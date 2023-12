E Diela Shqiptare – “Ka një mesazh për ty” / Capital T surprizon Reinten (31 Dhjetor 2023)

23:29 31/12/2023

Takimi i ëndërruar i Reintës me Capital T bëhet realitet, artisti i bën ftesën speciale!

Takimi i ëndërruar i Reintës me Capital T bëhet realitet, artisti i bën ftesën speciale!

Mbrëmja e 31 dhjetorit përkoi me një surprizë të veçantë për fansen më të zjarrtë të Capital T, Reintën. Ishte nëna e saj, Klarita që kontaktoi rubrikën “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan që t’i organizonte këtë surprizë vajzës së saj.

Capital T ose Trim Ademi siç është emri i tij i vërtetë, ka ardhur posaçërisht për Reintën dhe takimi u realizua në vendin ku ajo punon. Reinta shtang nga takimi i papritur, por nuk mbaron me kaq sepse artisti ka edhe një ftesë speciale për të.

Capital T: Je e ftuar speciale në të gjitha koncertet e mia, “free pass”. Mami na ka treguar pak historinë dhe unë kisha shumë qejf të të takoja. Komplimente për gjithçka, për sukseset e tua. Mami të ka lavdëruar shumë, por shpresoj që edhe je ashtu siç thotë ajo.

Reinta: Faleminderit! Edhe unë të vlerësoj shumë.

Ardit Gjebrea: Mami na tregoi që i di të gjitha gjërat e Trimit. E vërtetë?

Reinta: Po.

Ardit Gjebrea: Po numrin e këmbës më duket se nuk e di tamam. Sa e ka numrin e këmbës?

Reinta: Nuk e di.

Ardit Gjebrea: Çfarë di tjetër përr Trimin?

Reinta: Po çfarë do ti për shembull?

Ardit Gjebrea: Po me kë është tani?

Reinta: Atë s’e di njeri.

Ardit Gjebrea: Kur e ka ditëlindjen Trimi?

Reinta: Në shkurt.

Capital T: Po afrohet.

Ardit Gjebrea: Sa vjeç mbush?

Reinta: 32.

Capital T: Është vit i brishtë këtë vit se unë më 29 shkurt e kam tamam dhe ftoj edhe Reintën se kam për të patur një “album launch party” kështu që do ta kem mysafire speciale.

Ardit Gjebrea: Po ku, në Prishtinë?

Capital T: Jo, s’e di, po mendoj ose në Tiranë ose në Prishtinë, s’e kam vendosur akoma, por kudo që të jetë, jeni të ftuar edhe ti, edhe Reinta.

“Ha 8 kokrra vezë në mëngjes, numrin e këmbës e ka 41”, detajet që fansja e Capital T di për të

Në rrëfimin e saj për të bijën në “Ka Një Mesazh Për Ty”, Klarita tregon admirimin e madh që Reinta ka për Capital T. Ajo e ka ëndërr që një ditë të ndjekë një koncert të tij, por nuk ka patur kurrë mundësinë.

Një takim me Capital T është kërkesa që Klarita i ka bërë rubrikës së programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan. Reinta ka arritur që përmes këngëve të tij të gjejë ngushëllim gjatë kohës kur luftonte me një sëmundje. Sot ajo di gjithçka rreth tij, madje ia thotë edhe Klaritës aq sa edhe ajo ka mësuar disa gjëra për reperin.

Klarita: Ndoshta ju do qeshni me këtë batutë që unë do them, por unë më shumë di për Capital T se për burrin që kam në shtëpi.

Ardit Gjebrea: Pse?

Klarita: Sepse ajo di çfarë ha Capital T, çfarë marke ka…

Ardit Gjebrea: Çfarë ha Capital T?

Klarita: Ku di unë ç’më thotë, ha 8 kokrra vezë në mëngjes, të verdhat e vezëve, se ç’më thotë…pëlqen havjar, ku di unë, se s’i mbaj mend se s’jam e fiksuar, ka këtë lloj marke, e ka numrin e këmbës kaq…

Ardit Gjebrea: Sa e ka numrin e këmbës?

Klarita: 41.

Ardit Gjebrea: Okej.

Klarita: Ça nuk më thotë, “mamaja i punon këtu, babai…”

Ardit Gjebrea: Ku i punon?

Klarita: E ka mjeke, babain e ka pasur trajner sporti, ku di unë ç’më thotë, sa më flet mua ajo tërë ditën e ditës dhe i thashë moj çupë, po mua ç’më interesojnë këto? “Po ja, dëgjoje një çikë këtë se ka nxjerrë sot një këngë të re”. E dëgjoj këngën, po asnjë fjalë s’mora vesh i them. “Po s’di kosovarshe ti”, më thotë mua.

Ardit Gjebrea: Po goca e kupton?

Klarita: Ajo një herë e dëgjon këngën, të dytën ta reciton.

Admirimi i Reintës është kaq i madh sa fotografia e Capital T qëndron edhe në celularin e saj.

Klarita: Në celular kur i bie zilja, është fotoja e Capitalit. E pa njëherë im shoq telefonin dhe tha “ka ndonjë djalë ajo se pashë foton atje”, i thashë unë është këngëtari që pëlqen. Ai vajti atje i shkreti, tha “po pse s’mban nënën e babain, por mban çunin e botës aty? “jeni edhe ju aty, por kur vihet kodi”, tha.

Lëngonte në shtrat nga temperatura, por gjeti ilaçin te këngët e Capital T!

Puntata speciale e “Ka Një Mesazh Për Ty” në këtë 31 dhjetor është realizimi i surprizës së një nëne, Klaritës për vajzën e saj, Reintën. Përpara se moderatori i së “Dielës Shqiptare” në Tv Klan të takohej me Klaritën, fillimisht ka mirëpritur në Tiranë një prej artistëve më të mirë, Capital T.

Reperi është i admiruar nga mijëra fansa, por nga letra e Klaritës duket se vajza e saj është ndër admirueset më të zjarrta të tij. capitali është informuar për gjithçka dhe ndërsa Gjebrea me Klaritën ulen për të biseduar, ai dëgjon të gjithë historinë përmes një celulari në tavolinë, por ndodhet jo më pak se një dritare larg tyre.

Klarita nis të rrëfejë historinë e Reintës, e cila ka kaluar vite të vështira në luftën me një sëmundje, por ‘ilaçi’ i saj kanë qenë këngët e Capital T.

Klarita: Ka qenë e sëmurë për vite me radhë. E kemi marrë vesh kur ka qenë… 8-muajshe deri në 10-muajshe rrinte vetëm shtruar në spital me 40-41.

Ardit Gjebrea: Po pse?

Klarita: Ka një anomali në veshka.

Ardit Gjebrea: Sot është mirë?

Klarita: Sot është mirë. Ka vite.

Ardit Gjebrea: Unë di që është edhe studente shumë e mirë. Ekselente.

Klarita: Edhe në shkollë 8-vjeçare, të mesme dhe tnai, ajo vazhdon në shkollë shumë mirë. Nuk e harroj atëherë, kur dilnim nga spitali, e çoja në shkollë me vigon. Asnjëherë s’i ka lënë mësimet. Ka qenë ekselente. Gjysmë ore rrinte pa temperaturë, 4 orë nuk i zbriste 40-41 dhe prapë, kur bëhej mirë ajo fillonte dhe studionte. Ishte model, jo se e kam unë vajzën time. Ishte model në shkrim, model në sjellje, model në komunikim, e dashur me shokët, jo se e kam unë, por kudo që të shkosh të peysësh, thonë fjalët më të mira. Ndoshta e mundoi pak Zoti me sëmundjen që i dha dhe kjo ka qenë arsyeja se me vite me radhë, gati 10 vjet e gjysmë, 11, ajo është ndjekur me mjekim. 1 ditë rrija në shtëpi, 1 javë rrija shtruar në spital dhe ditën tjetër unë nisesha për në Tiranë.

Ardit Gjebrea: Ilaçin e gjeti vetë apo ia gjete ti?

Klarita: Jo…

Ardit Gjebrea: E kam fjalën për Capital T.

Klarita: Ilaçin e ka gjetur vetë. Ngaqë ishte e sëmurë, kur rrinim, fëmijë e vogël, pastaj filloi që u fiksua shumë, por që i është fiksuar tamam, që në klasë të pestë.

Ardit Gjebrea: Që në klasë të pestë?

Klarita: Dëgjonte këto këngët e tij dhe thoshte “sa më pëlqen ky”, por atëherë ka qenë Capitali nuk e di, me bish, mbaj mend se më ka treguar foto, ka qenë pak më i shëndetshëm. Pastaj filloi “më pëlqen ky” dhe i dinte të gjitha këngët e tij, i mësoi të gjitha këngët e tij dhe sa herë që ishte e mërzitur ose kur ishte e sëmurë me temperaturë, ajo thoshte “dale të dëgjoj një çikë këtë. U shërova unë tani”. Ajo ishte me 40, “nuk kam gjë, u shërova”. Buzët i kishte flakë të kuqe nga temperatura.