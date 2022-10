E diela shqiptare – Emisioni 23 Tetor 2022

Shpërndaje







19:52 23/10/2022

#EDielaShqiptare nga #ArditGjebrea prej vitit 2008 në #TvKlan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë. Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim.

“Kënga Magjike”- (23 Tetor 2022)#feeltheenergy

“Shihemi në gjyq”-Fëmijet u marrin firmat, prindërit në sherr

”Ka një mesazh për ty”

Jeta e dytë e Albanës

Hoqi stomakun para 6 muajsh, Albana: Jetën e kam falë motrës

Albana prej 6 muajsh është duke vuajtur nga një sëmundje e cila ka shqetësuar jo vetëm atë, por edhe njerëzit e saj të dashur. Ajo ka hequr stomakun për shkak se rezultoi me tumor malinj dhe sipas saj pasojat do kishin qenë shumë më të rënda nëse nuk do e kishte zbuluar në kohë sëmundjen.

Këtë të diel ajo ka ftuar në rubrikën “Ke një mesazh për ty” te “E Diela Shqiptare” në Tv Klan motrën e saj Ermirën, pasi sipas saj ka qenë pikërisht e motra që i ka shpëtuar jetën me kujdesin e saj.

“Kisha kohë që vuaja nga stomaku dhe mjaftohesha me qetësues. Nuk shqetësohesha të shkoja te mjeku. Kur erdha në Tiranë, Tirana është më e lodhshme. Ikja me kafe dhe cigare, se pija edhe cigare shumë. Ikja me orë të tëra pa ngrënë dhe nuk më shkonte në mendje për të ngrënë. Një ditë të bukur ky stomaku, vajti e vajti u mbush kupa. Më erdhi vreri. Motra nuk më telefononte kurrë në punë, më ka marrë në telefon. Unë i thashë vetëm të lutem mos më fol se po vdes. Ajo ka marrë direkt doktorin dhe la takim”, tha Albana duke treguar se përse ka ftuar pikërisht motrën për këtë surprizë.

Albana: Motra ime të kërkoj falje njëherë për këtë surprizë që të bëra që të solla në televizor. Po unë këtë dua ta marr thjesht si një sport për të parë përpara. Për t’i vënë poshtë të gjitha streset e mia, dhimbjet e mia, për të reflektuar për sëmundjet, për ta mposhtur dhe ti e di shumë mirë pse të kam zgjedhur ty. Unë mund të sillja fare mirë edhe mamin tim këtu që më ka dhënë jetën dhe jam e shtrenjtë për të. Por ti ishe ajo që unë sot të kushtohem jetës. Je ti që e zbulove sëmundjen time. Ishe ti që erdhi ora dhe çasti që më çove te mjeku, se me neglizhencën time unë kushedi ku do kisha përfunduar dhe orët e mia kushedi si do kishin mbaruar. Unë e di që më ke shumë xhan, e di që je mbështetje e madhe për mua sot, dhe jo vetëm ti, por të gjithë motra e vëllezër, se ne jemi familje shumë e madhe. Sot nuk të kam thirrur thjesht për të falenderuar, por edhe për të bërë një premtim. T’ju heq atë merakun që ju mbani. Se unë e di që ti e mban në stres. Nëse unë e kam në trup ti mban stres dyfish, se je dëshmitare e gjithë kësaj që ka ndodhur me mua. Dua t’ju bëj një premtim sot, që unë do ushqehem me vullnetin tim, do pi ujë siç thotë doktoresha për t’i bërë ballë kimiove, e di që e gjithë beteja është e gjatë, me shpresën te Zoti them se do e fitoj këtë luftë­.

Ardit Gjebrea: Ermira, e vështirë është, motra, lufta, ana psikologjike është shumë e rëndësishme. Të falenderoj shumë që erdhe se ajo ka shumë nevojë për suport. Sigurisht dashuria për motrën është ajo që është, por unë jam i sigurt që ti ke bërë edhe sakrifica nga jeta jote.

Ermira: Duke qenë më afër nga motrat e tjera thjesht e kam mbështetur shoqëruar, suportuar me ekzaminimet për të mos e lënë vetëm se ajo ka edhe pjesëtarë të tjerë të familjes. Sikletin më të madh e ka pasur ajo. Unë nuk e ndiej veten se jam sforcuar apo lodhur, por më ka shqetësuar më tepër fakti që ajo neglizhon pak te pjesa e ushqyerjes. Duhet të bëjë më tepër kurajo për ta përballuar sepse beteja sapo ka filluar, ato që thonë mjekët duhet zbatuar.

Familja i mbyll derën, surprizon fqinjët

“Nëna më tha vrite fëmijën”, Jeta rrëfen vuajtjet e shkaktuara nga familja

Jeta është një grua 48 vjeçe e cila vjen nga një fshat i Ballshit. Kur ishte e vogël ajo ka vuajtur shumë dhe është trajtuar shumë keq nga familja. Prej kohësh ajo e ka ndërtuar jetën e saj në Itali, ndërsa në Shqipëri dyert për të janë të gjitha të mbyllura, pasi asnjë i afërm nuk e takon.

Në rubrikën “Kam një mesazh për ty” në emisionin “E Diela Shqiptare”, në Tv Klan ajo ka rrëfyer se fëmijëria e saj ka qenë e vështirë dhe plot vuajtje dhe se është martuar dy herë pa dëshirë nga prindërit e saj. Herën e parë ajo është martuar në moshën 19-vjeçare më një burrë që aso kohe ishte 30 vjeç.

Pas martese Luljeta tregon se është keqtrajtuar shumë në shtëpinë e burrit madje edhe nga vjehrri dhe vjehrra e kur ngeli shtatzënë vendosi të kthehej në shtëpinë e prindërve. Në atë kohë asaj i është dashur t’i dalë kundër edhe nënës dhe motrave të saj të cilat pasi mësuan se Jeta ishte shtatzënë i kërkuan asaj ta hiqte fëmijën.

Jeta: Kur kam qenë e vogël kam vuajtur shumë dhe jam trajtuar keq nga familja. Pas fëmijërisë së vështirë më kanë martuar të vogël.

Ardit Gjebrea: Sa vjeçe të kanë martuar?

Jeta: 19 vjeçe. Dhe pa lejen time. Nuk më kanë pyetur.

Ardit Gjebrea: E njihje burrin?

Jeta: Jo. Vetëm kur erdhi më thanë që ka ardhur edhe më parë. Vendosën ata, jo unë. Dhe ishte më i madh se unë në moshë.

Ardit Gjebrea: Sa vjet ishte më i madh?

Jeta: Ai ishte 30 unë 19.

Ardit Gjebrea: 11 vite diferencë. Si shkoi martesa e parë?

Jeta: Nuk shkoi mirë martesa. Unë ngela shtatzënë dhe u thashë të shtëpisë se nuk shkoj mirë. Mami me motrat më thanë vrite fëmijën.

Ardit Gjebrea: Vrite fëmijën! Ti çfarë bëre?

Jeta: Nuk e vrava, nuk i dëgjova ato. Babi nuk dinte gjë. Se punonte me naftën, nuk e dinte ç’ndodhte në shtëpi. Kur vjen babi në Ballsh në spital i thashë që nuk dua të kthehem atje.

Ardit Gjebrea: Në shtëpinë e burrit?

Jeta: Po.

Ardit Gjebrea: Po pse ?

Jeta: Më trajtonin keq, vjehrra më vjehrrin më shumë. Kur dola nga ditët erdhi babi më mori. Kam vajtur në fshat dhe mami tha “çoje vajzën atje, nuk do e mbajmë”.

Ardit Gjebrea: Po pse kjo sjellje e nënës?

Jeta: Sikur isha e huaj. Nuk e di edhe në jetimore ta marrësh fëmijën nuk duhet ta trajtosh kështu.

Ardit Gjebrea: Çfarë ndodhi më pas?

Jeta: U ktheva në shtëpi, mami thoshte “do e çosh”, unë nuk thosha nuk e çoj, babi tha “mirë nuk do e çojmë vajzën”.

Ardit Gjebrea: Si e ka emrin vajza?

Jeta: Luljeta.

Vajza 12 vjeçe, i ati i kërkoi të punonte në rrugë, Jeta rrëfen ngjarjen tronditëse

Jeta e saj nuk ka qenë aspak e lehtë. E keqtrajtuar nga ata që duhet ta mbronin, familja e saj, Jeta sot ka treguar për “Kam një mesazh për ty” në “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, kalvarin e gjatë të vuajtjeve të saj.

Ajo ka treguar se fëmijëria e saj nuk ka qenë e lehtë, por vështirësitë u bënë më të mëdha pas martesës. Ajo u martua dy herë nga prindërit e saj pa dëshirë. Herën e parë ishte vetëm 19 vjeçe me një burrë i cili e keqtrajtonte, madje keqtrajtimi nuk vinte vetëm nga ai, por edhe nga vjehrra dhe vjehrri i saj, për këtë arsye ajo kur ngeli shtatzënë vendosi të kthehej në shtëpinë e prindërve. Pas shumë konflikteve me nënën e saj, atë e martuan për herë të dytë. Këtë herë ajo u bë me dy vajza të tjera.

Ajo ka treguar se burri i saj i dytë bashkë me kunatin kishin bërë plane që ta dërgonin në Itali me qëllim që të punonte në rrugë. Jeta ka treguar se ajo ia doli të shpëtonte nga kjo situatë, por gjithsesi u largua për në Itali në mënyrë që të mund të mbante veten dhe vajzat e saj. Kur ajo u kthye pas dy vitesh dhe donte të merrte vajzat zbuloi se tyre u kishin thënë se e ëma punonte në rrugë dhe se do i nxirrte edhe ato për të punuar.

Por më tronditëse se kjo është rrëfimi i jetës kur tregon se pas shumë përpjekjeve arriti të merrte vajzën e vogël me vete dhe pas 3 a 4 ditëve, ndërkohë që vajza në atë kohë 12 vjeçe flet me të atin në telefon ky i fundit i kërkon para. E madje i thotë të punojë si nëna e saj për të cilën mendonte se punonte në rrugë.

Ardit Gjebrea: Ti ku punon sot?

Jeta: Unë punoj në Itali, punoj 24 orë në kujdes familjesh.

Ardit Gjebrea: Vajzat i ke marrë të dyja?

Jeta: Po mora të voglën në fillim. E vogla ka 10 vite që, e vogla 8 vjet.

Ardit Gjebrea: Po të voglës çfarë i kishin thënë?

Jeta: Edhe dy të voglave u kishin thënë “mos ik se mami punon në rrugë do të nxjerrë edhe ty”.

Ardit Gjebrea: Kur erdhi e vogla në Itali dhe e pa që ti nuk e bëje atë punë, çfarë të tha?

Jeta: Pas tre ditësh që e mora të voglën më tha do të them një gjë, me vete thash do kthehet. Kushtonte edhe bileta, unë isha e vetme. “Mos të ngelet qejfi!“, më tha. Jo i thashë. “Unë nuk dua të kthehem më” tha. I thashë kjo është edhe shtëpia jote edhe e imja. Flet me të motrën në telefon dhe i thotë “janë gënjeshtra”.

Ardit Gjebrea: Ajo kishte dëgjuar shumë gjëra në shtëpi dhe aty shpërtheu dhe të tregoi çfarë kishte dëgjuar. Po e motra çfarë i tha?

Jeta: Nuk besonte akoma. Pas disa ditësh i kam dhënë telefonin vajzës të fliste me të atin. Pas tre a katër ditësh. Ai gjëja e parë që i tha ishte: “Do më dërgosh para?” “‘Ku t’i gjej lekët?“,i tha vajza. “Po punon mami, do punosh edhe ti”. Ajo ishte 12 vjeçe.

Ardit Gjebrea: Babai i thoshte vajzës 12 vjeçe që “do punosh edhe ti?” Rrugëve?! Vajzës?!

“Ai të pinte raki, unë të punoja në rrugë”, Jeta tregon si u nis për në Itali në bagazhin e makinës

Jeta e saj nuk ka qenë aspak e lehtë. E keqtrajtuar nga ata që duhet ta mbronin, familja e saj, Jeta sot 48-vjeçare ka treguar për “Kam një mesazh për ty” në “E Diela Shqiptare”, kalvarin e gjatë të vuajtjeve të saj.

Ajo ka treguar se fëmijëria e saj nuk ka qenë e lehtë, por vështirësitë u bënë më të mëdha pas martesës. Jeta u martua dy herë nga prindërit e saj pa dëshirë. Herën e parë ishte vetëm 19 vjeçe, me një burrë i cili e keqtrajtonte, madje keqtrajtimi nuk vinte vetëm nga ai, por edhe nga vjehrra dhe vjehrri i saj, për këtë arsye kur ngeli shtatzënë vendosi të kthehej në shtëpinë e prindërve. Pas shumë konflikteve me nënën e saj, atë e martuan për herë të dytë. Këtë herë ajo u bë me dy vajza të tjera.

Ajo ka treguar se burri i saj i dytë me të cilin kishte 20 vite diferencë, së bashku me burrin e motrës së saj kishin bërë plane që ta dërgonin në Itali me qëllim që kjo të punonte në rrugë. Jeta ka treguar se ajo ia doli të shpëtonte nga kjo situatë, por gjithsesi u largua për në Itali në mënyrë që të mund të mbante veten dhe vajzat e saj.ht

Ardit Gjebrea: Çfarë ndodhi me jetën tënde, u martove, linde edhe dy vajza të tjera. Ndërkohë Luljetën e more me vete?

Jeta: Jo nuk e mora se nuk ma la babi. Më tha këtë vajzë do e rris vetë. Unë gjeta dhe dy atje dhe i kam rritur unë.

Ardit Gjebrea: E kuptova, domethënë ti rrite dy vajzat e tua dhe dy vajzat e bashkëshortit tjetër.

Jeta: Po, por ky i dyti më trajtonte keq. Kishte edhe dorë.

Ardit Gjebrea: I dyti?

Jeta: Po

Ardit Gjebrea: Të godiste?

Jeta: Po, pinte shumë dhe më godiste. Njëherë rrahu babin, sa ka ardhur policia në Patos. Se ai ikte në plazh e më linte fëmijët pa ngrënë.

Ardit Gjebrea: Ndërkohë ti më pas shkove në Itali?

Jeta: Po shkova në Itali, por nuk e dija ku do përfundoja.

Ardit Gjebrea: Ti shkove me gjithë bashkëshortin?

Jeta: Jo, në fillim kam ikur vetëm. Ne e bëmë muahabet që do shkoja me vajzën time të madhe, me Luljetën. Kur vjen ky që kishin bërë muhabet, një mik i familjes, ata kishin menduar që unë të përfundoja në rrugë. Ai të pinte raki këtej dhe unë të laja borxhet e tij.

Ardit Gjebrea: Si të përfundoje në rrugë?

Jeta: Të punoja në rrugë.

Ardit Gjebrea: A, të punoje në rrugë në Itali?

Jeta: Më ka ndihmuar një nuse nga Lushnja që se harroj sa të jem gjallë, e kam bërë motër dhe nuk jam kthyer më. I thashë dua të kthehem në Shqipëri. Më tha ti e prishe familjen nuk ke pse kthehesh.

Ardit Gjebrea: Si shkove në itali?

Jeta: Kam kaluar me makinë, por kam kaluar në bagazh.

Të gjithë ia mbyllën derën veç dy njerëzve, Jeta ka një mesazh për dy miqtë e saj

Vuajtjet e saj janë përtej asaj që imagjinohet. Dhimbjet më të mëdha i janë shkaktuar nga vetë familja e saj, të cilët e martuan dy herë pa dëshirën e saj. Nga të dyja martesat Jeta ka pasur eksperienca të këqija, ku është dhunuar dhe keqtrajtuar.

Ajo është bërë edhe nënë e 3 vajzave, një nga martesa e parë e dy nga e dyta, mirëpo prej 10 vitesh ajo nuk ka asnjë kontakt me vajzën e madhe e cila u rrit nga prindërit e saj. Jeta ka treguar se tashmë në Shqipëri nuk ka asnjë njeri që interesohet për të. Me lot në sy tregon se prej ditësh donte të takonte nënën e saj, po ajo nuk kishte dashur.

Të vetmit njerëz që e hapin derën për të gjithmonë janë dy miqtë e saj Mustafai dhe zonja Gjiro. Për këtë aryse Jeta i ftoi ata për t’i falenderuar publikisht te “Ka një mesazh për ty” në emisionin “E Diela Shqiptare”, në Tv Klan. Përballë saj doli vetëm zonja Gjiro, pasi Mustafai nuk mundej për arsye shëndetësore.

Jeta: Përshëndetje! Të falenderoj që erdhe deri këtu dhe pranove ftesën time! Unë kam ardhur këtu t’ju shpreh mirënjohje që më keni pritur, më keni qëndruar pranë prindërve të mi, kur ishte babi dhe tani që kam mamin, ti e bën atë pjatën e ngrohtë dhe e çon te shtëpia.

Gjiro: Ne nuk kemi bërë asgjë.

Jeta: Ju keni bërë shumë për mua!

Gjiro: Epo tani ne do bëjmë për njëri-tjetrin.

Jeta: Epo nuk e bëjnë të gjithë siç e keni bërë ju. Ju keni bërë për të gjithë jo vetëm për mua, se ju keni zemrën.

Ardit Gjebrea: Jeta të është mirënjohëse sepse tashmë ti je gjithçka për të në Shqipëri.

Gjiro: Po ne do bëjmë prapë, jo kemi bërë, por edhe do bëjmë.

“Udha e Shkronjave”- GAMA vs ALAN