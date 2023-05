E diela shqiptare- “Ka një mesazh për ty”- U shpëtoi nënën, takohen pas 55 vitesh

16:23 21/05/2023

Lumja, Ikja dhe Shqipja janë 3 motra që kanë ardhur në “Ka Një Mesazh Për Ty” për një person që i ka shpëtuar jetën nënës së tyre. Ngjarjet vendosen rreth vitit 1968 në Baldushk, nëna e tyre priste të sillte në jetë fëmijën e tetë dhe një ditë u ndie keq. Ikja, e cila është ulur në mes të motrave të saj në studion e programit “ E Diela Shqiptare” në Tv Klan rrëfen se çfarë ndodhi atë ditë.

Ike: Ne do të flasim për një zonjë që ishte në atë kohë në Baldushk, ishte mami e fshatit. Nëna jonë kishte lindur 7 fëmijë dhe kishte fëmijën e 8.

Ardit Gjebrea: Ishte shtatzënë?

Ike: Po, ishte shtatzënë. U ngrit si gjithmonë në mëngjes herët dhe u ngrita unë edhe tha “nuk jam mirë, po shkoj të bëj punët”. I dolën djersët, rahmet shpirti i pastë, i ndrittë jeta…

Ardit Gjebrea: Mami nuk jeton më?

Ike: Jo. Të dy nuk jetojnë prindërit dhe tha shko te kjo infermierja që e kishte emrin Bakushe.

Ardit Gjebrea: Sa vjeç ishte mami yt atëherë?

Ike: 38 a 40, s’më kujtohet.

Ardit Gjebrea: Po ti vetë sa ishe?

Ike: 10 vjeç.

Ardit Gjebrea: Dhe mami të tha ty?

Ike: Mua se unë isha një çikë si më e shkathët, prandaj. Ika me vrap atje ku ishte kjo mamia dhe i thashë është mami sëmurë shumë. Erdhi dhe filloi u përball me të mirëpo ajo u përkeqësua më shumë dhe arritëm deri aty që ajo të lajmërojë mjekët e spitalit të maternitetit këtu në Tiranë.

Tre motrat mendojnë se Bakushja sot duhet të jetë rreth të 75-ave sepse në fshatin e tyre shërbente kur ishte 23 vjeç. Megjithatë, edhe pse asokohe e re në moshë ajo ishte njeriu që mbajti në jetë nënën e tyre derisa erdhi ndihma.

Ike: Lajmëruan maternitetin, tani njerëzit u mblodhën se dy fshatra i kishim bashkë dhe u mblodhën të gjithë njerëzit nga shtëpia që kishim ne, deri në qendër 7-8 minuta mund ta bënim me vrap dhe u mblodhën njerëzit dhe nga andej rrinin njerëzit duke transportuar fjalën derisa të shkonte te telefoni. Po të vinte me ambulancë, nuk kishte rrugë dhe tronditja.

Ardit Gjebrea: Mund t’i shkaktonte fatalitet. Atëherë mjekët pyesnin në telefon “çfarë ka?” Meqenëse telefoni nga vendi i ngjarjes ishte 400 metra larg, i gjithë fshati u bë në rresht dhe i kalonin fjalën njëri-tjetrit që të shkonte te telefoni. Pra pyeste mjeku, vinte fjala deri tek mamia, mamia jepte përgjigje, vinte fjala vesh më vesh 400 metra dhe kështu shkonte te telefoni, imagjinoni, si një skenë filmi e gjithë gjëja.

Tre motrat, Ikja, Shqipja dhe Lumja rrëfyen në “Ka Një Mesazh Për Ty” se si rreth 55 vite më parë, mamia e fshatit Baldushk ku jetonin i shpëtoi jetën nënës së tyre shtatzënë. Ikja kujtoi se si nëna e saj u sëmur dhe pavarëisht përpjkjeve të mamisë, nevojitej një ekip mjekësh.

Ministri i Mbrojtjes i asaj kohe duhet t’u dërgonte një helikopter dhe gjatë telefonatës, mamia, Bakushja qëndronte pranë nënës së tyre ndërsa fshati ishte rreshtuar dhe kalonte fjalën në mënyrë që mjeku të dinte se çfarë nevojitej.

Fatmirësisht, Bakushja jeton ende dhe stafi i rubrikës së programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan e ka gjetur. Mamia e mban mend të gjithë historinë e rrëfyer nga Ikja, madje mban mend edhe emrin e nënës së tre motrave, e cila quhej Laje.

Ajo e ka kujtuar gjithnjë Bakushen si njeriun që i shpëtoi jetën asaj dhe të birit, madje historia njihet edhe nga brezat e rinj të familjes. Tre motrat kanë ardhur për ta falenderuar Bakushen dhe i puthin duart.

Ike: Bakushe, po si s’e ke humbur atë shikim të bukur? Si s’e ke humbur atë fytyrë të bukur? Si ke qenë si princeshë, me ato flokët e bardha, më ke ardhur këtu. Faleminderit Zotit dhe juve që nëna jonë shpëtoi dhe e gëzuan nipër e mbesa. Gjithmonë të zinte me fëimijët, me nipat më shumë, me mbesat.

Bakushe: Faleminderit për këtë surprizë që më keni bërë! Shumë faleminderit! Nuk e imagjinoja dot!/tvklan.al