepe: Zonja Eni, lëre çfarë thotë ky.

Ardit Gjebrea: Me gjithë këto fjalë të ëmbla, të bukura, në këtë mënyrën poetike se si shprehet…

Zejnepe: Ky ka qenë në Itali.

Isai: O Nejpi po unë poet nuk jam që të shkruaj poezi, po jam një burrë dhe një zemër e sinqertë që gjithmonë kam menduar për ty dhe për familjen.

Zejnepi: E di po e prishe në fund, e di po e prishe, s’pyete për mua dhe fëmijët fare.

Momenti epik! Eni Çobani këndon bashkë me Isain për t’i mbushur mendjen Zejnepes ta falë

Në seancën e ndërmjetësimit “Shihemi në Gjyq” tek E Diela Shqiptare ka qenë Isai së bashku me gruan e tij Zejnepen të cilët kanë një shqetësim të madh. Isai ka patur një tokë prej16mijë e 92 m2, në Thanasaj, Lushnje. Një pjesë të tokës vresht ia ka dhënë vëllait dhe pretendon që të marrë atë pjesë tokë që vëllai i ka dhënë në këmbim. Ky këmbim nuk është bërë me dokumente dhe vëllai sot këtë truall ai e ka vënë në emrin e vet dhe pjesën e tij ai nuk ia ka dorëzuar. Pra vëllai ka mbajtur edhe tokën e Isait dhe të vetën.

Përveç ndihmës që kërkon nga Eni Çobani për ta zgjidhur këtë problem, Isai ka probleme edhe me bashkëshorten e tij, e cila mban qëndrim dhe nuk flet me të për shkak të problemit me tokën. Ai është munduar që gjatë gjithë seancës së ndërmjetësimit t’i këndojë vargje dashurie dhe duke i folur ngrohtë, por Zejnepe nuk është bindur aspak nga fjalët e Isait dhe i thotë se do pajtohen vetëm kur ajo tokë të jetë e saj dhe e fëmijëve.

Isai: Më jep një shans të lutem Nepi!

Eni Çobani: Tani është fundi dhe të takon vetëm ty fundi, nuk duam t’i japim fund ne të dy, as unë as Arditi, fundi është i joti. Fundin e di ti si do i drejtohesh Zejnepes.

Isai: Nepi të lutem vetëm dy fjalë të fundit dhe të ëmbla. Lis më lis dhe dru më dru, qaj për sytë e zi. Mos na prish jetën të lutem.

Zejnepe: Jo, jo e ke prishur vetë ti.

Isai: O Diti çfarë t’i bëj mo?

Ardit Gjebrea: Ti ta përqafosh.

Isai: Po nuk pranon pra. Unë do marr zonjën Eni, ti Zejnepen që të takohemi. Ose unë e kam nga ti, dua të më rregullosh ti.

Zejnepe: Pa rregulluar tokën jo.

Isai- Eni Çobanit: Oj nëna gjirokastrite, gjiri jot me qumësht drite, më bëj një të mirë moj, të lutem.

Eni Çobani: Hajde Isa, hajde me mua.

Eni Çobani së bashku me Isain i afrohen Zejnepes dhe ia nisin këngën të dy, për ta bindur që ajo ta falë Isain dhe të largohen nga studio të pajtuar. Për më shumë ndiqni videon në Youtube.

Isai i këndon gruas live mes studios, i lutet Gjebreas që ta ndihmojë të pajtohet me Zejnepen

Isai i cili është bërë pjesë e rubrikës “Shihemi në Gjyq”, tek E Diela Shqiptare i lutet më këmbëngulje gruas së tij Zejnepes, që ta falë dhe t’i japë një shans. Ata nuk kanë një marrëdhënie të mirë pasi Isai ia ka dhënë tokën e tyre nipit dhe fëmijët e Zejnepja tani kanë ngelur në mes të rrugës.

Ardit Gjebrea: Si e ke njohur Nepin?

Zejnepe: Ja më ka bërë vëllai i tij.

Isai: Të kapin vitet e bukura, edhe ato do të mbeten gjithmonë, ma ka bërë vëllai që kam probleme. Shumë favor, ma pruri të mrekullueshme, por doli një lajmës shumë i keq.

Ardit Gjebrea: Për këtë mrekulli që të ka dhënë, hallall toka, apo jo Nepi?

Zejnepe: Jo, hallall toka për të, por për mua jo.

Isai: Fustani me pika moj Nepi sa hije të paska, nën hijen pa kapele Nepi, më jep një mundësi se plasa.

Zejnepe: E di.

Isai: Në 2010 do shisja tokën, se e bashkuam tokën, ia dhashë me ndërresë, kisha dhe plakët unë. Ne të vegjlit kemi halle të mëdha, por kemi dhe detyra t’i mbajmë.

Zejnepe: Dhe pastaj tha vëllai që fëmijët e tu nuk kanë punë tek toka.

Isai: Po kaq e mendoi se zgjodhi rrugën e shkurtër. Rruga e shkurtër ku të nxjerr Nepi? Të nxjerr gjithmonë tek rruga e madhe. Po mirë ai vëlla nuk mendon për fëmijët e mi? Po larg qoftë nëse nuk do isha unë, ku do i lija unë rrugëve.

Zejnepe: S’kanë punë fëmijët e tu tek toka, se kështu tha ai.

Eni Çobani: Mua këto fjalë m’i keni thënë ndryshe, m’i ke thënë me shumë dashuri, m’i ke thënë me shumë muzikë, m’i ke thënë me shumë vargje të bukura dhe unë nuk e kuptoj pse tani, ti po e refuzon këtë zgjidhje.

Isai la mënjanë sqarimin dhe filloi t’i këndojë këngë dashurie Zejnepes, por ajo vazhdon të mbajë qëndrimin e saj, duke u sjellë ftohtë dhe duke i kërkuar llogari për dhurimin e tokës që i ka bërë nipit. Kurse Eni Çobani, Ardit Gjebrea dhe publiku janë argëtuar dhe kënaqur me këngët e Isait.

Eni Çobani: Fantastike, vetëm kështu mund të fillonte viti Ardit. Arditi nuk ka qëndruar kurrë kaq gjatë në këmbë, ka ngelur në këmbë.

Ardit Gjebrea: Nuk po më iket prej këtu.

Eni Çobani: Dhe mos u ul vërtet se është surprizë.

Ardit Gjebrea: Sa herë i këndon Zejnepes në ditë?

Isai: Ooo me mijëra herë.

Zejnepi: Po ç’i dua këngët unë, ti more tokën ia ke dhënë nipit. Nuk i dua këngët.

Isai: Unë jam viktima, po t’i Nepi më jep një shans të lutem. Diti më jep një shans…

Isai përshëndet me këngë Eni Çobanin, habit Ardit Gjebrean: Kam pirë gji 7 vite

Në seancën e ndërmjetësimit “Shihemi në Gjyq” tek E Diela Shqiptare ka qenë i ftuar Isai i cili sapo ka hyrë në studio ka përshëndetur Eni Çobanin me disa vargje këngë meqë është nga qyteti i Gjirokastrës, ndërsa moderatorit Ardit Gjebrea, preferoi që t’i thërriste shkurt “Diti i mrekullueshëm”.

Isai: Përshëndetje zonja Eni, përshëndetje zoti Gjebrea, po do të të thërras Diti i mrekullueshëm.

Ardit Gjebrea: Jo ore!

Isai: Absolutisht.

Ardit Gjebrea: Po t’i më çove në fëmijëri se kur isha 2-3 vjeç Diti më thërrisnin.

Isai: Janë të bukura kujtimet e fëmijërisë, pastaj ju vini nga një qytet i mrekullueshëm. Zonjën e përshëndes me dy vargje të bukura, një këngë gjirokastrite. “Moj nëna gjirokastrite, gjiri yt me qumësht drite”.

Eni Çobani: Shumë e bukur, jemi të dy gjirokastritë.

Isai shprehet se gruaja e tij e ka emrin Zejnep dhe ka një emër të mrekullueshëm, njësoj siç e kanë të gjithë nënat. Ai tregon se ka pirë gji tek nëna e tij deri sa mbushi 7 vjeç, ishte në klasën e parë dhe sa mbaronte mësimin, shkonte tek nëna për të pirë qumësht.

Isai: Ajo ka një emër të bukur, të mrekullueshëm, siç e kanë të gjithë nënat dhe nënat janë më të mirat dhe më të mrekullueshmet. Na kanë mbajtur 9 muaj, unë personalisht me momën time kam pirë gjoks 7 vite. Në klasën e parë vija dhe shkoja atje.

Ardit Gjebrea: Po kishte?

Isai: Patjetër.

Ardit Gjebrea: Na le pa fjalë! (qesh) /tvklan.al

