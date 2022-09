“E Diela Shqiptare” nis me risi në sezonin e 15-të

19:58 11/09/2022

Veç rubrikave të njohura vijnë formate të reja

Nis me shumë risi sezoni i 15-të i të “Dielës Shqiptare”. Ardit Gjebrea ka zgjedhur të sjellë rubrika krejt ndryshe nga ato çfarë jemi mësuar të shohim çdo ditë në ekran.

Cilat janë inovacionet e fundit mjekësore dhe këshillat bazë për shëndetin? Vijnë në rubrikën me emrin “ Kujdes shëndetin”, ku çdo dy javë në studio do të jenë të ftuar mjekë të specialiteteve të ndryshme.

“Ka një mesazh për ty” me emocionet e veta tashmë është një klasicizëm televiziv për të Dielën Shqiptare dhe nuk do të mungojë as në këtë sezon.

Ndërkohë “Telebingo” erdhi si një surprizë e këndshme duke filluar që nga prezantimi skenik e deri tek lojërat dhe çmimet e shumta.

Një rubrikë tjetër e re është “Hotelisht me Gladin”. Një format i ideuar si një tur “inspektimesh” në hotelet shqiptare për të na sjellë shijen e vërtetë dhe pa filtra të shërbimit.

“Shihemi në Gjyq” gjithashtu vjen në vitin e tij të 11 me ndërmjetësen e njohur Eni Çobani.

“E Diela” u mbyll me formatin “Të panjohurit”, por javën që vjen fillon “Kënga Magjike”, e cila jo vetëm që do të ketë një vulë internacionale, por do të jetë një surprizë që nga emrat ashtu dhe koncepti.

Tv Klan