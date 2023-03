E Diela Shqiptare – Emisioni 5 Mars 2023

Mimoza: Rezarta, sot kam ardhur këtu për ty dhe dua që të shpreh gjithë mirënjohjen time. Jam shumë krenare që të kam njohur, jam shumë krenare që punoj me ty sepse je një grua shumë e fortë dhe je një grua shumë motivuese sepse motivon dhe gratë e tjera dhe je një shembull pozitiv në komunitet.Ardit Gjebrea: Shoqëria ishte.Rezarta: E prisja nga shoqëria sepse unë kam një marrëdhënie shumë të mirë me të gjithë personat, me shoqërinë time dhe i dua shumë sepse më kanë ndenjur në momentet më të vështira pranë, në momentet që askush s’më ka qenë pranë, vetëm shoqëria dhe ia kam dalë me shoqërinë.

Pas përqafimit mes Mimozës e Rezartës, në studio bashkohen edhe shoqet e tjera të grupit. Ato kanë vendosur të sakrifikojnë paketën e tyre ushqimore për të ndihmuar Rezartën duke i blerë një makinë qepëse që të kontribuojë për familjen e saj.

Mirela ka ardhur në “Shihemi në Gjyq” për të kërkuar lirinë e saj. Në insertin prezantues të rubrikës nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, ajo thotë se nuk është bashkëshorte, por shërbëtore në shtëpinë e saj.

Mirela: Kështu është kur je gjithë jetën e shtypur se s’i thua dot burrit një fjalë se të merr e të nxjeerr nga shtëpia. Unë nuk kam qenë gruaja e tij deri sot, kam qenë shërbëtorja e tij. Sot i ka ardhur fundi durimit. Kam ardhur të fitoj lirinë time.

Me hyrjen në studio, Mirela zhvillon një bashkëbisedim me moderatorin Ardit Gjebrea për të sqaruar më tej motivin dhe deklaratën e saj për burrin, Agronin.

Ardit Gjebrea: Po pse e ke ndierë veten të shfrytëzuar nga burri?

Mirela: Po e kam ndierë zoti Ardit se kjo do jetë një ëndërr për mua që kam ardhur sot në Klan.

Ardit Gjebrea: Që do të thotë?

Mirela: Kam qenë e shtypur nga burri.

Ardit Gjebrea: Në ç’kuptim e shtypur?

Mirela: Në kuptimin e fjalës. Liria e shprehjes nuk ekziston në shtëpinë time.

Ardit Gjebrea: Pse, ti nuk e thua mendimin tënd?

Mirela: Jo, jo, nuk merret mendimi im edhe ta jap. Nuk ma merr njeri për bazë.

Ardit Gjebrea: Sa vite ke martuar?

Mirela: Kam 32 për 33 vjet.

Ardit Gjebrea: Po shpejt je kujtuar!

Mirela: Po ja, më mirë vonë se sa kurrë.

Agronin e kap inati me Çobanin: U ka dalë grave në krah e hajde t’i mbash tani!

Agroni është bashkëshorti i Mirelës, e cila e ka thirrur në “Shihemi në Gjyq” me pretendimin se është e shtypur prej tij. Në insertin e tij, Agroni ia hedh fajin rrjeteve sociale për sjelljen e gruas, por gjithashtu edhe ndërmjetëses së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Eni Çobanit.

“Gjithkund hyri Facebook-u, telefonin me kufje, mbetën gratë të gjitha… nuk u bëjnë as vjehrrit kafe, asgjë. Vjen burri i lodhur nga puna, tërbohet. Gra janë këto që rrinë tërë ditën në Facebook?! As bukë, as gjellë, as ashtu… se vjen i lodhur nga puna… kush ia ka fajin, burrat?! Pa punë, pa zanat dhe kërkojnë të jenë të barabarta gratë. Apo s’u ka dalë edhe Eni Çobani grave tani në krah e hajde t’i mbash gratë!”, thotë Agroni në insert.

Ardit Gjebrea: Agroni e paska dhe me ty! Po çfarë inati ka me ty?

Eni Çobani: Agroni nuk ka problem vetëm me Mirelën, por unë zbulova që ka një burrë në Shqipëri që ka problem me Enin. Sigurisht që unë e mirëpres të diskutojmë, mos të zihemi dhe debatojmë, por të flasim, por nuk e di se si do sillet Agroni, unë jam gati.

Teksa hyn në studio, Agroni shkon drejt hapësirës së Mirelës duke e pyetur se për çfarë e ka sjellë dhe fillon ta prekë me duar. Sigurimi e largon prej saj, por ai nuk shkon drejt vendit të tij dhe tenton të largohet. Në këtë moment, i kundërvihet edhe Eni Çobanit.

Agron: Fajin ti e ke zonja Eni!

Eni Çobani: Të lutem, se i ndihmoj gratë…

Agron: Rrinë tërë ditën në telefona, pse çfarë t’i bëj unë asaj, çfarë jam?

Eni Çobani: Flasim me radhë, Agron.

Agron: Paska ajo ankesë!

Publiku e ‘shpërblen’ me një votë, Agroni i kthehet gruas: Pate fat se mezi gjete një burrë si unë

Seanca e ndërmjetësimit nga “Shihemi në Gjyq” ka ardhur në momentin kur publiku i pranishëm në studion e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan duhet të votojë. Mirela kërkon lirinë nga Agroni, kërkon ta dëgjojë mendimin e saj dhe të nxjerrë vëllain e tij nga toka.

Bëhet fjalë për një tokë 5700 metra katrorë, të ndarë mes Agronit, Mirelës dhe fëmijëve të tyre. Agroni kërkon që pjesën e Mirelës t’ia japë vëllait të tij, të cilin e ka lejuar të ndërtojë në këtë tokë. Mes të tjerash, deri më tani ai ka ngacmuar verbalisht Mirelën, e ka shtyrë disa herë dhe është përpjekur ta reflektojë një njeri në shërbim të tij.

Nga ana tjetër, publiku gjykon se e gjithë kjo sjellje e Agronit është e gabuar, por ai nuk ngurron të sfidojë as spektatorët.

Ardit Gjebrea: Kam një pyetje për asistentët, unë e di si ka votuar publiku, por jam kureshtar…

Agron: Publiku, çfarë janë gra i them unë, nga gruaja. Ça janë burra, ka burra këtu??

Mirela: Ka drejtësi.

Ardit Gjebrea: Jam kurioz, zonjat e publikut, kam një pyetje.

Agron: Ça janë gra mos t’i hedhin fare, ça janë burra nga ata që s’veshin brekë grash të kalojnë këtej.

Ardit Gjebrea: Ergi le të nxjerrë nga kutia jote sa vota janë për ty. Ergi ka 1. Vetëm një?

Mirela: Ja e shikon, ja vetë je, fillikat. Vetë. E shikon ç’bën drejtësia?

Agron: Ajo këtej është se pate fat se mezi gjete një burrë si ky.

Eni Çobani i kundërpërgjigjet ashpër Agronit: Jam më shumë burrë se ti!

Në tokën prej 5700 metrash katrorë që Agroni dhe familja e tij ka në pronësi, ai ka lejuar të vëllain të marrë një pjesë dhe të ndërtojë banesën e tij. Për këtë veprim, Agroni nuk ka marrë miratimin e bashkëshortes, e cila është bashkëpronare dhe kjo është arsyeja pse Mirela e ka sjellë në “Shihemi në Gjyq”.

Çifti ka shumë problematika, të cilat janë shfaqur përgjatë rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, si fakti që Mirela e akuzon Agronin se nuk e ka lejuar kurrë të shprehet lirshëm dhe të flasë. Reagimet e tij lidhur me burrërinë nxisin një thirrje të fortë të ndërmjetëses Eni Çobani.

Eni Çobani: Zoti Agron, edhe njëherë po të bëj thirrje.

Agron: Si të dua unë e bëj ligjin. Për sa kohë që kam këtë unë, nuk merr dot pronë ajo.

Eni Çobani: Çfarë po tund aty?

Agron: Po nxori certifikatë vetë ajo, hallall.

Eni Çobani: Ja shikoni, 7501. Kjo ishte pushteti dhe fuqia që ky ligj i mbrapshtë i dha këtyre lloj burrave. Po ti s’je pronar ore zotëri! Po ta them unë, dëgjoje mirë, të gjithë burrat si ty, kaq po të them.

Agron: Këtu jam unë.

Eni Çobani: Atë emrin aty mbaje, çoje bashkë me Shpëtimin atje në ndonjë vend tjetër dhe pronar është edhe ti, edhe kjo, janë dhe fëmijët e tu. Kaq!

Agron: Jam, jam.

Eni Çobani: Dhe kaq zotëri. Jo burrë t’i thuash vetes ti, po unë jam më shumë burrë se sa ty! Jam më shumë burrë se sa ty se ti nuk më njeh! Nuk më njeh ti mua! Dëgjo tani këtu!

Agroni tenton të braktisë studion dhe përpiqet të heqë mikrofonin. Ai vazhdon të replikojë ndaj Çobanit dhe i thotë të merret me Mirelën.

Agron: Merru, merru.

Eni Çobani: Do merrem dhe me atë dhe me ty! Dhe me të gjithë burrat si ty!

Agron: Ajo budallaçkë moj!

Eni Çobani: 32 vjet! Të mbash një burrë 32 vjet, të bësh fëmijë, t’i shërbesh, të të shtypë e shiko se si flet sot!

