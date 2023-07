E Diela Shqiptare – Rrëfimi ekskluziv i maestro Zubin Mehta (2 Korrik 2023)

Shpërndaje







18:05 02/07/2023

#EDielaShqiptare nga #ArditGjebrea prej vitit 2008 në #TvKlan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë. Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim.

Një telefonatë ndërpret intervistën, Zubin Mehta zbulon kush e ‘shqetësoi’

Më 22 Qershor, Zubin Mehta, dirigjenti me famë botërore drejtoi një koncert gala në Tiranë. Ai u ngjit në skenën e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit me Orkestrën Filarmonike të Beogradit.

Dirigjenti 87-vjeçar dha një intervistë për “E Diela Shqiptare” në Tv Klan ku foli për karrierën e tij, familjen dhe nuk munguan as situatat spontane kur një telefonatë ndërpreu për disa çaste bisedën.

Zubin Mehta: Më fal, ndoshta është gruaja ime.

Ardit Gjebrea: S’ka problem. Përshëndeteni.

Mehta komunikon në telefon dhe i kërkon që mos ta shqetësojnë pasi është në intervistë.

Zubin Mehta: Nuk ishte gruaja ime. Vajza.

Ka dirigjuar orkestrat më të mira të botës, por kush e ‘dirigjon’ Zubin Mehta?

Në intervistën me “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, dirigjenti Zubin Mehta u ndal edhe tek jeta familjare. Teksa në skenë gabimet janë të pashmangshme, edhe pse shpesh të pakuptueshme nga spektatorët, në jetën e tij ndodh ndryshe. Dirigjenti shprehet se nuk ka gabime që ia ka fshehur familjes, por në bisedat me ta përjashton frymëzimin e tij të madh: muzikën.

Zubin Mehta: Jam shumë i hapur me gruan time. Edhe me fëmijët. Nuk flas për muzikë me ta në asnjë rast.

Ardit Gjebrea: Pse?

Zubin Mehta: Kur kthehem në shtëpi nuk jam më muzikanti i skenës. Gruaja ime, që kupton shumë edhe pse nuk është muzikante, mund të kuptojë se cila orkestër sot është frymëzuese kështu që me të e flas pak. Por jo shumë. Kur kthehem në shtëpi jam burri i saj.

Dirigjenti 87-vjeçar ka drejtuar orkestra të shumta për të luajtur kryevepra, por ai zbulon se ai vetë nuk ka një dirigjent.

Zubin Mehta: Kush po më dirigjon? Nuk mendoj se ka njeri. S’e pranoj atë. Gruaja ime ka gjithë jetën që mundohet dhe kam mësuar shumë nga ajo. Jo për muzikën, për jetën. Tani kemi 54 vite që jemi të martuar. Tani do të kthehem në shtëpi dhe do ta pyes: “Do të hash në dhomë apo do të hash në restorant?” Dhe kështu fillon debati. Aty është gjëja.

“Hapa partiturën dhe s’më erdhi asgjë”, Zubin Mehta flet për tërheqjen nga dirigjimi

Zubin Mehta, dirigjenti indian me famë botërore mban tituj të shumtë, është një prej emrave më të afirmuar në të gjithë botën, mirëpritet ngado dhe ka drejtuar një numër të pafund orkestrash e kryeveprash. Në vite të tëra pune e suksesi, ai tregon se ka patur vetëm një moment kur ka menduar tërheqjen të cilin e ndan në “E Diela Shqiptare” në Tv Klan.

Zubin Mehta: Kjo ndodhi vjet. Kur bëra dy muaj komplet pushim. Më duhej të shkoja në Mynih për të dirigjuar simfoninë e pestë të Mahlerit, gjë që e kam bërë në gjithë jetën time ndoshta 50 herë. Por kur e hapa partiturën, ndoshta për herë të parë në jetën time, nuk më erdhi asgjë. Kështu që i thashë gruas mjaft. Nuk mund ta bëj këtë për momentin. Kështu që telefonova orkestrën në Mynih dhe i thashë: “Ju lutem , më falni. Nuk mund të vij”. Dhe ata më lejuan të ikja për dy muaj. Pastaj fillova prapë pa asnjë problem./tvklan.al