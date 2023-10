E Diela Shqiptare – Emisioni 29 Tetor 2023

20:38 29/10/2023

#EDielaShqiptare nga #ArditGjebrea prej vitit 2008 në #TvKlan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë. Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim.

“Udha e Shkronjave”- ANA vs MIRA

3 ditë me 5 yje – ELVINA & FATMIR PYKA

Ka një mesazh për ty – Një vëlla si Eltoni

U bë nënë në moshën 18-vjeçare dhe humbi bashkëshortin, Eldona: M’u errësua bota

Eldona nga Fushë-Bulqiza ka ardhur në “Ka Një Mesazh Për Ty” për vëllain e saj. Ajo nis të përshkruajë fillimisht në rubrikën e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan panoramën e fëmijërisë së saj.

Teksa fëmijët e tjerë luanin, Eldona dhe familja e saj nuk kishin një shtëpi. Babai i Eldonës punonte në minierë por kur ajo ishte rreth 10-11 vjeçe u aksidentua dhe situata u bë e vështirë. Eldona u martua në moshë të re, u bë nënë por shumë shpejt jeta e vendosi përballë një sprove.

Ardit Gjebrea: Sa vjeç u bëre mami?

Eldona: Isha akoma 18 vjeçe kur u bëra me vajzë, por gjithashtu duhej të merrja një goditje tjetër të cilën unë nuk e përballova dot siç duhet pasi bashkëshorti ndërron jetë në Tetor të vitit 2014. Ishte një goditje shumë e madhe për mua.

Ardit Gjebrea: T’u shemb e gjithë bota, është normale.

Eldona: Bota ime u errësua.

Ardit Gjebrea: Ti e kishe mbështetjen e familjes apo jo?

Eldona: Po, familja më mbështeti shumë, sidomos mami. Ajo ishte personi që gjithmonë më thoshte “kam besim te ti dhe duhet të vazhdosh më përpara”.

Ardit Gjebrea: Mami ishte një frymëzim për ty.

Eldona: Po.

Ardit Gjebrea: Ishte ajo që këmbënguli që unë të vazhdoja studimet e cila mori përsipër të kujdesej për vajzën, normalisht bashkë me vajzën dhe me vëllain.

Eldona: Di që keni marrë edhe kredi.

Ardit Gjebrea: Po. Ishte sepse nuk mund t’i përballonim shpenzimet e shkollës.

Mes lotësh, Eldona shton se kjo ditë shënon përvjetorin e parë të ndarjes së nënës së saj nga jeta.

Kujdeset për mbesën që motra të ndjekë karrierën, Eldona: Vëllai është bërë baba për vajzën time

Eldona humbi bashkëshortin kur sapo ishte bërë nënë në moshën 18-vjeçare. Familja iu gjend pranë dhe ishte e ëma që e shtynte të vazhdonte përpara dhe të studionte, pavarësisht vështirësive ekonomike. Por një vit më parë, nëna e Eldonës ndërroi jetë e tashmë shqetësimi i saj kryesor ishte e bija e cila deri në atë moment qe në kujdesin e gjyshes.

Eldona rrëfen në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan se mbështetje iu bë vëllai i saj. Ajo ndiqte studimet në Tiranë, më pas një praktikë në SPAK dhe tashmë punon në Ministrinë e Drejtësisë, por shkon në Fushë-Bulqizë një herë në javë. Vëllai kujdeset për mbesën vetëm që Eldona të ndjekë karrierën.

Eldona: Vëllai ishte ai i cili normalisht bashkë me babin se edhe babi nuk është se e përjetoi mirë humbjen e mamit pasi ashtu i rrënuar siç ishte ai nisi të shkonte sërish në punë që të siguronte sadopak të ardhura. Ndërsa vëllai më premtoi që do kujdesej për gocën, që do e çonte në shkollë, do e merrte nga shkolla, do e ndihmonte me detyrat si edhe do i bënte ushqimin gati.

Ardit Gjebrea: Sa vjeç është goca?

Eldona: Goca në Mars bën 10 vjeç.

Ardit Gjebrea: Po vëllai sa vjeç është?

Eldona: Vëllai është 30.

Ardit Gjebrea: Është i martuar?

Eldona: Jo.

Eldona shpjegon se gjatë javës qëndron tek tezet dhe për shkak të situatës financiare, nuk ka mundësi të përballojë një shtëpi me qira për të jetuar së bashku me vajzën. Vëllai i saj i ka premtuar se derisa vajza të rritet, ai do të jetë gjithmonë pranë saj. E përlotur, ajo tregon se vëllai ka marrë përsipër shumë role në rritjen e së bijës.

Ardit Gjebrea: Vëllai është bërë baba, është bërë mami, është bërë edhe gjyshe përveçse është daja. Ne e dimë që është shumë e vështirë që të kujdesesh për një fëmijë sidomos në këto kushte, ashtu si është situata jonë. Ndërkohë që vajza ishte mësuar me mamin dhe ka qenë shumë e vështirë për të që të kujdesej, të kuptonte se çfarë donte, të kuptonte se çfarë i dhimbte dhe çfarë donte ajo në ato momente.

Sakrifica, nëna lë vajzën nën kujdesin e vëllait dhe i kërkon falje: Kur të rritesh do ta kuptosh

Prej 10 vitesh, që pas humbjes së bashkëshortit e më pas të nënës, Eldona është përpjekur të vazhdojë përpara. Nëna e saj e shtyu të studionte e të krijonte një të ardhme më të mirë për veten dhe vajzën. Nga ana tjetër, ajo tregoi për sakrificën që vëllai, Eltoni ka bërë duke u kujdesur për mbesën e tij ndërsa Eldona detyrohet të qëndrojë gjithë javën në Tiranë për shkak të punës.

Për të gjitha këto arsye, ajo e ka thirrur në “Ka Një Mesazh Për Ty” që t’i shprehë mirënjohjen. Eltoni shoqërohet edhe nga mbesa, Klevisa e cila hamendëson menjëherë se pas murit në studion e “E Diela Shqiptare” në Tv Klan ndodhet nëna e saj. Eldona ka disa fjalë edhe për të bijën.

Eldona: Loni! Është shumë e vështirë që t’i gjesh fjalët. Ajo që dua unë është që një ditë të arrij të ta shpërblej gjithë mundin dhe sakrificën që ti bëre. Unë të dua shumë pavarësisht se nuk e shpreh dhe në çfarëdolloj situate, do jem pranë teje. Çdo gjë që t’ia dalim bashkë mbanë ashtu siç thoshte edhe mami që bashkë do ia dalim çfarëdolloj sfide që do të na vijë. E di që këto vite kanë qenë të vështira për ne, më i vështirë ishte ky vit por siç e di edhe ti, jam e sigurt që edhe mami do ndihej krenare që jemi sot këtu.

Në fakt, Ardit, këtë mesazh unë duhet ta kisha bërë më parë, që kur mami ishte gjallë sepse edhe ajo duhej që t’i përjetonte këto emocione dhe për gjithë sakrificën dhe për gjithë mbështetjen që më dha mua, që unë duhej të vazhdoja përpara.

Ndërsa për Klevisën, llastica, siç i them unë… jam shumë krenare sepse është shumë e kuptueshme, është shumë e dashur, fal shumë dashuri. Gjithashtu i kërkoj falje që qëndroj kaq larg saj por ndoshta tani dashuria ime ti nuk e kupton, por kur të rritesh jam e sigurt që ti do e kuptosh se pse unë nuk mund të jem çdo ditë me ty, të kujdesem për ty, të bëjmë mësimet bashkë, të lozim apo edhe të të përqafoj ashtu siç do ti. Ju dua shumë!

Ka një mesazh për ty – Motrat takojnë vëllain pas 53 vitesh

Djali që u ngjiz në burg, babai u rrëfen vajzave amanetin e nënës së tyre të ndjerë

Fjorinda dhe Julinda janë dy motra të cilat jetojnë prej 24 vitesh në Itali por në “Ka Një Mesazh Për Ty” i sjell një amanet. Është Fjorinda ajo që e merr fjalën në rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv klan dhe shpjegon se nëna e tyre ka ndërruar jetë kur vajzat ishin 10 vjeçe.

Babai i tyre filloi të pinte alkool dhe vajzat nga Tirana shkuan në Kavajë, tek të afërmit ku qëndruan deri në moshën 15-vjeçare. Më pas, Julinda u njoh me një djalë dhe u bë nënë e një vajze e tashmë është edhe gjyshe.

Pas disa vitesh, motrat shpërngulen në Itali por më pas Fjorinda u lidh me të atin. Ai jetonte në një shtëpi për të moshuarit, vajzat e vizitonin sa herë që vinin në Shqipëri. Më vonë, për shkak të gjendjes së vështirë shëndetësore, Fjorinda e mori me vete në Itali ku ai i tregoi një sekret të ruajtur prej vitesh.

Fjorinda: Një ditë ai më tha “hajde këtu afër se do të të tregoj një amanet të nënës tënde. Është një gjë që unë e kam mbajtur brenda dhe tani do të ta shpreh. Ju keni një vëlla të lindur nga nëna juaj dhe nga unë. Është një vëlla i të dyve”. Aty ngela. S’dija si ta besoja. Ai ishte edhe në një gjendje shëndetësore që thashë ndoshta nuk është e vërtetë. Aty për disa minuta fola me babin tim dhe i thashë si është e mundur? Si ne nuk dimë gjë deri në këtë moshë se unë isha e madhe, kjo ishte në vitin 2016, kisha familjen time dhe i thashë është e vërtetë apo jo? “Po, është e vërtetë”, tha. “Ta kërkoni sepse atë që s’kam bërë unë dhe ndihem shumë fajtor që s’jua kam thënë më parë, duhet ta bëni ju”.

Ardit Gjebrea: Çfarë ju tregoi për vëllain, pra kur kishte lindur, përse nuk ishte vëllai prezent, çfarë kishte ndodhur me të?

Fjorinda: Ai më tha që unë i kam humbur të gjitha dokumentet. Vëllai yt ka lindur, nuk e mbante mend mirë… rreth viteve ’69-70. Babai im dhe nëna ime janë martuar në ’66 dhe disa vite mbrapa për një gjë të sistemit atëherë babai im u dënua dhe atëherë nëna ime ngeli vetëm.

Ardit Gjebrea: Mami u divorcua nga babai?

Fjorinda: Po, u divorcua.

Ardit Gjebrea: Shkonte e takonte babin?

Fjorinda: Po, shkonte e takonte.

Ardit Gjebrea: Para apo pas divorcit?

Fjorinda: Para dhe pas divorcit.

Ardit Gjebrea: Dhe në atë kohë kishte guxim që ta takonte babin edhe pse ishte i dënuar politik.

Fjorinda: Mendoj se ishte e detyruar, ndarja, frika ndoshta e atij sistemi atëherë se si do të rridhte jeta e saj.

Ardit Gjebrea: Dhe në këto takime ka ndodhur edhe shtatzënia me vëllain.

Fjorinda: Athëerë, me të gjithë atë që unë kam pyetur sepse sigurisht nëna jonë s’na ka thënë asgjë…

Fjorinda: Kishte motra, vëllezër mami që ju të pyesnit?

Ardit Gjebrea: Kishte.

Fjorinda: Çfarë ju thanë? E dinin këtë histori?

Ardit Gjebrea: Në fillim si duket edhe ata ishin në vështirësi. Pastaj avash-avash filluan të ma konfirmonin, të më thonin “po, është e vërtetë por ne nuk dimë gjë” sepse mamaja ime ishte një nga fëmijët më të mëdhenj. Kështu, disa kushërira të mamit tim më konfirmuan me atë që dinin, asgjë konkrete, por me atë që dinin që mund ta kishte dhënë për birësim.

Fjorinda: Po emrin ia dinin apo jo?

Ardit Gjebrea: Emrin babai im tha që e kishte o Fitim, o Kujtim sepse ai nuk e mbante mend mirë dhe më thoshte gjithmonë “më fal se nuk e mbaj mend, Fitim apo Kujtim”. I thosha të lutem nëse kjo është atëherë ma thuaj sepse nuk kishte edhe shumë kohë e gjatë pastaj që unë të bisedoja me babain tim se babai im në 2017 ndërroi jetë dhe ishin pak muaj që unë bisedova me babain tim për diçka, për këtë gjë dhe ai… atëherë nuk ka qenë fare se atëherë kryente dënimin.

Babai i dy motrave kreu dënimin dhe pas daljes, nëna e tyre u rimartua me të dhe familja mbeti siç kishte qenë më parë.

Pa në ëndërr vëllain e humbur, motrat e kërkojnë pas 53 vitesh

Një histori tronditëse u rrëfye nga dy motra, Fjorinda dhe Julinda në “Ka Një Mesazh Për Ty”. Në vitin 2016 teksa babai i tyre ndodhej në një gjendje të rënduar shëndetësore, u rrëfen amanetin e nënës së tyre të ndjerë.

Motrat mësojnë se kanë një vëlla biologjik më të madh nga të dy prindërit, i ngjizur gjatë kohës që babai vuante dënimin gjatë kohës së sistemit të diktaturës. Ky fëmijë është lindur rreth viteve 1969-1970.

Pa asnjë të dhënë, veç dy emrave që babai u la si alternativë, Fjorinda vendos të kërkojë ndihmën e rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan. Vetëm një ditë përpara se ajo të merrte këtë vendim, kishte parë një ëndërr që i përçonte një mesazh të fuqishëm.

Fjorinda: Një natë përpara se të shkruaja pashë një ëndërr shumë të bukur. Pashë sikur isha unë dhe motra ime në rrugët e Tiranës dhe kishim përpara një djalë. E shihja gjithmonë nga mbrapa dhe në ëndërr ishte ajo ndjesia sikur ishte vëllai im. Ne të tre kapemi për dore dhe aty hyjmë në shtëpinë time që kisha në Tiranë, atë shtëpinë tonë. Aty ishte mami edhe babi në ëndërr. Mami me një buzëqeshje shumë të bukur se ka qenë gjithmonë e buzëqeshur, na pa, ktheu kokën dhe na tha “tani jam e qetë që ju pashë të treve bashkë”.

Fjorinda shton se gjithmonë i kërkonte nënës të kishin edhe një vëlla. Nisur nga kjo, Julinda shton një pjesëz për të plotësuar gjithë historinë e tyre.

Julinda: Në këtë jetë kam pishman shumë të madh dhe nuk mund ta imagjinoj se si do jetë ndierë shpirtërisht nëna jonë në gjithë ato vite që ne nuk e kemi ditur dhe këtë e kam një brengë shumë të madhe nga kjo histori e jona. Falenderoj shumë motrën time që ka patur një guxim të jashtëzakonshëm për të luftuar për ta gjetur. Edhe shpresojmë që ditët në vazhdim të jenë ditët më të bukura të jetës tonë.

Ardit Gjebrea: Ju si e keni patur mbiemrin e vajzërisë?

Julinda: Vraniçi.

Ardit Gjebrea: Ndërsa unë do të ftoj tani në studio, z. Zakolli.

Nëna biologjike i ka ndërruar jetë, 53-vjeçari sheh për herë të parë imazhin e saj

Fitim Zakolli është 53-vjeçari që rubrika “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan ka kontaktuar për të mësuar të vërtetën e një sekreti të madh. Fillimisht, dy motrat Fjorinda dhe Julinda treguan se prindërit e tyre kanë patur një djalë për të cilin vajzat e kanë mësuar nga babai vetëm pak përpara se ai të ndërronte jetë.

Motrat e kanë kërkuar vëllain por nuk kishin asnjë të dhënë për të veç një periudhe të mundshme lindjeje dhe dy emrave që babai ua dha si alternativa. Ato kërkuan ndihmë në program dhe stafi ka mundur të gjejë Fitimin i cili fillimisht rrëfen versionin e tij të historisë.

Fitim: Nëna më ka vdekur, ka 8 vjet që ka vdekur.

Ardit Gjebrea: Po babai?

Fitim: Babain e kam gjallë, që më kanë rritur.

Ardit Gjebrea: Pse thua më kanë rritur?

Fitim: Më kanë rritur se… pse e them, se e kam marrë vesh që jam i birësuar.

Ardit Gjebrea: Ti e ke emrin Fitim.

Fitim: Po.

Ardit Gjebrea: Dhe të kanë birësuar.

Fitim: Po.

Ardit Gjebrea: Kur e ke marrë vesh?

Fitim: Shumë vonë. Para 8 vjetësh, pas vdekjes së nënës se prindërit e mi që më kanë rritur s’më kanë treguar, e mbanin sekret, e mbanin të mbyllur këtë muhabet dhe nuk më tregonin. Kur kam qenë në 8-vjeçare, më ka thënë një gocë, komshie aty që “do të të tregoj një muhabet por do më japësh fjalën tha që ti s’do mërzitesh dhe nuk do i tregosh as nënës, as babait. Unë kam marrë vesh pak a shumë nga nëna ime që ti nuk i ke me të vërtetë nënë e babë”.

Ardit Gjebrea: Pas këtij momenti, ti e pyete nënën?

Fitim: Po.

Ardit Gjebrea: Çfarë të tha?

Fitim: “Jo, s’është e vërtetë” tha.

Ardit Gjebrea: Dhe sot e kësaj dite babi nuk të ka konfirmuar?

Fitim: Jo.

Ardit Gjebrea: Nuk të ka thënë që je i birësuar?

Fitim: Jo. Vetëm nga kjo mikesha më ka thënë që “ti nuk je fëmija biologjik”. Dua ta di të paktën si është historia, si është historia që s’jam fëmija biologjik, më tha “që më tepër nuk di gjë”.

Në këtë moment, moderatori Ardit Gjebrea i konfirmon se sipas të gjitha dokumentave të gjetura, Fitimi është i birësuar. Ky i fundit shprehet se bashkëshortja e ka nxitur gjithnjë të kërkojë prindërit biologjikë. Fitimi shpreh dëshirën për të njohur nënën biologjike.

Përpara tij shfaqet në ekran fotografia e saj dhe mëson se nëna biologjike quhet Feride Kapidani. Më herët motrat rrëfyen se ajo kishte ndërruar jetë kur ato ishin vetëm 10 vjeçe. Me lot në sy, Fitimi shpreh keqardhjen që nuk do të mundë ta përqafojë nënën e tij.

Fitim: Më vika keq se s’munda të arrij dot ta takoj nënën time biologjike. Pavarësisht se unë jam rritur me prindër jo biologjikë, por prapë nëna është ajo që më ka krijuar në këtë jetë.

Amaneti që u plotësua pas 53 vjetësh, motrat përqafojnë për herë të parë vëllain biologjik

Pas 53 vitesh, amaneti i nënës së dy motrave dhe një vëllai është dërguar në vend. “Ka Një Mesazh Për Ty”, rubrika nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan arriti të gjejë vëllain e madh të dy motrave, ekzistencën e të cilit e mësuan vetëm 8 vite më parë.

Babai u zbuloi amanetin e nënës së tyre të ndjerë dhe iu kërkoi që të mos reshtnin për të gjetur një djalë të lindur rreth viteve ’70 me emrin Fitim ose Kujtim. Rubrika e programit ra në gjurmët e Fitim Zakollit, i cili ndodhet i pranishëm.

Njësoj si motrat e tij, Fitimi e ka mësuar para 8 vitesh se është i birësuar dhe prej atëherë ka dëshiruar të takojë familjen biologjike. Ai u gjend përpara imazhit të nënës së tij biologjike dhe shprehu keqardhje që nuk mundi ta njohë.

Njëkohësisht, sapo mësoi se janë dy motrat që e kanë kërkuar për të çuar në vend jo vetëm amanetin, por edhe për të qenë bashkë, 53-vjeçari nuk e fshehu lumturinë.

Fitim: Unë ndiej gëzim të madh për dy motrat e mia. Një gëzim që pas 53 vjetësh unë arrita t’i njoh më në fund. Kam qenë i vetëm.

Ardit Gjebrea: Fitim, deri më tani të kanë dëgjuar ty motrat e tua. Je kurioz të dëgjosh zërin e tyre?

Fitim: Po, shumë kurioz.

Fjorinda: Përshëndetje vëllai jonë!

Fitim: Përshëndetje!

Fjorinda: Sot është dita, një nga ditët më të lumtura për ne që me falenderimin e Arditit, stafit arritëm pas shumë vitesh të të shihnim dhe tani, të të takojmë. Ne jemi motra, jemi rritur bashkë pothuajse. Nëna jonë ndërroi kur unë isha vetëm 10 vjeçe dhe ajo ka qenë një nënë e mrekullueshme, një nënë e dedikuar për ne. Fati donte që atë ta merrte nga kjo ejtë se ne ishim të sigurta se ajo po të kishte jetuar, ne do të të kishim kërkuar shumë më parë por ne vetëm nga 8 vite edhe ne, morëm vesh ekzistencën që kishim një vëlla, në vitin 2016 dhe nga ajo ditë nuk kemi reshtur së kërkuari ty vëllai jonë. Mezi pres të të përqafoj.

53 vite më vonë, ndodh përqafimi i parë mes vëllait dhe motrave të tij.

Shihemi në gjyq- “Kunata po më shkatërron familjen”

“Familja e burrit më ka dhunuar sistematikisht”, kunata: Unë dhe vajza ime 2-vjeçare s’kemi detyrime

Anxhela ka sjellë në “Shihemi në Gjyq” motrën e bashkëshortit, pra kunatën e saj, Sulltanën. Në insertin prezantues të rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, ajo u shpreh se “nuk është martuar me familjen e bashkëshortit”. Në versionin e saj të historisë, Anxhela thotë se ardhja e kunatës në shtëpi i ka sjellë një problem shumë të rëndë në familje.

Sulltana e ka lënë familjen e bashkëshortit i cili jeton në Maqedoninë e Veriut, për shkak të dhunës sistematike. Por ditën e largimit të saj, bashkëshorti ka hyrë në shtëpinë e familjes së Anxhelës dhe aty ka ndodhur një përleshje mes familjarëve teksa e pranishme ka qenë edhe vajza e saj 2 vjeçe.

Anxhela: Më datë 3 Tetor zonja është paraqitur në familjen time.

Eni Çobani: Më 3 Tetor të këtij muaji?

Anxhela: Po. Është paraqitur në familjen time duke thënë se ka pasur dhunë psikologjike, fizike nga bashkëshorti i saj. Atë natë ka ndenjur me ne. Të nesërmen ka shkuar në komisariatin e Kamzës për të raportuar. Ata nuk e kanë marrë për bazë, nuk e di unë, japin vetë ato dëshminë e tyre dhe ka ardhur prapë është kthyer te familja ime.

Eni Çobani: Pra familja juaj, ti jeton me prindërit e zonjës Sulltana, me vjehrrin dhe me vjehrrën, bashkë me bashkëshortin tuaj që është vëllai i Sulltanës dhe vajzën 2 vjeçe e 7 muaj.

Anxhela: Është kthyer përsëri në familjen time ku rreth orës 7:30-7:40 bashkëshorti i saj, Sulejman Pajaziti bashkë me të birin janë futur me dhunë në familjen time, që kjo gjë nuk lejohet.

Eni Çobani: Anxhela, unë e di, por ti nuk duhet të më sillje këtu.

Anxhela: Unë duhet të të sjell diku, të mbështetem diku sepse unë kam vajzën në rrugë.

Eni Çobani: Edhe unë duhet të mbështetem diku.

Anxhela: Patjetër, por jo tek unë sepse mua mund të më ishte vrarë vajza, mund të isha vrarë vetë, mund të më ishte vrarë burri, mund të shkatërrohej familja. Unë nuk kam asnjë lloj detyrimi ndaj bashkëshortit tuaj. Ai mund të vijë ta zgjidhë me institucion, mund të drejtohet në polici, jo tek unë.

Sulltana: Ajo derë është për mua, vetëm dera e vëllait dhe ka qenë për plot 23 vite, zonja Eni që unë vij në atë familje.

Eni Çobani: Po pse, s’ke ndenjur me burrin, ke qëndruar me babain?

Sulltana: Sa kam ndenjur me burrin, çfarë ka folur kunati, sa më ka rrahur kunata, kunati, vjehrra, mua më kanë nxjerrë, më kanë prurë këtu.

Eni Çobani: Si, je rrahur në mënyrë sistematike se është shumë e rëndë kjo?

Sulltana: Sistematike dhe psiqike, të dyja.

E ngashëryer, Sulltana shton se konflikti ka ardhur për shkak se ajo ka marrë me vete edhe të bijën e mitur, pa miratimin e bashkëshortit.

Anxhela: Po këto probleme mos vallë është dashur t’i kapë që në fillim dhe të mos agravonte situata? Sepse unë nuk kam për borxh domethënë… unë jam vajzë e re, duhet të jem e fokusuar te fëmija dhe te jeta përpara, jo te këto gjëra. Nuk më takojnë mua. Ku i pati prindërit, ku i pati motrat, ku janë njerëzit e saj?

Eni Çobani: Është shumë e vërtetë kjo.

Anxhela: Pse duhet të përfshihem unë këtu? Pse duhet vajza ime 2 vjeçe e gjysmë të kalojë në trauma, që tani të shikojë gjëra që s’janë të drejta?

“Burri më kërcënoi me thikë”, Sulltana: E shtynte kunata, ka qenë i fejuar me motrën e saj

Sulltana është kunata e cila ka shkuar në shtëpinë e Anxhelës për t’u strehuar nga dhuna në familjen e bashkëshortit. Anxhela e ka thirrur në “Shihemi në Gjyq” për t’i thënë se problemet e saj familjare po shkaktojnë traumë te vajza e saj 2-vjeçare dhe vetë ajo pasi nuk është e drejtë që të përfshihen.

Ndërkohë Sulltana ndan me rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan detaje të tjera nga martesa e saj 23-vjeçare prej së cilës ka dy djem dhe një vajzë. Ajo thotë se e kanë kërcënuar me thikë dhe një presion shumë i madh ka ardhur edhe nga kunata e saj. Bashkëshorti i Sulltanës, Sulejmani ka qenë i fejuar me motrën e kunatës së tij por kjo lidhje u prish.

Eni Çobani: E keni denoncuar ndonjëherë këtë zotërinë në Maqedoninë e Veriut, në Tetovë? Se mirë e paske denoncuar në Kamëz, ai nuk është qytetar dhe shtetas shqiptar.

Sulltana: E denoncova unë burrin, vjehrrën dhe kunatën që u fut në dhomë me dhunë dhe më vunë thikën në fyt. Djali i vogël kishte 13 ditë, sa kisha dalë nga spitali dhe s’po e merrja vesh për çfarë po ndodh dhuna veçse e kam parë veten shumë keq dhe i kam thënë më liro, do iki, nuk vij më, do t’i lë fëmijët se qëllimi ishte vetëm të lë fëmijët e të dal. Ka thënë “edhe unë do të të përcjell” por kur a dalë te dera vjehrra i ka thënë burrit “ti rri në shtëpi, kjo le të shkojë ku të dojë”. Atëherë s’kam parë rrugë tjetër, pa biletë, pa kurrgjë, kam dalë në stacionin policor në Tetovë, kam bërë denoncimin. Aty nuk donte burri të vinte të më merrte.

Eni Çobani: Flasim për vitin 2003 apo jo?

Sulltana: Për vitin 2003, pikërisht 13 ditë kishte djali i vogël dhe unë s’po dija pse po më ndodh kjo. Kam shkuar në polici, ata më morën në pyetje, thonë se “burri yt sapo ka dalë nga puna, si ushtroi dhunë?” Ka dy sahat i thashë…

Eni Çobani: Po si ke qëndruar edhe 20 vjet të tjera, e dashur?

Sulltana: Ai kap thikën, “të pres”. Pse? Se kunata e shtyu. Kunata i thoshte se “ti gruan tënde duhet ta nxjerrësh nga shtëpia se kjo nuk është për ty”.

Ardit Gjebrea: Po pse?

Sulltana: Se kishte lënë motrën e saj për shkak parash se nuk e merrte ngaqë kunatën time kur e kanë marrë, kanë marrë shumë para atë natë që e kanë marrë si nuse. Edhe tani nusen tjetër që e kishin zënë dy motra për dy vëllezërit, kthehet mbrapsht se thotë burri “unë nuk jap para për këtë”, por tani kunata po mbante inat se përse e ka kthyer atë dhe kjo nuk është e mirë, vazhdimisht më shante e më ofendonte.

Mësyu shtëpinë e kunatit dhe e dhunoi, ky i fundit përfundon në arrest shtëpie

Në përmbledhjen e pjesës së dytë të “Shihemi në Gjyq”, ndërmjetësja Eni Çobani veçon një fakt të rëndësishëm të konfliktit mes kunatave. Anxhela e ka sjellë kunatën, Sulltanën në rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan sepse ndihet e kërcënuar nga bashkëshorti i saj.

Sulltana është larguar nga shtëpia bashkëshortore në Tetovë së bashku me vajzën e mitur 13-vjeçare për t’i shpëtuar dhunës me të cilën përballej. Ajo ka mbërritur në shtëpinë e vëllait ku jetojnë edhe prindërit e tyre. Por bashkëshorti i Sulltanës, me profesion polic ka mësyrë shtëpinë së bashku me të birin.

Eni Çobani: Zotëria, të nesërmen e kësaj dite është nisur bashkë me djalin që e ka thirrur nga Gjermania dhe ka mbërritur në shtëpinë e vjehrrit të vet, pra të Anxhelës në orën 7:30 ose 19:30 të mbrëmjes, ka qenë vakti i darkës, të tërë kanë qenë të shtruar në tavolinë mes tyre edhe fëmija 2 vjeç e gjysmë i Anxhelës. Hyrja e beftë e Sulejmanit në dhomë ka shkaktuar jo vetëm reagim nga familjarët, por ka qenë një gjuhë shumë e egër dhe agresive nga ana e tij për faktin “këtë zonjën mbajeni, vajzën ma jepni se unë do të kthehem në shtëpi”.

Aty ka ndodhur një përleshje. Zotëria duke njohur patjetër më mirë se të tjerët se si bëhet denoncimi, ka mbërritur në policinë e Kamzës dhe ka denoncuar bashkëshortin e Anxhelës sikundër ai ka qenë duke dhunuar babain e vet dhe Sulejmani paska hyrë bashkë me djalin për të ndarë kunatin nga vjehrri. Sot bashkëshorti i Anxhelës është me arrest shtëpie duke vazhduar gjyqin pranë gjykatës së shkallës së parë Tiranë pikërisht për veprën “dhunë në familje”.

“Kam vajzën e pambrojtur, o unë o kunata në shtëpi!”, Sulltana: Shko te babai yt!

Sulltana kërkon strehë në shtëpinë e vëllait të saj për shkak të dhunës familjare në shtëpinë e bashkëshortit. Kërkesa e saj ka ardhur me një kosto të lartë për kunatën, Anxhelën e cila së bashku me vajzën 2 vjeçe dhe familjarët ka dëshmuar agresivitetin e bashkëshortit të Sulltanës.

Siç u shpjegua gjatë “Shihemi në Gjyq”, ai ka mësyrë shtëpinë e Anxhelës së bashku me të birin, ka dhunuar kunatin dhe denoncimin e ka bërë sikur ky i fundit po dhunonte të atin. Si rezultat, bashkëshorti i Anxhelës ndodhet në arrest shtëpie.

Në përballjen mes kunatave në “Shihemi në Gjyq”, Anxhela i kërkon Sulltanës të largohet sepse këto probleme nuk i përkasin. Ajo është një vajzë e re e cila nuk ka asnjë lidhje me problemet familjare të kunatës. Kjo e fundit i thotë se ka një alternativë tjetër.

Sulltana: Prej viteve kam pasur dhunë, jo një ditë ose një javë, por vazhdimisht kemi po të njëjtat probleme.

Anxhela: Po pse nuk është drejtuar në shtet? Pse pikërisht tek unë? Ka institucione plot, pse duhej të përfshihej edhe një familje tjetër për shkak të asaj të ndahem edhe unë tani? Të dal edhe unë nga shtëpia se nuk mundem ta përballoj?

Eni Çobani: Ti çfarë kërkon tani, të lutem Anxhela, çfarë kërkon, të dalë nga shtëpia Sulltana?

Anxhela: Ose ajo ose të dalë unë sepse unë kam frikë të shkoj të fle e qetë sepse kam një vajzë aty të pambrojtur.

Sulltana: Okej, e di, por ti mund të shkosh te shtëpia e babit tënd.

Anxhela: Jo, nuk mund të shkoj sepse unë shkova te burri, e lashë babin. Tani ti po thua të lë unë burrin sepse do ti dhe bashkëshorti juaj.

Sulltana: Po. Ti mund të shkosh atje tani, unë s’di asgjë.

Eni Çobani: Jo, s’mund ti thuash kunatës të shkojë te babai se është martuar me vëllain tënd e dashur. Smund t’i thuash Anxhelës “shko te babai yt”.

Anxhela: Kam një familje dhe unë do vazhdoj me familjen deri në fund.

Ardit Gjebrea largohet nga studioja, kthehet me një kërkesë për Eni Çobanin

Bashkëshorti i Anxhelës ndodhet në arrest shtëpie për shkak të një denoncimi nga kunati i tij. Sipas ngjarjes që u shpjegua në “Shihemi në Gjyq”, Sulejman Pajaziti ka mbërritur në shtëpinë e Anxhelës për të marrë të bijën 13-vjeçare pas largimit të bashkëshortes, Sulltanës.

I shoqëruar nga i biri, ai ka mësyrë shtëpinë dhe ka dhunuar kunatin por në denoncimin e kryer në policinë e Kamzës e ka paraqitur ndryshe ngjarjen. Sulejmani e ka akuzuar kunatin se po dhunonte vjehrrin dhe se ai kishte ndërhyrë për t’i ndarë.

Eni Çobani bën me dije publikun e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan se vjehrri i Anxhelës ndodhet jashtë studios. Sapo dëgjon këtë, moderatori Ardit Gjebrea, largohet vetëm për t’u kthyer pas pak minutash me një kërkesë për ndërmjetësen.

Ardit Gjebrea: Ajo që unë do të doja të thoja, është që do t’ju lutesha që t’i shkonit kësaj çështjeje deri në fund. Jua kërkoj këtë për një motiv sepse unë fola me zotin Maliq dhe ai tha që unë kam shkuar në polici, e kam bërë denoncimin dhe ata nuk ma kanë marrë parasysh. Pra, unë, ne vetëm këtu po dëgjojmë, kjo gjë nuk është bërë, unë po e them me përgjegjësi sepse ma tha mua dhe mund t’jua thotë dhe juve dhe nëse është e vërtetë duhet identifikuar personi në policinë e Kamzës i cili është bërë denoncimi dhe e ka shkruar apo jo. Pra, nuk dua të akuzoj askënd, duhen bërë verifikime dhe në raste shkeljesh duhen marrë masa.

“Mam, po ti !? 2” – Faza 2, java e 7-të

