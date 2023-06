E Diela Shqiptare – Emisioni 25 Qershor 2023

19:29 25/06/2023

#EDielaShqiptare nga #ArditGjebrea prej vitit 2008 në #TvKlan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë. Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim.

“Të Panjohurit” – Ada Çela

“Shihemi në gjyq”- Përjashton motrën nga pasuria e babait

“Afrohu bre…”, motra shkon ta përqafojë, Përparimit nuk i kthen zemra: Ik, s’të dua!

Në fund të kësaj puntate të “Shihemi në Gjyq”, përpos konflikteve dhe zënkave për pronat, Zhaneta sërish i afrohet vëllait të saj Përparimit për ta përqafuar. Por ky i fundit nuk pranoi kurrsesi!

Ai thotë se e motra duhet të ishte kujtuar më herët për t’u pajtuar.

Zhaneta: Të jemi të bashkuar, të kemi dashuri…

Përparimi: Largohu, largohu!

Ardit Gjebrea: Ajo nuk po vjen më për pronën, të lutem! Ajo po vjen për pjesën e dashurisë. Atë pjesën e dashurisë do ja japësh? Do ta përqafosh?

Përparimi: Për të mirën e dashurisë kishte ardhur prej kohësh ajo, jo sot.

Ardit Gjebrea: Po afrohet të të përqafoje, përqafoje Përparim!

Zhaneta: Afrohu bre se është turp…

Përparimi: Ik se nuk të dua!

Pas shumë tentativave që Arditi me zonjën Eni bënë që dy vëllezërit të kishin një moment pajtimi, Zhaneta arriti ta puthte të vëllain.

Zhaneta ‘trondit’ me akuzat: Nusja e vëllait kyçte brenda gjyshen dhe tezen shurdh-memece

Zhaneta dhe Përparimi, bashkë me dy vëllezërit e tjerë janë rritur tek gjyshja, pasi e ëma u ndërroi jetë në moshë të re dhe i ati i tyre u martua sërish. Zhaneta sot në “Shihemi në Gjyq” hedh akuza të rënda ndaj nuseve dhe dy vëllezërve. Ajo thotë se nusja e Kujtimit (njëri prej vëllezërve), i cili jetoi me gjyshen, e kishte mbyllur brenda këtë të fundit dhe e keqtrajtonte.

Përparimi i hedh poshtë akuzat duke thënë se ka punuar që i vogël në atë shtëpi e në fund s’mori asgjë.

Zhaneta: Nusja e vëllait tjetër kur ishte me gjyshen, e trajtonte shumë keq. I mbante me kyç vetëm që të mos hyja unë dhe mos të hynte njeri t’i shikonte, dhe gjyshen dhe tezen. Tezja ishte gjynah, ishte shurdh-memece.

Eni Çobani: Kush nuse, nusja e kujt ishte? Se kemi të bëjmë me disa nuse, të gjitha nuset nuk janë të mira?

Zhaneta: Gjyshja u paralizua, nusja më mbylli derën. Nusja e vëllait tjetër! Bashkëpunonin bashkë me vëllain, ky dhe ai!

Përparimi: Kurrë s’kam bashkëpunuar!

Eni Çobani-Përparimit: Ke marrë gjë ti aty te gjyshja?

Përparimi: Ku kam marrë gjë?! S’kam marrë. Unë kam punuar më shumë në atë shtëpi, që fëmijë, që 15 vjeç dhe derisa u martova…

Eni Çobani: Tani ju i thoni këto gjëra sot që gjyshja dhe tezja kanë vdekur, Kujtimi po na ndjek bashkë me bashkëshorten, duhet të jemi të pastër dhe të hapur. Pse kaq vonë Zhaneta?

Zhaneta: Gjyshja ka vdekur me kohë…

Eni Çobani: Ne motrat duhet të luajmë një rol paqësor me vëllëzërit, sidomos ju që jeni motër e vetme. Nëse del këtu përpara publikut dhe hedh të tilla akuza, për nuset dhe vëllezërit, duhen prova.

Hoqi motrën si trashëgimtare të pronës së babait, habit Përparimi: Na doli si e tepërt!

Zhaneta dhe Përparimi kanë ardhur këtë të Dielë në “Shihemi në Gjyq” pasi prej shumë vitesh kanë një konflikt që lidhet me dy prona, atë që u ka lënë gjyshja nga mamaja dhe shtëpia e tokat e babait. Përparimi shprehet vazhdimisht se vajzës nuk i takon pjesë nga pronat, por vetëm djemve.

Sipas tij vetëm ai dhe dy vëllezërit e tjerë kanë të drejtë të gëzojnë nga ato që u ka lënë i ati. Madje kur u pyet nga drejtuesi i programit Ardit Gjebrea se pse e ka lënë motrën jashtë trashëgimisë së babait, ai tha: Na doli e tepërt!

Ardit Gjebrea-Zhanetës: Kë shtëpi do të ndash ti?

Zhaneta: Kemi shtëpinë, plus tokave të gjyshit dhe në komision kur ishte babi gjallë meqë do riktheheshin pronat, vëllai tjetër bashkë me këtë bënë një dokument dhe në atë bënë një dëshmi trashëgëmie ky me atë, në mënyrë që të kenë vetëm këta dhe të mos kenë të tjerë.

Ardit Gjebrea: Ty jo? Kjo është e vërteta?

Përparimi: Kjo është e vërteta!

Ardit Gjebrea: Po pse e ke hequr ti motrën nga trashëgimia?

Përparimi: Motrën e hoqëm nga trashëgimia se na doli si e tepërt!

Ardit Gjebrea: Si të doli motra e tepërt?!

Përparimi: Kjo nuk duhet të ndërhyjë…

Zhaneta: Nuk janë çupat të babait?

Ardit Gjebra: Përparim sot për herë të parë pas 12 vitesh në “Shihemi në Gjyq”, dëgjoj “motra na doli e tepërt”. Si mund të dali motra e tepërt?!

Përparimi: Motra nuk duhet të marrë pjesë, duhet të marrim vetëm ne djemtë. Dhe unë gruan që kam aty, nuk ka marrë pjesë nga vëllezërit, edhe kjo nuk duhet të marrë. Pronën e ke në Itali.

“Bukëshkelur je!”, tensionohet situata mes vëllait dhe motrës: Fol pse ta mbylla derën

Zhaneta i kërkon pjesën e saj nga pasuria që u ka lënë babai dhe që të pajtohen. Nga ana tjetër, Përparimi e akuzon të motrën duke e quajtur “bukëshkelur”. Këtë të Dielë, në “Shihemi në Gjyq”, Përparimi thotë se ia ka hapur derën Zhanetës kur ajo u nda nga burri.

Sa i takon pronës, ai e thotë me bindje se motrës nuk i takon të marrë pjesë.

Përparimi: S’ka faj ajo, kemi faj ne që i hapëm derën. Na vjen nga Italia dhe kërkon të na bëjë gjëmën ajo, si e ka punën ajo?! Çfarë do ajo?! Çfarë kërkon ajo?! Kështu është kur është njeriu bukëshkalë. Sot do mbarojë çdo gjë, o ajo o ne!

Ardit Gjebrea: Po pse vëllai yt të quan bukëshkalë?

Zhaneta: Më quan bukëshkelur se mendon se unë nuk doja që gjyshja ta merrte dhe ta mbante atje. Nuk është e vërtetë!

Përparimi: Ça kërkon ti me, ça kërkon?! Ke ardhur nga Italia dhe do të na bësh broçkulla këtu. S’ke turp! Fol sy në sy! Jo mbrapa krahëve më flet mua ti.

Zhaneta: Të kam thirrur se më akuzon kot, e mua nuk më vjen mirë se kam qenë në favor tuaj dhe jo në favorin tim. Më shumë ju kam dashur ju sesa veten time, prandaj të kam thirrur.

Përparimi: Rri urtë dhe mos fol kështu!

Zhaneta: Të qartësojmë ca probleme se ju nuk jeni të qartë, ti dhe vëllezërit e tjerë.

Përparimi shkon drejt Zhanetës: Kush s’është i qartë?! Unë s’jam i qartë?! Kujt i thua ti se s’jam i qartë?!

Zhaneta: Kujt i thua bukëshkelur? Unë s’jam bukëshkelur kurrë.

Përparimi: Bukëshkelur se unë ta kam hapur derën ty, të kam mbajtur. Fol, përse ta kam mbyllur derën ty?! Fol tamam! Dua këtë arsyen.

Zhaneta: Për një interes të vogël se kishit frikë se mos ju merrja pasurinë e gjyshes. Pse vetëm vëllezërve u takon pasuria? Edhe motra prej një nëne është. Të kemi dashuri, jo të shkatërrohemi.

Dy prona u bënë shkak, motër e vëlla zihen prej vitesh. Zhaneta: Ah këto kunatat!

Zhaneta dhe Përparimi, motër e vëlla i mbajnë mëri njëri-tjetrit prej thuajse 30 vitesh. Shkak janë bërë dy prona, ajo e gjyshes dhe e babait në Korçë. Sot, në “Shihemi në Gjyq”, Zhaneta vjen nga Italia për t’i kërkuar vëllait të saj pjesën që i takon nga prona e babait dhe po ashtu që të bashkohen si dikur.

Zhaneta thekson se konfliktet nisën prej kunatave, pasi ajo veç Përparimit, ka dy vëllezër të tjerë. Veç kësaj, ajo thekson se vëllezërit i kanë mbyllur derën që kur u nda nga burri i saj.

Zhaneta: Po hynë nuset e djallëzuara në shtëpi, të shkatërrojnë shtëpinë! Kështu që të mbajnë motra nga vëllezërit dhe vëllezërit nga motra, nga babai, nga nëna, nga të gjithë. Unë me bukë e ata me gurë dhe nuk më deshën kurrë.

Ardit Gjebrea: Zhaneta, ah këto kunatat!

Zhaneta: Zoti Ardit, kam ardhur këtu se kur hyjnë nuse të këqija në shtëpi shkatërrojnë familjen. Se unë i kam dashur shumë vëllezërit dhe kam dashur gjithmonë t’i ndihmoj se ne na ka vdekur nëna.

Ardit Gjebrea: Pse nuk i do më?

Zhaneta: I kam dashur dhe i dua! Pavarësisht se ata nuk ma kanë ditur për faleminderit. Unë gjithmonë kam qenë e keqe për ata, sa më mbyllnin derën mua dhe djalit tim kur vinte, i vogël fëmijë.

Ardit Gjebrea: Po një motiv duhet ta kenë pasur…

Zhaneta: Qëllimi ishte se ne kishim një pasuri të vogël, ka qenë prona e nënës së mamasë, që ka qenë e vetme, kur i vdiq burri ngeli me një çupë shurdh-memece. Gjyshja kishte një shtëpi të vogël, po atëherë ka qenë keq për strehim dhe vëllai që kam thirrur këtu kishte shtëpi, ndërsa tjetri jo dhe vajti në shtëpinë e gjyshes. Dhe pastaj ndodhën konflikte se gjyshja kishte dëshirë ta merrte atë, dhe ky thoshte ti je shkaktare që nuk më mori gjyshja.

Ka një mesazh për ty

Samir Mane u plotëson ëndrrën e jetës

Samir Mane – nënës së motrave Marku: Dëshira juaj do plotësohet nga ne, brenda Korrikut do të jeni në shtëpinë që dëshironi

Biznesmeni dhe Presidenti i grupit “Balfin” Samir Mane premtoi për motrat Gentiana dhe Ilda Marku se do t’i ofrojë një shtëpi mamasë së tyre, zonjës Lina Marku.

Pasi dëgjoi në studion e “Ka një Mesazh për Ty” në E Diela Shqiptare në Tv Klan historinë prekëse të dy motrave se si janë rritur me sakrifica nga nëna e tyre, pasi babai polic u vra brenda Komisariatit të Lezhës kur ishin ende të vogla.

Në studio erdhi edhe vetë nëna e motrave Marku, që u surprizua nga dy vajzat e saj.

Por një lajm të mirë ia dha edhe biznesmeni Samir Mane, i cili i tha zonjës Lina se dëshira e saj për të pasur një shtëpi që të mos jetojë më me qira, do të plotësohet brenda muajit Korrik.

Ardit Gjebrea: Mos iu zemëro, sepse ato kanë bërë maksimumin. Kur them maksimumin, është ai kujdesi i tyre që kanë treguar tashmë për ty dhe janë ndërruar rolet. Nëse për ty ishin dy të voglat e tua, tani për to je ti e vogla e tyre. Por nuk mbaron këtu, ato na treguan historinë dhe unë kam një shprehje që e thash dhe më përpara ‘të gjithë bashkë mundemi’. Secili bën detyrën e vetë, ti ke bërë detyrën tënde për këto dy vajza. Tashmë këto dy vajza kanë kryer detyrën e tyre duke u kujdesur për ty dhe do të vazhdojnë të kujdesen, vijnë në këtë program ne dëgjojmë, shikojmë dhe ftojmë. Sepse kjo është detyra jonë, por nuk është detyrë se ti e ke bërë detyrë, por me dashuri. Për vajzat është detyrim ndaj prindërit, por e bëjnë me dashuri. Ne këtë program kemi detyrë ta bëjmë, por e bëjmë me dashuri dhe dikush tjetër nuk e ka për detyrë, por e bën me dashuri që t’i bashkohet gjithë kësaj dashurie që ne rrezatojmë dhe shpërndajmë me njëri tjetrin. Do të vij një person tashmë i cili pasi e ka parë gjithë historinë që nga fillimi mori një vendim.

Samir Mane: E para të uroj për këto dy goca të mrekullueshme që ke rritur, e dyta gocat shprehën një dëshirë për ta plotësuar për të bërë familjen tuaj me një shtëpi ashtu siç e dëshironi dhe ku e dëshironi. Kështu që kjo dëshirë do plotësohet nga ne, nga mua brenda muajit Korrik do të jeni në shtëpinë që ju dëshironi. Kjo është një ndihmë e vogël, por jam i sigurtë që kërkesa e gocave për t’iu kënaqur ju u plotësua tashmë.

Lina Marku: Jam shumë mirënjohës ndaj teje, të uroj gjithë të mirat ty dhe familjes tënde. Ishalla ta shpërblen Zoti se ne s’mundemi.

I rriti e vetme, motrat Marku surprizojnë mamanë në studio: Je gjëja më e shtrenjtë, pjesa më e bukur e jetës sonë

Një histori prekëse dhe emocionuese u rrëfye në “Ka një Mesazh për Ty” tek E Diela Shqiptare në Tv Klan, ku motrat Gentiana dhe Ilda Marku u rritën pa baba për shkak se ia vranë në krye të detyrës.

Mamaja e tyre jeton ende në shtëpi me qira dhe ka sakrifikuar shumë për t’i rritur. Biznesmeni Samir Mane, i cili ishte në anën tjetër të studios dhe dëgjoi të gjithë historinë e motrave, premtoi se do t’u ofrojë një banesë mamasë së tyre.

Në studio vjen edhe vetë zonja Lina Marku, mamaja e motrave, e cila nuk e ka idenë që surprizën ia kanë bërë vajzat.

Ardit Gjebrea: Kush të ka ftuar?

Lina Marku: Nuk e di, vajzat nuk janë.

Ardit Gjebrea: Kush mund të jetë?

Lina Marku: Njerëz nga burri, vëllai, motra, ku di unë.

Ardit Gjebrea: Më trego pak për familjen tënde.

Lina Marku: Unë jam me origjinë nga Puka, jam martuar në Mirditë, kam 2 goca, më ka vdekur burri në 98-ën, e kam pasur polic, e shpallën dëshmor.

Ardit Gjebrea: Sa vjeç ke qenë kur e humbe bashkëshortin?

Lina Marku: 25 vjeçe.

Ardit Gjebrea: Nuk mendove të krijoje një lidhje tjetër?

Lina Marku: Jo.

Ardit Gjebrea: Po pse?

Lina Marku: Kam pasur një bashkëshort shembullor. Mi ka lënë dy vajza të mrekullueshme dhe kam gjithë botën time.

Ardit Gjebrea: Ke folur ndonjëherë me gocat për vështirësinë për t’i rritur, për t’i shkolluar? Se 25-vjeç të mbetesh vetëm me 2 goca, vajza e vogël sa ishte?

Lina Marku: Vajza e vogël 1 vjeçe, tjetra 3 vjeçe kanë qenë shumë të vogla. Kam pasur një familje nga burri shumë të mirë, veç kunetërit, vjehrra, kështu që i kam rritur dhe me ata. Kam ndenjur 20 vite me pleqtë derisa kanë vdekur. Tani jetoj në Shkodër, shtëpi me qera për shkak të vajzave që të studiojnë.

Ardit Gjebrea: Sot në studio vajzat të thanë që nuk jemi ne, motrat i pyete?

Lina Marku: I kam pyetur thonë nuk jemi.

Në ekranin përballë në murin që i ndan, zonjës Lina i shfaqen vajzat. Ajo përlotet nga surpriza.

Lina Marku: Më janë betuar që nuk jemi.

Ardit Gjebrea: T’u betuan sepse ne e kemi thënë këtu nuk quhen betimet. Janë dy ëngjëjt e tu.

Lina Marku: Këto janë pasuria ime më e madhe, më kanë bërë shumë krenare.

Ilda Marku: Mami, tani që jam bërë nënë vetë e kuptoj vuajtjen dhe sakrificën që ke bërë për të na rritur ne. Edhe ne të falenderojmë për gjithçka që ke bërë për ne, edhe ke mbyllur jetën tënde për ne. Ti je pjesa më e bukur e jetës sonë. Ne do të jemi krahë teje gjithmonë, të duam shumë.

Gentiana Marku: Je gjëja më e shtrenjtë që kemi në jetë, nuk të dalim kurrë borxhit çfarë ke bërë ti për ne. Sakrificat e çdo gjë që ke kaluar dhe që i ke mbajtur për vete. Thjesht dua të them faleminderit për gjithçka. Unë po të bëj një premtim të vogël që do të jem gjithmonë pranë teje.

Janë rritur pa baba, Samir Mane ndihmon dy motrat: Do t’u gjejmë shtëpi për mamanë e tyre

Biznesmeni dhe presidenti i grupit “Balfin”, Samir Mane, ka premtuar se do të ndihmojë dy motrat Gentiana dhe Ilda Marku të cilat janë rritur pa baba dhe vetëm me sakrificën e mamasë së tyre.

Historia e motrave Marku u tregua nga vetë ato në rubrikën “Ka një Mesazh për Ty” në emisionin E Diela Shqiptare në Tv Klan.

Biznesmeni Samir Mane po dëgjonte nga ana tjetër e murit ndarës historinë prekëse që rrëfyen motrat.

Presidenti i grupit “Balfin” u shpreh Gentianës dhe Ildës do t’i gjejë një shtëpi për mamanë e tyre, pasi ende jetojnë në banesë me qira.

Samir Mane: Emocionuese në shumë dimensione, e para humbja e një 29-vjeçari babai i dy gocave. E dyta humbja e një polici në detyrë për shkak të detyrës së vetë. Padyshim e kuptoj maksimalisht emocionin e vajzave.

Ardit Gjebrea: Të mendosh që 1 vjeç pa baba. Ajo që më preku ishte festimi i ditëlindjeve që ajo nuk e kuptonte. Ditëlindjet mendonte se festoheshin kur shkon në shkollë se kishte motrën më të madhe dhe nuk e dinte pse nuk festohej dot ditëlindja e saj…

Samir Mane: E gjitha ishte një gjë shumë emocionuese, kështu që unë jam i sigurtë që histori të tilla ka, të dhimbshme.

Ardit Gjebrea: Çfarë mund të bëjmë për këto dy vajza, për këtë familje? Mua më erdhi shumë mirë kur dëgjova se ministri Çuçi i ka ndihmuar me aq sa mundej.

Samir Mane: Vajzave do i gjejmë shtëpinë për mamin e tyre, atë që dëshirojnë ato.

Ardit Gjebrea: Që në fillim kur të prezantova si një shok të mirë në nevojë, kështu që nuk e kisha vetëm shok i mirë i imi. Por i të gjithë shqiptarëve se të mendosh 5,000 familje që janë të punësuara dhe marrin të ardhura, ndërkohë që foli për papunësi. Të gjithë bashkë, është një #hashtag që unë mendoj që e kam thënë në fillim ‘të gjithë bashkë mundemi’. Secili në atë gjënë e vetë, ministri me punësimin, ne me programin, pastaj vini ju me fondacionet që keni i krijoni një komoditet dhe jo pa qëllim unë ju ftova për këtë rast. Mbi të gjitha nëse e vutë re këto dy vajza kishin shumë dinjitet, ishin vajza dinjitoze. Ka familje në nevojë që fillojnë e qajnë atë hallin e tyre, ndërkohë që ato treguan pamundësinë e tyre ekonomike, pasigurinë për të paguar qeranë e mamasë së tyre. Dinjiteti i tyre ishte mbreslënës.

Samir Mane: Sado pak të ndihmojmë edhe në këtë rast ose edhe me raste të tjera që ne e bëjmë në mënyrë të përditshme tashmë, mundohemi t’iu gjendemi njerëzve në nevojë duke plotësuar dëshirat e tyre duke ndimuar ato me aq sa mundemi.

Babai iu vra në krye të detyrës, Gentiana: Ka punuar vetëm mami, ndërrojmë vazhdimisht shtëpitë me qira

Motrat Gentiana dhe Ilda Marku kanë ardhur në studion e “Ka një Mesazh për Ty” në E Diela Shqiptare në Tv Klan dhe kanë treguar historinë e tyre të dhimbshme dhe jetesën e vështirë që kanë pasur.

Babai i tyre, punonjës policie dhe sot Dëshmor Atdheu, u vra në Komisariatin e Lezhës kur ato ishin ende të vogla.

Janë rritur nga mamaja e tyre, e cila ka sakrifikuar shumë. Nuk ka qenë e lehtë për të përballuar jetën dhe ende nuk kanë një shtëpi ku të jetojnë.

Vazhdimisht kanë ndërruar shtëpitë me qira në pamundësi për t’i mbajtur për shkak të kushteve financiare.

Ardit Gjebrea: Në fakt ta mendosh që një grua e vetme të vendos të mbyll jetën e saj, ju ka shkolluar, ju ka çuar në shkolla të larta. Jeni bërë dy vajza gjithë personalitet. Çfarë ju ka munguar nga pjesa e babait?

Gentiana Marku: Normal pjesa e dashurisë, jemi rritur pa dashurinë e babit. Pjesa e mbështetjes që ke, siguria që tani unë e kuptoj, para disa vitesh nuk e kuptoja sepse sa më shumë përballesh me gjëra të reja në jetë. Në shkollë, kur prezantohesh me dikë, e ke një mungesë në momentin që prezantohesh se kush je. Falë mamit jemi rritur me një dashuri shumë të madhe për xhaxhain, hallat, dajat, por kaq kanë qenë mundësitë nuk ka pasur dikush më shumë mundësi që të na plotësojë ne disa kushte minimale. Që mund të them i meritojmë edhe për shkak të statusit që çfarë familje ne jemi, sepse jemi familje dëshmori. Babi është shpallur dëshmor që në momentin që është vrarë në komisariatin e Lezhës.

Ardit Gjebrea: Por më pas gjatë këtyre viteve ka patur një kujdes?

Gentiana Marku: Janë plot 25 vite që në momentin që ka vdekur babi. Dhe 25 vite që i mban mend mami, mund të them 15 vite të sigurta që i mbaj mend unë që ka ndërruar çdo lloj partie që është tani në pushtet dhe nuk kemi marrë përkrahjen minimale. Do thoja për pjesën e banesës, sepse ne aktualisht jetojmë në shtëpi me qera. Është shumë e vështirë për një grua, sepse ne jemi familje vajzash. Vetëm mami ka punuar, ne tani kemi filluar të dalim në jetë. Nuk është se kemi pasur mundësinë për ta ndihmuar sadopak që të paktën të kemi një strehim. I ka munguar gjithmonë ajo pjesa e sigurisë që çfarëdo që të ndodhi, të paktën strehën e kemi të sigurtë.

Ardit Gjebrea: Është ajo në fakt, burri është shtylla e shtëpisë dhe është ai që mendon për gjithçka duke filluar që nga çatia, siç thuhet në shprehjen popullore, ajo strehëza ku futet familja për ta krijuar. Dhe në momentin që mungon shtylla e shtëpisë, gjithë shtëpia bie. Për më tepër kur ke të gjitha ato sakrifica dhe pamundësi që t’ju krijosh vajzave atë që do donte mami dhe babi. E kuptoj dhe vështirësinë dhe vuajtjen e mamit për këtë shtëpi të munguar për ju.

Gentiana Marku: Ka qenë një sakrificë më vete sepse na është dashur disa herë të ndërrojmë shtëpi me qera, sepse nuk përshtateshim se mbaronte kontrata.

Ardit Gjebrea: Po një kredi?

Gentiana Marku: Në fakt na është ofruar një kredi e butë nga shteti, por është një kredi minimaliste.

Ardit Gjebrea: Nuk mjafton?

Gentiana Marku: Nuk mjafton që ne të blejmë një shtëpi. Dua të theksoj diçka se para 1 muaji ngaqë fola për pjesën e pushtetarëve që kanë pasur mundësi, kanë detyrimin ndaj nesh sepse babi im e ka dhënë jetën për këtë vend. Minimumi të vlerësohet jeta e tij. Para 1 muaji disa familje të policëve të vrarë, një ndër to isha edhe unë me mamin jemi takuar tek Kryeministria, me zv/Kryeministren, ministrin e Brendshëm Bledi Çuçi, që për hir të vërtetës nuk e di, nuk e kam besuar që mund të ketë njerëz që me vërtetë të ndihmojnë. Sepse ne ishim mësuar me premtime boshe, mënyra sesi ai na u përgjigj, se si i mori me aq seriozitet e na dha zgjidhje. Është i vetmi person, pushtetar, që ne na ka dhënë një zgjidhje. Unë i jam shumë falenderuese sepse është i vetmi që ka bërë diçka për familjet e dëshmorëve.

Ardit Gjebrea: Për ju konkretisht çfarë bëri?

Gentiana Marku: Për mua konkretisht më ofroi mundësi punësimi, do vazhdoj të hënën tek OSHEE, ndërsa për mamin i ofroi pjesën e pensionit që do merret ligjërisht. Sinqerisht dua ta falenderoj jashtëzakonisht, është një njeri i mrekullueshëm.

Kur ishte 1 vjeç iu vra babai brenda Komisariatit të Policisë, Gentiana: Atë ditë do më blinte një fustan

Rubrika “Ka një Mesazh për Ty” në emisionin E Diela Shqiptare në Tv Klan këtë të dielë ka patur një të ftuar special. Biznesmeni dhe Presidenti i grupit “Balfin” Samir Mane ishte i pranishëm në studio për një mision fisnik.

Bizmesmeni ishte ulur nga njëra anë e murit ndarës, teksa ishte në pritje të rastit.

Ardit Gjebrea: Të falenderoj shumë që erdhe me besim, pa pyetur, në programin ‘Ka Një Mesazh Për Ty’ për atë që do të ndodh sot në studio. E ndjek ndonjëherë?

Samir Mane: E ndjek shumë herë, sa herë që kam mundësi e ndjek dhe jam shumë i gëzuar që sot jam këtu natyrisht surprizën nuk e di se çfarë do jetë, por jam i sigurtë që do jetë një gjë që prania ime është e nevojshme.

Ardit Gjebrea: Nëse dikush do ishte në anën tjetër të murit, kush mund të ishte?

Samir Mane: S’e kam idenë fare. Nuk ma merrte mendja që do isha pjesë e këtij formati, por ja që jam.

Ardit Gjebrea: Nëse do ishte një njeri i dashur nga familja kë do doje të kishe?

Samir Mane: Padyshim Evën. (bashkëshorten)

Ardit Gjebrea: Eva është tip që del në televizor apo jo?

Samir Mane: Jo, nuk del shumë, por më ndihmon shumë në sipërmarrjet e mia sidomos këto që kanë të bëjnë me fondacionin ‘MANE’ që sapo e kemi krijuar.

Ardit Gjebrea: Fantastike, në fakt nuk është Eva. Nuk kanë ardhur akoma, janë dy vajza që duan të japin një mesazh nënës së tyre.

Nga ana tjetër e murit vijnë dy motra, Ilda dhe Gentiana, të cilat nuk kanë dijeni për prezencën në studio të biznesmenit Samir Mane, ndërkohë që ato tregojnë se kanë ardhur për të surprizuar nënën e tyre.

Motra e madhe Ilda Marku 29 vjeçe, e martuar dhe ka 2 fëmijë, ndërsa Gentiana 26 vjeçe, ka përfunduar studimet për administrim biznesi. Në studio ato tregojnë se kanë ardhur për të surprizuar nënën e tyre, por nuk e dinë që historinë e tyre po e dëgjon edhe biznesmeni, z.Samir Mane.

Ilda dhe Gentiana Marku kanë një histori të dhimbshme. Kur kanë qenë ende të vogla, babai i tyre oficer policie u vra brenda Komisaritit të Policisë së Lezhës. Nëna e tyre i rriti e vetme plot sakrifica.

Gentiana Marku: Arsyeja pse kemi ardhur këtu është për të falenderuar, një surprizë një personi shumë të rëndësishëm për ne, asaj që na ka dhënë jetën, asaj që është pika jonë e dobët, por edhe e forta. Është mami jonë, ka pasur një jetë shumë të vështirë, por arsyeja se pse unë jam sot këtu është sepse ia ka dalë me dinjitet të na rrisë. Nëna me babin janë njohur me shkuesi, janë martuar në 6 Qershor 1993, këtë muaj do kishin bërë 30 vite martesë bashkë.

Ardit Gjebrea: Pse thua do kishin bërë?

Gentiana Marku: Sepse fatkeqësisht babi nuk jeton më.

Ardit Gjebrea: Njohja e tyre ka qenë me shkuesi, por ka patur një dashuri të madhe mes tyre.

Gentiana Marku: Ka pasur një dashuri shumë të madhe mes tyre, kanë jetuar vetëm 5 vite bashkë. Mami i përshkruan si 5 vitet më të mira të jetës së saj. Pas 1 viti martesë ka lindur motra, pas 1 viti të lindjes së motrës na lindi edhe 1 motër tjetër. Fatkeqësisht ajo vdiq 6 muajshe, ka qenë një dhimbje shumë e madhe. E kanë përballuar shumë vështirë. Pastaj në vitin 1997 kam lindur unë. Babi ka punuar polic në qytetin e Pukës, e kanë rritur në grada si funksionon në Policinë e Shtetit dhe e kanë zhvendosur në policinë e Lezhës. Pas 1 viti, unë nuk isha ende 1 vjeçe, babi është nisur në punë normalisht si çdo ditë tjetër dhe është vrarë brenda komisariatit të Lezhës.

Ardit Gjebrea: Thjesht për shkak të detyrës?

Gentiana Marku: Po për shkak të detyrës në moshën 29 vjeçare, ka qenë një tragjedi shumë e madhe për familjen tonë, për të gjithë, por sidomos për mamin.

Ardit Gjebrea: Sa vjeç ishte mami?

Gentiana Marku: 25 vjeçe.

Ardit Gjebrea: Me 2 vajza.

Gentiana Marku: Me 2 vajza, vendosi ta mbyllë jetën vetëm me ne të dyja. Edhe pse në atë kohë i thoshin po si ka mundësi ta kishe pasur një djalë, e shikojnë këtë pjesën më shumë si siguri. Për jetën më vonë, pleqërinë. Mami thotë gjithmonë që zemrën e kam pasur gjithmonë plot me ju. Ditën që ka vdekur babi, në mëngjes më ka treguar mami që kur është nisur për në punë është kthyer edhe një herë dhe e ka pyetur çfarë fustani ti blej Gentës? (preket dhe qan në studio) Më falni, sepse pas 2 ditësh, ai ka vdekur në datën 8 Shkurt, në 10 Shkurt unë kisha ditëlindjen.

Ardit Gjebrea: Ti për shumë vite nuk e ke festuar ditëlindjen, sepse në ditën tënde të lindjes ju keni përcjellë babin për në banesën e fundit?

Gentiana Marku: Po, mundësisht është diçka që unë tani e përjetoj shumë keq. Nuk e kam kuptuar në atë kohë se çfarë pyetje i kam bërë mamit. E shikoja që i vinin shoqet motrës për ditëlindje e shikoja duke festuar, në atë kohë kam qenë diku 4-5 vjeçe edhe i them mamit sa mirë që i vinë Ildës (motrës) shoqet e feston. Unë mendoja që kur të shkoj në shkollë do kem ditëlindje, se nuk e kuptoja ngaqë nuk e kisha festuar. I them edhe unë kur të shkoj në shkollë do më vijnë shoqet, atëherë do e festoj dhe unë ditëlindjen. Ajo që prej atij momenti ma ka festuar çdo vit ditëlindjen, gjithmonë, e ka mbyt dhimbjen e vetë e ka mbajtur përbrenda më ka bërë mua dhe motrës të kalojmë një fëmijëri të mirë, nuk na ka transmetuar dhimbjen që ajo ka pas, sakrificat që ka bërë.

Çfarë e emocionon Samir Manen?

Biznesmeni dhe Presidenti i grupit “Balfin”, Samir Mane, ka qenë i ftuar këtë të dielë në rubrikën “Ka një Mesazh për Ty” në emisionin E Diela Shqiptare në Tv Klan.

Një nga shprehjet e Samir Manes është se në biznes nuk ka emocione. Por Presidenti i grupit “Balfin” ka zbuluar se çfarë e emocionon atë.

Ardit Gjebrea: Pjesën e dytë të ‘Ka një mesazh për ty’ do ta nis me një të ftuar vërtetë special, nëse do të artikuloja shprehjen ‘1 në një milion’ për të nuk do të gaboja. Fjalia tipike kur e prezantojnë është: një nga njerëzit më të pasur në Shqipëri, por unë do të shtoja edhe një shok i mirë për ata në ditë të vështira. Pak ditë më parë festoi 30-vjetorin e krijimit të sipërmarrjes së tij, grupi BALFIN ku janë punësuar mbi 5,000 punonjës. Sot do doja të përjetonim më shumë një tjetër dimension të tij, atë çfarë e bashkon me ‘Ka një mesazh për ty’, dimensionin human, më lejoni të ftoj Samir Mane.

Tashmë të gjithë e dinë historinë tuaj, ju jeni nga ata që keni nisur çdo gjë nga zero dhe keni ngritur një perandori që sot shtrihet në 10 shtete të botës. Në këtë stad a mbërrin tek ju nevojat e njerëzve të tjerë, të atyre që jetojnë me 100 halle dhe si i përjetoni ju ato?

Samir Mane: Natyrisht që mbërrijnë dhe kemi struktura që edhe merren me këto gjëra në mënyrë të përditshme, por pa dyshim sa herë më bie mundësia t’i dëgjoj vetë hallet i marr emocionet dhe mundohem t’i zgjidh vetë ose t’i ndjek vetë deri në fund. Kështu që kjo është një nga gjërat që e bëj tashmë me shumë pasion.

Ardit Gjebrea: Një shprehje e juaja e njohur është që në biznes nuk ka emocion, kështu që na krijohet përshtypja e një njeriu që duhet të jetë edhe pak i ftohtë për të ecur përpara. Nga ana tjetër edhe pse nuk ju keni dhënë shumë zë, janë të shumta veprat e bamirësisë. Vetëm në rastin e tërmetit ju keni dhuruar personalisht 1.2 milionë Euro ndihmë për njerëzit, pra në këtë rast në kundërshtim me shprehjen tuaj ka ndjeshmëri. Çfarë emocionon Samir Manen?

Samir Mane: Në biznes nuk kam emocione, por padyshim për të ndihmuar njerëz në nevojë, për të ndihmuar familje në nevojë, studentë që të studiojnë ose për shumë gjëra të tjera unë jam vetë personalisht aktiv dhe jam gjithmonë emocional në këtë drejtim.

2 arkivole për vëllanë: S’dimë kë po qajmë

10 vite me hije dyshimi për kufomën e të birit, Eni Çobani-prindërve të viktimës: Mund të bëjmë zhvarrimin e trupit

Vdekja e vëllait të Irenës në Itali para 10 vitesh është e mbuluar me hije dyshimi për atë dhe familjarët e saj, të cilët nuk dinë akoma nëse varri ku mendojnë se prehet i biri është vërtetë i tij, pasi ata u njoftuan për një arkivol të dytë nga autoritetet italiane 6 muaj pasi e varrosën njeriun e tyre të dashur.

Për këtë arsye, Irena ka thirrur nënën dhe babain e saj në rubrikën “Ka një mesazh për ty” në “E diela shqiptare” në Tv Klan për të ju dhënë lajmin që pas 10 vitesh, ata mund të mësojnë nëse kufoma të cilën ata kanë qarë prej vitesh, është apo jo i njeriut të tyre të zemrës.

Eni Çobani thotë se pas kërkesës që i kanë bërë Prokurorisë, mund të bëjnë zhvarrimin e trupit që prehet në Shqipëri për të mësuar të vërtetën mbi AND-në.

Irena: Mami, babi, ju dua shumë. Jeni jeta për mua. Unë e kam ftuar zonja Enin që të ju thoshte që këtij kalvari të madh të hallit një ditë t’i vijë fundi dhe t’i dalë e vërteta e vëllait tim dhe të qajmë 1 varr dhe jo 2.

Ardit Gjebrea: Zonja Eni, si keni ndërmend ta ndihmoni këtë familje?

Eni Çobani: 1 të vërtetë e kemi akoma në dorë për ta zbuluar. Meqenëse, ne me një kërkesë kundrejt Prokurorisë, mund ta bëjmë zhvarrimin e këtij trupi, ne do të zbulojmë përfundimisht që kush ka qenë shkaku i vdekjes dhe kush është AND-ja e personit, i cili është aty. Ngelen shenja në mbetjet trupore. Nëse ka pasur vrasje, siç pretendojnë familjarët, ose nëse mund të ketë pasur elementë të tjerë, ajo e vështirëson gjetjen. Nuk ka asnjë informacion. Edhe në Janar, ka ardhur vetëm 1 letër dhe aty nuk ka asnjë të dhënë se si është gjetur ai trup. Se sa do të gjejmë në ato mbetje sot pas 10 vitesh, unë nuk mund të flas. Por do të jenë ekspertët që do t’i japin përgjigjen, por të paktën AND-në, kjo është e sigurtë që gjendet.

I vdiq vëllai në Itali, Irena nuk di ku ta qajë: Dolën 2 arkivola…

Irena varrosi trupin që i thanë se është i vëllait të saj në datën 20 Gusht të 2013-ës. Rreth 6 muaj më pas, autoritetet italiane i thanë në Janar të vitit 2014, të shkojë edhe të tërheqë arkivolin e vëllai të saj.

Ajo ka ardhur në rubrikën “Ka një mesazh për ty” në “E Diela Shqiptare” në Tv Klan pasi ka shumë pikëpyetje mbi vdekjen dhe kufomën e vëllait të saj në Itali.

Irena ndihet e pikëlluar pasi prej 10 vitesh, ajo nuk e di nëse trupi që prehet në Shqipëri është i vëllait të saj apo jo.h

Ardit Gjebrea: Ju a e identifikuat trupin?

Irena: Jo, unë nuk e kam parë kurrë atë trup dhe problemi më i madh është se dolën 2 arkivola. Një arkivol e kemi varrosur me 20 Gusht të 2013-ës dhe një arkivol me 3 Janar të 2014-ës. Shteti italian më ka thënë “Irena, hajde tërhiq trupin e vëllait tënd”.

Ardit Gjebrea: Ndërkohë ju e kishit varrosur atë?

Irena: Po, unë e kisha varrosur trupin.

Ardit Gjebrea: Autoritetet italiane ju kanë dorëzuar 2 trupa me një emër, si ka mundësi?

Irena: Puna e morgut është pak e komplikuar sepse ne nuk kishim mundësi financiare në atë moment. U mundova me Ministrinë e Jashtme, me Ambasadën Italiane, me Rajonin Numër 6, me Avokatin e Popullit.

Ardit Gjebrea: Italiani ju tha që trupin e keni në filan morg, ai të tha adresën e morgut?

Irena: Unë nuk kam kontaktuar me asnjë sepse nuk dija italisht, babai im ka një kushëri të vetin atje dhe i thashë që “unë nuk mundësi financiare, a ka mundësi që të shkosh ti, ta jap unë adresën, emrin dhe vendin që ta kontrollosh dhe a është apo nuk është ai.” Ai tha se ishte vëllai, por nuk e pa kush. Ai e ka sjellë një trup këtu, por ne nuk e kemi parë. Nuk dija asgjë.

Ardit Gjebrea: Erdhi arkivoli dhe ju me të tuajën varrosët vëllain?

Irena: Po.

Ardit Gjebrea: Pastaj ju njoftojnë nga Italia që “hajde tërhiqni trupin e vëllait”?

Irena: Ka qenë data 3 Janar kur na erdhi një bombë e madhe dhe na thanë që “ai trup nuk është i vëllait tuaj”. Ai është i varrosur, kufoma e parë, kufomën e dytë nuk kisha mundësi. Kufomën që më tha shteti italian në 2014, hajde merre, unë i thashë që e kam një arkivol dhe një vëlla e kam varrosur dhe në Janar të 2014-ën, kush është aty sepse ai nuk është vëllai im.

Ardit Gjebrea: Trupin e parë a jua dhanë autoritetet italiane?

Irena: Nuk e di si ka dalë trupi, por unë nuk kam asnjë dokument, as se ka ardhë me avion, as se ka ardhë më anije dhe as se ka ardhë dhe as nuk e kam idenë se kush e ka dërguar.

Ardit Gjebrea: Si ju erdhi trupi këtu?

Irena: E marr kushëririn dhe më thonë që “dil në Durrës në orën 8 dhe na sjell njerëzit”. Ne 2 javë kemi mbajtur zi, kemi hapur dyert e morgut. Unë ja di për faleminderit që ma ka sjellë sepse unë nuk kisha mundësi. Herën e dytë nuk kam shkuar për ta marrë arkivolin e dytë. Dhe kur shkoj tek varri, vijnë ato ndjenjat që qan me zemër. Kur e tregoj historinë më dhemb zemra se ku e kam. Kam thirrur dhe prindërit që të ju jap një mesazh. Mami ka kaluar depresion shumë të madh. Të të vdesë fëmija në shtëpi, e qan dhe e di se ku e ke një varr, por të vdesë djali në kurbet në Itali, shkon e qan 10 vjet por nuk e di se kush është. Nuk na lanë ta hapnim arkivolin, ishim të shokuar total. Arkivoli, siç la ardhur nga Italia, është i varrosur.

Historia drithëruese e vdekjes së shqiptarit në Itali/ E motra: Mediat shkruanin se ‘vdiq nga mbidoza’, italiani më tha ‘ta kanë vrarë vëllanë’

Irena ka ardhur në rubrikën “Ka një mesazh për ty” në “E diela Shqiptare” në Tv Klan dhe ka rrëfyer historinë rrëqethëse të vdekjes së vëllait të saj.

Ajo tregon se i vëllai ka vdekur në moshën 32-vjeçare në Itali teksa rrëfen se ai ka humbur jetë në 14 Maj të 2013-shit dhe është varrosur në Gusht të 2013-shit pasi nuk kanë pasur asnjë dijeni rreth tij për mbi 3 muaj.

Irena thotë se mediat italiane asokohe kanë shkruar për vëllain e saj se “ka vdekur nga mbidoza”, ndërsa tregon se një italian, i cili i ka treguar ku ndodhet në morg i vëllai i saj i ka thënë se “atë e kishin vrarë”.

Për më tepër ndiqni më poshtë historinë e përjetimeve drithëruese të Irenës:

Irena: Jetoj në periferi të Hamburgut, kam 4 fëmijë. Muajin tjetër bëhem gjyshe. Jam 42 vjeç. Kam ftuar mamin dhe babin. Janë zemrat e mia.

Ardit Gjebrea: Bëhet fjalë për vëllain që ju e keni humbur në vitin 2013?

Irena: Nuk besoj se do të ketë histori në Shqipëri si historia jonë. Vëllai më ka vdekur më 14 Maj 2013-ën për ta varrosur, e kemi varrosur më 20 Gusht 2013-ën, 3 muaj e 10 ditë nuk e kemi ditur se ku është. I kemi humbur kontaktet komplet. Më 8 Maj, vajza ime ka ditëlindjen. Ka qenë hera e fundit që folëm. Vëllai jetonte në Romë, punonte picajol-lavapjatës. Unë jma fëmija i vetëm i familjes tani. Vëllai ka vdekur në moshën 32-vjeçare, domethënë rreth 15-16 vjet ka jetuar në Itali.

Ardit Gjebrea: Si ndërroi jetë?

Irena: Nuk di asgjë. Nga kërkimet tona, telefonatat, facebooku, i shkruanim në telefon nuk përgjigjej, iu shkruanim njerëzve tanë se a dini gjë…

Ardit Gjebrea: Si ishte marrëdhënia juaj me vëllain, sa shpesh komunikonit?

Irena: Kishte raste gjithë natën. Kur e linte punën në 11 të natës flisnim bashkë, e me fëmijët e mi. Ka qenë i pamartuar. Më 20 Maj kam filluar kërkimet e mia. Gjurmët e mia shkuan gjithandej, nuk kam lënë zyrë… Kam shkuar në rajonin e policisë numër 6, më thonin që është në punë. Kam shkuar tek Avokati i Popullit, kam marrë 2 avokatë. Kam 10 vjet që as nuk e dimë se a është vëllai im tek varri a nuk është.

Ardit Gjebrea: Kush ju njoftoi juve që sollët trupin e vëllait në Shqipëri? Kur e morët vesh që vëllai juaj nuk jeton më?

Irena: Ka qenë data 17-18 Korrik, më tha njëri në Facebook se unë po kërkoja shokët e tij se mos e ka ndonjë numër kontakti ose mos ka rënë në burg. I shkruajta një italiani që e gjeta në Facebook se kishte komentuar tek ai, më ka thënë vetëm kaq “vëllai ka vdekur”. Kam marrë një numër telefoni, kam kontaktuar, ai ma ka dhënë adresën dhe më tha që “e ke në filan vend, shko merre”. Më atë numër që më ka marrë, ai numër u fshi. Nuk kam as emër dhe as mbiemër të italianit, fare. Kanë shkruajtur mediat italiane për vëllain tim se “ka vdekur nga mbidoza”.

Ardit Gjebrea: Ju kishte thënë ndonjëherë vëllai ndodnjë gjë për problemet me drogën, a e dinit ju që ai ishte përdorues i drogës?

Irena: Jo, fare. E merrnim me kamera. Ai ishte gjithë kohës në bodrum, lante pjata dhe kusia në resorant. Ai do të ma thoshte nëse do të ishte përdorues droge. Nuk besoj se ka humbur jetën nga overdoza. Vdekja e tij është pak e çuditshme. Ai është gjetur në një shesh të madh në Romë dhe është gjetur në sediljen e mbrapme të një makine dhe vetëm me të brendshme kur ai nuk di t’i japë makinës. Nuk ka pasur fare, as pantollona të shkurtra, asgjë ka qenë vetëm me mbathje.

Ardit Gjebrea: Po makina e kujt ishte?

Irena: Këtë nuk kam arritur ta zbuloj as se e kujt ka qenë makina dhe as se çfarë ka bërë në atë makinë dhe as pse ndodhet makina në shesh. I kërkova ndihmë shtetit shqiptar dhe i thashë që ju lutem a ka ndonjë bamirës që të shkoj e ta sjellë trupin e vëllait sepse më tha italiani që “të tregoj derën e morgut ku ndodhet vëllai yt”. Ai më tha “që e kanë vrarë vëllain tënd dhe e kanë hedhur në makinë”.

“Kujdes shëndetin” – Sëmundjet e tiroides, Liv Hospital

“Pushime të mbara” në Arka Art Hotel

“Pushime te mbara” eksploron sot një hotel që nuk është ndërtuar vetëm nga punëtore të thjeshtë, por edhe nga piktorë e skulptorë. Arka Art Hotel në rezidencën Kodra e Diellit, do ju mahnisë nga bukuria, por edhe nga të gjithë elementët që e bëjnë të pushuarit një përvojë speciale në kryeqytet.