E diela shqiptare – "Shihemi në Gjyq"– Gruaja "zbulon" tradhëtinë e burrit (29 Janar 2023)

19:17 29/01/2023

"E diela shqiptare" nga Ardit Gjebrea prej vitit 2008 në Tv Klan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë.

“Dyshoja se burri më tradhtonte”, gruaja: Fliste në telefon nëpër cepat e shtëpisë, kur i kontrollova celularin…

Eriselda ka ardhur në “Shihemi në Gjyq” me një deklaratë shumë të fortë kundrejt bashkëshortit të saj. Në insertin prezantues të rubrikës nga “E diela shqiptare” në Tv Klan ajo shprehet se i ka kontrolluar celularin bashkëshortit sepse dyshonte se e tradhtonte.

Eriselda: Dyshoja që bashkëshorti më tradhtonte. E shikoja që fliste në telefon nëpër cepat e shtëpisë. Vendosa t’i kontrolloj fshehurazi telefonin. Nuk po e besoja. Gjithë ato mesazhe, gjithë ato telefonata vetëm në një numër dhe kur e zbuloj, ishte një burrë.

Pasi hyn në studio, Eriselda zhvillon një bashkëbisedim të shkurtër me Ardit Gjebrean dhe Eni Çobanin duke konfirmuar veprimin e saj dhe shprehur ndjesinë që ka përjetuar.

Ardit Gjebrea: Pra, në mesazhet që ti kontrollove në celularin e bashkëshortit, pe që ai fliste me një mashkull?

Eriselda: Shumë e vërtetë zoti Ardit. Jo jam pataksur, po kam vënë duart në kokë realisht. Shumë telefonata, shumë mesazhe në një numër telefoni.

Eni Çobani: Nuk doli ajo që ti mendoje, një grua por…

Eriselda: Nuk doli një grua, dyshoja për tradhti, por… doli një burrë.

Bashkëshorti i Eriseldës, Visi, iu bashkua rubrikës për të ndarë anën e tij të historisë. Për më shumë detaje nga konflikti midis bashkëshortëve,mund të ndiqni videon e plotë.

“Kam ardhur të të ndaj, ku i ke lekët?”, burri kundërpërgjigjet: Nuk i kam, të vras veten tani?

“Shihemi në Gjyq” sot trajton rastin e një dyshimi të bashkëshortes për tradhti nga ana e bashkëshortit. Eriselda, në hyrjen e saj në studion e programit “E diela shqiptare” në Tv Klan tha se për shkak të këtij dyshimi tek Visi, ajo kontrolloi celularin e tij dhe zbuloi se bëhej fjalë për një detyrim financiar që një shok i burrit të saj ka ndaj tij.

Ky detyrim daton 5 vjet më parë ndërsa çifti ka vetëm 3 vite i martuar ndaj Eriselda nuk ka qenë në dijeni të tij. Eni Çobani sqaron se në fakt vetë ajo është në dijeni sepse Visi i është drejtuar që më herët pikërisht për të zgjidhur këtë problem.

Eriselda: Zonja Eni, unë e kam marrë shumë me vonesë ardhjen që Visi ka ardhur te ju. Mua më ka ngrënë në besë, realisht, situata jonë në shtëpi është bërë e patolerueshme, është bërë totalisht acaruese dhe nuk tolerohet.

Visi: Përse të hëngra në besë? Si të hëngra në besë?

Eriselda: Zotëri unë kam ardhur që ty të ndaj, ti mua më ke futur në konflikt.

Visi: Kjo punë ka qenë para se ne të fejoheshim e martoheshim bashkë , nuk ka lidhje fare, ka qenë shumë më përpara dhe unë ndaj jam drejtuar tek zonja Eni se nuk doja të të shqetësoja dhe nuk doja ta bëja fare publike këtë histori.

Eriselda: Më ke futur në konflikt me familjen. Zotëri unë kam ardhur për t’u ndarë. Ti nuk ke mbajtur premtimet.

Visi: Po për shkak të mashtruesit, të Nikola Zharrit që unë e kam njohur në Angli dhe i kam dhënë 10 mijë Euro.

Eriselda: Ku i ke lekët? Lekët pra ku i ke?

Visi: Ku i kam lekët? Nuk i kam lekët, ça të bëj unë të vras veten tani?

Eriselda: E para pse më hëngre mua në besë, më flisje lart e poshtë me atë?

Visi: Po flisja se ishte çështje borxhi dhe doja ta zgjidhnim.

Eni Çobani: Eriselda, kur je martuar me zotërinë?

Eriselda: 3 vjet që jemi të martuar, tani bëjmë 3 vjet.

Eni Çobani: Dhe kjo ka më shumë se 3 vjet, kjo histori ka 5 vjet.

Pavarësisht sqarimit të Visit se arsyeja pse ai nuk e ka vënë në dijeni Eriseldën për këtë histori ishte vetëm për mos ta shqetësuar, Eriselda thotë se ajo duhet ta dinte. Ajo sqaron sërish në detaje se si e ka zbuluar këtë borxh ndaj bashkëshortit të saj dhe kjo rindez gjakrat mes tyre.

Eriselda: Para dy vjetësh kam parë që burri im fliste lart e poshtë fshehurazi me një person në telefon, me mesazhe.

Eni Çobani: Po, dhe çfarë ishin ato mesazhe? Ishin mesazhet e Nikola Zharrit që kishte lidhje me borxhin.

Eriselda: I thashë ore zotëri çfarë janë këto mesazhe? Çfarë bëhet këtu? “Kam një borxh” tha, “i kam dhënë borxh një personi, një shoku, ia kam dhënë me mirëbesim”.

Eni Çobani: Para se të thoshte borxhin, ti e gjete njëherë në telefon se kush ishte.

Eriselda: Po, ndodhi sherri e të gjitha dhe në fund…

Eni Çobani: Po pra, këtë po pyes edhe unë, si re në dijeni që ishte një burrë dhe jo një grua?

Ardit Gjebrea: E more në telefon ti atë?

Eriselda: Po, e mora me telefonin e zotërisë.

Visi: Paske kontrolluar edhe telefonin!

Eriselda: A ta kontrollova pra? Po jam bashkëshortja unë!

Visi: Po je bashkëshortja, po me ç’të drejtë?

Eriselda: O zotëri, jam gruaja jote.

Shoku nuk i lan borxhin, gruaja e përzë nga shtëpia: Pa më sjellë paratë nuk ke kthim!

Një borxh prej 10 mijë Eurosh që një mik i ka bashkëshortit të saj ka sjellë një çift në “Shihemi në Gjyq”. Eriselda, e zbuloi këtë borxh që në fakt është dhënë kohë përpara se ajo të njihej me Visin dhe tani pyet bashkëshortin pse nuk ia ka treguar më parë pasi fillimisht dyshoi se e tradhtonte.

Visi i thotë se nuk ka dashur ta shqetësojë për një çështje të tillë dhe se dashuria e tij nuk duhet të vihet në dyshim nga ana e saj sepse ai u kthye nga emigracioni vetëm për të dhe çdo përpjekje e tij i kushtohet jetës së tyre.

Megjithatë, Eriselda ngul këmbë në të sajën dhe i kërkon që t’i marrë mbrapsht paratë që i ka borxh shoku i tij, Nikola Zharri sepse janë pagesa e mbetur e shtëpisë së çiftit. Kjo shtëpi, e prenotuar prej tyre dhe që është blerë me një kontribut të madh nga familja e Eriseldës dhe kursimet e Visit, është shqetësimi më i madh i çiftit. E gjithë kjo situatë e krijuar mes tyre e ka bërë Eriseldën ta përzërë Visin nga shtëpia.

Eriselda: Unë do ta ndaj, e kam vendosur, do ta ndaj këtë vit. Në qoftë se nuk më sjell kusurin.

Eni Çobani: Si e ke vendosur që do ta ndash ti?

Eriselda: Po, po do ta ndaj. A i erdhi mirë zotërisë kur erdhi i mori lekët e tua, i bëri rrush e kumbulla? A i erdhi mirë atij?

Visi: Po i mori ai, i bëri rrush e kumbulla.

Eriselda: Ku e ke shokun tani ti re?

Visi: Ku e kam shokun?

Eriselda: Ku e ke pra?

Visi: Për atë kam ardhur edhe unë, të gjej të drejtën.

Eriselda: A do blejmë shtëpi?

Visi: Po, normal.

Eriselda: Ti e di shumë mirë si është jeta në Shqipëri.

Visi: E di si është jeta në Shqipëri.

Eriselda: Mua ato lekë më bëjnë punë se nuk më lë pronari të futem në shtëpi.

Visi: Po, është e vërtetë zonja Eni sepse ne kemi bërë edhe një prenotim shtëpie.

Eriselda: Po pra thuaj të vërtetën.

Visi: Edhe që të hyjmë brenda duhet të paguajmë pjesën tjetër të mbetur që të marrim çelësin dhe certifikatën e shtëpisë.

Eriselda: E di unë si i kemi bërë lekët e asaj shtëpie, me kursimet e Visit dhe me kursimet e prindërve të mi.

Visi: Përndryshe ne nuk hyjmë dot në atë shtëpi.

Eriselda: Me kursimet e prindërve të mi që janë zhytur në borxhe atje!

Visi: Do t’ia kthejmë.

Eriselda: Kur do t’ia kthesh pra? Kur, kur?

Eni Çobani: Po mirë, pse ka dalë nga shtëpia ky zotëria, pse e ke nxjerrë nga shtëpia?

Eriselda: E kam përzënë unë nga shtëpia.

Eni Çobani: E ke përzënë ti?

Eriselda: Po, dhe do ta përzë. Pa më sjellë kusurin, nuk ke kthim. Jeta është llogari!

Eni Çobani sqaron ligjin: Pasuria e dhuruar drejt njërit bashkëshort nuk ndahet mes çiftit

Çështja e çiftit Eriselda-Visi është marrë nën shqyrtim nga dy drejtuesit e rubrikës “Shihemi në Gjyq”. Moderatori i “E diela shqiptare” në Tv Klan Ardit Gjebrea dhe ndërmjetësja Eni Çobani po i drejtojnë pyetje të ndryshme çiftit për të kuptuar më mirë situatën që të arrihet një zgjidhje ndërmjet tyre.

Borxhi prej 10 mijë Eurosh që një shok i Visit ka ndaj tij është pagesa që i nevojitet çiftit për të plotësuar blerjen e shtëpisë së tyre. Vlera më e madhe e kësaj shtëpie është paguar deri më tani nga prindërit e Eriseldës, një borxh që Visi premton ta kthejë. Aktualisht, shtëpia nuk ka pronar, por nëse blerja e saj do të kryhej nga prindërit e Eriseldës, shtëpia do të mbetej në emrin e saj.

Visi nuk është dakord me këtë sepse ka kontribuar edhe ai në këtë shtëpi. Në këtë moment, moderatori Gjebrea i thotë Eriseldës se nuk ka vlerë edhe nëse ajo e blen shtëpinë sepse në rast divorci, siç ajo thotë se do të veprojë, sërish kjo pasuri do përpjestohet midis çiftit. Në këtë pikë ndërhyn Eni Çobani e cila sqaron se në fakt nuk ndodh kështu.

Eni Çobani: Çfarëdo gjëje që dhurohet, edhe në një regjim martesor dhe bashkëshortor, nëse dhurohen nga prindërit, vëllezërit, motrat kundrejt njërit prej partnerëve që janë dhe bashkëshortë ligjërisht, ajo pasuri ngelet vetëm e atij bashkëshorti, edhe nëse ato divorcohen nesër, pra zgjidhin martesën. Kjo është një pasuri e cila nuk ndahet brenda regjimit bashkëshortor, çfarë vjen me dhurim apo me trashëgimi ligjore.

Ardit Gjebrea: Nga prindërit?

Eni Çobani: Nga prindërit dhe nga kushdo tjetër. Pra, nëse ty të vjen me dhurim nga kushdo…

Ardit Gjebrea: Pra, mamaja jote, të ta dhurojë ty apartamentin…

Eni Çobani: Mamaja ime, të më dhurojë mua një pasuri, ajo nuk ndahet.

“Lekët i dua si vdekja”, burri rrëzon deklaratën e gruas me një puthje të ëmbël

Seanca e “Shihemi në Gjyq” ka mbërritur drejt fundit dhe ndërmjetësja e rubrikës së “E diela shqiptare” në Tv Klan, Eni Çobani po negocion një marrëveshje mes çiftit. Paratë që Nikola Zharri, shoku i Visit ka ndaj tij, të cilat u zbuluan nga Eriselda nga dyshimet për tradhti prej burrit të saj, do të vijojnë të ndiqen si çështje nga Çobani që deri më tani ka mundur të marrë një pjesë të pagesave.

Këto pagesa kanë shkuar për shtëpinë e çiftit që pret të finalizojë blerjen e saj, për të cilën deri më tani ka kontribuar më së shumti familja e Eriseldës. Me ndërhyrjen e ndërmjetëses, Eriselda bie dakord që edhe nëse do ketë vështirësi për marrjen e këtyre parave, ajo do ta marrë sërish Visin në shtëpi sepse e ka përzënë. Në këtë moment, ndërhyn Visi dhe thotë se me apo pa borxhin, ai sërish do ta paguajë shtëpinë e tyre por kjo deklaratë nxit një kundërshtim nga Eriselda.

Visi: Unë do punoj, ndoshta ato lekë nuk na hyjnë në punë tani për punën e shtëpisë, por unë atë shtëpi do ta paguaj se kam dhënë premtimin.

Eriselda: Po pra, me ça do paguash ti ore? Ku ke lekë? Me ça do paguash?

Visi: Shtëpinë pra do paguaj.

Eriselda: Me ca do paguash pra? Unë po i bëj thirrje Kolit për lekët, ti thua do e paguash ti. Ti s’ke lekë ore, ça do paguash ti?

Visi: A do punoj unë?

Eriselda: Bëji thirrje Kolit ore!

Visi: Thirrje Kolit i kam bërë unë, ndaj erdha këtu dhe i bëj prapë thirrje që lekët…

Eriselda: Unë lekët i dua si vdekja! Si vdekja! Kur të vdes unë, atëherë ai do thojë s’do të të japë lekët. Do ta shikojë Eriseldën tani ai që të gënjente ty! A është i vetëdijshëm për borxhin ai? Të marrë kredi!

Visi: Është shumë i vetëdijshëm se i ka pranuar të gjitha.

Eriselda: Të marrë kredi dhe mua të më kthejë lekët se pastaj…

Visi: Nuk më intereson se çfarë merr ai.

Eni Çobani: Eriselda, meqenëse je aty…

Ardit Gjebrea: Jepi një përqafim Visit. (Eriselda largohet) Jo, jo Iku me vrap.

Eni Çobani: Po si atëherë? Atëherë nuk zgjidhëm gjë. Në qoftë se ju të dy s’u përqafuat, për mua nuk është zgjidhje. Nuk do vëmë përpara zgjidhjen e parave përpara dashurisë.

Visi: Unë i bëj thirrje Nikola Zharrit që lekët brenda muajit unë i dua.

Eni Çobani: Po lëri lekët mo, shiko Eriseldën tani. Me Eriseldën çfarë do bësh?

Visi: S’po bindet Eriselda. S’po na bindet. Hajt se po e marr unë. Po vete unë ta marr.

Eriselda lë mënjanë qëndrimin e saj dhe shkon drejt Visit, i cili e puth në ballë./tvklan.al