E Diela Shqiptare – “Shihemi në gjyq”- Prindërit në rrugë, motrat në sherr (10 Shtator 2023)

18:33 10/09/2023

“Babait tim i vdiq djali 23 vjeç! Ma ke çuar buzë lumit e ti më tundesh!”, Majlinda thërret nga dhimbja

Gjykata ka vendosur se shtëpia e babait të Majlindës dhe Ermonetës i përket nipërve e mbesës së tij. Tani zoti Ali dhe bashkëshortja e tij, Zymbylja jetojnë në një magazinë në kushte shumë të vështira. Dy motrat erdhën në “Shihemi në Gjyq” me akuza të forta ndaj njëra-tjetrës dhe ngulmojnë se babai i tyre nuk ka firmosur asnjë dokument.

Nga ana tjetër, ndërmjetësja e rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, Eni Çobani zbulon edhe një dokument të lëshuar nga kryeplaku i fshatit Lapardha në Berat se shtëpia në fjalë është e ndarë mes zotit Ali dhe vëllait të tij të ndjerë, Ramadanit.

E ngarkuar emocionalisht nga situata dhe nga fakti që më herët gjatë lidhjes telefonike gjatë seancës me Eglantinën, vajzën e xhaxhait të tyre, kjo e fundit ndërpreu telefonatën, Majlinda ka një thirrje për të.

Majlinda: I besova djemve të xhaxhait se thashë nipërit t’ia bëjnë babait tim këtë se nipërit… xhaxhai është i babait, si mund ta nxjerrë nipi xhaxhain përjashta? Prandaj zonja Eni, i bëj thirrje Eglantinës…

Eni Çobani: Zonjë, nipi ka hapur gjyqin. Pra si s’do ta nxirrte nga shtëpia? Që në momentin që ti shikon që nipi hap gjyq për xhaxhain 80 vjeç, atëherë ti duhet të vish me vrap nga atje ku je dhe të ndjekësh babain.

Majlinda: Nuk e dija zonja Eni. I bëj thirrje Eglantinës nga kjo sallë kaq e mrekullueshme, i them ti ke vërtet një pëqrfaqësues ligjor, por në të vërtetë a është prona jote ajo Eglantina? A e gëzon dot atë pronën e babait tim që e ka bërë me gjak, e ka bërë me djersë që shpirti i tij e di? Për atë djalin të mendosh që i ka ikur djali 23 vjeç?

A mendon që i ke bërë dhunë psikologjike Eglantina, atij babait tim dhe vajzave të tij? Dhunë psikologjike, ma ke çuar në gradë të fundit ma ke çuar dhe thua je i sëmurë! Ma ke çuar babain në fushë, del babai im nëpër fusha, rri në buzë të lumit atje dhe ti më del atje tundesh! Ti ke faj! Tallet Eglantina me prindërit e tu e të mitë!

E akuzonte për dhunë, kunata merr urdhër mbrojtjeje ndaj 80-vjeçarit

Prej 7 vitesh Majlinda është larguar drejt SHBA dhe i ka lënë të drejtën e kujdesit për dy prindërit, motrës së saj, Ermonetës. Në “Shihemi në Gjyq” dy motrat ndodhen përpara një vendimi të formës së prerë ku prindërit e tyre kanë dalë nga shtëpia sepse fëmijët e xhaxhait të vajzave kanë fituar të drejtën e pronësisë së shtëpisë.

Dy vajzat u shprehën gjatë rubrikës së programit nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan se nuk kanë ditur asgjë pasi babai nuk iu tregonte. Ndërkohë Ermoneta shton se mendonte që arsyeja që babai i saj 78-vjeçar shkonte në gjykatë ishte një urdhër mbrojtjeje që kunata e tij kishte kërkuar për të.

Ardit Gjebrea: Ti e dije që babai duhej të shkonte në gjyq?

Ermoneta: E di që duhet të shkojë në gjyq, por nuk e dija.

Ardit Gjebrea: Pse nuk i the babait të shkoj unë?

Ermoneta: Nuk e dija sepse xhaxheshka ime, ose më saktë, kunata e babait tim, nusja e vëllait ka marrë urdhër mbrojtjeje për babin tim dhe unë e dija se shkonte në gjyq për urdhër mbrojtjeje. Një 80-vjeçar dhunonte kunatën se kështu kishte shkruar ajo, më dhunon, më pështyn.

Ardit Gjebrea: Pse nuk e ankimove ti këtë?

Ermoneta: Po se unë këtë dija se babai im shkonte në gjyq për urdhër mbrojtjeje.

Ardit Gjebrea: Po duhet ta ankimoje. A mund të ankimohet një urdhër mbrojtjeje?

Eni Çobani: Patjetër.

Ardit Gjebrea: Pse nuk e ankimove ti urdhrin e mbrojtjes?

Ermoneta: Po nuk e dija.

Në studio mbërrin një telefonatë nga vajza e xhaxhait të dy motrave, Eglantina. Ajo ndërpret shpjegimin e Eni Çobanit dhe thotë se mund të sqarojnë gjithçka me përfaqësuesin e saj ligjor.

“Unë kam një përfaqësues ligjor që më përfaqëson dhe kjo është me vendim gjykate. Nuk e kam vendosur unë, është me vendim gjykate. Jo, nuk mund të diskutoj. Nëse e doni numrin e përfaqësuesit, unë mund t’jua jap dhe të komunikoni”, tha Eglantina e më pas mbylli telefonin.

Prindërit e moshuar mbeten në mes të rrugës, vajza e përlotur: Jetojnë në magazinë, urinojnë në fushë

Dy motrat, Ermoneta dhe Majlinda që ndodhen përballë njëra-tjetrës në “Shihemi në Gjyq” thonë se shtëpia në të cilën jetonin prindërit e tyre, tashmë është marrë nga familja e xhaxhait. Ndërmjetësja e rubrikës së “E Diela Shqiptare” në Tv Klan iu shpjegon se bëhet fjalë për një pronë të ndarë mes babait të tyre dhe vëllait të tij. Në vitin ’93, babai i vajzave ka bërë një vërtetim fakti për pronën, por kjo nuk është regjistruar.

Më pas, ai ka fituar dy gjyqet e para të pronësisë por ka humbur në të tretin dhe tani përmbarimi ka nxjerrë çiftin e të moshuarve nga kjo shtëpi. Ermoneta, vajza që kujdeset për prindërit thotë se nuk ishte në dijeni të çështjes gjyqësore ndërsa thotë se tani ata jetojnë në kushte shumë të vështira.

Eni Çobani: Ke pasur zonjë e nderuar, nga Shkurti deri në Dhjetor të ’21 se shikohen datat këtu, që mund të ndiqje gjyqin. Një vit, gati një vit është bërë gjyq.

Ermoneta: Por nuk më ka pyetur zonja Eni. Nuk më ka pyetur asnjë llaf, nuk kam ditur gjë.

Eni Çobani: Tani më thuaj ti. Prindërit i ke në fushë.

Ermoneta: Në fushë janë, në magazinë. Urinojnë në fushë, më falni për shprehjen. Në fushë dalin urinojnë.

Majlinda: Nuk kanë ku të lahen zoti Ardit sepse m’i kanë nxjerrë në rrugë mua ata dhe nuk e kanë fare problem që prindërit e mi rrinë në rrugë, buzë lumit.

“Jam munduar me mish e me shpirt për prindërit!”, motrat në sherr: Bashkëpunon me fëmijët e xhaxhait!

Majlinda ka ardhur nga Amerika për të thirrur në “Shihemi në Gjyq” motrën e saj, Ermonetën. Ajo nis ta akuzojë në rubrikën e programit “E Diela Shqiptare” në Tv Klan se motra e saj ia ka dhënë shtëpinë e prindërve kushërinjve të tyre, fëmijëve të xhaxhait.

Majlinda: Ti je bashkëpunëtore me djemtë e xhaxhait dhe me vajzën e xhaxhait! Ti je bashkëpunëtore! Unë dyshoj!

Ermoneta: Çfarë ke dyshuar ti deri tani tek unë? Se unë jam munduar me mish e me shpirt për ata prindër.

Majlinda: T’i kam lënë ty në kujdestari. Unë iki në Amerikë te fëmijët.

Ermoneta: Edhe unë t’i kam mbajtur me mish e me shpirt. kam lënë punën për ata prindër, kam lënë shtëpinë për ata prindër!

Majlinda: Pse të rrëshqiti situata nga duart?

Ermoneta: S’më ka pyetur babai deri dje!

Majlinda: Si s’të ka pyetur babai? Ti prandaj je me ata, që të dish çështjen, të ecësh hap pas hapi me ta!

Ermoneta: Erdhe ti tani, ndreqe ti!

“Nuk vjen mjek i dytë si ai”, Eni Çobani flet për humbjen e dajës: Ai do të jetojë me ne

Gjatë kësaj vere, Eni Çobani humbi një njeri shumë të afërt dhe të dashur për të. Ndërmjetësja e rubrikës “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan ndau në rrjetet sociale lajmin e trishtë se daja i saj, mjeku Fadil Spahiu ndërroi jetë. E ndërsa përmbledh se si shkoi kjo verë për të, Çobani ndalet edhe në këtë moment personal.

Eni Çobani: Mirë në përgjithësi, sigurisht me një humbje të një të afërmi tim që e kemi ndjerë shumë.

Ardit Gjebrea: Të dajës, ngushëllime!

Eni Çobani: Po, të dajës tim të madh i cili s’ishte vetëm daja im por ka qenë një njeri që të gjithë shqiptarët e kanë pasur njeri të dashur sepse nuk besoj që të vijë një mjek i dytë si ai. Pra ka qenë në shërbim të qytetarëve për gati 70 vjet sepse iku nga jeta pak në moshë të madhe, themi dhe deri në ditën e fundit unë atë njeri nuk e kam parë pa mjetin e tij dëgjues drejt…

Ardit Gjebrea: Stetoskopin.

Eni Çobani: Po, ndaj qytetarëve që i vinin. Kjo na trishtoi patjetër, por them që ai do të jetojë me ne dhe normalisht, nuk ikën. Njeriu që shërben dhe që njerëzit e mbajnë në zemër nuk ikën kurrë./tvklan.al