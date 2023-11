E Diela Shqiptare – “Ka një mesazh për ty”- Kërkesa e Blertës – (26 Nëntor 2023)

15:29 26/11/2023

Altini vjen të surprizojë gruan, "Ka Një Mesazh Për Ty" 'kurdis' një plan tjetër…

Altini vjen të surprizojë gruan, “Ka Një Mesazh Për Ty” ‘kurdis’ një plan tjetër…

Altini ka ardhur në “Ka Një Mesazh Për Ty” për të falenderuar gruan e tij, Blertën për gjithçka që ajo bën për familjen. Ai bën dy punë njëkohësisht, ndërsa ajo punon si rrobaqepëse dhe kujdeset për tre fëmijët.

Fillimisht Altini shprehu dëshirën që Blerta të ishte pjesë e një rubrike tjetër të programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, “3 Ditë me 5 Yje”. Por duke qenë se nuk mund të thyhet premtimi ndaj zonjave të tjera, u mendua një zgjidhje alternative për Blertën.

Ajo do t’i nënshtrohet për disa orë kujdesit të profesionistëve në një prej qendrave estetike më të mira të kryeqytetit dhe do t’i kthejë ‘monedhën’ e surprizës.

Altinit i plotësohet dëshira, gruaja i kthen surprizën dhe ka një kërkesë për të

Në 11 vite martesë, Altini dhe Blerta kanë sjellë në jetë tre fëmijë dhe përpiqen me çdo kusht që ata të jenë të lumtur. Altini bën dy punë njëkohësisht ndërsa Blerta është rrobaqepëse dhe i përkushtohet një pjesë të madhe të kohës familjes. Ai e quan bashkëshorten “80% të shtëpisë” dhe i vjen keq që duhet të qëndrojë larg familjes që t’iu ofrojë më të mirën.

Për këtë arsye, Altini ka ardhur në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan që ta falenderojë Blertën. Fillimisht ai donte që ajo të ishte pjesë e rubrikës “3 Ditë me 5 Yje”, por në pamundësi të realizimit të saj, ndodhi diçka tjetër.

“Ka Një Mesazh Për Ty” organizoi një plan që Blerta të kishte disa orë për veten dhe tani do të jetë ajo që do ta surprizojë Altinin.

Blerta: Në fakt, atë merak që ti kishe, ata ma plotësuan. Unë kam gjatë gjithë kohës, kam 5 orë, që nga ora 8 e deri tani te Bamboo, atje më kanë bërë shumë gjëra, jam shumë e kënaqur. Kam bërë masazh, kam bërë make up, kam bërë thonjtë e gishtave të këmbëve, gjithçka.

Ardit Gjebrea: Altin e kishe merak?

Altin: Shumë, sepse këtë doja që ajo të ndihej të paktën njëherë siç ajo kishte dëshirë. Kjo ishte dëshira ime dhe faleminderit shumë!

Altini bën një deklaratë dashurie e mirënjohjeje, por Blerta ka një kërkesë për bashkëshortin e saj.

Altin: Ej zemër çkemi?

Blerta: Hej!

Altin: Të kam sjellë këtu për të të thënë që nuk ka asnjë falenderim për të të thënë për gjithë këto vite që je kujdesur për familjen, për fëmijët dhe për gjithçka. Unë kam qenë gjithmonë dhe jam larg por ti je bërë vetë burrë, vetë grua dhe për këtë të them faleminderit me gjithë zemër. E di që shpesherë ti mund të mendosh se unë nuk e shpreh shumë dashurinë, aq shumë sa mund ta shprehë dikush tjetër, por ti e di që je e gjithë jeta ime, ti dhe fëmijët e mi dhe ju dua shumë!

Ardit Gjebrea: Çfarë do ti thuash bashkëshortit?

Blerta: Në fakt e falenderoj me gjithë zemër që më solli këtu.

Ardit Gjebrea: Nuk të doli dhe aq keq.

Blerta: Jo, shumë mirë. Për sa i përket kujdesit ndaj familjes, është detyra e një gruaje dhe gjëja që unë dëshiroj më shumë nga ti, përderisa më ke sjellë deri këtu, dua të them që të mos punosh më te ajo punë që je, por të më qëndrosh më afër sepse vërtet kam shumë nevojë, kam shumë ngarkesë dhe me tre fëmijë është shumë e vështirë. Shpeshherë dorëzohem, por prapë… me Zotin ia kam dalë por…/tvklan.al