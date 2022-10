E diela shqiptare – Emisioni 9 Tetor 2022

Shpërndaje







19:51 09/10/2022

#EDielaShqiptare nga #ArditGjebrea prej vitit 2008 në #TvKlan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë. Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim.

“Udha e Shkronjave”- SHOTA vs ALAN

#shota #alan #udhaeshkronjave

Hotelisht me Gladin- Episodi 3

Ka një mesazh për ty

Donin ta hiqnin nga shkolla, surpriza për profesorin

“Edhe tropojan, edhe balerin”, solisti shqiptar nga SHBA: Nuk e kam pasur dëshirë, më shtyu babai

Klevis Tafaj është sot solist baleti në SHBA, ku ka një karrierë të suksesshme. I ftuari i parë i rubrikës “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E diela shqiptare” në Tv Klan rrëfen se baleti nuk ka qenë ëndrra e tij e parë. Sot ai ka ardhur për një njeri shumë të veçantë, të cilin e quan “babai jo biologjik”. Përpara se të nisë të na tregojë më shumë për të, ai ndalet pak se si u bë një balerin kaq i madh kur nuk ishte aspak pasioni i tij.

Gjithçka nisi me vendimin e babait të tij, i cili ‘theu tabutë’ e origjinës së tij tropojane dhe vendosi që Klevisi të ndiqte Shkollën e Baletit. Djali kishte shumë kundërshtime sepse i dukej e çuditshme, madje edhe sot është habi për njerëzit të dëgjojnë për origjinën dhe profesionin e tij.

Klevis: Kjo ka qenë një ëndërr për mua dhe dua të të falenderoj që kjo ëndërr m’u bë realitet sepse personi në fjalë që do flasim ka qenë dhe do jetë si një baba për mua gjithë jetën, kështu që të falenderoj jashtëzakonisht shumë.

Ardit Gjebrea: Mirë se erdhe dhe të lutem, na trego pak për babain tënd atëherë, jo biologjik.

Klevis: Babai im ka qenë shtysa e parë që unë jam bërë pjesë e baletit.

Ardit Gjebrea: Babai biologjik?

Klevis: Po, babai biologjik dhe të them të vërtetën, nuk e kam pasur shumë dëshirë baletin. Kam qenë më shumë nga ana e futbollit, si çdo fëmijë. Por mbaj mend një ditë të bukur vere, ka qenë 2004-2005, babai vendosi të më çonte te Shkolla e Baletit. Unë i thoja “baba, unë nuk dua të ndërroj shkollën se jam mirë me shokët”. Kur shkuam atje, Shkolla e Baletit” po ndërtohej në atë kohë dhe nuk kishte një shenjë që shkruante “Shkolla Koreografike e Baletit”.

Ardit Gjebrea: Pra, ti nuk e dije se ku po shkoje? Thjesht babi të çoi në klasë të pestë ti do shkosh këtu, në këtë shkollë?

Klevis: Po, u futëm brenda, takuam një profesor aty. Në momentin që po shkonim te korridori, shikoj gocat njëra në sparkatë, tjetra me këmbën sipër dhe unë e pashë babain, i thashë “më fal, çdo bëj unë këtu? Ti do bësh balerinin”. U ktheva, i thashë “nuk ka shanse që të bëj unë balerinin”. I thosha “çfarë do i them shokëve, do bëj balerinin?” Se unë me origjinë jam nga Tropoja dhe shumica e njerëzve më thonë kur më pyesin “edhe tropojan, edhe balerin? S’ka mundësi!”

Nxënësi që thuajse u përjashtua, Klevisi kujton fjalët e profesorit: Më ndryshoi jetën, më frymëzoi

Baletin nuk e kishte pasion, por pakti me babain e tij për të marrë një “Xbox” nëse do fitonte shkollën, e bëri Klevisin të vendosur për ta vazhduar. Në historinë që tregon për “Ka Një Mesazh Për Ty”, ai tregon se u rendit në vendin e tetë në konkurs dhe nisi të ndiqte Shkollën e Baletit.

Asokohe, kujton Klevisi në rubrikën “E diela shqiptare” në Tv Klan, nuk ishte ndër më të mirët, ndonëse sot është një solist në SHBA e kërcen në skena gjigande. Mes kësaj, ndodhi edhe një humbje në familje që pati pasoja të forta sa të vinte në diskutim qëndrimin e tij në shkollë.

Ai rrëfen momentin se si nga nxënësi që thuajse u përjashtua, fjalët e profesorit të shquar Luan Shtino i ndryshuan jetën.

Klevis: Në atë periudhë unë humba hallën time dhe ishte një humbje e papritur. Halla ime jetonte në Tropojë dhe unë gjithnjë shkoja verës dhe rrija. Ajo më goditi jashtëzakonisht shumë nga ana psikologjike edhe profesionale sepse e humba shumë veten, isha shumë i lidhur me hallën dhe ajo më ndikoi shumë, rashë në një depresion shumë të thellë.

Mbaj mend që në klasë të shtatë, mua do më hiqnin nga Shkolla e Baletit sepse nuk isha i talentuar dhe kur u bë konkursi që u bë provimi, mbaj mend që profesori shkoi bëri mbledhjen dhe aty unë e dija veten që do ikja. Kur erdhi profesori dhe më mori anash, e mbaj mend si sot, më tha “shiko xhan, shumica thanë që ti të ikësh, por unë kam vendosur të të mbaj, por ti do më japësh fjalën mua këtu që do ecësh përpara dhe do ndryshosh për mirë”. Ajo fjalë mua më ndryshoi komplet jetën në mënyrë drastike sepse ajo fjalë mua më inspiroi.

Më inspiroi të jem ky që jam sot, më inspiroi të kem dëshirën, të kem vullnetin të arrij diçka sepse profesori ka qenë një prind për ne. Ka qenë aty kur kemi pasur probleme, në gëzime, në çdo gjë kështu që profesori ishte një frymëzim për ne. Ishte një prind për ne që gjithmonë ndanim edhe të mirën edhe të keqen dhe frymëzimi që ai na jepte ka qenë i jashtëzakonshëm.

Nxënësi misterioz surprizon profesorin e baletit, e dallon nga…

Studioja e “Ka Një Mesazh Për Ty” është përshtatur në këtë pjesë të “E diela shqiptare” në Tv Klan për të surprizuar profesorin e baletit Luan Shtino. Ish-nxënësi i tij, Klevisi ka ardhur nga SHBA për t’i bërë këtë surprizë “babait të tij jo biologjik”.

Profesori nuk gjendet i ulur në anën tjetër të ekranit, por përkrah moderatorit Ardit Gjebrea. Një muzikë e ëmbël baleti nis të luajë dhe Klevisi hyn i maskuar, duke kërcyer me hijeshi siç e ka përgatitur profesori. A do të mundë ky i fundit ta njohë nxënësin e tij misterioz pa e hequr maskën?

Luan Shtino: Nuk është në Shqipëri, nuk kërcen këtu.

Ardit Gjebrea: Pse?

Luan Shtino: Nuk e di, kam pështypjen se është nga jashtë.

Ardit Gjebrea: Shqiptar apo i huaj?

Luan Shtino: Shqiptar.

Ardit Gjebrea: E dallon dot se cili mund të jetë nga kërcimi?

Luan Shtino: Them se është Tafaj, mbiemri.

Ardit Gjebrea: Tafaj, Klevis Tafaj? Mendon që e dallove nga lëvizjet që mund të jetë Klevis Tafaj?

Luan Shtino: Nga lëvizjet dhe forma e këmbëve.

Ardit Gjebrea: Ta shohim pak nëse është Klevis Tafaj.

Luan Shtino: E sheh, s’gabova. Para 3-4 muajve kur u takuam, më bëri një premtim. Kur të vij prapë, do të të bëj një surprizë. E sheh, intuita.

“Më ke bërë ky që jam sot”, profesori për nxënësin: E lija në fund, por forca e tij shpirtërore dhe ndërgjegjja ime…

Si një profesionist që zor të gabojë, profesori Luan Shtino e njohu nxënësin e tij, Klevisin, që hyri i maskuar në skenën e “Ka Një Mesazh Për Ty” vetëm nga lëvizjet e baletit dhe forma e këmbëve. Sigurisht, ai ishte në pritje se njeriu që e kishte thirrur në rubrikën nga “E diela shqiptare” në Tv Klan mund të ishte një prej nxënësve të tij dhe intuita nuk i gaboi.

Kjo intuitë ishte ajo që vite më parë, kur për Klevisin diskutohej të përjashtohej nga Shkolla e Baletit, e bëri të merrte vendimin për ta mbajtur. Duke besuar e punuar me të, sot ai ka një ndër nxënësit më të talentuar, i cili ka një karrierë në SHBA dhe prek skena ndërkombëtare. Në këmbim të besimit, Klevisi i fal mirënjohjen e tij të thellë.

Ardit Gjebrea: Ka një mesazh për ty, le ta dëgjojmë Klevisin.

Klevis: Profesor, e para e punës dua të të falenderoj jashtë mase. Nuk gjej fjalë të përshkruaj respektin, admirimin që unë si Klevis dhe nxënës juaji kam për ju dhe do të kem gjithë jetën. Ti për mua ke qenë një frymëzim, ke qenë një baba, ke qenë një mësues që në kohët më të vështira je gjendur gjithmonë aty për mua dhe vendimet që ti ke marrë për karrierën time mua më kanë ndryshuar jashtëzakonisht shumë. Unë, falë atyre vendimeve, përkushtimit që ti gjithmonë ke pasur kundrejt meje më ke bërë ky që jam sot. Të bëj atë që unë dua, baletin ta bëj me shpirt, me zemër dhe të falenderoj jashtëzakonisht shumë profesor, të paça gjithmonë.

Luan Shtino: Je i jashtëzakonshëm. Ardit, dy fjalë dua të them. Në klasë, ishin djem të talentuar dhe sot shumë prej tyre janë lart e poshtë, Gjermani, Amerikë, nuk po zgjatem me emra shumë. Ishte pak nga më të dobëtit, me një trup të vogël, i ngjeshur pak. Dikush pas një provimi tha “hiqe profesor, ke të tjerët”. I thashë “unë atë nuk e heq. Unë shoh tek ai, se ç’ka një forcë të brendshme shpirtërore, ka një dëshirë për t’u bërë. Si do shpërthejë, sa do shpërthejë, kur do shpërthejë këtë nuk e di, por e ndiej që ka diçka përbrenda”.

E mbajta, nga më të dobëtit, në fund e lija, s’u ankua asnjëherë, të thoshte “unë, unë, unë”. Rrinte në levë, në cep dhe në vitin e fundit arriti te leva e mesit. Veç kësaj ko vetëm që u bë, por kërceu edhe gjëra jashtëzakonisht të vështira. Arriti me punën e tij përfundoi në Amerikë, Nju Jork, solist. Është forca e tij shpirtërore dhe ndërgjegjja ime si profesor, që këtë njeri unë e mora përsipër dhe e bëra, e mora me ndërgjegje të plotë.

Ardit Gjebrea: Dhe ai është mirënjohës përjetë.

Sakrificat e nënës, u kerkon falje fëmijëve

Emigroi në Itali me gomone, Xhemilja rrëfen tmerrin: Policia na hodhi 3 km larg bregut, kishte fëmijë

Xhemilja ka ardhur nga Italia për “Ka Një Mesazh Për Ty” sepse ka një brengë për fëmijët e saj. Ajo dëshiron t’iu kërkojë ndjesë në programin “E diela shqiptare” në Tv Klan sepse fajëson veten se nuk ka qenë pranë tyre kur ata ishin të vegjël.

Nga ana tjetër, ajo është një nënë që është përpjekur të bëjë më të mirën për ta. Kur djali i madh, Eraldi ishte vetëm 2 vjeç, u detyrua ta linte nën kujdesin e dy gjysheve sepse duhet të shkonte në Itali, si shumë emigrantë të tjerë.

Hipur në një gomone, zemra e saj ndodhej në Shqipëri, teksa rojet kufitare italiane pikasën mjetin e lundrimit duke e kthyer udhëtimin në një tmerr.

Xhemile: Kam ardhur t’i kërkoj ndjesë fëmijëve të mi që nuk kam qenë shumë afër tyre kur isha më e re që nuk isha sëmurë.

Ardit Gjebrea: Pse, çfarë ka ndodhur?

Xhemile: Kam ikur me gomone si të gjithë emigrantët.

Ardit Gjebrea: Me gomone? Si ishte rruga, si e kujton?

Xhemile: Po. Tmerr, një tmerr i vërtetë. Djalin e kam lënë 2 vjeç.

Ardit Gjebrea: Djalin e le 2 vjeç këtu. Po kush ishte në Itali, ishte bashkëshorti?

Xhemile: Po.

Ardit Gjebrea: Ai punonte, ti nuk kishe dokumenta dhe për t’iu bashkuar, vendosje të merrje gomone e të shkoje. Dhe e le djalin 2 vjeç. Me kë jetonte djali?

Xhemile: Me mamanë time dhe me mamanë e burrit.

Ardit Gjebrea: Me të dy gjyshet. Dhe ju shkuat në Itali. Rrugë e vështirë besoj?

Xhemile: Po, shumë e vështirë. Na erdhi policia me gomone aty dhe Guardia di Finanza dhe ato çfarë bëjnë? Na hedhin në det, kishim më shumë se 3 km për të shkuar në breg.

Ardit Gjebrea: 3 km larg bregut ju kanë hedhur?

Xhemile: Po, që na ka hedhur në ujë, aty kishte fëmijë, dëgjoje “ndihmë mami, më ndihmo” se aty ishim 45 veta, por që kemi dalë shumë pak në breg. Çdokush të shpëtonte kokën e vet atë ditë.

Në luftë me kancerin, Xhemile: Nuk shihja më, u paralizova, kimiot ishin pa ndalim, ditë e natë

Muaji Tetor vë në qendër të vëmendjes një sëmundje të heshtur, një armik që duhet kapur në kohë: kancerin. Në këtë Tetor rozë, në “Ka Një Mesazh Për Ty” vjen Xhemilja, e cila jeton në Itali dhe prej vitit 2020 është diagnostikuar me këtë sëmundje. Në programin “E diela shqiptare” në Tv Klan, Xhemilja tregon se në fillim nuk i tha fëmijëve të saj, deri në momentin që sëmundja nuk mund të fshihej më.

Xhemile: Unë kam që në 2020 që jam diagnostikuar me kancer. E kisha në sy, e kam në bark dhe shpatulla. Me leucemi.

Ardit Gjebrea: Ti me fëmijët e ndave këtë shqetësim apo e mbajte për vete?

Xhemile: Një vit e gjysmë e mbajta për vete.

Ardit Gjebrea: Nuk iu the asgjë?

Xhemile: Një vit, nga 2020 deri në 2021 e mbajta për vete, thashë do më kalojë. Pastaj fëmijët e dalluan se syri m’u ënjt, nuk shihja më.

Ardit Gjebrea: Pastaj ia tregove?

Xhemile: Pastaj ia tregova.

Ardit Gjebrea: Ti pate edhe probleme me ecjen?

Xhemile: 6 muaj kam ndenjur e paralizuar vjet, kur bëja kimiot sepse i filloja të hënën, i mbaroja të shtunën pasdite pa ndalim, ditë e natë.

E bija festoi 20-vjetorin në spital, nëna: Duart e saj më shtynin karrocën me rrota, më lante me lot

Në vitin 2020 Xhemilja u diagnostikua me kancer, i cili u përhap në sy, shpatulla e bark, thotë ajo në programin e Tv Klan, “E diela shqiptare” gjatë rubrikës “Ka Një Mesazh Për Ty”. Xhemilja së bashku me familjen e saj jetojnë në Itali prej vitesh, pas shumë peripecish që ajo dhe bashkëshorti kaluan për të ndërtuar atje një jetë më të mirë.

Teksa bashkëshorti punonte, tani Xhemilja duhet të shkonte në spital dhe kishte nevojë për dikë krah saj. Mes dhimbjes e lotëve, ajo rrëfen se ky njeri ishte vajza e saj, e cila ndonëse në moshë fare të re, la pas gjithçka për t’u kujdesur për të.

Xhemile: Vajza. Vajza ishte 19 vjeçe, ajo që 20 vjeçe, i bëri vjet e shkreta në spital me mua, në Firence.

Ardit Gjebrea: Festoi ditëlindjen në spital?

Xhemile: Në spital me mua, po. 6 muaj duart e saj më shtynin në karrocë me rrota. Ajo, kur më lante, ajo më lante me lot, jo me ujë. Më lante nga prapa, unë e dëgjoja, “Rexhina, çfarë ke? S’kam gjë o ma, çke se s’dua të qaj, duhet të të jap forcë jo të qaj për njerëzit se njeriu është më i fortë se gjithçka”. I thoja “ç’ke moj mami, unë do ngjallem, s’jam nga ato, unë kam kuruar gjithë këtë sëmundje, do ngjallem edhe unë?”

Kush është ai fëmijë që do të shohë nënën e vet 45 vjeçe, 46 dhe ajo bënte çmos, doktorët flisnin me të sikur të ishte e madhe dhe ia thonin asaj që mami është kështu. Vajza bëhej dyllë e verdhë, trembej shumë. Ishte një tmerr që kam kaluar. Që të më ngrinte moralin mua thoshte “ma, ti tani po bën pushime, s’ke bërë asnjëherë pushime, zëre se po bën pushime”.

Ardit Gjebrea: Vajza studion?

Xhemile: Jo, e la shkollën gjysmë prej meje. Kush do më rrinte prapa? Thoshte “ma, nuk kam besim te asnjë, veç unë do vij pas teje”.

“Këtë luftë do ta fitoj”, nëna e sëmurë me kancer mesazh fëmijëve: Dridhem, shpirti ma di, por nuk dorëzohem

Në rubrikën “Ka Një Mesazh Për Ty”, Xhemilja ka thirrur dy fëmijët e saj, Rexhinën dhe Eraldin. Prej vitesh, siç tregoi më herët gjatë pjesës së programit “E diela shqiptare” në Tv Klan, brenga e saj ka qenë se fëmijët detyrohej t’i linte vetëm në shtëpi kur ishin fare të vegjël. Nevoja për punë, për të siguruar jetesën dhe të ardhmen e tyre e bën të ndihet fajtore që nuk i ka qëndruar dot pranë.

Sot, është Xhemilja ajo që ka më shumë nevojë për ta. Ajo ndodhet në luftë me kancerin, të cilin po përpiqet me çdo kusht ta mposhtë dhe arsyeja janë pikërisht fëmijët. Teksa u kërkon falje, ajo u jep premtimin se do të luftojë dhe nuk do të mundet. E meqë jemi edhe në muajin e ndërgjegjësimit ndaj kancerit, në Tetorin rozë, ajo iu drejtohet me fjalë të forta edhe atyre që janë bashkëudhëtarë të saj në këtë rrugëtim sfidues.

Xhemile: Faleminderit Rexhina e Erald. Dua t’ju jap mami një mesazh. Në radhë të parë dua t’ju kërkoj falje. Shumë vite ju kam lënë vetëm. Ikja në punë, nuk kisha mundësi të rrija. Hallet na çonin, na detyronin të punonim.

Rexhina: S’ka nevojë të kërkosh falje. Ti e ke bërë çdo gjë për të mirën tonë.

Xhemile: Pastaj një falënderim të madh për gjithë këtë që po më bëni, po më kuroni nga dita –ditës dhe keni lënë impenjimet tuaja. Rexhina ka lënë edhe shkollën për mua, Eraldi edhe punën, edhe pse ishte i operuar shkonte e vinte. Mami do ju thojë diçka, jua kam thënë edhe në shtëpi. Unë jam e fortë. Unë këtë luftë do ta fitoj. Kur shkon në luftë, e kam thënë gjithnjë, shkon për të fituar, nuk shkon për të humbur. Unë jam një luftarake shumë e madhe. Do ta fitoj.

Erald: Do ta fitojmë së bashku.

Rexhina: Je heroina jonë, dihet që do ta fitosh. Do jesh më e fortë se më parë, afër nesh. Ne të duam shumë.

Xhemile: Edhe unë ju dua me gjithë zemër, me gjithë shpirt. Kaloj edhe malet në këmbë për ju. Çdo gjë bëj për ju. Falë Ardit Gjebresë që kemi ardhur sot, që ta marrin vesh, jo se janë fëmijët e mi, por çdo nënë ka për fëmijën e vet. Mami do të japë edhe një mesazh për gjithë të sëmurët si puna ime, që mos ta lënë veten pas dore, asnjëherë. Kush është prind, të mendojë për fëmijën, kur isha atje që më thonin bëhesh, nuk bëhesh, rrija me morfinë, i thoja, jo unë do ta kaloj këtë.

Pse? Unë kam fëmijë në shtëpi, më presin fëmijët. Kush është i ri, të mendojë për prindërit. Asnjëherë mos të dorëzohen se kjo sëmundje është shumë e tmerrshme. Unë po dridhem komplet kur flas për këtë sëmundje se vetëm shpirti ma di. Por asnjëherë nuk duhet të dorëzohemi. Asnjëherë.

Shihemi në gjyq- Më akuzojnë se fle me kushëririn

“Na thonë doli dashnorja me dashnorin”, Etleva: Kërkoj të heq një njollë të zezë

“Nga Lushnja që mos qofsha! Në fshat më thonë se fle me kushëririn”, kështu e nisi prezantimin e saj Etleva e cila vjen nga fshati Toshkëz i Lushnjës ishte këtë të diel në rubrikën “Shihemi në Gjyq”, në emisionin “E Diela Shqiptare” në Tv Klan.

Ajo thirri në një seancë ndërmjetësimi kushëririn e saj Serjanin pasi prej kohësh në fshat e akuzojnë se ajo ka një marrëdhënie intime me të. Etleva ka pranuar që Serjani të jetojë në shtëpinë e saj, pasi ky i fundit ishte në një gjendje të keqe ekonomike.

Fjalët e bashkëfshatarëve e kanë bërë Etlevën t’i kërkojë Serjanit të largohet, pasi ajo ka edhe familjen e saj, është e martuar dhe ka katër fëmijë. Sipas saj, Serjani ka shumë probleme, por ajo nuk e ndihmon dot më. Ajo shprehet se do ta heqë këtë “njollë” ndaj edhe ka ardhur në emision.

Etleva: Rasti im është që unë kam ardhur në seancën e ndërmjetësimit që të heq një njollë. Serjan Malia është kushëriri im.

Eni Çobani: E thatë, e keni kushëri të tretë.

Etleva: Po. Fshati, tani se jemi të dy…

Eni Çobani: Nga kush fshat jeni ju?

Etleva: Unë vij nga fshati Toshkëz, Lushnje. Njerëzit më thonë që kur dal me Serjanin, dolën të dy, dashnori me dashnoren.

Eni Çobani: Është e vërtetë, Serjan?

Serjan: Po, shumë e vërtetë.

Etleva: Serjani ka probleme shumë të mëdha por ai kërkon ti zgjidh unë, por unë nuk i zgjidh dot sepse jam grua e martuar, kam katër fëmijë, kam edhe unë jetën time, të ardhmen time, nderin tim, repsektin tim, gjithçka që unë kërkoj të heq një njollë të zezë nga kjo gjë.

Ardit Gjebrea: Më fal pak, burrin e ke në shtëpi?

Etleva: Jo, në Itali.

Ardit Gjebrea: Prandaj del me Serjanin?

Etleva: Po. Tani çfarë duhet të them unë? Unë i drejtohem Serit, i nderuar Seri, Etleva të ka mbajtur, të ka respektuar si vëlla, ke pasur halle e gjithçka që ti i ke qarë me mua, por unë nuk kam më mundësi të të mbaj.

Eni Çobani: Po ku rri Seri? Rri në shtëpinë tënde vërtet?

Etleva: Po, rri në shtëpinë time, ha e pi e lahet sepse nuk ka shtëpi, është në një dhomë 2 me 2, është në një gjendje që nuk fle as kafsha e egër në atë dhomë.

Eni Çobani: Fle tek ti pra?

Etleva: Fle tek unë.

Ardit Gjebrea: Por jo në dhomë me të?

Etleva: Jo, në dhomë me mua jo, fle në kuzhinë.

Eni Çobani: Dhomën e ndan ajo se ku, por njerëzit që e shikojnë kur del…

Etleva: Tani, unë kërkoj që të heq një njollë të zezë.

Eni Çobani: Kjo është një detyrë e vështirë, nuk e kam pasur ndonjëherë në 11 vjet që të heq edhe njolla, megjithatë, ju çfarë konsideroni njollë? Opinionin?

Etleva: Opinionin pra.

“Ta lë burrin e të fus ty në krevat?”, kushëriri: Je e vetmja zgjidhje që kam

Etleva dhe Serjani, dy kushërinj nga Lushnja akuzohen në fshatin e tyre se kanë një marrëdhënie. Etleva shpjegoi në “Shihemi në Gjyq”, rubrikë nga “E diela shqiptare” në Tv Klan se për shkak të situatës së vështirë ku ndodhet Serjani, ajo ka pranuar që ai të jetojë në shtëpinë e saj. Bashkëshorti i Etlevës ndodhet në Itali, ndërsa të dy janë bërë shënjestra e opinionit të bashkëfshatarëve.

Etleva i kërkon Serjanit të largohet nga shtëpia, por ai vijon të kërkojë përkrahjen e saj. Kushërira i thotë se ajo ka një jetë bashkëshortore dhe është familjare e kësisoj është e pamundur diçka e tillë, ndërkohë që Serjani ngul këmbë në të tijën.

Eni Çobani: Keni ndonjë lidhje ju përveç asaj që u fol këtu si kushëri i tretë?

Serjan: Po, kushëri i tretë. Njerëzit mund të flasin si të duan, unë s’dua t’i dëgjoj fare, ja Etleva e di shumë mirë. Shkojmë për kafe, si kushërinj, as si dashnor, as si dashnore. Mua më thonë edhe njerëzit e shtëpisë, babai, njerka ime më ka nxjerrë në rrugë të madhe. Ajo po më përkrah, prandaj dua përkrahjen e asaj sot.

Eni Çobani: Përkrahjen ta ka dhënë ajo, por nuk ta jep dot më thotë.

Etleva: I nderuar Seri, përkrahja ime ka kufi.

Serjan: Po ku do gjej unë zgjidhje? Nga bashkëshortja jam ndarë, babai tokën ma ka shitur, ma ka marrë Xhemilja, ku do gjej zgjidhje me tërë këto probleme që kam? E vetmja zgjidhje ti je. Vëlla, motër ty të kam.

Serjani dhe Etleva janë kushërinj, por edhe fqinj. E vetmja gjë që i ndan është një kanal. Serjani nuk ka përkrahje nga familja e tij, por Etleva thotë se nuk mundet dot më.

Etleva: Ai ka hallet e tij, por unë nuk i zgjidh dot zonja Eni. Unë jam njeri, jam grua, jam bashkëshorte, edhe unë kam hallet e mia e nderuar, çfarë të bëj unë?

Eni Çobani: Çfarë ke bërë ti deri më sot?

Etleva: Unë kam bërë kaq, e kam mbajtur si vëlla. E kam mbajtur me bukë, ka dashur të lahet, le të lahet, po tashi ç’duhet të bëj unë më tej se unë jam me burrë? Burri mund të vijë nga Italia, ky thotë “hajde më përkrah mua, më mbaj mua se po vjen dimri”. Si t’i them unë këtij tani, “hajde ta lë burrin mënjanë dhe hajde se do të të fus ty në krevat?” Kjo u pa puna tani, ai duhet të logjikojë vetë.

“Dikur kam mbajtur edhe një italian në shtëpi”, Etleva: Jam e adoptuar, me kushëririn nuk kam lidhje gjaku

Opinioni i fshatit që akuzon Etlevën dhe Serjanin, dy protagonistët e kësaj puntate të “Shihemi në Gjyq” si kushërinj që kanë marrëdhënie intime, buron nga një fakt i pathënë deri në këtë moment. Etleva, tregon në “E diela shqiptare” në Tv Klan se në fakt nuk ka lidhje gjaku me atë që e quan kushëriri i tretë, të cilin e mban prej disa kohësh në shtëpi.

Etleva: Më fal prindërve të mi se tani, publiku nuk e di, edhe ju nuk e dini sepse unë jam një vajzë e marrë në jetimoren e Durrësit dhe më ka adoptuar Refat Malia dhe Idajete Malia.

Eni Çobani: Pra domethënë, ju nuk jeni kushërinj me zotërinë?

Etleva: Po tani…

Ardit Gjebrea: Ah, domethënë ju nuk keni lidhje gjaku me njëri-tjetrin?

Etleva: Po tani, unë e respektoj ti i nderuar Ardit, nga babai sepse të hedhësh amanetin e babait…

Eni Çobani: Është tjetër të respektosh amanetin e babait dhe tjetër ta kesh kushëri pra. Unë të falënderoj për sinqeritetin sepse normalisht unë këtë gjë e dija, por po prisja ta thoje ti.

Ardit Gjebrea: Nuk janë kushërinj?

Etleva: Jo, jo.

Eni Çobani: Kur Arditi të pyeti, ti the “kushëriri i tretë”. Në fakt duhet të kishe thënë, “nuk e kam asgjë, por nga prindërit birësues, bie kushëriri i tretë”, por ti nuk e ke asgjë. Prindërit e tu, po e kanë pasur, babai yt më saktë, e ka pasur kushëri, por jo ju, ju nuk keni asnjë lidhje.

Etleva thotë se opinioni i fshatit kështu e ka, kjo mund të ndodhte edhe nëse ajo do fuste në shtëpi ndonjë kafshë. Më tej, ajo rrëfen se ka mbajtur edhe njerëz të tjerë në shtëpi.

Etleva: Gjen një njeri, grua e fut në shtëpi, se unë kam patur prapë në shtëpi 6 muaj, një grua të ndarë nga bashkëshorti, ndenji 6 muaj te unë me dy fëmijë.

Ardit Gjebrea: Po për atë s’thanë gjë?

Etleva: Tani, fshati mund të thotë prapë e pati dashnore.

Eni Çobani: Pastaj dy vjet ke mbajtur një tjetër?

Etleva: Pastaj mbajta një italian që iu dogj shtëpia.

Eni Çobani: Po pse gjithmonë tek ju? Ju jeni në gjendje të mirë ekonomike?

Etleva: Jo, unë nuk jam në gjendje të mirë, jam në gjendje mesatare si gjithë të tjerët.

Eni Çobani: Por keni zemrën e madhe.

“Nuk jam e shthurur”, Etleva-Serjanit: T’i them burrit fli ti, unë në mes, të marr edhe Serjanin?”

Etleva i lutet kushëririt të saj të tretë, Serjanit, të cilin në fakt e quan të tillë për shkak të prindërve adoptees që të largohet nga shtëpia e saj. Siç tregoi në “Shihemi në Gjyq”, në emisionin “E diela shqiptare” në Tv Klan, jeta e saj familjare ka nisur të shqetësohet për shkak të opinionit të njerëzve se ka një marrëdhënie intime mes të dyve.

Etleva është nënë e katër fëmijëve, burri i saj ndodhet në Itali për momentin. Serjani është i ndarë nga gruaja, jeton pranë shtëpisë së Etlevës, por në kushte jo të mira dhe nuk ka mirëqenie financiare. Ky ka qenë shkaku pse Etleva e ka marrë në shtëpinë e saj, por ai nuk pranon të largohet.

Eni Çobani: E kuptoj që në fshatra të vogla mund të ndodhin këto gjëra. Keqkuptime. Një zonjë i hap derën një hallexhiu dhe shiko se si keqinterpretohet, pra akuzohen për një marrëdhënie intime, ndërkohë që është e pamundur, nuk mund të ndodhë. Zonja ka pritur edhe njerëz të tjerë më parë. Edhe pse në një gjendje ekonomike jo të mirë, normale, ajo me zemrën saj ia ka hapur derën. Aq sa ka pasur mundësi. Tani po kalon mundësitë e saj mbajtja e Serjanit, plus ka një opinion shumë të rëndë. “Zonja Eni nuk dal dot në kafe se më shikojnë shtrembër”, më thotë.

Etleva: Zonja Eni, unë kërkoj të më hiqet kjo njollë. Kjo njollë e zezë që ti si grua, si nënë, si bashkëshorte dhe si publik që e dëgjon, unë nuk jam e tillë. Nuk kam ardhur në këtë publik si e shthurur, por kam ardhur si një nënë e si një grua që të kërkoj të drejtën time. Unë i drejtohem Serit, çfarë kërkon nga unë shpirti i motrës, ma thuaj!

Serjani: Të më ndihmosh o Etleva se nuk kam mbështetje.

Etleva: Çfarë mbështetje do zemra e motrës?

Serjani: Je motër, vëlla për mua.

Etleva: Po ja, jam motër, ja u bëra motër, çfarë kërkon?

Serjani: Le të thonë çfarë të duan njerëzit, unë të kam konsideruar si motër si shoqe, si kushërirë.

Etleva: Si të thonë njerëzit?

Serjani: Të thonë njerëzit çfarë të duan.

Etleva: Mirë e supozojmë se njerëzit nuk bëjnë fare, i heqim vizën. Po bashkëshortit si t’i them, apo edhe atij t’i heqim vizën?

Serjani: Unë të konsideroj si motër, si kushërirë.

Etleva: Edhe një herë Seri. I hoqa njerëzit, i vura vizën. Jemi bashkë të dy, tani.

Eni Çobani: Po bashkëshorti e di apo jo?

Etleva: Unë kam edhe një bashkëshort t’i heq edhe atij vizën? Unë ta thashë, nuk jam e shthurur, këtu në publik, kam ardhur si grua dhe si nënë këtu në publik. T’i them bashkëshortit “hajde fli ti, të hyj unë në mes, të marr edhe Serin?” Apo t’i them, “hajde ti të flemë bashkë dhe Seri të gjejë një zgjidhje vetë?”

“Ti do të heqësh njollën, ky do të marrë pronën”, publiku voton për Etlevën

Eni Çobani, ndërmjetësja e rubrikës “Shihemi në Gjyq”, thotë se Serjani, i cili ndodhet përballë Etlevës në “E diela shqiptare” në Tv Klan, në fakt e ka një shtëpi. Kjo do të thotë se nuk është e nevojshme që ai të qëndrojë në shtëpinë e kushërirës së tij, me të cilën akuzohet nga fshati se ka marrëdhënie intime.

Sigurisht, ky mendim vjen nga fakti që në të vërtetë nuk kanë lidhje gjaku sepse Etleva është e birësuar dhe qëndrimi i Serjanit në shtëpinë e saj, kur bashkëshortin e ka në Itali, nuk shihet me sy të mirë. Serjani thotë se nuk ka ku të shkojë sepse e kanë përjashtuar nga familja bujqësore, ndërkohë Eni Çobani shpjegon se kjo nuk mund të ndodhë.

Publiku voton në favor të Etlevës që kërkon që Serjani të largohet nga shtëpia e saj sepse kjo i ka ngjitur një njollë nënës së katër fëmijëve.

Ardit Gjebrea: Seri, shumica e publikut mendon që ti nuk duhet të flesh më në kuzhinë.

Serjan: Ka të drejtën e vet ajo, me familjen e vet. Po unë ku të shkoj? Babai s’më qas në shtëpi, ja ju i shikoni dokumentat vetë aty, falsifikimet.

Eni Çobani: Jo, që janë falsifikime nuk të takon ty ta thuash se janë organet kompetente. Ne kemi një kontratë shit-blerjeje Ardit, prandaj i bëra thirrje edhe noterit. Në qoftë se kjo kontratë shitblerjeje është në keqbesim sikundër thotë zotëria, që firmat nuk janë as të vëllezërve, as të babait, as të gjyshes, unë i them zoti Lirim kjo kontratë pasi të komunikohet me ju, do të shkojë pranë Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Lushnje dhe do ta shikojë prokuroria se si është e mundur që ju përjashtoni një nga anëtarët e familjes bujqësore dhe nuk e vini në pjesën e kësaj kontrate shitblerjeje.

Që nga momenti që ky djalë është përjashtuar, kjo kontratë do të prishet dhe do të dalë absolutisht e pavlefshme. Mua më vjen keq që zonja Xhemile ka dhënë para, por mund të ketë edhe zgjidhje të tjera që t’i jepni vlerën të cilën ia keni mohuar për kaq vite zotërisë dhe zotëria të ketë një banesë e mos të flejë më në kuzhinën e zonjës dhe t’i apstrojmë edhe njollën e zezë të jetës zonjës Etleva.

Etleva: Zonja Eni, kërkoj të më hiqet njolla.

Eni Çobani: Kjo është një detyrë shumë e vështirë se deri te ligji e bëj, që të heq njolla s’e kam bërë ndonjëherë, megjithatë të falënderoj për besimin, uroj dhe besoj që qyteti juaj dhe fshati ta besojë këtë që thatë, megjithatë kjo ngelet pjesë e ndërgjegjes së tyre dhe tuajës. Në qoftë se ke këtë zemër të madhe, ke pritur një hallexhi unë të duartrokas dhe të them faleminderit që ke bërë një veprim të tillë.

Ardit Gjebrea: Ndërsa unë të them: kujdes peshqirin.

“Kënga Magjike”

“Gjithmonë e njëjta gjë…”, këngëtari italian Marco Carta rrëfen çfarë ia ka marrë më shumë mendjen në Shqipëri

Lajmi për pjesëmarrjen e tij në festivalin e “Këngës Magjike” u shpërnda me shpejtësi, pasi kurioziteti për këngëtarin italian është shumë i madh. Marco Carta është një nga këngëtarët më të pëlqyer, por edhe më të vlerësuar në Itali.

Kantautori italian është bërë i njohur në vitin 2008 pasi arriti të fitonte talent show-n “Amici”, e fill pas kësaj fitoreje, në vitin 2009 u bë fitues i Sanremos. Ai gjatë karrierës së tij ka marrë shumë vlerësime në evenimente të rëndësishme muzikore dhe kënga e tij “La forza mia”. ka fituar disk platini për më shumë se 70 mijë kopje të shitura. Këtë herë sfida e këngëtarit do të jetë “Kënga Magjike”, ku do të konkurrojë me “(Forse) non mi basti piu”.

Marco Carta: Lajmi u përhap shumë shpjet, mediat italiane ishin shumë kurioze. Të gjithë e kanë ripostuar atë që ju kishit vendosur në faqen tuaj të Instagramit.

Ardit Gjebrea: “Amici”, “Sanremo”, je mësuar të fitosh vetëm vendet e para kështu?

Marco Carta: Jo. E di pse? Se për të fituar këto dy vende të para kam humbur aq shumë herë në jetën time, por që më kanë shërbyer me thënë të drejtën.

Ardit Gjebrea: Çfarë është ajo gjë tjetër veç muzikës që merr vëmendjen tënde?

Marco Carta: Unë e dashuroj natyrën, kopshtarinë dhe kafshët. Kam një qen që është jeta ime. Unë i dua të gjitha kafshët, por qenin më shumë. Quhet Lara.

Ardit Gjebrea: Po në Tiranë çfarë ta mori më shumë mendjen?

Marco Carta: Gjithmonë e njëjta gjë. Të ngrënët. Sepse më pëlqen shumë ngrënia, më pëlqen shumë në vendet që shijoj, sidomos Shqipëria ka një kuzhinë të mrekullueshme dhe unë e kam shijuar dhe Tiranën e kam parë, është shumë e bukur. Keni një kuzhinë të mrekullueshme. Dhe kam diçka për të thënë, nuk e mendoja, duke qenë se nuk kisha ardhur ndonjëherë, ka një lloj mikpritje, ka një lloj përfshirje, pranimi, që personalisht, njerëzisht është shumë e bukur.

“Dua të lë shenjë” Sardi tregon synimet e tij, Ardit Gjebrea e ngacmon: Po këtë shenjën në qafë?!

Ai është bërë i njohur nga pjesëmarrja e tij në spektaklin “X Factor Albania” në vitin 2012 kur u bë pjesë e finalistëve dhe spikati për veçorinë e vokalit dhe interpretimin e tij unik. Tashmë pas plot 10 vitesh këngët e tij pëlqehen jashtë mase nga publiku. Sardi merr pjesë për herë të tretë në festivalin e “Këngës Magjike”, këtë herë me këngën “Shifna prapë”.

Gjatë prezantimit të këngës së tij, këngëtari u shpreh se i kishte munguar shumë kjo skenë. I pyetur nga Arditi se çfarë synon, Sardi është përgjigjur se ai do që në historinë e muzikës të lërë një shenjë të tij. Në këtë moment Arditit, të cilit që prej hyrjes në skenë të këngëtarit diçka ia tërhoqi vëmendjen, e pyeti se kush ia kishte lënë shenjën në qafë. Sardi ia ktheu “një nga vajzat e tua”, por emrin e mbajti të fshehtë.

Sardi: Ardit më kishte munguar kaq shumë kjo skenë!

Ardit Gjebrea: Është e rëndësishme fakti që sa e dëgjon një artist e shquajmë menjëherë se kush është, është çështje e identitetit artistik kjo. Ti tashmë e ke. Kush ka qenë i pari që ka gjetur faktorin ‘X’ te ti?

Sardi: Duhet ta përmend patjetër këtë, është një mikeshë e familjes sonë Mirela Sula, është e para që më ka dhënë shtysën, e falënderoj shumë.

Ardit Gjebrea: Artistët synojnë famën, klikimet, të ardhurat, çfarë synon ti me muzikën tënde?

Sardi: Patjetër të gjitha këto që përmende, por unë synoj të lë shenjën time në historinë tonë të bukur.

Ardit Gjebrea: Mirë, tani unë kam një pyetje, ktheu pak në profil. Këtë shenjën kush ta ka lënë këtu prandaj ngela. Sardi ka një shenjë këtu. Disa goca po ulin kokën, kjo është prej vërteti apo pjesë e këngës?

Sardi: Kjo është prej vërteti, një nga gocat e tua ma ka lënë, por nuk ta them kush.

Ardit Gjebrea: Pauzë! Nuk guxojnë të duartrokasin gocat e mia këtu. Të gjitha po rrinë…ne nuk kemi punë, thonë ato.

Sardi: Nuk ma kanë lënë të gjitha, njëra vetëm.

Ardit Gjebrea: Njëra! Do e gjejmë atëherë! Do “Shifna prapë”, është titulli i këngës.

“Vuajtje, por pak më e lezetshme”, Ardit Çuni prezanton këngën “E dije”

Ardit Çuni është këngëtar prezantues dhe producent televiziv mjaft i njohur shqiptar. Ai është bërë i njohur me këngë si “Jena Na”, “Je mama”, “Qaj”, si dhe për performancat e tij avantgarde në festivale të ndryshme muzikore. Veç karrierës si këngëtar, Ardit Çuni ka qenë edhe menaxher i delegacionit shqiptar në Eurovizion.

Për këngëtarin kjo është hera e gjashtë që konkurron në festivalin e Këngës Magjike dhe këtë herë ai premton se do të na suprizojë me këngën e tij “E dije”.

Ardit Gjebrea: Me çfarë do na çudisësh sot?

Ardit Çuni: Mendoj me një tjetër super ide origjinale të krijuar nga Joni Peçi.

Ardit Gjebrea: Mendoja se po bëje autokomplient, se ti i bën vetë zakonisht gjërat. Prandaj po çuditesha!

Ardit Çuni: Jo, do falënderoj pak njerëz këtë vit, se e kam bërë vetë këngën. Ideja është se e Joni Peçit është shumë e bukur dhe mezi po pres ta shikojnë njerëzit. Dhe me një këngë relaksuese më në fund, se ngela duke qarë, ngela duke vuajtur. Edhe kjo është pak vuajtje, por është pak më e lezetshme./tvklan.al