E Diela Shqiptare – Emisioni 8 Tetor 2023

19:28 08/10/2023

#EDielaShqiptare nga #ArditGjebrea prej vitit 2008 në #TvKlan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë. Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim.

“Kujdes shëndetin”- Sëmundjet onkologjike, Liv Hospital

“Udha e Shkronjave”- STELA vs NINA

Kampionia në fuqi e javëve të kaluara, Nina, ndeshet sot me kampionen e javës së kaluar, Stela në formatin “Udha e Shkronjave”.

Parashikohet një përballje e fortë, por aftësia fjalëformuese dhe shkathtësia janë vendimtare në lojën ku nuk ka të humbur, por vetëm të fituar…

“Ka një mesazh për ty”- Dhëndër e nuse pas 50 vitesh

Letra dhe puthje të vjedhura, historia e dashurisë së ndaluar prej biografisë së keqe

Biografia e keqe e ka përndjekur Samiun përgjatë regjimit komunist. Ai shpjegon për “Ka Një Mesazh Për Ty” historinë familjare dhe plagën që ajo i ka sjellë më vonë. Babai partizan u martua me nënën e cila nuk kishte biografi të mirë dhe familja ishte e izoluar, pa miq e shokë.

Samiu tregon për rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan se pengesa e parë e biografisë ishte shkolla e shoqëria. Në fshatin ku jetonte arrin të marrë një gjysmë burse për mësues dhe t’i shpëtojë caktimit si bari dhensh.

Fshati ku e dërguan ishte 9 orë larg, në Radovickë të Ersekës. Samiu asokohe ishte 21 vjeç dhe e vetmja gjë që mendonte ishte puna, por takimi i papritur i një dite i ndezi një zjarr në zemër.

Sami: Kisha nxjerrë nxënësit në pushim, shikoj një vajzë, e gjatë me baluke, vjen me të gjithë të atin. Vjen i ati më thotë mua “Mirëdita!”, mirëdita! Thotë “dua kryetarin e këshillit sepse këtë çupën time e kanë caktuar infermiere në këtë fshat”. Ma bëri zemra Ardit, ah, thashë. Mirëpo thashë mos më ndodh si puna e dhelprës që shikon ata rrushtë e thotë s’janë të pjekur për mua.

Vajza që Samiu kishte takuar caktohet në fshat dhe çdo javë ajo vizitonte fëmijët e shkollës. Samiu guxon që një ditë t’i flasë përmes një letre.

Sami: Një natë qëndis një letër, por nja 6 faqe.

Ardit Gjebrea: Ti?

Sami: Me citate se atëherë këto shkruheshin dhe në fund i vë një zemër dhe i vë një shigjetë që po s’pranove, më vrit me shigjetën. Në kohën që hyn në klasë kjo, unë tak ia fus në xhep letrën. E pa ajo, por unë u mënjanova një çikë kështu. Pas 4-5 ditësh vjen, i bie xhamit te klasa dhe më thotë “do shkojmë në brigadë për të lexuar?” Se shkonim lexonim çdo ditë gazetën, kështu ishin rregullat atëherë. Shkuam rrugës, i thashë e lexove letrën? “E lexova”, tha “por do pyes njëherë prindërit” se kështu ishte atëherë. Po mirë i thashë, pyet njëherë prindërit, po prindërit s’duan, si do bëjmë? “Po s’deshën ata” tha, “s’bëhet”. Po mirë thashë, s’ka gjë. Shkon kjo në fshat, bisedon me të atin e me të ëmën, i thotë i ati “ta shikojmë njëherë”, thotë. Kur interesohen nga biografia i thotë i ati “është me biografi të keqe, do na futësh në sherr, do të përjashtojnë dajallarët” se kishte 9 dajallarë komunistë kjo, thotë “do të të përjashtojnë nga partia”. Vjen kjo më thotë “më ke gënjyer, nuk më ke thënë biografinë”.

Ardit Gjebrea: Ti nuk i kishe treguar asaj?

Sami: Jo, kisha frikë Ardit, aman. Do ngelesh pa martuar thoshin, ç’të bëja?

Ardit Gjebrea: Çfarë i the kur tha më ke gënjyer?

Sami: I thashë më fal. Vazhdojmë shoqërinë të paktën, s’ka gjë. Unë e bëra nga halli, nuk e bëra se doja të gënjeja, se doja të mashtroja.

Ardit Gjebrea: Edhe ti the po vazhdojmë kështu miqësi.

Sami: Në fund e binda.

Ardit Gjebrea: Prapë me letra apo me fjalë?

Sami: Me letra, me fjalë, me…

Ardit Gjebrea: Me të gjitha.

Sami: Duke ecur, duke shkuar për brigadë, atje i rrëmbeva një të puthur. Me zor, por thashë le të vejë ku të vejë.

Ardit Gjebrea: Çfarë bëri ajo?

Sami: Ajo nuk tha asgjë.

Ardit Gjebrea: Do t’i ketë pëlqyer.

Sami: Po, po.

E kërcënuan me 8 vjet burg, si triumfoi dashuria mbi njollën e biografisë

Gjatë regjimit komunist, Samiu ishte një prej atyre që konsideroheshin me “biografi të keqe”. I caktuar si mësues në një fshat të largët, atje u dashurua me infermieren që ndryshe prej tij, nuk e kishte këtë “njollë”. Historia e dashurisë së tyre, e rrëfyer në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan i rezistoi edhe sfidave të sistemit për t’u finalizuar në Korrik 1973.

Sami: Ishte data 25 Korrik. Mbarova punën prodhuese që punonim dhe i them nesër unë do të iki. Më thotë mua “do të vij edhe unë me ty”. Ardit, po të kishte edhe më lart se kjo mund të hidheshe e ta kapërceje nga gëzimi. I them hajde shkojmë te kryetari i këshillit që ti marrësh leje edhe ti, dorëzojmë shkollën dhe ambulancën. Shkuam te kryetari i këshillit, thotë “po, meqë duheni”, i thotë sekretarit të këshillit “do t’i shoqërosh nesë se mos na ndodh gjë rrugës, do t’i shoqërosh deri në rajonin e policisë”. Në mëngjes herët na shoqëroi, na shpuri atje. Kësaj i tha “futu në spital”, kurse mua më shpuri në rajon policie.

Ardit Gjebrea: Po pse?

Sami: Dhashë deklaratë që nuk e kam dhunuar, nuk kam përdorur forcë, nuk e kam rrëmbyer.

Ardit Gjebrea: Ah, e kuptova. Meqenëse ajo erdhi me ty. Po prindërit e saj çfarë bënin gjatë kësaj kohe?

Sami: Nuk dinin gjë.

Ardit Gjebrea: Aha! Kjo nuk iu kishte treguar?

Sami: Jo, nuk iu kishte treguar. Atëherë e thërrasin këtë, por u tremba, thashë do ma kthejë fjalën këtu dhe më thotë ai i plotfuqishmi do dënohesh deri në 8 vjet burg. Kur më tha 8 vjet unë thashë… (hap krahët), “i ke mashtruar”. U tremba Ardit. E shikoj, i thotë atij policit “shko e merre vajzën në spital”. Vete e merr ai, e futën brenda mua më nxorën jashtë. E pyetën këtë. Ato fjalë që kisha thënë unë, ato fjalë tha edhe kjo. “Unë burrë desha, burrë do marr” tha. Më thërret ai, kur më thirri ai që “hajde firmos se është dakord edhe kjo”, tha “nesër do lajmërojmë vëllezërit, do lajmërojmë familjen që çupa mori burrë, mos kini merak”. Na shoqëruan deri në fshatin tonë ku ishim.

Ardit Gjebrea: Që nga ajo ditë ajo u bë gruaja jote?

Sami: U bë gruaja ime.

Ardit Gjebrea: Deri sot?

Sami: Deri sot.

Samiu shton se martesa me bashkëshorten ndikoi disi pozitivisht në biografinë e tij. Megjithatë, jeta për ta ishte e vështirë sepse fillimisht jetuan për 4 vite në një fshat ku lindën dy vajzat, në një dhomë 9 metra katrorë. Prej andej u vendosën në një fshat tjetër ku iu dhanë një dhomë 32 metra katrorë në të cilën erdhi në jetë edhe i biri.

Dashuria e përndjekur nga lufta e klasave, 3 pengjet dhe dëshira e vetme e Samiut

Njolla e biografisë së familjes ka qenë gjithmonë një peshë për Samiun gjatë viteve të diktaturës. Ai u dashurua me Mbarimen, familja e së cilës nuk përndiqej nga një histori e tillë e madje të dy arritën të jetonin një histori të bukur dashurie e vështirësish, për të cilat rrëfeu gjatë “Ka Një Mesazh Për Ty”.

Në rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan Samiu tregoi se si në 4 vitet e para të martesës jetuan në një dhomë 9 metra katrorë në një fshat e aty u bënë prindër të dy fëmijëve. më vonë, jetuan në një dhomë 32 metra katrorë dhe në familje u shtua djali. Pas ardhjes në Tiranë në vitet ’90, jetuan në një shtëpi nga shoqatat por prej vitit 2000 jetojnë me qira.

Për të gjitha këto arsye, Samiu ka tre pengje dhe një dëshirë për të cilat e ka thirrur shoqen e jetës.

Sami: Pengu i madh është sepse nuk u martuam si gjithë moshatarët tanë, të vishja kostum dhëndri dhe ajo të vishej me fustan të bardhë, të kishte dasmorë, të kishte valle, të kishte këngë, të kishte dolli. S’patëm sepse mbi atë rëndoi pesha e madhe e luftës së klasave, Ardit Gjebrea. Pengu i dytë është që nuk munda t’i siguroj një banesë të mirë, për të dhe për fëmijët dhe jetoj edhe sot me qera. Pengu i tretë është ajo këndonte aq shumë bukur këngët popullore, vallet popullore kolonjare dhe nuk e merrnin në festivale folklorike në Gjirokastër sepse ishte burri me biografi të keqe politike. Dhe dëshira ime e madhe është, do t’i ulem në gjunjë këtu, të vdes para saj, të vdes në duart e saj dhe në kraharorin e saj!

Ardit Gjebrea: Këto janë punët e Zotit, ai e di.

Sami: I lutem Zotit, me shpirt i lutem dhe them se do të ma dëgjojë këtë lutje.

50 vite së bashku, Samiu gjunjëzohet para shoqes së jetës: Uroj të vdes në duart e tua!

Një dashuri e jetuar mes diktaturës, vështirësisë, sëmundjes dhe shëndetit. Samiu dhe Mbarimja i janë betuar për dashuri të përjetshme njëri-tjetrit dhe prej 50 vjetësh, e mbajnë njëri-tjetrin në të mirë e në të keq.

Në rrëfimin e tij gjatë “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Samiu renditi edhe brengat e tij lidhur me bashkëshorten. Dashuria ndaj saj është arsyeja që ai e ka sjellë për t’i shprehur çfarë ajo e ka bërë të ndiejë e të jetojë përgjatë viteve të tyre.

Sami: Mirëdita dashuria ime e pafund! Të kam sjellë në këtë emision për të të treguar dashurinë e madhe, besnikërinë, ndershmërinë dhe sinqeritetin që kam patur, kam dhe do të kem deri në vdekje karshi teje. I faleminderit Zotit që të solli në jetën time! Më lumturove jetën! Ne jemi martuar më 26 Korrik të vitit 1973, ditë e enjte ka qenë, por nuk u martuam si gjithë të tjerët me dasmë. Te ne munguan dasmorët. Nuk u veshe ti me fustan të bardhë, as unë me kostum dhëndërie. Nuk pati këngë, valle, dolli, krushq por ti i mposhte të tëra ato me dashurinë që tregove për mua dhe unë derisa të jem gjallë them do të dua.

Ti kishe mundësi të merrje një burrë më të mirë në qytet, me shtëpi, me ekonomi më të mirë, të punoje në spital, por për hir të dashurisë i hodhe poshtë ato, erdhe me mua dhe jetove në kushte shumë të vështira ekonomike, në dhoma 9 metra katrorë, 32 metra katrorë dhe vetëm ti dite t’i rregulloje, t’i sistemoje aq bukur që neve të mos na mungonte asgjë. Lindëm dhe rritëm 3 fëmijë dhe i bënim me planifikim fëmijët që unë të kisha pushimet verore kurse ti të merrje lejen e paralindjes dhe të lindjes për t’u shërbyer fëmijëve të dy së bashku. Ti punove 22 vjet bashkë me mua në ato fshatra, punove ditën, natën, në shi, në dëborë, në breshër. Më ke bërë krenar princesha ime e vërtetë!

Ardit Gjebrea: Mbarime! Mendon që do gjeje një bashkëshort më të mirë?

Mbarime: Asnjëherë!

Ardit Gjebrea: Nuk ka më të mirë!

Sami: Ti ke vuajtur shumë nga unë sepse unë sëmuresha çdo ditë, çdo muaj në spital. Më ke qëndruar te koka, më ke shërbyer si nëna fëmijës dhe lotët binin mbi faqet e mia, megjithëse ishin injektuar morfina dhe atropina për të më vënë në gjumë 24 orë, i hapja sytë dhe të ktheja përgjigje të dua. Gjatë këtyre 50 vjetëve kam 3 pengje dhe 1 dëshirë, por tani do ulem në gjunjë karshi teje. Pengu i parë është që nuk u martuam me fustan të bardhë e kostum dhëndëror, pa krushq.

E dyta, peng është sepse nuk munda gjatë këtyre 50 vjetëve që të siguroj një ndërtesë që të jetonim ti, unë dhe fëmijët tanë por jetojmë edhe sot e kësaj dite me qira. Pengu i tretë është se ti këndoje shumë bukur këngët dhe vallet e zonës tonë dhe nuk të merrnin në Festivalin e Gjirokastrës sepse mbi ty rëndonte biografia e burrit. Dëshira ime e fundit është, i lutem Zotit të vdes para teje, të vdes në duart e tua dhe në kraharorin tënd. Të dua pafundësisht.

Mbarime: Edhe unë!

Realizohet dasma e munguar, çifti vishet nuse e dhëndër në 50-vjetorin e martesës

Më 26 Korrik 1973, Samiu dhe Mbarimja u lidhën në martesë. Rrethanat e kohës nuk ishin në favorin e tyre, Samiu ishte me “biografi të keqe” ndërsa ajo vinte nga një familje e mirë. U bënë prindër të 3 fëmijëve, punuan dhe qëndruan krah njëri-tjetrit në çdo vështirësi e sfidë.

Por gjatë “Ka Një Mesazh Për Ty”, Samiu tha se një prej pengjeve më të mëdha të tij është se nuk mundën të martoheshin me një dasmë, të visheshin si nuse e dhëndër e të gëzonin.

Këtë peng, “E Diela Shqiptare” në Tv Klan e ktheu në një dëshirë të realizuar 50 vite pas martesës së tyre. Publiku u nda në anën e nuses dhe të dhëndrit, të cilët më në fund mundën të shijonin ditën e tyre.

Dasmës iu bashkua edhe vajza e madhe e Samiut dhe Mbarimes, shoqëruar nga dy fëmijët e saj për të fryrë qirinjtë e dashurisë dhe për të nisur ahengun e festën.

“Ka një mesazh për ty”- Një vëlla i veçantë

U prek nga kanceri i gjirit, rrëfimi i Zamirës: Vëllai mendoi të shiste shtëpinë për të më kuruar

“Tetori rozë” iu kujton të gjitha grave se sa i rëndësishëm është kontrolli për të parandaluar çdo situatë. Zamira është një prej luftëtareve të kancerit të gjirit e cila fatmirësisht sot është në fazë rikuperimit. 49-vjeçarja ndan historinë e saj në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan ku tregon se u diagnostikua dy vite më parë.

Familjarët iu gjendën menjëherë pranë, por pika e dobët e Zamirës është vëllai. Pas operacionit, Zamira ndoqi seancat e kimioterapive që rrjedhimisht ndikon në pamjen e gruas dhe kujton një episod me Gurimin.

Zamira: Kur fillojmë seancat e kimioterapive, doktori më sugjeron që unë të pres flokët. Vëllai thotë “motër të t’i pres flokët?” Unë i them jo, prit se ka kohë. “Po pse ka kohë? Doktori thotë duhet t’i presësh, ti nuk i pret”. Po avash-avash i them, më linte kohë që të më mbushej mendja të prisja floëkt. Për një javë rresht ma thoshte këtë. Dikur ato filluan duke rënë vetë dhe i thashë tani m’i prit. Me një keqardhje të madhe, ai m’i preu flokët duke treguar buzëqeshje para meje, kurse përbrenda ziente nga mërzia.

Ardit Gjebrea: Ndërkohë që vëllai të priste flokët, çfarë të thoshte?

Zamira: “Mos u mërzit”, më jepte kurajë, “do të të dalin, do të të dalin më të mira, ne këtë sëmundje do e sfidojmë bashkë, do e kalojmë bashkë”. Në të vërtetë ashtu ndodhi.

Që prej momentit kur Zamira ka nisur të kurohet, ka jetuar në Itali në shtëpinë e të vëllait.

Zamira: Kur shkova në fillim për t’u kuruar, ai më mori në shtëpinë e vet.

Ardit Gjebrea: Është i martuar?

Zamira: Patjetër, është i martuar, ka edhe 4 fëmijë, një bashkëshorte shumë të mirë që i është gjendur gjithmonë pranë dhe kur e kanë biseduar muhabetin për këtë sëmundje, kanë folur bashkë që do ta shërojmë Zamirën në rast se nuk do e kemi mundësinë, ne do shesim shtëpinë dhe atë do e shërojmë.

U bë ndërhyrja, atëherë na erdhi vajza e vëllait në jetë, ne ishim shumë të ngarkuar si bashkëshortja e vëllait, ashtu edhe ai vetë. Ai i la të gjithë pas duke ardhur pas meje, duke ndenjur me mua në çdo lloj minuti, në çdo lloj sekondi se unë as gjuhën s’e dija kur shkoja në spital dhe për çdo lloj momenti thoshte “unë jam mbështetja jote”.

E shoqëroi në luftën ndaj kancerit të gjirit, motra-vëllait: Ishe doktori im, qofsh i bekuar!

Në luftën e saj kundër kancerit të gjirit me të cilin u diagnostikua dy vite më parë, Zamira pati një krah që e mbante fort. Vëllai, Gurimi është pika e saj e dobët që i ka dhënë forcë për të vazhduar përpara.

Ajo tregoi gjatë “Ka Një Mesazh Për Ty” se si ai iu gjend pranë në çdo hap, e mori të jetonte në Itali me familjen e tij e madje kishte menduar të shiste edhe shtëpinë në rast se nuk do arrinte të mbulonte kurimin e saj.

Për të gjitha këto arsye, Zamira e ka thirrur në rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan për t’i shprehur mirënjohjen dhe dashurinë e saj të pakufishme.

Zamira: Shpirti i motrës! Jam këtu sot për të të dhënë një falenderim të madh publikisht për gjithçka që ke bërë edhe vite përpara, jo vetëm këto 2 vite që unë u diagnostikova me këtë sëmundje. Ti ishe shërimi im, ishe mbështetja ime më e madhe. Ti je bota për mua. Unë pa ty nuk kam asnjë minutë jetë. Të dua shumë dhe të falenderoj me gjithë shpirt! Inshallah ta shpërblen Zoti për gjithçka që ke bërë jo vetëm për mua, por ti ke bërë për të gjithë. Ty të ka bekuar Zoti vëllai im! Ty të ka motra zemër, të kam shpirt, ti je jeta ime! Të dua shumë dhe të puth fort shpirt! Zoti të ruajttë!

Gurim: Të dua shumë!

Zamira: Ti ishe doktori i dytë për mua!

Gurim: Nuk ishte nevoja të vije deri këtu absolutisht sepse unë kam detyrime jashtëzakonisht të mëdha ndaj teje. Mbi të gjitha të kam motër se në ditët e sotme mund të ndihmosh edhe një që s’e njeh ndoshta, jo më motrën time por që… gjithsesi të falenderoj.

Nga historia e tyre tregohet edhe ana tjetër e medaljes, se si e përjeton jo vetëm pacienti, por edhe familjarët e tij. Për herë të parë, Gurimi i shpreh motrës së tij ndjesitë që ka mbajtur përbrenda gjatë gjithë kësaj kohe.

Gurim: Unë kam mbajtur gjithmonë një qëndirm që mos ta rëndoj dhe i kam dhënë të kuptojë që do kalojë sepse ka mijëra raste që kalojnë. I kam dhënë gjithmonë kurajë, kam qenë edhe vetë që s’e kam dhënë veten kurrë, pavarëësisht se kam pasur një presion të madh, por që…arritëm deri këtu. Falë Zotit shkoi mirë, shumë mirë. Jam munduar gjithmonë që mos t’i jap të kuptojë, sot le ta kuptojë se çfarë kemi kaluar edhe ne familjarët sepse ka mbaruar dhe e kaloi me sukses.

Dr. Minir Asani: Investimet e reja në okulistike

Syri i thate tek femijet dhe te rriturit eshte nje nga problematikat me te shpeshta qe haset. Tashme do te hapet nje qender per trajtimin e tij ne mjediset e reja te Klinikes Gjermane te Syrit prane stadiumit “Asllan Rusi” tek Universiteti “Zoja e keshillit te mire”. Eksperti i rralle i kirurgjise refraktare dhe drejtuesi i KGjS, doktor Minir Asani, tregon se edhe syri do higjenen dhe fiskulturen e vet.

“Shihemi në gjyq”- Motra vëllait: Mos më shqetëso prinderit

“Jepnit 50 mijë Lekë për të marrë provimet! Ku e ke diplomën?”, motra shpërthen keq ndaj vëllait

Elsoni ka kërkuar në “Shihemi në Gjyq” prindërit e tij, pasi thotë se ndihet jetim por përballë tij vjen motra, Joana. Seanca e ndërmjetësimit të programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan ka nisur me tone të larta mes tyre.

Elsoni është martuar në moshën 23-vjeçare me Lediana Ukën, me të cilën ka një vajza 6 vjeçe. Çifti është ndarë dhe ka probleme të forta mes tyre, por Joana i thotë Elsonit se për gjithçka është faji i tij. Për më tepër, ajo e akuzon se së bashku me Ledianën, kanë kërkuar para nga prindërit e tyre për të marrë provimet e universitetit.

Joana: Para, 50 mijë Lekë që të marr provimin, jam i shkolluar, kam diplomë!

Elson: Kam kontribuar edhe unë!

Joana: Ku ishte diploma? Cilën diplomë ke bërë?

Elson: Më mashtroi edhe mua zonja Lediana Uka, më mashtroi, më hodhi hi në sy, më gënjeu,nuk më donte! Dhe sot jam në këtë gjendje! Katastrofë fare! Më mashtroi sy më sy!

Joana: S’dua të të shikoj fare! Je larg familjes!

Eni Çobani i tërheq vëmendjen Joanës dhe i thotë se është një akuzë e rëndë, por ajo vijon të ngulmojë në të sajën.

Joana: Kërkonin lekë për shkollën, kërkonin ryshfete për shkollën të paguante babai im! Ky ishte problemi!

Elson: E vërtetë!

Joana: Të merrnin pasurinë e babait tim, të merrnin lekët!

Elson: Kam qenë edhe unë ai që ka paguar lekët!

Joana: Ku i dhe lekët ti more zotëri? Lekët t’i dha babai për shkollën, ty dhe asaj!

Po është e vërtetë, por edhe unë kam punuar me djersën time!

Elsoni thotë se është mashtruar nga ish-bashkëshortja, por motra ia hedh atij fajin.

Elson: Më ka mashtruar, m’i ka bërë të gjitha!

Joana: Mashtrimet mbaji ti! Zgjidhjen gjeje ti sot për të gjitha mashtrimet që keni bërë në familje!

Ish-vjehrri nuk i lejon të takojë të bijën, prej 5 vitesh babai qëndron larg vajzës

Vajza e Elsonit dhe ish-bashkëshortes së tij, Ledianës, qëndron në banesën e gjyshit të saj nga nëna, Mehmetit dhe nuk takohet prej 5 vitesh me të atin. Eni Çobani shpjegon në “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan se kujdestaria e 6-vjeçares i ka kaluar nënës, Ledianës pas divorcit por Elsoni dhe familja e tij nuk e takojnë.

Eni Çobani: Nga momenti që vajza ka hyrë në atë banesë, nuk është takuar më as me Luftarin, as me hallat, por mbi të gjitha me babain, me babain zoti Mehmet!

Eni Çobani shton se ka bërë një bisedë private me Mehmetin dhe e ka pyetur për vendndodhjen e Ledianës, e cila mësohet se nuk jeton në shtëpinë e të atit.

Eni Çobani: Nuk është e mundur më në këtë vend që njëri gjysh të hapë luftë me gjyshin tjetër! Të nxjerrë nipin për të rrahur këtë ish-dhëndrin dhe atë vajzën ta çojë në shkollë dhe të dalë edhe drejtoresha e shkollës bashkë me Mehmetin dhe t’i thotë babait shko merr një vërtetim te përmbarimi të vish të takosh vajzën!

Sipas vendimit të gjykatës, Elsonit i lejohet të takojë vajzën dhe këtë nuk mund ta ndalojë gjyshi.

Eni Çobani: Kujdestaria thotë e mban nëna, por e shikon edhe babai se atë fëmijë Mehmet nuk e keni bërë ju, e ka bërë Elson Frisku me Lediana Friskun, me dashuri se na tha ky djali që janë marrë me dashuri dhe kjo vajza është edhe e Elsonit, edhe e Ledianës.

“Të papërshtatshëm për 6-vjeçaren”, ish-nusja bën ankim që vjehërrit mos të takojnë mbesën

Rrënja e konfliktit mes Elsonit dhe familjes së tij është vajza 6-vjeçare të cilën nuk e takojnë që prej divorcit me ish-bashkëshorten, Ledianën. Kujdestaria e saj i është lënë nënës, por vajza qëndron te gjyshi dhe nuk takohet me familjen e të atit.

Gjatë “Shihemi në Gjyq”, Eni Çobani iu drejtua babait të Ledianës nëpërmjet ekranit dhe i tha se ai nuk ka asnjë të drejtë për të privuar mbesën nga takimi me të atin. Por ndërsa seanca e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan i afrohet fundit, Eni Çobani zbulon se prindërit e Elsonit kanë fituar të drejtën për të takuar mbesën, por ish-nusja i ka bërë ankim.

Eni Çobani: Luftar Frisku nuk e takon mbesën e tij. E ka fituar me vendim gjykate dhe e dini se çfarë ka bërë kjo ish-nusja e këtij djalit? I ka bërë ankim.

Ardit Gjebrea: Pse?

Eni Çobani: Që gjyshërit mos të takojnë vajzën sepse i quan, Lediana, e kam këtu ankimin tënd dhe sigurisht që koha kaq është se unë duhet ta lexoja nga fillimi deri në fund, avokatin i cili ka mbrojtur gjyshërin tuaj ku thotë “gjyshërit, sipas ligjit, qenkan të papërshtatshëm për moshën 6-vjeçare që t’i afrohen vajzës”. Po ato prindërit e tu, nuk janë gjyshër zonjë? Që e rrisin dhe e mbajnë dhe e edukojnë vajzën tënde?./tvklan.al

“Mam, po ti !? 2”

“Mam, po ti!?” – Java e katërt e formatit muzikor 5 artistët e rinj që prezantohen sot jane: Nerjada Xhufi, Lorian Deda, Alda Çuka, Ester Qendro dhe Iris Sula. Performancat e tyre vlerësohen nga 5 mamat, përvec Irisit, e cila vjen me gjyshen e saj. Si gjithmonë, Kamela Islamaj dhe Eriona Rushiti janë aty me këshillat e tyre profesionale.