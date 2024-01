E Diela Shqiptare – “Shihemi në gjyq” – “Çifti drejt ndarjes, sherri për nënën” (14 Janar 2024)

18:28 14/01/2024

Haxhirja zgjedh nënën, Bujari lë studion: Mirupafshim e ta gëzosh!

Martesa 40-vjeçare e Bujarit dhe Haxhiresë ka pësuar një tronditje të fortë. I lodhur nga 23 vite bashkëjetesë me prindërit e saj, Bujari i kërkon që ta lërë tani nënën 87-vjeçare. Në konfliktin e tyre rëndon edhe refuzimi i vëllait të Haxhiresë, Gëzimit që gjatë telefonatës në “Shihemi në Gjyq” nuk pranoi të merrte përsipër kujdesin e nënës.

Edhe pse mes një situate të vështirë, Haxhireja është shprehur në çdo moment se nuk ka ndërmend ta lërë të vetme nënën 87-vjeçare. Ajo është e vendosur deri në fund dhe vendimi i saj bën që Bujari t’i japë dorën Eni Çobanit dhe Ardit Gjebreas e të largohet nga studioja e së “Dielës Shqiptare” në Tv Klan.

Eni Çobani: Do ta mbani zonjën Hajrie?

Bujar: Absolutisht jo! Unë absolutisht jo! Kam thënë njëherëjo dhe jo! Unë të mbaj nënën e atij, me atë llumin, atë palaçon?!

Eni Çobani: Po ju e mbani për veten tuaj, nuk e mbani për Gëzimin.

Bujar: Unë nuk e mbaj, absolutisht jo!

Haxhire: Zonja Eni, unë do rri me nënën time, ajo nënë nesër do sëmuret, do spitalet, kush i kontribuon këtë gjëra mi zonja Eni? Ajo nënë edhe ato lekë që i ka harxhuar në spital, atje tani është pa rezidencë.

Eni Çobani: Po, pra ato para janë të vërteta që i ke marrë? 10 mijë euro i ke marrë?

Haxhire: Unë paguaj çdo gjë, ka ndenjur me oksigjen në shtëpi, kam paguar kujdestaren se unë jam në punë zonja Eni, i ka bërë llogari ai?

Eni Çobani: Atëherë Haxhire do rrish me Bujarin apo me nënën?

Haxhire: Unë do mbaj nënën zonja Eni!

Bujar: Mbaje nënën, mbaje nënën!

Haxhire: Unë do mbaj nënën, më vjen keq!

Bujar: Mirupafshim e ta gëzosh nënën! Mirupafshim zoti Ardit, gjithë të mirat!

Haxhire: Më vjen keq, unë nuk e hedh dot poshtë!

“Ti e vdiqe motrën!”, vëllai i kthen akuzën Haxhiresë: Me lekët që more, gjeji kujdestare nënës

Gëzimi, vëllai i Haxhiresë është lidhur me “Shihemi në Gjyq” përmes një telefonate për të qartësuar se si do të shkojë fati i nënës së tyre 87-vjeçare. Haxhireja ka 23 vjet që kujdeset për Hajrien, por tani bashkëshorti i saj, Bujari që e ka thirrur në rubrikën e së “Dielës Shqiptare” në Tv Klan kërkon që ajo të bëjë një zgjedhje.

Vetë Gëzimi që është djali i vetëm i Hajries refuzon të kujdeset për nënën e moshuar. Ai akuzon Haxhirenë se ka marrë para nga motra e ndjerë dhe ka në dispozicion mundësitë që të marrë dikë të kujdeset për nënën.

Gëzim: I ke thënë Enit që ia vodhe lekët motrës?

Haxhire: Çfarë i kam marrë motrës? I kam rritur fëmijët që ti s’ia mbaje fëmijët! Ti që more motrën në Itali e vdiqe motrën!

Gëzim: Ia vodhe lekët!

Haxhire: Një kimio nuk i bëri motrës zonja Eni!

Gëzim: Çfarë lekësh i vodhëm motrës mo, çfarë lekësh i vodhëm? O plehrë!

Eni Çobani: Çfarë lekësh? Çfarë lekësh zoti Gëzim?

Haxhire: Nuk është e vërtetë zonja Eni!

Eni Çobani: Për çfarë lekësh flasim tani, lekët e zonjës, të mamasë suaj?

Haxhire: Ajo merrte pensionin e mbante vetë zonja Eni, një dy lekësh nuk fuste në shtëpi te unë!

Eni Çobani: Një përgjigje të fundit do doja nga ju, kush do ta mbajë nënën tuaj, zonjën Hajrie?

Haxhire: Hajde shit shtëpinë dhe mbaje nënën!

Gëzim: Ajo tani t’i dalë, lekët i ka, ka 10 milionë lekë.

Haxhire: S’është e vërtetë!

Gëzim: T’i gjejë kujdestare nënës, ta marrë atje dhe pastaj do flasim!

Eni Çobani: Se ju nuk e mbani apo jo?

Gëzim: Jo.

Haxhire: Hajde shit shtëpinë e çoje në azil.

Gëzim: Tani që nëna ka nevojë për ta mbajtur, kjo s’po e mban.

Haxhire: Po kush e ka mbajtur nënën deri më tani? Ai s’e ka mbajtur asnjëherë!

Gëzim: Se dokumentet kush ia bëri, ia bëre ti?

Haxhire: Unë ia bëra se ti ia dogje more maskara, ia dogje!

Gëzim: I dogji vetë!

Haxhire: Dhe atë motër që vdiq ti e shaje, “na ka shkatërruar shtëpinë” thoje more palaço! Ti thoshe!

Gëzim: Palaço je ti, ti je ndyrësirë!

Haxhire: Ti që ke hedhur nënën poshtë!

Gëzimi shton se babai i tij ka lënë 10 milionë lekë që të ishin për kujdesin e tyre. Haxhirja thotë se me ato para nëna ka kryer vizita mjekësore në Itali dhe ka plotësuar nevojat e saj, por ai këmbëngul se e motra i ka përvetësuar.

Vëllai mohon kujdesin e motrës ndaj prindërve: More maskara e edepsëz që e ke lënë nënën rrugëve!

Debatit mes bashkëshortëve në “Shihemi në Gjyq” i bashkohet edhe vëllai i Haxhiresë, Gëzimi përmes një telefonate. Siç u tha më herët gjatë rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Gëzimi nuk pranon të kujdeset për nënën e tij 87-vjeçare e cila qëndron me Haxhirenë.

Bujari nuk pranon më që e moshuara të jetojë me ta sidomos pas një konflikti të ndodhur në maj 2023 kur është dhunuar nga Gëzimi. I pyetur nga Eni Çobani, ai shpjegon edhe se çfarë qëndron pas kësaj çështjeje dhe thotë se në të vërtetë për prindërit e tij është kujdesur motra e ndjerë dhe jo Haxhireja.

Gëzim: Ky konflikt ka lindur që me motrën tjetër që më vdiq, dakord? Se derisa ishte gjallë ajo, pleqve të mi iu përgjigj ajo.

Haxhire: S’është e vërtetë zonja Eni, s’është e vërtetë zonja Eni.

Eni Çobani: Por juve sapo thatë që e ka mbajtur Haxhirja 20 vjet, si qenka përgjigjur motra tjetër?

Gëzim: E ka marrë dhe i ka bërë vetëm dokumentet, kurse për të mbajtur e për t’i bërë hyzmet i ka bërë ajo.

Haxhire: S’është e vërtetë zonja Eni, e di një Itali që unë e kam mbajtur nënën dhe një Durrës, një pallat e di more maskara, more edepsëz, more palaço që e ke lënë nënën tënde mes rrugëve!

Gëzim: E sheh çfarë goce je ti, e le nënën vetëm tani!

Haxhire: Ti more palaço e ke lënë nënën vetëm, ti!

“Eh si u bë kjo punë! Më mirë vdekur se pleqëri!”, Gjebrea largon nga studioja 87-vjeçaren e përlotur

Hajria është e pranishme në debatin q po zhvillohet në “Shihemi në Gjyq” mes dhëndrit, Bujarit dhe vajzës së saj, Haxhiresë. Deri më tani, 87-vjeçarja ka dëgjuar deklaratat e Bujarit që kërkon mos ta mbajë më vjehrrës në shtëpi pas 23 vjetësh që jeton me ta dhe refuzimin këmbëngulës të Haxhiresë për ta lënë të vetme nënën.

Në debat u prek edhe dhuna që e moshuara ka përjetuar nga njëra prej vajzave të saj, dhuna që Bujari ka pësuar nga vëllai dhe nipi i Haxhiresë, momente që e bënë 87-vjeçaren të përlotej. I prekur nga situata, moderatori i programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Ardit Gjebrea vendos që të shkojë vetë te Hajria dhe ta largojë nga studioja që ajo të mos dëgjojë më deklarata të tilla.

Ardit Gjebrea: Eja me mua! (I zgjat krahun)

Hajria: Kush je?

Ardit Gjebrea: Unë kush jam? Arditi.

Hajria: Si je? (Hajria përqafon dhe puth Gjebrean).

Ardit Gjebrea: Mirë si je ti? Eja me mua, eja!

Hajria: Eh si u bë kjo punë kështu!

Ardit Gjebrea: Eh si u bë kjo punë, por unë ty do të të shoqëroj, do shkosh në zyrën time, do pish një kafe, do rrish për qejfin tënd se ti nuk duhet t’i dëgjosh këto gjëra për mendimin tim dhe jam dakord me zonjën Eni që ti nuk ke pse…

Bujar: Jo, jo ajo duhet të flasë zoti Ardit, të flasë edhe për djalin e saj.

Ardit Gjebrea: Jo, shiko, ka duruar çka duruar, unë nuk mendoj që duhet të rrijë dhe të dëgjojë qoftë edhe djalin e saj në qoftë se do të na flasë në telefon, kështu që këto mamatë e mira që kemi duhet t i mbajmë në pëllëmbë të dorës dhe nuk kanë pse dëgjojnë nga këto gjëra.

Hajria: Pleqëria qenka si fëmija! Më mirë vdekur se sa pleqëri! Sidomos si unë njëherë.

Ardit Gjebrea: Jo, unë jam i bindur që do të shkojë gjithçka mjrë.

Hajria: Ah të keqen nëna ty! (Hajria e përqafon dhe puth sërish Arditin përpara se të largohet)

Zinxhiri i frikshëm i dhunës në familje: Vajza rreh nënën e moshuar, vëllai motrën e kunatin…

Bujari i kërkon bashkëshortes së tij, Haxhiresë që mos ta mbajnë më në shtëpi nënën e saj 87-vjeçare. Ai ankohet në “Shihemi në Gjyq se prej 23 vitesh ka jetuar me vjehërrit dhe mendon se e ka tejkaluar detyrën e tij si dhëndër.

Hajria, vjehrra e tij e moshuar ndodhet e pranishme në studion e së “Dielës Shqiptare” në Tv Klan dhe dëgjon debatin mes çiftit. Haxhireja nuk pranon kurrsesi ta lërë të vetme nënën e saj, e cila ka sjellë në jetë 4 fëmijë, 3 vajza dhe një djalë. Djali, Gëzimi ka vite që nuk e sheh nënën e madje ka arritur që të dhunojë motrën dhe kunatin.

Haxhire: 23 vjet janë që rri tek unë, 23 vjet! Dhe pas vdekjes së babit, prapë ai, unë i them maskara nuk e quaj vëlla atë fare sepse ka arritur t’i vërë dorë motrës 60 vjeçe…

Bujar: Ja ku i kemi procedurat.

Haxhire: I kam bërë paditë dhe nuk i kam ndjekur sepse prapë kam menduar nuk dua ta shkatërroj vëllain nga familja.

Bujar: Për të mos lënduar zemrën e asaj zonjës atje. Dhe duhet të qëndroj akoma.

Në letrat që Bujari i dorëzon Eni Çobanit është denoncimi që ka kryer ndaj kunatit të tij, Gëzimit. Ngjarja ka ndodhur në 4 maj 2023, rreth orës 10 të mbrëmjes dhe Bujari ka deklaruar se kunati e ka dhunuar fizikisht në shtëpinë e vjehrrës në Durrës.

Haxhire: Na vdiq motra, nëna ishte te unë në Itali. Na çoi mesazh, na thirri, i ka çuar mesazh edhe fëmijëve të mi, “nise nënën të vijë”. Por ajo nënë 87 vjeçe nuk do ikte vetëm, “nisuni”. Dhe unë me gjithë atë, se edhe ajo motra tjetër i ka vënë dorë asaj nëne 87 vjeçe, e ka rrahur dhe më kanë thirrur komshinjtë “hajde merre nënën tënde se po vuan për një pikë ujë, s’ka kush t’ia blejë një pikë ujë”. Dhe unë tani si mund ta lë atë nënë prapë në atë gjendje? Kam faj unë në këtë mes? Ajo është nënë për mua se më ka bërë!

Bujar: Është nëna jote, ajo nënë është për mua, por për ju është nëna juaj zonjë!

Haxhire: Shkuam dhe ai na nxori përjashta. Tha “kjo nënë le të rrijë”, nëna s’i kishte bërë asgjë, “kjo le të rrijë se është pleqëri, ju dilni përjashta!” I thashë unë të dal përjashta? Unë jam zonjë shtëpie, jam gocë shtëpie, këtë shtëpi ta kam ndërtuar unë dhe burri im dhe aty filluan debatet. Shkova të nesërmen mora pensionin e nënës për t’ia çuar nënës që mos të rrinte pa lekë se mendova se nëna do rrinte 40 ditë siç e kemi ne zakonin, shkova të nesërmen bashkë me burrin dhe i thashë, sa kemi hyrë në pallat ai më tha “ti futu dhe burri yt të dalë përjashta”. Jo i thashë, në asnjë mënyrë, burri i nuk del përjashta sepse burri im është ai që po të mban nënën tënde!

Bujar: Atëherë çfarë kërkon nga unë zonjë? Çfarë kërkon nga unë të lutem shumë? Përderisa gjendja arriti deri aty ku s’mban, unë nuk e dua më nënën tënde! Unë nuk e dua!

Haxhire: Atëherë unë do jetoj me nënën time, unë do jetoj me atë, edhe këto ditë që i kanë mbetur asaj, unë nuk e lë dot vetëm!

Bujar: Do jetoj me djalin, të shohë dashurinë e nënës se s’ia ka parë prej vitesh.

Eni Çobani: Unë dua të kuptoj kallëzimin që keni bërë i nderuar, më trego pak si ndodhi ngjarja se është shumë e rëndë. Pra ju jeni goditur nga vëllai i zonjës dhe nga djali i zonjës Hajrie, kunati juaj. Të lutem, çfarë ka ndodhur?

Bujar: Ata kanë qenë 3 persona bashkë, ai me nusen dhe nipçja, djali i motrës së kësaj që ka vdekur unë e kam bërë, e kam birësuar.

Haxhire: E kemi rritur, e kemi birësuar, i ka dhënë mbiemrin e vet.

Bujar: E kam birësuar, i kam dhënë mbiemrin, i dhashë shkollën, brodhi botën, arriti i vuri dorë dhe asaj. Vëllai i kësaj, bënë një kurth 3 veta, isha i papërgatitur dhe tentuan. Erdhën ata të dy thanë do t’i rrahim.

Eni Çobani: Po raport mjekësor ke marrë?

Bujar: Raport nuk mora sepse mendova mos të lëndoja atë zonjën.

“Nënën 87 vjeçe nuk e hedh poshtë!”, burri ia pret shkurt gruas: Bëj ç’të duash, ne jemi të ndarë!

Bujari ka sjellë në “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan bashkëshorten e tij, Haxhirenë. Ai thotë se për 23 vite ka jetuar në shtëpi me vjehërrit. Vjehrri ka ndërruar jetë dhe ka mbetur vetëm Hajria 87-vjeçare, por Bujari nuk do që ajo të qëndrojë më me ta.

Haxhireja nuk pranon ta lërë të vetme nënën e saj të moshuar. Diskutimi mes tyre,i cili zhvillohet në prani të së moshuarës që ndodhet në studio, merr tone të forta e të ashpra dhe Bujari i thotë gruas se janë të ndarë.

Haxhire: Po ç’faj ka ajo nënë? Ajo është si një fëmijë 87 vjeçe!

Bujar: Nuk më intereson! Unë jam deri këtu, nuk mbaj më!

Haxhire: Unë nuk mundem ta hedh poshtë nënën time, nuk e hedh dot poshtë!

Bujar: Bëj çfarë të duash me nënën, nëna është e jotja, nuk është e imja! Nëna ka një djalë që e ka braktisur, ta dëgjojnë të gjithë, mes katër rrugëve, një zonjë atje, 87 vjeçe!

Haxhire: Dakord, ai është një maskara, ai është një djalë i pamëshirshëm! Ai kërkon të ndajë motrën nga burri dhe të rrijë vetë rehat!

Bujar: Ne jemi të ndarë zonjë! Ne jemi të ndarë! Publikisht!

Haxhire: Pse more burrë?

Bujar: Po, po! Unë nuk ju duroj më! Kam 23 vjet që ju duroj, kam 23 vjet që i duroj, i kam rregulluar prindërit e tu, edhe unë jam bërë i keq, jam bërë me pseudonime nga m të ndryshmit, në rregull, që unë nuk duhet të vija në këtë derë se vëllai yt nuk kishte mëshirë ta mbante nënën e vet atje ku është!

Çudia/ Dhëndri i thotë vjehrrës “engjëll e flori”, por s’e do më në shtëpi: Kam 23 vite që më thyhet shpina në karrige!

Një dramë familjare ka mbërritur në puntatën e radhës të “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan. Bujari ka sjellë bashkëshorten dhe thotë se që prej vitesh ka mbajtur vjehërrit në shtëpi dhe nuk ka mundur të shijojë rehatinë e tij.

Bujar: Unë kam 40 vjet martesë dhe 40 sekonda s’i kam provuar të dy divanët se te njëra rrinte babai i nuses, te tjetri rrinte vjehrra. Mua m’u thye më tepër shpina duke ndenjur në karrige se sa në kamion. Kështu më iku rinia!

Pasi hyn në studio, Bujari shton se kunati ka braktisur nënën 87-vjeçare ndërsa drejt tij janë bërë gjëra të padrejta. 87-vjeçarja ndodhet e pranishme në studio dhe po dëgjon gjithçka.

Bujar: Kam 27 vjet që punoj kamionist dhe 23 vjet që rri në karrige.

Ardit Gjebrea: Në shtëpi?

Bujar: Normalisht.

Ardit Gjebrea: Po pse?

Bujar: Po pse, jeta e vështirë… duke pasur dy prindërit e nuses prandaj e kam prurë sot në këtë derë, kjo është dera e bamirësisë që puqen njerëzit edhe të mirë, edhe të këqinj, kurse unë kam bërë mirë gjithë jetën dhe jam quajtur i keq në këtë moshë.

Ardit Gjebrea: Po pse?

Bujar: Sepse nusja ime i ka dashur prindërit, janë bërë gjëra të padrejta kundrejt meje, te të gjitha. Ajo ka pasur 3 motra, ka edhe një vëlla, vëllai i tyre tani e ka braktisur nënën, një plakë, një engjëll 87 vjeçe, kush ka braktisur nënën, ka braktisur veten!

Ardit Gjebrea: Pra ajo zonja aty është vjehrra juaj?

Bujar: Po.

Ardit Gjebrea: E ka emrin?

Bujar: Hajrie.

Në insertin e saj, Haxhireja shprehet se nuk do ta lërë nënën. “Burri është burrë, nëna është nënë, unë nënën nuk e lë. Nëna do rrijë me mua në shtëpi sa të rrojë, gjithë jetën! Burri në daç të rrijë, në daç të ikë!”, thotë ajo.

Ardit Gjebrea: Ti kë do zgjidhje, nënën tënde apo bashkëshorten?

Bujar: Nënën. Nëna nuk hidhet dhe nuk shitet. Jam djali, jam dhëndër dhe kam bërë shumë për dhëndër kam bërë, që nuk më takon. Atë që kam bërë unë, do e gjykojë populli, nuk e bën njeri në botë! Ja ku e ke! Merre atë plakën atje, ajo është flori! Pyeteni, ku s’e kam çuar, gjithë botën ka bredhur me mua!

Ardit Gjebrea: Po nëse është flori mos i thuaj plakë, thuaji zonjë.

Bujar: Zonjë, ajo është zonjë dhe për mua mbetet zonjë./tvklan.al