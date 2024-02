E Diela Shqiptare – “Shihemi në gjyq”- Humbja e parave, nëna përzë vajzën e sëmurë

Shpërndaje







18:32 04/02/2024

#EDielaShqiptare nga #ArditGjebrea prej vitit 2008 në #TvKlan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë. Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim. #Makbule#Elona#shtepi#divorc#mosmarreveshje#600mijeeuro#enicobani

Eni Çobani çel seancën me një mesazh: Kam të njëjtën dashuri edhe për ata që më kërcënojnë

Prej 16 vitesh “E Diela Shqiptare” në Tv Klan ‘hyn’ në shtëpitë e shqiptarëve për të dhuruar gëzim, lojëra, emocione. 12 vite më parë iu bashkua një tjetër rubrikë, “Shihemi në Gjyq” e cila ka arritur që përmes misionit të saj të zgjidhë 80% të problemeve juridike të shqiptarëve dhe 20% të tjera janë në rrugën drejt përfundimit.

Teksa moderatori Ardit Gjebrea dhe Eni Çobani diskutonin këto statistika suksesi, ndërmjetësja solli në vëmendje edhe një anë tjetër të medaljes.

Eni Çobani: Në këtë kuadër presim edhe kërcënime, pajetër.

Ardit Gjebrea: Të vijnë?

Eni Çobani: Unë jam shumë e lumtur që hera-herës…shiko unë jam shumë e lumtur që emisioni në vetvete përmban një dashuri dhe një patos shumë të madh nga ana ime për profesionin, pa diskutim dhe ndoshta unë edhe përfshihem në dhimbjen e atyre të cilët vijnë, por gjithmonë duke iu drejtuar edhe njerëzve të cilët nuk janë prezent. Më vjen keq që ndonjëherë nga ata keqkuptohet nxjerrja e emrave të tyre dhe drejtimi i tyre kundrejt meje është i gabuar. Megjithatë unë kam po të njëjtën dashuri edhe për ata që më kërcënojnë, padyshim. Unë jam në mes të Tiranës, u kam thënë të gjithëve, kushdo të dojë të vijë në çdo orë, në çdo ditë të javës, Eni është e gatshme ta takojë. Me inat, pa inat unë të gjithë i dua kështu që nuk ka problem.

“Nuk më shihte mua, por burrin e njerëzit e tij”, nëna i kërkon vajzës të largohet nga shtëpia

Makbulja është një nënë që ka sjellë vajzën e saj, Elonën në “Shihemi në Gjyq”. Me shumë mundim, ajo nis të shpjegojë për publikun e së “Dielës Shqiptare” në Tv Klan arsyen që e ka bërë të arrijë në këtë pikë.

Makbulja thotë se Elona është dëmtuar nga ish-burri i saj sepse i ka dhënë atij shuma të konsiderueshme parash, por kjo ka sjellë edhe humbjen e parave të familjes. Ajo i kërkon së bijës që të largohet nga shtëpia sepse pas vdekjes së bashkëshortit, nuk ka mundësi ekonomike.

Makbule: Unë kam vendosur për Elonën që nuk mund ta mbaj më në shtëpi për arsye se unë jam me një pension të vogël, nga ekonomia kam rënë shumë sepse jam shumë e dëmtuar nga burri që më vdiq por sepse kjo fëmija im kur i kishte pronat e gjërat i ka çuar të gjitha te njerëzit e burrit, ka bërë kunatin e parë me makinë, Artan Lamkën, Tina Lamka, kunatën e vet me makinë, hanin e pinin gjithë farefisi i tij, vjehrri e vjehrra në krahët e Elonës, Elona nuk më ka parë mua si nënë, çdo gjë që kishte e zbrazte te ata.

Të flas me një sinqeritet të pastër, këta si burrë e grua vinin e vetëm merrnin në familjen tonë kurse sot Elona vjen e dorëzohet te një pleqëri, në këtë moshë që unë sot nuk jam në gjendje të përballoj jetën time por këtë gjë moj shoqja Eni, mirë që dëmtoi veten e vet, por e dëmton te ky njeri, te një mashtrues Durrësi por ka dëmtuar edhe burrin tim, ka futur pronat komplet burri im, lekët që kemi kursyer gjithë jetën, më ka lënë rreshta duke punuar që e di një lagje e Elbasanit në qendër të Elbasanit.

Punonte nga mëngjesi deri në darkë duke punuar punë trageti, duke çuar njerëz në të gjithë vendet ku janë për të çuar, e ka lek gjaku. E futi edhe babain e vet Elona në këtë pronë. Thoshte “do bëhet, do rregullohet, është një pjesë shumë e bukur” dhe sot familja ime ka përfunduar në një gjendje të keqe, unë sot prandaj kërkoj te Elona vetë Elona të largohet se nuk kam çfarë të bëj, jam në gjendje për vete…

“Laja zhulin e Arbanit, ka ikur gjaku yt!”, nëna-vajzës: Të kanë vrarë shpirtërisht, 21 vjeçe!

Makbulja i kërkon vajzës së saj, Elonës që të largohet nga shtëpia sepse nuk ka mundësi ta mbajë. Në versionin e saj të historisë, Elona rrëfen në “Shihemi në Gjyq” se ka bashëjetuar për 10 vite me Arbanin. Ata emigruan në Francë ku ajo punonte ndryshe nga ai që nuk ka punuar asnjë ditë.

Elona ia kishte dhënë atij të gjitha të ardhurat, ndërsa Arbani ia kishte dorëzuar motrës së tij. Më pas, ai i përmend Elonës një investim në një pallat dhe vendosin që të bëhen investitorë. Por në këtë pronë janë investuar edhe paratë e babait të ndjerë të Elonës.

Pavarësisht pronave që ajo duhet të kishte, vijon të jetojë me pensionin e Makbules dhe kjo është arsyeja që nëna përballet me të në studion e së “Dielës Shqiptare” në Tv Klan. Përveç dëmit financiar, Elona ka kaluar edhe depresion të thellë prej kësaj ngjarjeje që ende sot revolton Makbulen.

Makbule: Atë njeri e kam veshur unë moj shoqja Eni! E kam larë kur ka ardhur nga plazhi, e kam drejtuar, e kam larë, çdo herë që vinit nga Franca laja zhulin e Arban Lamkës! Kam bërë shumë për ty! Edhe kjo e drejta e fëmijës tim do dalë se s’bën! Ka ikur gjaku yt që ke punuar gjithë jetën!

Eni Çobani: Një moment që ta lëmë edhe..

Makbule: Po fol moj fol! O ke për të folur ti këtu o nuk ka njeri moj! Se të kanë vrarë shpirtërisht moj! Se të kanë vrarë 21 vjeçe!

“Ditët më të lumtura të jetës time”, Elona sjell fotografinë: Një gabim

Elona është sjellë në “Shihemi në Gjyq” nga nëna e saj , Makbulja. Gjatë seancës së ndërmjetësimit të “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Makbulja u ndie keq dhe u detyrua të largohej. Ndërkohë, Elona vijon me rrëfimin e saj dhe thotë se historinë me ish-bashkëjetuesin e saj, Arbanin e konsideron një gabim.

Elona: Historia ime është për të shkruar filma. Ky është një gabim që unë nga dashuria, nga verbëria si i themi ne kam bërë një gabim që uroj mos ta bëjë një motër, një shoqe, një nënë. Mësova në jetë që nuk duhet të kesh besim te asnjë.

Ardit Gjebrea: Sa vjeç ishe kur e njohe?

Elona: Unë isha 21 vjeçe.

Ardit Gjebrea: 21 vjeçe?

Elona: Po.

Ardit Gjebrea: Dhe sa vite kaluat bashkë?

Elona: 10 vite.

Elona ka marrë me vete edhe një fotografi nga dasma e tyre ku duket një vajzë tejet ndryshe nga ajo që ndodhet në seancë.

Elona: Këto kanë qenë ndër ditët më të lumtura të jetës time. Në Belek të Antalias. Kam qenë një vajzë shumë e fortë, shumë e lumtur.

Ardit Gjebrea: Shoh një buzëqeshje rrëzëllitëse.

Elona: Kisha një fuqi shumë të madhe shpirtërore për të gjithë njerëzit. Kam qenë shumë sociale, në Francë kam bërë shumë mirë, kam ndihmuar shumë, shumë njerëz. Edhe njerëzit që ngelnin te treni, shkoja i merrja.

Eni Çobani: Kjo tregon që i ke dhënë gjithë këtë shumë.

Ardit Gjebrea: I çoje në shtëpi, i jepje ushqim.

Elona: I jepja ushqim, i përcillja nesër, laja komplet gjërat që flinin, e bëja për shpirt se më dhimbseshin.

Në rrëfimin e saj, Elona tha se përgjatë viteve të marrëdhënies, të gjitha të ardhurat ia dorëzone Arbanit. Ai i investoi në një ndërtesë por në këto para përfshihen edhe paratë e babait të ndjerë të Elonës. Sot ajo jeton me nënën, Makbulen sepse babai ka ndërruar jetë dhe ndodhen në një situatë të vështirë ekonomike. Nga kjo histori, Elona ka përjetuar edhe depresion të thellë.

Tiranë-Francë me paratë e saj, Elona: Më donte, por bridhte me të tjera. Bëri edhe fëmijë me mbjellje

Elona e dënon veten për historinë e saj të dashurisë me Arbanin. Ajo rrëfeu në “Shihemi në Gjyq” se gjatë 10 viteve të bashkëjetesës së tyre, ishte ajo që e mbante me para. Kjo ndodhi edhe gjatë kohës që emigruan në Francë ku Elona ia dorëzonte të gjitha paratë.

Siç shpjegoi Elona për rubrikën e së “Dielës Shqiptare” në Tv Klan, Arbani bënte një jetë luksoze me këto para dhe jetonte mes Shqipërisë e Francës. Elona thotë se e ka dashur shumë dhe mendon se marrëdhënia e tyre përfundoi për shkak të të tjerëve.

Ardit Gjebrea: Ti çfarë dashurove te ky njeri?

Elona: I zgjuar dhe i bukur.

Ardit Gjebrea: Po ndërkohë që ai nuk punonte për vite të tëra dhe ti punoje, nuk mendove në një moment sepse edhe bukuria edhe mençuria nuk mund që të përdoren për të më skllavëruar?

Elona: Kur e do dikë bën gjithçka.

Ardit Gjebrea: Jepesh me gjithçka dhe ti u dhe,.

Elona: Pa limite, nuk ka rregulla në dashuri.

Eni Çobani: Por pse ndodhi ndarja atëherë? Pse u ndatë?

Elona: Pse ndodhi ndarja… mendimi im. Ndarja ndodhi… keqshoqërimi. Arbani u shoqërua me… nga leku i tepërt moj zonja Eni, nga mirësia e madhe, ai u njoh me njerëz të gabuar që e futën në rrugë të gabuar se ai nuk ka qenë perfekt.

Ardit Gjebrea: Nuk është se pati ndonjë histori tjetër, me ndonjë tjetër?

Elona: Ai u dashurua me të tjera, bridhte me lloj-,lloj femrash, siç më kanë treguar, unë nuk kam parë, unë nuk shihja gjë.

Nga kjo martesë, Elona dhe Arbani nuk kanë fëmijë.

Elona: Zonja Eni unë nuk kam pasur fëmijë, kemi bërë kura në Francë të dy por Arbani nuk lindte fëmijë, ishte 100% steril. Nuk është… unë… se janë edhe emocionet…

Ardit Gjebrea: Sigurisht.

Elona: Nuk është gjithçka fëmija për mua në jetë. Për mua i shenjtë ka qenë burri. Është mendimi im, ndoshta unë s’e kam provuar në jetë të kem fëmijë, por unë e pranova atë fakt dhe nuk më… kam mbajtur gjithmonë qen.

Ardit Gjebrea: Fëmija vjen si pasojë e një dashurie të madhe në rastin më të mirë.

Elona: Por nuk ishte ajo arsyeja domethënë, unë nuk mund ta lija kurrë se ai nuk bënte një fëmijë.

Elona mendon se Arbani e ka dashur po njësoj, edhe pse më vonë ka mësuar fakte tronditëse.

Ardit Gjebrea: Ai të donte?

Elona: Unë besoj se po. Në ato vite që kemi kaluar bashkë, po.

Ardit Gjebrea: Të donte.

Elona: Po dalin shumë gjëra që ai ka pasur lidhje në të njëjtën kohë me një vajzë që ka bërë edhe një fëmijë me mbjellje se unë s’kam dashur asnjëherë të bëj fëmijë me mbjellje.

/tvklan.al