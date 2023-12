E Diela Shqiptare – “Mam, po ti !? 2” – Faza 3, java e 12-të (3 Dhjetor 2023)

Shpërndaje







19:22 03/12/2023

#EDielaShqiptare nga #ArditGjebrea prej vitit 2008 në #TvKlan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë. Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim.

Kjo është java e 12-të, e “Mam po ti?!”, që do të presë 5 artistët e rradhës të shoqëruara nga mamat e tyre. Ester, Ilaria, Valdrin, Ayan dhe Iris do të sjellin performancat e tyre, e në fund juria jonë do të vendosë kush kalon këtë fazë. 3 ciftet e dashurisë kanë një mision të vështirë edhe këtë javë