E diela shqiptare – Emisioni 18 Dhjetor 2022

19:31 18/12/2022

#EDielaShqiptare nga #ArditGjebrea prej vitit 2008 në #TvKlan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë. Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim.

Shihemi në gjyq –Braktis nënën për tokën

“Të Panjohurit”- ARMAND FILIPI

Ka një mesazh për ty

Mirënjohja e Evelines

Pronarja e shtëpisë e kontrollonte ç’bënte, Evelina: Nuk na jepte shtëpi asnjë pronar shqiptar

Evelina ka qenë pjesë e “Ka një mesazh për ty” tek E Diela Shqiptare e cila ka treguar për jetën e saj jo shumë të lehtë në Shqipëri. Ajo është detyruar të largohet nga Afrika për arsye politike dhe me ndihmën e një njeriu ajo arriti të vinte në Shqipëri. Si fillim është strehuar nga një organizatë, më pas e njëjta organizatë i ka gjetur punë dhe shtëpi. Por jetesa tek ajo shtëpi iu bë e pamundur, sipas Evelinës sepse pronaria e kontrollonte atë se çfarë bënte dhe më kë takohej.

Ajo dhe një shoqe nga Kameruni vendosën që të gjejnë shtëpi tjetër, por kur takonin pronarët e shtëpisë ata ndryshonin mendje dhe i thoshin që është e zënë shtëpia. Ato kanë kërkuar rreth 5-6 muaj resht shtëpi dhe historia përsëriteshe derisa takuan Almën e cila sipas saj është pronaria më e mirë në botë. Alma ia hapi derën e shtëpisë e mirëpriti në mënyrën më të ngrohtë. Për këtë arsye, Evelina e ka ftuar sot në studio për ta falënderuar dhe për t’i thënë se është pronaria më e mirë në botë.

Evelina: Erdhi një moment, atë shtëpi pronarja më kontrollonte, nuk po rrija dot. Kontrollonte se çfarë bëja unë, kush vinte të më takonte, çdo gjë kontrollonte ajo dhe kjo më bëri të ndihem si në burg. Thashë nuk mund të rri, do gjej një shtëpi tjetër. Kam qenë me një shoqe tjetër dhe vendosëm të gjenim shtëpi tjetër.

Ardit Gjebrea: Edhe ajo shoqja nga Kongo është?

Evelina: Jo ajo është nga Kameruni.

Ardit Gjebrea: E gjetët?

Evelina: S’ka qenë aspak kollaj. Kemi bërë gati 5-6 muaj duke kërkuar shtëpi.

Ardit Gjebrea: Po kur takonit njerëzit, çfarë ju thoshin?

Evelina: Në fillim na thonë shtëpia është e lirë, i themi a mund të kalojmë për shembull nga ora 3 ta shohim, thonë, po, po pa problem. Shkojmë atje dhe sa na shohin ndryshojnë mendje, thonë shtëpia është e zënë. Ne shohim që shtëpia është e lirë online dhe kjo gjë ka ndodhur shumë shpesh, 5-6 muaj.

Ardit Gjebrea: Pastaj si gjetët shtëpi?

Evelina: Pastaj u takuam me Almën.

Ardit Gjebrea: Alma është pronarja e shtëpisë ku ju jetoni sot?

Evelina: Po, kur u takuam, na tha hyni brenda, mos rrini në këmbë. Ulemi brenda dhe flasim. Ne u habitëm se ishte pronarja e parë që ne u takuam dhe na ftoi të futemi brenda. Folëm, vendosëm çdo gjë dhe vendosëm që do e marrim shtëpinë. Alma tha nëse doni mund ta merrni çelësin që sot, unë ne i thashë po ne nuk kemi bërë kontratën dhe nuk t’i kemi dhënë as Lekët. Jo s’ka problem fare tha, na dha çelësin, i buzëqesha, dolëm, ikëm. Pas disa ditësh firmosëm kontratën, morëm shtëpinë. Erdhi Alma me familjen, me një komshi na sollën gotë verë e çfarë na treguan Alma dhe i shoqi.

Ardit Gjebrea: Pra një mirëpritje e jashtëzakonshme.

Evelina: Dhe ne u habitëm aq shumë, si ka mundësi?!

Ardit Gjebera: Po ka mundësi se ka shqiptarë të mirë ky vend.

Largohet e detyruar nga Kongo, Evelina vjen Shqipëri: Isha e humbur, në spital vinte vetëm policia

Evelina nga Kongoja i Afrikës është bërë pjesë e rubrikës “Ka një mesazh për ty” tek E Diela Shqiptare e cila ka treguar se në Shqipëri ka ardhur sepse ishte e detyruar të linte vendin e saj, por nuk dha shumë shpjegime për këtë pjesë. Ajo rrëfen momentet e vështira që ka kaluar kur ka arritur në Shqipëri. Ishte shtatzënë në muajin e 8 dhe pas 3 javësh ajo ka lindur djalin e saj Viktorin, i cili tani është 7 vjeç. Evelinën e kanë mbështetur disa organizata, ku ka jetuar aty dhe madje e kanë ndihmuar të gjejë dhe punë.

Ardit Gjebrea: Çfarë pyetjesh të ka bërë Viktori gjatë këtyre viteve?

Evelina: Për prindërit e mi dhe për babin e vetë.

Ardit Gjebrea: Po prindërit e tu ku janë?

Evelina: Janë në Kongo.

Ardit Gjebrea: Sa vite ke pa i parë?

Evelina: Që kur kam ardhur këtu.

Ardit Gjebrea: Po pse nuk i fton në Shqipëri?

Evelina: Është pak e vështirë për të marrë vizën, sepse në Afrikë ka ambasadë shqiptare vetëm në Egjipt. Është e vështirë që të shkosh në Egjipt, të marrësh vizë dhe të vijë deri këtu.

Ardit Gjebrea: Në momentin e parë që ke ardhur në Shqipëri, si e ke ndjerë veten?

Evelina: Shumë e humbur, kam qenë dhe e stresuar, po i bëja në pyetje vetes time, ku jam, pse kam ardhur, çfarë do bëj këtu, nuk kam familje, nuk kam dikë, nuk e di gjuhën, domethënë isha shumë, shumë keq.

Ardit Gjebrea: Kush të ka ndihmuar?

Evelina: Kur kam lindur djalin, unë isha vetëm me policë që vinte në spital se nuk e dija, nuk kisha njeri domethënë. Pastaj më erdhi në ndihmë një organizatë që ka bashkëpunuar me një organizatë tjetër “Të ndryshëm, të barabartë” .

Ardit Gjebrea: Ata të ndihmuan?

Evelina: Po shumë.

Ardit Gjebrea: Po ku ke jetuar?

Evelina: Unë kam jetuar tek organizata “Të ndryshëm të barabartë”.

Ardit Gjebrea: Të strehuan atje, të dhanë punë?

Evelina: Po më ndihmuan për të gjetur punë dhe ta ndihmoja gjuhën shqipe se e kisha shumë dëshirë. Ishim shumë vajza, po duke parë që vajzat flisnin shqip edhe unë isha e vetmja që nuk flisja shqip, më erdhi dëshira ta mësoj.

Largohet nga Afrika për çështje politike, Evelina tregon si erdhi në Shqipëri shtatzënë 8 muajshe

Në rubrikën “Ka një mesazh për ty” tek E Diela Shqiptare, ka qenë Evelina e cila rrëfen se është detyruar që të largohet nga vendi i saj Afrika për çështje politike që nuk preferoi t’i tregojë. Ajo tregon vështirësitë që është përballur me ardhjen e saj në Shqipëri.

Ardit Gjebrea: Kur ke ardhur në Shqipëri?

Evelina: Në vitin 2015.

Ardit Gjebrea: Nga cili shtet?

Evelina: Jam nga Kongo, është në qendër të Afrikës.

Ardit Gjebrea: T’i pse erdhe në Shqipëri?

Evelina: Jam larguar, isha e detyruar të largohesha nga vendi për një çështje politike që nuk dua ta them. Kam gjetur një person që tha do të të ndihmon të largohesh nëse do të largohesh. Doja të ikja në një vend që të isha e sigurt dhe e gjetëm këtu në Shqipëri.

Ardit Gjebrea: Ti kur edhe në Shqipëri erdhe si një vend i sigurt apo si një vend transit?

Evelina: Jo vetëm transit sepse unë nuk e dija se ku do shkoja. Por për mua ishte vetëm të largohesha.

Ardit Gjebrea: Si erdhe në Shqipëri?

Evelina: Më ndihmoi dikush.

Ardit Gjebrea: Po kur erdhe çfarë dije ti për Shqipërinë?

Evelina: Për Shqipërinë kam mësuar në shkollë, në historinë e botës ose Europës, kaq. Nuk e dija shumë historinë e Shqipërisë apo popullin shqiptar.

Ardit Gjebrea: Po ti për çfarë ke studiuar?

Evelina: Unë kam mbaruar shkollën për juriste në Kongo.

Ardit Gjebrea: I mbarove studimet aty?

Evelina: Jo i lashë në gjysmë në vitin e fundit. Se kur ndodhi ajo që ndodhi, u detyrova të largohesha.

Ardit Gjebrea: Kur ndodhi ajo që ndodhi, t’i ishe shtatzënë?

Evelina: Isha shtatzënë.

Ardit Gjebrea: Në Kongo?

Evelina: Po.

Ardit Gjebrea: Sa muajsh ishte Viktori kur erdhe këtu?

Evelina: 8 muaj.

Ardit Gjebrea: Ku ka lindur Viktori?

Evelina: Në Tiranë, tek materniteti i ri.

Ardit Gjebrea: Pra Viktori ka pasaportë shqiptare, ti Viktor je shqiptar?

Viktori: Po.

Ardit Gjebrea: Çfarë je më shumë, shqiptar, apo kongolez?

Viktori: Shqiptar, më pëlqen më shumë.

E diela je ti!

77-vjeçarja puth në faqe Arditin: O bukurosh kam ardhur vetëm për ty!

Në rubrikën “Ka një mesazh për ty”, tek E Diela Shqiptare ka qenë Ermira, bashkëshorti i saj Musai dhe djali i saj i dajës Bexheti. Të tre duan t’i bëjnë një surprizë kushërirës së tyre Mynit, e cila ka jetuar me ta për shumë vite. Pasi erdhi në studio Myni e cila është 77 vjeç, i tha Ardit Gjeberas se ka ardhur vetëm për dashurinë që ka për të, madje e uron që të jetë babai më i lumtur, dhe ky urim moderatorit Gjebrea i pëlqen shumë dhe e falenderon.

Myni: Nga dashnia jote kam ardhur, më ke bërë për të qeshur, zëri yt hyjnor, shpirti im.

Ardit Gjebrea: Faleminderit!

Myni: Kam shumë respekt dhe dashuri për ty, qofsh babi më i lumtur.

Ardit Gjebrea: Aaa sa urim i bukur, të falenderoj e dashur, ky është vendi yt, mund të ulesh.

Myni: Nuk jam mirë Ardit.

Ardit Gjebrea: E di, nëse do ulem këtu pranë teje.

Myni: Me kënaqësi, unë për ty erdha o bukurosh. (Myni e puth Arditin në faqe).

Ardit Gjebrea: E menoje se do ishte këtu një ditë?

Myni: Jo kurrë, dhe tipi im?!

Myni pasi pa kushërinjtë e saj nga ekrani u emocionua shumë dhe i uron atyre të kenë jetën e gjatë dhe se i do më shumë se jeta e saj. Ajo i ka treguar Gjebreas se në ’92, kur ishte në Itali përpiqej të kursente dhe t’ja dërgonte Lekët këtyre që të mos vuanin për gjë. Madje ajo shprehet se as ushqimi nuk i shtyeheshe poshtë kur kujtonte familjarët në Shqipëri.

Bexheti sqaron publikun: Jam beqar, Ermirën s’e kam grua. Se fillojnë ato në Instagram…

Pjesë e rubrikës “Ka një mesazh për ty” tek E Diela Shqiptare ka qenë Ermira, bashkëshorti i tij Musai dhe djali i dajës së saj Bexheti, për t’i bërë një surprizë kushërirës së tyre Mynit. Bexheti pasi mori fjalën, preferoi të bënte një sqarim për publikun që të mos ketë keqkuptime.

Bexheti: Faleminderit për dhënien e fjalës, e para që duhet të sqaroj publikun, kjo është goca e hallës me të shoqin, se do shkruajnë në Facebook, të trashëgohesh, e kështu gjërash.

Ardit Gjebrea: Ti je beqar?

Bexheti: Beqar, i ndarë, kam një vajzë.

Ardit Gjebrea: Beqar quhesh.

Bexheti: Po.

Ardit Gjebrea: Se nuk i dihet fatit.

Bexheti: Po. Po saqaroj dhe publikun se fillojnë ato në Instagram.

Ardit Gjebrea: Bexhet ti ku jeton?

Bexheti: Unë jetoj Linz të Austrisë, kam 30 vjet e kusur, jam atje, kam një vajzë që studion në Vienë për Juridik, edhe vij shpesh në Shqipër sepse…

Ardit Gjebrea: Nuk i dihet…

Bexheti: Moshat tona e kërkojnë vendin, është ajo që njeri ndjen një kënaqësi kur takon të afërmit, shokët, miqtë e vjetër, prandaj vij me kënaqisi dhe Mynin e dua jashtë mase, është shtylla, ose kollanat që e mban lidhjen e farefisit tonë.

E bija e njihte si dajë e jo si baba, ai martohet me grua më të madhe që të kujdesej për të

Në rubrikën “Ka një mesazh për ty” tek E Diela Shqiptare ka qenë Ermira, bashkëshorti i saj Musai dhe djali i dajës së Ermirës, Bexheti. Të tre kanë dashur të surprizojnë Mynin, gocën e dajës së Ermirës e cila është 77 vjeç. Myni ka jetuar deri në moshën 25 vjeç tek familja e Ermirës pasi i vdiq e ëma kur ishte vetëm 2 vjeç. I ati u martua me një grua tjetër, ndërsa Myni njihte si nënë dhe baba, prindërit e Ermirës, që ishin halla dhe burri i hallës së saj.

Ermira: Në moshën 25 vjeç, mama nuk ja kishte bërë dot pasaportizimin, dhe shkon jeton me të atin në Elbasan.

Ardit Gjebrea: Sa doja të pyesja, babai i Mynit ishte daja.

Ermira: Po vinte shumë shpesh, takonte Mynin tek ne.

Ardit Gjebrea: Po për Mynin çfarë ishte?

Ermira: Po kur i rrit Myni e kuptoi që nuk ishte mami e babi.

Ardit Gjebera: Po në fillim fare si i thërriste, daja si ju?

Ermira: Po daja si ne.

Ardit Gjebrea: Dhe një ditë mori vesh se ky daja ishte na ishte baba. Po daja kishte një grua tjetër?

Ermira: Më vonë ai mori një grua të madhe që ta donte Mynin, por Myni nuk u nda dot nga ne, nuk iku.

Ardit Gjebrea: Jam kureshtar ta di, kur e mori vesh Myni që daja ishte babi dhe mami dhe babi ishin halla dhe burri i hallës, si reagoi?

Ermira: Unë nuk mbaj mend gjë se kam qenë e vogla, por ajo i donte shumë prindërit e mi, si mami e babi, kështu që u bë me dy baballarë dhe një nënë.

Ardit Gjebrea: Po me njerkën si shkonte?

Ermira: Mirë, si njerkat.

Ermira tregon se Mynit e cila tani është 77 vjeç iu desh të largohet nga familja e tyre kur ishte 25 vjeç sepse nuk e kishte pasaportizimin në Durrës, por në Elbasan, aty ku kishte lindur.

Myni pasi u largua nga familja e Ermirës, qëndroi deri në moshën 47 vjeç me prindërit e saj në Elbasa, e më pas i doli fati për t’u martuar në Itali me një italian. Ajo jetoi së bashku me fëmijët e bashkëshortit Italian për shumë vite, ku ka shkuar shumë mirë me të gjithë. Madje dhe pas vdekjes së bashkëshortit Italian, ajo jetoi me fëmijët e tij për 10 vite dhe më pas vendosi që të rikthehej sërish në Shqipëri tek familja e Ermirës.

Ardit Gjebra: Ku jeton tani Muyni?

Ermira: Me mua, në plazh të Durrësit.

Ardit Gjebrea: Jetoni në një shtëpi?

Ermira: Jo, Myni është poshtë, ne jemi lart. Ne lamë Durrësin erdhëm tek Myni në plazh sepse italiani kishte shumë qejf plazhin.

Ermira tregon se e ka thirrur sot Mynin për ta falenderuar për çdo gjë që ka bërë për ta si e nga ana emocionale dhe financiare.

I vdes e ëma kur ishte 2 vjeç dhe i ati martohet me grua tjetër, ku përfundon vajza e vogël?

Në rubrikën “Ka një mesazh për ty”, tek E Diela Shqiptare ka qenë Ermira me bashkëshortin e tij Musanë dhe Bexhetin, djali i dajës së Ermirës. Ermira ka treguar historinë e Mynit, vajzës së dajës e cila ka jetuar me familjen e saj deri në moshën 25 vjeç.

Ermira: Myni në moshën 2 vjeçare i vdes e ëma dhe e lë me të atin. Në kohën e atëhershme të gjithë familjen e mamasë sime me vëllezërit i nxorën përjashta dhe i morën shtëpinë. Të gjithë dajat hynë në familjet e nuseve. Babai i Mynit hyri në një familje dhe vajzën e vetë nuk kishte kush ta mbante.

Ardit Gjebrea: Në ç’kuptim vajzën e tij s’kishte kush ta mbante?

Ermira: Daja im që mamaja e la vetëm Mynin, u martua me një tjetër. Pastaj në këtë kohë Mynin e merr gjyshja dhe shkon me dajën në Berat. Gjyshja ngaqë ishte e moshuar dhe nuk e mbante dot, vendosi mama ta merrte Mynin.

Ardit Gjebrea: Kush është mama?

Ermira: Mama ime, motra e babës së Mynit.

Ardit Gjebrea: Pra halla vendosi që të mbajë mbesën. Pse babai ku ishte?

Ermira: Babai i Mynit ishte në Elbasan. Pastaj mamaja lindi dhe tre fëmijë të tjerë, vëllain dhe unë dhe një motër.

Ardit Gjebera: Kush ishte i pari, vëllai?

Ermira: Vëllai që ka ndenjur shumë me Mynin.

Ermira tregon se Myni ka shkuar tek familja e tyre kur ishte dy vjeç dhe ajo i thërriste mamasë së Ermirës, mami dhe të atit të Ermirës i thërriste babi.

Ardit Gjebrea: Ajo mendonte që ishte fëmija i prindërve të tu?

Ermira: Po.

Ardit Gjebrea: Pra nuk mendonte që ishte halla me burrin e hallës, po ishte mami me babin.

Ermira: Më vonë pastaj u kuptua.

Ermira ka treguar se ajo, vëllai dhe motra tjetër kanë shkuar shumë mirë me Mynin dhe tani e ka në vend të motrës së madhe dhe në vend të nënës, pra sipas saj Myni i ka zëvendësuar prindërit në jetën e saj. Kanë një diferencë moshe prej 14 vjet dhe sipas Ermirës, Myni është një njeri shumë i dashuri dhe i ka edukuar në atë lloj mënyre që të qëndrojnë gjithmonë bashkë. /tvklan.al

