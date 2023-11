E Diela Shqiptare – “Mam, po ti !? 2” – Faza 2, java e 10-të (19 Nëntor 2023)

19:21 19/11/2023

#EDielaShqiptare nga #ArditGjebrea prej vitit 2008 në #TvKlan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë. Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim.

Kjo është java e fundit e fazës së dytë të “Mam po ti?” dhe sot do të mësojmë emrat e fatlumëve, që do të ndezin më pas motorrët për fazën e 3- të të konkurimit. 5 artistët e fundit për këtë fazë janë: Iris e shoqëruar nga gjyshja e saj Ides; Pranvera me mami Ritën; Brikena me mamanë e saj Marie; Reina me mami Mienën; Petro me mamin i tij Valbona.