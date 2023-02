E Diela Shqiptare – Emisioni 5 Shkurt 2023

19:44 05/02/2023

#EDielaShqiptare nga #ArditGjebrea prej vitit 2008 në #TvKlan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë. Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim.

“Të Panjohurit”- ARDITA POLLOZHANI

“Shihemi në Gjyq”– Sherri i kunatave

Pas deklaratave thumbuese, kunatat pajtohen me puthje e përqafime

Me ndërmjetësimin e Eni Çobanit në “Shihemi në Gjyq”, sqarohet se debati midis kunatave për tokën ka të bëjë me pronarët që figurojnë në të. Pas telefonatës gjatë programit “E diela shqiptare” në Tv Klan me specialistin në Senicë, rezulton që 4 bashkëfshatarët e kanë përvetësuar pa të drejtën pronën e Marias dhe vëllait të saj, Fotos.

Me thirrjen e Eni Çobanit që të njihen pronarët e vërtetë, Maria nis të hidhet nga gëzimi. Ajo shkon sërish drejt ndërmjetëses për ta puthur, por ajo i kërkon të dijë se ç’do bëhet me kunatën, Amalinë.

Eni Çobani: Me Amalinë?

Maria: Do ta nxjerr jashtë.

Eni Çobani: Nxirre jashtë.

Maria: Jo, do ikë jashtë. Marsh! Do iki vetëm unë, s’marr më njeri. Ardit, shumë faleminderit. Jam shumë e kënaqur.

Ardit Gjebrea: Të lutem, edhe unë.

Eni Çobani: Po Amalinë?

Maria: Do ta lëmë këtu të vijë tek ti. Të vejë ku të dojë. Ç’dua unë me të?

Eni Çobani: Po Foton?

Maria: Do iki ta gjej vëllanë.

Ardit Gjebrea: Vëllanë e do, Amalinë nuk e do? Hajde ta takojmë bashkë, mos ma prish mua. Mos ma prish mua, takoje dhe Amalinë.

Me fytyrë të qeshur, Maria shkon drejt kunatës së saj për ta takuar dhe debati mes tyre fashitet nën duartrokitjet e publikut./tvklan.al

Votimi i publikut: Zonja Maria shpërthen nga gëzimi, puth në gushë Eni Çobanin

Pas bisedës telefonike në “Shihemi në Gjyq”me zotin Anefi, një specialist i zonës së Senicës që është marrë me pronën e Marias, situata ka vijuar me votimin e publikut. Spektatorët e “E diela shqiptare” në Tv Klan janë të mendimit se në fakt është Maria kunata që ka të drejtë për situatën. Prona është trashëgimi e saj, por të cilën nuk po e gëzon sepse komisioni i tretë ka rrëzuar vendimet e dy të parëve.

Megjithatë, edhe pse nuk e ka pronën, Maria fluturon nga gëzimi kur sheh votimin e publikut. Ajo nis të hidhet e të kërcejë duke shkaktuar të qeshura në sallë. Jo vetëm kaq, por ajo shkon drejt Eni Çobanit të cilën e puth dhe më pas i drejtohet Gjebreas. Nga lumturia, shkon edhe te kunata e saj, Amalia, por ajo e kthen mbrapsht megjithatë nuk e prish harenë e Marias.

Ardit Gjebrea: Je e lumtur?

Maria: Shumë.

Ardit Gjebrea: Po s’more pronë.

Maria: S’ka marrë njeri me vete, e do marr pronën unë. Jam e lumtur kush ma bëri.

Ardit Gjebrea: Ti more gjithë dashurinë tonë sot.

Maria: Unë jam e lumtur. Le ta mbajë Anefiu pronën.

“Jam kuditi si dritë!”, Maria-kunatës: Je hasmi numër një, më ke ftohur zemrën

Pjesa e dytë e “Shihemi në Gjyq”, rubrikës së “E diela shqiptare” në Tv Klan ka nisur me tone të ashpra mes Marias dhe Amalisë, dy kunatave. Moderatori Ardit Gjebrea është vendosur midis tyre, por asnjëra nuk i lëshon pe tjetrës me deklaratat e forta. Por sapo Gjebrea i drejtohet Marias, ajo ndryshon ton dhe flet me ëmbëlsi duke e habitur së tepërmi moderatorin.

Maria: Çfarë do moj zonjë ti nga mua?

Amalia: Largohu nga mua!

Maria: Nuk rrihem unë, nuk rrihem!

Amalia: Largohu nga mua!

Maria: Ja ku e ke koliben se edhe unë koliben atje poshtë e kam!

Ardit Gjebrea: Ne shyqyr që u takuam bashkë njëherë.

Maria: A je mirë o shok?

Ardit Gjebrea: Mirë jam, si je ti?

Maria: Mirë. More vesh? (I kthehet kunatës) Futu te foleja se dhe unë te foleja do futem! Dhe po ta mbajti qasu te unë!

Ardit Gjebrea: Ajo që më pëlqen më shumë… është e paparë, si mundet që njeriu të jetë kaq i dashur me dikë dhe kaq e egër me dikë?

Maria: Epo kunatë! Si natë! Unë jam kuditi, jam si dritë!

Amalia: Nuk e do më nusen e vëllait, ke të drejtë! Më prure edhe në televizion.

Maria: Je hasmi numër një tani për mua! Pikë! Të vjen inat, s’të vjen inat, më ke ftohur komplet zemrën!

“Më ke marrë që të më shtypësh!”, Maria ia pret kunatës: Të kemi marrë yzmeqare

Amalia e akuzon në “Shihemi në Gjyq” kunatën e saj, Marian se e ka rrahur për shkak të një prone. Prona në fjalë është një arë prej 8 dylymësh, e cila është në emër të Marias dhe bashkëshortit të Amalisë si trashëgimi nga prindërit. Në rubrikën e “E diela shqiptare” në Tv Klan, Amalia vijon me akuzat ndaj kunatës duke i thënë se ajo ka ndërhyrë me falsifikime dhe ka blerë gjyqtarët. Maria nis të sqarohet dhe të tregojë anën e saj të historisë, por kunata e ndërpret vazhdimisht me akuza të tjera.

Maria: Po të lë mo? Po kunata si nata, ta thashë! Më bën gjakun ujë!

Amalia: Po kunata si nata! Kur ke hall të ndihmon kunata.

Maria: Je e detyruar se ke vëllanë tim. Përse të kemi marrë?

Amalia: Ndaj më ke marrë, që të më shtypësh.

Eni Çobani: Po pse e ke marrë vërtet, për çfarë merret nusja? Se je nuse dhe ti, kështu iu thua atyre të familjes?

Amalia: Kështu u thotë, nuk mbush.

Maria: Po po nuk mbush unë, kaq e kam.

Amalia: Po, po kaq e ke.

Ardit Gjebrea: Maro, por kur thua për këtë të kemi marrë, për çfarë e ke fjalën?

Maria: Po ajo është me burrin e saj.

Ardit Gjebrea: Për çfarë e keni marrë nusen?

Amalia: Për skllave, ç’e do nusen?

Maria: Të kemi marrë yzmeqare. Ne jemi familje yzmeqarësh.

Në fakt, prona, siç sqaron Eni Çobani, aktualisht nuk është në emër të Marias e as të vëllait të saj sepse 4 bashkëfshatarë e kanë përvetësuar.

“Je ulli pa kokrra”, kunata kundërpërgjigjet: Ti më rrahe, pronën do të ta marr dhe vëllain tënd do e lë

Maria dhe Amalia janë dy kuanta që kanë ardhur në “Shihemi në Gjyq” për çështjen e një prone. Bëhet fjalë për një arë në fshatin Senicë ku trashëgimtarë janë Maria dhe vëllai i saj, i cili është bashkëshorti i Amalisë. Arsyeja pse të dyja përballen në rubrikën nga “E diela shqiptare” në Tv Klan është se aktualisht prona është në emër të 4 personave të tjerë.

Amalia akuzon Marian se ka qenë ajo që e ka bërë të kthehet nga Greqia dhe si pasojë, edhe është dhunuar. Më tej, ajo shton se pavarësisht kësaj, do të bëjë çmos që të marrë pronën dhe madje edhe do të ndahet nga bashkëshorti.

Amalia: Nga ti jam rrahur vajzë!

Maria: Moj po zëre atë gojë, e thashë unë, ti nuk të pret, ti je ulli pa kokrra, e shoh unë ëktë punë. Më shqetësove shumë, të lutem. Shiko, dëgjo dhe pastaj vepro. Po e kam unë gabimin do ta mbaj unë gabimin.

Amalia: Maro, ti më prure,ti e ke fajin, ti më rrahe.

Maria: S’të kam vënë dorë jo.

Amalia: U bëtë të gjitha motrat e vëllezërit, për këtë mashtrim që bëre e më solle në television.

Maria: Vetë erdhe në televizion, me pahir s’të prura.

Ardit Gjebrea: Amalia, pse thua ti më rrahe?

Maria: Po kush të rrahu moj Maro të rrahu? O po qenka fare o Ardit!

Amalia: Po t’i shohësh duart e mia dhe këmbët unë jam pikë e zezë.

Maria: Moj zonjë zbërtheje gojën kush të rrahu?

Amalia: Po mos të më binte nga Greqia të më binte në pronë. Te ara jonë janë bërë dy ndërtesa. Për ato dy ndërtesa unë rrihem nga Maro.

Eni Çobani: Janë të Maros pra, janë të Maros. Maro nga i ke fituar këto prona?

Maria: Po përse rrihesh nga mua ti moj zonjë?

Amalia: Nga ti se ti më more në telefon, më the hajde.

Maria: Po s’të bëra keq moj, të bëra me pronë.

Amalia: Tani unë pronën do të ta marr.

Maria: Pronë ti s’ke atje, e kam emrin Maro, Maro e Dhimos, ara e Dhimos, jo ti po as shteti s’ka pronë atje.

Amalia: Moj kallogre, ç’janë këto që bën moj? Turp i Zotit! Unë pjesën e burrit tim do ta marr, do apo nuk do ti, edhe vëllain tënd do ta lë dhe pronën do ta marr.

Në të vërtetë, sipas ligjit, Amalia nuk mund të marrë pronën e burrit në rast divorci sepse atij i është lënë si trashëgimi nga prindërit dhe çfarëdo pasurie e dhuruar drejt njërit bashkëshort, nuk ndahet mes çiftit as me zgjidhjen e martesës.

“Ka një mesazh për ty”- Alban Skenderaj “bashkon” nënë e bijë

Dhimbja e Anës: Mamaja më vdiq para syve, nuk është e thjeshtë t’i japësh atë emër tani një gruaje tjetër

Në moshën 5-vjeçare, Olta u adoptua nga një çift italian dhe prej atëherë emri i saj u kthye në Ana. Vite më vonë, pas kërkimeve të panumërta që nëna e saj biologjike, Miranda rrëfeu gjatë “Ka Një Mesazh Për Ty”, ajo gjeti të bijën dhe u rilidh me të. Gjatë kësaj kohe, Ana njohu edhe vëllain e motrën e saj nga nëna, Inën dhe Anin, të cilët janë binjakë dhe ndërtoi një marrëdhënie të veçantë e të ngushtë me ta.

Miranda erdhi posaçërisht në rubrikën nga “E diela shqiptare” në Tv Klan për t’i kërkuar vajzës së saj të ketë edhe me të një raport të ngushtë e ta thërrasë nënë. Nga ana e Anës, kjo nuk është kaq e lehtë.

Në rrëfimin që ndan në rubrikë, ajo tregon se në moshën 15-vjeçare, i vetmi njeri që kishte njohur si nënë, e cila ishte edhe adoptuesja, ndërroi jetë duke i lënë një boshllëk të madh në zemër. Prej vitesh, ajo e kishte fshirë Shqipërinë nga kujtesa dhe gjithçka është një pështjellim kaq i fortë emocional, i ndërthurur me vuajtje, dhimbje, të vërteta të pathëna, fjalë të pashprehura sa e bën të vështirë.

Ardit Gjebrea: Si shkon me motrën me vëllain?

Ana: Për mua ata janë gjithçka, janë familja ime, gjithçka. Unë jam rritur vajzë e vetme, prindërit e mi adoptues siç e tha dhe ajo, më kanë rritur si princeshë, por kur unë isha vetëm 15 vjeç, mamaja ime vdiq dhe bota ime u shemb në atë çast. Mbetëm vetëm unë dhe babai. Dhe ishim shumë të lidhur me njëri-tjetrin. Madje jam grindur një ditë me të sepse përmendi babanë tim, prandaj më pëlqeu ajo çfarë tha pak më parë sepse kam tre fëmijë, por nuk ka njeri në botë që ta dua më shumë se babain tim, edhe pse ai nuk jeton më. Për gjithçka që ai ka bërë për mua. Më ka dashur më shumë nga sa mund të duhet një fëmijë që sjell në jetë.

Më pas edhe babai im u nda nga kjo jetë, para 9 vjetësh dhe mua më kutjoeht që atë mëngjes, 12 vjet më parë, ajo erdhi tek unë. Kisha djalin e dytë tre muajsh dhe po nisesha për në Romë, pasi djali i madh kishte probleme dhe duhej ta operonim. Më kujtohet kur ra citofoni, ishte ajo dhe nuk doja të zbrisja, sepse unë e kisha fshirë pjesën e Shqipërisë. Përveç adoptimit, ishin edhe gjëra të tjera gjatë rritjes…telefonata, kërcënime për të kërkuar para. Nuk po them se ishte ajo, të tjerë e hiqnin veten sikur ishin ajo, mund të ketë qenë gjyshja dhe kisha njëlloj frike dhe prandaj e fshiva nga koka dhe më kujtohet që kur i ra ziles nuk doja të zbrisja dhe babai më tha: “Mos harro, ajo gjithsesi është nëna jote”. Nuk ka ndodhur kurrë, po kurrë që prindërit e mi të flisnin keq për të, kurrë, as edhe njëherë të vetme, kurrë. Kur ajo erdhi herën e parë, jemi takuar në Reggio Calabria, solli me vete edhe motrën time, realisht e pranoj, nuk e kam falur plotësisht, kur pashë motrën time, një botë përpara u hap, nuk e ndjeva më veten të vetmuar.

Ajo që thotë është e vërtetë. Unë kam një raport si me Anin, ashtu edhe me Inën, shumë të afërt për mua ata janë gjithçka. Ata më kanë mbështetur dhe ndihmuar në një moment të vështirë të jetës. Unë e di që nëse rrëzohem, do të jenë ata që do më ngrejnë. Nuk di nëse arrij ta shpjegoj çfarë ata që përfaqësojnë për mua.

Ardit Gjebrea: Si e thërret ti Mirandën?

Ana: Miranda, e thërras në emër. Nuk kam mundur t’i thërras mami, por jo prej saj, të jem e sinqertë nuk është prej saj, por mua më duket sikur po gaboj në drejtim të gruas që më ka rritur…

Ardit Gjebrea: Por ti mund ta thërrasësh atë pa frikë mami, nëna që të ka rritur.

Ana: Po, kjo nuk ka qenë kurrë prej Mirandës, fakti që nuk i kam thënë mami, por nuk e kam thënë fjalën nënë që prej Qershorit 2002 dhe e kam vështirë ta shqiptoj atë fjalë sepse më kujtohet ai moment. Mamaja më vdiq para syve.

Ardit Gjebrea: Është e vështirë.

Ana: Nuk është e thjeshtë t’i japësh atë emër një gruaje tjetër, e di që kjo është e dhimbshme për të, por jam unë ajo që jetoj me atë kujtim, kur e mendon nuk isha as 15 vjeç… nga ai moment unë ndryshova krejtësisht. Ishte momenti më kulminant, ndoshta më shumë se ai i adoptimit ku jeta ime mori një kthesë plotësisht tjetër.

“Të morën padrejtësisht nga duart e mia”, Miranda i lutet së bijës që ta thërrasë nënë

Miranda ka ardhur në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E diela shqiptare” në Tv Klan për t’i kërkuar vajzës së saj, Anës ta pranojë si nënë. Të dyja kanë kaluar një jetë larg njëra-tjetrës dhe takimet mes tyre janë të rralla e komunikimi mungon. Komunikimi është vështirësia më e madhe mes tyre, por Miranda mendon se fakti që Ana nuk i thërret “nënë”, është se ajo nuk e pranon si të tillë.

Miranda: Ana, shpirti i mamit, zemra e mamit, ti e di që gjithmonë të kam thënë shpirt. Që në momentin që ne u takuam për së dyti herë, për ne të dyja ka shumë të vërteta të pathëna, por të paktën, me sa shumë histori di që shumë nënave iu janë marrë fëmijët dhe sot nuk e dinë ku i kanë, unë të paktën jam e kënaqur që vajza ime është rritur si princeshë dhe për këtë i jam falenderuese atyre dy prindërve që të rritën ty, jam shumë falenderuese.

Ana: Këtë kam dashur ta dëgjoj prej kohësh.

Miranda: Sepse ndoshta mund t’i kisha dhënë ato siç sot atë marrëdhënie që kemi me Inën, me Anin, ashtu siç më thërret Ina dhe Ani, dua që këtë pjesë të jetës Ana, bashkë të thirremi mami e Ana. Ti e di që… nuk di ç’të të them, ti ke qenë edhe e vogël shumë fëmijë i zgjuar, shumë fëmijë i shkathët dhe të kam treguar, por dua që hape zemrën, riprano nënën tënde që të morën padrejtësisht nga duart e mia, nuk ka qenë asnjëherë dëshira ime. Por t’i lëmë të gjitha mbrapa krahëve, të ecim me dashuri, me harmoni, ashtu siç ecën ti me Inën, me Anin.

Ana tregon versionin e saj të historisë: Prindërit adoptues i kanë paguar para nënës dhe gjyshes time

Ana, vajza e dytë e Mirandës, e cila në fakt rrëfeu në “Ka Një Mesazh Për Ty” se e bija mbante emrin Olta dikur. Në rubrikën nga “E diela shqiptare” në Tv Klan u rrëfye se Ana u adoptua në moshën 5-vjeçare nga një çift italian pa dijeninë e Mirandës e cila ndodhej në spital.

Në vitin 2011, kur e rigjetën njëra-tjetrën pasi Miranda shkoi në Itali për ta takuar, në të vërtetë nuk mundën të kishin afrimitet mes tyre. Përveç gjuhës që është një pengesë sepse Miranda nuk di të flasë mirë italisht, Ana di një version të ndryshëm të historisë që ndau nëna e saj biologjike.

Ardit Gjebrea: Cili është raporti që ke ti me nënën tënde biologjike?

Ana: Është një raport i veçantë, në kuptimin që unë nuk flas shqip, as ajo italisht dhe ne komunikojmë pak. E gjetëm njëra-tjetrën kur isha e rritur. Unë jam e madhe dhe jam rritur nga një nënë tjetër. Është pak e vështirë që kur je e madhe të pranosh një grua tjetër si nënën tënde. Besoj se ajo që ndodh mes nesh është se nuk komunikojmë. Se nuk arrijmë të flasim siç do duhej, si nënë e bijë. Ajo përpiqet shumë për kaq shumë gjëra. Ne jemi dy nëna pak ndryshe. Unë jam nënë e 3 fëmijëve kështu që vështirësia jonë qëndron te komunikimi. Kjo është ajo që ne na mungon. Edhe për t’u grindur, për të shfryrë apo për të thënë ato që vërtet kemi ndier. Sepse sigurisht në këtë histori kemi vuajtur të dyja.

Ardit Gjebrea: Ti e di mirë të gjithë historinë?

Ana: Di atë që më është thënë nga ana ime, di atë që më ka thënë ajo. Unë do doja të doja të vërtetën. Edhe pse mbase mund të jetë e hidhur. Por unë di një version, ajo më ka treguar një tjetër. Dua të vërtetën siç është. Të gjithë mund të gabojmë.

Ardit Gjebrea: Cili është versioni që di ti?

Ana: Unë isha një fëmijë që nuk isha në listën e adoptimeve. Isha në rrugë. Kisha flokë të shkurtër si djalë, luaja me fëmijët e tjerë dhe aty kaluan një çift burrë e grua, të cilët kërkonin një djalë. Më panë mua, i propozuan familjes, në atë kohë, flasim për vitin ‘92 në Shqipëri nuk jetohej mirë. Ajo që unë di, nuk më është thënë as nga nëna, as nga babai sepse ata kurrë nuk kanë folur për këtë dhe as unë nuk kam kërkuar shpjegime, por nga një i afërm i jonë, ata kanë paguar një shifër për të më pasur. Mbase duke bërë edhe ndryshime në dokumente.

Ardit Gjebrea: Kujt do ia paguanin këto dokumente?

Ana: Nënës dhe gjyshes sime.

Lindi vajzën dhe e quajti Olta, por u rrit si Ana: Më akuzuan se shita fëmijën

Vajza e dytë e Mirandës është lindur me emrin Olta, por në moshën 5-vjeçare emri i saj u ndryshua në Ana. Në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E diela shqiptare” në Tv Klan, Miranda tregon se zanafilla e kësaj nis me një vjedhje në shtëpinë ku ajo jetonte me dy vajzat pasi ishte larguar nga burri.

Pas asaj vjedhjeje, e mbetur me dy vajza të vogla, Miranda pësoi një tronditje të thellë psikologjike dhe u shtrua në spital. Vajzat mbetën të vetme dhe një fqinji të cilit i vinte keq për to, njoftoi nënën e Mirandës që t’i merrte e të kujdesej për to. Kjo e fundit i ndau mbesat, por më vonë ndau edhe të bijën nga Olta.

Miranda: I merr nëna ime. Vajzën e madhe e çon tek ish-vjehrra, këtë të voglën, Anën e mban vetë dhe te ky komshi kishte ardhur një çift italianësh që kërkonin fëmijë, nga që këto bëheshin shumë, filluan i kujt është, kujt s’është. Motra e kishte djalin 8 muaj më të madh, kjo ishte 8 muaj ë e vogël kështu që s’mund të ishin as binjakë, as në një vit. I shpjegojnë që është e motrës, ajo është e ndarë, është e sëmurë.

Ardit Gjebrea: Është në spital.

Miranda: Dhe këto dhanë një mendim që ta marrim ne këtë fëmijë, të kudjesemi dhe kur motra të dalë nga spitali, të marrim dhe motrën ta kurojmë atje. Unë nuk kisha nevojë për një kurim spitalor, unë kisha nevojë për një mbështetje, për një afrimitet, të kisha njerëz afër.

Ardit Gjebrea: Ndërkohë ti ishe në sptial dhe ato që po bënin planin që t’ia jepnin Oltën tënde çiftit italian?

Miranda: Po. Dhe këtë e bënë nëpërmjet raportit mjeko-ligjor sikur unë nuk jam e aftë për të rritur fëmijë.

Ardit Gjebrea: Po ty të morën leje?

Miranda: Jo, fare. Unë nuk kam asnjë lloj firme të vendosur në asnjë vend.

Ardit Gjebrea: Po si iku fëmija jashtë?

Miranda: Edhe certifikata e vajzës është e falsifikuar sepse ajo është e datëlindjes 1987 dhe i është bërë 1986.

Ardit Gjebrea: Dhe ta morën vajzën?

Miranda: Pas kësaj, unë keq e keq isha me ato që më kishin ndodhur, u bëra edhe më keq me këtë që më ndodhi. Dhe plus, që shumë herë më kanë thënë që ke shitur fëmijën, gjë që unë s’e kisha bërë asnjëherë. Shumë u përfol sikur unë kam marrë lekë, gjë që kjo e ëvrtetë, më erdhi shumë keq që s’u vërtetua asnjëherë. Unë nuk di të kem marrë një çamçakëz t’ia kem dhënë motrës së Oltës, së Anës, jo më lekë.

U martua për t’u largua nga shtëpia, Miranda: Isha shtatzënë kur burri më gjuajti me okllai në bark

Miranda u martua në moshën 18-vjeçare me dëshirën për t’u larguar sa më parë nga shtëpia ku ishte rritur pa dashuri. Në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E diela shqiptare” në Tv Klan ajo rrëfeu se fëmijëria e saj ka qenë një vuajtje e madhe dhe dëshironte të linte gjithçka pas sa më shpejt. Por martesa nuk i solli asgjë të mirë. Bashkëshorti vuante nga probleme të shëndetit mendor dhe Miranda nuk kaloi dot një martesë të lumtur me të.

Ardit Gjebrea: U dashurove me djalin?

Miranda: Jo, absolutisht jo se unë s’e kisha parë asnjëherë djalin.

Ardit Gjebrea: Si të shkoi martesa?

Miranda: Sinqerisht që në hapat e para, jo unë po të gjithë e kuptuam që ai nuk ishte…

Ardit Gjebrea: Çfarë?

Miranda: Jo për mua, por nuk ishte…

Ardit Gjebrea: Në fakt ai çfarë problemesh kishte?

Miranda: Ai ishte edhe me probleme mendore Ardit.

Ardit Gjebrea: Si sillej me ty?

Miranda: Ai kishte plot, s’di ç’të them. Unë rashë, si i thonë një fjale, mirë që rashë nga shiu në breshër, por ishte një breshër që më vrau gjithë trupin. Kam qenë shtatzënë me Anën që unë e kam sjellë sot këtu dhe më ka rënë me okllai në bark.

Ardit Gjebrea: Ana e ka emrin vajza?

Miranda: Emrin që unë i kam vënë e ka Olta, por në birësim i është vënë Ana.

“Nëna e motra ishin një trup i vetëm”, fëmijëria e dhimbshme e Mirandës: Nuk mora kurrë dashuri

E lindur dhe e rritur në Durrës, në një familje me prindër të ndarë sepse babai ishte i internuar, jeta e Mirandës nuk ka qenë aspak e lehtë. Fëmijëria e saj, thotë ajo në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E diela shqiptare” në Tv Klan, kaloi në një shtëpi ku nuk ndjente ngrohtësi familjare apo dashurinë e nënës.

Nëna ishte e ftohtë dhe e ashpër me Mirandën, por jo me motrën e saj. Përgjatë viteve, Miranda pyeste veten për arsyen dhe i jepte përgjigjet e saj, por shpjegimin e vërtetë nuk e ka mësuar kurrë sepse nëna ka ndërruar jetë.

Miranda: Që në fëmijëri kam ndierë dhimbje, lot, kam ndierë braktisje, përbuzje dhe është shumë turp të thuash, të ndiesh dhimbje e lot nga familjarët e tu, nga ata që të kanë sjellë në jetë.

Ardit Gjebrea: Ti me kë jetoje në shtëpi?

Miranda: Me nënën dhe me motrën.

Ardit Gjebrea: Si sillej nëna jote me motrën dhe si sillej me ty?

Miranda: Nëna me motrën të dyja ishin pothuajse një trup i vetëm, ndërsa unë sikur s’isha pjesëtare e familjes, sikur s’isha vajzë e asaj familjeje.

Ardit Gjebrea: Ti sikur ishe Hirushja?

Miranda: As Hirushja se dhe Hirushja diku e pati një fat të bukur. Unë kam qenë, si të thuash, një shërbyese, larëse shtëpie, shihja orën 3 pa 10 kur shkonte që vinte mami nga zyra se ajo ka punuar nëpunëse dhe do shija 4 cepat e murit për merimanga.

Ardit Gjebrea: Miranda, më thuaj pak, mamaja ushtronte dhunë fizike ndaj teje?

Miranda: Ardit, po. Ajo po e po njëherë, por edhe tek ushqimi. Më vjen keq, është turp të thuash.

Ardit Gjebrea: Pse sillej nëna jote në këtë mënyrë me ty?

Miranda: Nuk e di. Ajo se sillej me mua, por faktikisht nëna ime ka pasur në karakter që donte të më urdhëronte dhe sundonte jo vetëm tek ne si fëmijë, por edhe te vëllezërit e motrat e veta që ajo është rritur dhe vetë jetime dhe them, këtë konkluzion kam nxjerrë, ndoshta nuk ka marrë dashuri nga jeta, se nëna i vdiq herët, e la shumë të vogël, i la dhe 5 fëmijë të tjerë mbrapa.

Ardit Gjebrea: Jeton mamaja jote sot?

Miranda: Jo. Dhe them që ndoshta edhe ajo e rritur sa tek xhaja, sa tek halla ndoshta nuk ka marrë dashuri dhe nuk na ushqeu dashuri. Por prapë tërhiqem me këtë mendim për arsye se dhe unë nuk mora dashuri, me nënën gjallë. Mirë ajo se i kishte vdekur nëna, po unë me nënën gjallë?

Ardit Gjebrea: Cila ishte dëshira jote ndërkohë që ti jetoje në këtë shtëpi?

Miranda: Ishte që unë të ikja sa më parë nga ajo shtëpi, por po të them që nuk kisha moshën që të ikja. Unë edhe moshën që jam martuar, jam martuar e vogël.

Ardit Gjebrea: Sa vjeç u martove?

Miranda: 18.

Alban Skënderaj zbulon ‘debatin’ me Miriamin për turneun në SHBA

Alban Skënderaj është bërë pjesë e “Ka Një Mesazh Për Ty” këtë të diel. Këngëtari i njohur do t’i bashkohet historisë që do të rrëfehet në rubrikën nga “E diela shqiptare” në Tv Klan, por përpara se ta bëjë këtë, ndan edhe ai histori nga jeta e tij. Së fundmi, ai dhe Miriam Cani do të fluturojnë drejt SHBA-ve për të filluar një turne fantastik për herë të parë së bashku nga shteti në shtet. Kjo ngjarje madhore është një emocion i madh i kombinuar me presion dhe Albani thotë se ka ‘ndezur’ edhe pak debat me Miriamin.

Ardit Gjebrea: Kush përkëdhelet më shumë, kush është i ose e përkëdhelura në këtë rast?

Alban Skënderaj: Shiko, të jem i sinqertë, ne mbushim 16 vite bashkë dhe është me të vërtetë hera e parë që bëjmë një tur të mirëfilltë, të mirëmenduar, të mirëorganizuar, me shumë pasion, me shumë dashuri dhe këtë herë e kemi marrë me të vërtetë seriozisht. Është vërtet një komunitet i madh siç the ti në Amerikë dhe në Kanada dhe janë shumë mikpritës, janë shumë të zjarrtë, ti e ke provuar vetë dhe kanë një mall të jashtëzakonshëm. Miriami e ka pasur vetë dëshirë dhe ëndërr këtë gjë që të jetë njëherë prezente bashkë me mua në këtë tur që unë e kam bërë disa herë, kështu që automatikisht… shiko pak më i përkëdheluri jam unë, është e kotë që… Miriami më gjendet afër pak më shumë por në këtë rast do të jem unë totalisht pak më i sakrifikuari sepse kam më shumë eksperiencë, do të kemi një presion të jashtëzakonshëm, gjithçka është në një kohë rekord shumë të shkurtër nga dita në ditë, nga shteti në shtet dhe do të duhet që ta suportoj pak sepse ja, kanë filluar këto problemet ku do krihet, ku do lyhet, jo dhoma për këtë, dhoma për atë dhe kam përshtypjen që do jetë pak…

Ardit Gjebrea: Janë ato prapaskenat që nuk i di publiku dhe zakonisht i referohem edhe kutjimeve të mia tashmë sepse kanë mbetur kujtime turnetë e mia dhe kur shkon është ai momenti që ti para se të këndosh do atë komoditetin, që të vijë dikush dhe të të japë siç the, atë krehërin, atë veshjen që do, ato këpucët, por nuk është kjo, po është ajo, pra duhet pak vëmendje dhe kur jeni dy, njëri do t’i japë tjetrit.

Alban Skënderaj: S’dua që të hyj në detaje, por për momentin debati ky është, Miriami si femër që është ka nevojë për shumë më shumë detaje se sa ne, unë them po unë si do merrem me veten, ku do jemi dhe po filloj po organizoj që tani vendin ku do shkojmë, njerëzit që do vijnë që ta marrin që dhe unë të kem atë një orëshin tim për t’u rregulluar, për të bërë pak nxehje, vokalicat etj.

Ardit Gjebrea: Të kesh komoditetin tënd, ekzakt, por që është kaq i rëndësishëm për një artist.

Alban Skënderaj: Absolutisht. Është moment jetik do thoja unë, ai momenti para koncertit për t’u përgatitur.

Si rrallëherë, Alban Skënderaj flet për fëmijët: Duami është zjarr, Ameli më ngjan mua

Në puntatën e sotme të “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E diela shqiptare” në Tv Klan, pjesë e saj është edhe një prej artistëve më të mirë dhe më të dashur të skenës. Alban Skënderaj i është bashkuar historisë që do të prezantohet pas pak në studio me dëshirën e madhe për të dhuruar sadopak lumturi.

Përpara se të nisë rrëfimi i historisë, moderatori Ardit Gjebrea ndalet pak te projektet e fundit të këngëtarit. “Copa copa”, një bashkëpunim me Dafina Zeqirin, “Mbretër pa kurorë” apo “Festojmë” janë këngët e tij më të fundit të cilat janë mirëpritur gjerësisht nga publiku. Por si e shijojnë suksesin e Alban Skënderajt djali dhe vajza e tij?

Ardit Gjebrea: Si reagojnë Ameli dhe Duam ndaj këngëve të tua, pra dy fëmijët e Albanit. Ameli është, sa vjeç?

Alban Skënderaj: Ameli mbushi 7 dhe Duami mbushi 3 para pak javësh. Me thënë të drejtën ende reagojnë shumë mirë sepse vjen një moshë dhe ti mund ta dish shumë mirë që bëjnë edhe pak atë snobin dhe duan të jenë interesantë për veten e vet. Ende janë të dhënë pas muzikës sime dhe të Miriamit kuptohet. Ameli ka filluar e kupton protagonizmin e një artisti dhe është pak më e tërhequr, kurse Duami është zjarr dhe sa dëgjon tingujt tanë është nuk e di, është një gjë që ndoshta reagimin më të madh e ka kur dëgjon këngët tona. Unë gëzohem shumë patjetër por nuk është që automatikisht i shtyj të këndojnë edhe ata, ose të përmirësohen apo të bëhen artistë domosdoshmërisht.

Ardit Gjebrea: Kush ka marrë nga kush?

Alban Skënderaj: Siç po ecin punët, vajza është më shumë nga unë kurse Duami më shumë nga Miriami.

“Hotelisht me Gladin”- Episodi 11

“Pak Vëmendje” – Punëtorët e ndriçimit të qytetit

“Dikush ngriti automatin…”, elektricisti rrëfen momentin më të rrezikshëm të përjetuar në punë

Rubrika e emisionit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan “Pak vëmendje” na njohu sot me një person i cili jetën e tij ja ka dedikuar profesionit të elektricistit. Hekuran Rama, elektricisti i lagjjes Kombinat në kryeqytet ka rrëfyer paksa për jetën e tij, si edhe për profesionin e tij të vështirë.

Ai e ka mbushur moshën e tij të pensionit, por ka zgjedhur të vazhdojë të punojë pasi sipas tij, puna e tij ende i duhet komunitetit. E ndërsa fliste për këtë punë që ai e bën ende me pasion, Hekurani ka ndarë edhe një nga momentet e vështira në këtë profesion, moment i cili mund të kishtë pasur pasoja shumë të rënda.

Ardit Gjebrea: Ti si u bëre elektricist Hekuran?

Elektricisti Hekuran Rama: Mbarova shkollën e kisha pasion që i vogël. Mbarova shkollën elektrike. Dola në jetë elektricist. Nga ky zanat që unë kam patur kam patur vetëm një herë një problem kur punoja në linjë, dikush më ngriti automatin.

Ardit Gjebrea: Jo!

Elektricisti Hekuran Rama Pa dashje rashë në tension. Mirëpo, nga rezistenca e trupit e imja, shpëtova.

Ardit Gjebrea: Po kush ta ngriti automatin?

Elektricisti Hekuran Rama Një që nuk e dinte që kush po punonte në linjë.

Ardit Gjebrea: Ishte koleg?

Elektricisti Hekuran Rama Po, koleg, ai nuk e dinte që unë po punoja në linjë e padashje e ngriti. S’ka gjë isshte diçka kalimtare nuk pati shumë rëndësi. Për mua, se ndonjë tjetër nuk e di. Se në të tilla raste ka të bëjë rezistenca e trupit, këpucët që kemi veshur se duhet të jenë të thata.