E Diela Shqiptare – Emisioni 28 Maj 2023

“Të Panjohurit” – Gjergjiana Pupa

“Shihemi në gjyq”- “Zhduken” 120 mijë Euro, sherri babë e bir

Misteri i parave të ‘zhdukura’, kushëriri nxjerr mesazhet e Eranieos dhe zbulon ku kanë shkuar

Paratë e grumbulluara në 30 vite punë nga Avniu dhe Flora nuk dihet se ku kanë përfunduar. Eranieo, djali i tyre i cili është thirrur në “Shihemi në Gjyq” mohon t’i ketë tërhequr nga llogaria e përbashkët bankare. Prej insertit të rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, ai u shpreh se “është jeta e tij” dhe “nuk i jep llogari askujt” ndërkohë që bëhet fjalë për një llogari bankare familjare.

Në këtë pikë, djali i tezes, Jurgeni i cili është njeriu më i afërt me Eranieon dhe ndodhet i pranishëm në sallë, vendos të bëjë kushëririn e tij të flasë. Ai thotë se prej vitesh Eranieo dërgon shuma parash në drejtim të dikujt dhe madje i ka kërkuar hua edhe Jurgenit.

Jurgen: Eranieo, trego këtu para gjithë publikut ku i ke çuar lekët!

Eranieo: Ç’të duhet ty njëherë?

Jurgen: Këto mesazhe, zonja Eni, mund t’jua tregoj juve mesazhet…

Eni Çobani: Jo, tregoja atij që thotë jo, pastaj mua.

Jurgen: Këto lekët, ky transferim lekësh, si e lexon ti emrin këtu? Lexoje ti emrin këtu, me sytë e tu, lexoje këtu! Nuk ke kurajo!

Jurgeni shkon drejt Ardit Gjebreas dhe i tregon celularin ku lexon “400 Euro transferim parash në 26 Prill nga Eranieo”. Më pas, ai i kthehet me pyetje kushëririt të tij.

Jurgen: Në drejtim të kujt Eranieo? Mund t’ia thuash ti emrin?

Eranieo: Ç’të duhet ty njëherë? Rri urtë, shih punët e tua!

Jurgen: Ç’më duhet mua se kam ardhur nga Italia deri këtu, kam lënë punët e mia! Si të vij unë këtu?

Eni Çobani: Të ka marrë dhe ty para tani Jurgen?

Jurgen: Po, më ka kërkuar edhe mua borxh para se do gatiste makinën, do bënte punë tjetër dhe unë shoh letra të tjera! Dalin gjëra të tjera!

Jurgeni thotë se prej disa ditësh kishte vënë re një sjellje të çuditshme te Eranieo.

Jurgen: Po e shikoja me ditë që ky nuk ishte i kthjellët, nuk ishte normal. “S’kam lekë” thoshte, “do gatis makinën, do bëj këtë, do bëj atë tjetrën”. Një ditë ndodhi që i mora telefonin prej dore, i thashë bjere një sekondë atë telefonin mo vëlla, rrinte gjithë ditën në telefon, më ikte, m’u largonte. Shoh unë, marr telefonin, transferim parash më datë 26. Si muhabet ka pas dalë përpara kjo punë.

Ardit Gjebrea: Që?

Jurgen: I ka çuar 100 Euro.

Eni Çobani: Të njëjtit person i ka çuar 100 Euro.

Jurgen: E ka ditur gjithë familja e vet. Hë moj teze do flasësh ti apo jo? Dil në skenë, fol edhe ti!

Flora: Unë këtë 100 Euroshin e di, por tezja nuk e di që Eranieo…

Eni Çobani: Çfarë e keni këtë person të lutem?

Flora: Unë këtë person e kam gocë halle zonja Eni.

Eni Çobani: Dhe ju s’dini asgjë?

Flora: Nuk e di, për 100 Euro e di, jo për një shifër kaq të lartë. Unë nuk e di që djali im për kaq vite ka çuar lekët e i ka sjellë në Shqipëri.

Avni: Nuk ka burrë nëne! Si mund ta fusësh thikën nga pas, nuk e di!

Eranieo vijon të heshtë dhe të mohojë, ndërsa Jurgeni thotë se mendonte se familja ishte në dijeni të këtyre transfertave pasi kështu i kishte thënë kushëriri i tij.

I zbrazi familjes llogarinë bankare prej 120 mijë Eurosh, djali-babait të tronditur: S’të kam bërë asgjë

Paratë e kursyera në 30 vite nga Avniu dhe bashkëshortja e tij janë transferuar nga djali i tyre, Eranieo drejt vajzës së hallës së nënës së tij, Florës. Këtë fakt ai e pranoi pas shumë ngulmimesh të ndërmjetëses Eni Çobani në “Shihemi në Gjyq” dhe provohet nga dokumentacioni bankar.

Për të paktën 4 vjet, Eranieo ia ka transferuar këto para në mënyra të ndryshme, i sigurt se ajo do t’ia kthente. Gjatë seancës së ndërmjetësimit në “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Eni Çobani kontaktoi me Denisa Selën, vajzën e hallës së Florës e cila nuk iu përgjigj asnjë pyetjeje.

Ndërkohë Avniu, i cili deri më tani ka kërkuar të dijë se ku kanë shkuar paratë e mbledhura për kaq shumë vite, tronditet fort kur dëgjon shumën stratosferike që ka marrë e afërmja e bashkëshortes nga djali i tij. 120 mijë Euro të cilat ishin mbledhur me shumë mundim janë zbrazur nga llogaria bankare.

Eni Çobani: Zoti Avni, nga letrat që unë kam këtu, mua më vjen shumë keq realisht. Patjetër që unë diçka kam ditur dhe unë dua të jem e sinqertë me ju deri në fund, se sa kam besuar pastaj është një gjë tjetër se kam dashur të dëgjoj dhe palën tjetër. Pala tjetër refuzoi, atëherë mua më takon të besoj letrat dhe shifra që flitet në letra, i nderuar, është në shifrën gati 120 mijë Euro.

Avni: Eh?!

Eranieo: Çohu, çohu mos bëj ashtu.

Avni: O nëne! Unë paskam punuar kot deri sot! Paskam punuar kot deri sot! O Zot ku je? O Zot! Çfarë më ke bërë ti more zotëri, çfarë më ke bërë ti mua kështu?

Eranieo: Asgjë s’të kam bërë po çohu.

Avni: Çfarë më ke bërë ti? Nuk…

Eni Çobani: Do të të lutesha që të uleshim.

Avni: Nuk jam mirë zonja Eni.

“I kam çuar një shumë të madhe zonjës”, Eranieo thyen heshtjen. Reagon babai: Do e shklyej në dysh!

Pavarësisht se Eranieo mohoi të ketë marrë paratë që ndodheshin në llogarinë bankare të familjes së tij, u zbulua se ku kanë shkuar kursimet e Avniut dhe Florës. Kushëriri i Eranieos, i pranishëm në “Shihemi në Gjyq”, ku ndodhej përkrah tezes së tij në publikun e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan tregoi mesazhet dhe transfertat bankare që Eranieo ka bërë.

Paratë ai i ka dërguar te vajza e hallës së Florës, Denisa Sela, e cila ndodhet në Shqipëri. Prej disa vjetësh, ai dërgon paratë nëpërmjet bankës ose operatorëve të ndryshëm të transferimit të parave. Kjo ka bërë që ai të prekë jo vetëm pjesën që i takon në llogarinë e përbashkët, por edhe paratë e prindërve. Në këtë moment, më në fund Eranieo e pranon veprën e tij dhe tregon arsyet pse e ka bërë.

Eni Çobani: Sa para i ke çuar zonjës që u përmend?

Eranieo: Një shifër shumë të madhe i kam çuar zonjës.

Ardit Gjebrea: Ia ke çuar?

Eranieo: Shumë, shumë, shumë të madhe.

Jurgen: E pranove më në fund ë? E pranove ë?

Eni Çobani: Arsyeja?

Eranieo: Arsyeja se më ka kërkuar, ka pasur gocën sëmurë, ka qenë edhe vetë sëmurë, ka pasur edhe mamin e vet sëmurë…

Eni Çobani: Dhe ti e ke quajtur normale këtë se e ke ndihmuar?

Eranieo: Po, për ta ndihmuar.

Eni Çobani: Të ka kthyer gjë?

Eranieo: Më ka thënë që do të t’i kthej mbrapsht kur të vazhdoj punë, më ka thënë zonja.

Eni Çobani: Kështu që ti e ke quajtur këtë gjë të mbyllur, që do të t’i sjellë ajo?

Eranieo: Po, e kam quajtur, për veten time e kam quajtur të mbyllur.

Eni Çobani: Po gjë ke marrë deri sot?

Eranieo: Deri sot nuk kam marrë asgjë.

Jurgeni, kushëriri pyet Avniun nëse ka dijeni për ndonjë problem lidhur me Eranieon. Ashtu si Jurgeni, edhe i ati ka vënë re sjellje të çuditshme te i biri.

Avni: Nuk e di, i kam bërë shumë pyetje, e kam pyetur çfarë halli ke? Vjen në shtëpi, rri i mërzitur. Çfarë problemi ke, i flas, s’më kthen përgjigje. Sa vjen në shtëpi nga puna, bën banjë, ikën me vrap, del. Ka 3-4 vitet e fundit që as më flet ndonjëherë me gojë, mirëmëngjes po them. Ai ka presion patjetër, unë nga aana ime, ai ka presion të paparë nga ky person, po ai person, unë kam për ta shklyer në dysh!

Eranieo: Kë do shklyesh në dysh?

Avni: Dysh kam për ta shklyer!

Zonja, e quajtur Denisa Sela ia ka kërkuar këto para nëpërmjet mesazheve, pranon Eranieo.

Ardit Gjebrea: T’i ka kërkuar me telefon, t’i ka kërkuar përballë apo në telefon, si t’i ka kërkuar?

Eranieo: M’i ka kërkuar me telefon, me SMS, me të shkruajtur.

Ardit Gjebrea: Me mesazhe?

Eranieo: Po.

Ardit Gjebrea: Dhe ti ia ke çuar?

Eranieo: Ia kam çuar se më pati thënë që ka gocën e vet sëmurë, ka qenë edhe vetë sëmurë, plus edhe gjëra të tjera. Kredinë e bankës se donte të blinte makinën zonja, ka pasur edhe mamin e vet sëmurë.

“Shihemi në gjyq!”, deklarata e Çobanit: Çfarë i keni marrë familjes Retkoceri do ia ktheni deri më një!

Disa javë më parë, në seancën e ndërmjetësimit të datës 14 Maj në “Shihemi në Gjyq”, u paraqit rasti i motrave nga Kosova, Bahrijes dhe Remzijes. Ndërmjetësja e rubrikës së programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Eni Çobani sqaroi se pronat e konsiderueshme të familjes Retkoceri janë marrë nga kunata e tyre, Violeta e cila ka përfituar nga gjendja mendore e të shoqit, Faikut.

Me anë të një prokure dhurimi e më pas pëlqimi, Violeta ka marrë një shifër prej 153 mijë Eurosh si dhe pronat duke e zhveshur burrin e saj nga çdo pasuri. Ndërkohë, para fillimit të seancës së radhës, Eni Çobani u shpreh se motrat janë kërcënuar nga ish-kunata si dhe noterja ku janë bërë procedurat dhe tha se do të kundërpërgjigjet vetëm me anë të ligjit, pavarësisht gjuhës që ato kanë përdorur në rrjetet sociale.

Eni Çobani: Një përshëndetje e veçantë i shkon motrave të nderuara Retkoceri nga Kosova, të cilat realisht të ndodhura përpara një presioni dhe intimidimi të jashtëzakonshëm nga pjesa tjetër e cila u përmend prej tyre, unë sot publikisht iu drejtohem edhe njëherë, si zonjës Krasniqi, ashtu edhe zonjës Violeta, bëni kujdes me intimidimin kundrejt ish-kunatave tuaja të cilat kanë ardhur këtu dhe kanë thënë një të vërtetë të tyre.

Nëse ju keni një të vërtetë tjetër zonjë nga kjo që është thënë në këtë sallë, unë ju ftoj publikisht të vini, ta thoni, ta dëgjojmë dhe nëse është e vërtetë që ju keni të vërtetën tuaj ndryshe nga ajo e zonjave, ne jemi kaq korrektë sa t’ju themi publikisht “më fal”. Por “më fal” nuk ka nëse ju nuk përballeni. Tani nëse keni zgjedhur profile false, emra të rremë që t’i drejtoheni personit tim dhe motrave tuaja, edhe njëherë po jua them publikisht: unë do të jem pjesëtare në të gjithë seancat gjyqësore që do të ndodhin në Prishtinë. Dosja e motrave dhe ish-kunatave tuaja zonja Violeta, është tek unë. Unë jam përfaqësuesja ligjore me prokurë e zonjës Bahrije, e zonjës Remzije, Sadije dhe Faik Retkoceri, bashkë me zonjën Metije Retkoceri, pra e tërë familja Retkoceri mbrohet nga Eni Çobani.

Më lejoni të falenderoj gjyqtarin e shkallës së parë, Bujar Dobërdolani ku jo një javë më parë ka dhënë një vendim të jashtëzakonshëm, ka bllokuar pasurinë që kjo zonjë ka marrë nëpërmjet atij veprimit para zonjës Sevdije Krasniqi. Pra ajo pronë, zonja Violeta bashkë me zotin Bardhyl, e keni të bllokuar, nuk e shisni dot, nuk e lëvizni dot dhe deri në përfundim të gjykimit do të shikojmë se ku do të shkojë kjo pasuri.

Unë mendova se ne kemi zemër dhe shpirt, por nëse kemi zgjedhur të flasim me atë gjuhë që ju keni zgjedhur të flisni nëpër rrjete sociale unë do ju vë përballë ligjin dhe askënd tjetër. Do përgjigjeni përpara ligjit. Çfarë i keni marrë Faik Retkocerit dhe Metije Retkocerit do ia ktheni deri më një! /tvklan.al

Babai gjen llogarinë bankare pa asnjë qindarkë, i biri mohon t’i ketë marrë: S’kam çfarë të të tregoj!

Avniu është një baba që ka sjellë djalin e tij, Eranieon në “Shihemi në Gjyq”. gjithashtu, të pranishëm në publikun e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, ndodhen bashkëshortja, Flora dhe nipi i sa, Jurgeni i cili ka një marrëdhënie shumë të afërt me Eranieon. Problemi qëndron te llogaria familjare bankare në të cilën Avniu dhe Flora kanë depozituar kursimet e 30 viteve punë.

Prej pak vjetësh, ata shihnin se Eranieo ishte mbyllur në vetvete dhe nuk iu tregonte çfarë kishte. Një ditë, Avniu shkon në bankë dhe zbulon se llogaria nuk ka asnjë qindarkë brenda. Flora i ka thënë se nuk ka marrë asgjë dhe Eranieo e mohon gjithashtu.

Avni: Unë kam 30 vjet që banoj në Itali, që punoj në Itali, kam shkuar me gomone, edhe b*tha më është lagur duke shkuar me gomone për të rritur këta fëmijë, për ti edukuar, për t’i mësuar si çdo prind për fëmijën e vet. Deri tani ka ardhur koha që mua fëmija… kjo s’mban më ujë pilafi, s’di çfarë të flas më. Mua fëmija im më ka bërë të paparën, nuk ka burrë nëne…

Eni Çobani: Po mirë, keni komunikuar, e keni pyetur, çfarë ka thënë?

Avni: E kam pyetur, i kam bërë të gjitha veprimet. Nuk ka qenë kështu, kohët e fundit, ka 3-4 vjet që më bën mua ashtu. Çfarë halli ke?

Eranieo: Po s’kam asnjë hall unë o zotëri.

Avni: Më trego çfarë halli ke? Kush të flet ty që nuk flet me mua? Kush të flet more zotëri?

Eranieo: Asnjë hall nuk kam.

Avni: Një hall e ke ti se si ka mundësi?

Eni Çobani: Eranieo, lekët në bankë i ke lëvizur apo jo?

Eranieo: Jo zonja Eni, s’i kam lëvizur.

Avni: Po ku shkuan lekët pra?

Eranieo: S’i kam lëvizur pra lekët. Lekët s’kanë lëvizur gjë.

Avni: Po pse s’ka lekë në bankë pra?

Eranieo: Po kam dalë me shokët e mi. Kam dalë për qejfin tim. Kam dalë mo.

Avniu thotë se në vitin 1995 ka shkuar në Itali dhe ka krijuar jetën atje. Në llogarinë e përbashkët bankare ai dhe Flora kanë depozituar më shumë para sepse Eranieo është ende i ri dhe punon prej pak kohësh.

Avni: Unë dua djersën time, nuk e lë unë pa marrë djersën time! Nuk ke shans ti!

Eni Çobani: Pikërisht, në këto 4 vjet që ju keni parë që djali juaj nuk është më si më parë, sju komunikon, nuk ju flet, juve…

Avni: Zonja Eni, atë dua të di…

Eni Çobani: Ju si prind, çfarë keni bërë me djalin? E keni pyetur, e keni ulur, e keni diskutuar?

Avni: E kemi pyetur, e kemi ulur, e kemi biseduar, nuk na tregon gjë.

Eranieo: S’kam çfarë të të tregoj ty njëherë.

Ka një mesazh për ty – “Fajtore” për ndarjen e prindërve

Qëndruan larg njëri-tjetrit për të ndihmuar fëmijët, pengu i Klodianës për prindërit e saj

Një jetë e tërë e kaluar në emigrim në Greqi vetëm për të siguruar jetesën e familjes e ka mbajtur babain e Klodianës larg shtëpisë. Ndërsa nëna e vajzave kujdesej për to, ai përpiqej të dërgonte të ardhurat për shkollimin e tyre duke humbur gëzimet familjare.

Klodiana rrëfeu në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan se teksa i ati ishte në emigrim, ajo mori nënën në Itali sepse kishte nevojë për ndihmën e saj me vajzën. Kjo është një prej gjërave që e ka bërë të ndihet fajtore sepse mendon se edhe ajo ka ndikuar në largësinë mes prindërve.

Fatmirësisht sot babai i Klodianës i është bashkuar familjes në Itali dhe është në pritje për të marrë dokumentacionin. Për këtë procedurë, ai nuk lejohet të dalë jashtë kufirit të shtetit italian ndaj në studio ka ardhur vetëm nëna e Klodianës për të marrë mesazhin e saj.

Klodiana: Unë jam sot për të të thënë jo faleminderit, më shumë, shumë më shumë sepse për të mirën tonë, për mirëqenien, për rritjen tonë, studimin tonë keni qenë shumë larg njëri-tjetrit. Larg na rritët, larg u bëmë me shkollë, universitet. U bëtë gjyshër po prapë larg sepse do vije në Itali për të mbajtur vajzën, kështu që keni kaluar kaq e kaq shumë vite larg.

Le të themi që e para jam unë prandaj shkaku parësor jam unë që ju keni kaluar kaq shumë vite larg njëri-tjetrit. Jam këtu sot për të gjitha këto, për të thënë faleminderit, një mega falje, sepse vitet kanë kaluar, ne vërtet u bëmë të mëdhenj, por edhe vitet u thelluan shumë, njëri andej, njëri këtej për ju, edhe për ne se unë nuk e mohoj që prania e babit la shenja edhe tek ne, por mbi të gjitha tek ju të dy.

“Humbi shtatzëninë dhe ardhjen në jetë të mbesës së tij”, Klodiana rrëfen mungesën e të atit

Prindërit e Klodianës kanë sakrifikuar gjithçka që dy vajzat e tyre të shkolloheshin dhe të realizonin ëndrrat e tyre. Gjatë”Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Klodiana tregon se si i ati punonte prej vitesh në Greqi për t’iu siguruar jetën, ndërsa nëna qëndronte gjithë kohës pas vajzave.

Pasi ndërtuan me shumë mundim një shtëpi në fshat, nëna dëshironte që të bijat të shkolloheshinsi duhet dhe u zhvendosën në qytetin e Elbasanit. Kjo shtoi përgjegjësitë e babait të Klodianës i cili për vite me radhë nuk mundte të shihte dot familjen e tij duke humbur momentet më të lumtura.

Klodiana: Fakti ishte që duke qenë në Elbasan, studimet e të gjitha babin e vunë akoma më shumë kundrejt detyrës që duhet të punonte më tej. Një qytet më i madh, kërkesa më të reja, universitetet…

Ardit Gjebrea: Para më shumë.

Klodiana: Para më shumë. Mami në çdo vend me neve, babi mbase…jo mbase, u shpreha gabim. Me gjithë forcën e tij do të kishte dashur që të ishte qoftë edhe në mbledhjet tona të shkollës.

Ardit Gjebrea: Kur u fejove, babi ishte?

Klodiana: Absolutisht, babi nuk ishte. Jo. Unë kam bërë fejesën dhe babi im nuk arriti dot të ishte dhe koincidoi po me të njëjtin vit që unë kam filluar universitetin. Ajo çka më shumë e limitoi ishte shpenzimet e fejesës, shpenzimet se si të përballonte universitetin, kështu që u detyrua që mos të ishte.

Të gjitha këto ngjarje janë brenga që i rëndojnë Klodianës të cilat e kanë bërë që mos ta marrë familjen si të mirëqenë. Ajo tregon se i ati nuk ishte i pranishëm as gjatë shtatzënisë apo ardhjes në jetë të mbesës së tij.

Ardit Gjebrea: Nga informacioni që kam, edhe kur je bërë nënë prapë babi nuk ishte aty.

Klodiana: Jo, babi nuk ka qenë. Babi nuk më ka parë as gjatë shtatzënisë sime. Aq sa kur kam bërë festën e vajzës kur lindi, siç e kemi zakon ne, i kam dedikuar një video vetëm, vetëm, vetëm babit në të cilën ishte çdo etapë e rritjes së barkut tim, ndryshimit, ardhjes, sepse ai mungoi, ai i humbi të gjitha…

Ardit Gjebrea: Ato momentet e bukura për të cilat prindi jeton.

Klodiana: Po, ai nuk i pati. Ai si gjysh, por edhe unë si prind nuk munda dot që t’i tregoja ndryshimin apo rritjen e vajzës time, mbesës së tij.

Ka një mesazh për ty – Ëndrrat e ndërprera të Walter

“Ti kujton se ëndrrat e tua kanë mbaruar, por sot fillojnë”, Valteri merr mesazhin e shpresës

Jeta e Valterit ka qenë një mori sfidash të cilat familjarët e tij i rrëfyen në “Ka Një Mesazh Për Ty”. Ata kanë vënë re se kohët e fundit Valteri ndodhet në një gjendje edhe më të vështirë dhe dëshirojnë ta inkurajojnë që të vazhdojë të ndjekë ëndrrat e tij.

Për më tepër, muzika të cilën ai e do aq shumë, është një rrugë që po e pret sepse Alban Kondi e Fabian Basha, dy artistët e mirënjohur, janë ofruar që të realizojnë një këngë për Valterin. Nëna e tij, Ana, merr fjalën për t’i dhënë zemër djalit të saj dhe për t’i treguar se ka më shumë se sëmundja.

Ana: Jeta ime, drita e syve të mi! Ti ke qenë dashuria ime qëkur linde të kam dashur. Që 3 vjeç të çuam të vazhdoje kërcimin se të shikonim që jepje diçka nga arti. Ti këndoje, kërceje. Ti e di shumë mirë sa të kam ndjekur, sa kam insistuar për ty, sa forcë të kam dhënë. Ti ke dhënë shumë sakrificë, deri tani në Tetor që pësove një sëmundje të rëndë. Ti je demoralizuar shumë nga këto gjëra në jetën tënde, ëndrrat e tua kujton se kanë mbaruar.

Jo, biri im, jo! Sot do fillojnë ëndrrat e tua, do fillojnë sot se ne jemi krahë, babi, vëllai, sa të jetë jeta, sa të jetë fryma e jetës sime. Do japim jetën për ty dhe të kërkoj falje biri im se gjithmonë kam insistuar, të thosha por bëj diçka, shumë e rreptë kam qenë me ty. Të kërkoj falje mes gjithë publikut. Ti kujton se me këtë sëmundje që kalove kujton se nuk do bëhesh më, por ti je, ja ku je, na ke ne. Jemi mbështetja jote e të duam shumë.

U emocionuan nga historia prekëse e të riut, Fabian Basha dhe Alban Kondi i japin krahë ëndrrës së tij

Ana, Gazmend dhe Fausto na njohën në “Ka Një Mesazh Për Ty” me historinë e Valterit. Djali i vogël i familjes ka kaluar shumë sfida. Një aksident i preu në mes ëndrrën për të kërcyer ndërsa diagnostikimi me tumor në shtyllën kurrizore ka ngadalësuar rrugëtimin e tij në muzikë.

Pa dijeninë e familjarëve, në anën tjetër të ekranit në studion e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, kanë qëndruar Alban Kondi dhe Fabian Bashka duke dëgjuar këtë histori. Teksa dy artistët janë emocionuar, ata kanë menduar ndërkohë edhe për një surprizë për Valterin të cilën ua zbulojnë fillimisht familjarëve.

Fabian Basha: Zonja Ana, Gazmend, Fausto, e dëgjuam me shumë vëmendje të gjithë historinë e Valterit. Ne jemi prind vetë. Ne nuk e kuptojmë, por e përjetojmë historinë tuaj shumë, sumë afër dhe sidomos në shpirtin e një artisti, ngjarje të tilla lënë gjurmë shumë të forta.

E vetmja gjë që ne mund të kemi në dorë të ndihmojmë në këtë situatë është që ta shtyjmë ëndrrën e Valterit përpara dhe të bëhemi edhe ne pjesë e ëndrrës së tij duke mundësuar realizimin e të paktën një kënge si fillim që ai ta ketë të vetën. Produksionin muzikor, regjistrimin, realizimin e një materiali muzikor që të jetë me vulën e Valterit.

Djali u diagnostikua me kancer në shtyllën kurrizore, nëna: Operacioni rrezikonte ta paralizonte

Një aksident në moshën 8-vjeçare ndërpreu ëndrrën e parë të Valterit për të ndjekur kërcimin. Edhe pse ishte një moment i vështirë, ai nuk donte të shkëputej nga arti dhe nisi të këndonte, të kishte disa triumfe të vogla në muzikë e madje erdhi në Shqipëri për të marrë pjesë në kompeticione muzikore.

Gjatë kësaj kohe, rrëfeu Ana, nëna e tij në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, ai shpesh nuk ndihej mirë fizikisht. Ana mendonte se mund të ndikonin ankthi e emocionet ndaj përpiqej ta inkurajonte. Kur Valteri shkoi në Londër për të ndjekur akademinë, gjendja e dobët fizike vazhdonte dhe në kohën e pandemisë, braktis studimet.

Vëllai i tij, Fausto shpjegon se ishte e dukshme që shëndeti i të vëllait ishte i dobët.

Fausto: Ra pandemia dhe ngelëm pa punë. Kur u hap puna, filloi vëllai që donte të vinte të punonte. Në momentin që fillonte punonte, unë e shikoja që pas 5-6 orësh fillonin këto dhimbjet. Një natë ishte shumë keq i bllokuar dhe ikën në urgjencë. Iku në urgjencë në Romë, e mbajtën aty dhe nuk…

Ana: Nuk dukej asgjë.

Fausto: Filluan i dhanë ca ilaçe për dhimbje kurrizi dhe ky për një vit vazhdoi të merrte këto ilaçe, por këto ilaçe sikur e…

Ana: E qetësonin për momentin.

Fausto: E qetësonin.

Ardit Gjebrea: Pra që nga ai moment kaloi një vit?

Ana: Po. Kishte patur shumë raste që ndihej keq dhe shokët e vet që janë studentë, që flenë bashkë në dhomë dhe më thonë “Ana, Valterit i bie të fikët kur ndodhin këto gjëra dhe ndihet shumë keq, nuk rri dot në këmbë dhe ne nuk e prekim dot” se dhimbjet ishin aq të forta saqë në ato momente nuk ishin shumë të gjata, por ishin një moment që s’mund ta prekje dot se atij i binte të fikët direkt. Unë u bëra shumë merak, i them urgjent do vish në shtëpi, nuk më intereson.

Kam bërë prenotime te privatët, të gjitha, e kam kontrolluar, i bëjmë në fillim analizat,e kot, prapë nuk i panë diçka. Më thonë, “zonjë do i bëjmë rezonancë magnetike me kontrast”, tjetër, jo që bëjnë të gjithë. Kur i çoj tim bir që i bëj këtë, doktori direkt më thotë “zonjë, djali yt ka një kancer në vertebrën e shtyllës kurrizore”. Ishte e padukshme gjithmonë por që kur e kapa,” ai e ka me vite” tha, “por ndoshta ju s’ia keni kuptuar dhe ne nuk ia kuptojmë dot”.

Mjekët rekomanduan që t’i bënin një radiofrekuencë sepse operacioni ishte shumë i rrezikshëm sepse mund të paralizohej. Fatkeqësisht, rezultoi pa sukses dhe Valterit i duhej të priste 3 muaj përpara se të futej në sallën e operacionit. Përgjatë këtyre tre muajve, ai përjetonte dhimbje të forta sa mjekët nuk mund t’i bënin asgjë veç disa qetësuesve.

Ana: Në datën 6 Tetor, djali jonë u fut në sallën e operimit. Ka qenë 7 orë operim. Kur mbaroi operimi, dalin doktorët, i takojmë 3 doktorët, e pyeta, tha zonjë “operimi ishte shumë i vështirë por doli me sukses”. O Zot çfarë kënaqësie!

I biri pësoi aksident në moshën 8-vjeçare, babai: Theu klavikulën, ishte si në koma

Ana,Gazmendi dhe Fausto kanë ardhur nga Italia për t’i dhënë një mesazh më të voglit të familjes së tyre. ata nuk e dinë se në anën tjetër të ekranit të “Ka Një Mesazh Për Ty” në “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, ndodhen dy artistët e njohur, Alban Kondi dhe Fabian Basha që po dëgjojnë historinë e Valterit.

Familja ndodhet prej 30 vjetësh në Itali ku pas emigrimit në vitin 1991, 8 vjet më vonë vjen në jetë djali i dytë, Valteri. Në moshë fare të vogël, familjarët pikasën talentet e tij artistike dhe vendosën që t’ia kultivonin, kur në një moment gjithçka u ndërpre në mes.

Gazmend: Në moshën 3-vjeçare, kur ishte në kopsht, organizimet siç bëjnë edhe këtu nëpër shkolla besoj, e vunë që edhe këndoi. Pas njëfarë kohe, ne e shikonim, i pëlqente edhe kërcimi. E çojmë në shkollën e kërcimit. Në moshën 8-vjeçare, pëson një aksident. Një makinë e godet.

Ardit Gjebrea: Valterin?

Gazmend: Valterin. Ato dy ditë, ka qenë si të thuash në koma. Falë ndërhyrjes së doktorëve të spitalit “Santo Buono” në Napoli, djalin na e kthyen siç ishte, por kishte kthyer klavikulën dhe për gati 3 muaj ka mbajtur protezë. Kur arrin në moshën 12 vjeç, na thotë doktori ky nuk mund të vazhdojë më kërcimin sepse rritja po i krijon skoliozën. Këtu iu ndërpre një ëndërr.

Ana shton se Valteri, pavarësisht përjetimit të tmerrshëm vendosi të merrej me muzikë dhe ndiqte fshehurazi leksionet me një profesor shumë të njohur. Kur ajo e mësoi, sërish familja e mbështeti dhe ai nisi të korrte suksese të vogla të rinisë derisa mori pjesë në audicionet e “The Voice Albania” ku doli me sukses. Ana tregon se në këtë pikë ajo i ishte përkushtuar tërësisht djalit duke lënë punën e gjithçka që ta shoqëronte teksa ndiqte ëndrrat e tij./tvklan.al

“Ne jemi çfarë hamë” – Si ndikon ushqimi tek genet tona

