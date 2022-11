E diela Shqiptare – Emisioni 6 Nëntor 2022

19:21 06/11/2022

"Udha e Shkronjave"- DREAM TEAM vs GAMA

“Udha e Shkronjave”- DREAM TEAM vs GAMA

Hotelisht me Gladin- Episodi 5

Ka një mesazh për ty – 6 Nëntor 2022

“Vetmia” me 32 dhoma

“Pse mos të jesh afër meje?”, babai ndryshon mendje, i jep publikisht fjalën djalit që…

Dëshira e Kastriotit, djalit të madh të Haxhiut dhe Bukuries, i cili i ka thirrur dy prindërit në “Ka Një Mesazh Për Ty” posaçërisht për këtë, është që ata të jetojnë me të në Itali. Nëna e tij është e gatshme që të lërë pas gjithçka në shtëpi, por babai, Haxhiu, e ka më të vështirë.

Me shumë diplomaci, ai thotë se “jetojnë bashkë”, por në të vërtetë Kastrioti ka arsye shumë më të forta pse i do prindërit pranë vetes, të cilat i renditi gjatë rubrikës së “E diela shqiptare” në TV Klan. Ai tashmë në Itali ka mundur të blejë një shtëpi të madhe që prindërit e tij të jenë rehat dhe ai të kujdeset për ta, por a do të mjaftojë për t’i ndryshuar mendjen babait të tij?

Ardit Gjebrea: Duhet të shkosh të jetosh në Itali.

Haxhi: Ne nuk jemi të ndarë. Kemi ardhur me periudha, do vijmë.

Kastriot: O babi, më fal. Pse i thua kur flas në drekë ose në darkë me mamin në telefon, që rri edhe ti afër dhe mami të thotë ty në telefon që e ka marrë veten Kastrioti pasi u sëmura? Pse mos të jesh afër meje aty?

Haxhi: Kur kam mundësi…

Ardit Gjebrea: Haxhi, pse nuk shkon të shijosh nipërit, mbesat, të jetosh me djalin kur ai ka mundësi? Ai tashmë ka një shtëpi të madhe, ka një bahçe që ti mund të punosh atje, i ka të gjitha kushtet. Pse mos ta shijosh djalin por edhe ai të të shijojë ty? Nuk ka gjë më të bukur.

Haxhi: Dakord, dakord, por unë mërzitem shpesh dhe duhet të vij shpesh për në Shqipëri. Unë jam i atillë njeriu që kam mall për atdheun, mall për vendlindjen. Unë ia them djemve, ky është më i madhi, qejf kam të varrosem atje në varrezat e fshatit tim.

Bukurie: Edhe unë kam mall për çunat.

Haxhi: Megjithatë, të jap fjalën para publikut të dashur të Tv Klan që unë do të vij dhe do të banoj me ju.

“Nuk ju kam shijuar si prindër”, djali lutet: Kur të sëmureni, dua të interesohem e të vrapoj unë për ju

Të habitur e të përlotur, prindërit e Kastriotit nuk prisnin aspak ta shihnin djalin e tyre të parë pas ekranit të “Ka Një Mesazh Për Ty”. Por as Kastrioti nuk është më pak i emocionuar teksa sheh prindërit e tij të ulur në anën tjetër të studios së rubrikës nga “E diela shqiptare” në Tv Klan.

Ai nis të drejtojë lutjen e tij ndaj prindërve, sidomos ndaj babait, Haxhiut, i cili nuk pranon të jetojë me ndonjërin prej fëmijëe. Me fjalë prekëse, Kastrioti i thotë se dëshiron të kujdeset për ta e të shijojë prezencën e tyre pranë vetes.

Kastriot: Babi, mami. Ju kam prurë këtu që të më premtoni para publikut. Dua që të vini të jetoni me ne në Itali ose në Greqi te vëllai tjetër. Nuk po jua cilësoj te Bardhi, te i vogli, te i madhi, te mesatari, por të vini të jetoni tek ne sepse unë nuk ju kam shijuar juve si prindër. U bëra 46 vjeç, unë nuk ju kam shijuar juve.

Bukurie: Të jap fjalën që po, mami po njëherë.

Kastriot: Se unë dua kur ti të sëmuresh ose plaku të sëmuresh, kurrë mos thënç prej Zotit që të sëmureni, të jem unë ai që të interesohem për ju. Dua unë që të vrapoj për ju siç keni vrapuar ju për mua.

Bukurie: Ke vrapuar për ne boll.

Kastriot: Edhe mua shtëpitë që më nxjerr pretendime gjithmonë babi, pikësynimin më të madh e kam te babi, që më thotë “ka ardhur krasitja e rrushit, do krasis rrushin, do ziej rakinë, do bëj këtë punë, do bëj atë, jo po shtëpia do ngelet vetëm”. E thashë edhe më parë, shtëpia derisa të jeni gjallë juve, nuk më intereson. Ju jeni pasuri për mua dhe nuk është shtëpia, kështu që dua të më premtoni publikisht, përpara publikut këtu që do vini të jetoni me ne.

Bukurie: Të premtoj mami.

“Pasuria për mua janë ata”, djali ka një lutje për prindërit

Kastrioti është kthyer posaçërisht nga Italia, ku prej vitesh ka ndërtuar jetën e familjen, për të ardhur në “Ka Një Mesazh Për Ty” në programin “E diela shqiptare” në Tv Klan. Ai është djali i madh i një familjeje me 6 fëmijë, 4 vëllezër e 2 motra. Kastrioti thotë se sot që është 46 vjeç, i ka shijuar shumë pak prindërit e tij.

Babai, Haxhiu punoi gjatë në qytete të tjera të vendit dhe e shihte familjen vetëm dy herë në vit. Kur bëri 11 vjeç, Kastrioti shkoi të jetonte me gjyshërit për t’i ndihmuar, ndërsa në moshën 15-vjeçare emigroi drejt Greqisë, 22 vjeç u martua e më pas shkoi në Itali.

Vëllezërit e motrat gjithashtu ndodhen jashtë, ndërsa në shtëpinë e tyre në Marikaj ndodhen 32 dhoma, një hapësirë gjigande ku jetojnë vetëm dy prindërit e Kastriotit. Kjo është arsyeja pse ai ka ardhur t’i kërkojë publikisht prindërve të tij të jetojnë me këdo prej fëmijëve që do të zgjedhin, por e rëndësishme është të mos jetojnë vetëm.

Ardit Gjebrea: Po mamin me babin përse i ke sjellë?

Kastriot: Mamin me babin i kam sjellë për të më premtuar përpara publikut, sepse sa herë iu themi ne, jo vetëm unë, edhe vëllezërit e tjerë, edhe motrat, hajdeni jetoni me ne se ngelët vetëm, nuk na duhen shtëpitë, nuk na duhet rrushi, nuk na duhet rakia se gjithmonë këto pretendime na nxjerr babi dhe mami, më shumë babi se mami edhe bindet që të vijë.

Ardit Gjebrea: Babi është ai që nuk lëviz.

Kastriot: Babi nuk lëviz. Për këtë arsye, dua që të më premtojnë përpara publikut…

Ardit Gjebrea: Që?

Kastriot: Që të vijnë të jetojnë me ne.

Ardit Gjebrea: T’i lënë të gjitha ato që kanë këtu? Apo t’i shesin?

Kastriot: Edhe t’i lënë, nuk është problem sepse pasuria për mua, derisa të jenë gjallë, janë ata, jo shtëpitë.

Lamtumirë tension, mirëseerdhe pension

Festa e ëmbël e daljes në pension, koleget surprizojnë nëndrejtoreshën: Ke lënë gjurmë në jetën tonë

Stafi i shkollës së mesme “Qemal Stafa” në Tiranë e nisi vitin e ri shkollor pa praninë e nëndrejtoreshës, mësuese Berneretës. Dalja e saj në pension ka lënë një boshllëk për mikeshat e saj të punës, të cilat kanë vendosur t’i shprehin mirënjohjen me anë të një feste të ëmbël në programin “E diela shqiptare” në Tv Klan në rubrikën “Ka Një Mesazh Për Ty”.

Bernereta, apo Bena, siç e quajnë ato, emocionohet teksa sheh në ekran koleget e saj të dashura, të mbledhura për t’i shprehur disa fjalë të ngrohta. Fjalën e merr Klotilda, drejtoresha aktuale e gjimnazit, e cila ka ardhur në detyrë pas përfundimit të mandatit si “drejtoreshë e komanduar” e Berneretës, por që kjo vetëm e forcoi marrëdhënien e tyre.

Klotilda: Përshëndetje e dashur Bena! Mendove se të harruam, të lamë në harresë për një muaj e tre javë, por jo. Ju për mua keni qenë një udhëheqëse shumë e mirë në “Qemal Stafa”. Edhe pse unë erdha pas periudhës tuaj të komandimit, Arditit pak më parë ia treguar historinë, absolutisht marrëdhënia jonë ishte shumë e ngrohtë. Me këmbënguljen tuaj, me korrektesën, me ato këshillat e vyera, me piketat e vendosura ku duhet të referohemi në çdo rast që kemi nevojë për një aktivitet, për një veprimtari, për mësimdhënie, për çdo gjë, absolutisht që kanë qenë shumë të vlefshme dhe unë i kam vlerësuar jashtëzakonisht.

Dhe ne nuk të harruam, por absolutisht unë doja bashkë me stafin që ky të ishte një kujtim jashtëzakonisht i bukur për ty dhe të mbetet gjatë në memorie si për ty dhe për ne dhe këtu i jap një falënderim shumë të madh “Të dielës shqiptare” që na përkrahu në idenë tonë dhe na mbështeti shumë shpejt. Në fakt u stepëm sepse kishim merak si do ta përjetonit ju. Ne ndihemi shumë të lumtur që të kemi pasur pranë nesh, dhe unë dhe Rovena që kemi ardhur më pas, kemi marrë prej jush, kolektivi ka marrë dhe ka dhënë, e rëndësishme është që në një marrëdhënie të gjithë kanë çfarë japin, kanë çfarë marrin dhe vlerësohen për atë gjë. Unë të falënderoj që ke lënë gjurmë në jetën tonë.

Bernereta: Dhe unë të falënderoj jashtë mase. Ke gjithë mirënjohjen dhe respektin tim. S’e kam menduar asnjëherë që unë mund të largohem nga “Qemal Stafa”, të jem jashtë vëmendjes të të gjithë kolegëve. Por prisja ditë pas dite që ajo festa tradicionale që bëjmë, e kuptova dhe e nuhata që do ishte diçka ndryshe.

Shihemi në gjyq – Motrat në sherr për shpenzimet e prindërve

Motra i dërgoi vjehrrën për të parë si e kishte veshur nënën e vdekur! Shokohet Eni Çobani

Dy motrat Valbona dhe Eglantina kanë dalë këtë të diel në një seancë ndërmjetësimi në rubrikën “Shihemi në Gjyq” në “E Diela Shqiptare” në Tv Klan. Shkak për këtë është bërë kujdesi ndaj prindërve të tyre. Nëna e tyre ishte paralizuar në vitin 2015 dhe në Mars të vitit 2021 ndërroi jetë. Për 6 vite për nënën e paralizuar, por edhe për babain u kujdes Valbona ndërsa Eglantina i kishte premtuar se shpenzimet do i ndanin bashkë.

Motrat kanë dalë në këtë seancë ndërmjetësimi me kërkesë të Valbonës e cila pretendon se e motra duhet t’i japë 10 milionë Lekë për shërbimin që ajo u ka bërë prindërve, ndërsa Eglantina thotë se këto para nuk i ka pasi ia ka marrë kunata në mënyrë jo të drejtë dhe ngulmon që paratë do ia kthejë motrës, por kur t’i marrë ato nga kunata e saj. Gjë të cilën Valbona nuk e pranon duke shtuar se kur nëna u vdiq, Eglantina nuk erdhi në varrim, madje ajo ka dërguar vjehrrën e saj që ta shikonte se si e kishte veshur motra nënën, gjë e cila ka qenë shumë e rëndë për të.

Valbona: Zonja Eni! Se çfarë ka ajo me fisin e burrit mua nuk më intereson shumë.

Eni Çobani: Ne bashkë e lamë te varrimi, e dashur! Çfarë ndodhi në momentin e varrimit të mamasë?

Valbona: Në momentin e varrimit, se do e them edhe këtë zonja Eni, e shikon atë zonjën atje? Kur ka ardhur vjehrra e saj te shtëpia, erdhi dhe tha “e kam amanet nga Tina, dale ta shikoj çikë si e ke veshur këtë nënën”.

Eglantina: Po ajo pleqëri ti do i vësh mend…

Eni Çobani: Si e ke veshur?!

Valbona: Po e kisha veshur mirë apo jo, se kishte dërguar lekë kjo moj zonja Eni dhe si e kisha veshur unë nënën kur më vdiq. E kupton ti?!

Eni Çobani: Është shumë e rëndë, që të çosh vjehrrën tënde për të parë se si ishte veshur mamaja. Më fal, por një fustan e kishte ajo për të veshur mamanë.

“Me dashuri të madhe të më japë 10 milionë Lekë”, motra “dërgon” faturën e shpenzimeve të nënës

Sherrit midis dy motrave që kanë ardhur në “Shihemi në Gjyq” i shtohen shifrat ekzakte të detyrimeve ndaj prindërve. Valbona i thotë Eglantinës se i detyrohet 10 milionë Lekë për shpenzimet që ajo ka bërë ndaj nënës së tyre. Eni Çobani, ndërmjetësja e rubrikës nga “E diela shqiptare” në Tv Klan është mëse dakord me vlerësimin e saj.

Eni Çobani: Ke bërë ndonjë llogari ti për këtë motrën sot?

Valbona: Zonja Eni, ajo me kënaqësi 10 milionë, me dashuri të madhe të më japë ato 10 milionë. Me kënaqësi të madhe.

Eglantina: Po nuk kam moj motër.

Eni Çobani: Aq vete.

Teksa dy motrat vijojnë të debatojnë, Eni Çobani nis t’i rendisë Eglantinës të gjitha shërbimet që i janë nevojitur nënës së tyre. Eglantina thotë se gjendet në vështirësi sepse është mashtruar nga njerëzit e bashkëshortit.

Eni Çobani: 7 vjet e paralizuar, e kupton ti apo jo? Me një grua që i ka vënë zonja, se unë i këto detaje, me mjekun që i shkonte, me ushqimin, me ndërrimin, me bebelinat, me gjërat… po të lutem tani! Zonjë, të lutem, nuk e di nëse ke jetuar ndonjëherë me mosha të treta, që të jetosh me moshë të tretë duhet të bësh llogaritë mirë.

Eglantina: Ti i di shumë mirë vuajtjet e mia! Që mua Alketa Çepele më la pa shtëpi moj motër! Gazmend Çepele më ka lënë pa shtëpi moj motër!

Valbona: Unë dua të miat, ti thua Alketa. Ç’më intereson mua Alketa? Ah, për Alketën paske patur ti?

Eglantina: Kam kërkuar paqe.

Valbona: Për Alketën paske patur t’i blesh shtëpi dhe për nënën tënde s’paske patur për një punëtore dhe një bebelinë? Më fal se po flas, kurse Alketës i paske bërë shtëpi ti ndërsa për nënën tënde s’ke patur të dërgosh?

Eglantina: Po çfarë të bëj moj motër?/

Kanë 2 vite që nuk flasin, motrat në sherr: Më kanë pirë gjakun! Pse ta pinë ty, duhet të ma pish mua?

Valbona, ka thirrur në “Shihemi në Gjyq” Eglantinën, motrën e saj për detyrimet e pashlyera për përkujdesin e nënës së tyre të ndjerë. Siç shpjegon gjatë rubrikës së “E diela shqiptare” në Tv Klan, dy motrat kanë 2 vite që nuk flasin me njëra-tjetrën pikërisht për këtë arsye.

Valbona ka qenë ajo që është kujdesur për nënën e sëmurë, ndërsa Eglantina nuk e ka ndihmuar financiarisht dhe as nuk ia ka dhënë pjesën e saj të detyrimit pas vdekjes së mamasë. Eglantina aktualisht jeton në Angli dhe thotë se nuk ka mundësi ta ndihmojë.

Valbona: Unë këtë zonjën e kam thirrur, zonja Eni, në 14 Mars 2015, nëna m’u sëmur, i ra paralizë. Erdhi nga Italia, diskutuam me njëra-tjetrën.

Eni Çobani: Se në atë kohë ka qenë në Itali pra.

Valbona: Po, në Itali. Erdhi, diskutuam se nëna donte njeri për ta mbajtur, donte shumë shpenzime, më tha “po, motër, do të përgjigjem, sa duhen të miat, do të përgjigjem”. Ajo nuk është përgjigjur dhe sot që flas këtu.

Eni Çobani: Që në ’15?

Valbona: Që në ’15 e sot që flas këtu, ajo nuk më është përgjigjur.

Eglantina: Po mirë moj motër, unë çfarë mund të bëja? Se s’doja unë të kontribuoja për nënën?

Valbona: Doje ti, por çfarë të them unë? Edhe unë kam familjen time, kam shtëpinë time, kam fëmijët e mi.

Eglantina: Kush është ajo vajzë që nuk do të kontribuojë?

Nëna e vajzave ka qenë 7 vite e paralizuar dhe ka ndërruar jetë prej një viti e gjysmë. Valbona tregon se ishte ajo që e mori nënën e saj nga vendlindja në Roskovec për në Vlorë, në mënyrë që t’i ofronte më shumë kujdes spitalor.

Valbona: Kam dy vjet që nuk flas me motrën vetëm për këtë çështje.

Eglantina: Ti e di shumë mirë moj motër që mua më kanë vjedhur moj motër, më kanë pirë gjakun moj motër!

Valbona: Ç’më duhet mua? Po pse ta pinë ty gjakun, duhet të më pish ti mua gjakun?/

“E kam pikë të dobët”, Eni Çobani flet për babanë e ndjerë: Ai e di që e kam dashur pafund

Nisur nga konflikti i “Shihemi në Gjyq”, ku dy motra ndodhen përballë njëra-tjetrës për shkak të detyrimit për nënën e tyre, Ardit Gjebrea merr shkas për t’i drejtuar një pyetje Eni Çobani. Moderatori i programit “E diela shqiptare” në Tv Klan e vendos ndërmjetësen në pozitën e dy motrave dhe i bën një pyetje fare të thjeshtë, por që e emocionon fort kolegen e tij të rubrikës.

Ardit Gjebrea: Çfarë do bënit ju zonja Eni për babain po ta kishit sot? Do ta kishit këtë diskutim me vëllain?

Eni Çobani: Jo, kurrë. Asnjëherë. Më prek gjithmonë në një pikë që ti e di që unë e kam pikë të dobët dhe në qoftë se vuaj një gjë në ditët në vazhdim, e vuaj pikërisht se thosha do t’i jepja akoma dhe më shumë dashuri, do kisha më tepër mundësi, do ta shëtisja më shumë se për ta dashur ai e di që e kam dashur pafund. Por nuk e kam këtë mundësi, sot kam vetëm një mundësi që i shkoj atje ku ai është përjetësisht dhe e shikoj shpesh në fakt.

Ardit Gjebrea: Por të paktën reflektoni për nënën.

Eni Çobani: Patjetër. Nëna është dashuria ime e jashtëzakonshme. Mami është gjithmonë atje, është në anën tjetër që na shikon të dyve, edhe është një dashuri dhe unë jam me fat që e kam akoma në jetë dhe e kam një zonjë të vërtetë.

Ndërsa në studio hyn Eglantina, motra e Valbonës, që bën një përshëndetje plot energji, Eni Çobani drejton dy fjalë të sinqerta për Gjebrean.

Eni Çobani: Arditi gjithmonë di të emocionojë. Më emocionoi mua të parën, tani mendoni se ç’do bëhet me juve në vazhdim, si një djalë shembullor i dy prindërve të tij, kështu që një duartrokitje edhe për Arditin sepse s’është ndarë kurrë nga prindërit dhe kjo është vërtet një vlerë. Është një vlerë e jashtëzakonshme, përpos detyrimit, por…

Ardit Gjebrea: Është ajo që thatë ju, që gjithmonë mund të bënim më shumë, vetëm kur nuk i kemi, ndaj reflektoni dhe do reflektojmë edhe nga ajo që do dëgjojmë sot.

E Diela Shqiptare – “Kënga Magjike”- #feeltheenergy

“Më kanë bërë të kem lot në sy”, Xhesika Polo tregon për dhimbjen që solli këngën “Lotët e mi”

Xhesika Polo ka marrë disa çmime të rëndësishme në “Kënga Magjike” në konkurrimet e saj të mëparshme. Në këtë konkurrim të shtatë të saj ajo thotë se ndihet si e ringjallur dhe se numrin 7 e shikon si një numër fati.

Kënga më të cilën merr pjesë këtë vit është bashkëpunim i saj, i të vëllait Marko Polo dhe i Alban Ramosaj, të cilët të tre realizuan “Lotët e mi”. Kjo këngë sipas këngëtares është për të gjithë ata që i kanë sjellë asaj lot.

Ardit Gjebrea: Lotët e tu kanë përmbytur tekstin e kësaj kënge. Kur e këndon, e imagjinon, e ndien, apo gjithçka është e menduar që më parë me detaje?

Xhesika Polo: Le të themi që është e jetuar, jo vetëm e menduar, duke qenë se kam pasur një periudhë shumë të vështirë këto vitet e fundit dhe për mua kjo këngë ka shumë rëndësi, se për herë të parë unë po flas dhe po mendoj atë që kam ndier vërtetë. Domethënë dhimbje, vuajtje…

Ardit Gjebrea: Kush ishte?

Xhesika Polo: Nuk po them… shiko se kjo pjesa e tekstit është pak keqinterpretuese se nuk është kënduar vetëm për një person është kënduar për shumë njerëz që mua më kanë bërë të kem lot në sy, disa me dashje dhe disa pa dashje.

“Kalimtar” që ka lënë gjurmë në jetën e Anxhela Peristerit? Këngëtarja jep përgjigjen…

Anxhela Peristeri vjen për herë të shtatë në “Kënga Magjike” në Tv Klan. Këtë herë ajo vjen me këngën e titulluar “Kalimtar”. Por a ka pasur kalimtarë që kanë lënë gjurmë në jetën e këngëtares? Ajo përgjigjet se po, ka pasur, por edhe ka qenë vetë e tillë.

Në tekstin e këngës së saj thuhet se as këtë herë nuk ka altar, gjë që i ka bërë përshtypje Ardit Gjebreas dhe “e ngacmon” këngëtaren për këtë frazë, duke e pyetur nëse ka altar për të, pyetje të cilës ajo i është përgjigjur “edhe mund të kem patur edhe mund të kem edhe mund të dua të kem, nuk e di”.

Ardit Gjebrea: Le të ndalemi pak te fabula e këngës tënde. Në jetën tonë, ka momente dhe njerëz kalimtarë. A ka kalimtarë që lënë edhe gjurmë, për shembull në jetën tënde?

Anxhela Peristeri: Patjetër që ka kalimtarë që lënë edhe gjurmë, por edhe ne jemi kalimtarë që lëmë gjurmë në jetën e të tjerëve.

Ardit Gjebrea: A të vjen keq që kanë qenë kalimtarë dhe jo stabël?

Anxhela Peristeri: Jo, besoj se çdo gjë është e shkruar kështu që na duhen edhe kalimtarë që të krijojmë këngë të bukura.

Ardit Gjebrea: Ti këndon këtë vit as këtë herë nuk ka altar, si qëndron puna? Të pyesim autorin e tekstit, kush e ka shkruar këtë këngë?

Anxhela Peristeri: Tekstin e kam shkruajtur vetë.

Ardit Gjebrea: Atëherë po të pyesim ty, pse as këtë herë nuk ka altar?

Anxhela Peristeri: Faktikisht, as këtë herë nuk ka altar, jo për mua, për gocat e tjera..

Ardit Gjebrea: Ti ke patur, ke apo do kesh altar?

Anxhela Peristeri: Po tani edhe mund të kem patur edhe mund të kem edhe mund të dua të kem, nuk e di.

Ardit Gjebrea: E kuptuat pra është çështje kalimtarësh.

Anxhela Peristeri: Megjithatë Ardit nuk është altari i rëndësishëm në jetë.

Ardit Gjebrea: Është e vërtetë.

Anxhela Peristeri: E rëndësishme është të gjesh njeriun e duhur dhe të jetosh me të deri sa të plakesh./tvklan.al