E Diela Shqiptare – Emisioni 26 Nëntor 2023

19:31 26/11/2023

#EDielaShqiptare nga #ArditGjebrea prej vitit 2008 në #TvKlan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë. Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim.

“Udha e Shkronjave”- Entela vs Ermal

“Kujdes shëndetin”- Çfarë duhet të dimë për check-up, Liv Hospital

“Ka një mesazh për ty”- Kërkesa e Blertës

Altini vjen të surprizojë gruan, “Ka Një Mesazh Për Ty” ‘kurdis’ një plan tjetër…

Altini ka ardhur në “Ka Një Mesazh Për Ty” për të falenderuar gruan e tij, Blertën për gjithçka që ajo bën për familjen. Ai bën dy punë njëkohësisht, ndërsa ajo punon si rrobaqepëse dhe kujdeset për tre fëmijët.

Fillimisht Altini shprehu dëshirën që Blerta të ishte pjesë e një rubrike tjetër të programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, “3 Ditë me 5 Yje”. Por duke qenë se nuk mund të thyhet premtimi ndaj zonjave të tjera, u mendua një zgjidhje alternative për Blertën.

Ajo do t’i nënshtrohet për disa orë kujdesit të profesionistëve në një prej qendrave estetike më të mira të kryeqytetit dhe do t’i kthejë ‘monedhën’ e surprizës.

Altinit i plotësohet dëshira, gruaja i kthen surprizën dhe ka një kërkesë për të

Në 11 vite martesë, Altini dhe Blerta kanë sjellë në jetë tre fëmijë dhe përpiqen me çdo kusht që ata të jenë të lumtur. Altini bën dy punë njëkohësisht ndërsa Blerta është rrobaqepëse dhe i përkushtohet një pjesë të madhe të kohës familjes. Ai e quan bashkëshorten “80% të shtëpisë” dhe i vjen keq që duhet të qëndrojë larg familjes që t’iu ofrojë më të mirën.

Për këtë arsye, Altini ka ardhur në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan që ta falenderojë Blertën. Fillimisht ai donte që ajo të ishte pjesë e rubrikës “3 Ditë me 5 Yje”, por në pamundësi të realizimit të saj, ndodhi diçka tjetër.

“Ka Një Mesazh Për Ty” organizoi një plan që Blerta të kishte disa orë për veten dhe tani do të jetë ajo që do ta surprizojë Altinin.

Blerta: Në fakt, atë merak që ti kishe, ata ma plotësuan. Unë kam gjatë gjithë kohës, kam 5 orë, që nga ora 8 e deri tani te Bamboo, atje më kanë bërë shumë gjëra, jam shumë e kënaqur. Kam bërë masazh, kam bërë make up, kam bërë thonjtë e gishtave të këmbëve, gjithçka.

Ardit Gjebrea: Altin e kishe merak?

Altin: Shumë, sepse këtë doja që ajo të ndihej të paktën njëherë siç ajo kishte dëshirë. Kjo ishte dëshira ime dhe faleminderit shumë!

Altini bën një deklaratë dashurie e mirënjohjeje, por Blerta ka një kërkesë për bashkëshortin e saj.

Altin: Ej zemër çkemi?

Blerta: Hej!

Altin: Të kam sjellë këtu për të të thënë që nuk ka asnjë falenderim për të të thënë për gjithë këto vite që je kujdesur për familjen, për fëmijët dhe për gjithçka. Unë kam qenë gjithmonë dhe jam larg por ti je bërë vetë burrë, vetë grua dhe për këtë të them faleminderit me gjithë zemër. E di që shpesherë ti mund të mendosh se unë nuk e shpreh shumë dashurinë, aq shumë sa mund ta shprehë dikush tjetër, por ti e di që je e gjithë jeta ime, ti dhe fëmijët e mi dhe ju dua shumë!

Ardit Gjebrea: Çfarë do ti thuash bashkëshortit?

Blerta: Në fakt e falenderoj me gjithë zemër që më solli këtu.

Ardit Gjebrea: Nuk të doli dhe aq keq.

Blerta: Jo, shumë mirë. Për sa i përket kujdesit ndaj familjes, është detyra e një gruaje dhe gjëja që unë dëshiroj më shumë nga ti, përderisa më ke sjellë deri këtu, dua të them që të mos punosh më te ajo punë që je, por të më qëndrosh më afër sepse vërtet kam shumë nevojë, kam shumë ngarkesë dhe me tre fëmijë është shumë e vështirë. Shpeshherë dorëzohem, por prapë… me Zotin ia kam dalë por…

“Ka një mesazh për ty”- Një dolli për miqësinë

“Po që mund ta njoh unë këtë?”, Ardit Gjebrea takon gruan në foto

Pjesa e dytë e rubrikës “Ka Një Mesazh Për Ty” ka ‘braktisur’ studion e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan për t’u ngjitur në malin e Dajtit. Një grup mikeshash të vjetra duan të surprizojnë miken e tyre, Margaritën e cila jeton në Kanada.

Fillimisht ato nisin të flasin për Margaritën dhe tregojnë se ajo është dramaturge e skenariste. Maja, njëra prej zonjave ka marrë edhe disa foto me vete që ia tregon Ardit Gjebreas. Kur sheh fotografitë, moderatori reagon menjëherë.

Ardit Gjebrea: Kjo është Rita?

Zonjat (njëzëri): Po, kjo është.

Ardit Gjebrea: Po që mund ta njoh unë Margaritën?

Zonjat (njëzëri): Jo, mund por e njeh atë ti.

Ardit Gjebrea: Po unë e njoh Margaritën.

Zonjat (njëzëri): E njeh shumë mirë.

Gjebrea zhvendoset nga tavolina ku i lë zonjat në shoqërinë e njëra-tjetrës dhe shkon të presë Margaritën. Kësaj të fundit i është thënë se bëhet fjalë për një promovim. Sapo takohet me Gjebrean, dy miqtë e vjetër përqafohen me mall.

Margarita: Ua!

Ardit Gjebrea: Po njihemi…

Margarita: Ka 26-27 vjet!

Ardit Gjebrea: Po ku ke qenë gjithë këtë kohë?

Margarita: Histori e gjatë! Mirë je?

Ardit Gjebrea: Mirë, si ke qenë ti?

Margarita: Ua sa më bëhet qejfi që të kam tkauar!

Ardit Gjebrea: Çfarë ke bërë gjatë gjithë kësaj kohe, më trego një çikë!

Margarita: Gjatë kësaj kohe kam qenë në emigracion.

Ardit Gjebrea: Ku?

Margarita: Në Kanada?

Ardit Gjebrea: Mirë?

Margarita: Mirë.

Ardit Gjebrea: Ç’ke bërë andej se ti nuk rri pa bërë gjë!

Margarita: Të gjitha i kam bërë, të gjitha!

Ardit Gjebrea: Çfarë ke bërë realisht, një gjë të bukur, artistike domethënë?

Margarita: Kam bërë një libër, “Shtëpia e Botës”.

“Po këto qenkan aktore të klasit të parë!”, Margarita mbetet gojëhapur nga surpriza

“Kush gjen një mik, gjen një thesar” është një ndër shprehjet më të famshme, por Margarita duhet të jetë ndër njerëzit më të pasur. Mikeshat e saj kanë bërë të pamundurën që të organizojnë një surprizë të paharrueshme për shoqen e tyre që jeton prej vitesh në Kanada.

Përmes “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, zonjat e gjetën veten në një restorant në malin e Dajtit, të ulura në një tavolinë prej së cilës shihet një panoramë fantastike e kryeqytetit për të mirëpritur Margaritën.

E teksa rezultoi se Margarita dhe moderatori Ardit Gjebrea njiheshin prej vitesh, gjatë bisedës ai nisi ta shëtiste dramaturgen për t’i treguar pamjen. Por ngadalë, e udhëhoqi drejt tavolinës ku e presin mikeshat e saj që nisin menjëherë të duartrokasin. Margarita nuk arrin t’iu besojë syve, mbetet gojëhapur e madje nuk e kursen një batutë.

Margarita: Moj po ju jeni… unë e mbaj veten për aktore po këto janë aktore të klasit të parë! Ua, Lola, Lili, Maja, Dea, Sania, Beti…

Ardit Gjebrea: Po ne jemi për ty këtu sot!

Margarita: Po pse?

Ardit Gjebrea: Për ty, për të të bërë këtë surprizë të bukur. Shoqet e tua na kanë sjellë të gjithëve për dashurinë që kanë për ty.

Margarita: Çfarë thua?!

Ardit Gjebrea: Po.

Margarita: Po si ka ardhur ajo Maja, ti e kupton sa e sëmurë është ajo?

Ardit Gjebrea: E di, ja ashtu.

Margarita: Po kjo Lola, kjo ishte në spital!

Ardit Gjebrea: Po, nuk kanë pushuar së foluri për ty! Jemi për ty, do hamë drekën bashkë sot! Puthi shoqet, puthi shpejt e shpejt!

“Shihemi në gjyq”- Akuzon nënën për neglizhencë

“Kam lindur me kancerin e rrallë në shtyllën kurrizore”, vajza: Prindërit më kanë neglizhuar!

Dorina është një vajzë që ka sjellë nënën e saj në “Shihemi në Gjyq”. Në insertin prezantues të rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, ajo thotë se është neglizhuar nga prindërit gjatë gjithë jetës së saj.

Dorina: Unë jam fëmija i dy prindërve të cilët më kanë neglizhuar tërë jetën! Dua të di nga nëna ime, pse, pse tek unë? Çfarë i kam bërë? Si do jetë fati im, jam e vetme, jam mes katër rrugëve?

Pasi hyn në studio, Dorina shpjegon situatën e saj të rëndë shëndetësore. Ajo ka lindur me një lloj të rrallë kanceri në shtyllën kurrizore që i ka shkaktuar probleme të njëpasnjëshme.

Dorina: Jam shumë e emocionuar, ndihem e emocionuar dhe e indinjuar për gjithçka kam kaluar në jetën time.

Ardit Gjebrea: Çfarë ke kaluar në jetën tënde?

Dorina: Unë kam lindur me një nga tipet më të rënda të kancerit të shtyllës kurrizore. Dhe sikur kjo të mos mjaftonte, kam kaluar 10 operacione.

Ardit Gjebrea: Ke lindur kështu?

Dorina: Unë kam lindur me kancer në shtyllën kurrizore.

Ardit Gjebrea: Dhe kur është diagnostikuar, verifikuar dhe më pas kuruar, në çfarë moshe?

Dorina: Unë jam operuar në moshën 3-vjeçare për problemet që kisha që vinin nga kjo sëmundje dhe më pas në moshën 9 vjeç, 16 vjeç dhe deri para një viti.

Ardit Gjebrea: Vazhdon, ke vazhduar gjithë kohën me operacione, me ndërhyrje…

Dorina: Me operacione, vuajtje të papara! 4 vjet kam ndenjur me tuba në bark.

Ardit Gjebrea: Dhe ankohesh për prindërit?

Dorina: Po!

Vajza e sëmurë me kancer, burri i paralizuar, Nashiferi në lot: Kam 100 halle!

Nashiferi është nëna që është sjellë në “Shihemi në Gjyq” nga vajza e saj, Dorina. Ajo shfaqet e ngashëryer në insertin prezantues të rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan dhe mes dhimbjes, thotë se është një hallexhie.

Përveç vajzës, Dorinës e cila është e sëmurë me kancer në shtyllën kurrizore, bashkëshorti i Nashiferit është i paralizuar prej 25 vjetësh.

Nashifer: Nëna nuk është për televizione! Nëna jam me 100 halle! Nëna jetoj me një burrë të paralizuar që i shërbej prej 25 vjetësh. Nëna nuk është për të zgjidhur halle. Unë jam një hallexhie që të më ndihmojnë t’i zgjidh hallet.

Ardit Gjebrea: Paske edhe babain me probleme?

Dorina: Po, babai im ka 30 vjet i paralizuar.

Ardit Gjebrea: Me sa po shoh, hallet i paskan rënë…

Dorina: Unë zoti Ardit, kam qenë jetime me prindër gjallë!

Nashiferi hyn në studio e përlotur dhe e revoltuar ndaj faktit që Dorina e ka sjellë në seancën e ndërmjetësimit.

Nashifer: Ti ke sjellë nënën tënde këtu? Më solle në gjyq para të gjithë shqiptarëve? Të më shohë e gjithë bota, të më gjykojë mua? Si ka mundësi Dorina?

“Vjehrra e nusja ishin shtatzënë njëkohësisht”, vajza: Unë me 4 tuba në bark, s’u kujtua njeri!

Dorina është ndierë përgjatë gjithë jetës së saj e neglizhuar nga prindërit. Në fillim të rubrikës së “Shihemi në Gjyq” ajo tregoi se është në gjendje jo të mirë shëndetësore pasi vuan nga një lloj i rrallë kanceri në shtyllën kurrizore. Veç kësaj, shqetësimi i Dorinës është se ka mbetur mes 4 rrugëve dhe për këtë, ka thirrur nënën, Nashiferin në rubrikën e “E Diela Shqiptare” në Tv Klan.

Nga ana tjetër, Nashiferi veç vajzës, ka edhe burrin të paralizuar prej 25 vjetësh. Gjatë martesës, i është dashur të kujdeset edhe për familjen e bashkëshortit, për vjehrrën që ishte shtatzënë njëkohësisht me të dhe për kunatën që erdhi në jetë. Nashiferi i di mirë vuajtjet e vajzës së saj, por thotë se nuk ka patur mundësi të bëjë më shumë.

Dorina: Unë nuk kam çfarë të them për këtë familje. Jo se… gjëja kryesore dhe ajo që mua më shqetëson më shumë është që unë kam ngelur mes 4 rrugëve.

Ardit Gjebrea: Pse?

Dorina: Po sepse unë e dija që shtëpinë ku ne banonim ishte e jona, ishte e babait tim por në fakt më del xhaja, më del hallat e kërkojnë pjesë në shtëpi. Unë nuk kam mbështetje. Ta thashë, unë jam një njeri që kam lindur dhe jam rritur jetime me prindër gjallë!

Eni Çobani: Arsyeja pse e thua këtë se është shumë e rëndë kjo?

Dorina: Kam qëndruar 4 vjet me tuba në bark dhe e gjitha sepse mamaja ime kishte hall të kujdesej për vjehrrin, vjehrrën dhe për babin. Rriti edhe kunatën e vogël se qe shtatzënë vjehrra me nusen përnjëherë. E rriti, e edukoi, e rriti bashkë me ne. Për mua nuk u kujtua në një moment. S’u kujtuan as njëri, as tjetri, thoshin hë se s’ka problem.

Nashifer: Nuk është e vërtetë!

Dorina: Ti e di shumë mirë, ty mjekët të thanë…

Nashifer: Dëgjo nënën tënde!

Dorina: Ma, ty mjekët të thanë që Dorina është një mrekulli që është gjallë!

Nashifer: Po, është e vërtetë!

Dorina: 10 operacione, 10 thika në trup!

Nashifer: Është e vërtetë dhe unë bëra sa kisha mundësi bija e nënës!

Dorina: Po si s’kishe mundësi?

Nashifer: Po kë mbajta unë? Mbajta gjyshin tënd, gjyshen tënde, hallën tënde, gjakun tënd!

Dorina: Ç’më intereson mua? Unë sot jam mes 4 rrugëve për fajin tënd!

Nashiferi përpiqet t’i shpjegojë Dorinës se ka jetuar në një familje prej 8 vetësh dhe i duhej të mendonte për gjithçka, edhe për t’ia dalë mes varfërisë. Dorina e pranon këtë dhe shton se ajo mban mend se si visheshin me rroba të dorës së dytë, si i lejohej të merrte vetëm 50 lekë me vete në shkollë apo që gjatë viteve të universitetit e kalonte ditën me një shishe ujë që merrte në shtëpi. Për të gjitha këto, ajo vazhdon t’i thojë nënës se duhet të kishte ngritur zërin.

Tragjedia/ Humbi djalin 5 vjeç, nëna dëshpërohet: Burri i tha vjehrrit të të kem ty se bëj tjetër…

Nashiferi, nëna që është sjellë në “Shihemi në Gjyq” nga vajza e saj, Dorina e ka filluar jetën bashkëshortore me shumë vështirësi. Fillimisht ka jetuar me familjarët e burrit, 8 persona që banonin në një shtëpi 1+1. Paralelisht me të, ishte shtatzënë dhe vjehrra e të dyja kanë lindur në të njëjtën kohë.

Nashiferi është kujdesur edhe për kunatën e vogël e të sapolindur, por pas 5 vitesh ajo humbi tragjikisht djalin e saj. Ajo nis të rrëfejë tragjedinë në seancën e ndërmjetësimit të “E Diela Shqiptare” në Tv Klan e cila ka ndodhur pasi Nashiferi dhe bashkëshorti nisën të jetonin veçmas.

Nashifer: Vazhduam jetën, në ’90 që u hapën kufijtë, kunati i vogël që ishte me pleqtë iku në kurbet siç ikën të gjithë shqiptarët. Në fakt, të flas atë realitetin që është nuk para shkonte mirë me babin e vet, jo se më thoshte gjë mua, por e dëgjoja që kur vinte te Ylli i thoshte “do vish të merresh vesh me Merkon ti se do ta vras fare?”

Eni Çobani: Për babain e vet?

Nashifer: Për babain e vet. Ylli jo se është burri im, është i madhi, por kishte një afrimitet të paparë me babain e vet edhe pse ne ishim veç, ai nuk vinte në shtëpi. Ose do pinte kafe me të në lokal kur vinte nga metalurgjia se ai doli në pension ose do shkonte te shtëpia, çdo natë, sa ditë që kishte dhënë Zoti.

Djali, Landi shkonte në kopsht ndërsa vajza në çerdhe. Një ditë, teksa Landin e merrte gjyshi nga kopshti, përplasja nga një makinë i merr jetën.

Eni Çobani: Në fakt e ndieva se më këputej shpirti. Vijnë dhe më thonë “hajde se do ikim në shtëpi, lëre punën Nashi”. Nuk e dija ç’më kishte ndodhur… I thashë kunatave të mia diçka se e pashë që lanë punën edhe punëtorët e tjerë. Pashë te rruga që ishte një makinë e madhe, gjithë ato makina, prapë nuk më shkonte mendja kurrë që do më kishte vrarë makina djalin tim. Kur kam shkuar në shtëpi, më ka treguar që është bërë aksident, më thanë, nuk gënjej, nuk jam mësuar të gënjej, Ylli kishte ardhur përpara meje, e kishin sjellë në shtëpi. Vjehrri im i binte kokës me grushta. Nuk mbaj mend më, por mbrapa e dëgjova që Ylli e kishte kapur në qafë dhe i kishte thënë “babi unë të të kem ty se unë bëj djalë tjetër prapë”.

Eni Çobani: Pra Ylli ta kapërcejë atë dhimbje kaq të madhe…

Nashifer: Kaq shumë e donte të atin sa i tha “babi, unë të kem ty, mos bëj kështu se do bëj djalë tjetër prapë”.

“Mam, po ti !? 2” – Faza 3, java e 11-të