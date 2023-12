E Diela Shqiptare – Emisioni 3 Dhjetor 2023

19:40 03/12/2023

"Kërkoni të drejtën, por me dhunuesin përballë", Çobani: Të vërtetës do t'i shkojmë deri në fund!

“Kërkoni të drejtën, por me dhunuesin përballë”, Çobani: Të vërtetës do t’i shkojmë deri në fund!

Divorci pas dy javësh nga celebrimi i një marrëdhënieje 10-mujore që nisi në Instagram ka sjellë një problem të madh për Andin. 27-vjeçari akuzohet nga bashkëshortja 18-vjeçare si dhunues e madje ka edhe një urdhër mbrojtjeje ndaj tij

Ndërmjetësja e “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Eni Çobani shpjegon se punonjësi i policisë nuk e ka njoftuar Andin se ndaj tij është hapur kjo procedurë që nuk do i lejonte largimin nga Shqipëria drejt SHBA-ve, ku edhe jeton. Seancat e divorcit dhe çdo veprim tjetër ligjor ndaj Andit janë zhvilluar në mungesë të tij.

Rëndësia e urdhrit të mbrojtjes ndikon në profilin e Andit në SHBA sepse përballë ligjit ai do të vijojë të njihet si dhunues nëse kjo situatë nuk zgjidhet.

Eni Çobani: Unë kam qenë ajo zonjë në vite që i kam thënë të tërë grave ngrini zërin, shkoni nëpër gjykata dhe kërkoni të drejtat tuaja, por ama përballë duhet të jetë personi i cili e sjell këtë dhunë! Pa personin dhunues ne nuk mund të provojmë deri në fund është dhunuar ose jo sepse Ardit, i dashur, ky djali është qytetar i SHBA-ve. SHBA është vend me ligje dhe ky vendimi këtë djalin do ta shoqërojë gjithë jetën, prandaj ajo nëna ngrihet dhe thotë ma pastro sepse ky djali këtë vendimin e ka pas në SHBA dhe ky është dhunues dhe në rastin më të parë që Andi Gjoka kapet me ndonjë vepër të çfarëdolloj natyre, ky është me precedent penal.

Dhe e kuptoni ju se sa rëndësi ka ky vendim në shtetin që ai jeton. Ai nuk jeton në Shqipëri, jeton në SHBA ku kalohet në filtër çdo vendimmarrje në çfarëdolloj shteti që ti e merr, prandaj Anila e dashur, nuk është problemi as i njohjes, as i ndarjes, as i 10 milionëve që normalisht ti i ke se detyrimisht i ke, për mua ka rëndësi dënimi penal. Ky djalë për ligjin është dhunues dhe është shumë e rëndë fjala dhunë.

Çobani përfundon seancën duke renditur hapat pasardhës për këtë situatë.

Eni Çobani: Marr përsipër me dhimbjen e Anilës, duke qenë një nënë vetë, pa diskutim, Anila, do t’i shkojmë deri në fund. Deri në fund! Do marrim vesh, si është marrë vendimi i dhunës në familjes, si është quajtur Armela Gjoka viktimë e dhunës në familje. Do merren tërë ato dokumentet që ka ai djali atje në celular, bashkë me celularin e Armela Gjokës dhe të dalë e vërteta, dhe të rinjtë të dashurohen, pa diskutim, por ama të lutem mos të ngremë pretendime që nuk na takojnë as privatisht, as publikisht.

Miratoi martesën e së bijës 18-vjeçare, babai: Kam qenë kundër, nuk dija gjë

Në debatin mes nënë e bir në “Shihemi në Gjyq” përfshihet edhe ish-vjehrri i Andit, Astriti. Ai është kontaktuar nga rubrika e së “Dielës Shqiptare” në Tv Klan për të dhënë versionin e tij të historisë mes Andit dhe vajzës së tij 18-vjeçare, Armelës. Ai mohon të ketë qenë në dijeni të martesës së çiftit.

Siç u shpjegua gjatë rubrikës, Andi dhe Armela u njohën në rrjetet sociale, vendosën të fejoheshin në nëntor 2022 dhe në dhjetor bënë celebrimin.

Andi u kthye në SHBA ku edhe jeton dhe nisi procedurat për të tërhequr bashkëshorten. Gjatë një keqkuptimi në celular për një kartë bankare, ajo i kërkon divorcin dy javë pas martesës. Jo vetëm kaq, por rezulton që Armela të ketë marrë edhe një urdhër mbrojtjeje ndaj Andit, edhe pse ai nuk jeton në Shqipëri.

Eni Çobani: Juve keni qenë dakord për këtë lidhje martesore të vajzës tuaj në moshën 18 vjeç me këtë djalë?

Astrit: Kam qenë kundër që në fillim.

Eni Çobani: Ke qenë kundër? Po si ke qenë kundër dhe e ke lënë vajzën të martohet?

Astrit: Çupën e kisha në shkollë unë moj zonjë.

Eni Çobani: Pra, domethënë, të lutem, ju e keni ditur lidhjen e Andit me vajzën tuaj?

Astrit: S’dija gjë moj jo.

Eni Çobani: Si s’dije gjë? A të kanë ardhur prindërit e Andit në shtëpi o Astrit?

Astrit: Moj erdhën, ata kishin 5-6 muaj të lidhur, s’dinim gjë.

Anila: Astrit, më ke premtuar që nga mua nuk ka ndarje, Astrit, nuk gënjej unë këtu para Shqipërisë! Të lutem, më ke premtuar nuk ka ndarje! Dhe më ka marrë yt bir që nga Anglia, më ka kërcënuar dhe i kam thënë vajzën ia kam kërkuar Astritit, jo Florianit! Të lutem shumë i kam thënë, kur të më thotë Astriti atëherë do ta lë vajzën, me gjithë mos dashjen time për këtë fejesë!

Astrit: Ku ishe që dje, tani u kujtove ti?

Djali u martua me vajzën që njohu në Instagram, nëna: Babai kishte qenë në burg, e ëma shihte filxhan

Zana Çela: Risitë e promovimit të Turizmit

Jemi mësuar ta lidhim emrin e saj me muzikën, veçanërisht me atë operistike, por Zana Çela drejton prej gati një vit një tjetër krijimtari, atë të promovimit të turizmit. Si drejtoreshë e përgjithshme e Agjencisë Kombëtare te Turizmit, Zana Çela vjen në një intervistë ndryshe.

“Ka një mesazh për ty”- Një djalë si Adriano

Nuk e ftoi vetëm për t’i thënë sa krenare është për të, Etleva ka edhe një kërkesë për djalin e saj

Historia e Etlevës ka qenë e bukur, por edhe e trishtë në të njëjtën kohë. Pjesa më e bukur e rrugëtimit të saj nuk ka qenë vetëm Fatjoni, burri aktual, por edhe Adi, djali i saj heroik, i cili ka sakrifikuar fëmijërinë e tij për të ndihmuar familjen që në moshën 13-vjeçare.

Etlva, e ftoi këtë të fundit në rubrikën “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, jo vetëm për të shprehur mirënjohjen e saj ndaj tij, por edhe për t’i dhënë Adit një porosi në lidhje me shkollën.

Etleva: Adushi do më falësh që unë të kam mbajtur sekret këto ditë, por ishte e vetmja mundësi për të të bërë ty një surprizë të bukur. Një gjë që do të jetë një kujtim i bukur për ty, sado që unë nuk di mënyrën se si të falënderoj, për gjithçka ti ke bërë për mua. Për mbështetjen që më ke dhënë që i vogël dhe deri sot, vazhdon akoma.

Adriano: Nuk ka problem, jemi familje.

Etleva: Shpirti im! (Përpiqet të mbajë lotët)

Adriano: Emocion ë?

Etleva: Adushi, e vetmja gjë që mami nuk do jem dakord domethënë është largimi nga shkolla. Domethënë, këtë vit të paktën do të doja të përkushtohesh dhe ta përfundonim atë shkollë.

Adriano: Po, po.

Etleva: Kjo është e vetmja gjë që të kërkoj. Pastaj se si dhe sa falënderuese të jam për çdo gjë që ti ke bërë, nuk do resht kurrë së thëni, ta dish këtë. Jam krenare që të kam djalë!

Adriano: Faleminderit!

Etleva: Shpirti im!

Një djalë si Adi! 'Shoku' më i mirë i Etlevës mes vështirësive: Punoi 13 vjeç për familjen

Të gjithë besoj do të donin ta kishin një djalë kaq mirëkuptues saç ka Etleva Adrianon, ose Adi siç edhe ajo i referohet gjatë këtij rrëfimi. Në rubrikën “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, ajo ka rrëfyer për martesën e dytë dhe peripecitë që i duhej të kalonte.

Etleva tregoi se burri i saj, Fatjoni shkoi në Zvicër për të punuar, por u penalizua sepse kishte kaluar vizën. Fatjonin e mbajtën 3 muaj, por gjatë kësaj kohe ishte shumë e vështirë për Etlevën të mbante shtëpinë pasi kishte edhe vajzën 5 muajsh për të cilën duhet të kujdesej.

Adi, duke e kuptuar dhimbjen në sytë e mamasë, u vetofrua dhe gjeti një punë në një lavazh pa dijeninë e saj. Edhe kur Fatjoni u kthye nga Zvicra, Adi nuk donte të ndalonte së ndihmuari familjen e tij. Një djalë për t’u marrë shembull pa dyshim.

Ardit Gjebrea: Dhe Adi 13 vjeç fillon punën.

Etleva: 13 vjeç Adi fillon të mendojë duke më parë në sy shqetësimin tim, duke parë Zhizelin, që e do pafund. Edhe nëse Adi duhet të betohet sot… Adi ka Emilianon vëllain e parë, ka Anselin, ka dhe Zhizelin. Thotë “për kokën e Zhizelit”, kur e pyet për diçka. “Për kokën e Zhizelit nuk ka ndodhur kjo gjë”. Kështu që kanë një dashuri shumë, nuk di ç’të them, shumë të madhe.

Ardit Gjebrea: Ai filloi të punojë, çfarë?

Etleva: Gjëja e parë që ka nisur, filloi të mendonte nga lodrat e veta, çfarë kishte në shtëpi. “Mami më duhet t’i shes këto”, tha “që të kemi diçka”. “Jo”, i thashë “ti nuk mund ta bësh këtë sepse këto janë kujtimet e tua”. Ato i kishin blerë disa lodra, me kalimin e viteve Adi i kishte disa gjëra të vetat, edhe librat sepse i ka pasur. Librat jashtëshkollorë i kishte qejf. “Si mund të të ndihmoj”, tha “mami, si mund të të ndihmoj?”. I thashë: “këtë nuk do ta bësh”. Dhe ç’kishte bërë një ditë, unë e pres dhe thashë Adi ku është se telefon nuk kishte. Kishte vajtur në një lavazh shumë larg shtëpisë. Ne në atë kohë jetonim në plazh, në Durrës. Kur më vjen në shtëpi, thashë: “ku ishte gjithë ditën?”. Ato këmbët e tij të regjura, se ishte pa çizme. Ato xhetonat e tij në dorë. “Mami”, tha “e di ku kam qenë unë sot?”. “Ku?”, i thashë. “Unë kam punuar”, tha. “Do shkoj dhe nesër”, tha “mos guxo të më ndalosh”. “Jo”, i thashë “se je shumë i vogël për ta bërë ti këtë punë”. Tha: “ç’ke atë e di unë mami, të lutem mua nuk do më ndalosh”. U përpoq Adi në lavazh. Pasdite thoshte… se ishte paradite në shkollë, pasdite vazhdonte bënte këtë punë të vështirë, për një djalë të vogël. Punoi atje për më shumë se 1 muaj e gjysmë, por Adi nuk i dinte. Nuk dinte procesin e punës, se si bëheshin. Bënte ato që mundej, nuk i di me detaje. Dhe i erdhi… “Mami më erdhi një ide”, tha. “Urdhëro”, i thashë Adi. “Duke shitur dhe këto libra”, tha “unë mund të bëj edhe një gjë të vogël, mund të shes kokoshka. Ti të më bësh fara dhe unë t’i shes”. “Unë mund të të ndihmoj ty”, tha. Domethënë, ti gjendesh më i vogël se sa ai. Ti si prind, më vend t’i japësh ti mbështetje dhe suport atij, vjen ai dhe të jep ide. Adi ka qenë që i vogël një fëmijë i tillë. Vetëm t’i shikoje sytë dhe e kuptoje që aty kishte shumë dritë, shumë… si të them, dashuri dhe gjithçka. Çdo mirësi buron nga sytë e tij, po t’ia shikosh. Dhe jam ndjerë vërtet, jo keq, më keq sepse shikoja Adin të vriste mendjen, për një gjë që ishte detyrimi im. Vazhdoi kjo sakrifica e Adit derisa Fatjoni kthehet. Them: “mami tani do qetësohesh”. “Jo jo”, tha “unë tani do gjej diçka tjetër”. Sepse në lagje ka pasur shokë. Kemi edhe të njohur. “Unë tani do punoj pak kamerier”, tha “pasi të mbaroj shkollën mami. Do mbaroj shkollën në orën 1 dhe do punoj”.

Ardit Gjebrea: Pa i bërë akoma 14 vjeç?

Etleva: Pa i bërë 14. Nuk dua të flas shumë Ardit sepse kam vendosur të mos qaj sot. Sepse kujtimet kur ngacmohen… unë dua që Adin ta lumturoj. Kam dashur shpesh dhe gjatë gjithë kohës e kisha si peng, nuk do të ikja pa e bërë Adin të ndjehet i lumtur. Sesa mirënjohëse jam dhe sesa shumë e dua ai e di këtë gjë. Unë nuk kam nevojë ta them me fjalë.

Gjeti 'rrezen' e shpresës tek martesa e dytë, por jo pa sfida! Etleva: Ishte një goditje sa divorci

Ndonëse martesa e saj e parë me mblesëri fatkeqësisht nuk funksionoi e përfundoi në divorc, Etleva e gjeti “rrezen” e saj më vonë, që ia bëri jetën më të bukur. Kjo rreze shpresëdhënëse ishte Fatjoni, djali me të cilën ajo u rastis në një nga rrugët e Fierit, e që prej asaj dite u bënë të pandarë. Kjo është gjithmonë çfarë donte Etleva, një dashuri të cilën ajo mund ta zgjidhte vetë.

Sigurisht, kjo dashuri nuk mund të vinte pa sfidat që mund të has një grua e divorcuar me 2 fëmijë nga martesa e parë, në një shoqëri shqiptare. Në rubrikën “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Etleva rrëfen se për shkak të mentalitetit ajo u zhvendos me Fatjonin, nga Fieri në Durrës. Nga martesa e tyre, erdhën në jetë 2 fëmijët: Zhizeli dhe Anseli.

Etleva: Mirëpo një ditë, midis të këqijave vjen edhe diçka, si i thonë, një rreze. Rastësisht ne jetonim në një qytet me Fatjonin. Rastësisht, rastisëm një ditë në rrugë…

Ardit Gjebrea: Fatjoni është?

Etleva: Fatjoni është bashkëshorti im që kam, aktual.

Ardit Gjebrea: E pe?

Etleva: Normal, e pashë, më pa. Gjë rastësore edhe nuk i kushtova rëndësi edhe vazhdoj në rrugën time. Pastaj fillojmë një njohje duke më shkruar në rrjetet sociale, që unë isha zero dhe kisha një adresë… emrin e djalit se nuk isha shumë e dhënë pas atyre gjërave. Në fillim u stepa sepse Fatjoni djalë beqar, unë një grua e divorcuar. Ndoshta kishte dëgjuar historinë edhe thashë, siç mund të mendojë gjithkush, që ndoshta do të kalojë kohën edhe, unë nuk jam në kushte të tilla.

Ardit Gjebrea: Në cilin qytet, ku u spostuat ju?

Etleva: Ne jetonim akoma në Fier teksa filluam të njiheshim me njëri-tjetrin. Pasi u mor vesh…

Ardit Gjebrea: Lidhja juaj.

Etleva: Se sado-sado, një ditë, dikush shikon edhe fillojnë komentet.

Ardit Gjebrea: Cili ishte paragjykimi? Sepse kam përshtypjen që është pak më e vështirë për nënat me fëmijë të njohin një mashkull beqar.

Etleva: Këtë nisa të tregoja. Mentaliteti shqiptar, sepse në këtë mentalitet jetoj edhe unë të them të drejtën, por ka qenë shumë, po shumë i ashpër. Njohja e një nëne me fëmijë nuk është kurrë…

Ardit Gjebrea: I kishit kundër?

Etleva: Po po. Jo vetëm familjen, që sot… marrëdhëniet janë rregulluar dhe jemi vërtet ashtu siç duhet të ishim. Sot kemi 2 fëmijë në jetë nga kjo martesë, kemi Zhizelin dhe Anselin. Kemi dy fëmijë të mrekullueshëm. Di të them që ka qenë edhe e vështirë sepse e kemi nisur nga e para, duke mos pasur përkrahjen e askujt, duke pasur vetëm njëri-tjetrin edhe Adin e vogël. Siç thamë në fillim, mentaliteti bëri që ne të shkëputeshim nga ai qytet. Kemi ikur në Durrës. Në 2019-ën jemi transferuar në Durrës. Filluan sakrificat. Shtëpi me qira, Fatjoni punonte vetëm sepse unë teksa isha shtatzënë, në punë nuk punoja dot sepse nuk më merrnin. Që kur më thoshin që “je shtatzënë jo nuk mundemi”, atëherë Fatjoni pasi lindi vajza u detyrua të ikte. I dhanë një mundësi në Zvicër. Punoi pak, 6 muaj. Pastaj, siç dihet, është një shtet që nuk të lejon më shumë pa dokumente, pa diçka tjetër.

Ardit Gjebrea: Edhe u kthye normal?

Etleva: Normal. Atje nuk është se u kthye Ardit. Atje e mbajtën 3 muaj. U penalizua në këtë aspekt, për shkak se kishte kaluar vizën. Kishte shkelur vizën. Dhe aty pastaj, për mua dhe Adin, filluan një sërë vuajtjesh sepse ne ishim pa Fatjonin këto 4 muaj. Në ato momente kam ndjerë një vështirësi shumë të madhe. Të të them një goditje sa divorci bashkë. Sepse kisha Zhizelin e vogël 5 muajsh, kisha Adin e vogël, ishte bërë 12 vjeç, afro 13. Dhe thashë: “nga do t’ia nisim?”.

Gjyqi i divorcit ishte në ditën e 10-vjetorit të djalit, fjalët që 'plagosën' Etlevën: Kaq ishte familja mami?

Etleva, sot 44 vjeç, e kishte menduar ndryshe dashurinë e saj të parë, por fatkeqësisht nuk ndodhi ashtu siç ajo shpresonte e ëndërronte. Në rubrikën “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, ajo u shpreh që nuk e pati dot mundësinë ta njihte vetë njeriun e jetës, pasi u martua me mblesëri në moshën 22-vjeçare.

Sipas saj, kjo martesë ishte plot sakrifica dhe e sforcuar, por ama Etleva pati fatin të ketë edhe 2 fëmijë të mrekullueshëm: Emiljanon dhe Adrianon. Shumë telashe e shumë ndjesi që humbën shpejt gjatë rrugës, e çuan marrëdhënien 13-vjeçare të Etlevës në divorc. Ky vendim ishte i saj, por vuajtja më e madhe për të ka qenë ndarja e dy fëmijëve. Emiljano qëndroi me ish-bashkëshortin, kurse Adriano me Etlevën.

Etleva: Adriano direkt si i vogël që ishte, vetëm 9 vjeç në atë kohë. Më thotë: “kaq ishte familja mami?”. Ata nuk kuptojnë dhe nuk dinë dhe këtë gjë duhet t’jua them të gjithë personave ose çifteve që kanë një mosmarrëveshje që në fillim. Ata që lëndohen më shumë në të gjithë historinë, ndoshta e kanë dëgjuar por nuk e kanë provuar, ai njeri që e ka jetuar nën lëkurë di ta thotë, që vetëm fëmija vuan më shumë.

Ardit Gjebrea: Ti e more Adrianon me vete dhe shkove ku?

Etleva: Për momentin jetuam prapë në qytetin e Fierit, se për mua ndarja e 2 fëmijëve ishte shumë e pakapërcyeshme si nënë, nuk e kisha menduar.

Ardit Gjebrea: Pra doje të ishe në një qytet ku ishte dhe djali tjetër?

Etleva: Në një lagje që edhe shkollën ta kishin afër sepse vërtetë mendova…

Ardit Gjebrea: Që edhe mos të ndaheshin të 2 në një farë mënyre.

Etleva: Mos të ndaheshin, nuk doja që fëmijët të ndaheshin. Asokohe babi më thotë që: “mund të vish, shtëpia është e jona, do jetojmë bashkë”. Thashë: “nuk mundem unë pa djalin tim”. “Po si ta vë unë kokën në jastëk”, këto fjalë nuk kam për t’i harruar kur më tha “ti të jetosh në një qytet tjetër, duke e ditur që ti je vetëm me një fëmijë”. “Ti do rrish i qetë”, i thashë “sepse unë do vazhdojë përpara me djalin tim. Do të rri këtu për Emiljanon”. Është djali im i madh, që ai e vuajti vërtetë shumë divorcin. Kjo që më dhemb më shumë nga e gjitha. Nuk më dhembin vitet e mia që kalova, fare, që i humba. Thjesht fëmijët e mi. Di të them Ardit që, çdo ditë edhe pse përballesha me opinionin, me shikimet e njerëzve, kurioziteti… sepse kur ndodh një divorc, dihet që të gjithë janë kureshtarë, jo se në të vërtetë duan të të suportojnë. Të të them, Adriano i vogël ishte vetëm 9 vjeç. Edhe dita e gjyqit ka qëlluar dita e ditëlindjes, kur ai bënte 10 vjeç. Ka qenë seanca e parë e gjyqit tim, që ne bënim divorcin. Ia kemi festuar me dy prindërit e mi, me të keq, i fshiva lotët ku erdha në shtëpi dhe i thashë: “ti m’u bëfsh edhe 100, por ne do ta vazhdojmë bashkë këtë rrugëtim”. Nuk di ç’të them. Më kujtohet vetë një frazë e Adit, kur më thoshte që, e vija në gjumë dhe filloja (i vendos gishtat poshtë syve për të simbolizuar që qante)… Ai edhe në gjumë e ndiente dhe më thoshte: “më ke premtuar që nuk do qash sonte, më ke premtuar”. Sepse nuk doja të më shihte gjatë ditës dhe thosha si mund t’ia dal tani. Unë vërtetë e kërkova këtë divorc, por si mund t’ia dal. Por pa ndihmën e prindërve të mi, unë nuk do isha sot këtu duke treguar këtë histori. Sepse njeriu ka momente që tregohet shumë i dobët dhe nuk do as të jetojë më. /tvklan.al

