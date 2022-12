E diela Shqiptare – Emisioni 4 Dhjetor 2022

22:22 04/12/2022

#EDielaShqiptare nga #ArditGjebrea prej vitit 2008 në #TvKlan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë. Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim.

“Të Panjohurit”

Shihemi në gjyq/Shtëpia e sherrit (4 dhjetor 2022)

“Hodhi acid në depozitë, gruas i ra lëkura copa”, Razimi bën akuzën e tmerrshme ndaj kunatës

Veç fyerjeve, tashmë mes dy kunetërve në “Shihemi në Gjyq” kanë nisur edhe akuzat. Razimi i thotë kunatës së tij në studion e “E diela shqiptare” në Tv Klan se ajo ka hedhur acid në depozitën e shtëpisë. Duke qenë se familjet e të dyve jetojnë në të njëjtën shtëpi, por në kate të ndryshme, sipas tij, Dituria ka bërë këtë vepër.

Razim: Se m’u kujtua një gjë tjetër. Kur janë bërë shtëpitë, kur ka bërë dasmën e çupës kjo, ka hedhur acid në depozitë dhe gruaja ime është bërë, i ka rënë lëkura copa.

Dituri: E ka të sëmurë zonja Eni atë.

Razim: Ti hodhe acid se m’u kujtua tani! Ti!

Eni Çobani: Por kjo është shumë e rëndë nëse i ka hedhur acid. Razim, e ke provuar ti se është shumë e rëndë kjo.

Dituri: Nuk është e vërtetë! Depozitën jam detyruar e kam lidhur unë me rrobë se e zbaërthen ky! Në qoftë se unë kam hedhur acid, më vraftë i madhi Zot!

Razim: Mos derdh ujë në mes të Korrikut se është çarë soleta nga uji!

“Idiote, psikopate”, Razimi ofendon kunatën. Gjebrea nuk toleron

Eni Çobani përpiqet të gjejë një zgjidhje për konfliktin mes Diturisë dhe Razimit, dy kunetërve që kanë ardhur në “Shihemi në Gjyq”. Por ndërsa ajo nis të kërkojë rrugën për një kompromis, shpërthejnë ofendimet dhe fyerjet e rënda nga Razimi drejt kunatës së tij. Ai e akuzon se ajo ka qenë shkaku që nipi i saj ka kaluar 10 orë në burg, por moderatori i “E diela shqiptare” në Tv Klan, Ardit Gjebrea nuk e lejon të vazhdojë më tej. Ai e ndalon kategorikisht që të fyejë Diturinë.

Eni Çobani: Juve dëshironi ta shisni katin tuaj?

Dituri: Ky të largohet zonja Eni, nuk e shes shtëpinë.

Razim: Le ta shesë, nuk ia blej kurrë në botë! Unë nuk iki nga shtëpia! Harroje! Nuk ia blej unë shtëpinë asaj!

Eni Çobani: Po pse?

Razim: Po s’ia blej se kur u bë pazari me 50, e bën 70 ajo, e merr me 70, thotë 100 ajo. Nuk e blej se s’kam ç’e dua! Nuk e duan ata nipërit e tu moj! Sa erdhi nga Greqia, e çove në burg ti 10 orë!

Dituri: Kë çova në burg?

Razim: Ti e çove në burg Lulin! Sa erdhi nga Greqia, ti e denoncove edhe e mbajte 10 orë në burg brenda! Injorante! Psikopate! Idiote! Është emri atje që ka bërë 10 orë burg ai! Turp të kesh ti!

Dituri: Do të të çoj ty herë tjetër! Unë isha me urdhër mbrojtjeje!

Razim: Ti do më çosh 3, unë do të çoj 13 vjet burg!

Razimi matet të vazhdojë dhe të sqarojë anën e tij të historisë, por ky është momenti kur ndërhyn Ardit Gjebrea.

Ardit Gjebrea: Ti mund të vazhdosh sa të duash, por t’i thuash një zonje “idiote” dhe “psikopate” unë nuk të lejoj.

Razim: E meriton!

Ardit Gjebrea: Jo, nuk të lejoj. Këtu jo.

“Nuk flisni me nënën?” habit Razimi: Kjo nënën e zuri prej leshi

Situata mes Razimit dhe Diturisë, kunatës së tij vijon të jetë tepër e nxehur në rubrikën “Shihemi në Gjyq”. Nga problematika mes tyre për shtëpinë, e cila është arsyeja pse kanë ardhur në rubrikën nga program “E diela shqiptare” në Tv Klan, ata kanë nisur të përmendin detaje nga mëria e grumbulluar e konfliktit 10-vjeçar.

Dituria e akuzon Razimin se për shkak se ai ka përfituar letrat e legalizimit, ka ushtruar dhunë ndaj familjarëve të saj, ndërsa nëna e ka mbështetur. Nga kjo del që Dituria nuk flet me nënën e saj dhe Razimi thotë se në fakt, vajza është zënë keqazi me të ëmën.

Dituri: Razim, Portokalle, Made i shtinë letrat në dorë, si letrat e shtëpisë time dhe letrat e vëllait tim. Ka goditur vëllain, nusen e vëllait. Pse duhet të rrijë vëllai im me qera në Durrës duke patur shtëpinë? Sa herë e ka goditur nusen e shtëpisë? Edhe zonja Made e ka toleruar.

Eni Çobani: Pra zonja Made është nëna juaj? Se është shumë e çuditshme. Pra nuk flet me mamanë ti?

Razim: Ke ardhur për nusen apo për veten tënde?

Dituri: Zonja Eni, do doja ta kisha këtu atë zonjë Made, ta kisha këtu përpara publikut.

Eni Çobani: Me zonjën Made nuk e dinim ne që kishit këtë problem. Zonjën Made e përshëndesim. Nëse ajo e gjykon që mund të jetë në seancën e ardhshme mund të vijë sepse po më habit. Ju nuk flisni me nënën tuaj, të lutem!

Dituri: Fare zonja Eni se i ka sjellë problemet ky.

Razim: E zuri për leshi kjo!

Dituri: Për letrat e shtëpisë zonja Eni!

Razim: E zure për tubin e ujit, mos gënje! E zure për tubin e ujit dhe ka ardhur çuni im e të ndau! E zure për leshi nënën!

“Më çove 3 muaj në burg! I ke duart me gjak! “, kundërpërgjigjet kunata: Meritoje më shumë!

Razimi ka thirrur në “Shihemi në Gjyq” kunatën e tij, motrën e bashkëshortes, Diturien. Shkak është bërë shtëpia ku ata jetojnë në Rrushbull të Durrësit që pavarësisht se njëri jeton në kat të parë e tjetri në të dytin, kanë 10 vjet që flasin me njëri-tjetrin.

Në seancën e ndërmjetësimit të programit “E diela shqiptare” në Tv Klan, Razimi thotë se ai ka marrë lejen e Diturisë dhe bashkëshortit të saj, Fatosit për të ndërtuar në katin e dytë. Të dyja palët nisin të flasin ashpër e me tone të larta me njëra-tjetrën duke përmendur edhe kërcënimet që i kanë bërë mes tyre.

Dituri: I kemi thënë disa herë te toka e vet, këto dy dhoma që do të bësh këtu…

Razim: Kush ma dha lejen mua që bëra shtëpitë në katin e dytë? Kush ma dha lejen? Këtë përgjigju.

Dituri: “Nuk kam lekë”, thoshte zonja Eni.

Razim: Kam, kam lekë unë, të dhashë lekë por s’je e zonja ti. Të dhashë lekë por nuk je e zonja ti se dëgjove tët vëlla dhe i more dhe s’ke për të marrë më lekë.

Dituri: Një sekondë se të pyeta. Nuk doja lekë se s’kishe asnjë dokument.

Razim: Harroje!

Dituri: Harroje edhe ti pjesën time!

Razim: Ti s’ma jep, do të ma japë kjo se unë ndaj kam ardhur këtu! Nëse më takojnë, unë do ta marr, nëse s’më takojnë, unë nuk e marr, por të dish një gjë se unë nga shtëpitë nuk iki! Ti je ajo me gjithë burrë që më ke thënë mua unë ty do të të vras, unë ty do të t’i prish shtëpitë, unë ty do të të sakatoj! Ti me gjithë burrë! Ti më çove 3 muaj në burg mua!

Dituri: Pse të çova 3 muaj në burg?

Razim: Çfarë do me soletën time ti qëkur u zure me mua?

Dituri: Ti ke goditur fizikisht familjen time. Meritoje më shumë burg se më ke goditur mua familjen.

Razim: Shko atje! Mos fol! I ke duart me gjak me gjithë ata që ke lënë atje!

Dituri: Çfarë gjaku?

Razim: Ti ke shoqëri në polici këtu, unë kam atje matanë kufirit! Unë bëra 3 muaj, ti do bësh 13 vjet burg!

Ka një mesazh për ty

Edlira kërkon bekimin e nënës

Edlira lë pas dhimbjen e së kaluarës, i kërkon bekimin nënës së saj

Edlira nuk ka ardhur në programin “E diela shqiptare” në Tv Klan vetëm për të falenderuar nënën e saj në “Ka Një Mesazh Për Ty”. Ajo tregoi historinë e saj, dashurinë që në moshën 15=vjeçare, martesën në të 20-at, lindjen e djalit, problemet me prindërit e bashkëshortit, dhunën prej vjehrrës teksa burri i saj nuk ishte prezent.

Sot ajo do të dëshironte që ta kishte dëgjuar nënën, Bardhën për të mos bërë një zgjedhje të tillë, por ndërkohë i duhet të shohë përpara. Ndaj, ajo e ka thirrur për t’i kërkuar bekimin pasi do të largohet në Gjermani për 3 vjet sepse dëshiron të sigurojë një të ardhme më të mirë për të birin.

Edlira: Mami, dua të të falënderoj shumë që je kujdesur për Emilion.

Bardha: Unë jam kujdesur dhe do kujdesem deri në fund.

Edlira: Të dua shumë.

Bardha: Edhe unë të dua shumë.

Edlira: Por ka një problem, sepse ti e di që unë do iki jashtë dhe dua bekimin nga ty, jo që të kem problem për Emilion sepse e di si kujdesesh ti për djalin tim, por më shumë për ju.

Bardha: Ne jemi mirë, Emilio shyqyr Zotit është mirë, sa të jem unë, Emilio do rritet si mbret. Zoti ta bëftë mbarë e mirë kudo që të vesh, të keqen mami.

Edlira: Të dua shumë mami.

Bardha: Edhe unë të dua shumë.

“Nëse unë jam nëna e fëmijës, ajo e ka rritur”, mes lotësh Edlira rrëfen pendimin e saj

Edlira u dashurua në moshën 15-vjeçare me djalin që mendonte se ishte princi i ëndrrave të saj, por vetëm pak vite më vonë do të zbulonte se gjithçka ishte një kështjellë rëre. Në rubrikën “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E diela shqiptare” në Tv Klan ajo tregoi se u martua në moshën 20-vjeçare, në krye të vitit u bë nënë, por nisi të kishte probleme me vjehrrën.

Vjehrri ishte i alkoolizuar, ndërsa vjehrra arriti që në një rast, ta godiste nusen e saj. Asokohe, bashkëshorti ndodhej në emigrim, por nuk e besoi Edlirën për ngjarjen që i rrëfeu. Ajo u kthye në shtëpinë e tij, me mendimin se djali ishte i vogël dhe kishte nevojë për familjen, derisa një ditë vendosi të largohej.

Edlira: Bashkëshorti kur djali shkon 3 vjeç, vendos që të largohet në emigrim, të ikë në Angli. Ai u largua, gjërat u bënë më të ftohta, ndërhynë më tepër njerëz midis nesh. Për gati 4 vite ka ndenjur andej, në presion.

Ardit Gjebrea: Ai 4 vite nuk erdhi fare në Shqipëri?

Edlira: Jo, Ardit.

Ardit Gjebrea: Asnjë ditë?

Edlira: Asnjë ditë.

Ardit Gjebrea: Ai kishte një tjetër?

Edlira: S’e di Ardit, ai ishte andej, komunikonim, por nga sjellja e tij, u lodha.

Aktualisht Edlira jeton me prindërit e saj në Lushnje, së bashku me djalin. Ajo ndihet në faj që veç babait të saj të sëmurë mendërisht, nëna, Bardha, duhej të kujdesej dhe për të birin e Edlirës.

Edlira: Ajo ka vuajtur shumë Ardit. Përveç barrës që kishte me babin, i duhej që të kujdesej edhe për djalin tim. Nëse unë jam nëna e fëmijës, ajo është nëna që e ka rritur, Ardit.

Ardit Gjebrea: Nëse do ktheheshe pas në gjimnaz, çfarë do rregulloje?

Edlira: Gabimin që s’e kam dëgjuar nënën, Ardit.

“Vjehrri pinte alkool, vjehrra më goditi”, Edlira: Mamit tim i tha “shiko si më ka gërricur”, ndërkohë…

Edlira është vajza e vogël e një familjeje nga Lushnja, për të cilën tregon se nëna ka vuajtur tmerrësisht shumë për fëmijët e saj duke u përpjekur të luante dy rolet prindërore sepse babai vuan nga një sëmundje mendore. Në “Ka Një Mesazh Për Ty”, ajo solli historinë e saj të dashurisë së hershme, për të cilën mori vendimin se do të ishte e duhura. Gjatë rubrikës së programit “E diela shqiptare” në Tv Klan, Edlira rrëfeu se ishte vetëm 15 vjeçe kur ra në dashuri me një djalë dy vite më të madh se vetja. Në vitin e tretë të gjimnazit, ishte e bindur se ai do të ishte njeriu i jetës.

Në prezantimin me prindërit, nëna e Edlirës, Bardha, e pëlqeu djalin, por nuk pati të njëjtin mendim për krushkën e saj. Gjithsesi, Edlira vazhdoi përpara duke i besuar ndjenjës dhe në moshën 20-vjeçare hyri në shtëpinë bashkëshortore. Prej atij momenti, nisi të vinte re se gjërat nuk ishin ashtu siç i kishte menduar.

Edlira: Shpeshherë, kur unë rrija bashkë me ish-vjehrrën, bezdisej. Pavarësisht se unë nuk ia ktheja përgjigjen, e kuptova pak a shumë tipin e saj dhe nuk ia vija re. Për çdo gjë që më tregonte, isha dakord, thoja po, domethënë isha dakord nga mësimet, nuk isha kundër. Por në momentin që unë shkoja te familja ime, dilnin gjëra të tjera nga pas.

Ardit Gjebrea: S’e kuptova?

Edlira: Fliste kundra meje saqë filluan dhe debate.

Ardit Gjebrea: Debatet ishin vetëm verbale?

Edlira: Nga më të ndryshmet, Ardit. Në krye të vitit kam lindur djalin, jam bërë nënë. Familja si gjithmonë më ndihmonte shumë dhe ka ndodhur një rast kur unë nënë e re isha, gjërat nuk i dija, kur djalit i bëja vaksinën, mami nga telefoni më zgjonte që të mos më zinte gjumi. Domethënë, rrija në një shtëpi, por nuk vinin të më shikonin dhe kaluan ditët, thoja okej, mamin e kisha në krah në çdo moment.

Ardit Gjebrea: Ndërkohë mami kishte dhe problemet me babin, shëndetësore?

Edlira: Normal. Hall tjetër ky. Pasi djali shkoi dy muajsh kishte momente që unë rrija vetëm me vjehrrin dhe vjehrrën në shtëpi sepse bashkëshorti shkonte jashtë në emigrim për të punuar. Vjehrri konsumonte alkool, por jo të na bënte neve dëm, por vetes së vet. Ka ndodhur një rast kur djali u sëmur, u bllokua shumë keq, ka qenë ditë e diel, vjehrra dhe vjehrri kishin serë, bujqësi dhe shkojnë çdo të diel në Pazar për të shitur, për të bërë pak lekë.

Përpara se të nisej vjehrra, nuk e lashë që të ikte dhe i thashë mami, a mund të vij dhe unë me ty bashkë me djalin? Më thotë mua “ku do shkosh ti” dhe acarohet sepse unë sa kisha ardhur nga mami im. Më ka goditur, thjesht e kam shtyrë dhe e pashë gjendjen të degraduar, kam marrë vetëm djalin në krahë sepse shtëpinë ku ne e kishim, e kishim në mal, në fshat. E kam marrë djalin në krahë dhe kam zbritur vetë me makinë, me furgon. Më e bukura ishte se kur u përball me mamin tim që e mori vesh, i thotë mamit tim ish-vjehrra “shiko si më ka gërricur vajza” ndërkohë që s’kishte asnjë shenjë, e vetmja që kishte isha unë.

Në të mirë e në të keq, eliksiri i rinisë

“Je çdo gjë për ne”, Llambrinia surprizohet nga shoqet: Jemi motra për të mirë e për të keq

Llambrinia është një zonjë e cila duket se ka ndryshuar jetën e shumë grave të cilat pasi kanë kaluar momente të vështira në jetën e tyre, e kanë gjetur arsyen e vazhdimit të jetës te ajo.

Ato janë bashkuar në një grup ku kalojnë kohë së bashku dhe bëjnë organizime të ndryshme, udhëtime dhe festa. Kështu ato pas tronditjeve që jeta u ka dhënë kanë rifilluar jetën.

Pesë zonja thirrën këtë të diel në rubrikën “Kam një mesazh për ty” në e “Diela e Shqiptare” zonjën LLambrini, e cila sipas tyre ka qenë shkak që atyre u është rikthyer buzëqeshja.

“Ne jemi motra që të gjitha, për të mirë e për të keq more Ardit. Kur unë kam nevojë ato më përgjigjen, kur ato kanë nevojë unë i përgjigjem. Sidomos me Ishen, se jemi afër me shtëpi dhe jemi rritur bashkë, se kemi nga 68 vjet dhe fëmijët i kemi rritur,kur unë jam e sëmurë, ajo më vjen më rri te koka. Kur u sëmur ajo, edhe pse me Covid, unë shkoja i çoja supën, gjellën, i çoja të gjitha. Ju puth, ju dua shumë që të gjithave”, tha Llambrinia kur zbuloi se këtë surprizë të bukur ja kishin bërë mikeshat e saj.

“Llambrini ne ta bëmë këtë surprizë se ti je çdo gjë për ne. Ne ty të kemi nënë, baba, motër, vëlla edhe pse kemi në shtëpitë tona, por me ty gjendemi shumë-shumë pranë. Për kafet, për udhëtimet që na i gjen shumë lirë, nuk dimë çfarë të themi. Ta bëmë këtë surprizë për të shprehur dashurinë që ne kemi për ty, sepse sinqerisht ne të duam shumë. Ne të thoshim të duam, të duam, por kur e bën publikisht duket dashuria më e madhe”, i tha Ermira mikeshës së saj.

“Llambrini je nënë e dytë për ne. Je e mrekullueshme na je gjendur gjithmonë pranë. Na ke hapur sytë se ne kemi qenë të mbyllura” i tha Shpresa duke e emocionuar kështu pafund Llambrininë.

“Në fillim më vdiq burri pastaj djali”, Aishe falenderon mikeshat: Zemra ka qenë e plagosur, por…

Të nisësh të jetosh pasi jeta të ka përballur me vështirësi nga më të mëdhatë siç është humbja e njeriut që ke zgjedhur për të ndarë jetën apo ajo e fëmijës nuk është e lehtë. Duhet forcë për t’i kaluar këto vështirësi dhe njerëz që të qëndrojnë afër në momentet më delikate të jetës. Zonjat që ishin këtë të diel në “Kam Një mesazh për ty” në “E Diela Shqiptare”, e kanë gjetur këtë forcë te njëra tjetra.

Aishe ka treguar se pas ndarjes nga jeta të bashkëshortit dhe të djalit të saj ishte gjithmonë duke qarë, deri sa u bë pjesë e këtij grupi shoqesh, me të cilat tani ndan çdo moment të bukur apo të vështirë të jetës.

Aishe: Unë para se të njihesha me grupin që jemi shoqe të ngushtë, komshie, kam Llambrini Gjinarin.

Ardit Gjebrea: Pra zonjën LLambrini që kemi të ftuar sot ti e njeh para të gjithëve. Sa vite keni mikesha bashkë?

Aishe: 60 vjet.

Ardit Gjebrea: Që në djep domethënë se ti 60 je sot.

Aishe: Jam 77-vjeçe.

Ardit Gjebrea: Çfarë thua! Kur them unë goca.

Aishe: E lidhëm më tepër shoqërinë se mua më ndodhën dy fatkeqësi brenda një viti e 3-4 muaj. Herën e parë më vdiq burri, pas 16 muajve të burrit më vdiq dhe djali. Në kohën kur më vdiq djali thash se më iku jeta komplet. Kisha dhe tre djem të tjerë, por gjithsekush ka vendin e vet.

Ardit Gjebrea: Normale për një nënë është shumë e vështirë.

Aishe: Llambrinia më shikonte gjithmonë duke qarë dhe më thotë “Aishe ai nuk kthehet më, ty të rrojnë këta që ke! Dhimbja jote do jetë gjithë kohën deri sa t’i shkosh afër. Bashkohu me grupin tonë!”Dhe unë atëherë fillova, me Llambrininë, me këto zonja që janë këtu, që më kanë mbështetur aq shumë dhe më kanë ndejtur afër. Nuk di si t’ua shpërblej.

Ardit Gjebrea: Dhe fillove të dalësh?

Aishe: Fillova të dal. Ku do ikim, në Prizren, në Korfuz, në Barcelonë, ku të ishte. Kemi bërë udhëtime bashkë brenda për brenda në Shqipëri. Gjithmonë zemra ka qenë e plagosur, por këto zonjat më kanë ndihmuar kaq shumë.

Punonte në maternitet, Shpresa zbulon takimin e parë me Gjebrean: Të kam parë kur erdhi në jetë vajza jote

Shpresa, një nga zonjat e grupit simpatik që ka ardhur të surprizojë mikeshën e tyre në “Ka Një Mesazh Për Ty”, nuk është për herë të parë në studion e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan. Ajo dhe moderatori Ardit Gjebrea bëjnë një kthim pas në kohë dhe zbulojnë për publikun disa detaje shumë interesante. Takimi i tyre i parë ka ndodhur në një moment të lumtur të jetës së moderatorit, ndërsa në të dytin ishte radha e Shpresës të gëzohej.

Ardit Gjebrea: Ndërkohë ne jemi takuar edhe para disa vitesh bashkë, kam përshtypjen?

Shpresa: Po.

Ardit Gjebrea: Ti ke fituar makinën e Telebingos?

Shpresa: Po.

Ardit Gjebrea: Para sa vitesh?

Shpresa: Në 2019, në Qershor. Më 2 Qershor u hodh shorti, më 9 Qershor kam ardhur këtu në studio dhe i kam hipur makinës Hyundai i10.

Ardit Gjebrea: Po tjetër ku jemi parë ne të dy?

Shpresa: Kam punuar në maternitet, “Mbretëresha Geraldinë” dhe të kam parë atje kur ka ardhur në jetë goca jote, Anna.

Ardit Gjebrea: Ke qenë brenda në sallë?

Shpresa: Jo, jo.

Ardit Gjebrea: Por më ke parë atje?

Shpresa: Po.

Ardit Gjebrea: Vija çdo ditë.

“Burrin e kam gënjyer sa të duash”, Shpresa i tregon të gjitha: I thoja jam në mbledhje kur…

Ato janë një grup shoqesh të cilat i gjenden gjithnjë pranë njëra-tjetrës. Mes monotonisë dhe vështirësive të jetës ato kanë kuptuar se tashmë mund të jetojnë një jetë të dytë.

Shpesh organizojnë udhëtime apo evente nga më të ndryshmet, të cilat organizohen nga më e madhja në moshë prej tyre Llambrinia. Pikërisht për të falenderuar këtë “zonjë engjëll” siç e quajnë pesë mikeshat e saj, ishin këtë të diel në rubrikën “Kam Një Mesazh Për ty” në “E Diela Shqiptare”.

E ndërsa secila ka treguar historinë e saj, Shpresa ka zbuluar se duke qenë se eventet që organizonin së bashku me shoqet ishin të shpeshta, herë-pas herë, e gënjente burrin dhe nuk i thoshte se kishte shkuar në udhëtim, por se kishte mbledhje pune.

Shpresa: Jeta ime ka qenë monotone, i përkushtohesha familjes, fëmijëve, nuk më dilte kohë, jo vetëm që nuk kisha kohë, por nuk kisha shoqe. Goca e tezes sime më mori në udhëtim. Udhëtimi im i parë ishte Valbona, ishte një mrekulli. U bëra pjesë e këtij grupi, duke pasur një Llambrini Gjinari që e kemi ftuar sot. Ajo është e përkryer, gojëmbël.

Ardit Gjebrea: Është organizatorja?

Shpresa: Organizatorja. Na gjente edhe udhëtime me çmim më të ulët.

Ardit Gjebrea: Ndërkohë bashkëshorti nuk jeton më.

Shpresa: Jo.

Ardit Gjebrea: Prej sa vitesh?

Shpresa: Bashkëshorti nuk jeton që për një vit e gjysmë.

Ardit Gjebrea: Për më shumë se 8 vite ti ke ndjekur shoqërinë e gocave. Po burri ç’të thoshte?

Shpresa: Shqip. E kam gënjyer sa të duash. Gënjeshtra të bardha. I thoja kam mbledhje, kur ishim në udhëtime brenda për brenda Tiranës. Këtë e kanë bërë të gjitha gratë jo vetëm unë. Edhe kur vonohesha më thoshte; “po sa mbledhje e gjatë që ishte”, “aman mo se e pimë dhe një kafe”.

Ardit Gjebrea: Por ti ishe me shoqet?

Shpresa: Unë isha me shoqet. Gjithmonë me shoqet.

“Më iku djali! 39 vjeçe u bëra me të zeza”, Ermira tregon për mbështetjen që i dhanë shoqet në kohët e vështira

Ato janë mikesha të cilat i gjenden njëra-tjetrës në çdo çast të lumtur e të vështirë. Në një fazë të jetës, kur ato janë ndier më të vetmuara se kurrë kanë gjetur njëra-tjetrën dhe së bashku e kanë kthyer jetën e tyre në një aventurë.

Të pesta bashkë ato kanë ftuar në rubrikën “Ka Një Mesazh Për Ty” në emisionin “E Diela Shqiptare” në Tv Klan një mikeshën e tyre, e cila është edhe organizatorja e çdo udhëtimi, apo mbrëmje që ato bëjnë së bashku.

Secila nga pesë zonjat, ka nga pas një histori të dhimbshme, e cila në një moment të jetës “i ka mundur”, mirëpo forcën e kanë gjetur te njëra-tjetra, sepse siç shprehet zonja Ermira, ato bëjnë shumë për njëra-tjetrën.

Ermira: Quhem Ermira, në jetë ka çdolloj fatkeqësie. Jeta është e vështirë! Kur isha 39 vjeçe më iku djali, 18 vjeç, në kohën e trazirave. Që 39 vjeçe u bëra me të zeza. Kur e mora veten, m’u sëmur burri me trombozë të lehtë. Tromboza e burrit zgjati 8 vjet dhe kanë qenë këto gra dhe këto zonja që mua ma kanë trajtuar burrin sikur të jetë vëllai i tyre dhe nuk di si t’ua shpërblej këtyre zonjave. Në çdo vend që shkonim, pa atë mua nuk më pranonin.

Ardit Gjebrea: Po si jeni njohur ju?

Ermira: Jam njohur me këtë grupin, se krushka ime kishte qenë me këto gratë. U bë një mbrëmje dhe më mori me vete krushka. Aty fillova dhe unë po e frekuentoja përditë. Sa herë takoheshim dhe për kafe dhe për mbrëmje, sepse është një grup që bën evenimente shumë.

Ardit Gjebrea: Pra ju jeni një grup shoqesh që tani keni filluar të jetoni. Jetoni rininë e parë.

Ermira: Të jemi të sinqerta zoti Ardit, unë tërë jetën kam bërë pushime 15 ditë nëpër plazhe, nëpër çdo vend. Kam 6 vite dhe sot, unë me këtë grup, i kam kaluar vitet që kam bërë pushime 15 ditë.

Ardit Gjebrea: Pra më shumë ke bërë pushime këto 6 vite se gjatë gjithë jetës tënde.

Ermira: Po. Njëherë nuk kishim lekë për të shkuar të dy burrë e grua, se ishim dy. Kjo, Shpresa, se harroj sa të vdes, vetëm pse s’do merrja Latin me vete m’i ka paguar lekët dhe më tha nuk t’i dua. Vetëm që të merrja dhe burrin tim me vete. Bëjmë shumë për njëra-tjetrën.

