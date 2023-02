E Diela Shqiptare – Emisioni 19 Shkurt 2023

19:38 19/02/2023

#EDielaShqiptare nga #ArditGjebrea prej vitit 2008 në #TvKlan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë. Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim.

“Të Panjohurit”- ERMAL ZAIMI

“Shihemi në Gjyq”– Vëllai bullizohet nga motrat

Motra mbeti shtatzënë me mësuesin që ishte i martuar: E dështoi nga turpi!

Gëzimi, vëllai që akuzon në “Shihemi në Gjyq” 4 motrat e tij, rrëfen edhe ngjarje tronditëse për to teksa përballë ka më të voglën prej tyre, Verën. Deklaratat e tij të forta kanë habitur publikun e programit “E diela shqiptare” në Tv Klan sepse ai thotë se motrat e tij kanë lindur fëmijë të paligjshëm me burra të martuar, kanë kryer aborte dhe kanë patur marrëdhënie jashtëmartesore.

Gëzim: Këto motrat e mia e kanë zanafillën qysh kohë më përpara që janë të këqija sepse kjo motra e madhe qëkur ka qenë 15 vjeçe, u caktua në Rinas atje, bëri dashuri me një mësues tjetër se ishte arsimtare gjoja, ngeli me barrë dhe e dështoi. Kur vjen fundi, nuk e di si e mbanin arsimtare atë.

Ardit Gjebrea: Po pse, çfarë të keqe ka të dashurosh?

Gëzim: Të dashurosh, të mbash… ai ishte burrë i martuar! Edhe sot e kësaj dite unë e mbaj mend emrin se isha 10 vjeç…

Ardit Gjebrea: Mos e thuaj, mos e thuaj.

Gëzim: Jo, jo do ta them.

Ardit Gjebrea: Jo, jo.

Gëzim: Në atë kohë e kishin të vështirë dhe opinioni ishte shumë goditës, “e dështoi k*pilin, iku!” Kurse kjo motra e dytë shkoi 38 vjeçe dhe nuk bënte fëmijë dhe i tha motrës së madhe: Ky plakushi im nuk bën fëmijë, mua po më ikën mosha. I tha kjo e madhja se kishte eksperiencë kjo, “po ti dashnorin e ke në Durrës, shko bëj dashuri me atë, ngel me barrë dhe e zgjidh muhabetin”.

Vera: Ç’janë këto muhabete që bën ti?

Gëzim: Zoti është i madh, e mbajti fëmijën deri në 8 muaj e gjysmë dhe vdiq fëmija. Doli, se fëmija i vdekur dilka më zor se ai i gjalli dhe këto janë motrat e mia.

“E përshkoi tejpërtej”, djali tregon si një plumb i plagosi nënën dhe i mori jetën të atit

Gëzimi e Vera janë vëlla e motër që kanë ardhur sot në “Shihemi në Gjyq” për të sqaruar një amanet të nënës së tyre lidhur me një shtëpi dhe ndarjen e saj mes 5 fëmijëve. Përpara se të arrijë në sqarimin e situatës, Gëzimi i kthehet zanafillës së problemit mes tyre për ta qartësuar për publikun e programit “E diela shqiptare” në Tv Klan. Djali i familjes thotë se ai ka qenë njeriu që përkujdesej për nënën pas një aksidenti tragjik në vitin 1991 që shkaktoi plagosjen e saj dhe humbjen e babait të tyre.

Gëzim: Në vitin ’91 me ardhjen e demokracisë u gëzuam të gjithë. Nëna e babai të vjetër shkuan në një dasmë. Në atë kohë nuk kishte as autobusë, as benzinë asgjë. I thashë shiko, koha është e tillë që s’po ka, si do shkoni në këmbë? Në këmbë kanë shkuar. Shkuan atje në dasmë, ngrihet një kapter Garde, me pistoletë në dorë. Në vend të kërcejë dhe të hedhë plumbin në ajër, shkon e drejton te dasmorët. Shkoi plumbi…

Vera: Ky plumb të ka mashtruar gjithë jetën ty!

Gëzim: Prandaj kam ardhur me të zeza sepse unë mbaj zinë e nënës nga 24 vjet.

Vera: Respekti që kam pasur unë për ty dhe për motrat sigurisht sse kemi motra të mira…

Gëzim: Këmisha e zezë!

Vera: Po ti që të më biesh këtu…

Gëzim: Këmisha e zezë, unë mbaj zinë e nënës nga 24 vjet, e kupton. 24 vjet nuk e heq dhe nuk do ta heq pa mbaruar pjesa e dytë që është më e rëndësishmja, amanetin e nënës sime.

Vera: Po pra,ke të drejtë.

Gëzim: Ti di gjë që me amanet ma ka lënë mua tapinë? Ju e vodhët tapinë.

Vera: Unë s’kam vjedhur gjë, kam qenë në itali.

Ardit Gjebrea: Çfarë ndodhi te ajo dasma Gëzim?

Gëzim: Kulmi i kulmit është tani, ai kapteri i Gardës duke qëlluar i dehur në vend që të qëllonte lart, qëllon këtu, plumbi shkon te babai tejpërtej, del nga babai dhe shkon te nëna. Atje fuqia e plumbit humbet, nëna plagoset, plumbi mbetet në krah. Babai vdiq, nëna e plagosur, e gjithë barra më binte mua, aty s’kishte njeri, vetëm unë isha.

“Motrat, 4 nepërkat”, vëllai: Bëheshin xheloze, bënin gjëra të turpshme

Gëzimi është djali i vetëm mes 4 motrave i cili ka thirrur në “Shihemi në Gjyq” më të voglën, Verën. Në insertin prezantues të rubrikës së “E diela shqiptare” në Tv Klan, Gëzimi i akuzon motrat për sjellje të pahijshme dhe arrin deri aty sa t’i quajë nepërka.

Gëzim: Në shtëpinë time ku kam lindur dhe kam jetuar për një kohë të gjatë gjithmonë kam qëndruar me mamin. E kam larë, e kam shpëlarë, kam bërë pazarin, i kam gatuar, i kam bërë të gjitha. Ajo ishte për mua Perëndia. Motrat e mia bëheshin xheloze dhe më bullizonin dhe bënin gjëra të turpshme. Kam marrë avionin prej Amerike. Për çfarë? Vetëm për këto gjëra. Motrat, nepërkat! 4 nepërkat!

Ndërsa hyn në studio, Gëzimi ia plas të qarit pa mundur as të përshëndesë.

Gëzim: Më falni, nuk mund të flas. Kam 30 vjet që qaj, nuk më dëgjon njeri. Vetëm zonja Çobani më ka ndihmuar, më ka ndihmuar për të drejtën time!

Ka një mesazh për ty

Zbulon të vërtetën pas 60 vitesh

Marrin fund pikëpyetjet, Shkëndija zbulon identitetin e saj të vërtetë pas 63 vitesh

Pas 64 vitesh, falë rubrikës “Ka Një Mesazh Për ty” nga “E diela shqiptare” në Tv Klan, Shkëndija mëson të vërteta tronditëse për origjinën e saj. Emri që i ka vënë nëna biologjike Qefserja ka qenë Lindita dhe datëlindja e vërtetë është 13 Korrik 1959. E kishin shpallur të vdekur por që fatmirësisht, me identitetin e ri, ajo u adoptua nga halla e saj të cilën gjithë jetën e njohu për mama. Kishte jetuar afër dajës pa e ditur se ai është babai biologjik. Tashmë çdo pikëpyetje ka marrë një përgjigje dhe Shkëndija u bë me një familje akoma më të madhe.

Ardit Gjebrea: Po E dashur, më lejoni tju tregoj disa të vërteta të tjera që ju nuk i dini. Ti Regida, di që mami quhet Shkëndije.

Regida: Po.

Ardit Gjebrea: Që ka lindur në datën 22 Prill 1960 në Durrës dhe që prindërit që e kanë rritur, qëë ajo i dinte për mami dhe babi kanë qenë Fuat dhe Naile Kërtusha. Shkëndije e dashur, para pak kohësh ti mësove që personi që ti njihje si daja i madh Agim apo Ali Velja, në fakt ishte babai yt biologjik ndërsa për nënën ke mësuar që quhej Qefsere. Duke marrë informacione se zonja e ndjerë është ndarë nga jeta në vitin 1959, ne filluam të kërkojmë të vërtetën, atë që ti do doje ta dije. A e ke patur vërtet ti emrin e lindjes Shkëndije?

Shkëndije: E pra, këtu dyshoj…

Ardit Gjebrea: Ja ta them unë. Vërtet ke lindur në 22 Prill 1960? Ne kërkuam intensivisht dhe arritëm të zbulojmë një tjetër të vërtetë, atë realen, se emri yt nuk ka qenë Shëkndije, por Lindita elja.

Shkëndije: Shiko!

Ardit Gjebrea: Dhe nuk ke lindur më 22 Prill të vitit 1960, por datëlindja jote e vërtetë është 13 Korrik 1959 në qytetin e Durrësit si bija e Ali Velja dhe Qefsere Mehja. Pas ndarjes nga jeta të nënës tënde Qefsere, ti je dorëzuar në shtëpinë e fëmijës në Durrës dhe ka qenë data 24 Shtator 1959. Ishe vetëm dy muajshe dhe pak kohë më pas për fat të keq të shpallën të vdekur sepse ti u adoptove brenda gjakut tënd. Pasi të adoptoi halla dhe burri i hallës, ti more një identitet të ri dhe u quajte Shkëndije Kërtusha dhe të vunë edhe një datëlindje të re, 22 Prill 1960, por në fakt këtë vit në datën 13 Korrik, ti nuk do të thuash që je 63, por 64 vjeç, më vjen keq!

Shkëndije: S’ka problem, qenkam më e vogël se burri im se kur doli kjo histori, burri im si burrat dhe si ato burrat e kaluar, “ej më duket se ti je më e madhe se unë” thoshte.

Historia tronditëse, mbesa takoi tezen që e kërkonte prej vitesh ndërsa jetonte me të atin që e njihte si dajë

Regida ka ardhur në “Ka Një Mesazh Për Ty” për të zbuluar prejardhjen biologjike të nënës së saj, Shkëndijes pas 63 vitesh. Ajo nuk e di që stafi i programit “E diela shqiptare” në Tv Klan ka arritur ta gjejë këtë familje dhe në studio ndodhen Qemali dhe Emineja, fëmijët e njërës prej tezeve të mamit dhe në lidhje direkte nga Norvegjia është Mirela, një tjetër kushërirë. Të gjithë janë tronditur nga kjo histori sepse për Shkëndijen e dinin se ka ndërruar jetë pak ditë pas lindjes.

Regida: Një takim, përpara 4 vitesh diku, përpara periudhës së Covid-it, mami shkon për të bërë fizioterapi te një klinikë në Durrës. Aty takon një zonjë të moshuar dhe në radhë lindin këto muhabetet siç e kanë traditë shqiptarët.

Ardit Gjebrea: Nga je, nga të kemi, vajza e kujt je?

Regida: Po. Meqenëse zonja ishte në moshë, mami u prezantua me jam vajza e … tha emrin dhe mbiemrin e të ëmës dhe të atit. E shtangur, zonja i tha që jam motra e ish-nuses së dajës tënd të madh.

Ardit Gjebrea: Pra, si e kishte emrin zonja?

Regida: Zonja prezantohet me emrin Myzejen.

E ëma e Regidës, e quajtur Shkëndije kishte dëgjuar që daja i madh, i quajtur Agim, kishte qenë i martuar. Martesa e parë zgjati pak për shkak të sëmundjes së nuses, Qefseres, pasuar nga vdekja e saj. Nga martesa e dytë ka 4 fëmijë të tjerë ndërsa ai sot nuk jeton më. Me kalimin e ditëve dhe rrjedhjen e bisedave, Myzejeni vijonte t’i tregonte Shkëndijes për një mbesë të cilën mendonte që kishte vdekur.

Në një moment ajo i thotë Shkëndijes “mos je ti mbesa ime?” duke e shtangur. Shkëndija nisi të rendiste argumente që ajo ishte rritur në familjen e saj e jo në jetimore, kishte motra e vëllezër dhe kjo nuk i përputhej. Megjithatë, Myzejeni ishte e bindur se kishte takuar mbesën e saj sepse i thoshte që shihte një ngjashmëri shumë të madhe me motrën e saj që kishte ndërruar jetë, Qefseren.

Regida, vajza e Shkëndijes, tregon se më vonë mamaja e saj shkëputi kontaktet me Myzejenin, por e ëma ka pyetur të afërm duke kërkuar të vërtetën dhe një prej dajave ia ka pranuar që është e adoptuar.

Regida: Pyeti një dajë tjetër dhe pak ditë para Vitit të Ri ai ia pranoi dhe ia konfirmoi që ti je vajza e Agimit dhe e Qefseres.

Ardit Gjebrea: Pra, mami yt, i bie që të kishte takuar tezen e saj.

Regida: Tezen e saj.

Ardit Gjebrea: Dhe tashmë mami po kërkonte tezen e saj, pasi ia kërkoi daja. Ndërkohë i tha je vajza e Qefseres dhe e Agimit. Dhe mami yt Agimin e dinte dajë, daja i madh. Ndërkohë mori vesh që ishte babai biologjik i saj. Dhe kush e kishte marrë mamin tënd?

Regida: Mamin tim e kishte marrë halla, e ka rritur halla dhe burri i hallës.

Ardit Gjebrea: Po pse e kishte marrë halla?

Regida: Po në momentin kur mami ka qenë në jetimore, i bie gjyshi i të ëmës, gjyshi i mamit tim ka qenë sëmurë duke vdekur dhe aty thotë “nuk më del shpirti duke lënë atë fëmijë në jetimore”. Nëna ime ngrihet dhe i thotë “të rrish i qetë se vajzën do ta marr, do ta rris si fëmijën tim bashkë me dy të parat”. Dhe mamin e mori halla.

Ardit Gjebrea: Për mos ta lënë në jetimore.

Regida: Po.

E vajtonin prej vitesh duke e ditur të vdekur, mësojnë se e afërmja është gjallë

Emineja dhe Qemali janë të ftuar në “Ka Një Mesazh Për Ty” për të na prezantuar një histori aspak të zakonshme. Të ulur në mesin e publikut të programit “E diela shqiptare” në Tv Klan, motër e vëlla shpjegojnë një histori familjare të dhimbshme, ekzistencën e vajzës së tezes e cila dihej e vdekur për vite me radhë.

Gjyshi dhe gjyshja e tyre kanë patur 8 fëmijë, 4 vajza e 4 djem. Emineja dhe Qemali janë vajza dhe djali i Dijes, vajzës së madhe. Vajza e tretë, Qefserja, sipas informacioneve të Eminesë ka vdekur në lindje në moshën 21-vjeçare duke lënë pas një vajzë. Vajzën e morën gjyshërit nga i ati sepse në anën e së ëmës vajtonin bijën e vdekur. Kur ata patën mundësinë ta kërkonin, morën përgjigjen që vajza nuk ekzistonte sepse ajo kishte vdekur.

Por pas kaq shumë vitesh, familja ka mësuar se e afërmja e tyre është gjallë.

Emine: Unë di këtë tani se mamaja ime…

Ardit Gjebrea: E ka ndierë që ishte gjallë.

Emine: Shumë, edhe të dyja tezet se i shihja kur pinin kafe të treja bashkë dhe qanin po unë atëherë isha e vogël dhe nuk arrija ta kuptoja se isha 7 vjeçe. Një ditë prej ditësh, më thotë mamaja do vish me mua, shkuam atje, mami trokiti te një derë, na doli një zonjë me shami, një durrsake, ishte e moshës jo sa nënëa ime, ishte e madhe. Nuk na ftoi që të futeshim brenda dhe nëna më tha “largohu, luaj me fëmijët” aty dhe unë u largova se fëmijë, nuk dija se si. Pas 5 minutash dëgjoj që mamaja ime qante me ngashërimë.

Ardit Gjebrea: Pse?

Emine: Nuk e mora vesh sepse dhe më mori për dore dhe më tha, “hajde me mamin”. I thashë çfarë ke që qan, të rrahu? “Ajo më vrau” tha, “jo më rrahu” dhe qante gjatë gjithë rrugës.

Ardit Gjebrea: Dhe nuk e ke zbuluar kurrë se çfarë ishte?

Emine: Jo, më vonë kur u rrita më thotë mami që “të kujtohet që kemi shkuar atje?” Po, i thashë unë, tha “ajo ka qenë shtëpia e tezes tënde dhe motrës time që më ka vdekur dhe unë shkova të pyes nëse vajzën e kanë ose s’e kanë”.

Vajza bashkon prindërit e ndarë

Momente emocionuese, babë e bijë përqafohen pas 3 vitesh në ditëlindjen e tij

Në ditëlindjen e tij, Leoni ka marrë dhuratën më të veçantë në “Ka Një Mesazh Për Ty”. Ish-paartnerja nga Gjermania me të cilën ka një vajzë 5 vjeçe, Alesian, ka ardhur posaçërisht për të në “E diela shqiptare” në Tv Klan. Marrëdhëniet e tyre janë shkëputur kur vajza ishte dy vjeçe dhe tani Leoni nuk mund të shkelë për 5 vjet në Gjermani.

Atje ai ka lënë Alesian, me të cilën komunikimet nuk janë aq të shpeshta, por i mungojnë fort njëri-tjetrit. Katerina dëshiron që t’i japin një mundësi të re marrëdhënies së tyre pasi ajo është e bindur se Leoni është njeriu i jetës së saj.

Katerina: Unë gëzohem shumë që ke ardhur, zemra ime rreh akoma për ty! Ndoshta dhe për vajzën tonë mund të bëjmë diçka akoma më të mirë. Disa gjëra duhet t’ia lëmë të shkuarës. Nëse shohim përpara, do ta kuptojmë nëse do funksionojë. Njëra dorë lan tjetrën…

Leon: Dhe të dyja lajnë surratin, po.

Katerina: Ti më mungon dhe kjo është e qartë.

Ardit Gjebrea: Të mungon apo jo?

Leon: Patjetër.

Këtë herë është Leoni ai që shkon drejt anës tjetër të murit për të takuar nënën e vajzës së tij dhe të bijën, të cilën ka 3 vjet pa e përqafuar. Pasi puth me mall të voglën e tij, i dhuron një puthje Katerinës. Kjo pjesë e rubrikës u mbyll me shumë lot, emocione, një këngë ditëlindjeje dhe shprehjen e dëshirave teksa Leoni i fryu qirinjve në krah të njerëzve të tij më të dashur.

Ish-partnerja nga Gjermania surprizon babanë e vajzës në ditëlindjen e tij

Leoni është thirrur në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga ish-partnerja e tij, Katerina e cila është gjermane dhe ka përgatitur një surprizë për të. Në ditëlindjen e tij dhe të gjyshes së vajzës së saj, ajo ka sjellë të bijën për të takuar të atin në programin “E diela shqiptare” në Tv Klan. Pas ndarjes së tyre kur vajza ishte dy vjeçe e gjysmë, Leoni u kthye në Shqipëri prej një ekspulsi.

Gjatë kësaj kohe ka qenë e vështirë mbajtja e kontakteve, por Katerina ka ende shpresë se marrëdhënia me Leonin ka një mundësi. Ajo ka ardhur posaçërisht nga Gjermania dhe Leoni tregon se është disi i përgatitur për personin që do shfaqet pas ekranit sepse mendon se qëndron e bija.

Leon: Ajo është! Princesha e Janinës! Princesha e babushit!

Ardit Gjebrea: Donte kaq shumë të të takonte.

Leon: Të dua shumë! Më ke munguar shumë! Je shumë e bukur si një princeshë! E mendoja deri diku që do ishte por…

Ardit Gjebrea: Të dukej e pamundur.

Leon: Ishte një pikëpyetje e madhe, por që… është një dhuratë… një dhuratë unë e di që e kam, ma dha Zoti sipas dëshirës, por që sot është edhe një dhuratë tepër e madhe për datëlindjen time. Kjo ishte po prapë një mundësi tepër e madhe që unë kam një vizitor për datëlindjen time dhe shumë urime nga vendi im.

Ardit Gjebrea: Ke dy vizitorë, nuk ke një.

Leon: Po, patjetër.

Ardit Gjebrea: Se po mos të ishte ajo, nuk do të ishte princesha jote.

Leon: Po.

Ardit Gjebrea: Si e vlerëson këtë akt që ka bërë Katerina duke të sjellë vajzën sot këtu?

Leon: Unë jam përpjekur që të lë diçka ku në atë qytezë që unë kam jetuar dhe kam një fëmijë sot, jam përpjekur që të gjitha ato dyer t’i kem të hapura.

Ardit Gjebrea: Ndërkohë, shoh që për asnjë moment nuk e përmend emrin e Katerinës. Përse?

Leon: Nuk them se nuk e përmend, unë emrin e Katerinës e përmend, por që jemi pak të shtypur në shqiptarët nga egoja dhe qëndrojmë pak… nuk ka një përshtatshmëri kultura ballkanike me atë europiane dhe kur ka një mospërputhje atëherë ndërlikohet edhe një bashkëjetesë. Jo se Katerinën nuk e dua, unë e dua Katerinën, shumë.

Ardit Gjebrea: Prit të ndalojmë pak këtu. Katerina, Leoni tha që të do akoma.

Katerina: Unë e di këtë.

Ardit Gjebrea: Dhe Katerina tha që akoma dhe sot e kësaj dite zemra e saj rreh vetëm për ty dhe nuk ka asnjë mashkull tjetër në jetën e saj dhe nuk ka patur që në momentin që është lidhur me ty dhe akoma e kësaj dite.

Leon: Dhe unë s’kam aspak dyshime.

Mbeti shtatzënë me shqiptarin, gjermania: Fëmijët e mi nuk e pranuan dot

Zemra e ka sjellë Katerinën nga Gjermania në studion e programit “E diela shqiptare” në Tv Klan për rubrikën “Ka Një Mesazh Për ty”. Në atdheun e saj ajo u dashurua pas Leonit, një djali nga Vlora me të cilin sot ka një vajzë.

Katerina ka edhe dy fëmijë të rritur nga një marrëdhënie e mëparshme e 8 viteve më parë. Shkak i ndarjes së saj me Leonin u bë pija sepse ajo ndihej e shqetësuar nga fakti që konsumonte alkool. Gjendja përkeqësohej edhe më shumë nga fakti që fëmijët e saj dhe Leoni nuk ndërtuan një raport. Kjo ndikoi edhe në mospranimin e shtatzënisë së nënës së tyre dhe largimin nga shtëpia.

Ardit Gjebrea: Lidhja mes fëmijëve të tu dhe Leonit, ishte një lidhje e cila nuk u pranua prej Leonit apo xhelozia e fëmijëve për mamanë?

Katerina: Unë mendoj se të dyja palët nuk e pranuan njëri-tjetrin. As nga ana e tij e as nga fëmijët e rritur. Ishte e vështirë të pranonin një njeri tjetër në jetën time. Gjatë kësaj kohe e kemi parë që pas punës ai pinte alkool, ndonjë birrë apo diçka tjetër. Gjë që i bënte fëmijët të mos ndiheshin mirë. Për mua nuk përbënte problem pasi ai është i rritur. Shpeshherë kishim shumë zënka dhe kjo krijonte situata jo të mira. Unë mbeta shumë shpejt shtatzënë kur isha me të. Ai përpiqej shumë për lidhjen, por nuk funksionoi.

Ardit Gjebrea: Në momentin që ti mbete shtatzënë, si reaguan dy fëmijët e tu?

Katerina: Ata nuk u ndjenë fare mirë dhe nuk e donin këtë gjë. Por nuk kishin çfarë të thonin. Ishte vendimi im. Për faktin që ndodhi kështu, ata u kthyen te babai i tyre. Natyrisht pati shumë debate në familje. Vendosa ta mbaja fëmijën, nuk isha e përgatitur, por ja që ndodhi.

Katerina shton se pas rreth 7 muajsh tërheqjeje nga pija, Leoni iu rikthye për shkak të gëzimit nga ardhja në jetë e së bijës. Kjo i shkaktoi asaj një zhgënjim të thellë dhe solli shkëputjen mes tyre, por ajo pranon se zemra e saj i përket ende atij.

Gjermania e dashuruar pas shqiptarit vjen enkas në “Ka Një Mesazh Për Ty”: Është ende në zemrën time!

Katerina është një mikeshë gjermane e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan e cila ka ardhur me një dëshirë shumë të madhe në “Ka Një Mesazh Për Ty”. Ajo e njeh emisionin nga miqtë e saj dhe mendon se është platforma e duhur që mund t’i kthejë mbrapsht njeriun e zemrësa.

Sot, babai dhe gjyshja e vajzës së saj kanë ditëlindjen, por marrëdhëniet mes tyre nuk janë të afërta momentalisht. Katerina shpjegon se ish- i dashuri është një djalë shqiptar nga Vlora me të cilin është njohur në Gjermani.

Katerina: Unë doja të surprizoja babain e vajzës sime, ndoshta edhe nëna e tij vjen me të. Ata të dy kanë sot ditëlindjen. Do të kisha dëshirë që ne përsëri të arrijmë të kuptohemi… dhe po! Ai është ende në zemrën time. Unë do të gëzohesha nëse do ta shihja përsëri.

Ardit Gjebrea: Po çfarë ka ndodhur? Le ta tregojmë historinë që nga fillimi, si e njohe këtë njeri dhe ai është shqiptar, gjerman, italian, francez?

Katerina: Jo, ai ka lindur në Vlorë dhe ka jetuar pothuajse gjithë kohës në Gjermani, me statusin e azilantit. Dhe kështu jemi njohur në Gjermani pasi unë jetoj aty.

Ardit Gjebrea: Si u njohe, kureshtar jam?

Katerina: E kam njohur në një bar ku kam punuar. Nuk më bëri përshtypje që në fillim, interesi im për ta njohur ka filluar pas një viti. Më vonë m’u duk shumë interesant. Shpresoja që ai do të ishte njeri i mirë gjithashtu. Dhe disa miq më thanë: ok! Ata më thanë të shihja për dikë tjetër por mua ai më pëlqente shumë. Unë isha shumë e sigurtë që ai kishte një zemër të mirë. Ai më la numrin e telefonit mbi banak dhe më tha: Nëse dëshiron, mund të më telefonosh! Unë nuk doja ta merrja numrin, por më pas e mora. Dikur u lidhëm në telefon dhe folëm.

Ardit Gjebrea: Kishe njohur më përpara ndonjë shqiptar?

Katerina: Jo.

Ardit Gjebrea: Pra, i pari dhe u dashurove. Po çfarë të pëlqeu?

Katerina: Nuk e di…karakteri i tij…pamja gjithashtu…kishte një tip interesant.

Ardit Gjebrea: Ti vjen shpesh në Shqipëri?

Katerina: Jo, kjo është hera e parë këtu dhe kam ardhur enkas për emisionin. Me shpresën se mund të rregullojmë disa gabime të lidhjes sonë. Prandaj jam këtu sot, me shpresën se njeriu beson te e vërteta.

