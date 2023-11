E Diela Shqiptare – “Shihemi në gjyq”- Akuzon babain: Nipi është djali yt? (12 Nëntor 2023)

18:48 12/11/2023

Vajza kërkon përgjigje nga i ati: Nuk del nga këtu pa më thënë të vërtetën! Je babai im apo jo?

Brikena është një bijë e cila ka sjellë në “Shihemi në Gjyq” babain e saj, Mustafain. Përveç atyre të dyve, e pranishme në rubrikën nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan është edhe nëna e Brikenës, Dhurata. Brikena thotë se nuk e di nëse “zotëria”, siç e quan ajo Mustafain është babai i saj dhe kërkon të vërtetën.

Brikena: Unë sot kërkoj të vërtetën nga zotëria këtu prezent.

Ardit Gjebrea: Nga baba!

Eni Çobani: Ju i thoni zotëri pra, nuk i thoni baba.

Brikena: Jo.

Eni Çobani: Nuk e ndieni t’i thoni baba. Është shumë e rëndë të fillosh një seancë ndërmjetësimi duke i thënë zotëri.

Brikena: Jo se nuk e meriton. Nuk ka qenë asnjëherë prezent.

Mustafa: Po ça goce je ti që të biesh babain këtu? Për çfarë arsyeje i kam bërë gjithë këto sakrifica? Kam 26 vjet që punoj në Itali.

Brikena: Figura mashkullore që unë kam pasur kur kam qenë e vogël deri para se të shkonim në Itali, por edhe pasi shkuam në Itali ka qenë gjithmonë gjyshi prezent. Ai ka qenë gjithmonë që ngrihej, më rrinte nga mbrapa, ka qenë ai që më ka dhënë hapat e para të rritjes.

Eni Çobani: Pra burri që ju ruani si figurë në jetën tuaj është gjyshi nga mamaja, nuk ëshë babi figura burrërore që ju keni ndierë ngrohtësi.

Brikena: Jo se këtë gjë… ka qenë gjithmonë gjyshja, mamaja e zotërisë prezent që gjithmonë e ka mbajtur larg. Këtë mendoj, por asnjëherë nuk e ka kundërshtuar, asnjëherë nuk i ka thënë “jo, ajo është vajza ime!” Nuk të kam dëgjuar asnjëherë e sidomos kur ishte jot ëmë, motrat e tua duke thënë “nuk ka problem, le të vdesë se bën një tjetër, vjen një tjetër kalama”, këtë kanë thënë kur isha në spital!

Mustafa: Edhe nipin e dua, familjen time e dua, fëmijët e mi i dua!

Brikena: Çfaë nipi po thua? Kush është nipi në këtë mes? Këtu jam unë!

Dhurata: S’është e drejtë zotëri të flasësh ashtu për gocën!

Brikena: Këtu jam unë, as nipi, asnjeri. Kush është nipi?

Mustafa: Nuk janë të vërteta fare!

Brikena: Ti duhet të më thuash kush jam unë për ty! Kush jam unë për ty? Unë kështu nuk vazhdoj duke folur. Zonja Eni, më falni, ky kështu ka bërë gjithmonë. Nuk arrin dot të kesh një dialog, asnjëherë. Gjëja e vetme që ka është të ngrejë zërin, ti të ulesh dhe të mos flasësh, mos të kesh një opinion, mos të kesh të drejtën të dish një të vërtetë. Ti nga këtu sot nuk del pa më treguar të vërtetën, kam pritur shumë!

Mustafa: E vërteta është se shtëpinë me zor e kam bërë!

Eni Çobani: E vërteta për çfarë?

Brikena: Është babai im apo jo? Ky po ndërron muhabet!

Me ndërhyrjen e Dhuratës, qartësohet se Mustafai është babai biologjik i Brikenës. Problemi midis të dyve është te lidhja shpirtërore që Brikena thotë se ka munguar gjithnjë nga ana e të atit.

“Nipi yt është vëllai ynë?”, Mustafai gjendet mes akuzave: Dole në mes të plumbave për kunatën!

Babë e bijë përballen në “Shihemi në Gjyq” për një dashuri të munguar. Brikena e ka thirrur Mustafain në seancën e ndërmjetësimit të “E Diela Shqiptare” në Tv Klan dhe i kërkon përgjigje nëse ai është babai i saj sepse kurrë nuk e ka ndierë prezencën e tij.

Nga ana tjetër, qëndron edhe konflikti lidhur me nipin e Mustafait. Mustafai i cili sapo ishte martuar jetonte në familjen e bashkëshortes. Vjehrri i dha një tokë në të cilën çifti ndërtoi një shtëpi dhe në këtë banesë, ai mori vëllain e vogël dhe nënën.

Vëllai i tij u martua dhe erdhi në jetë një djalë. Më pas, vëllai ndërroi jetë kur djali ende nuk kishte bërë 1 vjeç. Këtij fëmije, Mustafai i ka falur një dhomë në banesën e tij dhe Brikena thotë se ka parë një dashuri të pakufishme të babait të saj ndaj tij. Gjyshja dhe të afërmit flisnin vazhdimisht për këtë djalë, ndaj ajo ka dyshime për prejardhjen e vërtetë të tij.

Brikena: Rrinin duke thënë çuni, çuni, çuni! Iu drejtova babait, është një pyetje që s’ka pasur asnjëherë përgjigje se nuk ma ka dhënë. I thashë, pyeta është ky çuni është vëllai jonë? Çfarë marrëdhënieje ke pasur me nusen e xhaxhait?

Mustafa: Këto gjëra, unë nënën time nuk e braktisa, unë nipin e dua dhe juve ju dua. Këto janë gjëra që i kombinon ti bashkë me nënën, këto nuk janë të vërteta!

Bashkëshortja e Mustafait, Dhurata ndodhet e pranishme në studio dhe ndërhyn në debatin e tyre. Ajo përmend disa situata që mbështesin pyetjet e së bijës.

Dhurata: Vëllai yt, kur ka vdekur rahmet pastë se po e përmendim, ka vdekur me divorc të hapur. Dëgjove? Atë ditë që ka vdekur vëllai yt ka ardhur letra e gjyqit për t’u ndarë.

Mustafa: Këto gjërat unë nuk i di fare, nuk më intereson fare!

Dhurata: Ashtu se ty ta kanë mbajtur njerëzit, nëna jote, motrat e vëllezërit, ajo është puna jote!

Eni Çobani: Domethënë ka qenë duke u ndarë vëllai nga nusja?Dhurata: Vëllai po, para se të vdiste vëllai kishin filluar letrat e gjyqit, i kanë bërë letrat e gjyqit e të gjitha. Në atë kohë vëllain e kanë çuar në spital në Tiranë, te 5, kanë firmosur për vëllain që e kanë shtruar, do i jepnin një lloj ilaçi, nuk e di se çfarë i kanë dhënë, atë e di e ëma me gjithë vëllanë e këtij, ne nuk e dimë. Atë ditë që ka shkuar vëllai, pas një jave na ka

ardhur në shtëpi dhe na ka thënë që “dëgjo, unë kam ardhur të shoh çunin për herë të fundit”. I thashë pse ke ardhur të shohësh çunin për herë të fundit? “Unë do vdes se unë nesër do pi ilaçin dhe do vdes”.

Ardit Gjebrea: Sa vjeç ka qenë çuni atëherë?

Dhurata: Çuni s’i kishte mbushur 1 vjeç, ka qenë shumë i vogël. Dhe vjehrra, nusen atë natë që ka ardhur çuni nga Tirana në shtëpinë në Durrës, vjehrra ime atë ditë e ka çuar nusen te njerëzit e vet, te i ati. Ky i tha “unë nuk kam ku të të çoj ty atje se mua nuk më duan”. Ishin motrat e vëllezërit që ishin të gjithë kundër këtij (i drejtohet Mustafait). Se kur ka ikur nusja nga shtëpia në ’97 me gjithë foshnje, ky ka shkuar i ka dalë në mes të plumbave, ka shkuar e ka marrë, “hajde se ti vendin e ke në shtëpi”.

Brikena qan në krahët e Eni Çobanit: Trembem kur babai më afrohet, më kujtohet kur…

Segmenti i dytë i “Shihemi në Gjyq” shfaq Brikenën e përlotur, të fshehur pas një prej kolonave të studios së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan dhe të strukur në krahët e Eni Çobanit. Këtë problem e vënë re menjëherë Ardit Gjebrea dhe nëna e Brikenës, Dhurata të cilët drejtohen menjëherë tek vajza.

Deri në këtë moment, Brikena ka debatuar ashpër me babain e saj, Mustafain dhe ka patur momente kur i janë afruar njëri-tjetrit në mes të studios. Këto çaste kanë nxitur kujtime traumatike për Brikenën.

Eni Çobani: Nuk e duron dot? Ah!

Ardit Gjebrea: Çfarë ka Brikena?

Eni Çobani: E paska traumatike këtë gjënë sepse ai gjithmonë ka qenë i ashpër dhe kur më vjen përballë gjithmonë më kujtohet vegjëlia që më gjuante dhe unë jam e trembur kur më afrohet.

Ardit Gjebrea: Ke merak?

Eni Çobani: Ka merak që e godet ose i bën diçka.

Ardit Gjebrea: Nuk e do dot?

Brikena: Nuk bën…

Eni Çobani: Kjo prapë i vjen ai sensacioni…

Ardit Gjebrea: Të kujtohet ajo gjë.

Brikena: Herën e fundit kështu ka qenë kur kam mbushur 18 vjeçe kështu që për të njëjtën arsye…

Ardit Gjebrea: Hajde, do të të siguroj unë që nuk do të ndodhë gjë.

Brikena: Jo, e di por e ka kështu… e di ajo që nuk e bën. E di që nuk e bën se nuk është më ai që ka qenë, por…

Ardit Gjebrea: Të kujtohet fëmijëria.

Brikena: Po.

Ndodhej me vajzën e sapolindur në spital, trondit Dhurata: Vjehrra tha le të vdesë se bën çun

Brikena nuk ruan kujtime të ëmbla me babain e saj Mustafain, të cilin e ka thirrur në “Shihemi në Gjyq”. përgjatë gjithë seancës së ndërmjetësimit të “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, ajo ka shprehur se nuk e ka ndierë prezencën e tij.

Në mendimin e së bijës, bashkohet edhe nëna e saj, Dhurata. Ajo kujton një episod shumë të hidhur kur solli në jetë Brikenën.

Dhurata: E vetmja gjë që ky ka bërë me gocën e vogël, atë që ky nuk ka bërë me të madhen… kur ka lindur kjo, ai nuk është dukur dhe nuk donin… e kam pasur në spital gocën dhe i tha nëna e vet “le të vdesë se bën çun mbrapa”. Kështu i ka thënë e ëma kur unë po vuaja me gocën brenda në spital.

Eni Çobani: Pra domethënë nuk e ka marrë Mustafai në dorë vajzën e sapolindur.

Dhurata: Nuk e ka marrë asnjëherë.

Mustafa: Mentaliteti në atë kohë ka qenë kështu.

Eni Çobani: Pse mentaliteti?

Mustafa: Mentaliteti në atë kohë…

Dhurata: Çunin e vëllait e merrte, e çonte nga shtëpia e vëllait te vjehrra e vëllait kurse gocën kur u bë vetë me fëmijë nuk e mori njëherë në dorë gocën e vet.

Brikena: Nuk e mbaj mend ta ketë bërë njëherë./tvklan.al