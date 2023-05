E Diela Shqiptare – Emisioni 21 Maj 2023

19:33 21/05/2023

#EDielaShqiptare nga #ArditGjebrea prej vitit 2008 në #TvKlan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë. Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim.

“Music & Beauty” – Transformim Gjysmëfinale 2

Transplanti i veshkave, Liv Hospital

“Ka një mesazh për ty”- Meraku i Ermirës

“Do të jemi kudo me të dhe vajzën”, prindërit i ‘vënë’ kapak shqetësimit të Ermirës

Agimi dhe Flutura kanë pranuar ftesën e vajzës së tyre për të ardhur në “Ka Një Mesazh Për Ty”. Deri në këtë moment, Ermira ka rrëfyer përgjatë rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan humbjen e të vëllait përpara se ajo të vinte në jetë, e cila i shkaktoi një plagë të madhe prindërve të saj.

Vite më vonë, Ermira u dashurua dhe krijoi familjen e saj brenda vitit dhe pas 5 muajve që kishte sjellën në jetë Ilenian, humbet bashkëshortin. Kjo tragjedi e bëri të linte Italinë dhe të kthehej te prindërit, e thyer dhe duke gjetur dashurinë e tyre që përpiqej ta ngrinte në këmbë.

Ermira mendon se të gjitha ngjarjet që ata janë përballur, puna e vazhdueshme dhe vetë fakti se ajo jeton me ta është një barrë për prindërit. Ajo mendon se ka ardhur momenti që ata të ulin ritmin dhe të mos jenë gjatë gjithë kohës të shqetësuar për të.

Ermira: Ba, ma, jeta na ka dhënë shumë stuhi por faleminderit jush dhe përkushtimit unë jam sot kështu siç jam dhe më e fortë se kurrë. Kjo s’do të thotë që plagët e mia shërohen por kanë kaluar disi. Ju lutem mendoni më shumë për veten tuaj. Ju shoh të lodhur, ju shoh që keni shumë përkushtim ndaj nesh por ka ardhur një moment që dhe ju ta merrni çdo gjë pak më ngadalë sepse unë dua t‘ju kem sa më gjatë në jetën time.

Flutura: Zemra e mamit! Ne s’jemi të lodhur fare. Kur vjen puna për fëmijët Ardit, mund të lodhet prindi? Absolutisht jo. kështu që ti o shpirti i mamit do të na kesh në krahë gjithë jetën. Ne lusim Zotin të kemi shëndet, të jemi në dispozicionin tuaj sepse çfarë kuptimi ka? Çdo moshë Ardit ka bukurinë e vet. Unë bukurinë e kësaj moshe, me këto vajza që më kanë sjellë këto mua kam kaluar çdo vështirësi, çdo gjë. Ato të japin ç’të të them… s’e di si ta përshkruaj gjendjen time kur i kam ato afër, bëhem më keq se ato. Por halle boll kemi kaluar.

Ardit Gjebrea: E di, na i tregoi të gjitha Ermira.

Flutura: Dhe nuk dua të…

Ardit Gjebrea: As t’i flasim, boll i thamë deri tani. Ajo që është… në ndonjë moment Ermira mendon që mos iu jam bërë barrë këtyre prindërve dhe ka ardhur momenti që të marr një shtëpi të re dhe të iki me vajzën?

Flutura: Ermirës neve Ardit ia kemi krijuar kushtet të gjitha aty ku jemi ne. Ermira ka nevojë për ne, tani në qoftë se ajo dëshiron një shtëpi me vajzën le ta ketë, por ne kudo që të jetë jemi me të. Nuk i shmangemi kësaj pune për arsye se nuk mundemi dot të rrimë neve pa Ermirën dhe pa gocën. Ermira ta shikojë jetën e vet si të dojë, por pa gocën Ardit absolutisht jo.

Humbi bashkëshortin në moshën 32-vjeçare, zija e gjatë e Ermirës: Nuk mendoj të kem dikë tjetër

Brenda një viti Ermira njohu bashkëshortin e saj me të cilin u dashurua, u martua dhe krijoi familje. Pas 5 muajve kur jeta e tyre kishte nisur të plotësohej me vajzën e sapolindur, bashkëshorti i Ermirës, vetëm 32 vjeç, humb jetën në një aksident. E mbetur mes kujtimeve të trishta në Itali, Ermira vendos që së bashku me Ilenian, të kthehet në Shqipëri te prindërit e saj në Elbasan.

Prindërit janë arsyeja që e kanë sjellë Ermirën në “Ka Një Mesazh Për Ty” në “E Diela Shqiptare”, program i Tv Klan. Fillimisht kur ajo u vendos tek ta, së bashku me familjen e vëllait bëheshin 7 persona në shtëpi. Përgjatë këtyre viteve, Ermira ndihet se prindërit e saj janë lodhur, babai vijon të punojë edhe pse është 71 vjeç ndërsa nëna i është përkushtuar mbesave.

Ermira shton se për 2 vjet ndodhej në një gjendje shumë të vështirë emocionale e psikologjike. Fatmirësisht, fillimi i punës ndikoi që ajo të dilte prej saj, ndërsa dashuria e prindërve nuk i mungonte në asnjë moment.

Ermira: Në momentin që kam filluar punë them që ndoshta u ndjeva pak më mirë sepse ishte një periudhë tjetër e vështirë që shumë ditë me radhë unë nuk dilja fare nga shtëpia. Fare. Nuk doja të shikoja asgjë, më dukej sikur ishte çdo gjë pa kuptim, nuk kisha një motiv për të jetuar, e shikoja gocën e vogël dhe thoja si do mundohem unë ta rris? Ndërkohë që mamaja më vinte përditë, më puthte duart, më përkëdhelte, më thoshte “të lutem, Ermira, jepi forcë sepse unë jam këtu për ty, babi është këtu për ty, ne do t’ia dalim të gjithë mbanë”.

Ardit Gjebrea: Sa kohë jetuat bashkë me vëllain, me kunatën, me fëmijën që kanë ato?

Ermira: Për gati 9 muaj.

Ardit Gjebrea: Si ishte jetessa?

Ermira: Pas kësaj që më ndodhi mua, nusja e vëllait tim humb babain e saj dhe ishte një moment që ne visheshim vetëm me të zeza dhe kishim vetëm lot në sy. Nuk… nuk kishte një moment që mami nderte rrobat në tel dhe thoshte “ju lutem nuk dua t’ju shoh më me rroba të zeza sepse po më duket sikur gocat ju shohin dhe nuk gëzojnë kur ju shohin në këtë lloj mënyre”.

Nëna i thoshte Ermirës që ajo të gjente mënyrën për të ringritur veten pasi Ilenia do të ndodhej gjithnjë nën kujdesin e tyre. Megjithatë, edhe sot që kanë kaluar disa vite nga humbja e bashkëshortit, zemra e Ermirës nuk ka pranuar të ketë dikë tjetër brenda saj.

Ardit Gjebrea: Ti ke një jetë tjetër sot?

Ermira: Jo.

Ardit Gjebrea: I je kushtuar vetëm vajzës.

Ermira: Po.

Ermira: Sepse nuk e kam menduar dhe forcën e kam gjetur tek Ilenia dhe dashuria e tyre nuk më ka munguar në asnjë moment që unë të shikoj ndryshe për të vazhduar jetën. Ndoshta shumë vajza në pozitat e mia shikojnë që të ndërtosh një jetë është të shpëtosh ndoshta nga ndonjë gjë, ose të shikosh ndoshta një rilindje.

Ardit Gjebrea: Nuk është thjesht për të shpëtuar, por është për veten tënde. Jam kureshtar, prindërit ta thonë këtë gjë po jo? Ndjesë që po hyj në detaje, por..

Ermira: Të lutem, të lutem. Prindërit nuk ma kanë thënë drejtpërdrejt por e dëshirojnë që unë…

Ardit Gjebrea: Të kesh një jetë me dikë.

Ermira: Po. Që unë të jem mirë, të kem një shok.

Ardit Gjebrea: Ti nuk e ke menduar asnjë herë këtë gjë, jo?

Ermira: Jo. Nuk e di se si mund ta marrë psikologjia e vajzës pjesën që unë të krijoj një familje, një lidhje.

U dashurua dhe krijoi familje brenda vitit, aksidenti tragjik i mori jetën bashkëshortit: M’u përmbys çdo gjë

Përpara se Ermira të vinte në jetë, familja e saj u përball me humbjen e djalit të tyre 9-muajsh nga temperatura. Kjo ishte arsyeja që kur vajza e tyre lindi, ata i vunë emrin e tij dhe pas 9 muajsh, Ermira kaloi të njëjtën gjë si vëllai, por fatmirësisht shpëtoi.

Në vazhdimin e historisë së saj në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Ermira tregon se jetesa vazhdoi normalisht, ajo dhe i vëllai u rritën e shkolluan. Universitetin Ermira e kreu në Itali dhe vazhdonte të jetonte atje derisa erdhi momenti i lumtur i martesës së vëllait të saj. Kthimi në Shqipëri do ta takonte me dashurinë e jetës së saj dhe një tragjedi.

Ermira: Aty ku do provonim fustanet, isha unë, shikoja fustanet, kisha qejf dhe i them zonjës së sallonit a mund ta provoj dhe unë një fustan? “Patjetër”, më tha, “me shumë kënaqësi”. Bëjmë ne shoqërueset e nuses dhe zonja e dyqanit na jep nga një buqetë me lule mua dhe kushërirave të mia. Pikërisht këtë buqetë mua ma dhuroi dhe më tha “ta kam dhuruar ty” sepse ajo më propozoi që të njihesha me vëllain e saj.

Ardit Gjebrea: E zonja e dyqanit?

Ermira: Po, e zonja e sallonit. Ditën që u martua vëllai im, nusja e vëllait hedh buqetën me lule dhe ndodh që buqetën e pres unë dhe thonë brenda vitit martohesh dhe ndodh që unë brenda viti u dashurova.

Ardit Gjebrea: Me kë?

Ermira: Me vëllain e zonjës ku ne provuam fustanin e nuses.

Ardit Gjebrea: Pra ajo i shkoi deri në fund.

Ermira: Po.

Ardit Gjebrea: Të njohu me bashkëshortin dhe u njohe me të, u dashurove dhe mos më thuaj që brenda vitit u martove.

Ermira: U martova dhe ngela dhe shtatzënë.

Ardit Gjebrea: Të gjitha përnjëherë. Me një vajzë që e ka emrin?

Ermira: Ilenia.

Ardit Gjebrea: Ilenia. Shkuat në itali?

Ermira: Po, vazhduam jetën në Itali por kur vajza ime ishte 5-muajshe babai i saj ndërron jetë.

Ardit Gjebrea: Bashkëshorti yt.

Ermira: Po.

Ardit Gjebrea: Një aksident.

Ermira: Një aksident që unë e vuajta shumë.

Ardit Gjebrea: Sa vjeç ishe ti?

Ermira: 30 vjeç.

Ardit Gjebrea: Ti 30 vjeç, vajza 5 muajshe dhe bashkëshorti ndërron jetë.

Ermira: Po. Në një moshë shumë të re. Ai ishte 32 vjeç. Nuk doja më të jetoja në Itali. Nuk e shikoja më të ardhmen time në Itali. M’u përmbys çdo gjë.

9-muajsh ndërroi jetë nga temperatura, rrëfehet e motra: Kalova të njëjtën gjë si vëllai im

Ermira nga Elbasani rrëfen në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan një histori të rrallë. Familja e saj përbëhet nga prindërit dhe vëllai i madh. Pas tij, lindi një djalë i quajtur Ermir i cili humbi jetën kur ishte veç 9-muajsh nga temperatura e lartë. Ermira erdhi në jetë pas tij dhe historia e vëllait që humbi jetën u përsërit me të.

Ermira: Unë kam ardhur në jetë pasi prindërit e mi në moshë shumë të re pas vëllait lindën një fëmijë tjetër dhe kur ka qenë 9-muajsh ka ndërruar jetë nga një temperaturë e lartë dhe ata u hidhëruan shumë nga kjo gjë.

Ardit Gjebrea: Si e kishte emrin vëllai që humbi jetën?

Ermira: Ermir. Me ardhjen time në jetë, duke më vendosur edhe emrin Ermira ndoshta e kaluan sadopak këtë dhimbje.

Ardit Gjebrea: Megjithatë pas 9 muajsh që ti ishe në jetë…

Ermira: Kaloj të njëjtën gjë si vëllai im.

Ardit Gjebrea: Si ka mundësi?

Ermira: S’di si ta shpjegoj.

Ardit Gjebrea: Domethënë vëllai ishte 9-muajsh dhe humbi jetën. Dhe pikërisht ti vjen në jetë, emri Ermira dhe pas 9 muajsh ti përsëri në një temperaturë po aq të madhe sa ai, por fatmirësisht shpëtove.

Ermira: Po. Dhe kjo ndodhi sepse shoqja e nënës time, doktoreshë, më shpëtoi jetën. Ishte fati im.

“Ka një mesazh për ty”- U shpëtoi nënën, takohen pas 55 vitesh

Fshati i rreshtuar kalonte fjalën nga mamia tek telefoni, si shpëtoi jeta e nënës së 3 motrave

Lumja, Ikja dhe Shqipja janë 3 motra që kanë ardhur në “Ka Një Mesazh Për Ty” për një person që i ka shpëtuar jetën nënës së tyre. Ngjarjet vendosen rreth vitit 1968 në Baldushk, nëna e tyre priste të sillte në jetë fëmijën e tetë dhe një ditë u ndie keq. Ikja, e cila është ulur në mes të motrave të saj në studion e programit “ E Diela Shqiptare” në Tv Klan rrëfen se çfarë ndodhi atë ditë.

Ike: Ne do të flasim për një zonjë që ishte në atë kohë në Baldushk, ishte mami e fshatit. Nëna jonë kishte lindur 7 fëmijë dhe kishte fëmijën e 8.

Ardit Gjebrea: Ishte shtatzënë?

Ike: Po, ishte shtatzënë. U ngrit si gjithmonë në mëngjes herët dhe u ngrita unë edhe tha “nuk jam mirë, po shkoj të bëj punët”. I dolën djersët, rahmet shpirti i pastë, i ndrittë jeta…

Ardit Gjebrea: Mami nuk jeton më?

Ike: Jo. Të dy nuk jetojnë prindërit dhe tha shko te kjo infermierja që e kishte emrin Bakushe.

Ardit Gjebrea: Sa vjeç ishte mami yt atëherë?

Ike: 38 a 40, s’më kujtohet.

Ardit Gjebrea: Po ti vetë sa ishe?

Ike: 10 vjeç.

Ardit Gjebrea: Dhe mami të tha ty?

Ike: Mua se unë isha një çikë si më e shkathët, prandaj. Ika me vrap atje ku ishte kjo mamia dhe i thashë është mami sëmurë shumë. Erdhi dhe filloi u përball me të mirëpo ajo u përkeqësua më shumë dhe arritëm deri aty që ajo të lajmërojë mjekët e spitalit të maternitetit këtu në Tiranë.

Tre motrat mendojnë se Bakushja sot duhet të jetë rreth të 75-ave sepse në fshatin e tyre shërbente kur ishte 23 vjeç. Megjithatë, edhe pse asokohe e re në moshë ajo ishte njeriu që mbajti në jetë nënën e tyre derisa erdhi ndihma.

Ike: Lajmëruan maternitetin, tani njerëzit u mblodhën se dy fshatra i kishim bashkë dhe u mblodhën të gjithë njerëzit nga shtëpia që kishim ne, deri në qendër 7-8 minuta mund ta bënim me vrap dhe u mblodhën njerëzit dhe nga andej rrinin njerëzit duke transportuar fjalën derisa të shkonte te telefoni. Po të vinte me ambulancë, nuk kishte rrugë dhe tronditja.

Ardit Gjebrea: Mund t’i shkaktonte fatalitet. Atëherë mjekët pyesnin në telefon “çfarë ka?” Meqenëse telefoni nga vendi i ngjarjes ishte 400 metra larg, i gjithë fshati u bë në rresht dhe i kalonin fjalën njëri-tjetrit që të shkonte te telefoni. Pra pyeste mjeku, vinte fjala deri tek mamia, mamia jepte përgjigje, vinte fjala vesh më vesh 400 metra dhe kështu shkonte te telefoni, imagjinoni, si një skenë filmi e gjithë gjëja.

Takimi pas 55 vitesh, tre motrat i puthin duart mamisë që i shpëtoi jetën nënës dhe vëllait të tyre

Tre motrat, Ikja, Shqipja dhe Lumja rrëfyen në “Ka Një Mesazh Për Ty” se si rreth 55 vite më parë, mamia e fshatit Baldushk ku jetonin i shpëtoi jetën nënës së tyre shtatzënë. Ikja kujtoi se si nëna e saj u sëmur dhe pavarëisht përpjkjeve të mamisë, nevojitej një ekip mjekësh.

Ministri i Mbrojtjes i asaj kohe duhet t’u dërgonte një helikopter dhe gjatë telefonatës, mamia, Bakushja qëndronte pranë nënës së tyre ndërsa fshati ishte rreshtuar dhe kalonte fjalën në mënyrë që mjeku të dinte se çfarë nevojitej.

Fatmirësisht, Bakushja jeton ende dhe stafi i rubrikës së programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan e ka gjetur. Mamia e mban mend të gjithë historinë e rrëfyer nga Ikja, madje mban mend edhe emrin e nënës së tre motrave, e cila quhej Laje.

Ajo e ka kujtuar gjithnjë Bakushen si njeriun që i shpëtoi jetën asaj dhe të birit, madje historia njihet edhe nga brezat e rinj të familjes. Tre motrat kanë ardhur për ta falenderuar Bakushen dhe i puthin duart.

Ike: Bakushe, po si s’e ke humbur atë shikim të bukur? Si s’e ke humbur atë fytyrë të bukur? Si ke qenë si princeshë, me ato flokët e bardha, më ke ardhur këtu. Faleminderit Zotit dhe juve që nëna jonë shpëtoi dhe e gëzuan nipër e mbesa. Gjithmonë të zinte me fëimijët, me nipat më shumë, me mbesat.

Bakushe: Faleminderit për këtë surprizë që më keni bërë! Shumë faleminderit! Nuk e imagjinoja dot!

“Shihemi në gjyq”- Topografi: Dua hakun e punës

Vetë do të marrë 200 milionë Lekë, inxhinierit i mohon hakun e punës: Do të të jap 500 mijë Lekë

Antonini, një inxhinier topograf që prej 45 vjetësh ushtron profesionin e tij ka hartëzuar pronën e klientit të tij Qazim Grëmbi. Siç u sqarua gjatë “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, familja Grëmbi ka një tokë me sipërfaqe 18.968 metra katrorë nga ligji 7501, ku një parcelë prej 5000 metrash katrorë nuk është marrë prej 12 vjetësh.

Institucionet iu kanë thënë se duhet bërë një azhornim pasi në fshatin në Fier ku ndodhet prona, është një zonë naftëmbajtëse ku një firmën e huaj ka lidhur kontrata me qytetarët që kanë certifikata pasurie. Familja Grëmbi pretendon se është prona e tyre dhe kompania u ka kërkuar certifikatën e pronësisë sepse ndërkohë ka familje të tjera që thonë se janë pronarët. Një prej tyre ka të njëjtin mbiemër me familjen Grëmbi.

Lidhur me këtë, Toni, djali i Qazimit i cili ka ardhur në vend të të atit përballë inxhinierit, e akuzon se është bërë palë me ta. Veç kësaj, ai thotë se Antonini nuk ka bërë punën e tij dhe nuk pranon ta paguajë.

Eni Çobani sqaron se familja Grëmbi e ka fituar çështjen në gjykatë, por avokatura e shtetit ka apeluar vendimin, ndaj duhet të presin që të marrë formë të prerë. Nëse Toni nuk merr certifikatën e pronësisë, nuk mund të marrë paratë që kompania ofron për përdorimin e pronës, një shumë prej 200 milionë Lekësh.

Eni Çobani: Në momentin që do marrësh vendimin e formës së prerë, ti zotëri do shkosh të bësh certifikatën, të shkosh të marrësh paratë, ato milionat që do marrësh t’i hash me shëndet, por ato milionat që do marrësh, në qoftë se i ke thënë 5 milionë, 5 milionë dhe atë bonusin që i ke thënë 6 milionë se i meriton ai!

Toni: Po mora po.

Eni Çobani: Po, po, e meriton ai edhe për moshën…

Toni: Ai i do sot moj, pse ma merr babain në telefon?

Antonin: Eni, më ka shkatërruar familjarisht. Psikopati! Do kërkoj dhe dëmshpërblim moral do ta padis.

Toni: Po mirë me këtë fjalë thua ti unë do të të çoj në prokurori…

Antonin: Ka 45 vjet, nuk më ka bërë vaki ndonjëherë!

Toni: Nuk e dua më fare!

Eni Çobani: Do ia revokosh prokurën?

Toni: Do i jap 500 mijë Lekëshin tjetër.

Eni Çobani: Që i ke premtuar? Pra 1 milionë.

Antonin: Nuk dua lekë nga ti!

Toni: Se më tha zonja Eni!

Eni Çobani: Zonja Eni tha atë bonusin mbi 5 milionëshin, jo 500 mijë të vjetra.

Toni: Ça bonusi do ai, unë kam 4 vjet…

Eni Çobani: Pra ti të bëhesh pronar, të marrësh 200 milionë Lekë dhe këtij t’i japësh 500 mijë të vjetra?

Toni: Po po më lodh!

Eni Çobani: Po ta ka bërë aktin e ekspertimit!

“Të thyej këmbët unë”, nxehen gjakrat mes burrave: Je zero e gjysmak!

Ndërsa Toni përpiqet t’i sqarojë ndërmjetëses Eni Çobani problemin e tij, thotë se ka qenë Antonini problemi. Sipas tij, e ka pyetur inxhinierin nëse duhet paditur pala që i ka zënë pronën dhe ai i ka përmendur procedura të panjohura për të. Në këtë moment, Antonini lëviz nga vendi i tij, drejtohet tek tavolina e ndërmjetëses së “Shihemi në Gjyq”, rubrikës nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan dhe shtyn të riun.

Antonin: Ik atje ulu! (E shtyn Tonin).

Toni: Mos më shtyj mua se të thyej këmbët unë! (Toni e shtyn mbrapsht).

Eni Çobani: Jo, jo të lutem se është moshatar ai.

Toni: Po çfarë t’i bëj moj zonja Eni? Po mashtrues e di ti që është?

Eni Çobani: Jo, është fjalë e rëndë.

Toni: Po mashtrues, unë çfarë t’i bëj tani më thuaj ti mua?

Eni Çobani: Mirë ta kuptojmë pse është mashtrues.

Toni: Mashtrues është!

Eni Çobani: Tani, ore zoti Antonin, të lutem jeni inxhinier topograf…

Antonin: Ai nuk e di ku e ka pronën fare moj! Është gjysmak! Nuk e di! Ia kam treguar pronën me dokumenta, me letra, të tëra me të atin e tij, por ky është bukëshkelur! Je zero!

Toni: Ku e ke? O zotrote, unë dua certifikatën e pronësisë, dua certifikatën!

Antonin: Ik ore andej!

Toni: Ku e ke çuar dosjen ti, ku është dosja ime sot?

Antonin: Atje te vendi ku e ka!

Me një dokument në dorë, Eni Çobani sqaron se Toni ka 4 numra pasurie. 3 prej tyre janë me certifikatë pronësie, por një parcelë prej 5000 metrash katrorë ka 28 pronarë dhe duhet azhornuar. Toni nuk ka një certifikatë pronësie për këtë dhe thotë se “ngeci lapsi te hipoteka” sepse ai nuk kupton se ç’duhet bërë më tej dhe fajëson inxhinierin.

“Na merre!”, Toni gris dhe i hedh letrat syve inxhinierit, ky i fundit e kërcënon me shishe

Toni, i cili është thirrur nga Antonini në “Shihemi në Gjyq” thotë se ky i fundit “e ka tallur babanë e tij”. Sipas pretendimit të Tonit në rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, prej 4 vjetësh Antonini zvarrit procedurat e certifikatës së pronësisë. Në fakt, Antonini është inxhinier topograf që ka analizuar pronën e tyre dhe e ka hartëzuar, madje thotë se nuk është paguar për punën që ka bërë.

Antonin: Zonja Eni, ai nuk di çfarë flet se nuk di as të lexojë, as të shkruajë ai lloj, e shikon atë aty?

Eni Çobani: Është akuzë e rëndë kjo.

Toni: Çfarë të lexoj unë tani që thua ti? Çfarë janë këto?

Antonin: Ku merr vesh ti çfarë janë ato, ti je kungull!

Toni: Çfarë janë këto? Dua certifikatën e pronësisë!

Antonin: Ti je kungull, je fyçkë nga mendja!

Toni: Ti do 100 mijë Lekë për këtë, na merre, na! (Gris dokumentin). Na, na, na! Çfarë janë këto?

Antonin: Grisi se mbarove punë ti, grisi.

Toni: Çfarë kam mbaruar unë?

Eni Çobani: O zotëri, nuk mund t’i hedhësh ato.

Toni: Çfarë kam mbaruar? Ça do ti me këto?

Antonin: Ik ore mos na çaj dërrasat, ik ore largohu!

Toni: Dua siç e kemi lënë bashkë dua certifikatën.

Antonin: Ik se ta futa me këtë! Ta futa them! (Antonin ngre shishen e ujit).

“Erdhe ti paçavure? O kokëlesh me xhamadan! Mendjefyçkë”,Toni shtyn tej inxhinierin: Ke punë me mua!

Toni ka ardhur në vend të babait të tij Qazimit në seancën e ndërmjetësimit të “Shihemi në Gjyq”. Ai është thirrur nga Antonini, një inxhinier topograf që thotë se nuk ka marrë hakun e punës së kryer.

Në insertin prezantues të rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Toni thotë se Antonini “ka mashtruar babain e tij çdo ditë, i jepte një gotë raki, e ka mashtruar dhe do të marrë prapë para”. Sapo hyn në studio, situata mes tij dhe Antoninit nuk është aspak e qetë dhe seanca nis me tone të nxehta.

Antonin: Erdhe ti ore paçavure?

Toni: Erdha, erdha.

Antonin: O kokëlesh! Që më je bërë me xhamadan mua ti!

Toni: Prisje Qazimin këtu, por më ke mua!

Antonin: Si ke sy e faqe që erdhe këtu ore? Ti je mendjefyçkë ore, ti je bosh! Ti s’di as të shkruash, as të këndosh, as të lexosh, jo të kuptosh ti prokurën që kam unë me tët atë!! Ulu aty mos më çaj dërrasat mua o legen! Ik andej, ulu atje!

Toni: Zotrote, lekët që kërkon ti, me prokurën ke marrë 500 mijë Lekë të vjetra, i fute lekët në xhep, nuk ke bërë punën, mos më shtyj mua me dorë, ulu atje!

Antonin: Mos na çaj dërrasat, si s’ke turp!

Toni: Je një kokërr mashtruesi ti, ulu këtu, këtu, këtu! Boll e mashtrove Qazimin, tani ke punë me mua ti! Nuk ke mbaruar punën!

Antonin: E di ç’të bëj unë apo jo?

Toni: S’ke mbaruar punën, çfarë paraje do ti? Ku e ke punën, ku e ke certifikatën? Dua certifikatën? Dua certifikatën!

Djali vjen në vend të babait, Antonini: Ai është si lepurush, vetëm veshët i mungojnë

Antonini, një inxhinier topograf nga Fieri ka ardhur në “Shihemi në Gjyq” për t’u përballur me klientin e tij. Ai thotë se e ka kryer punën e tij dhe nuk është paguar, madje edhe është kërcënuar. Ndërsa hyn në studio, moderatori i programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Ardit Gjebrea i sqaron se klienti i tij nuk mundej të paraqitej dhe ka ardhur i biri. Antonini nis menjëherë të kundërshtojë.

Antonin: Sot unë kam kërkuar zotin Qazim Grëmbi të përballet me mua sepse kam bërë një punë dhe s’kam marrë asnjë kokërr leku. Unë studion dhe profesionin tim nuk mund ta fal se po të ishte kështu do kisha lënë fëmijët rrugëve, do kisha lënë familjen rrugëve. Ne punojmë që të ushqehemi dhe të respektojmë njëri-tjetrin. Kjo është fatkeqësia që më ka ndodhur mua sot dhe prandaj erdha në studion tuaj.

Eni Çobani: Megjithatë keni një prokurë, mos harroni.

Ardit Gjebrea: Për motive të pranueshme, nuk ka ardhue zoti Qazim, por djali i zotit Qazim që quhet Toni.

Antonin: Djali është një lepurush, vetëm veshët i mungojnë dhe nuk dua ta pranoj fare këtu!

Antonin: Të lutem, le ta mirëkuptojmë…

Ardit Gjebrea: Të të them atë që më ka ndodhur mua?

Eni Çobani: Ja ta dëgjojmë pra.

Antonin: Më ka ardhur në orën 12 të natës me dy rrugeçër te dera dhe më ka ardhur më ka shqetësuar në familje, fëmijët. Jemi familjarë të rregullt.

Ardit Gjebrea: Kush? Kush të ka shqteësuar?

Antonin: Ky! Ky djalë që vetëm veshët i mungojnë!

Ardit Gjebrea: Epo nëse të paska shqetësuar dhe ka marrë guximin, nuk më duket si lepurush.

“Të Panjohurit” – DAJAN SHATRAJ