E Diela Shqiptare – “Shihemi në gjyq” – Nënë e bijë sherr për trashëgiminë (24 Dhjetor 2023)

18:21 24/12/2023

Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim.

“Nënat falin”, lutja e Eni Çobanit zbut zemrën e Bahrijes

Pragu i Krishtlindjeve nuk ishte aspak i qetë në “Shihemi në Gjyq”. Përgjatë kësaj pjese të rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan konflikti mes vajzës dhe nënës pati një mori zhvillimesh.

Alketa e akuzoi nënën se nuk e ka ndihmuar, se dëshiron që shtëpinë mos t’ia dhurojë ndërsa ndau edhe detaje delikate të historisë familjare. Bahrija gjithashtu i foli me një gjuhë të ashpër dhe i përmendi faktin se në shtëpi po mban mbesën, ndërkohë mbesa tjetër ka kryer vjedhje (gjë që e pranoi edhe vetë Alketa) apo se ka toleruar gjithçka në familje për hir të fëmijëve.

Sa i përket shtëpisë për të cilën Bahrija tha se nuk do ta jepte për sa kohë ishte gjallë, duket se edhe në këtë pikë zemra e saj prej nëne zbutet nga lutjet e ndërmjetëses Eni Çobani

Eni Çobani: Bahrije, pasurinë tënde të cilën do ta gëzosh deri ditën e fundit të jetës tënde dhe ta gëzosh, patjetër, çfarë do bësh, do ta dhurosh që gjallë apo do lësh ta ndajnë fëmijët?

Bahrije: Unë e kisha ndryshe mendimin për atë. Ndryshe.

Eni Çobani: Po mbaje atë “ndryshe”.

Bahrije: Atë “ndryshe” nuk e mbaj më, nami të bëhet.

Eni Çobani: Jo, mbaje atë “ndryshe” se unë e di se si ti e doje.

Bahrije: Ia kam thënë!

Eni Çobani: Mbaje atë “ndryshe!” Të lutem, ma bëj qëjfin për këtë gjë! Jemi në ditë Krishtlindjesh dhe realisht do doja që një nënë… pse e dua këtë? Që nënat falin. Nënat falin. Ke falur shumë, por nënat falin.

Bahrije: Nëna fal gjithmonë, por një fëmijë që nuk të kupton, nuk të fal kurrë. Kurrën e kurrës!

Eni Çobani: Do ta mbash atë “ndryshe” që the?

Bahrije: Do ta mbaj po të qëndrojë si njeri!

Drama familjare, Bahrija: Më ndau në gjyq dhe pastaj m’u përul. U rimartova për hir të fëmijëve

Gjatë “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan u prek paksa fakti se babai i Alketës, Petriti ka patur një marrëdhënie tjetër. Në zhvillimin e mëtejshëm të debatit mes nënë e bijë, Alketa nxjerr disa detaje të tjera ku tregon se në fakt i ati ka qenë i martuar.

Bahrija e konfirmon dhe shpjegon se bashkëshorti ka qëndruar i martuar, është ndarë dhe është rikthyer tek ajo. Bahrija ka pranuar për arsyen që u shpjegua në fillim të rubrikës pasi kur është martuar me Petritin ka qenë shtatzënë me djalin i cili vjen nga një martesë tjetër. Petriti i ka kërkuar ta mbajë fëmijën dhe i ka dhënë mbiemrin e tij ndaj ajo do t’i jetë gjithnjë mirënjohëse.

Alketa: Përpara se të merrnim këtë shtëpi, rrinim në një shtëpi të vjetër. Atëherë kishim probleme familjare. Po, babai ashtu… kishte një vajzë, e lidhi e ëma, një grua si ta them…

Eni Çobani: E ëma? Si e lidhi e ëma? Kishte grua tjetër babi?

Alketa: Jo grua tjetër, të dashur.

Ardit Gjebrea: Një shoqe.

Bahrije: Po pse jo grua tjetër? Pse s’tregon të vërtetën? Më ndau në gjyq më ndau! E pastaj erdhi m’u përul! I kam fajet unë që e pranova! Ky është faji im!

Eni Çobani: Kishte grua tjetër?

Bahrije: Po, po. Turp të kesh!

Alketa: Bëri celebrim, për një javë e ndau!

Eni Çobani: Qenka edhe martuar Alketa, grua quhet!

Bahrije: Pranoje! Më ndau me gjyq!

Eni Çobani: Pra domethënë je divorcuar zotrote?

Bahrije: Po, po!

Eni Çobani: Je divorcuar, ai u martua, u nda prapë, erdhi tek ty?

Bahrije: Prapë erdhi.

Eni Çobani: Je martuar prapë?

Bahrije: Po. Për hir të fëmijëve e kam bërë, jo për gjë tjetër se më vinte turp nga bota të ndahem në atë moshë nga fëmijët.

Ardit Gjebrea: Sa vjeç ishe ti?

Bahrije: Kur kam ardhur në Greqi isha 53 vjeç. Në Korçë ka ndodhur kjo, isha 49 vjeç.

Ardit Gjebrea: Dhe të erdhi zor që të ndaheshe.

Bahrije: Shumë zor.

Ardit Gjebrea: Për hir të fëmijëve.

Bahrije: Kam duruar jashtë masës së atij personi. Pse? Se më ka bërë një të mirë dhe e mbaj mend atë dhe nuk e ka shkelur, kurrën e kurrës.

Tronditëse, gjyshja nxjerr nga xhepi vjedhjen e mbesës: U detyrova ta paguaja!

Një fakt tronditës ka dalë nga përplasja mes nënë e bijë në “Shihemi në Gjyq”. Pas akuzave të Alketës se nëna, Bahrija nuk e ka ndihmuar kurrë, kjo e fundit zbulon se mbesa ka vjedhur.

Deklarata e fortë trondit të pranishmit në studion e programit “E Diela Shqiptare në Tv Klan”. Jo vetëm kaq, por Bahrija ka marrë përsipër të paguajë vjedhjen që ka kryer mbesa dhe ka dokumentacionin që e provon këtë.

Bahrije: Po këto? Kush i paguan këto? Vjedhjet që më bëni ju! (Bahrija nxjerr disa letra nga xhepi dhe i vendos në tavolinën e Eni Çobanit). Vjedhjet që bën jot bijë! Kush i paguan këto?

Alketa: Çfarë janë ato?

Bahrije: Çfarë të të dalin e të të kërcejnë!

Eni Çobani: Kjo është e re tani…

Bahrije: Turp të kesh!

Çobani dhe Gjebrea nisin të lexojnë nën zë dokumentin dhe nga pëshpërimat e tyre kuptohet se bëhet fjalë për një shumë marramendëse, 29 milionë lekë. Përveç kësaj shume, Bahrija thotë se mbesa ka vjedhur edhe 1500 euro.

Alketa: Vajza ime punonte në një shtëpi, jemi në anë krushqie dhe ngaqë s’kam mundësi ta ndihmoj, është detyruar dhe ka vjedhur lekë në shtëpi. Po, është e vërtetë!

Bahrije: Turp të kesh!

Alketa: Ama kjo s’ka dhënë nga xhepi, babai im i dha 1000 euro, kështu 1 milionë…

Ardit Gjebrea: Më fal pak. Këtu nga dokumenti që është, unë nuk dua se nuk është etike që ta them, por ju të paktën e pranuat vetë që vajza juaj paska bërë…

Alketa: Po, nuk kam pse të gënjej.

Ardit Gjebrea: Vajza juaj ka punuar në një shtëpi dhe vjedhur një shumë parash që unë e pashë këtu. Këtu, në këtë deklaratë noteriale është që nëna juaj, Bahrija ka marrë përsipër që ta shlyejë…

Alketa: Jo, nuk është e vërtetë!

Ardit Gjebrea: E ke të shkruar!

Alketa: Ka vajtur me babanë, i ati i vajzës ka dërguar 500 euro nga Italia dhe 1 milionë i ka dhënë babai im nga pensioni.

Bahrije: Të lumtë moj të lumtë, të lumtë që mashtron! Po ato që më vodhi në punë? 1500 euro që ia kontrollove çantën dhe i mbajte e nuk m’i dhe mua? Turp të kesh! Jazëk të qoftë që e mhoon të tërë nënën! Turp të kesh! Edhe krahët e mi i ke mohuar tërë jetën!

“Mua s’më ke ndihmuar, por për fëmijët e mi të deshi qejfi”. Nëna: Haram të qoftë ndihma ime!

Alketa pretendon në “Shihemi në Gjyq” se nëna e saj, Bahrija nuk e ka ndihmuar kurrë. Ajo ka ardhur t’i kërkojë pjesën e saj të shtëpisë që familja ka trashëguar. Për shkak të një ngatërrese, familja ka rrezikuar që ta humbasë shtëpinë dhe ka qenë Bahrija ajo që ka kryer pagesat që shtëpia mos të dilte në ankand.

Alketa se nëna i ka premtuar se do ta ndihmojë por s’e ka bërë. Ndërkohë në fillim të rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Bahrija tha se ajo ka rritur dy vajzat e Alketës si dhe 6 nipërit. Pavarësisht kësaj, e bija kundërpërgjigjet se e ka bërë prej dëshirës dhe jo detyrimit.

Alketa: Asnjëherë s’më keni ndihmuar! As kur kam mbajtur fëmijë të sëmurë nëpër spitale, as për karta, as qysh, as tek! Ku janë lekët që morët? Më dhatë diçka?

Bahrije: Kërkoja tët eti, jo mua.

Alketa: Sikur 5 dhrahmi, më keni dhënë? Jo!

Bahrije: Mua s’më ka ardhur ndonjë pasuri të të jap! Atij kërkoja!

Alketa: Ku janë? Erdhi në shtëpi pasuria! Babai ta dha ty në dorë! Ti e bëje komandën!

Bahrije: Unë e bëja komandën?

Alketa: Ti! Shtrove pllaka, vure dyer, bëje ballkone, shtroje shtëpinë kurse çupës tënde një pesë mijë lekëshe nuk i dhe!

Bahrije: Pse s’më lë të llafosem?

Alketa: Ku janë? Çfarë më ke ndihmuar? Më ke thënë “do të të marr shtëpi”, ku është? Më ke thënë “kam lekë në bankë”, ku janë? Më ke thënë “do të të marr makinë”, ku janë? Apo që shtrohem në spital e s’kam një ndihmë? Ku? Nënë të kam ty unë!

Bahrije: Ti s’ke ndihmë? Haram të qoftë ndihma ime!

Alketa: Fëmijët po, i ke ndihmuar, po jo mua si çupë!

Bahrije: Në këtë moment që flasim tani, ku e ke çupën e madhe? Është plasur në shtëpinë time, është plasur! Pse? Për ç’arsye? Ka nënë, ka baba! Pse të përgjigjem unë?

Alketa: Mos u përgjigj! Përse?

Bahrije: Merre nga shtëpia e mbaje ti, jo unë!

Alketa: S’e marr!

Bahrije: Unë t’i rrita, t’i bëra gra, u bënë me nga 3 fëmijë, unë t’i kam rritur dhe stërnipërit! Turp të kesh!

Alketa: Mos më thuaj mua ti se të rrita fëmijët dhe nuk ke ti pjesë e ta kam larë shtëpinë! Unë dua pjesën time dhe të babait tim!

Bahrije: Kur ndiqja 23 vjet gjyqe unë, e fute ndonjëherë dorën në xhep?

Alketa: S’kam! Ça të të jap unë, shpirtin?

Bahrije: Më the ndonjëherë “u lodhe moj mami? U sfilite moj mami?” Më the?

Alketa: Unë si çupë asnjëherë s’të kam ardhur në shtëpi të të hap dollapet, të të them mama më jep një pesë mijë lekëshe, asnjëherë! Se të ka dashur qejfi dhe i ke ndihmuar fëmijët e mi! Nuk të kam detyruar unë!

Akti sublim, vajza: Nëna ishte shtatzënë me dikë tjetër kur u martua me babin, ai i dha atësinë vëllait

Alketa i kërkon nënës së saj, Bahrijes në “Shihemi në Gjyq” pjesën e saj të pasurisë. Vajza pretendon se nëna po e privon nga pasuria familjare.

Për të shpjeguar më mirë burimin e pasurisë, fjalën e merr ndërmjetësja e rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Eni Çobani. Babai i Alketës, Petriti ka përfituar një pasuri nga një teze në Itali që ishte pa fëmijë. Trashëgimia nga Italia erdhi në emër të Petritit dhe ky e ndau mes tre tezeve të tjera dhe një daje.

Por shteti italian nuk e dinte se gjyshja e Petritit kishte tre fëmijë nga martesa e parë dhe trashëgimia nuk i përfshinte të shtatë anëtarët. Tre fëmijët e martesës së parë hapin një gjyq në Shqipëri ndaj katër të tjerëve dhe fitojnë të drejtën e pasurisë. Këtë të fundit e marrin vetëm nga Petriti që rezultonte se kishte tërhequr shumën në bankë.

Në pamundësi të Petritit për t’i shlyer këto para, gjykata nxjerr në ankand shtëpinë e tij ku ai banonte me Bahrijen, Alketën dhe djalin. Në këtë pikë, zbulohet edhe një detaj interesant i historisë familjare. Djali vjen nga martesa e parë e Bahrijes, por ka qenë Petriti ai që i ka dhënë mbiemrin.

Eni Çobani: Bahrija, ka edhe kjo një martesë të parë me një djalë dhe nga martesa e dytë ka vetëm Alketën. Pra Petrit File, të vetmin fëmijë që ka është Alketa që e ka të sjellë nga martesa me zonjën Bahrije. Ndërkohë Bahrija është e divorcuar nga martesa e parë me një djalë dhe që e ka marrë me vete, apo jo?

Bahrije: Po.

Eni Çobani: E keni marrë Ardianin me vete.

Alketa: Babai i ka dhënë atësinë djalit se mamaja ka qenë e rëndë kur e ka marrë babai dhe i ka thënë “mos e hiq fëmijën se do ta rris unë”.

Ardit Gjebrea: Ka qenë shtatzënë.

Eni Çobani: Pra do të thotë që… mirë, ju jeni koshiente që nuk është fëmija i Petritit apo jo?

Bahrije: Po, po.

Eni Çobani: Nuk është fëmija i Petritit, por Petriti paska bërë edhe këtë akt sublim, ia ka njohur atësinë sikur është fëmija i tij pavarësisht se Bahrija ka qenë shtatzënë në momentin e lidhjes me Petritin. Kjo në fakt është një histori e kaluar, është pranuar nga familja kështu që nuk ka problem. Por ai në fakt nuk është vëllai juaj biologjik, por e ke vëlla nga nëna, jo nga babai, shumë mirë.

Alketa: Unë e konsideroj vëlla se jemi rritur.

Eni Çobani: Patjetër, pa diskutim.

Vajza i kërkon pasurinë, Bahrija: Jam nënë e torturuar! Më ke pirë gjakun me shiringë!

Alketa është një vajzë që ka sjellë në “Shihemi në Gjyq” nënën e saj. Në insertin prezantues të rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, ajo thotë se kërkon të dijë nëse i takon diçka apo jo.

Alketa: Jam 52 vjeçe dhe kam ardhur këtu të di se jam bërë vetë nënë, e bija e kujt jam. Sot jam e përjashtuar nga të gjitha anët nga kjo familje dhe unë dua të drejtën time, që më takon diçka apo jo.

Në insertin e saj, Bahrija shfaqet duke bërë shenja mohuese që i përforcon me fjalët e saj se për sa kohë të jetë gjallë, askush s’ka për të marrë asgjë nga pasuria e saj.

Bahrije: Pasurinë e mamasë s’ka fëmijë të futet asgjëkundi, sa të jem gjallë unë nuk do marrë as kaq! Jo vajza të jetë, por edhe Perëndia të jetë, sa të kem frymë unë, s’ka burrë nëne të marrë asgjë!

Kur të dyja ndodhen përballë njëra-tjetrës, situata mes nënë e bijë nxehet menjëherë. Alketa thotë se nëna shmang çdo komunikim me të dhe e ka hedhur poshtë. Bahrija i jep vajzës atë që quan “përgjigje të merituar” dhe thotë se Alketa “i ka pirë gjakun me shiringë”.

Alketa: Zonja mama apo zonja Bahrije këtu e gjete vendin të vish! Shtëpinë ma mbyll, telefonat m’i mbyll dhe këtu u detyrove të vish se më bëre të vij unë këtu dhe të bëj këtë çështje dhe dua të më thuash të vërtetën në qoftë se jam çupa jote apo jo, këtu! Ta marrin vesh të gjithë populli se më ke hedhur shumë poshtë! Ke dy fëmijë, si në trung edhe të tëra dhe jo një!

Bahrije: Jam plotësisht dakord me fjalët e tua dhe unë jam e detyruar të të jap përgjigjen e merituar!

Ardit Gjebrea: Cila është përgjigjja e merituar?

Bahrije: Përgjigjja e merituar është kjo: jam një nënë e torturuar nga ju, sidomos personalisht nga ty! Të kam rritur dy çupa dhe 6 të pjellët e çupave! Ma ke pirë gjakun me shiringë dhe nuk më ke thënë njëherë “faleminderit moj nënë, të kam patur gjithmonë në krah të djathtë!”

Ardit Gjebrea: E vërtetë?

Alketa: Po e vërtetë, m’i ka mbajtur fëmijët, m’i ka ndihmuar ama në një muhabet që unë kam bërë në shtëpi me familjen, si me babain dhe me mamanë, mua më ka thënë që je shlyer nga mua me lekët që kam ndihmuar fëmijët e tu, që unë nuk e kam detyruar të më ndihmojë fëmijët.

Ardit Gjebrea: Po, por nëna thotë që i ke pirë gjakun me shiringë.

Alketa: Nuk është e vërtetë! Do më dëgjosh me vëmendje se jemi përpara publikut!/tvklan.al