E Diela Shqiptare – “Pak Vëmendje” – Dita e një kryebashkiaku, ERION VELIAJ (05 mars 2023)

Në serinë e fundit të rubrikës “Pak Vëmendje” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, protagonist është njeriu pas të gjithë mekanizmave të prezantuar deri më tani që funksionojnë në bashkinë e Tiranës.

Kryetari Erion Veliaj ka mirëpritur në zyrën e tij moderatorin Ardit Gjebrea për të ndarë një ditë së bashku dhe për të përmbledhur në një intervistë 8 vitet e punës në bashki. Veliaj kujton ditën e parë kur mori këtë detyrë, e cila nisi fillimisht me rregullimin e Kullës së Sahatit.

Erion Veliaj: Mbaroi ajo pritja që ishte këtu, ikën të gjithë. Isha vetëm, u ula, kishim sajuar një kolltuk provizor me atë shiritin që…

Ardit Gjebrea: Ende qëndron.

Erion Veliaj: Jo, por që është detyrues për pritje protokollare dhe në atë moment isha vetëm. Vetëm unë dhe Zoti, në sensin që e konsiderova në atë momentin që ky është një shans, një mundësi që Perëndia ia jep 1 në 1 milionë. Jemi 1 milionë banorë, unë jam 1.

Dhe them duhet t’ia kujtosh vetes çdo ditë dhe ia kujtoj vetes çdo ditë që kjo është një mundësi e jashtëzakonshme, jo që të të pëlqejnë të gjithë, por që t’u shërbesh të gjithëve. Se ndoshta kur i shërben të gjithëve, jo të gjithë të pëlqejnë, drejtohet një rrugë, prishet një avlli, ka gjithmonë problematika. U bënë 8 vjet që ia kujtoj vetes çdo ditë atë zhytjen në kolltuk me atë shiritin dhe thosha me vete “Zot, kjo është një mundësi e jashtëzakonshme për të bërë mirë dhe për të lënë një shenjë”.

Në episodin e fundit të rubrikës “Pak vëmendje”, kryetari i bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, përmbledh 8 vitet e tij në shërbim të qytetit. Në një rrëfim përballë moderatorit të “E Diela Shqiptare” nga Tv Klan, Ardit Gjebreas, ai kthehet edhe pas në kohë, në moshën 20-vjeçare, shumë më parë se të mbante detyrën e tij. Veliaj ndan mësimet më të vlefshme që ka marrë përgjatë këtyre viteve dhe përvojat që ka kaluar.

Ardit Gjebrea: Kur ishe 20 vjeç, e mendoje që do të ishe këtu sot?

Erion Veliaj: Kur isha 20 vjeç, isha më shumë eksplorator, isha më shumë si nomad, edhe me shkollën më krijoheshin shumë mundësi…

Ardit Gjebrea: Ke studiuar edhe në Amerikë besoj?

Erion Veliaj: Studioja në Amerikë atëherë, por ngaqë studioja Marrëdhënie Ndërkombëtare gjithmonë gjeja punë ose projekte të vogla një javë, dy javë që të shkruaja një ese për eksperienca të ndryshme. U shkëputa edhe në Kosovë, ka qenë një super përvojë që më ndryshoi jetën. Aty në fakt kam mbushur 20 vjeç, në Prishtinë.

Ardit Gjebrea: Vërtet?

Erion Veliaj: Aty jam bërë 20, pastaj kalova pak kohë në Afrikë, shkruajta tezën e diplomës, u riktheva. Kur fillova këtu punë me “Mjaft”-in, është një nga episodet që kujtoj se është më kollaj të protestosh, të rrëzosh e të kontestosh një qeveri, një parti ose një pushtet, tani kam kuptuar që është shumë më vështirë të ndërtosh.

Për të gjithë ata që mendojnë se kjo nuk është një dilemë, është një dilemë shumë e madhe. Të prishësh qoftë diçka fizike, strukturë shtetërore është më kollaj se të ndërtosh. Kjo puna e re më ka mësuar pak durimin. Durim, durim, durim, ndërtim, ndërtim, ndërtim.

Në intervistën e tij me moderatorin e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan për rubrikën “Pak Vëmendje”, kryebashkiaku Erion Veliaj përmendi axhendën e tij të ngjeshur. Dita nis herët, fillon në orën 07:00 dhe përfundon në orën 23:00 të mbrëmjes, shumë më vonë se sa orari zyrtar.

Ndërkohë, mes funksionit të tij ndodhen detyra të tjera në familje dhe kjo e fundit kufizohet disi për shkak të angazhimit në bashki. Mes punës dhe rolit si baba e bashkëshort, Veliaj shpjegon si e gjen kohën për të gjitha.

Ardit Gjebrea: Kryebashkiak, bashkëshort, baba. Të lutem, ma ndaj pak kohën.

Erion Veliaj: Të të gënjej, patjetër unë kam hyrë në hak te familja ime sepse bashkia më merr shumicën e kohës, 7 e mëngjesit deri në 11 të darkës. Mundohem mëngjeseve, kam filluar të përmirësohem, të çoj djalin në kopsht që të kaloj pak kohë në lidhje me të. Sot në mëngjes më duhej t’i shpjegoja, më tha “babi është më mirë kur jemi babi dhe çuni apo kur jemi shokë të ngushtë?” I thashë ne jemi të dyja, jemi dhe babi dhe djali, jemi dhe shokë të ngushtë. Edhe u gëzua shumë se kuptoi që mund të jesh dy gjëra. Kështu që mundohem të kaloj pak kohë me të.

Ardit Gjebrea: Kush ankohet më shumë, bashkëshortja Ajola apo…

Erion Veliaj: Ajola ka qenë më kritike. Është njeri i mrekullueshëm, dashuria e jetës sime dhe që më ka mirëkuptuar në ditët e mia më të vështira dhe më sfiduese. Por llogari më kërkon më shumë çuni se tani fëmijët që 3-4 vjeç mësohen me telefon, t’i bëj videocall babit, thotë “babi, hajde se u ftoh pasta ose”… kështu që tani llogari më shumë kërkon ai dhe them më pëprpara si kërkonin kalamajtë llogari kur s’kishte teknologji? Por është bekim i madh shumë, unë jam vërtet njeri me fat dhe kam një familje të vogël, por të mrekullueshme./tvklan.al