E Diela Shqiptare – “Shihemi në gjyq”- Babai i kërkon borxhin vajzës (21 Janar 2024)

21 Janar 2024

18:30 21/01/2024

Pelivani ka ardhur në rubrikën “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, për t’u përballur me vajzën e tij, Klaridën.

Klarida bashkë me bashkëshortin e saj në atë kohë, Amat Rrapi, prenotuan një apartament në Orikum dhe meqenëse nuk kishin mundësi për të mbyllur dot vlerën me të cilën shitej banesa, iu drejtuan zotit Pelivan për ndihmë.

Ky i fundit i dha të bijës 3500 euro, të cilat i kishte plotësuar duke u marrë lekë njerëzve të tjerë që njihte. Pas 16 vitesh, Pelivani kërkon mbrapsht lekët e tij, pasi e bija ende nuk ia ka sjellë.

Nga ana tjetër, Klarida shprehet që nuk ka asnjë lekë për të larë borxhin e babit. Madje, në atë kohë, ajo kishte menduar se babi ia kishte falur paratë.

Klarida: Baba, unë po ta them, ta dëgjosh mirë, unë nuk kam lekë. Nuk kam pasur lekë që të t’i jepja dhe nuk kam lekë që ta laj atë borxhin tënd. Tani çfarë kërkon baba nga unë?

Eni Çobani: Moj ti e dije që i kishe borxh njëherë këto paratë e babit, apo s’e dije?

Klarida: Dëgjo tani, babai mua më tha: “Ta fala”.

Eni Çobani: Ky është problem tjetër. Ky është borxh zonjë, nuk të ka falur paratë babai, të ka falur ditët. Pra, për sa ditë ti nuk ia ke dhënë, që i thonë 16 vite. Tani të lutem, ti e ke ditur që babi juaj ka paguar?

Klarida: Më tha atëherë që kur t’i kesh, tani më thotë: “Më jep lekët”.

Eni Çobani: Më jep lekët, se i thonë 16 vjet.

Klarida: Unë nuk kam pasur dhe nuk kam lekë për t’i dhënë babit.

Ardit Gjebrea: Nëse babai të thotë: “M’i sill kur t’i kesh”, do të thotë që nuk është dhuratë.

Klarida: Unë e mendova sepse babi do ma bënte dhuratë në atë kohë.

Ardit Gjebrea: Në rast se një njeri bën një dhuratë, nuk thotë: “M’i jep kur t’i kesh”.

Pelivani ka dalë në një përballje me vajzën e tij, Klaridën, në rubrikën “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, pasi kërkon prej saj lekët që i ka dhënë borxh. Ajo dhe bashkëshorti në atë kohë, Amat Rrapi, i marrin Pelivanit 3500 euro për të blerë një banesë.

Klarida tregon në studio, se me bashkëshortin është ndarë prej kohësh dhe se në shtëpi nuk është futur asnjëherë. Sipas saj, tani, në atë banesë jeton ish-burri, bashkë me gruan dhe fëmijët.

Klarida: Unë me Amatin jam ndarë këtu e 13 vite të shkuara.

Ardit Gjebrea: Lekët në çfarë viti ia more babit?

Klarida: Lekët në 2007-n, që kemi prenotuar shtëpinë.

Eni Çobani: Dhe kanë qenë bashkë.

Klarida: Atëherë kemi qenë bashkë. Atë shtëpi unë e mora të përbashkët me ish-burrin tim. Atë shtëpi që e blemë të përbashkët dhe për këto lekë që mora unë dhe që më kërkoni mua baba i dashur, që i futa në atë shtëpi. Në atë shtëpi që e blemë, unë nuk jam futur asnjëherë që këtu e kaq vite sepse ajo shtëpi është bllokuar dhe jeton ish-burri im, që ta dëgjojë edhe publiku, me gjithë gruan e tij që ka marrë, me gjithë fëmijët e gruas dhe me gjithë fëmijën që ka bërë. Ish-burri im ka krijuar familje tjetër, e ka marrë atë shtëpi, jeton në atë shtëpi dhe unë atë shtëpi e shikoj me dylbi nga larg.

Ardit Gjebrea: Po ju nuk bëtë dokumente?

Klarida: Dokumentet janë të përbashkëta. Dokumentet i kam paguar unë. Unë kam pasur vetëm letra që i numëroj dhe nuk kam pasur ndonjëherë çelës të asaj shtëpie. Nuk jam futur asnjëherë në atë shtëpi zoti Ardit. Ato lekë që kërkoni ju, janë futur në atë shtëpi. Dhe ne duhet tani, që në atë shtëpi të bëhet diçka, të marrë pjesën time, atë dhomë që është atje, që janë dy dhoma dhe unë të marrë ato lekë e t’jua jap juve baba i dashur. Kam shumë vite zoti Ardit që e kam bërë me dokumente, kam shumë vite që jam përpjekur, kam shumë vite që kam luftuar që të futem.

Ardit Gjebrea: Dhe sot e kësaj dite ajo shtëpi duhet të jetë në emrin tënd apo jo?

Klarida: Në emër të përbashkët. Nuk është bërë ndarja.

Nisi si një përballje mes një babai e një vajzën, por detaje të tjera dolën në sipërfaqe. Klarida, në rubrikën “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, tregoi për historinë me ish-bashkëshortin e saj Amat Rrapin dhe për divorcin.

Gjatë emisionit, ajo u shpreh se bleu një banesë bashkë me ish-burrin. Por, në këtë shtëpi, Klarida nuk është futur asnjëherë. Sipas saj, ish-bashkëshorti jeton atje me një grua tjetër.

Të qenët një nënë e divorcuar për të ka qenë e vështirë, pasi i është dashur të mbajë dhe të rrisë e vetme, dy vajzat e saj. Gjithashtu, Klarida tregon se nga ky divorc nuk ka pasur asnjë ndarje pasurie.

Ardit Gjebrea: Ju keni bërë divorc?

Klarida: Po, në 2014-n kam bërë divorc.

Ardit Gjebrea: Me letra?

Klarida: Me letra, me letra.

Ardit Gjebrea: Atëherë kur ndahet një çift, ndahen edhe pasuritë, apo jo?

Klarida: Po, por nuk ishte paguar kësti i fundit zoti Ardit. Nuk kishim paguar 2500 eurot e fundit. Ndejtëm kaq vite me radhë sepse nuk kishim t’i paguaja.

Ardit Gjebrea: E kuptoj, po kjo shtëpi, nuk u nda?

Klarida: Jo! Nuk u nda kjo shtëpi.

Eni Çobani: Atëherë, Klarida, në 12.05.2014 je divorcuar nga zoti Amat Rrapi. Dhe, juve ju janë lënë dy vajzat për rritje dhe edukim dhe njëkohësisht zotit Amat i është lënë dhe një pension ushqimor 15 mijë lekë nga gjykata, 150 mijë të vjetra. Kjo pagesë është bërë nga 2014 dhe në vazhdim?

Klarida: Nuk kemi marrë kokërr leku, asnjë gjë. Fëmijët i kam vetë, fëmijët i kam mbajtur vetë, fëmijët i kam rritur vetë, fëmijët i kam edukuar vetë, mbi jetën time, mbi çdo gjë time, fëmijët janë mbi mua. Fëmijët i kam mbajtur vetë me të gjitha mundësitë dhe të gjithë forcat e mia. Një nënë e vetme, me dy vajza në mes të Athinës, kam jetuar, kam punuar, kam ushqyer dhe kam shkolluar 2 vajza zoti Ardit. Vajza e madhe ka mbaruar shkollën e lartë të ekonomikut; vajzën e dytë e kam prapë me studime. Dhe të gjitha këto janë zoti Ardit, mbi shpatullat e Klaridës. Edhe qiranë e shtëpisë, edhe të gjitha sa kërkon Greqia, vetëm mbi shpatullat e mia. Një nënë e vetme.

Eni Çobani: Kjo është nëna pa diskutim!

Juristja Eni Çobani ka shpjeguar në rubrikën “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, se si qëndron çështja e pronësisë të shtëpisë së Klaridës, në të cilën aktualisht jeton ish-bashkëshorti i saj bashkë me familjen e tij.

Sipas juristes, kontrata e pronësisë, e më pas ajo e shit-blerjes është bërë mes ndërtuesit të pallatit dhe Klaridës. Por një muaj pas kontratës së shit-blerjes, nga hipoteka e Vlorës ka dalë certifikata e pronësisë, ku në mënyrë të pashpjegueshme në të gjenden të dy emrat e bashkëshortëve. Në këtë kohë Klarida dhe Amati ishin divorcuar.

“Kontrata në fund është bërë me një zonjë e cila është e divorcuar, pra nuk ka burrë më. Hipoteka, nuk e di nga e ka bazuar, që në bazë të një kontrate shit-blerje të bërë vetëm me njërin nga ish-bashkëshortët, shkon dhe i regjistron me emrin e të dyve”, shprehet mes të tjerash Eni Çobani.

Sipas kësaj të fundit, nëse hipoteka do të ishte vetëm në emër të Klaridës, atëherë ajo do të ishte pronarja e vetme e shtëpisë në fjalë. Në kushtet aktuale, ajo që mbetet për t’u bërë është që t’i drejtohet gjykatës për ta përpjesëtuar vlerën e banesës e që vlerat financiare të ndahet më pas mes dy ish-bashkëshortëve.

Eni Çobani: Atëherë, edhe njëherë, për ta bërë të qartë për të gjithë publikun. Në 2007-n kemi një kontratë porosie që është lidhur nga Klarida me zotin Tanush, ndërtuesin, investitorin e këtij subjekti. Pas këtij momenti, në 2017-n zoti Tanush bëhet me certifikatë për ndërtimin që ai ka kryer. Në 2019-n, bëhet kontrata e shit-blerjes sërish, sepse shkon kontrata e porosisë dhe kalon pastaj në kontratë shit-blerje. Bëhet po prapë me personin që ka lidhur kontratën e porosisë, mund të ndodhë dhe e kundërta me dëshirën e palëve, por në këtë rast ka vazhduar në atë formë. Në 2019-n kemi kontratën e shit-blerjes midis zotit Tanush dhe zonjës Klarida, këtu prezente. Më pas, mbas 1 muaji të kontratës shit-blerjes, kemi një certifikatë në hipotekë të Vlorës, ku janë vendosur të dy emrat.

Ardit Gjebrea: Kush e ka tërhequr certifikatën?

Eni Çobani: Klarida. Tani, në këto kushte, unë edhe njëherë po e përsëris, e keni filluar të martuar këtë banesë dhe në momentin kur certifikimi është bërë, keni qenë të divorcuar. Atëherë është dashur që nga firma ndërtuese dhe nga noteria që ka kryer të gjitha veprimet, të vihesh në dijeni për vendimin e divorcit tuaj dhe statusi ligjor i juaji në atë moment, ka qenë i ndryshëm nga momenti i kontratës së porosisë. Pra në kontratë të porosisë keni qenë bashkëshortë, në kontratën e shit-blerjes nuk jeni më të tillë. Atëherë, noteria bashkë me ndërtuesin duhet të kërkonte me insistim ardhjen e zotërisë tjetër, i cili tanimë nuk është bashkëshorti juaj, është një qytetar tjetër. Në këtë moment duhet të thuhej: “Zotëri, ju do firmosni në këtë kontratë që më pas të shkojë dhe të hipotekohet, apo jo?” Kjo gjë nuk e di nëse ka ndodhur dhe ç’përgjigje është marrë, prandaj i drejtohem noteres dhe subjektit. Por, kontrata në fund është bërë me një zonjë e cila është e divorcuar, pra nuk ka burrë më. Hipoteka, nuk e di nga e ka bazuar, që në bazë të një kontrate shit-blerje të bërë vetëm me njërin nga ish-bashkëshortët, shkon dhe i regjistron me emrin e të dyve. Sepse Ardit, në këtë moment, zotërisë, nëse ne i trokasim në derë dhe i themi: “Zotëri, liro banesën”, ai thotë: “Unë jam bashkëpronarë. Shko në gjyq, pjesëtoje, dhe hajde merre”. Në qoftë se kjo do të ishte bërë vetëm me emrin e Klaridës, vetëm me një titull ekzekutiv, Përparimi i Vlorës kishte nxjerrë menjëherë zotërinë nga banesa dhe i kishte bërë dorëzimin zonjës që kemi këtu prezente. Ky është problemi që ka lindur dhe ky do të jetë një problem dhe në vazhdim. Sepse kjo zonja sot, nuk e bën dot menjëherë titull ekzekutiv, por do ta pjesëtojë në gjykatë, do nxjerrin vlerat financiare të njërit dhe të tjetrit, do shikojmë kontributet që janë dhënë në këto vite dhe plus, ai zotëria do thotë: “Kam hyrë që në 2010-n në këtë banesë, jemi në 2024-n. Tani, çfarë kërkon zonja për të marrë nga kjo banesë, kur unë këtu jam banor prej 14 vitesh?” Pra ky është një problem shumë i madh që i ka dalë Klaridës. /tvklan.al