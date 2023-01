E Diela Shqiptare – Sfida e Shqipërisë në ndotjen mjedisore (8 Janar 2023)

14:14 08/01/2023

“Do të jetë përmbysje e mentalitetit”, Mirela Kumbaro shpjegon pr/ligjin për përgjegjësinë e prodhuesit

“Tokën nuk e kemi të trashëguar, ua kemi marrë borxh fëmijëve, kështu që duhet t’ua lëmë atyre të pastër”, këtë shprehje të huazuar nga Antoine Saint-Exupery, ministrja e Turizmit dhe Mjedisit, Mirela Kumbaro, e solli në emisionin “E Diela Shqiptare” teksa po diskutohej për mjedisin dhe problemet që ka ai.

Ndër të tjera ajo ka treguar edhe për një ligj që pritet të miratohet këtë vit, i cili do të ndihmojë në zbutjen e ndotjes së mjedisit.

Ardit Gjebrea: Cila është sfida juaj?

Mirela Kumbaro: Sfida jonë është që të ulim hendekun midis akteve ligjore dhe zbatueshmërisë. Le të themi që në raport me këtë listë të gjatë të ligjeve dhe të detyrimeve ligjore që kemi për legjislacionin evropian në fushën e mjedisit ne jemi diku te 60-70% me zbatueshmërinë jemi diku te 10-15%. Pra nuk është halli se nuk kemi ligje, është halli se niveli i ndërgjegjësimit të shoqërisë për zbatimin e këtyre ligjeve është ende e ulët. Dhe lufta më e madhe është lufta e mentaliteteve. Ne do të fusim një ligj të ri këtë vit, që është ligji për përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit, me këtë ligj të gjithë prodhuesit të të gjitha kategorive që nga shishet plastike deri te akumulatorët e baterive që mund të importohen, që nga prodhimi i tavolinave, deri te makineritë, çdo prodhues apo importues, produktesh industriale, do të ketë detyrimin të gjurmojë mbetjet që prodhon, që gjeneron aktiviteti ekonomik. Që do të thotë, ai që prodhon shishe uji dhe i shet, do ketë edhe detyrimin t’i grumbullojë shishet pasi ato janë konsumuar. Duke i grumbulluar do të detyrohet t’i riciklojë. Kjo do të bëhet përkundrejt pagesës, që do të thotë me këtë ligj të gjithë bizneset do të detyrohen të llogarisin një vlerë të shtuar për gjurmimin e produktit ku shkon.

Problemet mjedisore në Shqipëri, Arta Dollani tregon kush janë zonat “e nxehta”

Problemet me mjedisin janë probleme që megjithëse nuk fliten shumë na ndikojnë të gjithëve. Për këtë temë është folur këtë të diel në emisionin “E Diela Shqiptare “ në Tv Klan, ku të ftuar për të diskutuar ishin, ministrja e Turizmit dhe Mjedisit, Mirela Kumbaro; drejtorja e përgjithshme e Agjenciës Kombëtare të Mjedisit Arta Dollani, si dhe profesori Sokol Abazi.

Arta Dollani është shfaqur optimiste për problemet mjedisore në Shqipëri duke qenë se ne nuk kemi një industri të rënë e për rrjedhojë, Shqipëria nuk është një vend që shkakton ndotje në rend global. Megjithatë ajo ka treguar disa nga pikat më “të nxehta”, me ndotjen më të madhe në vend.

Ardit Gjebrea: Meqenëse ju e keni më të qartë kuadrin specifik të zonave më të nxehta mjedisore, cilat janë ato dhe për çfarë duhet të tërheqin vëmendjen meqenëse kemi dhe telespektator që na ndjekin?

Arta Dollani: Zonat tona më të ndotura, ose ato që ne kemi në vëmendje të veçantë janë lumenjtë, sidomos ata lumenj ku në prani të tyre ndodhin, apo zhvillohen aktivitete prodhuese, të cilat, nga një anë prodhojnë nga ana tjetër shkarkojnë mbetjet e tyre në këto ujera, sepse sigurisht uji është transmetuesi më i madh i të gjitha ndotjeve që ne kemi në mjedis. Ne atë ruajmë, konventa e ujit është më e rëndësishmja në të gjithë globin. Këtë gjë e bëjmë duke monitoruar në mënyrë shumë të shpeshtë subjekte të cilat duhet të vënë, në shumë raste duhet të vënë ne i kemi ndëshkuar, duhet të vënë në funksionim impiantet e përpunimit të ujërave. Pra të gjitha këto mbetje që ata përpunojnë duhet të kalojnë një proces përpunimi në impiantet e përpunimit të ujërave dhe më pas këto shkarkohen në kanalizimet ose në lumenj.

Ardit Gjebrea: Ka zona të përcaktuara?

Arta Dollani: Dihet tashmë që janë në zonat naftëmbajtëse, kryesisht lumi i Gjanicës edhe në media është ngritur ky shqetësim së fundmi dhe ne kemi marrë shumë masa në atë zonë, në zonën e Drinit në Lezhë. Kemi disa zona të cilat fatkeqësisht janë të trashëguara, janë rreth 90 të tilla, janë ‘hotspot-et’ e ish zonave industriale në të gjithë territorin e Shqipërisë, ku pas nxjerrjes së funksionimit pas vitit ’90, si superfosfati i Laçit, ose uzina e Elbasanit…

Ardit Gjebrea: Vijojnë mbetjet?

Arta Dollani: Po, patjetër, sepse ato janë mbetje të akumuluara në territor, nuk preken qëndrojnë aty. Nga ana tjetër ne po punojmë fort me kuadrin ligjor me të cilën trajtohen këto ‘hotspote’.

“Në shtëpi jemi të pastër, por jashtë pragut…”, Mirela Kumbaro për problemet mjedisore: Nuk zgjidhet vetëm me kosha

Ministrja e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro ishte e ftuar këtë të diel në emisionin “E Diela Shqiptare” në Tv Klan për të folur për një problem që na prek të gjithëve, problemet mjedisore.

E pyetur nga Ardit Gjebrea se cila është gjendja e ndotjes mjedisore në vendin tonë, ajo ka treguar se problemi i mjedisit është një problem i cili na takon të gjithëve dhe duhet të vetëndërgjegjësohemi, për të dhe mirëmbajtjen e tij.

Ajo ka folur më gjerësisht për Planin e Pastrimit Kombëtar duke treguar se ky plan ka lindur si nevojë, pasi si popull ne jemi shumë të pastër brenda shtëpive tona, por nuk e mendojmë gjatë ndotjen e ambientit të përbashkët.

Mirela Kumbaro: Ne kemi që në Tetor të vitit 2021 dhe e mbyllëm një vit e disa muaj me një veprimtari që vazhdon çdo ditë, atë që e kemi quajtur Plani i Pastrimit Kombëtar.

Ardit Gjebrea: Çfarë është ky plan?

Mirela Kumbaro: Nga 1 Nëntori i 2021-shit të gjitha bashkitë e vendit, të gjitha drejtoritë rajonale e gjithë administrata publike është çdo ditë në pastrim të territorit. Do thoni ju, “pse jemi të pisët?!”, më vjen keq ta them, por po. Jemi shumë të pastër brenda shtëpive tona, por nuk kemi një raport, një marrëdhënie të shëndetshme, me çfarë është jashtë pragut të shtëpisë.

Ardit Gjebrea: Me pjesën e përbashkët.

Mirela Kumbaro: Ne punën me plehrat që prodhojmë që gjenerojmë në shtëpi, në biznes, në restorant në institucion e mbyllim në momentin që shkarkojmë qesen në kosh, në rastin më të mirë ndërsa në rastin, për fat të keq, më të keq, por jo të radhë, është se i lëmë te cepi i pallatit se përtojmë të shkojmë deri te koshi. I lëmë në përrua sepse përtojmë ti marrim ti fusim në makinë deri te koshi më i afërt. Shpesh herë në komunikime publike jam ndeshur me shprehjen, po të ketë kosha, por nuk mund të ketë kosha në çdo pemë, nuk mund të ketë kosha në çdo një metër katrorë. Nuk e zgjidhim problemin me kosha, e zgjidhim duke filluar punën me veten tonë, duke qenë të ndërgjegjshëm për gjithë zinxhirin që shkakton probleme në mjedis./tvklan.al