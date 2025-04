#EDielaShqiptare nga #ArditGjebrea prej vitit 2008 në #TvKlan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë. Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim.

Trashëgimia e dashurisë, Alkida ndien bekimin e gjyshërve para martesës: Historia e tyre po përsëritet

Përgjatë gjithë jetës së saj, Alkida ka pasur dy shokë shumë të ngushtë që kanë qenë strehë e sigurt për të: gjyshërit. Në këtë rrëfim të veçantë që ndan në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, ajo tregon se gjyshërit janë kujdesur për të qëkur ajo ka qenë 6-muajshe, muajt e verës parapëlqente t’i kalonte në shtëpinë e tyre.

Sot Alkida është drejt martesës dhe dasma është veç pak muaj larg pasi do të mbahet në gusht, por ajo reflekton mbi historinë e dashurisë së gjyshërve dhe të sajën. Alkida mendon se lidhja e fortë e gjyshërve po përsëritet në jetën e saj.

Alkida: Gjatë gjithë kësaj kohe kam vënë re dashurinë që kishte gjyshi me gjyshen, përkujdesjen që kishin për njëri-tjetrin, atë ndihmesën që gjyshi i bënte nënës ose sesi silleshin me njëri-tjetrin, nuk bëjnë dot pa njëri-tjetrin, prandaj i kam thirrur të dy ata sot këtu. Në qoftë se do të thërrisja vetëm gjyshin, gjyshi nuk të vjen pa nënën ose në qoftë se do të thërrisja nënën, nëna nuk vjen pa gjyshin. Gjyshi nuk di të thotë një herë një fjalë “jo”. Në qoftë se nëna do t’i kërkojë diçka, “do të shkojmë këtu, po, do të shkojmë”, ose në qoftë se ia kërkon gjyshi nënës “po, do të shkojmë”. Ata janë gjithmonë “po”, për çdo gjë si për familjen, si duhet blerë kjo, për çdo gjë ata janë bashkë.

Ardit Gjebrea: Po imagjinoj tani një çift që hanë në të njëjtën pjatë, që kanë një numër telefoni të përbashkët, që…

Alkida: Po, një telefon kanë pasur para se gjyshi të shtrohej nëpër spitale që i duhej “a do gjë apo jo”.

Ardit Gjebrea: Unë e thashë për batutë por vërtet paskan pasur një telefon.

Alkida: Po!

Ardit Gjebrea: Ata janë shembull i dashurisë apo jo?

Alkida: Po. Ata janë me të vërtetë një shembull dashurie si për mua, si për të gjithë familjarët dhe njerëzit që i njohin. Tek ata po shikoj veten time me bashkëshortin tim tani, të njëjtën gjë kemi edhe ne si ata, të njëjtën dashuri, të njëjtën përkujdesje, të njëjtin sinqeritet, edhe neve nuk rrimë dot pa njëri-tjetrin.

Ardit Gjebrea: Të thotë gjithmonë bashkëshorti “po”?

Alkida: Ai më thotë “po” gjithmonë, edhe unë i them po.

Ardit Gjebrea: Pra ty të duket sikur dashuria e gjyshit me gjyshen është trashëguar te bashkëshorti?

Alkida: Po, më duket sikur është një histori, historia e gjyshit dhe e nënës po përsëritet edhe tek unë.

“Dua që të më përcjellësh ti nuse”/ Gjyshi ‘dorëzohet’ para mbesës, kërcen për herë të parë në jetë

Dashuria e ngrohtë dhe e jashtëzakonshme e gjyshërve jo vetëm ndaj saj, por edhe kundrejt njëri-tjetrit, ka shërbyer si udhërrëfyes për Alkidën. Ajo ruan një lidhje të fortë dhe të veçantë me gjyshërit, Bajamen dhe Myrtezanë dhe ndien se dashuria e tyre tashmë ka kaluar edhe në kapitullin e ri që e pret.

Në muajin gusht, ajo do të martohet por ka kuptuar se historia e saj e dashurisë përngjan shumë me të gjyshërve. Alkida dhe bashkëshorti i thonë gjithnjë “po” njëri-tjetrit, sikurse gjyshërit. Edhe sot, mbesa i ka ftuar në “Ka Një Mesazh Për Ty” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan për të dëgjuar përgjigjen “po” për dëshirat e saj.

Alkida dëshiron që të jetë gjyshi ai që do ta nxjerrë nuse nga shtëpia dhe ta shoqërojë kur të hyjë në dasmë. Pas kësaj, i kërkon që gjyshi, i cili nuk ka kërcyer kurrë, kërcimin e parë ta bëjë me të.

Alkida: Gjyshi! Noci! Ju e dini që unë ju dua shumë! Ju kam gjyshërit më të mirë në botë! Ju dua shumë! Kam dëshirën time më të madhe që ju të jeni sa më gjatë, ta jetojmë këtë jetë sa më gjatë, bashkë me pjesëtarët e tjerë të familjes. Dua që shëndeti juaj të jetë në radhë të parë, të jeni mirë, të gëzoni siç jua do shpirti dhe xhani juaj.

Bajame: Faleminderit shumë shpirt i nënës, rrofsh! Ma plotësove ëndrrën! Nuk ma merrte mendja! Faleminderit!

Ardit Gjebrea: Tani, Alkida ka edhe një ëndërr tjetër që duam t’ia plotësojmë apo jo?

Bajame: Po tani…

Ardit Gjebrea: Do ia plotësojmë?

Bajame: Po tani ku e dimë ne çfarë është? Ia plotësojmë.

Ardit Gjebrea: Është ëndërr që plotësohet. Domethënë, ëndrra e parë e saj, është që kur të dalë nga shtëpia nuse, mos ta përcjellë babi i vet, por gjyshi.

Bajame: Po mos ki merak o shpirt.

Alkida: Gjyshi?

Ardit Gjebrea: Gjyshi, do ia plotësojmë këtë dëshirë? Je dakord?

Myrteza: Po.

Ardit Gjebrea: Iku, u krye! Dhe Alkida tha që nuk do të mërzitet babi se e di që gjyshin e kam pikë të dobët kështu që nuk mërzitet.

Bajame: Po edhe babin do ta mbajmë neve, të tre do të rrimë.

Ardit Gjebrea: Alkida ka edhe një kërkesë të fundit fare. Urdhëro Alkida, këtë mund ta shprehësh vetë.

Alkida: Gjyshi, siç e tha edhe Arditi që kur të hyj në dasmën time, dua të hyj me ty, po ashtu vallëzimin e parë dhe hapjen e dasmës dua ta bëj me ty.

Myrteza: Po! Që tani!

Ardit Gjebrea: Alkida, ishte shumë e lehtë!

Alkida: Ta dija kaq kollaj ia kisha thënë që në shtëpi!

Bajame: Apo do ta bëjmë këtu?

Ardit Gjebrea: Po për këtë jemi që ta nisim që këtu!

Ndërsa Alkida shkon me vrap te gjyshërit për t’i puthur e përqafuar, ndahen edhe në çifte për të kërcyer. Ardit Gjebrea merr Bajamen dhe Alkida gjyshin duke dhuruar një kujtim të paharrueshëm.

/tvklan.al