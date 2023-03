E Diela Shqiptare – Emisioni 26 Mars 2023

19:33 26/03/2023

#EDielaShqiptare nga #ArditGjebrea prej vitit 2008 në #TvKlan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë. Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim.

“Të Panjohurit” – NERTIL RAMOLLI

“Shihemi në gjyq”- Përjashton vajzën nga trashëgimia

Ka një mesazh për ty

Rilind nga nëna dhe nusja

Nëna e gruaja e kthyen dy herë në jetë, Drazeli falenderon heroinat e tij

“Ka Një Mesazh Për Ty” solli një histori të rrallë. Drazeli ka mundur t’i shpëtojë vdekjes tre herë dhe në dy prej rasteve, ishin nëna dhe gruaja e tij që i kanë dhuruar veshkën dhe jetën. Kjo është arsyeja pse ai ka ftuar në rubrikën e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan ato që i quan “heroinat e tij”. Drazeli ka një falenderim nga zemra për dy gratë e rëndësishme të jetës, Dilën dhe Teutën.

Drazel: Mami, ke vuajtur shumë me mua. Ti ke qenë ajo që më ke ndjekur hap pas hapi dhe kur them hap pas hapi dhe unë jam ai që jam sot këtu. Të përgëzoj për atë që ti ke bërë për mua ashtu siç të them ty i them dhe Teutës. Ju faleminderit për atë që keni bërë për mua!

E vetmja ‘vërejtje’ që nëna e Drazelit ka për të birin është fakti që ai frekuenton vendet ku grumbullohen shumë njerëz sepse kjo ndikon keq në shëndetin e tij.

Dila: Unë të falenderoj që më ke sjellë këtu se të dy kemi pasur një rrugëtim të gjatë prej 25 vjetësh dhe mami nuk ka lënë gur e kusur për ty. Por në radhë ti duhet të falenderosh Teutën që të ktheu përsëri në jetë.

Drazel: Për mua jeni dy heroina prandaj unë mora këtë guxim.

Aksidenti i shkatërroi veshkën e transplantuar, gruaja i dhuron jetën e tretë

Drazeli ka mundur të kthehet tre herë në jetë. Në “Ka Një Mesazh Për Ty” ai rrëfeu se si gurët në veshka në moshën 22-vjeçare e çuan drejt operacionit, dializës e më vonë iu nevojit edhe një transplant. Veshka që i shpëtoi jetën iu dhurua nga nëna dhe për disa vite, Drazeli ishte mirë me shëndet.

Pas tre vjetësh nga transplanti, vijoi ai në rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, pësoi një paralizë dhe ndërkohë gjeti dashurinë tek Teuta. Ata sollën një jetë një djalë, Darielin, i cili sot është 12 vjeç dhe Drazeli po vazhdonte jetën normalisht deri në momentin kur u përball dy herë të tjera me vdekjen.

Drazel: Pësova një aksident afër shtëpisë time. Shoku im sot nuk është më, ndërroi jetë, unë shpëtova.

Ardit Gjebrea: Por nga aksidenti, veshka jote, që të dhuroi mami…

Drazel: Pastaj unë vete në spital dhe më thonë që “Drazel, veshkat po flaken”. Filloj, “hyr në dializë një vit e gjysmë në Fier dhe pastaj bëjmë letrat që të kryesh transplantin”. M’u hodh vëllai, binjaku, “organin do të ta jap unë Drazel”. Bëri ato analizat, dolëm mirë. Vajtëm në Turqi, duke bërë analizat atje doktori tha “nuk bëhet se nuk ke dalë mirë” kështu që u detyruam u kthyem prapë në shtëpi, nuk bëmë dot.

Pas dy javëve, se unë vija nga dializa dhe nuk vija mirë, djali i vogël i thotë të ëmës “mami, dua jetën e babit, nuk më intereson asgjë në jetë, vetëm jetën e babit dua”. Edhe ajo ashtu dëgjoi, ashtu vendosi. “Qoftë e bërë të keqen mami, unë ty dhe babin dua, nuk dua njeri tjetër. Shpirti im dhe jeta ime është vetëm për ju”. Mirëpo kjo nuse që më dha veshkën mua, ka shpëtuar edhe jetën e vëllait të vet. I vëllai vuante nga një sëmundje, leucemi dhe kjo i jep palcën vëllait dhe…

Ardit Gjebrea: Të jep edhe ty veshkën.

Drazel: Po, në Turqi.

Ardit Gjebrea: Dhe je me veshkën e Teutës.

Drazel: Po dhe unë gëzoj një jetë shumë normale, si gjithë të tjerët.

Mjekët i lanë vetëm dy ditë jetë, veshka e nënës shpëton djalin

Drazeli gëzon një emër të veçantë dhe thotë se ndoshta kjo është arsyeja pse Zoti ia ka falur jetën tre herë. Për të shpjeguar këtë arsyetim të tijin, ai nis të rrëfejë në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan historinë e vështirë shëndetësore. Në moshën 22-vjeçare u diagnostikua me gurë në veshka dhe prej aty nisi një kalvar problemesh me shëndetin.

Drazel: Historia ime ka filluar që në vitin 1999, qëkur kam qenë 22 vjeç. Po filloja të këputesha kur isha mirë. Nëna më vuri re që isha i zbehur, sa po vija po zbehesha.

Ardit Gjebrea: Po çfarë kishe ti?

Drazel: Unë kisha dy gurë në veshka gjigandë dhe kur erdhi puna më tha që Drazel “ti duhet t’i nënshtrohesh një terapie shumë të vështirë. Duhet të shkosh në Tiranë, duhet të kesh specialistë për sëmundjen që ke sepse këta gurë që ke ti të kanë flakur veshkën e saktë të së majtës dhe kjo çikë punon sa për të të mbajtur në këmbë”. Edhe ashtu bëmë, sipas të thënave të doktorit, u nisëm për në Tiranë dhe më thanë Drazel “ti nuk mund të bëhesh dot këtu se ne e mblodhëm komisionin, por ti duhet të bëhesh jashtë shtetit të operohesh njëherë. Jo se nuk dimë ne, por nuk kemi aparaturat”, para 20 e ca vjetëve më kupton, që në’ 99. Vajtëm në Turqi, kryem operacionin dhe erdhëm shëndoshë e mirë.

3 vite më vonë pas operacionit Drazeli iu nënshtrua dializës sepse azotemia nuk e linte të merrte frymë dhe të urinonte. Në këtë moment, mjekët e vendosin në dijeni se e vetmja zgjidhje ishte transplanti i organit, që asokohe prindërit e tij nuk e dinin se çfarë ishte.

Pasi e mësuan, ata kryen analizat dhe babai rezultoi me hepatit të fshehtë, ndaj dhuruese mbetej nëna. Në këtë moment, jeta e Drazelit kishte mbërritur në një moment të frikshëm.

Drazel: Doktoresha na mblodhi mua dhe babin dhe tha “edhe dy ditë jetë ka çuni, çfarë do bëni?”

Ardit Gjebrea: Edhe dy ditë jetë?

Drazel: Dy ditë fiks. Brenda 24 orëve mami me babin shkuan te ministrja e Jashtme Arta Dade që ishte dhe deputetja e zonës. E përshëndes atë se ishte një heroinë për mua, edhe ajo.

Ardit Gjebrea: Është zonjë.

Drazel: Është zonjë, vërtet zonjë. I takon një duartrokitje shumë e madhe. Megjithatë i bëri letrat dhe Arta dhe më tha “Drazel ti nesër do ikësh në Turqi” dhe tre shokë që pata aty ata vdiqën, nuk rrojnë sot.

Ardit Gjebrea: Jo ore!

Drazel: Po. Megjithatë ikëm në Turqi pastaj në 2002. Filluam ato terapitë pastaj, analiza e ç’ishin. Megjithatë fillojmë aty, i thanë mamit “ne do bëjmë transplatin ditën e mërkurë, 12 Nëntor”. E kryem dhe transplantin, doli me sukses, u khyem, gëzoja dhe unë një shëndet të plotë si gjithë të tjerët, megjithatë jeta eci normalisht.

Jeta e paimagjinueshme e Silvanës

Solli dritë në jetën e Silvanës dhe fëmijëve të saj, Kristiano merr mesazhin e dashurisë

Tek Kristiano Silvana ka gjetur një bashkëshort, një shok, një mik, një baba për fëmijët e saj dhe mbi të gjitha, dashurinë. Pas shumë vitesh në errësirë, ajo ka gjetur dritën në fund të tunelit së bashku me tre fëmijët dhe drita ka formën e një njeriu.

Kjo është arsyeja pse e ka thirrur në studion e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, për ta surprizuar në “Ka Një Mesazh Për Ty” vetëm pak kohë përpara dasmës së tyre.

Silvana: Përshëndetje i dashuri im, nëse të kam sjellë këtu është për të të falenderuar për gjithçka që ke bërë për mua dhe për fëmijët e mi. Për dashurinë që na ke dhuruar dhe që na jep çdo ditë, çdo sekondë të vetme, që e mbush shtëpinë tonë me dashuri. Që nga dita e parë kur ti u shprehe e unë të thashë që nuk isha gati dhe ti m’u përgjigje që unë do të të pres se të dua ty dhe i dua edhe fëmijët “tanë”, nuk ke thënë kurrë fëmijët “e tu”, por fëmijët tanë. Për ne je një shembull, je dashuria ime e vetme dhe nuk ka fjalë për të përshkruar si je. Shumë shpejt do të martohemi përpaa Zotit, do t’i premtojmë njëri-tjetrit dashuri të përjetshme. Që të pestë bashkë, mbase dhe gjashtë, ku i dihet…

Ardit Gjebrea: Epo nëse janë gjashtë duhet të na e thuash…

Silvana: Jo, akoma jo. Çdo mëngjes para se të shkosh në punë në orën 05:30, ti nuk del kurrë nga shtëpia pa i puthur fëmijët. Edhe një mëngjes kur dole, nuk e di nëse të kujtohet, unë u preka aq shumë, pasi u ktheve sepse harrove puthjen e zakonshme dhe ajo për fëmijët e mi do të thotë shumë. Ka shumë domethënie për ata, por jashtëzakonisht shumë edhe për mua sepse je një shnbuul për ta, një shembull që unë dua që ata ta marrin prej teje.

Morën prej tij dashurinë e munguar, fëmijët i kërkojnë njerkut ta thërrasin baba

Divorci i Silvanës ka vetëm 6 muaj që ka përfunduar, ndërsa në vitin 2019 ajo është ndarë nga ish-bashkëshorti. Në atë periudhë, kur ajo vendosi se nuk do të kishte më asnjë burrë në jetën e saj sepse i dukeshin të gjithë njësoj, njeh Kristianon. Ai i dha ngrohtësi, e priti, iu gjend pranë pa kërkuar asgjë derisa ajo vendosi t’i thoshte po.

Në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Silvana kujton takimin e tre fëmijëve të saj me familjen e Kristianos. Ajo shprehet se ishte e frikësuar për reagimin e tyre, por gjeti veç mirësi. Nga ana tjetër, tre fëmijët kanë gjetur te Kristiano babain e munguar.

Silvana: Kisha shumë frikë sepse thosha jam shqiptare, edhe ne në Shqipëri, një gocë me tre fëmijë nuk mund të marrë një djalë beqar, e kisha frikën e të gjitha por kur vjehrri me vjehrrën time kanë pranuar fëmijët e mi në një mënyrë…

Ardit Gjebrea: I kanë pranuar fëmijët?

Silvana: I kanë pranuar dhe herën e parë që i kanë takuar, i kanë thënë “hajde të gjyshi”. Edhe kunati im, vëllai i tim shoqi, “hajde te xhaxhi”, nuk i ndan kurrë fëmijët se burri im ka dy nipër dhe një mbesë. Vjehrra ime kur blen diçka për ata do blejë diçka edhe për fëmijët e mi. Nuk i ndan kurrë.

Ardit Gjebrea: Si e thërrasin fëmiëjt e tu bashkëshortin?

Silvana: Babi. Noemi i thërret babi, edhe Mateo dhe Françeska. Kur Kristiano filloi të jetonte me ne, Noemi i thotë Kri mund të të bëj një pyetje, e merr, i ka thënë “më thuaj Noemi”, i ka thënë “mund të të thërras babi?” Kristiano i ka thënë, se është njeri shumë i edukuar, shumë i sjellshëm, është shumë i veçantë, ai na ka sjellë çdo gjë në jetë, atë që na ka munguar, dashurinë. I ka thënë “Noemi, unë jam Kristiano, ti babin e ke, por ama të dish një gjë, për çdo hall, për çdo problem unë jam përkrah teje, mos ki frikë për asgjë”.

Ardit Gjebrea: Po Noemi çfarë i tha?

Silvana: Noemi e ka kapur për faqesh dhe i ka thënë “Kri, por baba quhet ai që përkujdeset për fëmijën e vet, nuk quhet një që nuk përkujdeset, kurse ti përkujdesesh për ne shumë, jashtë mase”. Ai e ka marrë, e ka përqafuar dhe i ka thënë “thirrmë si të duash”.

“Mami, nuk ia dal dot më me babin”, nëna kujton mes lotësh fjalët e të birit 7-vjeçar

Pas 16 vjetësh martesë, në vitin 2019 Silvana vendos të marrë 3 fëmijët e të largohej nga Italia dhe nga shtëpia ku njihte vetëm dhunë. Nga familjarët nuk kishte asnjë mbështetje dhe mendoi se kishte ardhur koha t’i jepte fund trishtimit pas aq shumë vitesh vuajtjeje. Në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Silvana ndan momentin vendimtar që e bëri të vendosur për t’u larguar, fjalët e të birit 7-vjeçar.

Ardit Gjebrea: Si u soll bashkëshorti yt?

Silvana: Ai më tallte në fillim kur unë i thashë dhe ka ndodhur debat përpara dhe i thashë unë kam për të ikur. “Ku do vesh ti se s’ke asnjeri në Shqipëri, nuk ka kush të mban se të gjithë janë nga ana ime”, tha. I thashë unë kam 3, për mua e rëndësishshme është këta që kam me vete, nuk më intereson se çfarë thotë bota, se çfarë thonë të mitë, se çfarë thonë të tutë, nga asnjë njeri nuk dua t’ia di më, për mua është e rëndësishme fëmijët e mi.

Ardit Gjebrea: Po ti si e more këtë vendim?

Silvana: Sepse kur vjen pika që nuk kem më ç’bën, kur shikon fëmijët e tu, kur të thotë fëmija yt “mami nuk ia dal dot më me babin”, atëherë e merr vendimin.

Ardit Gjebrea: Ta kanë thënë këtë gjë?

Silvana: Djali.

Ardit Gjebrea: Në cilin moment ta tha?

Silvana: Kishte qenë një natë që po hanim darkën, kisha shtruar darkën për fëmijët, isha një çikë e lodhur se sapo kisha ardhur nga puna, isha ngritur në 4:30 të mëngjesit dhe kam ardhur në 7 të darkës. Ai ka hedhur një fjalë shumë të pistë, shumë të rëndë përpara fëmijëve dhe unë nuk i kam kthyer përgjigje kam ikur sepse thashë lëre të flasë se është mërzitja, janë të gjitha. Shtroj tavolinën, shtroj darkën, kishte marrë gotën me raki dhe po e pinte dhe po thoshte fjalët e tij.

Unë nuk po i ktheja përgjigje sepse ishim të gjithë në tavolinë, po hanim bukë me fëmijët. Në atë moment ai i ka rënë me grusht tavolinës, u hodhën pjatat përpjetë, tha “pse s’kthen përgjigje”. Çuni ngrihet nga tavolina, ka ikur në dhomën e vet, shtrirë barkas dhe po qante. Jam ngjitur lart në katin e dytë, i kam thënë “Mati, çfarë ke?” Më ka parë duke qarë dhe më ka thënë “mami nuk ia dal dot më me babin, merr vendim çfarë do të bësh”. Aty ka qenë pika e fundit.

Pas largimit drejt Shqipërisë, bashkëshorti kërkoi të takonte Silvanën dhe t’i premtonte se do të ndryshonte. Familja u kthye sërish në Itali, por ‘ndryshimi’ zgjati vetëm 4 ditë përpara se dhuna të rikthehej dhe Silvana të ndahej më vete bashkë me fëmijët.

Prindërit e martuan në moshën 17-vjeçare, Silvana: Burri më tha nuk të kam dashur kurrë

Silvana shprehet në “Ka Një Mesazh Për Ty”, rubrika nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, se pas vuajtjes dhe trishtimit i ka ardhur buzëqeshja, qetësia e gëzimi. Në moshën 17-vjeçare ajo u martua me shkuesi e detyruar nga prindërit e saj sepse mendonin se po kalonte koha. Pavarësisht kundërshtimit, Silvana u kurorëzua në martesë me një njeri që nuk e donte dhe e mendonte gruan në rolin më të shëmtuar.

Ardit Gjebrea: Ty të pëlqeu në fillim?

Silvana: Jo.

Ardit Gjebrea: Nuk të pëlqeu?

Silvana: Jo. unë kam thënë jo në fillim, mami ka vajtur dhe ka thënë vajza tha po.

Ardit Gjebrea: Po pse e bëri mami këtë gjë?

Silvana: Ia kam bërë mamit pyetjen gjithmonë dhe më ka thënë “janë njerëz të mirë, prindërit i ka të mirë”. Okej, njeh prindërit, por jo djalin.

Ardit Gjebrea: Cila ishte përshtypja jote e parë për djalin, e njihje më përpara?

Silvana: Jo. Herën e parë që e kam parë, për mua një njeri që duket që është me kulturë, që është ndryshe, se si flet.

Ardit Gjebrea: Dhe si fliste ai?

Silvana: Duhet të ketë një lidhje kur bën muhabet me dikë, jo muhabet pa lidhje, domethënë flas por nuk e di se çfarë po flas.

Ardit Gjebrea: Ju nuk patët një kimi me njëri-tjetrin?

Silvana: Jo.

Ardit Gjebrea: Po ai pse pranoi që të të merrte ty?

Silvana: Për atë ishte ndryshe se thotë “okej në rregull, jam burrë” siç është edhe mentaliteti në Shqipëri se ai ma ka thënë edhe njëherë e një kohë pasi patëm debate, “unë nuk të kam dashur kurrë por të kam marrë” sepse siç e kanë burrat shqiptarë, gruaja në shtëpi duhet të jetë shërbëtore me pak fjalë.

Ardit Gjebrea: Dhe ai ty të ka thënë që “nuk të kam dashur kurrë?”

Silvana: Më ka thënë “nuk të kam dashur kurrë. Të kam marrë dhe kemi bërë 3 fëmijë vetëm për të të mbajtur nën veten time dhe unë të bëja çfarë të doja”.

