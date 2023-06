E Diela Shqiptare – Ka një mesazh për ty (25 Qershor 2023)

16:03 25/06/2023

Samir Mane u plotëson ëndrrën e jetës

Kur ishte 1 vjeç iu vra babai brenda Komisariatit të Policisë, Gentiana: Atë ditë do më blinte një fustan

Rubrika “Ka një Mesazh për Ty” në emisionin E Diela Shqiptare në Tv Klan këtë të dielë ka patur një të ftuar special. Biznesmeni dhe Presidenti i grupit “Balfin” Samir Mane ishte i pranishëm në studio për një mision fisnik.

Bizmesmeni ishte ulur nga njëra anë e murit ndarës, teksa ishte në pritje të rastit.

Ardit Gjebrea: Të falenderoj shumë që erdhe me besim, pa pyetur, në programin ‘Ka Një Mesazh Për Ty’ për atë që do të ndodh sot në studio. E ndjek ndonjëherë?

Samir Mane: E ndjek shumë herë, sa herë që kam mundësi e ndjek dhe jam shumë i gëzuar që sot jam këtu natyrisht surprizën nuk e di se çfarë do jetë, por jam i sigurtë që do jetë një gjë që prania ime është e nevojshme.

Ardit Gjebrea: Nëse dikush do ishte në anën tjetër të murit, kush mund të ishte?

Samir Mane: S’e kam idenë fare. Nuk ma merrte mendja që do isha pjesë e këtij formati, por ja që jam.

Ardit Gjebrea: Nëse do ishte një njeri i dashur nga familja kë do doje të kishe?

Samir Mane: Padyshim Evën. (bashkëshorten)

Ardit Gjebrea: Eva është tip që del në televizor apo jo?

Samir Mane: Jo, nuk del shumë, por më ndihmon shumë në sipërmarrjet e mia sidomos këto që kanë të bëjnë me fondacionin ‘MANE’ që sapo e kemi krijuar.

Ardit Gjebrea: Fantastike, në fakt nuk është Eva. Nuk kanë ardhur akoma, janë dy vajza që duan të japin një mesazh nënës së tyre.

Nga ana tjetër e murit vijnë dy motra, Ilda dhe Gentiana, të cilat nuk kanë dijeni për prezencën në studio të biznesmenit Samir Mane, ndërkohë që ato tregojnë se kanë ardhur për të surprizuar nënën e tyre.

Motra e madhe Ilda Marku 29 vjeçe, e martuar dhe ka 2 fëmijë, ndërsa Gentiana 26 vjeçe, ka përfunduar studimet për administrim biznesi. Në studio ato tregojnë se kanë ardhur për të surprizuar nënën e tyre, por nuk e dinë që historinë e tyre po e dëgjon edhe biznesmeni, z.Samir Mane.

Ilda dhe Gentiana Marku kanë një histori të dhimbshme. Kur kanë qenë ende të vogla, babai i tyre oficer policie u vra brenda Komisaritit të Policisë së Lezhës. Nëna e tyre i rriti e vetme plot sakrifica.

Gentiana Marku: Arsyeja pse kemi ardhur këtu është për të falenderuar, një surprizë një personi shumë të rëndësishëm për ne, asaj që na ka dhënë jetën, asaj që është pika jonë e dobët, por edhe e forta. Është mami jonë, ka pasur një jetë shumë të vështirë, por arsyeja se pse unë jam sot këtu është sepse ia ka dalë me dinjitet të na rrisë. Nëna me babin janë njohur me shkuesi, janë martuar në 6 Qershor 1993, këtë muaj do kishin bërë 30 vite martesë bashkë.

Ardit Gjebrea: Pse thua do kishin bërë?

Gentiana Marku: Sepse fatkeqësisht babi nuk jeton më.

Ardit Gjebrea: Njohja e tyre ka qenë me shkuesi, por ka patur një dashuri të madhe mes tyre.

Gentiana Marku: Ka pasur një dashuri shumë të madhe mes tyre, kanë jetuar vetëm 5 vite bashkë. Mami i përshkruan si 5 vitet më të mira të jetës së saj. Pas 1 viti martesë ka lindur motra, pas 1 viti të lindjes së motrës na lindi edhe 1 motër tjetër. Fatkeqësisht ajo vdiq 6 muajshe, ka qenë një dhimbje shumë e madhe. E kanë përballuar shumë vështirë. Pastaj në vitin 1997 kam lindur unë. Babi ka punuar polic në qytetin e Pukës, e kanë rritur në grada si funksionon në Policinë e Shtetit dhe e kanë zhvendosur në policinë e Lezhës. Pas 1 viti, unë nuk isha ende 1 vjeçe, babi është nisur në punë normalisht si çdo ditë tjetër dhe është vrarë brenda komisariatit të Lezhës.

Ardit Gjebrea: Thjesht për shkak të detyrës?

Gentiana Marku: Po për shkak të detyrës në moshën 29 vjeçare, ka qenë një tragjedi shumë e madhe për familjen tonë, për të gjithë, por sidomos për mamin.

Ardit Gjebrea: Sa vjeç ishte mami?

Gentiana Marku: 25 vjeçe.

Ardit Gjebrea: Me 2 vajza.

Gentiana Marku: Me 2 vajza, vendosi ta mbyllë jetën vetëm me ne të dyja. Edhe pse në atë kohë i thoshin po si ka mundësi ta kishe pasur një djalë, e shikojnë këtë pjesën më shumë si siguri. Për jetën më vonë, pleqërinë. Mami thotë gjithmonë që zemrën e kam pasur gjithmonë plot me ju. Ditën që ka vdekur babi, në mëngjes më ka treguar mami që kur është nisur për në punë është kthyer edhe një herë dhe e ka pyetur çfarë fustani ti blej Gentës? (preket dhe qan në studio) Më falni, sepse pas 2 ditësh, ai ka vdekur në datën 8 Shkurt, në 10 Shkurt unë kisha ditëlindjen.

Ardit Gjebrea: Ti për shumë vite nuk e ke festuar ditëlindjen, sepse në ditën tënde të lindjes ju keni përcjellë babin për në banesën e fundit?

Gentiana Marku: Po, mundësisht është diçka që unë tani e përjetoj shumë keq. Nuk e kam kuptuar në atë kohë se çfarë pyetje i kam bërë mamit. E shikoja që i vinin shoqet motrës për ditëlindje e shikoja duke festuar, në atë kohë kam qenë diku 4-5 vjeçe edhe i them mamit sa mirë që i vinë Ildës (motrës) shoqet e feston. Unë mendoja që kur të shkoj në shkollë do kem ditëlindje, se nuk e kuptoja ngaqë nuk e kisha festuar. I them edhe unë kur të shkoj në shkollë do më vijnë shoqet, atëherë do e festoj dhe unë ditëlindjen. Ajo që prej atij momenti ma ka festuar çdo vit ditëlindjen, gjithmonë, e ka mbyt dhimbjen e vetë e ka mbajtur përbrenda më ka bërë mua dhe motrës të kalojmë një fëmijëri të mirë, nuk na ka transmetuar dhimbjen që ajo ka pas, sakrificat që ka bërë.

Çfarë e emocionon Samir Manen?

Biznesmeni dhe Presidenti i grupit “Balfin”, Samir Mane, ka qenë i ftuar këtë të dielë në rubrikën “Ka një Mesazh për Ty” në emisionin E Diela Shqiptare në Tv Klan.

Një nga shprehjet e Samir Manes është se në biznes nuk ka emocione. Por Presidenti i grupit “Balfin” ka zbuluar se çfarë e emocionon atë.

Ardit Gjebrea: Pjesën e dytë të ‘Ka një mesazh për ty’ do ta nis me një të ftuar vërtetë special, nëse do të artikuloja shprehjen ‘1 në një milion’ për të nuk do të gaboja. Fjalia tipike kur e prezantojnë është: një nga njerëzit më të pasur në Shqipëri, por unë do të shtoja edhe një shok i mirë për ata në ditë të vështira. Pak ditë më parë festoi 30-vjetorin e krijimit të sipërmarrjes së tij, grupi BALFIN ku janë punësuar mbi 5,000 punonjës. Sot do doja të përjetonim më shumë një tjetër dimension të tij, atë çfarë e bashkon me ‘Ka një mesazh për ty’, dimensionin human, më lejoni të ftoj Samir Mane.

Tashmë të gjithë e dinë historinë tuaj, ju jeni nga ata që keni nisur çdo gjë nga zero dhe keni ngritur një perandori që sot shtrihet në 10 shtete të botës. Në këtë stad a mbërrin tek ju nevojat e njerëzve të tjerë, të atyre që jetojnë me 100 halle dhe si i përjetoni ju ato?

Samir Mane: Natyrisht që mbërrijnë dhe kemi struktura që edhe merren me këto gjëra në mënyrë të përditshme, por pa dyshim sa herë më bie mundësia t’i dëgjoj vetë hallet i marr emocionet dhe mundohem t’i zgjidh vetë ose t’i ndjek vetë deri në fund. Kështu që kjo është një nga gjërat që e bëj tashmë me shumë pasion.

Ardit Gjebrea: Një shprehje e juaja e njohur është që në biznes nuk ka emocion, kështu që na krijohet përshtypja e një njeriu që duhet të jetë edhe pak i ftohtë për të ecur përpara. Nga ana tjetër edhe pse nuk ju keni dhënë shumë zë, janë të shumta veprat e bamirësisë. Vetëm në rastin e tërmetit ju keni dhuruar personalisht 1.2 milionë Euro ndihmë për njerëzit, pra në këtë rast në kundërshtim me shprehjen tuaj ka ndjeshmëri. Çfarë emocionon Samir Manen?

Samir Mane: Në biznes nuk kam emocione, por padyshim për të ndihmuar njerëz në nevojë, për të ndihmuar familje në nevojë, studentë që të studiojnë ose për shumë gjëra të tjera unë jam vetë personalisht aktiv dhe jam gjithmonë emocional në këtë drejtim.

2 arkivole për vëllanë: S’dimë kë po qajmë

10 vite me hije dyshimi për kufomën e të birit, Eni Çobani-prindërve të viktimës: Mund të bëjmë zhvarrimin e trupit

Vdekja e vëllait të Irenës në Itali para 10 vitesh është e mbuluar me hije dyshimi për atë dhe familjarët e saj, të cilët nuk dinë akoma nëse varri ku mendojnë se prehet i biri është vërtetë i tij, pasi ata u njoftuan për një arkivol të dytë nga autoritetet italiane 6 muaj pasi e varrosën njeriun e tyre të dashur.

Për këtë arsye, Irena ka thirrur nënën dhe babain e saj në rubrikën “Ka një mesazh për ty” në “E diela shqiptare” në Tv Klan për të ju dhënë lajmin që pas 10 vitesh, ata mund të mësojnë nëse kufoma të cilën ata kanë qarë prej vitesh, është apo jo i njeriut të tyre të zemrës.

Eni Çobani thotë se pas kërkesës që i kanë bërë Prokurorisë, mund të bëjnë zhvarrimin e trupit që prehet në Shqipëri për të mësuar të vërtetën mbi AND-në.

Irena: Mami, babi, ju dua shumë. Jeni jeta për mua. Unë e kam ftuar zonja Enin që të ju thoshte që këtij kalvari të madh të hallit një ditë t’i vijë fundi dhe t’i dalë e vërteta e vëllait tim dhe të qajmë 1 varr dhe jo 2.

Ardit Gjebrea: Zonja Eni, si keni ndërmend ta ndihmoni këtë familje?

Eni Çobani: 1 të vërtetë e kemi akoma në dorë për ta zbuluar. Meqenëse, ne me një kërkesë kundrejt Prokurorisë, mund ta bëjmë zhvarrimin e këtij trupi, ne do të zbulojmë përfundimisht që kush ka qenë shkaku i vdekjes dhe kush është AND-ja e personit, i cili është aty. Ngelen shenja në mbetjet trupore. Nëse ka pasur vrasje, siç pretendojnë familjarët, ose nëse mund të ketë pasur elementë të tjerë, ajo e vështirëson gjetjen. Nuk ka asnjë informacion. Edhe në Janar, ka ardhur vetëm 1 letër dhe aty nuk ka asnjë të dhënë se si është gjetur ai trup. Se sa do të gjejmë në ato mbetje sot pas 10 vitesh, unë nuk mund të flas. Por do të jenë ekspertët që do t’i japin përgjigjen, por të paktën AND-në, kjo është e sigurtë që gjendet.

I vdiq vëllai në Itali, Irena nuk di ku ta qajë: Dolën 2 arkivola…

Irena varrosi trupin që i thanë se është i vëllait të saj në datën 20 Gusht të 2013-ës. Rreth 6 muaj më pas, autoritetet italiane i thanë në Janar të vitit 2014, të shkojë edhe të tërheqë arkivolin e vëllai të saj.

Ajo ka ardhur në rubrikën “Ka një mesazh për ty” në “E Diela Shqiptare” në Tv Klan pasi ka shumë pikëpyetje mbi vdekjen dhe kufomën e vëllait të saj në Itali.

Irena ndihet e pikëlluar pasi prej 10 vitesh, ajo nuk e di nëse trupi që prehet në Shqipëri është i vëllait të saj apo jo.h

Ardit Gjebrea: Ju a e identifikuat trupin?

Irena: Jo, unë nuk e kam parë kurrë atë trup dhe problemi më i madh është se dolën 2 arkivola. Një arkivol e kemi varrosur me 20 Gusht të 2013-ës dhe një arkivol me 3 Janar të 2014-ës. Shteti italian më ka thënë “Irena, hajde tërhiq trupin e vëllait tënd”.

Ardit Gjebrea: Ndërkohë ju e kishit varrosur atë?

Irena: Po, unë e kisha varrosur trupin.

Ardit Gjebrea: Autoritetet italiane ju kanë dorëzuar 2 trupa me një emër, si ka mundësi?

Irena: Puna e morgut është pak e komplikuar sepse ne nuk kishim mundësi financiare në atë moment. U mundova me Ministrinë e Jashtme, me Ambasadën Italiane, me Rajonin Numër 6, me Avokatin e Popullit.

Ardit Gjebrea: Italiani ju tha që trupin e keni në filan morg, ai të tha adresën e morgut?

Irena: Unë nuk kam kontaktuar me asnjë sepse nuk dija italisht, babai im ka një kushëri të vetin atje dhe i thashë që “unë nuk mundësi financiare, a ka mundësi që të shkosh ti, ta jap unë adresën, emrin dhe vendin që ta kontrollosh dhe a është apo nuk është ai.” Ai tha se ishte vëllai, por nuk e pa kush. Ai e ka sjellë një trup këtu, por ne nuk e kemi parë. Nuk dija asgjë.

Ardit Gjebrea: Erdhi arkivoli dhe ju me të tuajën varrosët vëllain?

Irena: Po.

Ardit Gjebrea: Pastaj ju njoftojnë nga Italia që “hajde tërhiqni trupin e vëllait”?

Irena: Ka qenë data 3 Janar kur na erdhi një bombë e madhe dhe na thanë që “ai trup nuk është i vëllait tuaj”. Ai është i varrosur, kufoma e parë, kufomën e dytë nuk kisha mundësi. Kufomën që më tha shteti italian në 2014, hajde merre, unë i thashë që e kam një arkivol dhe një vëlla e kam varrosur dhe në Janar të 2014-ën, kush është aty sepse ai nuk është vëllai im.

Ardit Gjebrea: Trupin e parë a jua dhanë autoritetet italiane?

Irena: Nuk e di si ka dalë trupi, por unë nuk kam asnjë dokument, as se ka ardhë me avion, as se ka ardhë më anije dhe as se ka ardhë dhe as nuk e kam idenë se kush e ka dërguar.

Ardit Gjebrea: Si ju erdhi trupi këtu?

Irena: E marr kushëririn dhe më thonë që “dil në Durrës në orën 8 dhe na sjell njerëzit”. Ne 2 javë kemi mbajtur zi, kemi hapur dyert e morgut. Unë ja di për faleminderit që ma ka sjellë sepse unë nuk kisha mundësi. Herën e dytë nuk kam shkuar për ta marrë arkivolin e dytë. Dhe kur shkoj tek varri, vijnë ato ndjenjat që qan me zemër. Kur e tregoj historinë më dhemb zemra se ku e kam. Kam thirrur dhe prindërit që të ju jap një mesazh. Mami ka kaluar depresion shumë të madh. Të të vdesë fëmija në shtëpi, e qan dhe e di se ku e ke një varr, por të vdesë djali në kurbet në Itali, shkon e qan 10 vjet por nuk e di se kush është. Nuk na lanë ta hapnim arkivolin, ishim të shokuar total. Arkivoli, siç la ardhur nga Italia, është i varrosur.

Historia drithëruese e vdekjes së shqiptarit në Itali/ E motra: Mediat shkruanin se ‘vdiq nga mbidoza’, italiani më tha ‘ta kanë vrarë vëllanë’

Irena ka ardhur në rubrikën “Ka një mesazh për ty” në “E diela Shqiptare” në Tv Klan dhe ka rrëfyer historinë rrëqethëse të vdekjes së vëllait të saj.

Ajo tregon se i vëllai ka vdekur në moshën 32-vjeçare në Itali teksa rrëfen se ai ka humbur jetë në 14 Maj të 2013-shit dhe është varrosur në Gusht të 2013-shit pasi nuk kanë pasur asnjë dijeni rreth tij për mbi 3 muaj.

Irena thotë se mediat italiane asokohe kanë shkruar për vëllain e saj se “ka vdekur nga mbidoza”, ndërsa tregon se një italian, i cili i ka treguar ku ndodhet në morg i vëllai i saj i ka thënë se “atë e kishin vrarë”.

Për më tepër ndiqni më poshtë historinë e përjetimeve drithëruese të Irenës:

Irena: Jetoj në periferi të Hamburgut, kam 4 fëmijë. Muajin tjetër bëhem gjyshe. Jam 42 vjeç. Kam ftuar mamin dhe babin. Janë zemrat e mia.

Ardit Gjebrea: Bëhet fjalë për vëllain që ju e keni humbur në vitin 2013?

Irena: Nuk besoj se do të ketë histori në Shqipëri si historia jonë. Vëllai më ka vdekur më 14 Maj 2013-ën për ta varrosur, e kemi varrosur më 20 Gusht 2013-ën, 3 muaj e 10 ditë nuk e kemi ditur se ku është. I kemi humbur kontaktet komplet. Më 8 Maj, vajza ime ka ditëlindjen. Ka qenë hera e fundit që folëm. Vëllai jetonte në Romë, punonte picajol-lavapjatës. Unë jma fëmija i vetëm i familjes tani. Vëllai ka vdekur në moshën 32-vjeçare, domethënë rreth 15-16 vjet ka jetuar në Itali.

Ardit Gjebrea: Si ndërroi jetë?

Irena: Nuk di asgjë. Nga kërkimet tona, telefonatat, facebooku, i shkruanim në telefon nuk përgjigjej, iu shkruanim njerëzve tanë se a dini gjë…

Ardit Gjebrea: Si ishte marrëdhënia juaj me vëllain, sa shpesh komunikonit?

Irena: Kishte raste gjithë natën. Kur e linte punën në 11 të natës flisnim bashkë, e me fëmijët e mi. Ka qenë i pamartuar. Më 20 Maj kam filluar kërkimet e mia. Gjurmët e mia shkuan gjithandej, nuk kam lënë zyrë… Kam shkuar në rajonin e policisë numër 6, më thonin që është në punë. Kam shkuar tek Avokati i Popullit, kam marrë 2 avokatë. Kam 10 vjet që as nuk e dimë se a është vëllai im tek varri a nuk është.

Ardit Gjebrea: Kush ju njoftoi juve që sollët trupin e vëllait në Shqipëri? Kur e morët vesh që vëllai juaj nuk jeton më?

Irena: Ka qenë data 17-18 Korrik, më tha njëri në Facebook se unë po kërkoja shokët e tij se mos e ka ndonjë numër kontakti ose mos ka rënë në burg. I shkruajta një italiani që e gjeta në Facebook se kishte komentuar tek ai, më ka thënë vetëm kaq “vëllai ka vdekur”. Kam marrë një numër telefoni, kam kontaktuar, ai ma ka dhënë adresën dhe më tha që “e ke në filan vend, shko merre”. Më atë numër që më ka marrë, ai numër u fshi. Nuk kam as emër dhe as mbiemër të italianit, fare. Kanë shkruajtur mediat italiane për vëllain tim se “ka vdekur nga mbidoza”.

Ardit Gjebrea: Ju kishte thënë ndonjëherë vëllai ndodnjë gjë për problemet me drogën, a e dinit ju që ai ishte përdorues i drogës?

Irena: Jo, fare. E merrnim me kamera. Ai ishte gjithë kohës në bodrum, lante pjata dhe kusia në resorant. Ai do të ma thoshte nëse do të ishte përdorues droge. Nuk besoj se ka humbur jetën nga overdoza. Vdekja e tij është pak e çuditshme. Ai është gjetur në një shesh të madh në Romë dhe është gjetur në sediljen e mbrapme të një makine dhe vetëm me të brendshme kur ai nuk di t’i japë makinës. Nuk ka pasur fare, as pantollona të shkurtra, asgjë ka qenë vetëm me mbathje.

Ardit Gjebrea: Po makina e kujt ishte?

Irena: Këtë nuk kam arritur ta zbuloj as se e kujt ka qenë makina dhe as se çfarë ka bërë në atë makinë dhe as pse ndodhet makina në shesh. I kërkova ndihmë shtetit shqiptar dhe i thashë që ju lutem a ka ndonjë bamirës që të shkoj e ta sjellë trupin e vëllait sepse më tha italiani që “të tregoj derën e morgut ku ndodhet vëllai yt”. Ai më tha “që e kanë vrarë vëllain tënd dhe e kanë hedhur në makinë”./tvklan.al