E Diela Shqiptare – Emisioni 4 Qershor 2023

19:27 04/06/2023

#EDielaShqiptare nga #ArditGjebrea prej vitit 2008 në #TvKlan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë. Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim.

“Të Panjohurit” – AFERDITA PJETRI

Afërdita Pjetri një konkurrente mjaft simpatike sfidon veten në zbulimin e identiteteve të 8 të panjohurve, ku mes tyre duhet të zbulojë edhe identitetin e prezantueses Eva Murati.

Në lojë janë 20 mijë euro. Se sa do të fitojë sot Afërdita varet nga intuita dhe strategjia se si do ta zhvillojë lojën ajo.

“Shihemi në gjyq”- “Gruaja më shpifi kancerin”

“Ka ardhur këtu ai pijaneci që më ecte shtrembër rrugës?”, martesa 45-vjeçare në krizë

Bujari ka thirrur në “Shihemi në Gjyq” bashkëshorten e tij prej 45 vjetësh, Bajamen. Në insertin e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan Bajamja thotë se me Bujarin ka patur vetëm konflikte dhe nuk mund të rrinë në një shtëpi.

Bajame: Ka ardhur këtu ai pijaneci që ka 45 vjet që më mori jetën? E gjeti rrugën këtu që më ecte shtrembra-shtrembra rrugës? Që i bie gjithë jetës, gjithë kënetës vetëm pije? Vetëm dajak e sherr? O ai, o unë të dy në një shtëpi ne nuk rrimë kurrë se ne po vrasim njëri-tjetrin, po e vrasim pa të drejtë, po e vrasim për hir të atyre që hëngrën lekët dhe ne të dy po vritemi!

Bajamja hyn në studio me një tufë letrash në duar dhe menjëherë nis një përplasje me tone të larta me Bujarin.

Bajame: Këtu je ti ore? Këtu ke ardhur ti? Çfarë kërkon këtu ti?

Bujar: Ti ça do këtu? Ti! Se na ke nxjerrë në 4 rrugët na ke nxjerrë!

Bajame: Ça kërkon këtu? Unë nuk të kam nxjerrë, unë nuk të kam bërë asgjë ty!

Bujar: Na shkatërrove fizikisht! Turp të kesh!

Bajame: Asgjë nuk të kam bërë! Turp të të vijë ty që ke prurë gruan e 45 vjetëve! Që kemi 3 fëmijë!

Bujar: Na ke nxirë jetën, na ke nxirë jetën!

Bajame: Të të vijë turp! S’të kam bërë asgjë!

Bujar: Si nuk më ke bërë? Thirri mendjes!

Bajame: Ia ke bërë vetes se i ke njerëzit e tu!

Bujar: Duhet të ikësh, nuk rri më me mua, ti s’je më bashkëshortja ime!

Donin t’i jepnin fund martesës 45-vjeçare, Eni Çobani pajton çiftin. Seanca mbyllet me puthje

Në vitin 2007, Bajamja mori një shumë prej 60 milionë Lekësh të vjetra dhe erdhi nga Anglia në Shqipëri për të blerë një apartamnt në Durrës. Ajo e bleu apartamentin, por problemi është se nuk figuron që e ka blerë pasi shtëpia u prish nga tërmeti dhe dokumentet humbën. Këtu fillon problemi mes saj dhe Bujarit, i cili e ka thirrur në “Shihemi në Gjyq”.

Çifti aktualisht jeton me qera, por siç sqaron Eni Çobani çështja mund të zgjidhet me anë të faturës së ujit dhe të dritave, kontratës së shitblerjes dhe dëshmitarëve të pranishëm në momentin e blerjes që do të shërbejnë për të marrë certifikatën e pronësisë.

Nga ana tjetër, Bujari deklaroi gjatë rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan se pas 45 vitesh martesë nuk dëshiron të jetojë më me Bajamen. Eni Çobani bën përpjekjen e saj për të pajtuar palët dhe për t’i shpjeguar Bujarit se përtej konfliktit, vjen familja.

Fatmirësisht, ndërmjetësja arrin të gjejë një gjuhë pajtimi për bashkëshortët të cilët shkëmbejnë edhe një puthje në fund të rubrikës.

I mori 60 milionë Lekë burrit: Ai me mua s’piqet më!

Deri në këtë pikë të “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan situata mes dy bashkëshortëve vijon të jetë e nxehtë dhe e paqartë. Kuptohet vetëm se bëhet fjalë për një shtëpi dhe një shumë parash, por ende pa detaje të hollësishme. Bujari nis të thotë se paratë i kishte mbledhur me shumë punë e mund, ndërsa Bajamja duhej të kujdesej për shtëpinë e familjen.

Bajame: Zonja Eni në vitin 2007, me përgjegjësinë e këtij dhe timen, i kemi mbledhur ato lekë dhe kemi ikur në Angli që atëherë çuni i vogël ka qenë 10 vjeç…

Bujar: Unë lekët i kisha ruajtur prej përgjegjësisë! Është detyrim familjar që burri të mbledhë lekët dhe të mbajë fëmijët, t’i rrisë fëmijët, t’i ushqejë! Me traditë shqiptare burri është kalë dhe gruaja është ekonomia!

Eni Çobani: Ta lëmë të dëgjohet dhe Bajamja!

Bajame: Ore të kam duruar 45 vjet o pijanec!

Bujar: Gruaja rrit fëmijët, burri punon!

Bajame: Ka pas pirë zonja Eni, më ka pas shkatërruar, të gjitha gjërat m’i ka bërë!

Eni Çobani: Po mirë mos i thuaj pijanec. S’është momenti për t’i thënë pijanec!

Bajame: Pijanec e kaluar pijanecit është ai!

Bujar: Lëre pas, pas, pas! Iku tani jeta! 32 vjeç kam ikur në Greqi!

Eni Çobani: Bajame, e ke acaruar shumë!

Bajame: Ai me mua s’piqet më!

Bajamja sqaron se ka qenë ajo që ka marrë një shumë prej 60 milionë Lekësh të vjetra dhe është kthyer në Shqipëri për të blerë një shtëpi në Durrës. Ajo thotë se Bujari dhe familjarët e tij ndodheshin në dijeni të kësaj lëvizjeje. Gjithsesi, Bujari i acaruar dhe në gjendjen e tij të vështirë shëndetësore, nis të ngrejë zërin sërish dhe i kërkon dokumentet.

Bujar: Dëgjo këtu! Unë e di si e bëj shtëpinë, pallatin, aeroplanin! Do marr këtë, do ta paguaj, do iki! Si i more ato 60 milionë ti? Që thua ti për mua? Ku janë dokumentat? Po dalin lloj-lloj rrugaçi!

Vuan prej 12 vjetësh nga kanceri, Bujari: Mjekët e duan trupin tim për studime, bëj morfinë, duan të më presin këmbën

Bujari është i pari që merr fjalën në seancën e ndërmjetësimit të “Shihemi në Gjyq”. Më herët ai tha se është i diagnostikuar me kancer dhe nis të shpjegojë më hollësisht për sëmundjen e tij. sipas asaj që ai deklaron në rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, ka një formë të rrallë të kancerit për të cilën mjekët në Londër i kanë kërkuar të kryejnë studime në trupin e tij.

Bujar: Po para 12 vjetësh u diagnostikova me kancer o zonjë dhe nga ajo pamundësia meqenëse ishin 10 diagnoza nga zemra, nga kanceri, jam akoma me metastaza në trup! Kam bërë 5 kimio e pa numëruar radioterapi dhe u detyrova mbasandej më thanë doktorët në mëshirë të Zotit, ti do ta japësh trupin që ne të studiojmë.

Çdo njeriu i dhimbset jeta, ne do t’i heqim të gjithë, por trupin tënd do ta studiojnë shumë doktorë që do konkurrojnë këtu, të shohin se kanceri im zoti Ardit, 8 veta e kishin në Angli, më thanë specialistët, doktorët, profesorët, të gjithë në qendrën universitare të Londrës. Unë gjithmonë edhe tani, unë nxjerr gjak nga goja.

Bujari cek disi konfliktin me Bajamen, gruan e tij dhe lë të kuptohet se bëhet fjalë për një shtëpi dhe thotë se ky problem i ka shkaktuar stres shumë të madh.

Bujar: Më beso nuk fle, valiumi nuk më jep. Bëj morfinë more morfinë! Unë marr 60 njësi në ditë insulinë. Doktorët mendojnë tani do të të presim këmbën. Gjaku yt është regjur, gjaku im është regjur, gjaku im mori fund! Do duroj dhe këtë, nuk kam mundësi ta duroj më këtë! Kjo duhet të ikë!

“Gruaja më ka futur kancerin!”, Bujari: Jam diagnostikuar me 10 diagnoza!

Bujari ka thirrur gruan e tij në “Shihemi në Gjyq” dhe që në insert reflektohet rëndesa e konfliktit. Ai thotë se “gruaja i ka shkaktuar kancerin” dhe “do ta largojë nga shtëpia”. Bujari shfaqet shumë i acaruar dhe emocional në insertin e rubrikës së programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan.

Bujar: Më ka shtirë kancerin, prandaj jam këtu, nuk e duroj dot, duhet ta largoj menjëherë nga shtëpia, mos të shkoj në burg! Edhe pak ditë që më kanë mbetur, pak ditë jetë kam me atë, nuk e dua më! Ajo më ka shpifur katastrofë! Jam në vuajtje e sipër! Nuk më zë gjumi rehat! Do të hidhem, do t’i dal para trenit! Do t’i jap fund jetës me këtë për Zotin! Të lutem, ma hiq nga shtëpia!

Pasi hyn në studio, Bujari konfirmon se mënyra e tij e të shprehurit nuk është vetëm metaforike, por është i diagnostikuar me kancer.

Bujar: Më ka shpifur kancerin më ka shpifur! 45 vjet nuk e kam duruar dhe nuk do ta duroj më se jam me kancer. Kam 12 vjet në qendra universitare që mua gruaja më ka futur kancerin! Më ka shtirë aq problem sa s’ka ku të shkojë më! Më ka bërë me stres, nuk jetojmë, nuk flejmë dot, nuk hamë, nuk pimë, na ka nxjerë në katrahurë! Çfarë thua ti, nuk durohet ajo gjë!

Ardit Gjebrea: Më fal, je vërtet me kancer?

Bujar: Me kancer jam, jam diagnostikuar me 10 diagnoza.

Gëzimi fiton pafajësinë pas 4 vitesh, Eni Çobani: Ata që dhanë padrejtësinë, do të përgjigjen

Në seancën e ndërmjetësimit të “Shihemi në Gjyq” më 2 Gusht 2020, ka ardhur rasti i motër e vëlla, Brunës dhe Gëzimit. Asokohe, Gëzimi rrëfeu në programin “E Diela Shqiptare në Tv Klan” se si në Shtator të vitit 2019, jeta e tij ndryshoi. Në Maj të 2018 ishte larguar nga spitali i Tepelenës, ku punonte si shef finance, për arsyen se do shkonte në Gjermani pranë gruas së tij.

Por në Shtator një telefonatë nga ish-kolegët e detyroi atë që të rikthehej sërish në Shqipëri. Një kolege i thotë bashkëshortes së tij, që kishte humbur një dosje tek puna e tij e vjetër dhe ai duhet të vinte të depononte. Motra e tij tregoi se ajo nuk ishte në dijeni të problemit dhe kërkonte nga vëllai i saj të dinte arsyen pse ai nuk i tregoi asgjë, as për udhëtimin në Shqipëri dhe as për problemin që kishte.

Gruaja e Gëzimit, Silva e cila mori pjesë përmes lidhjes Skype akuzoi kunatën e saj se ajo nuk bëri asgjë për vëllain, kur ai gjendej në burg. Nga ana tjetër, Bruna shprehej se ajo bëri gjithçka që kishte në dorë, edhe pse vëllai nuk i kishte treguar asgjë për problemin që kishte, pasi çdo gjë e kishte mësuar nga mediat dhe ish-kolegët e tij.

Ndërsa sot, përpara fillimit të seancës së radhës, Eni Çobani ka një lajm të mirë për të ndarë me shikuesit. Ajo e ka ndjekur rastin për 4 vjet në Gjirokastër, çdo dy javë dhe më në fund ka arritur një sukses të madh për çështjen.

Eni Çobani: Morëm atë që rrallëherë fitohet në Shqipëri, mos të them asnjëherë, por rrallëherë fitohet dhe një nga këto rastet e rralla qëllova të isha edhe unë me Gëzimin. Fituam pafajësinë. Një emocion shumë i madh edhe tani që Arditi e bëri pjesë të emisionit, e falenderoj sepse vërtet Ardit, dëshira e asaj që ne ndiejmë brenda vetes është t’i besojmë njerëzit dhe ne i besojmë derisa i sjellim këtu, por në fund drejtësinë e thotë dhe e shkruan gjykata. Në këtë rast gjykata u bashkua me mendimin tonë.

Çobani shpjegon se në çështje u përfshinë 3 gjyqtarë dhe 2 prokurorë. Megjithatë Gëzimi u dënua me tre muaj burg dhe të gjithë dyshonin se ai ishte fajtor. Për ta falenderuar Eni Çobanin, ai i ka dërguar asaj një buqetë lulesh në program si dhe shprehu mirënjohjen e tij përmes një videotelefonate.

Gëzim: Më vjen keq që sot nuk ndodhem aty për shkak të largësisë dhe angazhimeve të mia familjare dhe sot jam shumë i emocionuar dhe shumë i lumtur, edhe pse sot është data 4 Qershor, mendja ime është akoma tek data 25 Maj ku ishte një ditë dhe një moment i paimagjinueshëm për mua, ishte një triumf shumë i madh, falë zonjës Eni që bëri të mundur ndjekjen dhe në fund, pafajësinë time.

Çobani shpjegoi se përveç pafajësisë, Gëzimi do të marrë edhe dëmshpërblimin. Ajo e mbylli edhe me një mesazh për personat që dënuan padrejtësisht Gëzimin.

Eni Çobani: Një mesazh të fundit e kam për ata që dhanë padrejtësinë. Një ditë duhet të përgjigjen, prandaj duhet të bëjnë kujdes sepse vjen kjo ditë që fitohet pafajësia, del e vërteta dhe dikush duhet të përgjigjet dhe këtë e kam për Emërorin. Emëror, të thashë që ditën e parë që po bën një krim me këtë djalë dhe me 8 të tjerë. Unë fitova pafajësinë e njërit, ndërkohë në këtë gjyq janë dënuar edhe 7 të tjerë kështu që i drejtohem gjykatës të bëjnë kujdes, të shikojnë deri në fund sepse të tërë ata djem dhe vajza nuk janë fajtorë.

Gaetano Castelli nderohet me titullin “Naim Frashëri”

“Ka një mesazh për ty”- Dinjiteti i kthyer i Brikena Jaupaj

“I tha ‘diva jonë’ dhe i puthi duart Inva Mulës”, Ardit Gjebrea rrëfen takimin me regjisorin italian

Abigail Voshtina, drejtoresha e TKOB e ftuar këtë të diel në “Ka Një Mesazh Për Ty” bën të ditur të gjitha ngjarjet e bukura artistike që do të vijnë në skenë dhe nuk do të mungojnë emrat e shquar. Në kalendarin e TKOB bën pjesë opera “Aida” me regji të Franco Zeffirelli, në nder të 100-vjetorit të tij. Ardit Gjebrea, moderatori i programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan kujton takimin me të dhe mbresat e habinë nga modestia e tij, përtej peshës së emrit.

Ardit Gjebrea: Kam qenë në Arenën e Veronës ku këndonte Inva Mula dhe rastësisht del Ffranco Zeffirelli. Unë pata fatin ta takoja përmes Invës, ai shikon Invën dhe sa e sheh thotë ”la nostra diva!” Dhe i kap të dy duart dhe ia puth. Kur më thotë Inva Franco Zeffirelli më bëri shumë përshtypje sepse ai Franco Zeffirelli i madh dhe që vlerësonte Invën duke i thënë “la nostra diva” dhe kjo ndjesia e të respektuarit të artistëve kur ti je vetë një artist i madh…

“Më rikthyet dinjitetin artistik”, valltarja i shpreh mirënjohjen drejtoreshës së TKOB

Brikena Jaupaj, solistja e trupës së Ansamblit të Këngëve dhe Valleve Popullore në TKOB rrëfeu në “Ka Një Mesazh Për Ty” momentin kur u ndje e mënjanuar nga institucioni, edhe pse me një karrierë 36-vjeçare. Ajo tregoi se mendonte edhe të largohej nga kërcimi derisa erdhi momenti që drejtoresha e institucionit, Abigail Voshtina t’i jepte një frymëmarrje të re kontributit të saj.

Për t’i shprehur këtë mirënjohje, ajo e ftoi në rubrikën e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, jo vetëm për ta falenderuar por edhe për t’i rrëfyer impaktin që ka përcjellë ai moment.

Brikena Jaupaj: Drejtoreshë, në një ambient pune jo gjithmonë të krijohet mundësia për të thënë fjalë zemre, ndaj unë prandaj jam sot këtu që t’ju shpreh mirënjohjen për atë çka ju keni bërë për mua, jo si individ, por si artiste. Ju më keni vlerësuar në një moment shumë të vështirë ku unë e zhgënjyer kisha humbur besimin nëse do kthehem përsëri në jetën time artistike. Ju më rikthyet dinjitetin tim artistik.

Ajo çka ju bëtë për mua ishte përtej një mesazhi emocional. Ndikoi në familjen time, ndikoi edhe tek mua në shëndetin tim. Ndjehem më e fortë se kurrë sot. Ky vlerësim erdhi jo vetëm i fortë, por edhe shumë i vërtetë tek mua, jo sepse u vlerësova nga një drejtuese, por për më tepër nga një artiste shumë dimensionale që i ka ngjitur shkallët e skenës me forcat e saj. Faleminderit!

Abigail Voshtina: Unë nuk jam tip që lëshohem në emocione, pavarësisht se sot, është një gjë që jam shumë e sinqertë, nuk e prisja. Unë jam një drejtuese e re sepse po mbyll një dekadë tani. E vetmja armë që kanë është drejtësi profesionale. Kam urryer gjithmonë mediokritetin, kam urryer fjalët e tepërta dhe urrej edhe, fjala urrej është një fjalë shumë e madhe, por nuk kam asnjë lloj kënaqësie kur flasim me grada. Më pëlqen të jem njësh me nejrëzit që punoj, t’i udhëheq ata, të jem aty për ta dhe të vendos meritokracinë, paçka rrethanave. Nuk është e thjeshtë, ndonjëherë edhe ne vetë gabojmë.

Gabojmë sepse nuk kemi kohën e duhur ose gabojmë në vizionin dhe perceptimin e njerëzve dhe rrethanave. Nuk është ky rasti me Ketin dhe fatmirësisht rikthimi im në teatër ka qenë rikthimi im në shtëpi. Pas 8 vitesh punë unë njihja teatrin, sigurisht nuk e njihja në këto dimensione sepse nuk më takonte ta njihja, por Ketin e mbaj mend si valltare, e mbaj mend me Xhep Çelikun, e mbaj mend me buzëqeshjen e saj si një diell i vërtetë kur kërcente. Kështu që për mua ishte shumë natyrale që të merrja një vendim për t’i ardhur në ndihmë vajzave të reja.

Momenti delikat i karrierës i theu zemrën, solistja kujton rikthimin

36 vite karrierë në Ansamblin e Këngëve dhe Valleve Popullore, një punë me kolosë të artit shqiptar si Besim Zekthi apo Rexhep Çeliku për të përcjellë në skenë emocionet e folklorit shqiptar përmbledhin jetën artistike të solistes Brikena Jaupaj.

Momentet e bukura që kanë shenjuar karrierën e saj janë të shumta dhe tregojnë arritje, por përtej dritave të skenës ndodh që buzëqeshja të venitet. Brikena rrëfen në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan pikërisht çastet që nuk shohim në prapaskenë.

Brikena Jaupaj: Në një moment, kur ti ke gjithë këtë eksperiencë të madhe pune, 36 vite, nuk janë pak kontribut në këtë institucion. Normalisht, ti i ke ngjitur majat me shumë punë, shumë sakrifica, me shumë dinjitet, me lodhje, por nuk e mendon që je i pazëvendësueshëm, gjithmonë njeriu duhet të jetë i hapur, bëhet më dimensional dhe fillon po njëkohësisht të largohet me dinjitet. Në këtë moment, m’u thye pak zemra.

Ardit Gjebrea: Pse?

Brikena Jaupaj: Sepse në këtë moment të jetës që unë po bëja këtë shkallë, këtë proces, e pashë veten të mënjanuar, të pavlerësuar, sikur… si të them, që të merrej mendimi im, të futesha dhe unë të jepja atë çka kisha eksperiencë të madhe në këtë punë, ta trashëgoja, të kisha mundësi t’ia jepja brezave.

Ardit Gjebrea: Trishtoheshe? Sa kohë zgjati e gjutha?

Brikena Jaupaj: Filluan pse-të, pse duhej të ndodhte kështu se kur je mësuar jo që të jesh në qendër të vëmendjes, por që ti të kontribuosh, pse duhet të sillemi kështu me njëri-tjetrin dhe me këtë stres që m’u krijua, me këto ngërçe, filluan dhe problemet shëndetësore se çdo artist kërcimtar dihet se çfarë lodhjeje kemi ne dhe duke mësuar tërë kohën me punën, duke e stopuar punën përnjëherë, në një formë jo të duhur, filluan edhe problemet me kockat se te ne këto janë ato që na goditen të parat.

Brikena shton se periudha e Covid ndikoi drejtpërdrejt në shëndetin e saj dhe kryesisht, këmbët të cilat iu bllokuan saqë i vështirësuan edhe ecjen. Pas fazës së rikuperimit, u rikthye në punë pa një dëshirë të veçantë dhe me përpjekjen për të lënë pas brengat e saj.

Në mbledhjen e parë të trupës me drejtoreshën, ndërsa diskutohej suksesi i shfaqjes më të fundit, Brikena nuk e mendonte se do të dëgjonte fjalët që do t’i rikthenin dinjitetin e saj artistik.

Brikena Jaupaj: Në një moment thotë që “kam pasur emocione të forta, të veçanta”, thoshte “kur shikoja Rexhep Çelikun në skenë me Brikenën”. Unë isha në atë timen.

Ardit Gjebrea: Qartë.

Brikena Jaupaj: Kur zuri në gojë Rexhep Çelikun, të ndjerin Rexhep Çeliku, thashë po flet për Rexhepin, sa bukur kur njeriu pas largimit nga jeta kujtohet dhe lë shenjë për mirë.

Ardit Gjebrea: Ndërkohë?

Brikena Jaupaj: Ndërkohë drejtoresha tha “po ku ka më bukur, se një artiste me kaq eksperiencë, 36 vite punë, me kaq vlera artistike, ku ka më bukur që gjithë këtë eksperiencë ta vërë në punë duke ia dhënë balerinave të reja, ta trashëgojë atë çka ajo di”.

Ardit Gjebrea: Si u ndjeve?

Brikena Jaupaj: Ardit, sinqerisht, ja kështu kam qenë, nuk po i besoja veshëve. Isha skuqur e tëra, emocion se thashë nuk ka mundësi, paska Zot, thashë, nuk e di. M’u duk sikur u riktheva përsëri në jetë./tvklan.al

“Ne jemi çfarë hamë” – Si llogariten kaloritë që marrim

Mbipesha është arsyeja e 5-të e vdekjeve në botë. Ndaj duhet të ndërgjegjësohemi më shumë për çfarë konsumojmë dhe kaloritë që marrim gjatë ditës.Në fakt, si mund t’i llogarisim kaloritë që marrim? Për këtë dhe shumë të tjera në vjen në ndihmë, dietologia jonë Blerina Bombaj Troci!

