E Diela Shqiptare – “Mam, po ti !? 2” – Faza 3, java e 13-të (10 Dhjetor 2023)

19:18 10/12/2023

#EDielaShqiptare nga #ArditGjebrea prej vitit 2008 në #TvKlan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë. Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim.

Jemi në javën e fundit të fazës cerekfinale të “Mam po ti” dhe në fund, do të mësojmë dhe 3 emrat e tjerë të gjysëmfinalisteve. Sot në garë janë: Anisa, Pranvera, Blerta, Maksi dhe Arjola. Juria jonë në fund do të vendosë edhe për një skualifikim të fundit dhe kështu do të ndezim 2 llampa gëzimi dhe do fikim një llampe shprese, por jo driten e diellit, se rruga e karrieres eshte shume e gjate.