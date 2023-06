E Diela Shqiptare – “Shihemi në gjyq”- Përjashton motrën nga pasuria e babait (25 Qershor 2023)

Shpërndaje







18:21 25/06/2023

#EDielaShqiptare nga #ArditGjebrea prej vitit 2008 në #TvKlan, programi më popullor në të gjitha familjet shqiptare çdo të dielë. Një program i cili përfshin një fashë orari maratonë, prej 6 orësh transmetim.

“Afrohu bre…”, motra shkon ta përqafojë, Përparimit nuk i kthen zemra: Ik, s’të dua!

Në fund të kësaj puntate të “Shihemi në Gjyq”, përpos konflikteve dhe zënkave për pronat, Zhaneta sërish i afrohet vëllait të saj Përparimit për ta përqafuar. Por ky i fundit nuk pranoi kurrsesi!

Ai thotë se e motra duhet të ishte kujtuar më herët për t’u pajtuar.

Zhaneta: Të jemi të bashkuar, të kemi dashuri…

Përparimi: Largohu, largohu!

Ardit Gjebrea: Ajo nuk po vjen më për pronën, të lutem! Ajo po vjen për pjesën e dashurisë. Atë pjesën e dashurisë do ja japësh? Do ta përqafosh?

Përparimi: Për të mirën e dashurisë kishte ardhur prej kohësh ajo, jo sot.

Ardit Gjebrea: Po afrohet të të përqafoje, përqafoje Përparim!

Zhaneta: Afrohu bre se është turp…

Përparimi: Ik se nuk të dua!

Pas shumë tentativave që Arditi me zonjën Eni bënë që dy vëllezërit të kishin një moment pajtimi, Zhaneta arriti ta puthte të vëllain.

Zhaneta ‘trondit’ me akuzat: Nusja e vëllait kyçte brenda gjyshen dhe tezen shurdh-memece

Zhaneta dhe Përparimi, bashkë me dy vëllezërit e tjerë janë rritur tek gjyshja, pasi e ëma u ndërroi jetë në moshë të re dhe i ati i tyre u martua sërish. Zhaneta sot në “Shihemi në Gjyq” hedh akuza të rënda ndaj nuseve dhe dy vëllezërve. Ajo thotë se nusja e Kujtimit (njëri prej vëllezërve), i cili jetoi me gjyshen, e kishte mbyllur brenda këtë të fundit dhe e keqtrajtonte.

Përparimi i hedh poshtë akuzat duke thënë se ka punuar që i vogël në atë shtëpi e në fund s’mori asgjë.

Zhaneta: Nusja e vëllait tjetër kur ishte me gjyshen, e trajtonte shumë keq. I mbante me kyç vetëm që të mos hyja unë dhe mos të hynte njeri t’i shikonte, dhe gjyshen dhe tezen. Tezja ishte gjynah, ishte shurdh-memece.

Eni Çobani: Kush nuse, nusja e kujt ishte? Se kemi të bëjmë me disa nuse, të gjitha nuset nuk janë të mira?

Zhaneta: Gjyshja u paralizua, nusja më mbylli derën. Nusja e vëllait tjetër! Bashkëpunonin bashkë me vëllain, ky dhe ai!

Përparimi: Kurrë s’kam bashkëpunuar!

Eni Çobani-Përparimit: Ke marrë gjë ti aty te gjyshja?

Përparimi: Ku kam marrë gjë?! S’kam marrë. Unë kam punuar më shumë në atë shtëpi, që fëmijë, që 15 vjeç dhe derisa u martova…

Eni Çobani: Tani ju i thoni këto gjëra sot që gjyshja dhe tezja kanë vdekur, Kujtimi po na ndjek bashkë me bashkëshorten, duhet të jemi të pastër dhe të hapur. Pse kaq vonë Zhaneta?

Zhaneta: Gjyshja ka vdekur me kohë…

Eni Çobani: Ne motrat duhet të luajmë një rol paqësor me vëllëzërit, sidomos ju që jeni motër e vetme. Nëse del këtu përpara publikut dhe hedh të tilla akuza, për nuset dhe vëllezërit, duhen prova.

Hoqi motrën si trashëgimtare të pronës së babait, habit Përparimi: Na doli si e tepërt!

Zhaneta dhe Përparimi kanë ardhur këtë të Dielë në “Shihemi në Gjyq” pasi prej shumë vitesh kanë një konflikt që lidhet me dy prona, atë që u ka lënë gjyshja nga mamaja dhe shtëpia e tokat e babait. Përparimi shprehet vazhdimisht se vajzës nuk i takon pjesë nga pronat, por vetëm djemve.

Sipas tij vetëm ai dhe dy vëllezërit e tjerë kanë të drejtë të gëzojnë nga ato që u ka lënë i ati. Madje kur u pyet nga drejtuesi i programit Ardit Gjebrea se pse e ka lënë motrën jashtë trashëgimisë së babait, ai tha: Na doli e tepërt!

Ardit Gjebrea-Zhanetës: Kë shtëpi do të ndash ti?

Zhaneta: Kemi shtëpinë, plus tokave të gjyshit dhe në komision kur ishte babi gjallë meqë do riktheheshin pronat, vëllai tjetër bashkë me këtë bënë një dokument dhe në atë bënë një dëshmi trashëgëmie ky me atë, në mënyrë që të kenë vetëm këta dhe të mos kenë të tjerë.

Ardit Gjebrea: Ty jo? Kjo është e vërteta?

Përparimi: Kjo është e vërteta!

Ardit Gjebrea: Po pse e ke hequr ti motrën nga trashëgimia?

Përparimi: Motrën e hoqëm nga trashëgimia se na doli si e tepërt!

Ardit Gjebrea: Si të doli motra e tepërt?!

Përparimi: Kjo nuk duhet të ndërhyjë…

Zhaneta: Nuk janë çupat të babait?

Ardit Gjebra: Përparim sot për herë të parë pas 12 vitesh në “Shihemi në Gjyq”, dëgjoj “motra na doli e tepërt”. Si mund të dali motra e tepërt?!

Përparimi: Motra nuk duhet të marrë pjesë, duhet të marrim vetëm ne djemtë. Dhe unë gruan që kam aty, nuk ka marrë pjesë nga vëllezërit, edhe kjo nuk duhet të marrë. Pronën e ke në Itali.

“Bukëshkelur je!”, tensionohet situata mes vëllait dhe motrës: Fol pse ta mbylla derën

Zhaneta i kërkon pjesën e saj nga pasuria që u ka lënë babai dhe që të pajtohen. Nga ana tjetër, Përparimi e akuzon të motrën duke e quajtur “bukëshkelur”. Këtë të Dielë, në “Shihemi në Gjyq”, Përparimi thotë se ia ka hapur derën Zhanetës kur ajo u nda nga burri.

Sa i takon pronës, ai e thotë me bindje se motrës nuk i takon të marrë pjesë.

Përparimi: S’ka faj ajo, kemi faj ne që i hapëm derën. Na vjen nga Italia dhe kërkon të na bëjë gjëmën ajo, si e ka punën ajo?! Çfarë do ajo?! Çfarë kërkon ajo?! Kështu është kur është njeriu bukëshkalë. Sot do mbarojë çdo gjë, o ajo o ne!

Ardit Gjebrea: Po pse vëllai yt të quan bukëshkalë?

Zhaneta: Më quan bukëshkelur se mendon se unë nuk doja që gjyshja ta merrte dhe ta mbante atje. Nuk është e vërtetë!

Përparimi: Ça kërkon ti me, ça kërkon?! Ke ardhur nga Italia dhe do të na bësh broçkulla këtu. S’ke turp! Fol sy në sy! Jo mbrapa krahëve më flet mua ti.

Zhaneta: Të kam thirrur se më akuzon kot, e mua nuk më vjen mirë se kam qenë në favor tuaj dhe jo në favorin tim. Më shumë ju kam dashur ju sesa veten time, prandaj të kam thirrur.

Përparimi: Rri urtë dhe mos fol kështu!

Zhaneta: Të qartësojmë ca probleme se ju nuk jeni të qartë, ti dhe vëllezërit e tjerë.

Përparimi shkon drejt Zhanetës: Kush s’është i qartë?! Unë s’jam i qartë?! Kujt i thua ti se s’jam i qartë?!

Zhaneta: Kujt i thua bukëshkelur? Unë s’jam bukëshkelur kurrë.

Përparimi: Bukëshkelur se unë ta kam hapur derën ty, të kam mbajtur. Fol, përse ta kam mbyllur derën ty?! Fol tamam! Dua këtë arsyen.

Zhaneta: Për një interes të vogël se kishit frikë se mos ju merrja pasurinë e gjyshes. Pse vetëm vëllezërve u takon pasuria? Edhe motra prej një nëne është. Të kemi dashuri, jo të shkatërrohemi.

Dy prona u bënë shkak, motër e vëlla zihen prej vitesh. Zhaneta: Ah këto kunatat!

Zhaneta dhe Përparimi, motër e vëlla i mbajnë mëri njëri-tjetrit prej thuajse 30 vitesh. Shkak janë bërë dy prona, ajo e gjyshes dhe e babait në Korçë. Sot, në “Shihemi në Gjyq”, Zhaneta vjen nga Italia për t’i kërkuar vëllait të saj pjesën që i takon nga prona e babait dhe po ashtu që të bashkohen si dikur.

Zhaneta thekson se konfliktet nisën prej kunatave, pasi ajo veç Përparimit, ka dy vëllezër të tjerë. Veç kësaj, ajo thekson se vëllezërit i kanë mbyllur derën që kur u nda nga burri i saj.

Zhaneta: Po hynë nuset e djallëzuara në shtëpi, të shkatërrojnë shtëpinë! Kështu që të mbajnë motra nga vëllezërit dhe vëllezërit nga motra, nga babai, nga nëna, nga të gjithë. Unë me bukë e ata me gurë dhe nuk më deshën kurrë.

Ardit Gjebrea: Zhaneta, ah këto kunatat!

Zhaneta: Zoti Ardit, kam ardhur këtu se kur hyjnë nuse të këqija në shtëpi shkatërrojnë familjen. Se unë i kam dashur shumë vëllezërit dhe kam dashur gjithmonë t’i ndihmoj se ne na ka vdekur nëna.

Ardit Gjebrea: Pse nuk i do më?

Zhaneta: I kam dashur dhe i dua! Pavarësisht se ata nuk ma kanë ditur për faleminderit. Unë gjithmonë kam qenë e keqe për ata, sa më mbyllnin derën mua dhe djalit tim kur vinte, i vogël fëmijë.

Ardit Gjebrea: Po një motiv duhet ta kenë pasur…

Zhaneta: Qëllimi ishte se ne kishim një pasuri të vogël, ka qenë prona e nënës së mamasë, që ka qenë e vetme, kur i vdiq burri ngeli me një çupë shurdh-memece. Gjyshja kishte një shtëpi të vogël, po atëherë ka qenë keq për strehim dhe vëllai që kam thirrur këtu kishte shtëpi, ndërsa tjetri jo dhe vajti në shtëpinë e gjyshes. Dhe pastaj ndodhën konflikte se gjyshja kishte dëshirë ta merrte atë, dhe ky thoshte ti je shkaktare që nuk më mori gjyshja./tvklan.al