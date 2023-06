E Diela Shqiptare – Emisioni 18 Qershor 2023

19:19 18/06/2023

#EDielaShqiptare nga #ArditGjebrea prej vitit 2008 në #TvKlan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë. Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim.

“Pushime të mbara” në Turqi

“Ne jemi çfarë hamë” – Trupi pas moshës 40 dhe ushqimet bio

Ka një mesazh për ty – 1 vit të ndarë, surpriza e vajzës dhe babait

Prej një viti jeton larg familjes për hir të nënës së sëmurë, Samira: S’do ia dilja pa burrin dhe vajzën

Në familjen e Alfredit, Samirës dhe Saerdës dashuria është gjuha me të cilën i flasin njëri-tjetrit. Fillimisht babë e bijë rrëfyen në “Ka Një Mesazh Për Ty” sakrificën që po bëjnë pasi nënë e bijë qëndrojnë me prindërit e Samirës për t’iu shërbyer atyre. Prej një viti, Alfredi jeton vetëm dhe ata shihen çdo ditë, por nuk janë më në të njëjtën shtëpi.

Periudha e vështirë për Samirën i drejtoi babë e bijë në rubrikën e programit “E Diela Shqiptare”në Tv Klan për t’i dhënë asaj një mesazh mbështetjeje. Por është fillimisht Samira ajo që i shpreh mirënjohjen bashkëshortit dhe vajzës së saj.

Samira: Atje do isha unë dhe Fredi duhet të ishte këtu.

Ardit Gjebrea: Pse?

Samira: Sepse unë kam shumë falenderime për Fredin dhe për gocën sepse unë pa ata të dy nuk do ia dilja dot vetëm, me dy njerëz të sëmurë në shtëpi se kam edhe babin të sëmurë, unë jam vetëm.

Ardit Gjebrea: Edhe ata kanë për të të dhënë një mesazh, ta dëgjojmë?

Samira: Me shumë kënaqësi.

Alfred: Shpirto, Samira.

Samira: Urdhëro, flori!

Alfred: Të solla këtu te “E Diela Shqiptare”, te emisioni i Arditit, “Ka Një Mesazh Për Ty” për të vetmen arsye, dashurinë tonë, të respektit, të gjitha, vështirësitë, të mirat që kemi pasur ne të dy, dashurinë që kemi pasur ne të dy, 25 vite…

Ardit Gjebrea: Prandaj thotë që kemi pasur se ka një vit që të ka ikur.

Alfred: S’po e quaj fare.

Samira: 24.

Alfred: Po edhe kjo dashuri është.

Samira: Sakrificë.

Alfred: Dashuri se unë e kam kuptuar që ti shpirto je duke bërë diçka shumë të mirë, je duke bërë diçka të shenjtë për nënën tënde. Çdo njeri për nënën e bën, por është shumë e vështirë dhe ti i ke bërë ballë. Ti ke pasur çdo sekondë, çdo minutë, çdo orë, çdo ditë dhe Zoti do të ta shpërblejë ty për këtë që po bën sepse është e vështirë, e di që ke ngarkesë fizike, psikologjike e të gjitha por shpirto, të dua shumë. Ti amo amore mio!

Një sakrificë dashurie, paraliza e njeriut të dashur mban familjen të ndarë prej një viti

Babë e bijë i janë drejtuar rubrikës “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan për t’i dhënë një mesazh njeriut të tyre të shtrenjtë. Samira është bashkëshortja dhe nëna e cila aktualisht po bën një sakrificë të madhe për familjen e saj.

Gjendja shëndetësore e nënës së saj e ka detyruar që prej një viti të mos jetojë në shtëpinë e saj me burrin dhe vajzën, por t’i përkushtohet kujdesit ndaj së ëmës. Bashkë me të jeton edhe Saerda, ndërsa Alfredi prej një viti qëndron vetëm në shtëpi duke mbështetur sakrificën e së shoqes.

Saerda: Në fakt, mami po kalon një periudhë pak të ngarkuar për shkak se mamaja e saj, gjyshja ime është e paralizuar dhe po kalon një kohë shumë stresuese. Që të dy po i qëndrojmë pranë dhe ajo jeton me gjyshen, gjithashtu edhe unë me të.

Ardit Gjebrea: Sa kohë ka gjyshja e paralizuar?

Saerda: Një vit.

Ardit Gjebrea: Një vit jetoni aty?

Saerda: Një vit.

Ardit Gjebrea: Po ti ku jeton?

Alfred: Po aty afër se aty e kam dhe shtëpinë që jetoj.

Ardit Gjebrea: E di, e di por nuk jetoni në një shtëpi.

Alfred: Jo.

Ardit Gjebrea: Po si ia bëni?

Alfred: Po ja kështu, kjo është vështirësia.

Saerda: Sakrifica.

Alfred: Bashkëshortja ime, Samira i ka dhënë një premtim nënës së vet dhe nuk ka gjë më të mirë dhe më të shenjtë se t’i shërbesh sepse ajo i shërben 24 orë, është si puna e fëmijës. Jo gjithkush e bën se nuk është diçka nga ana materiale, monetare, është diçka shpirtërore, është si të jesh duke rritur një fëmijë, do ta ushqesh, do ta lash dhe në këtë botë që jetojmë nuk duhet t’i largohesh vështirësisë, duhet të përballet dhe nusja ime në këtë moment po i shërben nënës së vet dhe unë e kam mbështetur çdo sekondë, çdo minutë.

Kjo është dashuria që ke për një njeri dhe kjo e kthyer që unë t’i jap suport dhe përkrahje. Më e bukura e kësaj që njeriu duhet të jetë gjithmonë falenderues, mirënjohës dhe ajo që është e paralizuar, ndonjëherë e humb memorien dhe më thotë mua “Fredi ma bëj hallall, faleminderit shumë për gjithçka që ke bërë për mua”. Imagjino, një njeri që është gjysmë se ne e kemi mendjen të kthejllët, gjithçka, komunikojmë dhe ajo e thotë, sikur ia çon Zoti te mua se unë ia kam dhënë vajzën, ia kam lënë aty për t’i shërbyer.

Ka një mesazh për ty – Një profesor si Anxhel Goga

Lule për publikun dhe dashuri për këdo, çfarë ndodhi në “Ka Një Mesazh Për Ty”

Kërcimtarët e talentuar të “Dreams House Dance Academy” janë më shumë se sa thjesht studentë që mësojnë si të kërcejnë. Ata tashmë e quajnë veten një familje të madhe me më shumë se 500 fëmijë e të rinj të të gjitha moshave që i bashkon jo vetëm dashuria për kërcimin, por edhe për njëri-tjetrin.

Ndaj, ata kanë ardhur ta përcjellin këtë në rubrikën e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan që i kushtohet emocioneve të bukura. Një grup prindërish e studentësh i shprehën në “Ka Një Mesazh Për Ty” mirënjohjen koreografit të akademisë, Anxhelo Goga.

Ata rrëfyen historitë e tyre, mënyrën si Anxhelo ka ndikuar te ta për të nxjerrë më të mirën dhe për t’i mbështetur në momente të vështira. Nga ana tjetër, Anxhelo u shpreh se është rritur me të gjithë studentët e tij sepse ishte vetëm 15 vjeç kur nisi këtë rrugë dhe sot është 30.

Ndërkohë, të pranishmëve në sallë iu bashkua edhe grupi më i vogël i akademisë. Vajzat e vogla të veshura me kostume rozë e me lule në duar vrapuan drejt profesorit të tyre duke e ‘mbytur’ me shumë dashuri.

Dhe meqë dashuria është një ndjenjë e bukur kur e ndan me të tjerët, lulet shkuan për të gjithë publikun e pranishëm në studio. Në përfundim të kësaj, Anxhelo falenderoi edhe disa persona shumë të shtrenjtë për të.

“Realisht nuk e di në mund të gjej dot fjalët e duhura. Këtë e kam ndërtuar bashkë me vëllain tim, me Enean që shyqyr Zotit, atij nuk i jepet vetë shumë për koreografi, por për montazh, rolin e kameramanit dhe kjo na bën diçka shumë të fuqishme me njëri-tjetrin. Por e gjithë merita e gjithë kësaj gjëje që unë vërtet dua të falenderoj është mamaja ime. Ajo është vërtet heroina e gjithë kësaj gjëje. Pa të, unë nuk do isha ky që jam sot, është e gjitha merita e saj. E di që s’kam thënë asgjë, fjalë për të nuk kam, por thjesht ajo e di se çfarë unë kam për të”, tha koreografi.

Rubrika u mbyll me një koreografi të përgatitur nga studentët posaçërisht për profesorin e tyre.

Pinte 20 kokrra kortizon në ditë dhe arriti në 99 kg në moshën 15-vjeçare, historia frymëzuese e Anxhelës

“Dreams House Dance Academy” është një prej shkollave më të suksesshme të kërcimit në vend. Veç punës së palodhur të themeluesit të saj, Anxhelo Goga, në bazën e akademisë qëndron mbështetja dhe dashuria.

Këtë e shpjegon më së miri historia e Anxhelës, e cila rrëfen në “Ka Një Mesazh Për Ty” rrugëtimin e saj të vështirë me shëndetin. Nëpërmjet rubrikës së programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan ajo përcjell mesazhin se si kërcimi nuk është vetëm një pasion, por përfaqëson edhe ndjenja njerëzore, besim, kujdes, mbështetje dhe shumë dashuri.

Anxhela: Sot jam 22 vjeç. Mbush plot 10 vjet që jam pjesë e akademisë dhe dua ta nis me këtë foto që ju po shihni. Në moshën 15-vjeçare u diagnostikova me trombocitopeni e cila është një sëmundje gjaku, rruazat e kuqe të gjakut janë të ulëta dhe për këtë arsye më duhej ta ndërprisja 3 muajt e verës, nuk isha më pjesë e akademisë për shkak të analizave dhe çdo gjëje tjetër që duhej të bëja në lidhje me shëndetin. Mjekimi që m’u dha ishte që të pija 20 kokrra kortizon në ditë. Pra për ju që e njhni, kortizoni ka veti fryrëse dhe nga 52 kilogramë kalova në 99 kilogramë që jam aty në foto.

Ardit Gjebrea: Si e përjetove ti këtë moment?

Anxhela: Dua të cek një detaj që tani kur e kujtoj më vjen për të qeshur, por kam qenë shumë keq. Kur kam qenë në shkollë, në 9-vjeçare, zysha po bënte apelin dhe kur përmendi emrin tim, Anxhela Jaçe, tha “mungon” ndërkohë unë isha përballë saj dhe ajo nuk më njohu dhe të gjithë nxënësit e klasës filluan të qeshnin. S’e di, atë periudhë, të gjithë…

Ardit Gjebrea: Të bullizonin?

Anxhela: Po. Asnjë nuk sillej më siç ishte Anxhela e mëparshme, çdo gjë ishte kthyer shumë… Kishte një ndryshim shumë drastik. I vetmi person që pa atë gjë te unë ishte profja, pra Anxhelo dhe nga ajo Anxhela që ishte mbyllur në guaskën e saj nga të gjitha këto gjërat që po më ndodhnin dhe ndryshimet, bullizimi…

I vetmi vend ku Anxhela gjeti mbështetje e ngrohtësi ishte salla e kërcimit ku mund të ndiente se asgjë nuk kishte ndryshuar dhe se e donin përtej pamjes së saj. Sa i përket kësaj të fundit, ajo kujton edhe punën e vështirë që iu desh asaj dhe profesorit për të mposhtur pasojat e kortizonit.

Anxhela: Pasi e mbylla fazën e mjekimit, unë u mor një vendim që do operohesha dhe kam bërë splenoktomi. Për ata që nuk e dinë, është heqja e shpretkës dhe kjo gjëja ishte për të rregulluar trombocitet.

Pas dy muajsh që u shërua plaga, nga historitë që kisha dëgjuar ose nga njerëzit e afërm që kisha te dhomat e spitalit, thanë që ishte shumë e vështirë që të kthehesha në peshën e mëparshme. Ose shumë veta kur kanë pirë kortizonin janë thjesht… janë shëndoshur, janë fryrë dhe nuk janë kthyer dot në peshën e mëparshme.

Aty ku humba besimin te vetja ishte profja që më tha “do ia dalim bashkë, do ta bëjmë, do i futemi kësaj pune dhe do shkosh aty ku ke qenë”. Jam futur, bëja prova me orë të tëra, kërceja me orë të tëra, përveç kësaj më linte dhe detyra shtëpie, ishte çdo gjë e dokumentuar, duhet t’i çoja me video se çfarë haja, dietën, stretching, ushtrime pafund, ishte gjatë gjithë kohës në kokë.

Pas shumë kohësh, pas shumë vitesh lodhje, djerse, vullneti, jo do ta lë, nuk mundem, “do ta bësh, do ta bësh, do ta bësh”, më në fund fitova besimin te vetja dhe nga 99 kile jam 56 kilogramë tani.

Anxhela sot ka bërë realitet ëndrrën e saj dhe është koreografe në akademi.

“Shihemi në gjyq”- Gruaja thirrje burrit: Kthehu në shtëpi

“Nuk e dua më gruan”, martesa 22-vjeçare drejt fundit. Albina: Ky është burri, për lekët të hedh në tokë!

Për 22 vjet Albina u kujdes për prindërit e bashkëshortit të saj, Yllit dhe për disa kohë, edhe për vëllain e tij. Nga trashëgimia që ata kanë lënë pasi ndërruan jetë, Ylli përfiton një pjesë të konsiderueshme të pasurisë.

Por siç u shpjegua në fillim të “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, prej 6 muajsh Ylli ka ikur nga shtëpia duke lënë pas Albinën me 3 djemtë dhe ka shkëputur kontaktet. Në takimin e tyre në seancën e ndërmjetësimit, ai thotë se Albina i kërkon vetëm para, por nuk i jep një arsye për largimin e tij.

Ligjërisht, Albina nuk ka të drejta mbi trashëgiminë sepse nuk është pasuri e vënë gjatë martesës, por moralisht ajo kërkon që të marrë diçka pasi nevojitet për familjen. Megjithatë, më e rëndësishmja për këtë grua është që familja të mos prishet. Ylli shprehet se ajo nuk do të marrë asgjë, do të kujdeset për fëmijët por do të vijojë të mos kthehet në shtëpi.

Ylli: Kur të marr ato që më takojnë mua nga babai im, unë do të mendoj edhe për fëmijët, por për zonjën jo.

Eni Çobani: Jo, dua të kuptoj këtë, atë qera që do marrësh ti nesër…

Ylli: Qera, lekët, asnjë qindrakë s’do marrësh nga unë. Trashëgimia e babait tim nuk ka lidhje me këtë.

Eni Çobani: Po e thamë, nga ana ligjore nuk ka lidhje, dakord jam unë. Po nga ana morale i takon kësaj gruas ndonjë lek apo jo?

Albina: A e kupton se çfarë është fjala morale mor Ylli? Çfarë kërkon më? Pse nuk kthehesh në shtëpi?

Eni Çobani: Albina, kjo pra është pyetja e fundit, pse nuk kthehesh në shtëpi? Kjo pra është e vërteta. Kemi kthim në shtëpi Ylli apo jo? Do kthehesh te Albina dhe te djemtë apo joo?

Ylli: Zonja Eni unë akoma nuk kam bërë gjë për trashëgiminë.

Albina: Po pse trashëgimia është më interesante se sa familja? Trashëgimia aty është, të takon po të them, do ta marrësh, ¼ do ta marrësh, do ta pjesëtosh me vëllezërit dhe me motrat, nuk do ta marrësh të tërë ti! Atë ¼ që do marrësh mbaje për vete, haje, gëzoje, shijoje, por familja kërkon burrin, babain, bashkëshortin.

Ylli: M’u ka bërë koka kaq me këtë grua!

Eni Çobani: Nuk e do më?

Ylli: Jo. Nuk e dua më.

Albina: Ky është burri, për lekët të hedh në tokë! Miliona njerëz, miliona vite ne gratë lajmë, shpëlajmë, gatuajmë, i bëjmë të gjitha! Çfarë bëni ju burrat, vetëm tralala? Jo birra, jo raki, e kaloni jetën me shokët, me shoqërinë!

Eni Çobani: E do akoma Yllin?

Albina: Po patjetër moj zonjë! Unë prandaj kam ardhur këtu që të mos na shkatërrohet familja!

U kujdes 22 vite për familjarët e burrit, ai ia kthen: Je e luajtur, s’ke punë me pasurinë e prindërve të mi!

Prej 6 muajsh, Ylli është larguar nga shtëpia e tij në Gjermani ku jetonte me Albinën dhe 3 djemtë e tyre. Pas 22 vitesh martesë ku së bashku kanë kaluar shumë vështirësi, ai shprehet në “Shihemi në Gjyq” se nuk dëshiron të kthehet në shtëpi sepse Albina i kërkon vetëm para.

Albina thotë se kërkesa e saj është e drejtë pasi për 22 vjet është kujdesur për prindërit e Yllit dhe për familjarët e tij duke shtuar këtu edhe kujdesin ndaj fëmijëve. Pavarësisht argumenteve të Albinës, Ylli nuk ka një arsye të fortë që t’i shpjegojë asaj publikisht në programin “E Diela Shqiptare” në Tv Klan pse ka ikur, madje shprehet se kontributi i saj financiar ka qenë vetëm për 3 vjet sepse ka shfrytëzuar lejen e lindjes.

Albina: Para shumë vitesh, edhe vëllait të Yllit i ndodhi e njëjta gjë, u nda dhe erdhi te ne. E pranuam ne në shtëpi..

Ylli: Po ç’lidhje ka vëllai këtu?

Albina: Shtëpia ishte e vogël, me 50 metra, 8 veta në një familje. Isha unë ajo që i bëja të gjitha. Prindërit po, kunati po, tre çunat po. I vogli ishte 5-6 muajsh në atë kohë.

Eni Çobani: I mbaje ti zonjë?

Albina: Po unë i mbaja. Kunati ikte në punë dhe për 8-9 muaj, 1 vit nuk dha asnjë lek të na ndihmonte ne.

Ylli: Moj zonjë ti vetëm 3 vite ke punuar se 6 vite të tjera ke ndenjur vetëm me leje lindje, çfarë është kjo? Kam punuar unë, po.

Albina: Me leje lindje? Sa kollaj që është për ju burrat!

Ylli: 15 vjet kontribute në Itali e 7 vjet që punoj në Gjermani.

Albina: E di çfarë do të thotë leje lindje?

Ylli: Po, po e di.

Albina: Urdhëro, të mbash edhe familje, leje lindje, të mbash edhe fëmijët…

Ylli: Po rri në shtëpi, çfarë bën?

Siç shpjegohet, babai i Yllit ka lënë një pasuri të konsiderueshme prej së cilës ai përfiton ¼ e saj. Ylli i thotë gruas së tij se ajo s’ka asnjë të drejtë mbi këtë trashëgimi sepse nuk përmendet emri i saj.

Ylli: Unë nuk është se kam marrë ndonjë pasuri, por kjo është e luajtur fare. Nuk arrij ta kuptoj, ku e gjeta këtë pasuri unë? Ku?

Albina: Po shpjegoje pra ti! Shpjegoje! Pse ikën dhe bredh, sa në Greqi, sa në Itali?

Ylli: Po ç’lidhje ka pasuria me ty moj zonjë? Ç’lidhje ka pasuria e prindërve të mi me ty? Ku je ti?

Albina: Jo mor jo!

Ylli: Kjo nuk është në terezi fare!

Albina: Unë të laj e të shpëlaj te shtëpia, të mbaj edhe çunat, t’i mbaj edhe të gjithë dhe unë nuk quhem?! Po çfarë jam unë ore, shërbëtorja jote?

Ylli: Për pasurinë në Gjermani e në Itali mund të flasësh sa të duash sepse kemi punuar bashkë dhe atë e kemi vendosur bashkë, kurse këtë që më ka lënë babai im, këtu të lutem, shumë, këtu s’ke punë ti!

Albina: Si more nuk kam unë? Unë e kam larë e shpëlarë, sa herë ka ikur në spital…

Ylli: Të ka lënë testament babai im ty?

Albina: Ah po se ta la ty.

Ylli: Stop! Deri këtu! Nuk të ka lënë testament, je në rregull.

“Grua me zor nuk mbaj, të rrijë me norma”, deklarata e burrit habit Albinën

Kërkesa e Albinës në “Shihemi në Gjyq” është vendosja e kontaktit me burrin e saj, Yllin i cili prej 6 muajsh është larguar nga shtëpia. Rubrika e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan ka mundur ta gjejë Yllin që ka lënë pas një martesë 22-vjeçare. Sipas tij, “gruaja duhet të rrijë me norma” ose në të kundërt, do të largohet.

Ylli: Po pse mor burrë i dheut grua me zor do mbaj unë? Njeriu kur është normal e mban, kur s’është normal e ndan dhe kaq. Jam i lirë të jetoj siç dua vetë, ç’është kjo kështu? O të rrijë me norma gruaja ose unë nuk rri më në shtëpi. Kjo është fjalë burri!

Albina, e cila ndodhet në studio, thotë se nuk e kupton deklaratën e Yllit në insert. Ajo shprehet se nuk ka bërë asgjë që ai të shprehet kështu sepse në 22 vjet i kanë kaluar bashkë vështirësitë.

Albina: Unë nuk po e kuptoj çfarë kërkon ai ndaj meje sepse që në 2000 që jemi martuar, aty pastaj bëmë dokumentat, erdhën prindërit e Yllit, vjehrri me vjehrrën sepse dhe për mua sot të flas për ta është shumë e vështirë sepse sot ata kanë ndërruar jetë dhe nuk… kanë qenë me mua 22 vjet, që i kam shërbyer, që i kam ndenjur çdo gjë.

Ardit Gjebrea: Mua më vjen mirë që ti po prekesh për vjehrrin dhe vjehrrën.

Eni Çobani: Ka shkuar mirë në fakt.

Albina: Ato janë operuar, vjehrri është operuar një herë, vjehrra po ashtu ka shkuar 2-3 herë nëpër spitale dhe vetëm unë me Yllin i kemi bërë gjithë këto sakrifica.

Pas 22 vitesh martesë burri zhduket për 6 muaj, gruaja: Hera e fundit që e kërkoj!

Albina kërkon në “Shihemi në Gjyq”, bashkëshortin e saj prej 22vjetësh, Yllin. Në insertin prezantues të rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Albina shpjegon se prej 6 muajsh nuk ka asnjë kontakt me të. ajo e bën të qartë se kjo është hera e fundit që e kërkon.

Albina: Pas 22 vjetësh, nuk kam më burrë fare. Ai është larguar 6 muaj dhe nuk më hap as telefonin, as nuk përgjigjet fare, fare. Nuk e di pse, kush është arsyeja e vërtetë për këtë gjë, si duket leku i ndryshoka njerëzit. Është hera e fundit që unë e kërkoj Yllin. Ai le të bëjë si të dojë!

Në studion e programit, Albina shton se kërkon arsyen e vërtetë të largimit të tij.

Albina: Unë quhem Albina Dervishi, jetoj në Gjermani. Jam e martuar 22 vjet. Kam 3 çuna. Tani jetoj vetëm sepse burri që kam sjellë këtu, Ylli Dervishi, ka 6 muaj që është larguar. Është hera e fundit që e kërkoj sepse jam munduar shumë.

Ardit Gjebrea: Pse është larguar Albina?

Albina: Unë prandaj kam ardhur këtu sepse nuk e di arsyen e vërtetë zoti Ardit. Pas 22 vjet martese bashkë, kemi kaluar çdo vështirësi, çdo stres, çdo të paparë, për mua është e pashpjegueshme.

“Të Panjohurit” – Geljana Elmasllari

/tvklan.al