E Diela Shqiptare – Emisioni 7 Maj 2023

“Të Panjohurit” – ALBA BARDHI

“Shihemi në gjyq”- Konflikti i baxhanakëve

“Kunata ime s’e di që ai ka ardhur këtu sot e jo më për lekët”, Andoni nxjerr ‘zbuluar’ baxhanakun

Deri në fund të seancës së ndërmjetësimit të “Shihemi në Gjyq” nëTv Klan, Koço është stoik në qëndrimin e tij se nuk i ka asnjë borxh Andonit. Eni Çobani bën me dije këtë të fundit se mund të hapë një proces gjyqësor për mashtrim dhe të gjejë prova si mesazhet apo telefonatat për të provuar se baxhanaku i detyrohet 5 milionë Lekë që ia ka dhënë 6 vite më parë.

Nga ana tjetër, moderatori i programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Ardit Gjebrea nis të pyesë Andonin për raportin që ka gruaja e tij me motrën, pra bashkëshorten e Koços. Duke qenë se asnjë familjar i brezit të parë nuk mund të dëshmojë në favor të Andonit, një opsion mund të ishte kunata e tij. Papritur, rezulton një tjetër e fshehtë nga ana e Koços.

Ardit Gjebrea: Si shkon gruaja jote me gruan e Koços se janë motra?

Andon: Shumë mirë shkojnë.

Ardit Gjebrea: Meqenëse bashkëshortja jote nuk mund të jetë dëshmitare, mund të jetë bashkëshortja e Koços?

Andon: Bashkëshortja e Koços është në Selanik.

Ardit Gjebrea: Po, por ajo e di që ju i keni dhënë 5 milionë Lekë?

Andon: Atë s’e di unë, e di ai.

Ardit Gjebrea: Po ti s’i ke thënë ndonjëherë kunatës? Bashkëshortja jote e di që ti i ke dhënë 5 milionë, por bashkëshortja jote e ka motër gruan e Koços.

Andon: Po.

Ardit Gjebrea: Atëherë nuk mund të flasin dy motrat bashkë se është e pamundur që…

Eni Çobani: S’i kanë ngatërruar këta.

Ardit Gjebrea: E di, e di por për sa kohë që e di bashkëshortja, mund t’i thotë motrës që… ose në gjithë këto vite do ketë rënë njëherë muhabeti që shiko se ai burri yt na ka 5 milionë Lekë borxh apo jo?

Eni Çobani: Koço, je i vendosur, na shikon drejt e në sy që nuk i ke marrë?

Ardit Gjebrea: Unë po pyes dhe them është e pamundur në një borxh që diskutohet prej shumë vitesh, motrat të mos flasin me njëra-tjetrën.

Andon: Zonja Eni, zoti Ardit, e shoqja e këtij nuk e di që ka ardhur këtu sot dhe jo të dijë për punën e lekëve.

Ardit Gjebrea: Mirë atëherë, paska probleme të tjera, nuk e dija dhe mua m’u duk e natyrshme… e kuptova, kërkoj ndjesë.

“Të dija baxhanak e jo batakçi”, debati në studio: S’ka sot baxhanak, edhe vëllai ta dredh!

Koço vazhdon ta mohojë borxhin prej 5 milionë Lekësh që i detyrohet baxhanakut të tij, Andonit. Ky i fundit, tregon në “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan se paratë kanë ardhur nga një punë shumë e mundimshme. Duke u kapur pas faktit që Andoni s’ka asnjë dokument për ekzistencën e borxhit, Koço i thotë se nuk i duhet besuar as vëllait e jo më baxhanakut.

Andon: Ore zotëri, unë e di si kam punuar në ndërtim ore! Hipja në kat të pestë për të suvatuar e soletën në kat të pestë dhe e ngisja…

Koço: Ke dokument që të ma faktosh mua që i kam dhënë filanit lekë? Jo 5 milionë, por edhe 15 apo 25.

Andon: Unë të dija baxhanak, nuk të dija kaq mashtrues e kaq batakçi.

Koço: Mund të thuash edhe 15, dokumenti njihet sot.

Andon: Nuk ta bëra me dokument o zotëri se të dija njeri, të dija baxhanak por ti jo baxhanak, por batakçi.

Koço: S’ka sot baxhanak e vëlla, sot ta dredh edhe vëllai dhe motra ta dredh. Unë jam në dilemë tjetër, ti më nxjerr borxhe mua. Përralla me mbret!

“Je paguar nga ime motër”, Koço akuzon baxhanakun për një aleancë të fshehtë

Në vitin 2017, Andoni i dha si hua 5 milionë Lekë baxhanakut të tij, Koços me të cilin përballet sot në “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan. Paratë ishin kursime të Andonit nga puna e tij në ndërtim në Greqi dhe Koço i kishte premtuar se do t’ia kthente deri në fund të vitit.

Për shkak të lidhjes familjare, Andoni nuk ka bërë asnjë dokument si dhe i ka thënë se mund t’ia kthejë edhe në fund të vitit 2018. Pikërisht në këtë vit, Koço rikonstrukton një dhomë në fshatin Rehovë dhe Andoni e pyet pse kjo nuk ka ndodhur më herët pasi baxhanaku refuzon se e ka marrë borxhin por ndërkohë ka rregulluar këtë pronë gjatë së njëjtës hapësirë kohore.

Njëkohësisht, Koço akuzon baxhanakun e tij se ai është paguar nga dikush për t’i kërkuar këto para.

Koço: Unë jam në gjyq me zonjën për punën e shtëpisë për atë dhomë që thua ti atje, ti thua i kam dhënë lekë…

Andon: Atë dhomë do ta marr unë tani ore! Në vend të dhomës do më japësh lekët dhe tokat që ke atje! Pjesën tënde do ta marr unë.

Koço: Kur ta fitoj me gjyq atë pronë atje, atëherë do dalë e drejta. More vesh apo jo?

Andon: Bëj ç’të duash ti me njerëzit e tu, ti bëj ç’të duash. Mua më jep paratë ose të marr dhomën.

Koço: Ti je i vënë, je i paguar nga dikush që më akuzon mua për këtë gjë. Ti je i paguar.

Andon: Jam i paguar?

Koço: Po. Fund e krye. Ja ta them unë!

Andon: Nga të jem i paguar unë ore? Unë ta jap me dorë, ti s’ma kthen as me opingë 6 vjet? E hodhe hallin ti ore zotëri.

Mes toneve të ashpra dhe ofendimeve ndaj njëri-tjetrit, Koço sërish i thotë Andonit se “e ka planifikuar” të gjithë situatën. Ai pretendon për një aleancë mes motrës së tij, Eftalisë dhe baxhanakut, Andonit.

Eni Çobani: Po pse e akuzon të paguar? Kush e ka paguar?

Koço: Dikush tjetër.

Eni Çobani: Kush pra?

Koço: Kuptohet ajo kush e ka mësuar, e ka vënë këtu, e ka sjellë në gjyq. Zonja, Eftalia.

Andon: Kush? Për kë mo? Për tët motër o? Ajo në punë të vet, ç’më duhet mua?

Koço: Ajo të ka paguar. I kam dhënë borxh thua e andej këtej.

Sipas Koços i cili është në një konflikt me motrën e tij, Eftalinë për dhomën në Rehovë, Andoni është paguar prej saj që ta akuzojë se paratë që ai ka kryer ndërtimet kanë qenë borxh ndaj tij.

Koço: Dhomën çdo gjë që i kemi bërë atje, i kemi bërë me interesat tona.

Eni Çobani: Po lekët, si i bëre lekët?

Koço: Për ta përfituar pronën për vete zonja Eftali bën një testament të dytë dhe e rrëzon testamentin e parë për ta hedhur pronën për vete.

Ardit Gjebrea: Po testamenti i parë i kujt ishte?

Koço: Testamentin e parë e bëri babai kur ishte gjallë dhe të dytin kur ishte gjallë, por e mashtroi.

Ardit Gjebrea: Dhe cili ishte testamenti i parë?

Koço: Testamenti i parë u bë në moshën 82 vjeç kur ishte babai.

Ardit Gjebrea: Dhe çfarë thoshte ky testament?

Koço: Testamenti mes të tjerash thoshte lëshoj këtë testament në favor të tre fëmijëve dhe pasurinë time ua lë trashëgimtarëve, vëllait, motrës dhe mua.

Eni Çobani: Ju flisni për testamentin e vitit 2013?

Koço: 2013.

Eni Çobani: Po, shumë mirë dhe është e vërtetë.

Koço: Një shtëpi, truaj dhe tokë. Në shtëpi nga një dhomë secili. Kjo tani e hedh poshtë, edhe truall thotë kaq, edhe tokë nga kaq dylymë, e përcakton shumë mirë babai. Kjo tani për ta bërë shtëpinë komplet të sajën bën një testament tjetër pas 4 vjetësh, e mashtron babain.

Baxhanaku i kërkon 5 milionë Lekët që i detyrohet, Koço refuzon: Je kumarxhi e mashtrues!

Andoni ka thirrur në “Shihemi në Gjyq” baxhanakun e tij për t’i kërkuar që t’i kthejë një borxh që ia ka dhënë në vitin 2017. Andoni thotë se bëhet fjalë për 5 milionë Lekë, të cilat Koço refuzon se i ka marrë. Sapo Koço hyn në studion e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan shprehet se ky borxh është një akuzë ndaj tij dhe se Andoni kërkon një mënyrë që të justifikohet te familja e vet për paratë.

Ardit Gjebrea: Ju ka dhënë Andoni para apo jo?

Koço: Andoni para mua? Ç’janë këto akuza?

Andon: Çfarë thua? Në Qershor 2017, nuk të kam dhënë unë 5 milionë Lekë që kam ikur nga Leskoviku, kam ikur në Korçë…

Koço: Ç’i ke këto shpifje ti ore gënjeshtar? Ore mashtrues!

Andon: Nuk jam mashtrues unë! Lekët që të dhashë më the që brenda 2017 do t’i jap!

Koço: Këto janë akuza fillim dhe mbarim!

Andon: Thashë në 2018 m’i jep! As në 2018, vajti 2023…

Koço: Ti je një kumarxhi dhe i ke lozur kompjuter lekët…

Andon: Se ç’jam unë, ty nuk të duhet gjë! Mua më jep paratë!

Koço: Sot do t’i shfajësohesh familjes për veprimet që ke bërë kaq kohë.

Andon: Faji im që s’ta dhashë me dokumente duke qenë se ishim baxhanakë, nuk ta bëra me dokument.

Koço: Do t’i shfajësohet familjes për ato që thotë!

Ka një mesazh për ty – Matilda nuk është vetëm

“Forca Matilda”, mësuesja e diagnostikuar me tumor surprizohet nga koleget

Matilda është një mësuese në shkollën “Kongresi i Manastirit” e cila ndodhet në mes të një beteje me një tumor. Ndaj, për t’i dhënë forcë, mbështetje e kurajë 4 koleget e saj kanë ardhur për t’i thënë disa fjalë zemre në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan.

Donika: Matilda, përshëndetje e dashur!

Matilda: Faleminderit, përshëndetje!

Donika: Ne kemi ardhur këtu për të të thënë që këtë betejë që ti ke nisur do ta vazhdojmë së bashku dhe do ta fitojmë së bashku sepse ne jemi një familje. Të duam të fortë, të qeshur, gazmore si gjithmonë!

Matilda: Faleminderit!

Manushaqe: Siç ia dola unë mbanë dhe siç ia kanë dalë shumë e shumë të tjerë, kështu që besoj ti je ndër ato që lufton dhe e sfidon këtë luftë që kemi përpara.

Flutura: Përshëndetje Matilda! Je shumë e rëndësishme për ne! Ne të duam fort, ti e di. Jemi me ty gjithmonë, do të të mbështesim gjatë gjithë kohës. Forca Matilda!

Matilda: Faleminderit!

Ermelinda: Matilda, pavarësisht sfidave që jeta ty të ka dhënë, të ka përballur je bërë ti një shembull konkret për ne force e kurajo që çdo gjë në këtë jetë përballohet. Dhe jam shumë besimplotë që ti e ke kaluar këtë sfidë.

Përqafimi mes kolegeve bëhet një grupim gjigand sepse stafi i shkollës, drejtoresha dhe një pjesë e mirë e nxënësve që gjatë kësaj kohe kishin qëndruar në publik zbresin në skenë duke i treguar sërish mësuese Matildës se rrethohet nga shumë dashuri.

Mësuesja që mposhti kancerin: Familjarët u qethën tullë, te nxënësit shkoja me kapuç

4 mësuese nga shkolla 9-vjeçare “Kongresi i Manastirit” kanë ardhur në “Ka Një Mesazh Për Ty” për t’i dhënë forcë koleges së tyre, Matildës. Së fundmi, Matilda është diagnostikuar me tumor dhe Ermelinda, Donika, Manushaqja dhe Flutura duan t’i bëjnë me dije publikisht në “E Diela Shqiptare” në Tv Klan se ajo ka shumë mbështetje dhe dashuri përreth në mënyrë që t’i japin forcë për të mposhtur sëmundjen.

Mes 4 kolegeve, Manushaqja e ka përjetuar vetë sëmundjen që ka sot Matilda. 3 vite më parë ajo u diagnostikua me tumor dhe ndoqi rrugëtimin e vështirë të shërimit, i cili shpesh e bënte të ndihej edhe e shkurajuar. Në këto momente të vështira ajo gjeti përkrahjen e familjarëve të cilët për t’u solidarizuar me të u qethën tullë.

Manushaqe: Jam nënë e 6 fëmijëve, kam 5 vajza dhe një djalë në fund.

Ardit Gjebrea: T’i kesh me jetë!

Manushaqe: Para 3 vitesh, 6 muaj para se të më shfaqej sëmundja, vajta që të bëja mamografinë bashkë me motrën time. Ndenjëm në radhë sepse ishte koha shumë e shkurtër dhe do shkoja në mësim tek nxënësit kështu që e lashë, e anashkalova, thashë do shkoj një ditë tjetër. Kështu që kaluan ditët dhe unë ika në Angli tek fëmijët, më doli viza dhe vajtëm atje.

Një ditë të bukur u ngrita në mëngjes dhe kur pashë veten time në gjoksin e djathtë, një gjëndër që të them të drejtën edhe unë u shokova. Erdha këtu në Shqipëri, më ekzaminuan, më diagnostikuan dhe njëkohësisht bëra edhe operacionin.

Pas operacionit dihet që është një sfidë edhe më e madhe sepse vjen kimioterapia, unë e mora veten shpejt pas operacionit dhe fillova kimiot. Ama kimiot ishin shumë të vështira, unë bëja kimio dhe shkoja futesha atje në atë krevatin tim dhe mbyllesha në vetvete. Nuk doja as tim shoq, asnjë nuk doja ta shikoja.

Ardit Gjebrea: Po në shkollë?

Manushaqe: Unë kisha flokë shumë të gjata gjithmonë, për periudhën e kimios. Në një kohë kur shikoja flokët e mi që ishin në jastëk, ishte shumë e vështirë por unë i mposhta të gjitha. Erdhi momenti dhe fëmijët, dhëndrat të gjithë nga unë për flokët… ata u qethën dhe u bënë tullë që të më jepnin përkrahje, të më jepnin forcë.

Ardit Gjebrea: Edhe ata u qethën tullë. Të gjithë?

Donika: Po, të gjithë fëmijët dhe dhëndrat u qethën që të më përkrahnin, të më jepnin forcë. Pastaj erdhi momenti që unë mbarova kimiot, 8 kimio kam bërë, të gjitha njëra pas tjetrës.

Manushaqja shton se ishin mjekët ata që këmbëngulën që ajo t’i kthehej punës në mënyrë që të ndryshonte rutinën. Këtë moment ajo e kujton si vendimin më të mirë.

Manushaqe: Në kokë vendosa një kapuç që e kam të fiksuar që tani dhe vajta te koleget, te kolektivi, ku të gjithë më pritën, më buzëqeshnin, më mbanin afër, më qeshnin me fjalët dhe ëmbëlsinë e tyre siç e kanë zyshat dhe unë u ndieva shumë, shumë mirë, shumë e lumtur, më iku komplet ajo monotonia që kisha në shtëpi dhe u ktheva në punë.

Ardit Gjebrea: Po nxënësit?

Manushaqe: Mendoja si do përballesha me nxënësit kur u futa në klasë. Ata kur më panë me kapuç thanë “ua zysha, sa e bukur, sa moderne qenke bërë!” Më kanë mbështetur edhe nxënësit, edhe prindërit, edhe stafi drejtues dhe sidomos koleget në çdo moment unë kam qenë shumë e përkrahur dhe shumë krenare që unë isha pjesë e stafit dhe e kolektivit ku unë jam sot që vazhdoj edhe sot e kësaj dite.

Ka një mesazh për ty – Premtimet e Gabrielit

Fëmijët ‘listojnë’ premtimet, prindërit kanë vetëm një kërkesë

Gjatë tregimit të Aurelës dhe Gabrielit, motër e vëlla në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan ata theksuan sa të ndryshëm janë nga njëri-tjetri.

Aurela, 13 vjeçe, është e qetë dhe e përmbajtur, ndërsa Gabrieli i cili është një vit më i madh, u shpreh se ka shumë kapriço. Ai blen veshje online rreth 5-6 herë në muaj, shkon te berberi 3-4 herë në muaj, del shpesh, nuk është shumë i angazhuar në shkollë dhe shpesh nëna e tij duhet të paraqitet në zyrën e drejtorisë për prapësirat e të birit.

Kjo është arsyeja pse ata kanë ftuar prindërit e tyre, Gramozin dhe Onën sepse ndiejnë se duhet t’iu premtojnë se do të bëhen më të mirë. Këtu shtohet edhe fakti që në Qershor, e gjithë familja do të shpërngulet përfundimisht nga Tepelena në Greqi dhe do të ketë një jetë të re. ‘Listën’ e premtimeve e nis Gabrieli duke qenë se e përshkruan veten si më problematik.

Gabriel: Premtimi i parë është që nuk do ju bezdis aq shumë në shkollë sepse kohët e fundit vetëm në drejtori ke ngelur.

Gramoz: Mamaja, se unë jam në Janinë.

Gabriel: Premtimi i dytë, e di që kur vete në Greqi meraku juaj është shkolla sepse çfarë do bëjmë në të ardhmen, pa shkollën nuk bën asgjë. Do mundohemi që të mësojmë, nuk do jemi shumë problematikë. Premtimi i tretë është që nuk do të kërkoj shumë dalje, shumë qethje, shumë rroba, do mundohem. Premtimi i pestë është…

Aurela: I katërt.

Gabriel: I katërt? Premtimi i katërt…

Ardit Gjebrea: Atë të katërtin kaloje, shko tek i pesti.

Ona: E mban në xhep atë.

Gabriel: Premtimi i katërt do jetë që do jem gjithmonë pranë jush dhe nuk do rri shumë në telefon.

Gramoz: Ja t’i shikojmë premtimet.

Ona: Do ta sjellim këtu prapë po s’i mabjti.

Ardit Gjebrea: Patjetër.

Gabriel: I thashë unë Ardit se Aurela s’ka ndonjë premtim për të lënë se… vetëm të mësojë pak më shumë.

Ardit Gjebrea: Cili është premtimi i Aurelës pra?

Aurela: Të përkushtohem pak më shumë në mësime dhe të mos lë shkollën pas dore në Greqi.

Gabriel: Edhe se babi e ka fiksim, se Aurela bën video në Youtube dhe i ka fiksim ato videot në Youtube të Aurelës dhe i shikon çdo javë.

Ardit Gjebrea: Tani unë jam shumë kureshtar të di çfarë kërkon mami dhe babi nga ju. Po ju çfarë i kërkoni? Keni rastin që t’jua thoni fëmijëve tuaj.

Gramoz: Të bëhen të mirë, të marrin shkollë, të vazhdojnë jetën e tyre. Këto ka kënaqësi prindi.

Ona: Asgjë tjetër nuk duam.

“Ke sjellë ndonjë lek?”, pyetja e parë që 14-vjeçari i bën të atit kur kthehet nga Greqia

Aurela dhe Gabrieli janë motër e vëlla, 13 dhe 14 vjeç të cilët kanë ardhur nga Tepelena për t’iu dhënë një mesazh prindërve në “Ka Një Mesazh Për Ty”. Fëmijët treguan në rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan se kanë lindur në Greqi dhe kanë jetuar atje deri në moshën 5-vjeçare. Më pas janë kthyer, kanë blerë një shtëpi por babai i tyre vendosi të emigronte sërish në shtetin fqinj.

Gjatë kësaj kohe, nëna e tyre duhej të punonte dhe udhëtonte çdo ditë drejt Gjirokastrës si dhe kujdesej për fëmijët. Të dy shprehen se kanë një marrëdhënie të fortë me prindërit, por kanë preferencat e tyre lidhur me ta.

Aurela: Gjatë klasës së katërt qëndronim vetëm me vëllain sepse babi nisi të bënte letrat sërish nga e para dhe ishte pak e vështirë që t’i përballonte edhe shtëpinë, edhe letrat vetë ai. Kështu që mami vendosi që të shkonte në punë dhe ne qëndronim vetëm. Atë periudhë e kemi kaluar jo lehtë, sepse fëmijë… mami mbyllte punën në orën 4 dhe ne dilnim e prisnim në rrugë, në shi dhe mami gjithmonë na qortonte, por ne na dukej më mirë ta prisnim atje.

Ardit Gjebrea: Në çfarë ore shkonte mami në punë, si bëheshit gati?

Aurela: Shkonte në orën 6 dhe ne gati për shkollë bëheshin vetë.

Gabriel: Se punën nuk e kishte brenda në Tepelenë, ikte në Gjirokastër me autobus dhe kthehej sërish në në 4:15, 4:20.

Aurela: Ne dilnim në 4.

Gabriel: Rrinim 20 minuta që prisnim mamin.

Aurela: Kishte edhe raste që mami vonohej pasi duhej të mbyllte punën patjetër edhe mund të vinte edhe në 5.

Ardit Gjebrea: Më tregoni pak momentin kur e shihnit që zbriste nga autobusi.

Aurela: Me vrap, kush shkonte i pari.

Gabriel: Unë shkoja gjithmonë i pari sepse kam pasur vrap dhe na thoshte mami “kush vjen i pari e do më shumë mamin”. Unë vija i pari dhe motrës i ngelej hatri dhe thoshte “nuk duhen në këto mënyra, duhen në mënyra të tjera”.

Ardit Gjebrea: E vërtetë. Po marrëdhënia me babin?

Aurela: Unë kam një marrëdhënie shumë të ngushtë me babin dhe nuk mund të rri dot pa të. Gjatë kohës kur babi shkonte në emigrim, unë kam qenë vetëm 5 vjeçe dhe mbaj mend një fragment kur pyesja mamin pothuajse çdo ditë kur do të vinte. Të njëjtën përgjigje më kthente çdo herë, “nesër”. Kanë qenë kohët kur unë mezi prisja të flija gjumë, të prisja ditën e nesërme por prapë shikoja që babi s’ishte në shtëpi derisa mami e bëri pak si rrugë këtë dhe unë nuk e besova më. Kam qarë dhe kam thënë se babi nuk do të vinte më, derisa erdhi babi dhe nuk e përshkruaj dot emocionin kur e pashë.

Ardit Gjebrea: T’ju bëj një pyetje. Vjen babi nga Greqia, është ai momenti i parë që ju e përqafoni. Kush e përqafon i pari?

Gabriel: Aurela. (Aurela ngre dorën)

Ardit Gjebrea: Cila është pyetja e parë që i bën ti babit, Aurela?

Aurela: Pyetja ime e parë është nëse është lodhur, nëse ka ngrënë bukë…

Ardit Gjebrea: Pyetja jote e parë cila është Gabriel?

Gabriel: Ke sjellë ndonjë lek?

