E Diela Shqiptare – Emisioni 9 Prill 2023

09/04/2023

“Të Panjohurit” – Klodian Kuka

“Shihemi në gjyq”- Akuzon gruan se i shiti vajzën

Nafija lë burrin: Me Qerimin jam ndarë, ja tokën, ja s’ka!

Konflikti mes çiftit Qerim e Nafije nuk arrin të gjejë gjuhën e mirëkuptimit në “Shihemi në Gjyq”. Ndërmjetësja Eni Çobani bën me dije se me anë të rrugëve ligjore Qerimi do ta rimarrë tokën ish-dhëndri ka blerë me paratë e tij dhe e ka regjistruar si pronë të vetën. Shqetësimi i saj është rivendosja e paqes mes çiftit në këtë mbyllje të rubrikës së programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan.

Eni Çobani: Tani me Qerimin çfarë do të bësh, do ta lësh apo do ta mbash se ky është më i rëndësishëm.

Ardit Gjebrea: Do ta përqafojmë.

Nafije: Unë nuk e dua Qerimin. Unë dua tokën. Qerimi a më tha ik?

Eni Çobani: Po lihet ky burrë kaq i sjellshëm?

Qerim: Qerimi i binte paratë.

Nafije: Ore nuk të dua më. Të shëndosha…

Qerim: Të gjithë flinin gjumë, unë me gjithë djalin më zinte gjumi duke çuar soleta. Ti flije gjumë dhe leku flinte aty.

Ardit Gjebrea: O Nafije je që je aty përqafoje një çikë Qerimin.

Qerim: Jo, jo, jo. Ardit, unë jam plotësisht dakord.

Pavarësisht përpjekjeve të moderatorit Ardit Gjebrea dhe ndërmjetëses Eni Çobani për të arritur një pajtim mes çiftit, Nafija e përsërit sërish vendimin e saj: “Unë me Qerimin jam ndarë, ja tokën, ja s’ka!”

Mashtrimi i ish-dhëndrit, blen tokë për vete dhe prindërit me paratë e ish-vjehërrve

Vajza e vogël e Nafijes dhe Qerimit është martuar në moshën 17-vjeçare me një djalë 29-vjeçar që jetonte në Greqi. Çifti është ndarë prej 15 vjetësh, por gjatë martesës ish-dhëndri i tyre i thotë vjehërrve për të blerë një tokë në Sukth.

Sipas Qerimit bëhet fjalë për 4 milionë Lekë, ndërsa Nafija thotë se janë 4500 Euro. Toka blihet vërtet nga ish-dhëndri, Astrit Toçi, por këtu ndodh edhe një mashtrim, i cili sqarohet nga ndërmjetësja Eni Çobani në “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan.

Eni Çobani: Zotëria që ka marrë paratë, pra Astrit Toçi, ka ardhur vërtet në Sukth, ka lidhur edhe një kontratë qiraje të gjatë me Gëzim Ymerin deri kur Gëzimi të bëhej pronar vetë dhe t’ia kalonte këtë tokë në emër të Astritit. Çfarë ka ndodhur? Edhe sot e kësaj dite, Astriti tokën e ka blerë, Gëzimi ia ka lëshuar, letrat janë bërë në emër të Astritit dhe lekët kanë qenë të të dy zotërinjve. Prej 15 vitesh Luljeta është ndarë me Astritin dhe Astriti nuk përgjigjet më.

Çfarë ndodh? Mirë në një pjesë që u lidh kjo kontratë me Gëzim Ymerin, por është lidhur një kontratë dhe me motrën e Gëzimit, Adriana Ymerin që edhe ajo ka qenë përfituese nga familja bujqësore bashkë me vëllain e saj dhe në këtë tokë ka futur prindërit Astrit Toçi, me lekët e Qerimit dhe të Nafijes.

Nafije: Po për Zotin.

Eni Çobani: Pra do të thotë në total Astrit Toçi ka marrë 9000 Euro për të blerë një tokë për Qerimin që në fakt Qerimi ka bërë ndërtime, ka bërë lavazhe e këto lokalet që thotë Nafija dhe në tokën ngjitur, sot e kësaj dite, si familjarët e Toçit dhe zoti Qerim janë komshinj, janë derë më derë dhe toka ku ata rrinë është e Qerimit

Gruaja i jepte dhëndrit para fshehurazi, burri: Ti si lopa që e mjel dhe në fund i fut shkelmin!

Seanca e ndërmjetësimit mes bashkëshortëve në “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan përfshin konflikte familjare dhe pronësie. Qerimi i kërkon Nafijes paratë që ajo i ka dhënë ish-dhëndrit të tyre i cili ua ka marrë duke i thënë se do të ishin për shkollimin e vajzës së tyre dhe njëkohësisht, gruas së tij. Paratë janë dhënë gjatë kohës që çifti ishte i martuar.

Nafija e akuzon bashkëshortin se martesa e vajzës ndodhi prej fjalëve të kushëririt të tij. Ndërkohë, dhëndri duke iu marrë disa shuma parash ka blerë disa toka. Paratë ia ka dorëzuar Nafija. Qerimi thotë se nuk ka qenë aspak në dijeni të veprimeve të gruas së tij sepse pjesën më të madhe të kohës ishte në punë.

Eni Çobani: Erdhi një propozim për vajzën. Vajza ishte 17 vjeç në gjimnaz. Zonja thotë “më thanë që do ta marrim do ta çojmë për studime në Greqi”. Se kush ia ka thënë këtë, nuk e di. Tani ia jep Astrit Toçit, e çon në Greqi dhe në Greqi e dëgjuat vetë se ku përfundoi vajza,jo në shkollë, por në një pyll thonë zotërinjtë.

Nafije: I ka vënë plastmasa, se kam çuar vajzën e madhe mbrapa.

Eni Çobani: Ku?

Nafije: Në Greqi e kam çuar me gjithë burrë. Ia kam paguar prapë ato,këtij nuk i tregonin se merrte automatikun.

Eni Çobani: Tani, të lutem zonja Nafije, ju vendosët të shisnit gjithçka në Bulqizë, pas ikjes së vajzës, Luljetës dhe të vini në Sukth.

Qerim: Nuk diskutohej.

Eni Çobani: Dalin shifrat 4 milionë. Pse është dhënë 4 milionëshi që ta kuptojmë se unë e kam këtu por duhet ta shpjegosh ti për publikun. Kujt ia dhe zonjë 4 milionë? Për çfarë arsyeje ia dhe se 2500 ia dhe dhe vajza ku të përfundoi?

Nafije: Shkoi në gjimnaz, më gënjeu, në Greqi e kishte futur në kanalet e zeza se shkoi dhe vajza e madhe. Edhe më ka ardhur e më ka gënjyer “të marr unë tokën se kam pashaportizim”, ia dhashë.

Eni Çobani: O Qerim i ke ditur ti këto lëvizje apo s’i ke ditur? Ku punoje ti mor zotëri, ku ishe ti?

Qerim: Isha në punë moj Eni.

Eni Çobani: Po ishe në punë po njeriu nga puna vjen në shtëpi mor burrë i dheut! Ç’është kjo, ishe në punë S’vije në shtëpi ti fare, s’flisje me Nafijen? Flisje?

Qerim: Vija se isha në punë gjithë ditën duke punuar me makinë me…

Eni Çobani: Po çfarë bëje, flije pastaj vetëm?

Qerim: Punë ndërtimi kam pasur.

Nafije: U shëndosh se ka qenë sëmurë ky 8 vjet.

Eni Çobani: Ah po prandaj paske bërë kështu ti!

Nafije: I mbushi xhepat me para se e ndihmuan vëllezërit e mi dhe mori rrugët!

Qerim: Ç’më kanë ndihmuar vëllezërit e tu?

Nafije: Kush?

Qerim: E kam çarë me krahët e mi vetë duke punuar!

Nafije: Të kanë ndihmuar 2 herë vëllezërit e mi, një herë 4500 Euro m’i dhanë mua.

Qerim: S’të ka ndihmuar kurrkush! Komplet me djersë me fëmijët e mi! S’po them se ti s’ke punuar, por si puna e lopës që e mjel dhe në fund i fut shkelmin. Kjo është puna jote!

E rëndë, sherri mes çiftit pasi matjani u mori vajzën dhe 7000 Euro

“Shihemi në Gjyq” ka në qendër konfliktin mes Qerimit dhe Nafijes, të cilët janë bashkëshortë. Është Qerimi i cili ka thirrur gruan e tij në seancën e ndërmjetësimit në “E Diela Shqiptare” në Tv Klan. Në insertin e saj prezantues, Nafija thotë se dhëndri ka keqtrajtuar vajzën e saj dhe e ka braktisur së bashku me dy fëmijët. Në konflikt përfshihen edhe shuma parash, të cilat Qerimi i kërkon prej Nafijes.

Nafije: Ma morën vajzën për shkollë, i kam dhënë 2500 Euro, pastaj ma kanë nxjerrë në pyll. Ma la me dy fëmijë vajzën duke ma torturuar se luante bixhoz dhe kam edhe 4500 Euro të tjera, për tokë, fjala të marr tokën. “Më gënjen ti mua!” Sot më thotë burri “O lekët o dil nga shtëpia!”

Ndryshe nga Qerimi që hyri i trishtuar në studio dhe tha se bashkëshortja nuk e dëgjon, Nafija është më e qetë. Në bashkëbisedimin me moderatorin Ardit Gjebrea, ajo thotë se “e ka shitur” të bijën.

Ardit Gjebrea: Burri është më i trishtuar se ti, ti je në rregull më duket?

Nafije: E kam nxehur, ka të drejtë se e kam ngarë vetë.

Ardit Gjebrea: E ke ngarë vetë?

Nafije: I kam dhënë një vajzë, vajzën ia kam shitur, ma ka shitur ai në fakt por më mbeti mua.

Ardit Gjebrea: Të mbeti ty? Ç’do të thotë “e kam shitur vajzën?”

Eni Çobani: Ia ka dhënë një zotërie që në moshën 17-vjeçare dhe një shumë parash.

Nafije: E kam martuar me një matjan, ai e nxori nga shkolla e mesme, vazhdonte italishten, më gënjeu, më mori 2500 Euro për t’i dhënë shkollën në Greqi dhe ma futi në pyll. Pasi e futi në pyll për të prerë dru me sharrë, edhe mori 4500 Euro për tokë.

Lidhja e zemrës

“Kjo është Eda ime!”, vëllai nuk mban dot lotët kur sheh motrën nga nëna

Alfredi është vëllai nga nëna i Edlirës, i cili ka ardhur në jetë nga martesa e saj e dytë. kjo bëri realitet ëndrrën e Edlirës, e cila rrëfeu më herët në “Ka Një Mesazh Për Ty” dëshirën për të qenë motra e madhe.

Veç gjakut, motër e vëlla lidhen edhe nga muzika sepse Edlira është violiniste ndërsa Alfredi i bie trombës. Edlira tha gjithashtu gjatë rubrikës së programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan se Alfredi i është gjendur pranë nënës së tyre të sëmurë dhe është kujdesur për të me shumë dashuri.

Ajo ka ardhur ta falenderojë për mbështetjen ndërsa Alfredi shpërthen në lot me shfaqjen e portretit të Edlirës në ekran.

Alfred: Kjo është Eda ime! Kjo është motra që ma ka bërë nëna! Por nuk e prisja. Vërtet që njeriu mban shumë gjëra brenda vetes, por kjo është gjëja më e bukur, kur është plot dhe këtu te “Ka Një Mesazh Për Ty”, Ardit, ndan çdo gjë të bukur. Kjo është Eda ime, motra ime e vetme që ka kaluar me mua të gjitha sfidat e jetës, kemi qenë bashkë të tre, unë, kjo që shikoni aty dhe ime më. Është një… nuk e di, është njeriu i dashur për mua, nuk kam çfarë të them.

Ardit Gjebrea: Do ta dëgjojmë mesazhin e saj?

Alfred: Po patjetër.

Ardit Gjebrea: Urdhëro Edlira.

Edlira: Vëlla i dashur, jam edhe unë po aq e emocionuar sa ç’je ti sot. Je një djalë shembull, je një vëlla shembull, je një dajë shembull që ata djemtë e mi të duan shumë. Je një super djalë për shoqërinë, të falenderoj pa masë sepse janë të rrallë ata djem si ty, të falenderoj për gjithë atë shërbim që i ke bërë mamasë dhe që s’u lodhe asnjëherë.

Alfred: Faleminderit!

Edlira: Dhe që unë s’e kam bërë dot kurrë atë punë që ke bërë ti.

Alfred: Faleminderit.

Edlira: Të falenderoj për gjithçka, ta them publikisht dhe shpresoj që fëmijët e mi të bëhen dhe të marrin shembullin tënd.

Alfred: Faleminderit shumë.

Edlira: Jam pa fjalë.

Alfred: Kemi kaluar bashkë të gjitha sfidat e jetës, të gjitha disfatat e jetës por ja që nëna ne na la prapë bashkë, nuk na ndau. Ndoshta ishte lutja e saj që ti të vije sot këtu, ishte vërtet një surprizë shumë e bukur që më bëre, nuk e prisja. Faleminderit motër shumë!

Iu ndanë prindërit kur ishte 6-muajshe, Edlira: Nëna më bëri muzikante si im atë

Arsyeja e ardhjes së Edlirës në programin “E Diela Shqiptare” në Tv Klan për në rubrikën “Ka Një Mesazh Për Ty” është vëllai i saj. Por përpara se të flasë për të, ajo shprehet se i ka munguar gjithnjë figura atërore.

Prindërit e Edlirës u ndanë vetëm pak muaj pas lindjes së saj dhe ajo u rrit në shtëpinë e dajës së saj. Me vitet që kalonin, po kuptonte se nuk po rritej me të dy prindërit pranë dhe nuk pati kurrë një takim të parë me të atin.

Edlira: Të parin e lidh me babain që s’ka qenë një model pasi mamaja ime u martua e re me të, patën një lidhje shumë të bukur dhe u ndanë kur isha 6-muajshe. U rrita tek daja, me nipër e me mbesat si të gjithë fëmijët, por e ndieja gjithnjë mungesën.

Ardit Gjebrea: Duke u rritur kuptove që kishte disa mungesa në familje, të rëndësishme.

Edlira: Ishte një shumë e rëndësishme, shumë e madhe aq më tepër kur shikoja të tjerët me prindërit që ishin shumë të lumtur.

Ardit Gjebrea: Daja kishte fëmijë?

Edlira: Kishin, patjetër që kishin.

Ardit Gjebrea: Dhe ti si fillim mendoje që ishin motrat dhe vëllezërit e tu?

Edlira: Po dhe atë e mendoja por doja të kisha ndonjë vëlla të vogël që ta mbaja në dorë të them të drejtën dhe non stop mamanë e ngacmoja në këtë drejtim, të lutem, të lutem, më bëj një vëlla, një motër të vogël.

Ardit Gjebrea: Po me kë do ta bënte mami?

Edlira: Po hë! Unë s’dija, isha e vogël edhe ia kujtoja me ngulm asaj, akoma s’kisha kuptuar se ku isha.

Ardit Gjebrea: Kur fillove të kuptosh?

Edlira: Kur vajta 5-6 vjeçe dhe më thotë mamaja që “do të të çoj të konkurrosh për muzikë se e shoh që…”

Ardit Gjebrea: Ke talent.

Edlira: “Ke talent dhe dua që t’i ngjash babit, e di që i ngjan dhe dua të të jap një instrument që ti ta dish arsyen pse unë po e bëj”. Dhe për fat të mirë unë vërtet e fitova atë konrkus dhe aty vërejta kur mami më tregoi një ditë babin se kush ishte dhe u stepa me thënë të drejtën, nuk kisha atë dashurinë e madhe që të shkoja ta përqafoja e kështu dhe nuk pranova.

Ardit Gjebrea: Babi ishte muzikant?

Edlira: Patjetër, sidomos nëpër koncerte, nëpër provime, nëpër gjëra më mungonte por s’e zgjidhja dot dhe vazhdova të ecja përpara.

Një përqafim i përmallshëm, mikeshat rigjejnë njëra-tjetrën pas 27 vjetësh

27 vjet më parë Luljeta njohu Elvanën, mikeshën e saj që e ndihmoi dhe i qëndroi pranë në momentet më të vështira. Vajzat kishin një lidhje shumë të fortë me njëra-tjetrën por një ditë kontaktet mes tyre humbën. Siç rrëfeu Luljeta në “Ka Një Mesazh Për Ty” në “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, ajo emigroi dhe krijoi familjen në Angli, shkëmbente letra me Elvanën por një ditë nisën t’i ktheheshin mbrapsht.

Numri i telefonit të prindërve të shoqes nuk punonte dhe kontaktet humbën për 27 vjet. “Ka Një Mesazh Për Ty” ka mundur të gjejë Elvanën dhe ajo e pranoi ftesën për të ardhur. Kur hapet pamja në ekran reagimi i saj ndaj Luljetës është tërësisht i natyrshëm sepse e kujton ndryshe por mjaftojnë pak detaje për ta bërë të emocionohet.

Elvana: Nuk e njoh.

Ardit Gjebrea: Ndërsa ajo tha nuk “ka ndryshuar fare, siç e kam lënë unë para 27 vitesh, ashtu është”.

Elvana: Në Angli?

Ardit Gjebrea: Në Angli.

Elvana: Me një çun të vogël?

Ardit Gjebrea: Po.

Elvana: Po, tani më ra ndërmend. E kam dhe foton e saj, ma ka dërguar.

Ardit Gjebrea: Ai çuni para pak ditësh është martuar ë, sa për dijeni. Është martuar dhe me një shqiptare.

Elvana: Urime!

Ardit Gjebrea: Po ti sa fëmijë ke?

Elvana: Unë dy goca.

Ardit Gjebrea: Dhe Luljeta… po pse duhet t’i them unë gjërat, më mirë t’i thotë vetë. Je kureshtare ta dëgjosh?

Elvana: Po.

Luljeta: O zot i madh, më ka marrë shumë malli!

Elvana: Edhe mua.

Luljeta: O Elvana, nuk e di çfarë mund të them por ti për mua ke qenë një shoqe, një motër, gjithçka e mrekullueshme që për këtë arsye kam ardhur vetëm për ty që të të përqafoj edhe një herë. Jam shumë, shumë, shumë e lumtur që ti erdhe të them të drejtën. Jam shumë e lumtur.

Elvana: Edhe unë.

Luljeta: Dhe nuk e di si mund ta shpreh sepse kam aq shumë emocione sa një Zot e di.

Me sy të përlotur dhe emocione të forta, dy mikeshat i japin njëra-tjetrës një përqafim të ngrohtë të ruajtur prej 27 vjetësh.

Lot gëzimi në sytë e Luljetës, “Ka Një Mesazh Për Ty” i realizon mrekullinë që priste prej 27 vjetësh

Luljeta ka ardhur posaçërisht nga Anglia në “Ka Një Mesazh Për Ty” për të rivendosur kontaktet me një person shumë të veçantë. Ajo rrëfen në programin “E Diela Shqiptare” në Tv Klan se këtë person e takoi rreth moshës 23-24 vjeçare kur erdhi nga Erseka në Tiranë në kërkim të më të mirës për veten.

Asokohe Elvana vuante edhe nga problemet shëndetësore, për të cilat më pas u kurua në Angli dhe sot jeton shumë mirë vetëm me një veshkë. Por kur ajo kalonte momentet e vështira, pranë kishte mikeshën e saj, Elvanën që ishte mbështetja e saj më e madhe.

Luljeta: U njoha me një shoqe, jam njohur në kishë. Elvana ishte një vajzë, nuk di si ta përshkruaj. Ishte një vajzë e ëmbël, shpirtmirë, një zemër shumë të madhe, më jepte ndihmë në maksimum.

Ardit Gjebrea: Elvana ishte nga Tirana?

Luljeta: Po, nga Tirana. Ishte një vajzë që nuk e di… e shkëlqyer nga të gjitha anët.

Ardit Gjebrea: Çfarë bënte Elvana për ty?

Luljeta: Ajo bënte për mua që të ndihesha mirë në shumë aspekte të jetës. Për shembull unë kam qenë shumë e turpshme, e tërhequr…

Ardit Gjebrea: Në momentet e tua të vështira ajo të është gjendur gjithmonë pranë, unë e di sepse e kam lexuar historinë tënde dhe të ka dhënë kurajë gjatë gjithë kohës.

Luljeta: Jashtëzakonisht.

Ardit Gjebrea: Sidomos në momentet e tua të rënduara shpirtërore, ajo ka qenë një dritë gëzimi për ty, një rreze shprese dhe të thoshte “do të bëhet më mirë, ki besim”.

Luljeta: “Ki besim” dhe gjithmonë më thoshte “ti do bëhesh mirë dhe ti do kesh një jetë aq të lumtur sa do shikosh se ç’do ndodhë më pas”.

Ardit Gjebrea: Dhe kur erdhi Chris në jetën tënde, ti Luljetë e dashur, të parës që ia ke thënë ka qenë Elvana.

Luljeta: Po, edhe asnjërit nga të familjes time, i kam thënë Elvanës.

Ardit Gjebrea: Dhe Elvana çfarë tha?

Luljeta: Elvana u gëzua aq shumë sa nuk e imagjinoje dot. Më thoshte, më puthte, më përqafonte “o Zot i madh çfarë lumturie që kam për ty o Zot dhe shiko Zoti të dha atë që ti meriton dhe atë realizimin të mrekullueshëm që…”

Luljeta e prezantoi mikeshën e saj me bashkëshortin, i cili është anglez, quhet Chris dhe me të ka një djalë e një vajzë. Djali i Luljetës është martuar vetëm një javë më parë me një vajzë shqiptare. Kur Elvana takoi Chris, ajo ishte tej mase e lumtur për shoqen e saj.

Luljeta i caktoi vendin e nderit në dasmë së bashku me familjen e saj dhe më pas emigroi drejt Anglisë. Atje vajzat nisën të mbanin letërkëmbim, Luljeta solli në jetë djalin ndërsa Elvana vajzën, por krejt papritur, kontaktet u shkëputën për 27 vjet.

Ardit Gjebrea: Si ndodhi që ju papritmas e humbët njëra-tjetrë?

Luljeta: Papritmas ndodhi kjo gjë sepse unë ndërrova shtëpi dhe kur ndërron shtëpi ke adresë të ndryshme sigurisht dhe në atë moment humbëm kontaktet.

Ardit Gjebrea: Numër telefoni nuk kishit?

Luljeta: Kishim numër telefoni por numri i telefonit të prindërve të saj nuk punonte sepse në atë kohë prindërit humbën jetën, unë dërgoja letra dhe letrat më vinin mbrapsht.

Ardit Gjebrea: Ndoshta do të ketë ndryshuar dhe ajo shtëpi.

Luljeta: Po, por ishte ky problem në fakt sepse ajo u martua dhe kishte mbiemrin e burrit se unë për emrin e dija dhe u mundova në rrjetet sociale…

Ardit Gjebrea: Po pra se sot përmes rrjeteve sociale çfarë nuk gjen.

Luljeta: Oh bëra çfarë të të them, të pamundurën, ishte e pamundur. Kur i thashë vajzës time që o Zot i madh që në qoftë se gjej atë shoqen time që e dua aq shumë, do jetë një mrekulli, një madhështi për mua.

Ky ishte momenti kur Luljeta vendosi të bënte përpjekjen e saj të fundit dhe të kontaktonte “Ka Një Mesazh Për Ty” me shpresën për të rigjetur mikeshën. Moderatori Ardit Gjebrea i përcjell lajmin emocionues se stafi i rubrikës ka arritur të gjejë Elvanën, një moment që e bën Luljetën të lotojë nga gëzimi.

