E Diela Shqiptare – Emisioni 23 Prill 2023

19:43 23/04/2023

#EDielaShqiptare nga #ArditGjebrea prej vitit 2008 në #TvKlan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë. Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim.

“Të Panjohurit” – Gjeorgjina Shqalsi

“Shihemi në gjyq”- “Më kthe paratë, të jap divorcin!”

Burri i premton se do t’i kthejë shtëpinë e paratë: Gjej ndonjë më të mirë se s’më gjete mua tamam!

Vëllai i Dhimitrit, Spiro është arsyeja e vërtetë që Liria ka thirrur bashkëshortin e saj në “Shihemi në Gjyq”. Gjatë jetës së tij, Dhimitri ka shkrirë pasurinë për të ndihmuar vëllain e tij, duke mbetur vetë pa para e shtëpi. Kjo është arsyeja që Liria i kërkon që ai të marrë prej vëllait të tij borxhet që i detyrohet.

Në fillim të seancës së ndërmjetësimit nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Eni Çobani nënvizoi se bëhet fjalë për një shumë të madhe, por nuk zbuloi shifrën. Ndërmjetësja tha gjithashtu se ka kontaktuar me Spiron, ai ka rënë dakord për t’u takuar me të dhe më pas, është larguar drejt një shteti europian.

Pavarësisht këtij fakti, Dhimitri nuk pranon që të vendosë vëllain para përgjegjësisë dhe mjaftohet me premtimin e tij. Vetë ai i thotë Lirisë se do t’ia kthejë mundin e saj dhe rrugët e tyre mund të ndahen.

Dhimitri: E di kush është qëllimi im që ia kërkoj me firmë atij? Se ai e ka pranuar që do t’i jap dhe ka filluar të grumbullojë paratë. Qëllimi im që ia kërkoj me firmë sepse gjendja ime shëndetësore më këputi në mes, është që nesër kur fëmijët e mi që nuk peshojnë dot sa peshoj unë të më vriten, të më rrojë pasuria, të më rrojnë paratë mua po s’i bie kjo këtij lapsi! Gjykoj shumë larg unë dhe unë dua ta zgjidh ndryshe këtë punë, dua ta zgjidh me mirëkuptim dhe kisha bindje që do vinte me patjetër. Jo këtu, atje në zyrë vetëm për vetëm.

Eni Çobani: Do vijë? Jeni i bindur?

Dhimitri: E kam besimin.

Eni Çobani: Unë sikundër kam njoftuar çdo rast do njoftoj edhe këtë rast që në qoftë se zoti Spiro vjen për ta zgjidhur privatisht, jam më e lumtur edhe se ju, edhe se zonja Liri që ju të merrni atë që ai ju detyrohet.

Dhimitri: Do pranojë.

Eni Çobani: Jo do pranojë por nuk të vjen. Ne e kemi telefonuar disa herë, të lutem. Zonja Liri, çfarë i kërkon përfundimisht këtij zotërisë?

Liri: Këtij zotërisë unë i kërkoj të më kthejë shtëpinë se nuk kam vilë, një dhomë e një kuzhinë, të më kthejë edhe lekët që kam punuar me gjithë fëmijët dhe zotëria si të ketë qejfin pastaj. Dakord?

Dhimitri: Do të ta jap shtëpinë, do të të jap dhe paratë e hakut dhe do të të uroj mos gjen ndonjë burrë më të mirë nëse do se s’më gjete mua tamam! Hajde kaq!

Shkriu pasurinë për të ndihmuar vëllain, gruaja: Nuk të ndaj derisa të marr djersën e fëmijëve!

Konflikti i radhës në “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan ka në qendër një çift.

Liria dhe Dhimitri investuan në një biznes me kursimet e tyre të emigrimit, i cili falimentoi. Më pas në një hapësirë toke vendosën të ndërtonin një bar-restorant. Në secilin prej aktiviteteve të tyre, ata kanë patur gjithashtu si ortak vëllain e Dhimitrit, Spiron i cili është i vetmi që rezulton në dokumentacione.

Pra si Liria, ashtu edhe bashkëshortja e Spiros nuk figurojnë si kontribuese edhe pse kanë punuar. Ndërkohë, Dhimitri ka ndihmuar edhe në ndërtimin e shtëpisë së vëllait duke lënë si kolateral në bankë banesën e vet. Dhimitri ka humbur shtëpinë e tij për shkak se nuk mundi ta shlyente kredinë.

Sot çifti është në konflikt për shkak të parave që vëllai i Dhimitrit iu detyrohet sepse Liria i kërkon, ndërsa bashkëshorti i saj thotë se do ta presë të vëllain sa të jetë e nevojshme.

Dhimitri: Banesën e kisha… e shita me qëllim që të ndërtoja lokalin të vazhdoja se më ngeli vëllai, trysnia e vëllait, trysni nga familja, unë i papunë, ngela u bëra…

Eni Çobani: Po pra, ky biznes pra u vu përsëri me lekët tuaja.

Dhimitri: Me lekët e mia.

Eni Çobani: Po pra, këtë po thotë edhe zonja. Po ju bëj vetëm një pyetje… borxhet tuaja sot i nderuar, vazhdoni t’i paguani?

Liri: Po, vazhdon.

Eni Çobani: Ku i gjeni të ardhurat për të paguar borxhet?

Liri: Me pensionin e Dhimitrit, ne rrimë te kalamajtë, hamë, pimë te kalamajtë. Bravo i qoftë atij dhe tani thotë do e shikosh ti. Do ta shikosh ti zotëri se unë nuk të ndaj ty pa marrë lekët se emri jonë nuk figuron në asnjë…por s’të ndaj.

Dhimitri: Nuk ka shanse moj, merr vesh apo jo?!

Liri: Po, po, po shko atje shko.

Dhimitri: O ç’ke për të hequr prej meje, mendërisht, mendërisht!

Liri: Unë nuk të hiqem se unë s’të ndaj derisa të marr djersën e fëmijëve!

Dhimitri: Opingën e Sheros do marrësh, të jesh e bindur! Vëllait ia fal, të gjithëve ua fal, ty s’ti jap më!

Huaja e pashlyer fut në krizë martesën 45-vjeçare: Me mua s’ke punë më, kur të shihesh të puthesh me Milon!

Liria ka sjellë bashkëshortin e saj Dhimitrin në rubrikën e ndërmjetësimit të “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, “Shihemi në Gjyq”. Sipas deklaratave të çiftit, bëhet fjalë për një shumë të madhe parash që vëllai i Dhimitrit iu detyrohet.

Pas emigrimit, çifti investoi në një biznes që dështoi dhe në të bënte pjesë edhe vëllai i Dhimitrit. Sot ata nuk kanë marrë asgjë në këmbim të ndihmës dhe kontributit, por martesa e tyre 45-vjeçare ndodhet në një udhëkryq.

Dhimitri: Gjynah! 2 vjet fejesë dhe 43 vjet martesë, 45 vite, gati gjysmë shekulli, nuk më paske kuptuar se kush jam? Më paske dyshuar se cili jam? Në këtë moshë të më lësh ti mua, të arrish zotrote që unë të shtrohem 3 herë në spital, kam 4 operacione, mos të më shohësh njëherë me sy, të më biesh një gotë ujë atje? Ç’është kjo moj?

Po jo moj se me mua s’ke punë më! Unë i kam dashur vëllezërit, i dua dhe nuk i hedh kurrën e kurrës se jemi të atillë, të shkëlqyer me njëri-tjetrin. Ke qenë me mua në të keq në të mirë, por edhe familjen s’e kam lënë kurrë pas dore dhe s’kam për ta lënë dhe ato lekë unë kam bindjen që vëllai im i jep moj! Pse më solle këtu?

Eni Çobani: Shtëpinë ku e ke more zotëri tani se më vjen keq?

Dhimitri: S’kam shtëpi, e kam shitur.

Eni Çobani: Ku fle sot ti zonjë, ku rri ti?

Liri: Unë rri te nëna, ai fle te motra. Ndenjëm ca kohë te motra ime, motra erdhi se prishi shtëpinë…

Dhimitri: Jo moj jo! fle nëpër hotele dhe nuk e ul veten unë kurrën e kurrës, edhe te motra.

Liri: Po ku do vish?

Dhimitri: I vetmi person që më thotë hajde vëlla mos më rri rrugëve. Kaq! Ta dish! Ma nxore bojën fare! Nuk ta fal, me mua ke punë ti!

Liri: Jo, kujt ia dhe?

Dhimitri: Me mua ke punë ti që kur të shihesh me mua të puthesh me Milon, mbaje mend këtë punë!

Liri: As dua ta di fare, po ti ku do dalësh ore i zi?

Fabiani mban premtimin, djali i Blerinës fiton atësinë. Dituria shpreson për ribashkimin e çiftit

“Shihemi në Gjyq” u çel kësaj here pa praninë e Eni Çobanit. Moderatori i programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Ardit Gjebrea ‘pikasi’ disa detaje që i lanë të kuptonte se diçka po përgatitej.

Pas pak çastesh, Eni Çobani hyri e shoqëruar nga Blerina dhe Dituria, nënë e bijë të cilat i njohëm në seancën e 22 Janarit 2023. Këtë herë, ato erdhën për të ndarë një lajm të gëzueshëm.

Më 22 Janar, Blerina dhe Dituria u përballën në seancën e ndërmjetësimit për atësinë e djalit. Dituria i kërkonte vajzës të largohej nga shtëpia sepse s’kishte mundësi t’i mbante ose ta linte fëmijën në jetimore. Gjithashtu, u tha se Blerina nuk merrte asnjë të ardhur nga ish-bashkëshorti, Fabiani dhe gjatë kohës që qëndronte në familjen e tij, trajtohej keq nga vjehrra dhe nuk i plotësohej asnjë kusht.

Më 26 Shkurt, Fabiani telefonoi gjatë transmetimit të programit dhe pranoi atësinë e fëmijës. Ai gjithashtu tha se do të vinte shumë shpejt në Shqipëri për t’i dhënë mbiemrin si dhe për të shlyer detyrimet morale e financiare. Blerina asokohe u shpreh se fëmija i thoshte “babi” gjyshit të tij, por duket se tashmë çdo gjë është në rrugën e duhur.

Blerina: Unë jam shumë e lumtur se falë ndihmës së zonjës Eni unë sot mora atësinë e djalit. Djali sot njeh babain e vet, u takuam, paguan detyrimin e vet, djali e sheh dhe jam shumë e lumtur për të.

Dituri: Hoqëm një brengë të madhe që unë e mbaja kaq kohë brenda për atë fëmijë dhe unë sot jam e lumtur, jam e çliruar plotësisht që Brajani sot njohu babanë e tij.

Eni Çobani falenderoi publikisht Fabianin, babain e fëmijës i cili u kthye nga Gjermania për t’i dhënë atësinë Brajanit. Ajo gjithashtu shprehu edhe dëshirën se “mund të shohim një mrekulli”, duke iu bashkuar mendimit të Diturisë për çiftin.

Dituri: I shikoja të tre bashkë edhe…

Ardit Gjebrea: Të vinte keq?

Dituri: Po normale se vërtet është djalë i shkëlqyer.

Ardit Gjebrea: Filloi t’i thërrasë babi?

Blerina: Po, e kapte në qafë, e puthte, luanin bashkë.

Dituri: Për atë fëmijë që gëzohej bashkë me babanë e nënën afër, për mua ishte lumturi e madhe.

Eni Çobani: Fabiani na dëgjon.

Ardit Gjebrea: E rëndësishme është që të duhet nëna me babain, unë nuk e di nëse ju duheni akoma Blerina. Ti e do?

Blerina nuk përgjigjet, por qesh.

Dituri: E lehtë që ta takonte pas 3 vitesh nuk ishte, kështu që…

Ardit Gjebrea: Të kishte marrë malli?

Blerina vijon të qeshë.

Eni Çobani: Përderisa qesh, më duket se është “po”.

Ardit Gjebrea: Asaj po i dalin sytë nga vendi nga kënaqësia!/

Ka një mesazh për ty

Shoqet e të enjtes

“Ti je dielli, ne jemi lulet”, surpriza e 11 anëtareve të grupit “MNP” për mikeshën e tyre

Çdo të enjte, një grup prej 25 grash takohen në Prushë prej më shumë se 15 vjetësh. Këto mikesha ndajnë gjithçka me njëra-tjetrën dhe sot, 11 prej tyre erdhën për të surprizuar Letën, organizatoren e këtij klubi në “Ka Një Mesazh Për Ty”.

Ndërsa ekrani u hap përpara saj dhe pa 5 prej mikeshave, emocioni dhe habia e Letës ishte i jashtëzakonshëm. Por, ndërsa moderatori i programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan i kërkoi të mbyllte sytë, ajo pa përpara saj 6 mikesha të tjera. Të 11-a gratë,në dukje kaq të ndryshme kanë një mesazh të përbashkët, të ndërthurur me humor të cilin e përcollën nëpërmjet Majlindës.

Majlinda: E dashur, sa bukur e the grupi “MNP”, që do të thotë margaritarë, të nderuara dhe punëtore. Jo ashtu siç e kishim bërë ndërmend që në fillim, grupi “Menopauza”, e hoqëm atë.

Leta: Ardit, më fal. Ky ëhstë një emër vërtet siç e tha doktoresha për ne gratë që jemi margaritarë, të çmuara, të nderuara dhe punëtore, por shkurtimisht quhet “MNP”.

Ardit Gjebrea: Dhe?

Leta: Dhe shumë herë ka keqkuptime se ne pothuajse jemi në atë moshë tani. E thashë.

Majlinda: Lulja e diellit e kthen kokën gjithë kohën nga dielli për të marrë energji, pozitivitet dhe për të mbijetuar dhe këtë e kemi bërë ne të gjitha së bashku në atë takimin tonë shpirtëror çdo të enjte prej gati 14-15 vitesh. Por ne kemi edhe ditë gri dhe ua kam shpjeguar edhe grupit këtu që në ato ditët gri, lulet e diellit që ne ishim të gjitha drejt diellit, kthehemi të gjitha drejt njëra-tjetrës dhe atë energji që kemi marrë nga dielli, tani ia transmetojmë njëra-tjetrës ashtu së bashku të mbledhura.

Dielli je brenda ti, ne jemi lulet anash e anash. Të duam pafund dhe ne jemi me shumë fat së bashku dhe unë e para që do plakem, do kem luksin të plakem me motra kaq të bukura dhe me motra kaq të mira që gëzojmë aq shumë së bashku dhe besoj të gjithë ndoshta do na kenë pak zili që të vijnë të na vizitojnë se sa gjëra të bukura dimë të bëjmë së bashku atje. Ne jemi “in charge”. (në komandë)

Më herët gjatë rubrikës, Leta u shpreh se nuk mendonte se pas ekranit do të ndodhej Rebeka, vajza e saj pasi e përshkroi si një njeri të rezervuar dhe modest. Ndaj, surpriza e saj u bë edhe më e bukur sepse buqeta e luleve iu dorëzua pikërisht nga e bija.

Mrekullia e Letës, u bë nënë 16 vite pas martesës

Leta Cenollin e njohëm nëpërmjet historive të rrëfyera për të në “Ka Një Mesazh Për Ty”nga 5 mikeshat e saj. Moderatori i programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Ardit Gjebrea, shpjegoi se pati një refuzim shumë të fortë prej saj për të pranuar ftesën. Megjithatë, me një këmbëngulje shumë të madhe nga stafi, Leta pranoi dhe na dha mundësinë ta njohim duke e rrëfyer vetë historinë e saj.

Leta: Unë jam e martuar. Kam një vajzë.

Ardit Gjebrea: Si e ka emrin?

Leta: Rebeka.

Ardit Gjebrea: Po pse u martua aq shpejt?

Leta: Si shpejt?

Ardit Gjebrea: Sa vjeç është?

Leta: 25.

Ardit Gjebrea: Po.

Leta: Ardit, t’i them të tëra unë tani?

Ardit Gjebrea: Po pse jo?

Leta: Sepse unë dhe bashkëshorti im kemi 40 vjet martuar por Rebekën e kemi lindur pas 16 vjet martesë. Kur ne themi që Zoti bën mrekulli, vërtet Rebeka ka qenë një mrekulli nga Zoti. Dhe pyetjet tuaj që thatë pse e martuat shpejt, nuk ishte shpejt, ishte një hezitim sepse unë isha 40 vjeçe kur e kam lindur, tani jam 65 dhe dua që të bëhem gjyshe, prandaj desha ta martoja shpejt.

Ardit Gjebrea: Sa kohë ka që është martuar?

Leta: Në Korrik.

Ardit Gjebrea: Të ka bërë gjyshe apo akoma?

Leta: Jo, më thotë “prit”.

Ardit Gjebrea: Po çfarë do presë mi Rebeka apo…

Leta: Jo, s’e besoj që është Rebeka.

Ardit Gjebrea: Pse?

Leta: Rebeka është, jo se është vajza jonë, erdhi një fëmijë shumë i mbarë. Ajo ka një shpirt shumë të madh, është shumë inteligjente, është shumë e dashur, por është shumë modeste. Nuk e besoj që do ta ketë bërë Rebeka.

Ardit Gjebrea: Nuk është nga ato që vjen në studio televizive?

Leta: Jo.

Ardit Gjebrea: I ka ngjarë mamit?

Leta: Jo, unë dua. I ka ngjarë babit.

Humbja e bashkëshortit i shkaktoi ankth, bekimi që ndihmoi Zamirën të rigjente veten

Leta Cenolli është njeriu që iu është gjendur pranë një grupi të bukur grash, të cilat kanë ardhur të na njohin me të në “Ka Një Mesazh Për Ty” përmes historive të tyre. Zamira e njeh Letën që nga periudha e gjimnazit por momenti që atë e afroi më shumë me mikeshën ishte humbja e bashkëshortit, një ngjarje që ajo e rrëfen me detaje në rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan.

Zamira: Unë Letën e njoh prej vitesh, që në gjimnaz në Korçë, por tani unë kam emocione dhe do them vetëm një gjë që është më specifike tek mua. Para një viti unë kam humbur bashkëshortin dhe kalova në ankth, panik, u ndjeva shumë keq. Mundoheshin gocat të dilnim thosha jo, jam shumë mirë dua të rri brenda. Ka qenë Leta ajo që e falenderoj jashtë mase për durimin që pati ndaj meje, për përkushtimin dhe kujdesin që bashkë me motrat e tjera, linte punën, më merrte, unë iu thosha nuk dua t’ju bëhem barrë, ajo thoshte që “sot na ka ftuar”, për shembull “Zana për drekë, do na japë një drekë” si e si që unë të dilja.

Ardit Gjebrea: Të humbje mendjen.

Zamira: Të humbisja mendjen dhe arritëm së bashku një ditë që unë t’i thosha vetes po, jam ajo që kam qenë dhe e falenderoj dhe e dua jashtë mase sepse Leta nuk është bekim vetëm për mua, por është bekim për të gjithë ata që e njohin, edhe për familjen time.

Nga ana tjetër, Suzana e konsideron veten me fat që Leta shkoi në Prushë, aty ku tashmë prej 15 vjetësh zhvillohen çdo të enjte takimet e 25 grave.

Suzana:Unë dua të them që kam qenë gruaja më me fat nga të gjitha këto gra.

Ardit Gjebrea: Pse?

Suzana:Sepse Leta ishte me punë në Tiranë dhe ishte Zoti ndoshta ose fati im që e solli në Prushë.

Ardit Gjebrea: Çfarë ndryshoi në jetën tënde kjo atmosferë?

Suzana:Kjo ishte ndryshim shumë i madh sepse u prish sistemi, isha një shtëpiake, por kur shkova me Letën, shkova në punë, dola nga shtëpia.

Mjekja që preku fundin, historia e Majlindës: Humba veten, isha në krizë identiteti

11 zonja kanë ardhur në “Ka Një Mesazh Për Ty” për mikeshën e tyre, Letën. 5 prej tyre ndodhen në skenën e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan dhe kanë nisur të rrëfejnë historitë e tyre. Historia e Majlindës ka të bëjë me sfidat dhe disfatat që përjetohen nga profesioni. Ajo është mjeke dhe komunitetin e 25 grave që takohen çdo të enjte në Prushë, e ka njohur gjatë një periudhe kur ndiente se kishte prekur fundin dhe ndodhej në një krizë identiteti.

Majlinda: Historia ime njerëzore është paksa më ndryshe se e Elvirës sepse unë vërtet në profesion jam mjek dhe deri në 2006 kam pasur disa ide fikse në kokë që pasi mbarova fakultetin, bëra specializimin, kisha një punë të bukur, punoja në një institucion shëndetësor të rëndësishëm, kisha krijuar familjen, jetoja në një vend të mirë në mes të Tiranës, mora masterin, u bëra Doktor Shkencash dhe në atë moment njeriu fillon që të…

Ardit Gjebrea: Që të ëndërrojë.

Majlinda: Për të bërë gjëra më të mira në fushën që unë isha specializuar. Mirëpo pikërisht në atë moment kur ti kupton që ai Doktor Shkencash, me nder teje i them ndonjëherë, më fal se më shpëtoi…

Ardit Gjebrea: S’ka problem, fjala ‘nder’ është në rregull.

Majlinda: E gjeta veten të papunë dhe ajo kalaja e rërës u shkri dhe unë isha në fund. Ndenja disa muaj pa punë, humba veten, isha në një krizë identiteti dhe kur ti prek fundin, ndien që ke krizë identiteti dhe ke shumë pikëpyetje në vete për çfarë ia vlejtën gjithë këto sakrifica, tërë këto vite studimesh? Sigurisht që njerëzit nuk të kuptojnë gjithmonë për arsyet pse ti e humbet një punë, nuk ka pikë rëndësie sot, madje them sa me fat, ndoshta ishte një plan i Zotit që unë duhet të prekja fundin për të rilindur në një formë të re dhe që të mundem t’i shërbej njerëzve akoma më mirë se sa formimi im akademik.

Kështu që dikush pas ca muajsh pa punë më orientoi që ishte një vend pune në një fshat, në Kashar dhe nuk hezitova. Renda me vrap edhe pse puna që kisha pasur më përpara ishte vetëm një minutë e gjysmë larg shtëpisë time ndërsa puna që më priste si mjek konsultori që do merresha me bebat e vegjël ishte një punë që fillonte në orën 07:00 të mëngjesit dhe emrin e ka Kashar se fillonte në Yzberisht dhe përfundonte në Mazrekë, afër Vorës, e gjithë komuna. Kështu që pata nja 2-3 vjet ambientimi me këtë fillim të ri që mund të them më mbushi por jo plotësisht sepse gjithmonë unë kisha ëndërr mbrapa kur do kthehem në qytet, kur do kthehem të punoj në atë vend që më përket, kjo ishte bindja ime në atë kohë.

Rastësisht, nga mjek në Kashar kalova mjek në Prushë, mjek familje dhe mjek pediatër. Ajo që dua të falenderoj është që ti ndonjëherë gëzimin e gjen jo thjesht te shoqëria akademike që shpesh është artificiale dhe formale edhe kur të buzëqesh, kështu që unë dua të falenderoj pa fund mikeshat e mia dhe është aq e bukur ajo e enjtja sa unë shpesh them pse Zoti nuk ka bërë dy të enjte që ne të bashkohemi bashkë.

‘Orkideja e jetës’, dhurata që zgjoi shpresën e Elvirës gjatë pandemisë së Covid-19

Pjesa e parë e rubrikës “Ka Një Mesazh Për Ty” filloi ndryshe nga ç’jemi mësuar ta shohim. Moderatori i programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Ardit Gjebrea u gjend midis publikut ku na njohu me 6 zonja të cilat janë pjesë e një komuniteti të vogël prej 25 grash.

Zonjat na prezantuan edhe 5 prej shoqeve të tyre, të cilat ndodhen në njërën anë të ekranit. Të 11 gratë kanë ardhur vetëm për shkak të një personi. Për të na njohur pak më shumë me grupin, Zamira, njëra prej zonjave që ndodhet në skenë, shpjegon se ky grup grash takohet çdo të enjte dhe ndajnë gjithçka bashkë prej më shumë se 15 vjetësh.

Fjalën e merr Elvira, e cila ndan eksperiencën e saj me këtë grup duke rrëfyer një prej episodeve më të forta dhe të vështira. Gjatë pandemisë, Elvira dhe bashkëshorti i saj u sëmurën me Covid dhe i vetmi njeriu që iu gjend pranë ishte pikërisht organizatorja e këtij grupi. Njësoj si të ishte engjëll, ajo diti t’i jepte shpresë Elvirës edhe pse vetë gjendej në një moment të vështirë.

Elvira: Ne jemi një grup simpatik, por merita e këtij grupi është ajo zonja për të cilën ne kemi ardhur këtu, një organizatore e jashtëzakonshme, kur ta shihni, s’po flas më shumë, do e aprovoni. Unë do them vetëm eksperiencat e mia, kam shumë, shumë, por do them atë… Në një kohë kur unë mendova se rashë në tokë, mendova se gjithçka mbaroi për mua, atë që e përjetoi gjithë bota, koronën, unë isha vetëm me burrin tim se fëmijët i kam jashtë dhe neve fatkeqësia na zuri të dyve përnjëherë.

Në këtë kohë vetëm me këtë zonjën që do shohim komunikoj. Ajo vetë po kalonte një periudhë shumë të vështirë se do kryente një operacion. Përveç koronës, mjekët i thoshin as mos lër njeri të të vijë në shtëpi dhe as mos shko, mos të kesh kontakte me asnjë. Vetëm më vjen në shtëpi dhe më sjell një orkide se mua më vjen për të qarë por kuptimin e orkidesë në atë moment e quajta sikur ajo më tha që ty s’do të të gjejë asgjë se ti do ushqesh këtë lule dhe do jetosh prapë.

Ishte gjëja më… ishte tamam ai momenti i duhur dhe nga njeriu i duhur se ajo nuk të thotë ndonjëherë që je sëmurë ose pse je, të jep një optimizëm të jashtëzakonshëm. Që atë ditë, unë do e them dhe këtë, kam thënë që s’do e them, por…unë fëmijëve të mi i kam thënë që amanet, në qoftë se unë vdes,do e keni që ju do e ndiqni këtë grua që në momentin më të vështirë m’u gjend.

Emri i kësaj gruaje që ka bashkuar grupin është Leta Cenolli.

Dashuroi komandantin, takimi suprizë

Studentja u dashurua me profesorin, ‘flaka’ 40-vjeçare që lindi nga një shikim

Kujtimi dhe Agroni janë dy shokët e fëmijërisë së Pavlit, por tre miqtë nuk janë takuar prej 40 vjetësh. Ndërkohë, bashkëshortja e Pavlit, Mimoza, gjatë bisedave me stafin e “Ka Një Mesazh Për Ty” i ka përmendur shpesh dhe ka shprehur dëshirën që ky takim të ndodhë.

Kujtimi dhe Agroni gjenden në anën tjetër të studios së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan dhe Mimoza nuk e di që ata do dëgjojnë historinë e saj. Ajo rrëfen për “të dashurin e saj të jetës”, për të cilin shprehet se është shumë e dashuruar. Ndjenjat midis tyre lindën kur Mimoza ishte maturante ndërsa Pavli profesori i saj dhe qe një dashuri me shikim të parë.

Mimoza: Pavli, në 1982 unë mbarova shkollën e mesme, isha viti i fundit, ai mbaroi Akademinë Ushtarake.

Ardit Gjebrea: Ti ishe maturante?

Mimoza: Unë isha maturante, ai u caktua si mësues në shkollën time për të bërë stërvitje ushtarake dhe të them të drejtën, e lanë edhe si tip kujdestari në klasën time. Ditën e parë që erdhi, që na dha mësim i ngula sytë dhe s’po i hiqja, aq u dashurova me të.

Ardit Gjebrea: Çfarë të bëri të dashuroheshe?

Mimoza: Ishte shumë xhentil si djalë, shumë simpatik, shoqet e klasës…

Ardit Gjebrea: Nuk ishte pak natyrë e sertë meqenëse ishte ushtarak?

Mimoza: Jo, jo. Më duket mua, ndoshta edhe mund të ketë qenë, por unë siç e pashë atë ditë dhe sot që kam 40 vjet që jetoj me të, e shikoj njësoj.

Ardit Gjebrea: Ndërkohë the “shoqet e klasës” dhe ta ndërpreva, mos më thuaj që edhe ato u dashuruan me të?

Mimoza: Shoqet e klasës, po shikonin diçka ndërmjet nesh…

Ardit Gjebrea: Thashë se mos e pëlqyen edhe ato Pavlin.

Mimoza: Po shikonin një gjë ndërmjet nesh…

Ardit Gjebrea: Dhe u tërhoqën.

Mimoza: Dhe më thanë “Moza nuk ke gabuar, ec përpara”.

Ardit Gjebrea: Si vazhduat? Po ai u dashurua me ty?

Mimoza: U dashurua më shumë se unë. Fati im ishte që unë ku kisha shtëpinë time të mamasë, 200 metra ishte reparti ushtarak ku Pavli punonte dhe në repartin ushtarak, jepte edhe mësim dhe ishim shumë afër me njëri-tjetrin me shtëpi. Sa më shumë shikoheshim, më shumë dashuroheshim.

Ardit Gjebrea: Cili ishte momenti i parë që i shprehët dashurinë njëri-tjetrit?

Mimoza: Më ke prekur pikën e dobët! Ikja në shkollë në mëngjes në orën 07:00, ikja një çikë shpejt. Në kohë vjen Pavli nga reparti dhe po nxitonte dhe më tha mua “Mimoza, unë nesër do iki te prindërit, çfarë përgjigje t’i jap për ty? Ndërmjet ne të dyve ka mbaruar çdo gjë?” I thashë “po, të dua me mish e me shpirt”. Më kapi në qafë dhe që atë ditë… është jeta ime e lumtur.

40 vite pa u parë me shokët e fëmijërisë, gruaja i realizon takimin përmallues

40 vjetët e martesës midis Mimozës dhe Pavlit kanë kaluar në një vorbull dashurie dhe lumturie. Për t’ia kthyer këto ndjesi, Mimoza ka ardhur në “Ka Një Mesazh Për Ty” me një dëshirë të madhe që bashkëshorti i saj të takojë dy shokët e tij të fëmijërisë me të cilët nuk është parë prej 40 vjetësh.

Pas martesës, Mimoza dhe Pavli emigruan në Itali dhe këta shokë ishin arsyeja që i lidhte me Shqipërinë. Fillimisht, në rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan ishte Mimoza ajo që u befasua nga takimi me dy miqtë e bashkëshortit të saj.

Tashmë, të tre janë bashkuar për t’ia dhuruar këtë emocion Pavlit, i cili më 20 Prill ka festuar edhe ditëlindjen e tij të 65-të. Reagimi i tij kur sheh Mimozën mes dy miqve të tij, është plot humor.

Pavli: Tradhtare e pabesë!

Ardit Gjebrea: Kush janë ata?

Pavli: Këta janë shokët e vjetër të mitë, të shkollës, të shkollës “Skënderbej”.

Ardit Gjebrea: Që i kanë emrat?

Pavli: Agron Beqo, pastaj… m’u veshën sytë me lot tani, nuk e njoh dot atë tjetrin.

Ardit Gjebrea: Kujtimi.

Pavli: Kujtim Tahiri.

Ardit Gjebrea: Që e ke patur dëshmitar në dasmë.

Pavli: Kujtim Tahiri, shok që ishte edhe një nga shokët tanë që është martuar shumë, shumë i ri. Korçar, jashtëzakonisht person i mirë siç ishin edhe gjithë të tjerët, por me Kujtimin kam pasur shoqëri më të ngushtë fillimisht. Ka qenë edhe në dasmë kur jemi martuar.

Ardit Gjebrea: Vite pa u takuar.

Pavli: Shumë, shumë vite.

Ardit Gjebrea: Do ta dëgjosh mesazhin që ka Mimoza për ty?

Pavli: Po.

Mimoza: Pavli, në jetën tonë të përbashkët 40-vjeçare më ke bërë jashtëzakonisht të lumtur me jetën time dhe unë dua që ty të të bëj të lumtur me shoqërinë tënde të vjetër që ke vite pa u parë dhe pa u takuar me ta. Më erdhi dita të takohesh me shokët e shkollës tënde.

“Kujdes shëndetin”- Kanceri i zorrës dhe i rektumit

