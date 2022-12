E diela shqiptare – Emisioni 25 Dhjetor 2022

19:22 25/12/2022

#EDielaShqiptare nga #ArditGjebrea prej vitit 2008 në #TvKlan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë. Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim.

“Të Panjohurit”- ZAIDA COBO

Shihemi në gjyq – Akuzon motrën, i mori dëmshpërblimin

“Mamanë time e panë te semafori”, trondit djali: U nis për në Berat, të nesërmen…

Përveç konfliktit mes vëllait e motrës që kanë ardhur në “Shihemi në Gjyq” të “E diela shqiptare” në Tv Klan, ekziston edhe një mëri e vjetër mes tyre. Arturi ka zbuluar tradhtinë bashkëshortore të nënës ndaj babait sepse ka parë mesazhet që ajo ka shkëmbyer. Jonida mendon se ai nuk duhet t’ia kishte treguar babait të tyre dhe të kishte shkaktuar divorcin mes prindërve.

Arturi është kundër këtij mendimi të së motrës pasi pavarësisht bisedave që ai ka bërë me nënën e tij, ajo ka vijuar të njëjtën rrugë. Ai nis të tregojë edhe një episod ku deklaron se nënën e tij e kanë parë në semafor.

Ardit Gjebrea: Kam një pyetje për ty Jonida. Ti do preferoje që Arturi mos t’ia tregonte babait atë gjë?

Jonida: Nuk preferoja që mos t’ia tregonte, por ta gjente me mirëkuptim brenda familjes.

Artur: Po çfarë do gjeje me mirëkuptim ti, ta hante më akoma mbrapa krahëve ajo, më keq se e kishte ngrënë?

Jonida: Po jo ore të keqen motra…

Artur: Si jo të keqen motra se ti je në shtëpinë tënde, je në rregull atje me familjen tënde.

Jonida: Mos më thuaj mua se po mos t’i nxirrje ato mesazhe nuk prishej familja jonë.

Artur: Më vjen mua zor kur dal në sy të njerëzve atje.

Jonida: Nuk prishej familja jonë po mos t’i nxirrje ato mesazhe.

Artur: Po çfarë duhet të bënte Arturi sipas teje për shembull?

Jonida: Ta gjente me nënën ose t’i hiqte telefonin nënës.

Artur: Nuk e hiqte telefonin ajo. I kam folur shumë herë më përpara. Zonja Eni, ajo para 4 vjetësh u nis për të vajtur tek e ëma në Samaticë të Beratit. I tha babit “do iki të rri nja dy ditë, ik” se ishte shumë zemërmirë, e linte të lirë, ia lëshoi perin kur i thonë. Vajti atje, flas me dajën në telefon, “ore ku është mami, s’ka ardhur mami këtu, do jetë te tezja matanë”. Marr tezen,” jo, s’ka ardhur këtu” tha. :Të nesërmen kur u ngritëm nga gjumi, merr babin në telefon i thotë “bëni si të bëni se unë jam në Greqi, ika”.

Ardit Gjebrea: Si?

Artur: Po, i tha mamaja babait tonë. E mirë, i foli dhe ky, e mbylli telefonin ajo. Pas dy ditësh, e kishte parë një komshiu im, një shok aty. “O Tur, e kam parë atë këtu, më fal që po ta them, e kam parë në semafor”, tha ai. “Sa më pa mua, iku andej matanë, e hoqi atë”, tha.

“Nënën e kapa në telefon me dashnorin”, djali tregon si u vdiq babai një vit pas ndarjes: Nuk e përballonte dot…

Një situatë e vështirë ndërmjetësimi u shfaq këtë të diel në rubrikën “Shihemi në Gjyq” në emisionin “E Diela Shqiptare” në Tv Klan. Vëllai thirri motrën e tij për t’u përballur pasi sipas tij ajo dhe vëllai i tij, në një kohë kur ai ishte në koma për shkak të aksidentit dhanë firmat për të liruar personin që u bë shkak për gjendjen e tij të rënduar shëndetësore. Sipas tij për të bërë këtë veprim ata kanë marrë edhe para nga i ati i djalit që e aksidentoi.

Nga ana tjetër motra e Arturit mohon ta ketë bërë këtë gjë. Madje ajo me lot në sy thotë se ajo ka bërë sa ka mundur, por në atë moment i kanë ardhur fatkeqësitë njëra pas tjetrës. E pyetur nga Eni Çobani se pse ka firmosur ajo dhe vëllai dhe jo prindërit, Jonida tregoi se nëna e tyre ishte ndarë nga i ati, ndërsa babai kishte ndërruar jetë disa muaj para aksidentit të arturit. Më tej Arturi shton se motra dhe vëllai i tij mund ta kenë marrë inat edhe për ndarjen e prindërve, pasi ka qenë ai që e ka zbuluar tradhtinë e nënës duke u bërë kështu shkak i divorcit.

Eni Çobani: Pse ju ra barra juve e firmosjes, pasi prindërit tuaj në atë periudhë ishin gjallë apo jo?

Arturi: Jo nuk i kishim.

Jonida: Jo ishin të divorcuar, nëna na u divorcua. Në atë kohë kur vëllai bëri aksident nuk i kemi pasur prindërit, nëna na u divorcua në vitin 2020 kurse…

Arturi: Zonja Eni, nënën e kam zënë në telefon duke folur dhe për atë pjesë këta si duket më kanë marrë inat. E zura me një që fliste në telefon, i kapa telefonin dhe bën vaki që ajo këtë inat mban.

Jonida: Ti nuk kishe punë me telefonin e nënës.

Arturi: Si nuk kisha punë me telefonin e nënës?

Jonida: Për telefonin e nënës ishte babi për atë punë, jo ti. Pastaj në vitin 2021 na la babi. Në Prill.

Eni Çobani: Ndërroi jetë pra, në ç’moshë?

Jonida: Në moshën 56 vjeçe.

Eni Çobani: Pra u nda njëherë babi pastaj ndërroi jetë. si duket ajo situatë e ka rënduar.

Jonida: E rëndoi, opinioni publik.

Arturi: E rëndoi shumë zonja Eni babin, sepse unë e kisha në shtëpi atë, s’e kishte kjo. Ai me mua rrinte në shtëpi e përnatë sa herë uleshim të hanim drekë a darkë thoshte “si ma bëri mua?” Ai sa vinte e dobësohej, nuk e përballonte dot.

Ardit Gjebrea: “Si ma bëri?” Çfarë?

Arturi: I kapa telefonin duke folur ajo me dashnorin e saj dhe e mora telefonin e futa në xhep.

Ardit Gjebrea: Ti?

Arturi: Po unë. Ika nga shtëpia dola për kafe se mu errën sytë kur pashë ato mesazhet. Gjithë ato gjëra.

Ardit Gjebrea: Më fal po mami ishte me babin në atë kohë apo ishin ndarë?

Arturi: Ishin bashkë atëherë. Po që kur i zura unë telefonin, aty u largua pastaj bëri ndarjen.

“Dua të më japë paratë”, vëllai akuzon rëndë motrën: Kur isha jetë a vdekje ti…

Motër e vëlla dolën në një seancë ndërmjetësimi te rubrika “Shihemi në Gjyq” në “E diela shqiptare” në Tv Klan në këtë ditë feste. Ndërsa të gjithë besimtarët e krishterë festojnë Krishtlindjet, ata të dy u përballën me njëri-tjetrin për shkak të një konflikti që ka ardhur si pasojë e një aksidenti i cili i ka sjellë dëmtime shumë të rënda Arturit.

Arturi pretendon se vëllai dhe motra e tij kanë marrë para nga i ati i djalit që i shkaktoi aksidentin dhe pretendon që ata t’i kthejnë këto para. Nga ana tjetër, Jonida thotë se ajo ka bërë ç’është e mundur për ta ndihmuar, por ajo nuk ka marrë asnjë lek.

Eni Çobani: Në këto kushte, ju dolët nga gjendja e komës, çfarë ndodhi me gjendjen tuaj shëndetësore, sepse sapo u tha që ju vini në një situatë familjare të rënduar.

Arturi: Zonja Eni këta sikur sa nxorën atë nga burgu, sikur rregulluan atë e më shkatërruan mua. Më kthyen kurrizin të tërë. Asnjëri nuk vinte të pyeste, ore si je, si dukesh, çfarë shqetësimi ndien.

Jonida: Ore të keqen motra, po ti nuk hap as telefonin dhe as në shtëpi s’na pranon.

Arturi: Nuk të hap asgjë më unë ty.

Jonida: Po çfarë të ka bërë motra?!

Arturi: Deri sa të ndreqësh gabimin që ke bërë.

Eni Çobani: Po si ta ndreqë gabimin? Ti kërkon para mbrapsht tani?

Arturi: Po i kërkoj paratë mbrapsht të m’i kthejë.

Eni Çobani: Jeni i bindur që ajo i ka marrë?

Arturi: Po, po, lekët i ka marrë ajo se nuk shkonte kot atje ajo të nxjerri birin e atij nga burgu e të më lërë në koma mua.

Jonida: Çfarë parash kërkon më nga mua? Çfarë parash?! Zonja Eni, nëse ky më ka thirrur për të më kërkuar lekë, unë lë studion dhe dal.

Eni Çobani: Si lë studion dhe del?!

Jonida: Lë studion dhe dal, unë nuk kam ardhur këtu të dëmshpërblej vëllain, nuk i kam asnjë borxh vëllait.

Arturi: Mos e bëje gabimin pastaj.

Jonida: Unë nuk kam bërë asnjë gabim.

Arturi: Si nuk ke bërë gabim, kur unë isha atje, jetë a vdekje ti s’ke bërë gabim.

“Moment tragjik, jo kushdo mbijeton”, Eni Çobani flet për herë të parë për aksidentin: Jemi me fat që jemi gjallë

Arturi thirri në një seancë ndërmjetësimi në rubrikën “Shihemi në Gjyq” të emisionit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan motrën e tij Jonida, pasi sipas tij ajo në momentin kur ai ishte në koma për shkak të aksidentit ka marrë para nga familja e djalit që ia shkaktoi.

Nga kjo ai ndihet sikur motra dhe vëllai i tij e kanë braktisur dhe ai ka mbetur i vetëm i aksidentuar dhe me borxhet që i ka lënë i ati. Situata e Arturit duket se preku edhe Eni Çobanin e cila ka përjetuar po njësoj si Arturi një aksident nga i cili ndihet me fat që ka mbijetuar.

Eni Çobani: Me Arturin jemi takuar pak ditë më parë dhe dhimbja e tij, fjalët tepër tronditëse më bënë që sigurisht të mos ngurroja edhe sepse kjo është një natë magjike, ne duhet të ndajmë pak dhimbjen, sepse kjo ka edhe përulësinë, edhe humanizmin, edhe dashurinë ndaj atyre që kanë nevojë. Kështu që prandaj kam sjellë Arturin sot. Artur faleminderit për ardhjen tuaj sot këtu në këtë seancë ndërmjetësimi. Realisht unë jam shumë e prekur, sepse sot me ty, me Jonidën dhe më gjithë publikun, dua të ndaj një ndjesi tjetër e cila më bëri të afroj edhe ty sot në këtë seancë ndërmjetësimi. Unë nuk e kam pasur këtë mundësi, prandaj do të ta jap ty. Edhe unë jam një person që kam pësuar një aksident shumë të rëndë. Unë vetes nuk i dhashë mundësinë për të folur, por ai është një moment shumë tragjik dhe jo kushdo mbijeton, kështu që ne të dy sot duhet ta themi që jemi me fat që shikojmë njëri tjetrin në sy dhe jemi gjallë dhe me shëndet.

Ka një mesazh për ty- Pret flokët, pengu për tezen

Gjesti emocionues, 10-vjeçarja dhuron flokët në kujtim të tezes që humbi jetën nga kanceri në tru

Në programin e emocioneve të mëdha, “E diela shqiptare” në Tv Klan, fjalët dhe veprat e dashurisë janë kryefjala e rubrikës “Ka Një Mesazh Për Ty”. Françeska është 10 vjeçe, por në një moshë kaq të vogël ka vendosur që flokët e saj, të cilët nuk janë prerë prej 3 vjetësh, të shkojnë për një kauzë të mirë.

Humbja e tezes së saj nga një tumor në tru u kthye në arsyen e këmbënguljes për të dhuruar flokët. Adriana, nëna e Françeskës, i dha bekimin së bijës, e cila duke qenë se këto flokë nuk mundi t’ia jepte tezes, do t’ia dhurojë një njeriu në nevojë.

Pasi u largua me Sezerin, parukierin e njohur turk që u kujdes për këtë proces, Françeska hyri në skenë me një model të ri flokësh mes shumë duartrokitjeve dhe emocioneve.

Siç bën të ditur Sezeri, për të prodhuar një paruke të mirëfilltë, nevojiten rreth 20 centimetra gjatësi flokësh, ndërsa në rastin e Françeskës ai ka prerë mbi 40 centimetra.

Humbi të motrën nga kanceri në tru, nëna i jep bekimin vajzës për të dhuruar flokët

Adriana ka humbur motrën e madhe 3 vjet më parë nga kanceri në tru. Kjo goditje e rënë erdhi si një e papritur për familjen e saj sepse mjekët e trajtonin për probleme me shikimin dhe tensionin ndërkohë që ajo po humbte jetën. Në “Ka Një Mesazh për Ty” nga “E diela shqiptare” në TV Klan, Adriana tregoi se motra e saj u kurua në Greqi, por trajtimet e forta dhe sëmundja i sollën rënien e flokëve, të cilët ishin shumë të rëndësishëm për të.

Vajza e Adrianës, Françeska, ishte shumë e lidhur me tezen e saj dhe i kishte premtuar se do t’i dhuronte flokët e saj. Pas humbjes së tezes, 10-vjeçares i mbeti një peng në zemër dhe nisi të rriste flokët në mënyrë që t’ia dhuronte dikujt që vuan nga e njëjta sëmundje. Kjo është arsyeja pse Adriana ka sjellë vajzën e saj sot në studio, për t’i dhënë bekimin për këtë gjest.

Adriana: Françeska, zemra e mamit, mami sot të ka sjellë për një bekim për tezen që ti e kishe si peng që t’i dhuroje flokët dhe mami të solli të ta plotësojë atë dëshirën dhe të të bëhet realitet ai mendimi jot, që të shkojë deri në fund ai mendimi jot që ti gjithnjë ma kujtoje mua që “mami kur do t’i dhuroj flokët?” Françeska, zemër, mami të do shumë. Ti je dhe krenaria ime, por ke qenë edhe mbështetja ime gjatë gjithë këtyre viteve që ne kemi humbur dhe tezen dhe unë…

Ardit Gjebrea: Mami e ka pak të vështirë nga emocionet. Mami na tregoi që ti tezen e doje shumë apo jo?

Françeska: Po.

Ardit Gjebrea: Dhe ajo ty të thoshte që “kur do të m’i dhurosh flokët” apo jo?

Françeska: Po.

Ardit Gjebrea: Dhe ti pastaj, pasi tezja shkoi në një tjetër botë, ti vendose që mos t’i presësh më flokët sepse doje që t’ia dhuroje dikujt që ka të njëjtin problem shëndetësor.

Françeska: Po.

Ardit Gjebrea: Kur shkoje në shkollë dhe të shihnin me flokë kaq të gjata çfarë të thonin?

Françeska: “Pse nuk i pret flokët? Pse i mban kaq të gjata?”

Ardit Gjebrea: Dhe ti çfarë i thoje?

Françeska: Që dua t’i dhuroj, të bëja një bamirësi.

Ardit Gjebrea: Ata të përkrahën në shkollë?

Françeska: Po.

Ardit Gjebrea: Je gati që t’i presim flokët dhe t’i dhurojmë?

Françeska: Po.

“Kurohej nga sytë, por kishte tumor në tru”, Adriana rrëfen humbjen e motrës: E kishim si nënë të dytë

Adriana është një grua nga Pogradeci, e cila prej 10 vitesh jeton në Itali me bashkëshortin e 3 fëmijët e saj. Në rubrikën “Ka Një Mesazh Për Ty” të “E diela shqiptare” në Tv Klan, Adriana tregon se familja e saj ku ishin 10 fëmijë, ka humbur 2 motra e 2 vëllezër. Goditja më e rëndë për familjen ishte vdekja e motrës së madhe, e cila ka ndërruar jetë 3 vjet më parë për shkak të një tumori në tru.

Adriana: Kam humbur 4 persona në familjen tonë. 2 motra dhe 2 vëllezër.

Ardit Gjebrea: Po çfarë ndodhi?

Adriana: Aksidente e gjëra kështu. Mirëpo aksidenti më i madh për prindërit e mi ishte kjo e fundit për motrën time që ishte me kancer në tru.

Ardit Gjebrea: Ku jetonte motra?

Adriana: Motra jetonte në Pogradec. 10 fëmijë që ishim ne, vetëm 2 motra jetonin me prindërit në Porgradec, të gjithë ishim jashtë shtetit.

Ardit Gjebrea: Edhe vëllezërit?

Adriana: Po, vetëm 2 motra jetonin. Kjo motra e madhe që ishte e sëmurë që ne nuk e dinim, kurohej nga sytë dhe nga tensioni.

Ardit Gjebrea: Kishte kohë që vuante?

Adriana: Prej tensionit kishte nja 4 vjet, kurse nga sytë e zbuloi shumë vonë sa kur vinim që bënim vizita, ata i jepnin mjekime për sytë, nuk i thoshin se ke diçka, por kjo sa herë vinte, smëundja po i bllokonte shikimin.

Ardit Gjebrea: Por çfarë kishte në të vërtetë?

Adriana: Ajo kishte një tumor në tru që arriti ai tumori u zmadhua dhe po i bllokonte shikimin e syve.

Ardit Gjebrea: Nuk bëri dot një skaner që në fillim se në të tilla raste…

Adriana: Po në fund i thanë ata, pas një viti e ca i thanë e ke shumë të avancuar, skemi ç’të të bëjmë. Kjo kishte çunat, e morën çunat në Greqi për vizita, për mjekime, për kontroll mirëpo ajo po bënte terapitë, kimiot, të gjitha këto vizita dhe arriti të humbiste flokët. Mirëpo ajo ishte motra më e madhe dhe atë neve e kishim si nënë të dytë, na ka rritur të gjithëve. Ishte shumë e zonja, e mbante veten shumë, kudo që të shkonte ajo do dallohej nga të gjithë që ishte një zonjë tipike pogradecare.

Ardit Gjebrea: E kishte merak pamjen?

Adriana: Shumë.

Ardit Gjebrea: Kurohej…

Adriana: Shumë.

Ardit Gjebrea: Dhe kur i ranë flokët…

Adriana: Kur i ranë flokët ajo e ndiente shumë mungesën e këtyre flokëve dhe sa herë flisnim në telefon, thoshte “bobo, mua a do më zgjaten?”

